Popüler SaaS Ürünlerine Örnekler

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS), işletmelerin çalışma biçiminde devrim yarattı. Kuruluşların yazılımı yerel olarak kurması ve bakımını yapması, sonsuz güncellemeler, uyumluluk sorunları ve yüksek ön maliyetlerle uğraşması gerektiği günler geride kaldı. SaaS ürünleri, kullanıcılara kolay erişim, üstün ölçeklenebilirlik, kusursuz entegrasyon ve azaltılmış sahip olma maliyetleri sunarak modern işyerlerinin vazgeçilmezi haline geldi.

Bu makale, çeşitli kategorilerdeki en popüler SaaS ürünlerinden bazılarını inceleyerek bunların özelliklerine, kullanım durumlarına ve işletmeler, yeni kurulan girişimler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) üzerindeki etkilerine ışık tutacaktır. İşimizi dönüştüren SaaS ürünleri dünyasına dalalım.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) için SaaS Ürünleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri, işletmelerin müşterilerle ve potansiyel müşterilerle olan etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olarak, satış hunisinin tamamındaki ilişkileri geliştirmelerine ve faaliyetleri izlemelerine olanak tanır. CRM araçları, satış süreçlerini kolaylaştırmak ve müşteri etkileşimini geliştirmek isteyen her büyüklükteki işletme için vazgeçilmez hale geldi. Piyasadaki en popüler SaaS CRM ürünlerinden bazıları şunlardır:

Salesforce CRM

Muhtemelen en tanınmış CRM platformu olan Salesforce, müşteri ilişkilerini, satışları, pazarlamayı ve müşteri desteğini yönetmek için kapsamlı bir araç paketi sunar. Bulut tabanlı platformu, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde takip etmesine, hesapları ve fırsatları yönetmesine, pazarlama kampanyaları geliştirmesine ve olağanüstü müşteri hizmetleri sunmasına olanak tanır. Kapsamlı bir üçüncü taraf entegrasyon ekosistemiyle Salesforce, birçok işletmenin tercih ettiği seçenek olmaya devam ediyor.

HubSpot CRM

HubSpot CRM, sezgisel ve kullanımı kolay bir CRM çözümü arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için popüler bir seçenektir. İletişim ve anlaşma yönetimi, e-posta takibi, toplantı planlama, satış hattı görselleştirmesi ve daha fazlasını içeren güçlü özellikler sunar. HubSpot'un en büyük çekiciliklerinden biri, diğer pazarlama ve satış araçlarıyla kusursuz entegrasyonu ve müşteri katılımına birleşik bir yaklaşıma olanak sağlamasıdır.

Zoho CRM

Zoho CRM, satış gücü otomasyonu, pazarlama otomasyonu , müşteri desteği ve envanter yönetimini kapsayan kapsamlı bir araç paketi sunar. Kişiselleştirme yetenekleri, CRM sistemlerini kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak isteyen işletmeler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Üstelik Zoho, diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf hizmetleriyle geniş bir entegrasyon yelpazesi sunarak onu hem KOBİ'ler hem de işletmeler için uygun bir çözüm haline getiriyor.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365, güçlü bir CRM modülüne sahip entegre bir iş yazılımı paketidir. Yapay zeka destekli öngörüler, satış tahminleri ve özelleştirilebilir gösterge tabloları gibi güçlü özelliklere sahiptir. Dynamics 365 aynı zamanda Office 365 ve Power BI gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla kusursuz entegrasyondan da faydalanıyor ve bu da onu halihazırda Microsoft ekosisteminde yer alan işletmeler için güçlü bir rakip haline getiriyor.

Proje Yönetimi ve İşbirliğine Yönelik SaaS Ürünleri

Verimli proje yönetimi ve işbirliği, karmaşık görevler ve sıkı teslim tarihleri ​​üzerinde çalışan ekipler için kritik öneme sahiptir. Bu kategorideki SaaS ürünleri iletişimi, görev organizasyonunu ve zaman takibini kolaylaştırarak ekibin üretkenliğini ve hesap verebilirliğini artırır. İşte bazı popüler SaaS proje yönetimi ve işbirliği araçları:

Trello

Trello, görevleri düzenlemek için "panolar" adı verilen görsel, kart tabanlı bir arayüz kullanan basit ama güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Her kart, ekip üyelerine atanabilen, etiketlerle etiketlenebilen ve ilerlemeyi temsil etmek üzere farklı sütunlara taşınabilen bir görevi temsil eder. Sezgisel drag-and-drop arayüzüyle Trello erişilebilir ve kolayca özelleştirilebilir; bu da onu her boyuttaki işletme için popüler bir seçim haline getiriyor.

Asana

Asana, ekiplerin birden fazla projedeki görevleri planlamasına, organize etmesine ve izlemesine olanak tanıyan çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Asana'nın esnek düzeni, basit bir listeden Kanban tarzı bir panoya veya zaman çizelgesine genel bakışa kadar görevleri görüntülemek için birçok yol sunar. Özel alanlar, görev bağımlılıkları ve otomasyon kuralları gibi özellikleriyle Asana, proje yönetimi süreçlerini optimize etmek isteyen ekipler için güçlü bir çözümdür.

Ana kamp

Basecamp, ekiplerin iletişim kurması, dosyaları paylaşması ve görevleri yönetmesi için merkezi bir alan sunan, hepsi bir arada bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. Yapılacaklar listeleri, kilometre taşları, mesaj panoları ve dosya depolama gibi özelliklerle Basecamp, proje yönetimini kolaylaştırır ve birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Basecamp, özellikle basit ve anlaşılır bir proje yönetimi yaklaşımına ihtiyaç duyan uzak ekipler ve işletmeler için uygundur.

Slack

Öncelikle bir ekip sohbeti platformu olarak bilinmesine rağmen, Slack aynı zamanda görev yönetimi ve işbirliği özelliklerini de entegre ederek onu verimli iletişim ve proje koordinasyonu için ideal hale getiriyor. Slack ekiplerin belirli projeler veya konular için özel kanallar oluşturmasına, dosya paylaşmasına ve hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanır.

Kapsamlı bir uygulama pazarı ve Trello, Asana ve Jira gibi popüler proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonları sayesinde Slack, birleşik bir işbirliği merkezi arayan ekiplerin favorisidir.

Satış ve Pazarlama Otomasyonu için SaaS Ürünleri

Başarılı bir işletmeyi yürütmek için satış ve pazarlama otomasyonu vazgeçilmez hale geldi. Bu yazılım sistemleri tekrarlanan görevleri otomatikleştirmeye, iş akışlarını kolaylaştırmaya, potansiyel müşterileri yönetmeye ve daha fazlasına yardımcı olur. Satış ve pazarlama otomasyonuna yönelik bazı popüler SaaS ürünleri şunlardır:

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Marketo

Artık Adobe'nin bir parçası olan Marketo, işletmelerin müşterilerle birden fazla kanal üzerinden etkileşim kurmasına olanak tanıyan kapsamlı bir pazarlama otomasyon platformudur. Marketo, potansiyel müşteri yönetimi, e-posta pazarlaması, analitik ve çok kanallı pazarlama dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Bu hepsi bir arada platform, özellikle pazarlama kampanyalarının performansını izlemek ve daha yüksek yatırım getirisi için stratejileri optimize etmek isteyen şirketler için kullanışlıdır.

Mailchimp

Mailchimp popüler bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama platformudur. E-posta şablonları, liste yönetimi, raporlama ve analiz gibi özellikler sağladığından küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Mailchimp ayrıca işletmelerin hedef kitlelerini daha iyi anlamasına ve hedeflenen kampanyalar için doğru segmentleri belirlemesine olanak tanıyan pazarlama CRM'si de sunarak müşteri katılımını ve dönüşümleri artırır.

Pardot

Salesforce ürünü olan Pardot, B2B organizasyonlarını hedef alan bir pazarlama otomasyon platformudur. İşletmelerin daha fazla potansiyel müşteri elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanan Pardot, potansiyel müşteri yaratma, geliştirme ve puanlama gibi özelliklerle birlikte gelir. Ayrıca, pazarlama kampanyalarının oluşturulmasına, dağıtılmasına ve analiz edilmesine yardımcı olur. Pardot, Salesforce CRM ile iyi bir şekilde entegre olarak kusursuz veri senkronizasyonu ve kapsamlı analiz yetenekleri sunar.

HubSpot

HubSpot, hepsi bir arada bir gelen pazarlama, satış ve servis platformudur. Kapsamlı pazarlama otomasyonu özellikleriyle tanınan HubSpot, müşteri adayı yönetimi, e-posta pazarlaması, açılış sayfaları, sosyal medya yönetimi ve raporlama gibi araçlar sunar. CRM özelliği, işletmelerin bağlantılarını, potansiyel müşterilerini ve müşterilerini etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. HubSpot'un kullanımı kolay arayüzü ve kapsamlı entegrasyonları, onu her büyüklükteki işletme için popüler bir seçim haline getiriyor.

İş Analitiği, Kontrol Panelleri ve Raporlamaya Yönelik SaaS Ürünleri

İş analitiği, kontrol paneli ve raporlama araçları, verilerden içgörü elde etmek ve bilinçli kararlar almak isteyen kuruluşlar için hayati öneme sahiptir. İşletmelerin KPI'ları takip etmelerine, eğilimleri tespit etmelerine ve büyüme fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olurlar. Bu kategorideki bazı popüler SaaS ürünleri şunlardır:

Tableau

Tableau, yaygın olarak kullanılan bir veri görselleştirme ve iş zekası platformudur. Kullanıcıların çeşitli veri kaynaklarına bağlanmasına, etkileşimli ve paylaşılabilir görselleştirmeler oluşturmasına ve iş ölçümlerini hızlı bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü, sürükle ve bırak işlevi ve kapsamlı veri bağlayıcıları, Tableau'yu verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek isteyen şirketler için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Looker

Bir Google Cloud ürünü olan Looker, güçlü bir iş zekası ve veri analizi platformudur. Özel kontrol panelleri ve raporlar aracılığıyla öngörüler sunarak işletmelerin verilere erişmesine, analiz etmesine ve görselleştirmesine yardımcı olur. Looker birden fazla veri kaynağını destekler ve gerçek zamanlı veri araştırmasına olanak tanır. İşbirliğine dayalı özellikleri, ekiplerin içgörüleri paylaşmasına ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI, kuruluşların verilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış popüler bir iş analitiği ve veri görselleştirme platformudur. Kullanımı kolay bir arayüz, drag-and-drop işlevi ve kapsamlı veri bağlayıcıları ile Power BI, kullanıcıların etkileşimli raporlar ve panolar oluşturmasına olanak tanır. Excel ve Azure gibi diğer Microsoft ürünleriyle entegrasyonu, Microsoft ekosistemine halihazırda yatırım yapmış olan işletmeler için uygun olmasını sağlar.

Google Data Studio

Google Data Studio, ücretsiz ve kullanıcı dostu bir veri görselleştirme ve raporlama aracıdır. Google Ads, Google Analytics ve Google E-Tablolar dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarına bağlanarak işletmelerin kolayca görselleştirmeler, raporlar ve kontrol panelleri oluşturmasına olanak tanır. Google Data Studio, premium araçlara harcama yapmadan verilerinden yararlanmak isteyen küçük kuruluşlar için harika bir başlangıç ​​noktasıdır.

İnsan Kaynakları ve Çalışan Bağlılığı için SaaS Ürünleri

İnsan kaynaklarını ve çalışanların katılımını yönetmek, gelişen bir iş ortamı için çok önemlidir. Bu SaaS ürünleri, İK süreçlerini otomatikleştirmeye, çalışan performansını izlemeye ve katılım düzeylerini etkili bir şekilde izlemeye yardımcı olur:

BambooHR

BambooHR, İK iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir İK yönetimi yazılımıdır. Başvuru sahibi takibi, işe alım, izin yönetimi, çalışan performans yönetimi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunar. Ekiplerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için kullanımı kolay bir çözüm arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok uygundur.

Workday

Workday, insan sermayesi yönetimi, bordro ve yetenek yönetimi çözümleri sunan popüler bir İK yönetimi platformudur. Özellikleri arasında işe alım ve çalışanların katılımı, sosyal hak yönetimi, zaman ve devam takibi ve performans yönetimi yer alıyor. Workday, karmaşık organizasyon yapılarına ve küresel operasyonlara sahip büyük işletmelerin İK ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Gusto

Gusto, bordro, sosyal haklar ve İK yönetimi özellikleri sunan hepsi bir arada bir İK platformudur. Bordro işleme, zaman takibi, sosyal hak yönetimi ve çalışan kayıt yönetimi gibi işlevler sunarak küçük işletmelere hitap eder. Gusto'nun kullanımı kolay arayüzü ve popüler muhasebe yazılımıyla kusursuz entegrasyonu, onu yeni kurulan ve büyüyen işletmeler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

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Culture Amp

Culture Amp, güçlü bir çalışan katılımı ve performans yönetimi platformudur. Kuruluşların, katılım anketleri, performans incelemeleri ve hedef belirleme özellikleri gibi araçlarla çalışan geri bildirimlerini toplamasına, analiz etmesine ve bunlara göre harekete geçmesine olanak tanır. Çalışan katılımına yönelik bu veri odaklı yaklaşım, işletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemesine, hedeflenen stratejiler oluşturmasına ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur.

Bu popüler SaaS ürünleri, modern işletmelerin çeşitli gereksinimlerini karşılayarak büyümeyi teşvik eder ve verimli operasyonlar sağlar. AppMaster gibi kodsuz platformlar, SaaS geliştirmeyi daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirerek işletmelerin kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre özel çözümler oluşturmasına olanak tanır. SaaS gelişmeye devam ettikçe, daha fazla kuruluşun bu araçları ve hizmetleri benimsemesi ve işin geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

Muhasebe ve Finansa Yönelik SaaS Ürünleri

Herhangi bir işletmeyi yürütmenin önemli bir yönü, mali durumunu yönetmektir ve doğru SaaS çözümleri bu tür görevleri önemli ölçüde basitleştirebilir. Otomasyon ve kullanım kolaylığı odaklı, muhasebe ve finansa yönelik bu popüler SaaS ürünleri, çeşitli işletme boyutlarına ve sektörlere hitap etmektedir.

QuickBooks Çevrimiçi

Intuit tarafından geliştirilen QuickBooks Online, işletmelerin dünya çapında kullandığı popüler bir bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri, serbest meslek sahibi profesyoneller ve büyüyen şirketler için uygundur ve gelir, gider, fatura, faturalandırma ve envanter yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar. Temel özellikler şunları içerir:

PayPal, Shopify ve Square ile entegrasyon.

Özelleştirilebilir faturalar ve gider takibi.

Otomatik vergi hesaplaması ve yerleşik bordro sistemi.

Gerçek zamanlı finansal raporlama ve çoklu kullanıcı erişimi.

Xero

Xero, küçük işletmelere yönelik yaygın olarak kullanılan bir diğer SaaS ürünüdür ve hesaplarını yönetmek için etkili bir platform sunar. Yazılım muhasebe, defter tutma ve faturalamayı tek bir platformda birleştirir. Temel özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir mali raporlar ve bütçe yönetimi.

PayPal ve Stripe dahil 700'den fazla üçüncü taraf uygulamasıyla entegrasyon.

Ekibinizle ve muhasebecinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Envanter yönetimi ve çoklu para birimi muhasebesi.

Taze Kitaplar

FreshBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için basit ve sezgisel bir arayüz sağlayan popüler bir SaaS ürünüdür. Faturalandırma ve faturalandırmaya vurgu yaparak, finansal görevlerin yönetilmesine ve kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Temel özellikler şunları içerir:

Profesyonel faturalama ve yinelenen faturalar.

Çalışma saatleri ve harcamalar için zaman takibi.

Kredi kartı işlemleri de dahil olmak üzere çoklu ödeme ağ geçitleri.

Kâr analizi ve satış vergisi takibi de dahil olmak üzere ayrıntılı mali raporlar.

Adaçayı Sağlam

Sage Intacct, daha büyük işletmeler ve kuruluşlar için tasarlanmış güçlü bir bulut tabanlı muhasebe ve finansal yönetim yazılımıdır. Gelişmiş finansal raporlama, otomasyon ve entegrasyon sağlayarak manuel veri girişine harcanan süreyi azaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur. Temel özellikler şunlardır:

Gelişmiş finansal otomasyon ve çok varlıklı yönetim.

Özelleştirilebilir ve ayrıntılı finansal raporlama.

Salesforce, Adaptive Insights ve diğer popüler iş yazılımlarıyla entegrasyon.

Gelişmiş güvenlik için rol tabanlı erişim ve onaylar.

SaaS Geliştirmede No-Code Platformların Rolü

SaaS pazarı, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan güçlü uygulamalarla doludur. Yine de tüm işletmeler mükemmel hazır çözümü bulamıyor. Bu gibi durumlarda AppMaster gibi kodsuz platformlar , özel SaaS uygulamalarının geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. AppMaster, işletmelerin no-code kodsuz bir platformdur.

Geliştiriciler ve programcı olmayanlar, görsel araçları ve drag-and-drop işlevini kullanarak, kendi benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanmış SaaS uygulamaları oluşturabilirler. Özel SaaS uygulamaları oluşturmak için AppMaster kullanmanın birçok avantajı vardır:

Verimli geliştirme: AppMaster manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur, bu da daha hızlı dağıtım ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanır.

manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur, bu da daha hızlı dağıtım ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanır. Ölçeklenebilir uygulamalar: Platform, işletmelerin ihtiyaçlarına göre zahmetsizce büyüyebilen ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak yazılımın uzun ömürlülüğünü ve istikrarını sağlar.

Platform, işletmelerin ihtiyaçlarına göre zahmetsizce büyüyebilen ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak yazılımın uzun ömürlülüğünü ve istikrarını sağlar. Esnek entegrasyonlar: AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar diğer popüler SaaS ürünleriyle entegre olabilir ve sistemler arasında kesintisiz bağlantı ve veri akışı sağlar.

tarafından oluşturulan uygulamalar diğer popüler SaaS ürünleriyle entegre olabilir ve sistemler arasında kesintisiz bağlantı ve veri akışı sağlar. Teknik borcun ortadan kaldırılması: Gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yenileyen bu no-code platform, teknik borcu en aza indirir ve uygulamaları güncel tutar.

Çözüm

SaaS ürünleri, farklı iş fonksiyonlarında ölçeklenebilir ve erişilebilir yazılım çözümleri sunarak modern işyerinde devrim yarattı. QuickBooks Online, Xero, FreshBooks ve Sage Intacct gibi popüler SaaS ürünleri, çeşitli muhasebe ve finans ihtiyaçlarını karşılayarak her büyüklükteki işletmenin görevlerini kolaylaştırır.

Hazır çözümler bulunmadığında AppMaster gibi no-code platformlar, işletmelerin kendi özel uygulamalarını minimum çabayla geliştirmelerine olanak tanır. Bu yaklaşım, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir ve kuruluşların günümüzün rekabetçi pazarında önde kalmak için ihtiyaç duydukları araçları oluşturmalarına olanak tanır. İşletmeler, güçlü SaaS ürünlerinden ve no-code platformlardan yararlanarak operasyonlarını optimize edebilir, genel maliyetleri en aza indirebilir ve sürekli gelişen teknolojik ortamda rekabet avantajı elde edebilir.