Przykłady popularnych produktów SaaS

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) zrewolucjonizowało sposób działania przedsiębiorstw. Dawno minęły czasy, kiedy organizacje musiały instalować i konserwować oprogramowanie lokalnie, radząc sobie z niekończącymi się aktualizacjami, problemami ze zgodnością i wysokimi kosztami początkowymi. Produkty SaaS stały się niezbędne w nowoczesnym miejscu pracy, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp, doskonałą skalowalność, bezproblemową integrację i obniżone koszty posiadania.

W tym artykule omówimy niektóre z najpopularniejszych produktów SaaS w różnych kategoriach, rzucając światło na ich funkcje, przypadki użycia i wpływ na przedsiębiorstwa, start-upy oraz małe i średnie firmy (SMB). Zanurzmy się w świat produktów SaaS zmieniających naszą pracę.

Produkty SaaS do zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) pomagają firmom efektywnie zarządzać interakcjami z obecnymi i potencjalnymi klientami, umożliwiając im pielęgnowanie relacji i monitorowanie działań na całej ścieżce sprzedaży. Narzędzia CRM stały się niezbędne dla firm każdej wielkości, które chcą usprawnić swoje procesy sprzedaży i poprawić zaangażowanie klientów. Oto niektóre z najpopularniejszych produktów SaaS CRM na rynku:

Salesforce CRM

Salesforce, prawdopodobnie najbardziej znana platforma CRM, oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Platforma oparta na chmurze pozwala firmom skutecznie śledzić potencjalnych klientów, zarządzać kontami i możliwościami, opracowywać kampanie marketingowe i zapewniać wyjątkową obsługę klienta. Dzięki rozbudowanemu ekosystemowi integracji z firmami zewnętrznymi Salesforce pozostaje preferowanym wyborem dla wielu przedsiębiorstw.

HubSpot CRM

HubSpot CRM to popularna opcja dla małych i średnich firm poszukujących intuicyjnego i łatwego w obsłudze rozwiązania CRM. Oferuje zaawansowane funkcje, w tym zarządzanie kontaktami i transakcjami, śledzenie wiadomości e-mail, planowanie spotkań, wizualizację rurociągu sprzedaży i wiele innych. Jedną z największych zalet HubSpot jest jego płynna integracja z innymi narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi, pozwalająca na ujednolicone podejście do zaangażowania klientów.

Zoho CRM

Zoho CRM oferuje kompleksowy zestaw narzędzi obejmujący automatyzację sił sprzedaży, automatyzację marketingu , obsługę klienta i zarządzanie zapasami. Możliwości dostosowywania sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla firm chcących dostosować swój system CRM do swoich unikalnych potrzeb. Co więcej, Zoho oferuje szeroką gamę integracji z innymi aplikacjami Zoho i usługami innych firm, co czyni go opłacalnym rozwiązaniem zarówno dla małych i średnich firm, jak i przedsiębiorstw.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to zintegrowany pakiet oprogramowania biznesowego z potężnym modułem CRM. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji, prognozowanie sprzedaży i konfigurowalne pulpity nawigacyjne. Dynamics 365 korzysta także z płynnej integracji z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Office 365 i Power BI, co czyni go silnym konkurentem dla firm już osadzonych w ekosystemie Microsoft.

Produkty SaaS do zarządzania projektami i współpracy

Efektywne zarządzanie projektami i współpraca mają kluczowe znaczenie dla zespołów pracujących nad złożonymi zadaniami i napiętymi terminami. Produkty SaaS w tej kategorii ułatwiają komunikację, organizację zadań i śledzenie czasu, poprawiając produktywność i odpowiedzialność zespołu. Oto kilka popularnych narzędzi do zarządzania projektami i współpracy SaaS:

Trello

Trello to proste, ale potężne narzędzie do zarządzania projektami, które do organizowania zadań wykorzystuje wizualny interfejs oparty na kartach zwany „tablicami”. Każda karta reprezentuje zadanie, które można przypisać członkom zespołu, oznaczyć etykietami i przenosić w różnych kolumnach, aby reprezentować postęp. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi drag-and-drop Trello jest dostępne i łatwe w dostosowywaniu, co czyni go popularnym wyborem dla firm każdej wielkości.

Asana

Asana to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala zespołom planować, organizować i śledzić zadania w wielu projektach. Elastyczny układ Asany oferuje wiele sposobów przeglądania zadań, od prostej listy po tablicę w stylu Kanban lub przegląd osi czasu. Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe pola, zależności zadań i reguły automatyzacji, Asana jest potężnym rozwiązaniem dla zespołów chcących zoptymalizować swoje procesy zarządzania projektami.

Obóz bazowy

Basecamp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, która oferuje scentralizowaną przestrzeń dla zespołów do komunikacji, udostępniania plików i zarządzania zadaniami. Dzięki funkcjom takim jak listy zadań do wykonania, kamienie milowe, tablice ogłoszeń i przechowywanie plików Basecamp usprawnia zarządzanie projektami i eliminuje potrzebę stosowania wielu narzędzi. Basecamp jest szczególnie odpowiedni dla zdalnych zespołów i firm wymagających prostego i bezpośredniego podejścia do zarządzania projektami.

Slack

Choć znany przede wszystkim jako platforma do rozmów zespołowych, Slack integruje również funkcje zarządzania zadaniami i współpracy, dzięki czemu idealnie nadaje się do wydajnej komunikacji i koordynacji projektów. Slack umożliwia zespołom tworzenie dedykowanych kanałów dla konkretnych projektów lub tematów, udostępnianie plików i ustawianie przypomnień.

Dzięki rozbudowanemu rynkowi aplikacji i integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Trello, Asana i Jira, Slack jest ulubionym rozwiązaniem wśród zespołów poszukujących ujednoliconego centrum współpracy.

Produkty SaaS do automatyzacji sprzedaży i marketingu

Automatyzacja sprzedaży i marketingu stała się niezbędna do prowadzenia udanego biznesu. Te systemy oprogramowania pomagają automatyzować powtarzalne zadania, usprawniać przepływy pracy, zarządzać potencjalnymi klientami i nie tylko. Oto kilka popularnych produktów SaaS, które obsługują automatyzację sprzedaży i marketingu:

Marketo

Marketo, obecnie część Adobe, to kompleksowa platforma do automatyzacji marketingu, umożliwiająca firmom nawiązywanie kontaktu z klientami za pośrednictwem wielu kanałów. Marketo oferuje różne funkcje, w tym zarządzanie potencjalnymi klientami, marketing e-mailowy, analizy i marketing wielokanałowy. Ta wszechstronna platforma jest szczególnie przydatna dla firm, które chcą śledzić skuteczność swoich kampanii marketingowych i optymalizować strategie w celu uzyskania wyższego zwrotu z inwestycji .

Mailchimp

Mailchimp to popularna platforma do automatyzacji marketingu i marketingu e-mailowego. To doskonały wybór dla małych i średnich firm, ponieważ zapewnia takie funkcje, jak szablony wiadomości e-mail, zarządzanie listami, raportowanie i analizy. Mailchimp oferuje również marketingowy CRM, umożliwiający firmom lepsze zrozumienie swoich odbiorców i identyfikację odpowiednich segmentów dla ukierunkowanych kampanii, poprawiając w ten sposób zaangażowanie klientów i konwersje.

Pardot

Pardot, produkt Salesforce, to platforma do automatyzacji marketingu skierowana do organizacji B2B. Zaprojektowany, aby pomóc firmom w pozyskiwaniu większej liczby potencjalnych klientów, Pardot oferuje takie funkcje, jak generowanie, pielęgnowanie i ocenianie potencjalnych klientów. Ponadto pomaga w tworzeniu, wdrażaniu i analizowaniu kampanii marketingowych. Pardot dobrze integruje się z Salesforce CRM, oferując płynną synchronizację danych i rozbudowane możliwości analityczne.

HubSpot

HubSpot to kompleksowa platforma marketingu przychodzącego, sprzedaży i usług. Znany z szerokiego zestawu funkcji automatyzacji marketingu, HubSpot oferuje narzędzia takie jak zarządzanie potencjalnymi klientami, marketing e-mailowy, strony docelowe, zarządzanie mediami społecznościowymi i raportowanie. Funkcja CRM skutecznie pomaga firmom zarządzać kontaktami, potencjalnymi klientami i klientami. Łatwy w użyciu interfejs i rozbudowane integracje HubSpot sprawiają, że jest to popularny wybór dla firm każdej wielkości.

Produkty SaaS do analityki biznesowej, pulpitów nawigacyjnych i raportowania

Narzędzia do analityki biznesowej, dashboardów i raportowania są niezbędne dla organizacji, które chcą wyciągać wnioski z danych i podejmować świadome decyzje. Pomagają firmom śledzić KPI, dostrzegać trendy i identyfikować możliwości rozwoju. Oto kilka popularnych produktów SaaS w tej kategorii:

Tableau

Tableau to szeroko stosowana platforma do wizualizacji danych i analityki biznesowej. Umożliwia użytkownikom łączenie się z różnymi źródłami danych, tworzenie interaktywnych i udostępnianych wizualizacji oraz szybką analizę wskaźników biznesowych. Przyjazny dla użytkownika interfejs, funkcja „przeciągnij i upuść” oraz rozbudowane łączniki danych sprawiają, że Tableau jest doskonałą opcją dla firm, które chcą przekształcić swoje dane w przydatne spostrzeżenia.

Looker

Looker, produkt Google Cloud, to potężna platforma do analityki biznesowej i danych. Pomaga firmom uzyskać dostęp do danych, analizować je i wizualizować, zapewniając wgląd w niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty. Looker obsługuje wiele źródeł danych i pozwala na eksplorację danych w czasie rzeczywistym. Funkcje współpracy umożliwiają zespołom dzielenie się spostrzeżeniami i wspólne podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI to popularna platforma do analityki biznesowej i wizualizacji danych, której zadaniem jest pomaganie organizacjom w zrozumieniu danych. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, funkcji drag-and-drop oraz rozbudowanym łącznikom danych usługa Power BI umożliwia użytkownikom tworzenie interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych. Integracja z innymi produktami Microsoft, takimi jak Excel i Azure , sprawia, że ​​jest odpowiedni dla firm, które już zainwestowały w ekosystem Microsoft.

Google Data Studio

Google Data Studio to bezpłatne i przyjazne dla użytkownika narzędzie do wizualizacji i raportowania danych. Łączy się z różnymi źródłami danych, w tym Google Ads, Google Analytics i Arkuszami Google, umożliwiając firmom łatwe tworzenie wizualizacji, raportów i dashboardów. Google Data Studio to świetny punkt wyjścia dla mniejszych organizacji, które chcą wykorzystać swoje dane bez wydawania pieniędzy na narzędzia premium.

Produkty SaaS dla zasobów ludzkich i zaangażowania pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi i zaangażowaniem pracowników ma kluczowe znaczenie dla dobrze prosperującego środowiska biznesowego. Te produkty SaaS pomagają automatyzować procesy HR, monitorować wydajność pracowników i skutecznie śledzić poziom zaangażowania:

BambooHR

BambooHR to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi , zaprojektowane w celu usprawnienia przepływu pracy HR. Oferuje różne funkcje, takie jak śledzenie kandydatów, wdrażanie, zarządzanie czasem wolnym, zarządzanie wydajnością pracowników i raportowanie. Najlepiej nadaje się dla małych i średnich firm poszukujących łatwego w użyciu rozwiązania do skutecznego i wydajnego zarządzania swoimi zespołami.

Workday

Workday to popularna platforma do zarządzania zasobami ludzkimi oferująca rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim, płacami i zarządzaniem talentami. Jego funkcje obejmują rekrutację i wdrażanie pracowników, administrację świadczeniami, śledzenie czasu pracy i obecności oraz zarządzanie wydajnością. Workday został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb kadrowych dużych przedsiębiorstw o ​​złożonych strukturach organizacyjnych i działalności globalnej.

Gusto

Gusto to wszechstronna platforma HR zapewniająca funkcje płac, świadczeń i zarządzania zasobami ludzkimi. Obsługuje małe firmy, oferując funkcje takie jak przetwarzanie płac, śledzenie czasu pracy, administrowanie świadczeniami i zarządzanie dokumentacją pracowników. Łatwy w użyciu interfejs Gusto i płynna integracja z popularnym oprogramowaniem księgowym sprawiają, że jest to doskonały wybór dla start-upów i rozwijających się firm.

Culture Amp

Culture Amp to potężna platforma do zarządzania zaangażowaniem i wydajnością pracowników. Umożliwia organizacjom gromadzenie, analizowanie i reagowanie na opinie pracowników za pomocą narzędzi takich jak ankiety zaangażowania, recenzje wyników i funkcje wyznaczania celów. To oparte na danych podejście do zaangażowania pracowników pomaga firmom identyfikować obszary wymagające poprawy, tworzyć ukierunkowane strategie i monitorować postępy w czasie.

Te popularne produkty SaaS zaspokajają różnorodne wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw, napędzając rozwój i zapewniając wydajne działanie. Platformy niewymagające kodu, takie jak AppMaster , czynią rozwój SaaS bardziej dostępnym i opłacalnym, umożliwiając firmom tworzenie niestandardowych rozwiązań dostosowanych do ich unikalnych potrzeb. W miarę ewolucji SaaS oczekuje się, że coraz więcej organizacji zastosuje te narzędzia i usługi, kształtując przyszłość pracy.

Produkty SaaS dla księgowości i finansów

Istotnym aspektem prowadzenia każdej firmy jest zarządzanie jej finansami, a odpowiednie rozwiązania SaaS mogą znacznie uprościć takie zadania. Te popularne produkty SaaS dla księgowości i finansów, skupiające się na automatyzacji i łatwości obsługi, są przeznaczone dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż.

Szybkie książki online

Opracowane przez firmę Intuit rozwiązanie QuickBooks Online to popularne oprogramowanie księgowe oparte na chmurze, z którego korzystają firmy na całym świecie. Jest odpowiedni dla właścicieli małych firm, osób pracujących na własny rachunek i rozwijających się firm i zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania przychodami, wydatkami, fakturami, rozliczeniami i zapasami. Kluczowe funkcje obejmują:

Integracja z PayPal, Shopify i Square.

Konfigurowalne faktury i śledzenie wydatków.

Automatyczne naliczanie podatków i wbudowany system płac.

Raportowanie finansowe w czasie rzeczywistym i dostęp dla wielu użytkowników.

Xero

Xero to kolejny szeroko stosowany produkt SaaS dla małych firm, oferujący wydajną platformę do zarządzania kontami. Oprogramowanie integruje księgowość, księgowość i fakturowanie w jedną platformę. Kluczowe cechy to:

Konfigurowalne raporty finansowe i zarządzanie budżetem.

Integracja z ponad 700 aplikacjami innych firm, w tym PayPal i Stripe.

Współpracuj ze swoim zespołem i księgowym w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie zapasami i księgowość wielowalutowa.

FreshBooks

FreshBooks to popularny produkt SaaS dla małych firm i freelancerów, zapewniający prosty i intuicyjny interfejs. Kładąc nacisk na rozliczenia i fakturowanie, pomaga zarządzać zadaniami finansowymi i usprawniać je. Kluczowe funkcje obejmują:

Profesjonalne fakturowanie i faktury cykliczne.

Śledzenie czasu pracy i wydatków.

Wiele bramek płatniczych, w tym przetwarzanie kart kredytowych.

Dogłębne raporty finansowe, w tym analiza zysków i śledzenie podatku od sprzedaży.

Mędrzec nienaruszony

Sage Intacct to potężne oprogramowanie do księgowości i zarządzania finansami oparte na chmurze, przeznaczone dla większych firm i organizacji. Zapewnia zaawansowane raportowanie finansowe, automatyzację i integrację, pomagając skrócić czas spędzony na ręcznym wprowadzaniu danych i zwiększyć produktywność. Kluczowe cechy to:

Zaawansowana automatyzacja finansów i zarządzanie wieloma podmiotami.

Konfigurowalne i szczegółowe raportowanie finansowe.

Integracja z Salesforce, Adaptive Insights i innym popularnym oprogramowaniem biznesowym.

Dostęp i zatwierdzenia oparte na rolach w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Rola platform No-Code w rozwoju SaaS

Rynek SaaS jest pełen potężnych aplikacji zaspokajających różnorodne potrzeby biznesowe. Jednak nie każda firma może znaleźć idealne, gotowe rozwiązanie. W takich przypadkach platformy niewymagające kodu, takie jak AppMaster, mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu niestandardowych aplikacji SaaS. AppMaster to kompleksowa platforma no-code, która umożliwia firmom tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych bez pisania ani jednej linii kodu.

Wykorzystując narzędzia wizualne oraz funkcję drag-and-drop, zarówno programiści, jak i osoby niebędące programistami, mogą tworzyć aplikacje SaaS dostosowane do ich unikalnych wymagań. Używanie AppMaster do tworzenia niestandardowych aplikacji SaaS ma kilka zalet:

Wydajny rozwój: AppMaster pomaga przyspieszyć proces programowania, eliminując potrzebę ręcznego kodowania, co skutkuje szybszym wdrożeniem i niższymi kosztami .

pomaga przyspieszyć proces programowania, eliminując potrzebę ręcznego kodowania, co skutkuje szybszym wdrożeniem i niższymi kosztami . Skalowalne aplikacje: platforma umożliwia firmom tworzenie skalowalnych aplikacji, które można łatwo rozwijać wraz z ich potrzebami, zapewniając trwałość i stabilność oprogramowania.

platforma umożliwia firmom tworzenie skalowalnych aplikacji, które można łatwo rozwijać wraz z ich potrzebami, zapewniając trwałość i stabilność oprogramowania. Elastyczne integracje: aplikacje zbudowane w AppMaster można integrować z innymi popularnymi produktami SaaS, umożliwiając płynne połączenia i przepływ danych pomiędzy systemami.

aplikacje zbudowane w można integrować z innymi popularnymi produktami SaaS, umożliwiając płynne połączenia i przepływ danych pomiędzy systemami. Eliminacja długu technicznego: Regenerując aplikacje od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, ta platforma no-code minimalizuje dług techniczny i zapewnia aktualność aplikacji.

Wniosek

Produkty SaaS zrewolucjonizowały nowoczesne miejsce pracy, oferując skalowalne i dostępne rozwiązania programowe dla różnych funkcji biznesowych. Popularne produkty SaaS, takie jak QuickBooks Online, Xero, FreshBooks i Sage Intacct, zaspokajają różne potrzeby księgowe i finansowe, usprawniając zadania dla firm każdej wielkości.

Gdy gotowe rozwiązania są niedostępne, platformy no-code takie jak AppMaster umożliwiają firmom tworzenie własnych, niestandardowych aplikacji przy minimalnym wysiłku. Takie podejście demokratyzuje rozwój oprogramowania i pozwala organizacjom tworzyć narzędzia, których potrzebują, aby utrzymać przewagę na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Wykorzystując potężne produkty SaaS i platformy no-code, firmy mogą zoptymalizować swoje działania, zminimalizować koszty ogólne i zyskać przewagę konkurencyjną w stale rozwijającym się środowisku technologicznym.