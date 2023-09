Beispiele für beliebte SaaS-Produkte

Software as a Service (SaaS) hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, revolutioniert. Vorbei sind die Zeiten, in denen Unternehmen Software lokal installieren und warten mussten und sich dabei mit endlosen Updates, Kompatibilitätsproblemen und hohen Vorlaufkosten auseinandersetzen mussten. SaaS-Produkte sind für den modernen Arbeitsplatz unverzichtbar geworden und bieten Benutzern einfachen Zugriff, hervorragende Skalierbarkeit, nahtlose Integrationen und reduzierte Betriebskosten.

In diesem Artikel werden einige der beliebtesten SaaS-Produkte in verschiedenen Kategorien untersucht und ihre Funktionen, Anwendungsfälle und Auswirkungen auf Unternehmen, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beleuchtet. Tauchen wir ein in die Welt der SaaS-Produkte, die unsere Arbeit verändern.

SaaS-Produkte für Customer Relationship Management (CRM)

Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM) helfen Unternehmen dabei, ihre Interaktionen mit Kunden und Interessenten effizient zu verwalten und ermöglichen es ihnen, Beziehungen zu pflegen und Aktivitäten im gesamten Verkaufstrichter zu überwachen. CRM-Tools sind für Unternehmen jeder Größe, die ihre Vertriebsprozesse rationalisieren und die Kundenbindung verbessern möchten, unverzichtbar geworden. Hier sind einige der beliebtesten SaaS-CRM-Produkte auf dem Markt:

Salesforce CRM

Salesforce ist wahrscheinlich die bekannteste CRM-Plattform und bietet eine umfassende Suite von Tools für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Vertrieb, Marketing und Kundensupport. Die cloudbasierte Plattform ermöglicht es Unternehmen, Leads effektiv zu verfolgen, Konten und Chancen zu verwalten, Marketingkampagnen zu entwickeln und außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten. Mit einem umfangreichen Ökosystem an Integrationen von Drittanbietern bleibt Salesforce für viele Unternehmen die erste Wahl.

HubSpot CRM

HubSpot CRM ist eine beliebte Option für kleine und mittlere Unternehmen, die eine intuitive und benutzerfreundliche CRM-Lösung suchen. Es bietet leistungsstarke Funktionen, darunter Kontakt- und Geschäftsverwaltung, E-Mail-Verfolgung, Besprechungsplanung, Visualisierung der Vertriebspipeline und mehr. Einer der größten Vorteile von HubSpot ist die nahtlose Integration mit seinen anderen Marketing- und Vertriebstools, die einen einheitlichen Ansatz für die Kundenbindung ermöglicht.

Zoho CRM

Zoho CRM bietet eine umfassende Suite von Tools für Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung , Kundensupport und Bestandsverwaltung. Seine Anpassungsmöglichkeiten machen es zu einer attraktiven Option für Unternehmen, die ihr CRM-System an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen möchten. Darüber hinaus bietet Zoho eine breite Palette an Integrationen mit anderen Zoho-Apps und Drittanbieterdiensten, was es zu einer praktikablen Lösung für KMUs und Unternehmen gleichermaßen macht.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 ist eine integrierte Business-Software-Suite mit einem leistungsstarken CRM-Modul. Es verfügt über leistungsstarke Funktionen wie KI-gesteuerte Erkenntnisse, Verkaufsprognosen und anpassbare Dashboards. Dynamics 365 profitiert außerdem von der nahtlosen Integration mit anderen Microsoft-Anwendungen wie Office 365 und Power BI, was es zu einem starken Konkurrenten für Unternehmen macht, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebettet sind.

SaaS-Produkte für Projektmanagement und Zusammenarbeit

Effizientes Projektmanagement und Zusammenarbeit sind für Teams, die an komplexen Aufgaben und engen Fristen arbeiten, von entscheidender Bedeutung. SaaS-Produkte in dieser Kategorie erleichtern die Kommunikation, Aufgabenorganisation und Zeiterfassung und verbessern so die Produktivität und Verantwortlichkeit des Teams. Hier sind einige beliebte SaaS-Projektmanagement- und Kollaborationstools:

Trello

Trello ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Projektmanagement-Tool, das zum Organisieren von Aufgaben eine visuelle, kartenbasierte Oberfläche namens „Boards“ verwendet. Jede Karte stellt eine Aufgabe dar, die Teammitgliedern zugewiesen, mit Beschriftungen versehen und über verschiedene Spalten verschoben werden kann, um den Fortschritt darzustellen. Mit seiner intuitiven drag-and-drop Oberfläche ist Trello zugänglich und leicht anpassbar, was es zu einer beliebten Wahl für Unternehmen jeder Größe macht.

Asana

Asana ist ein vielseitiges Projektmanagement-Tool, mit dem Teams Aufgaben über mehrere Projekte hinweg planen, organisieren und verfolgen können. Das flexible Layout von Asana bietet mehrere Möglichkeiten, Aufgaben anzuzeigen, von einer einfachen Liste bis hin zu einem Board im Kanban-Stil oder einer Zeitleistenübersicht. Mit Funktionen wie benutzerdefinierten Feldern, Aufgabenabhängigkeiten und Automatisierungsregeln ist Asana eine leistungsstarke Lösung für Teams, die ihre Projektmanagementprozesse optimieren möchten.

Basislager

Basecamp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, die einen zentralen Raum für Teams bietet, um zu kommunizieren, Dateien auszutauschen und Aufgaben zu verwalten. Mit Funktionen wie Aufgabenlisten, Meilensteinen, Message Boards und Dateispeicher optimiert Basecamp das Projektmanagement und macht mehrere Tools überflüssig. Basecamp eignet sich besonders für Remote-Teams und Unternehmen, die einen einfachen, unkomplizierten Projektmanagementansatz benötigen.

Slack

Während Slack vor allem als Team-Chat-Plattform bekannt ist, integriert es auch Aufgabenverwaltungs- und Kollaborationsfunktionen und ist somit ideal für effiziente Kommunikation und Projektkoordination. Slack können Teams dedizierte Kanäle für bestimmte Projekte oder Themen erstellen, Dateien teilen und Erinnerungen einrichten.

Mit einem umfangreichen App-Marktplatz und Integrationen mit beliebten Projektmanagement-Tools wie Trello, Asana und Jira ist Slack ein Favorit unter Teams, die einen einheitlichen Hub für die Zusammenarbeit suchen.

SaaS-Produkte für Vertriebs- und Marketingautomatisierung

Vertriebs- und Marketingautomatisierung ist für die Führung eines erfolgreichen Unternehmens unverzichtbar geworden. Diese Softwaresysteme helfen dabei, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren, Leads zu verwalten und vieles mehr. Hier sind einige beliebte SaaS-Produkte, die Vertriebs- und Marketingautomatisierung ermöglichen:

Marketo

Marketo, jetzt Teil von Adobe, ist eine umfassende Marketing-Automatisierungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, über mehrere Kanäle mit Kunden in Kontakt zu treten. Marketo bietet verschiedene Funktionen, darunter Lead-Management, E-Mail-Marketing, Analysen und Multi-Channel-Marketing. Diese All-in-One-Plattform ist besonders nützlich für Unternehmen, die die Leistung ihrer Marketingkampagnen verfolgen und Strategien für einen höheren ROI optimieren möchten.

Mailchimp

Mailchimp ist eine beliebte Marketing-Automatisierungs- und E-Mail-Marketing-Plattform. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für kleine und mittlere Unternehmen, da es Funktionen wie E-Mail-Vorlagen, Listenverwaltung, Berichte und Analysen bietet. Mailchimp bietet auch Marketing-CRM an, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Zielgruppe besser zu verstehen und die richtigen Segmente für gezielte Kampagnen zu identifizieren und so die Kundenbindung und Konversionen zu verbessern.

Pardot

Pardot, ein Salesforce-Produkt, ist eine Marketing-Automatisierungsplattform für B2B-Organisationen. Pardot wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, mehr Leads zu generieren, und verfügt über Funktionen wie Lead-Generierung, Lead-Pflege und Bewertung. Darüber hinaus unterstützt es bei der Erstellung, Bereitstellung und Analyse von Marketingkampagnen. Pardot lässt sich gut in Salesforce CRM integrieren und bietet nahtlose Datensynchronisierung und umfangreiche Analysefunktionen.

HubSpot

HubSpot ist eine All-in-One-Plattform für Inbound-Marketing, Vertrieb und Service. HubSpot ist bekannt für seine umfangreichen Marketing-Automatisierungsfunktionen und bietet Tools wie Lead-Management, E-Mail-Marketing, Landingpages, Social-Media-Management und Reporting. Die CRM-Funktion unterstützt Unternehmen effektiv bei der Verwaltung ihrer Kontakte, Leads und Kunden. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreichen Integrationen machen HubSpot zu einer beliebten Wahl für Unternehmen jeder Größe.

SaaS-Produkte für Geschäftsanalysen, Dashboards und Reporting

Geschäftsanalyse-, Dashboard- und Berichtstools sind für Unternehmen, die Erkenntnisse aus Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen möchten, von entscheidender Bedeutung. Sie helfen Unternehmen dabei, KPIs zu verfolgen, Trends zu erkennen und Wachstumschancen zu identifizieren. Hier sind einige beliebte SaaS-Produkte in dieser Kategorie:

Tableau

Tableau ist eine weit verbreitete Datenvisualisierungs- und Business-Intelligence-Plattform. Es ermöglicht Benutzern, eine Verbindung zu verschiedenen Datenquellen herzustellen, interaktive und gemeinsam nutzbare Visualisierungen zu erstellen und Geschäftskennzahlen schnell zu analysieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die Drag-and-Drop- Funktionalität und die umfangreichen Datenkonnektoren machen Tableau zu einer hervorragenden Option für Unternehmen, die ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln möchten.

Looker

Looker, ein Google Cloud-Produkt, ist eine leistungsstarke Business-Intelligence- und Datenanalyseplattform. Es unterstützt Unternehmen beim Zugriff, bei der Analyse und Visualisierung von Daten und liefert Einblicke durch benutzerdefinierte Dashboards und Berichte. Looker unterstützt mehrere Datenquellen und ermöglicht die Datenexploration in Echtzeit. Seine kollaborativen Funktionen ermöglichen es Teams, Erkenntnisse auszutauschen und gemeinsam datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI ist eine beliebte Plattform für Geschäftsanalysen und Datenvisualisierung, die Unternehmen dabei helfen soll, ihre Daten zu verstehen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, drag-and-drop Funktionalität und umfangreichen Datenkonnektoren ermöglicht Power BI Benutzern die Erstellung interaktiver Berichte und Dashboards. Durch die Integration mit anderen Microsoft-Produkten wie Excel und Azure eignet es sich für Unternehmen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem investiert haben.

Google Data Studio

Google Data Studio ist ein kostenloses und benutzerfreundliches Datenvisualisierungs- und Berichtstool. Es stellt eine Verbindung zu verschiedenen Datenquellen her, darunter Google Ads, Google Analytics und Google Sheets, sodass Unternehmen problemlos Visualisierungen, Berichte und Dashboards erstellen können. Google Data Studio ist ein hervorragender Ausgangspunkt für kleinere Unternehmen, die ihre Daten nutzen möchten, ohne für Premium-Tools auszugeben.

SaaS-Produkte für Personalwesen und Mitarbeiterengagement

Die Verwaltung der Personalressourcen und des Mitarbeiterengagements ist für ein florierendes Geschäftsumfeld von entscheidender Bedeutung. Diese SaaS-Produkte helfen dabei, HR-Prozesse zu automatisieren, die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen und das Engagementniveau effektiv zu verfolgen:

BambooHR

BambooHR ist eine umfassende HR-Management- Software zur Optimierung von HR-Workflows. Es bietet verschiedene Funktionen wie Bewerberverfolgung, Onboarding, Abwesenheitsmanagement, Mitarbeiterleistungsmanagement und Berichterstattung. Es eignet sich am besten für kleine und mittlere Unternehmen, die eine benutzerfreundliche Lösung suchen, um ihre Teams effektiv und effizient zu verwalten.

Workday

Workday ist eine beliebte HR-Management-Plattform, die Lösungen für Humankapitalmanagement, Gehaltsabrechnung und Talentmanagement bietet. Zu den Funktionen gehören Personalbeschaffung und Mitarbeiter-Onboarding, Verwaltung von Sozialleistungen, Zeit- und Anwesenheitsverfolgung sowie Leistungsmanagement. Workday ist darauf ausgelegt, die HR-Anforderungen großer Unternehmen mit komplexen Organisationsstrukturen und globalen Aktivitäten zu erfüllen.

Gusto

Gusto ist eine All-in-One-HR-Plattform, die Funktionen für Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und HR-Management bietet. Es richtet sich an kleine Unternehmen und bietet Funktionen wie Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Sozialleistungsverwaltung und Mitarbeiterdatenverwaltung. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die nahtlose Integration mit beliebter Buchhaltungssoftware machen Gusto zu einer großartigen Wahl für Start-ups und wachsende Unternehmen.

Culture Amp

Culture Amp ist eine leistungsstarke Plattform für Mitarbeiterengagement und Leistungsmanagement. Es ermöglicht Unternehmen, Mitarbeiterfeedback mit Tools wie Engagement-Umfragen, Leistungsbeurteilungen und Zielsetzungsfunktionen zu sammeln, zu analysieren und darauf zu reagieren. Dieser datengesteuerte Ansatz zur Mitarbeitereinbindung hilft Unternehmen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, gezielte Strategien zu entwickeln und Fortschritte im Laufe der Zeit zu überwachen.

Diese beliebten SaaS-Produkte erfüllen die vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen, fördern das Wachstum und sorgen für effiziente Abläufe. No-Code- Plattformen wie AppMaster machen die SaaS-Entwicklung zugänglicher und kostengünstiger und ermöglichen es Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Da sich SaaS weiterentwickelt, wird erwartet, dass immer mehr Unternehmen diese Tools und Dienste übernehmen und so die Zukunft der Arbeit gestalten.

SaaS-Produkte für Buchhaltung und Finanzen

Ein wichtiger Aspekt bei der Führung eines Unternehmens ist die Verwaltung seiner Finanzen, und die richtigen SaaS-Lösungen können solche Aufgaben erheblich vereinfachen. Mit dem Fokus auf Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit richten sich diese beliebten SaaS-Produkte für Buchhaltung und Finanzen an Unternehmen verschiedener Größen und Branchen.

QuickBooks Online

QuickBooks Online wurde von Intuit entwickelt und ist eine beliebte cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die Unternehmen weltweit nutzen. Es eignet sich für Kleinunternehmer, Selbstständige und wachsende Unternehmen und bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Einnahmen, Ausgaben, Rechnungen, Abrechnungen und Lagerbeständen. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

Integration mit PayPal, Shopify und Square.

Anpassbare Rechnungen und Ausgabenverfolgung.

Automatische Steuerberechnung und ein integriertes Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem.

Finanzberichte in Echtzeit und Zugriff für mehrere Benutzer.

Xero

Xero ist ein weiteres weit verbreitetes SaaS-Produkt für kleine Unternehmen und bietet eine effiziente Plattform zur Verwaltung ihrer Konten. Die Software integriert Buchhaltung, Buchhaltung und Rechnungsstellung in einer einzigen Plattform. Hauptmerkmale sind:

Anpassbare Finanzberichte und Budgetverwaltung.

Integration mit über 700 Apps von Drittanbietern, darunter PayPal und Stripe.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team und Ihrem Buchhalter zusammen.

Bestandsverwaltung und Buchhaltung in mehreren Währungen.

FreshBooks

FreshBooks ist ein beliebtes SaaS-Produkt für kleine Unternehmen und Freiberufler und bietet eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Mit einem Schwerpunkt auf Abrechnung und Fakturierung hilft es bei der Verwaltung und Rationalisierung finanzieller Aufgaben. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

Professionelle Rechnungsstellung und wiederkehrende Rechnungen.

Zeiterfassung für Arbeitszeiten und Spesen.

Mehrere Zahlungsgateways, einschließlich Kreditkartenabwicklung.

Ausführliche Finanzberichte, einschließlich Gewinnanalyse und Umsatzsteuerverfolgung.

Salbei intakt

Sage Intacct ist eine leistungsstarke cloudbasierte Buchhaltungs- und Finanzmanagementsoftware, die für größere Unternehmen und Organisationen entwickelt wurde. Es bietet erweiterte Finanzberichte, Automatisierung und Integration und trägt so dazu bei, den Zeitaufwand für die manuelle Dateneingabe zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Hauptmerkmale sind:

Erweiterte Finanzautomatisierung und Multi-Entity-Management.

Anpassbare und detaillierte Finanzberichterstattung.

Integration mit Salesforce, Adaptive Insights und anderer beliebter Unternehmenssoftware.

Rollenbasierter Zugriff und Genehmigungen für mehr Sicherheit.

Die Rolle von No-Code Plattformen in der SaaS-Entwicklung

Der SaaS-Marktplatz ist voll von leistungsstarken Anwendungen, die auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Dennoch finden nicht alle Unternehmen die perfekte Lösung von der Stange. In solchen Fällen können No-Code-Plattformen wie AppMaster eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung benutzerdefinierter SaaS-Anwendungen spielen. AppMaster ist eine umfassende no-code -Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Durch den Einsatz visueller Tools und drag-and-drop Funktionen können Entwickler und Nicht-Programmierer gleichermaßen SaaS-Anwendungen erstellen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die Verwendung von AppMaster zum Erstellen benutzerdefinierter SaaS-Anwendungen bietet mehrere Vorteile:

Effiziente Entwicklung: AppMaster hilft, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, indem es die Notwendigkeit einer manuellen Codierung eliminiert, was zu einer schnelleren Bereitstellung und geringeren Kosten führt.

hilft, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, indem es die Notwendigkeit einer manuellen Codierung eliminiert, was zu einer schnelleren Bereitstellung und geringeren Kosten führt. Skalierbare Anwendungen: Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, skalierbare Anwendungen zu erstellen, die mühelos mit ihren Anforderungen wachsen können und so Langlebigkeit und Stabilität der Software gewährleisten.

Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, skalierbare Anwendungen zu erstellen, die mühelos mit ihren Anforderungen wachsen können und so Langlebigkeit und Stabilität der Software gewährleisten. Flexible Integrationen: AppMaster erstellte Apps können in andere beliebte SaaS-Produkte integriert werden und ermöglichen so nahtlose Verbindungen und Datenfluss zwischen Systemen.

erstellte Apps können in andere beliebte SaaS-Produkte integriert werden und ermöglichen so nahtlose Verbindungen und Datenfluss zwischen Systemen. Beseitigung technischer Schulden: Durch die Neugenerierung der Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen minimiert diese no-code Plattform die technischen Schulden und hält die Anwendungen auf dem neuesten Stand.

Abschluss

SaaS-Produkte haben den modernen Arbeitsplatz revolutioniert, indem sie skalierbare und zugängliche Softwarelösungen für verschiedene Geschäftsfunktionen bieten. Beliebte SaaS-Produkte wie QuickBooks Online, Xero, FreshBooks und Sage Intacct erfüllen verschiedene Buchhaltungs- und Finanzanforderungen und rationalisieren die Aufgaben für Unternehmen jeder Größe.

Wenn vorgefertigte Lösungen nicht verfügbar sind, können Unternehmen mit no-code Plattformen wie AppMaster ihre eigenen benutzerdefinierten Anwendungen mit minimalem Aufwand entwickeln. Dieser Ansatz demokratisiert die Softwareentwicklung und ermöglicht es Unternehmen, die Tools zu entwickeln, die sie benötigen, um im heutigen wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben. Durch den Einsatz leistungsstarker SaaS-Produkte und no-code Plattformen können Unternehmen ihre Abläufe optimieren, Gemeinkosten minimieren und sich in einem sich ständig weiterentwickelnden technologischen Umfeld einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.