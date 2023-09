Esempi di prodotti SaaS popolari

Il Software as a Service (SaaS) ha rivoluzionato il modo in cui operano le aziende. Sono finiti i giorni in cui le organizzazioni dovevano installare e gestire il software localmente, affrontando aggiornamenti infiniti, problemi di compatibilità e costi iniziali elevati. I prodotti SaaS sono diventati essenziali per l'ambiente di lavoro moderno, fornendo agli utenti un facile accesso, scalabilità superiore, integrazioni perfette e costi di proprietà ridotti.

Questo articolo esplorerà alcuni dei prodotti SaaS più popolari in varie categorie, facendo luce sulle loro caratteristiche, casi d'uso e impatto su imprese, startup e piccole e medie imprese (PMI). Immergiamoci nel mondo dei prodotti SaaS trasformando il nostro lavoro.

Prodotti SaaS per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

I sistemi CRM (Customer Relationship Management) aiutano le aziende a gestire in modo efficiente le proprie interazioni con clienti e potenziali clienti, consentendo loro di coltivare relazioni e monitorare le attività attraverso l'intero funnel di vendita. Gli strumenti CRM sono diventati indispensabili per le aziende di tutte le dimensioni che cercano di semplificare i propri processi di vendita e migliorare il coinvolgimento dei clienti. Ecco alcuni dei prodotti SaaS CRM più popolari sul mercato:

CRM Salesforce

Probabilmente la piattaforma CRM più conosciuta, Salesforce offre una suite completa di strumenti per la gestione delle relazioni con i clienti, delle vendite, del marketing e dell'assistenza clienti. La sua piattaforma basata su cloud consente alle aziende di monitorare in modo efficace i lead, gestire account e opportunità, sviluppare campagne di marketing e fornire un servizio clienti eccezionale. Con un ampio ecosistema di integrazioni di terze parti, Salesforce rimane la scelta di riferimento per molte aziende.

HubSpotCRM

HubSpot CRM è un'opzione popolare per le piccole e medie imprese che cercano una soluzione CRM intuitiva e facile da usare. Offre potenti funzionalità, tra cui la gestione dei contatti e delle trattative, il monitoraggio della posta elettronica, la pianificazione delle riunioni, la visualizzazione della pipeline di vendita e altro ancora. Uno dei maggiori vantaggi di HubSpot è la sua perfetta integrazione con gli altri strumenti di marketing e vendita, consentendo un approccio unificato al coinvolgimento dei clienti.

Zoho CRM

Zoho CRM offre una suite completa di strumenti che coprono l'automazione della forza vendita, l'automazione del marketing , l'assistenza clienti e la gestione dell'inventario. Le sue capacità di personalizzazione lo rendono un'opzione interessante per le aziende che desiderano adattare il proprio sistema CRM alle proprie esigenze specifiche. Inoltre, Zoho offre un'ampia gamma di integrazioni con altre app Zoho e servizi di terze parti, rendendolo una soluzione valida sia per le PMI che per le aziende.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 è una suite software aziendale integrata con un potente modulo CRM. Vanta potenti funzionalità come approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, previsioni di vendita e dashboard personalizzabili. Dynamics 365 beneficia inoltre di una perfetta integrazione con altre applicazioni Microsoft, come Office 365 e Power BI, rendendolo un forte contendente per le aziende già integrate nell'ecosistema Microsoft.

Prodotti SaaS per la gestione dei progetti e la collaborazione

La gestione e la collaborazione efficienti dei progetti sono fondamentali per i team che lavorano su attività complesse e scadenze ravvicinate. I prodotti SaaS di questa categoria facilitano la comunicazione, l'organizzazione delle attività e il monitoraggio del tempo, migliorando la produttività e la responsabilità del team. Ecco alcuni popolari strumenti di collaborazione e gestione dei progetti SaaS:

Trello

Trello è uno strumento di gestione dei progetti semplice ma potente che utilizza un'interfaccia visiva basata su schede chiamata "schede" per organizzare le attività. Ogni scheda rappresenta un'attività, che può essere assegnata ai membri del team, contrassegnata con etichette e spostata su diverse colonne per rappresentare l'avanzamento. Con la sua intuitiva interfaccia drag-and-drop, Trello è accessibile e facilmente personalizzabile, rendendolo una scelta popolare per le aziende di tutte le dimensioni.

Asana

Asana è uno strumento versatile di gestione dei progetti che consente ai team di pianificare, organizzare e tenere traccia delle attività su più progetti. Il layout flessibile di Asana offre diversi modi per visualizzare le attività, da un semplice elenco a una bacheca in stile Kanban o una panoramica della sequenza temporale. Con funzionalità come campi personalizzati, dipendenze tra attività e regole di automazione, Asana è una potente soluzione per i team che desiderano ottimizzare i propri processi di gestione dei progetti.

Campo base

Basecamp è una piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti e la collaborazione dei team che offre uno spazio centralizzato in cui i team possono comunicare, condividere file e gestire attività. Con funzionalità come elenchi di cose da fare, traguardi, bacheche e archiviazione di file, Basecamp semplifica la gestione dei progetti ed elimina la necessità di più strumenti. Basecamp è particolarmente adatto a team e aziende remoti che richiedono un approccio di gestione dei progetti semplice e diretto.

Slack

Sebbene sia conosciuta principalmente come piattaforma di chat di gruppo, Slack integra anche funzionalità di gestione delle attività e collaborazione, rendendola ideale per una comunicazione efficiente e il coordinamento dei progetti. Slack consente ai team di creare canali dedicati per progetti o argomenti specifici, condividere file e impostare promemoria.

Con un ampio marketplace di app e integrazioni con strumenti di gestione dei progetti popolari come Trello, Asana e Jira, Slack è uno dei preferiti tra i team che cercano un hub di collaborazione unificato.

Prodotti SaaS per l'automazione delle vendite e del marketing

L’automazione delle vendite e del marketing è diventata essenziale per gestire un’attività di successo. Questi sistemi software aiutano ad automatizzare le attività ripetitive, a semplificare i flussi di lavoro, a gestire i lead e altro ancora. Ecco alcuni prodotti SaaS popolari che si rivolgono all'automazione delle vendite e del marketing:

Marketo

Marketo, ora parte di Adobe, è una piattaforma completa di automazione del marketing che consente alle aziende di interagire con i clienti su più canali. Marketo offre varie funzionalità, tra cui gestione dei lead, email marketing, analisi e marketing multicanale. Questa piattaforma all-in-one è particolarmente utile per le aziende che desiderano monitorare le prestazioni delle proprie campagne di marketing e ottimizzare le strategie per un ROI più elevato.

Mailchimp

Mailchimp è una popolare piattaforma di automazione del marketing e di email marketing. È una scelta eccellente per le piccole e medie imprese, poiché fornisce funzionalità come modelli di posta elettronica, gestione degli elenchi, reporting e analisi. Mailchimp offre anche un CRM di marketing, consentendo alle aziende di comprendere meglio il proprio pubblico e identificare i segmenti giusti per campagne mirate, migliorando così il coinvolgimento e le conversioni dei clienti.

Pardot

Pardot, un prodotto Salesforce, è una piattaforma di automazione del marketing destinata alle organizzazioni B2B. Progettato per aiutare le aziende a ottenere più contatti, Pardot è dotato di funzionalità come generazione di contatti, consolidamento e punteggio. Inoltre, aiuta nella creazione, distribuzione e analisi delle campagne di marketing. Pardot si integra bene con Salesforce CRM, offrendo una perfetta sincronizzazione dei dati e ampie funzionalità di analisi.

HubSpot

HubSpot è una piattaforma all-in-one di marketing, vendite e servizi in entrata. Noto per la sua vasta gamma di funzionalità di automazione del marketing, HubSpot offre strumenti come gestione dei lead, email marketing, pagine di destinazione, gestione dei social media e reporting. La sua funzionalità CRM aiuta efficacemente le aziende a gestire i propri contatti, lead e clienti. L'interfaccia facile da usare e le estese integrazioni di HubSpot lo rendono una scelta popolare per le aziende di tutte le dimensioni.

Prodotti SaaS per analisi aziendali, dashboard e reporting

Gli strumenti di analisi aziendale, dashboard e reporting sono vitali per le organizzazioni che desiderano ottenere informazioni approfondite dai dati e prendere decisioni informate. Aiutano le aziende a monitorare i KPI, individuare le tendenze e identificare le opportunità di crescita. Ecco alcuni prodotti SaaS popolari in questa categoria:

Tableau

Tableau è una piattaforma di visualizzazione dati e business intelligence ampiamente utilizzata. Consente agli utenti di connettersi a varie origini dati, creare visualizzazioni interattive e condivisibili e analizzare rapidamente le metriche aziendali. La sua interfaccia intuitiva, la funzionalità drag-and-drop e i connettori dati estesi rendono Tableau un'opzione eccellente per le aziende che desiderano trasformare i propri dati in informazioni fruibili.

Looker

Looker, un prodotto Google Cloud, è una potente piattaforma di business intelligence e analisi dei dati. Aiuta le aziende ad accedere, analizzare e visualizzare i dati, fornendo approfondimenti attraverso dashboard e report personalizzati. Looker supporta più origini dati e consente l'esplorazione dei dati in tempo reale. Le sue funzionalità collaborative consentono ai team di condividere approfondimenti e prendere insieme decisioni basate sui dati.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI è una popolare piattaforma di analisi aziendale e visualizzazione dei dati progettata per aiutare le organizzazioni a dare un senso ai propri dati. Con un'interfaccia facile da usare, funzionalità drag-and-drop e connettori dati estesi, Power BI consente agli utenti di creare report e dashboard interattivi. La sua integrazione con altri prodotti Microsoft, come Excel e Azure , lo rende adatto alle aziende già investite nell'ecosistema Microsoft.

Google Data Studio

Google Data Studio è uno strumento di visualizzazione e reporting dei dati gratuito e facile da usare. Si collega a varie origini dati, tra cui Google Ads, Google Analytics e Fogli Google, consentendo alle aziende di creare facilmente visualizzazioni, report e dashboard. Google Data Studio è un ottimo punto di partenza per le organizzazioni più piccole che desiderano sfruttare i propri dati senza spendere in strumenti premium.

Prodotti SaaS per le risorse umane e il coinvolgimento dei dipendenti

La gestione delle risorse umane e il coinvolgimento dei dipendenti sono fondamentali per un ambiente aziendale fiorente. Questi prodotti SaaS aiutano ad automatizzare i processi HR, monitorare le prestazioni dei dipendenti e monitorare i livelli di coinvolgimento in modo efficace:

BambooHR

BambooHR è un software completo di gestione delle risorse umane progettato per semplificare i flussi di lavoro delle risorse umane. Offre varie funzionalità come il monitoraggio dei candidati, l'onboarding, la gestione dei permessi, la gestione delle prestazioni dei dipendenti e il reporting. È particolarmente adatto alle piccole e medie imprese che cercano una soluzione facile da usare per gestire i propri team in modo efficace ed efficiente.

Workday

Workday è una popolare piattaforma di gestione delle risorse umane che offre soluzioni di gestione del capitale umano, buste paga e gestione dei talenti. Le sue funzionalità includono il reclutamento e l'onboarding dei dipendenti, l'amministrazione dei benefit, il monitoraggio del tempo e delle presenze e la gestione delle prestazioni. Workday è progettato per soddisfare le esigenze HR delle grandi aziende con strutture organizzative complesse e operazioni globali.

Gusto

Gusto è una piattaforma HR all-in-one che fornisce funzionalità per buste paga, benefit e gestione delle risorse umane. Si rivolge alle piccole imprese, offrendo funzionalità come l'elaborazione delle buste paga, il monitoraggio del tempo, l'amministrazione dei benefici e la gestione dei record dei dipendenti. L'interfaccia facile da usare di Gusto e le integrazioni perfette con i più diffusi software di contabilità lo rendono un'ottima scelta per startup e aziende in crescita.

Culture Amp

Culture Amp è una potente piattaforma per il coinvolgimento dei dipendenti e la gestione delle prestazioni. Consente alle organizzazioni di raccogliere, analizzare e agire in base al feedback dei dipendenti con strumenti come sondaggi sul coinvolgimento, revisioni delle prestazioni e funzionalità di definizione degli obiettivi. Questo approccio al coinvolgimento dei dipendenti basato sui dati aiuta le aziende a identificare le aree di miglioramento, creare strategie mirate e monitorare i progressi nel tempo.

Questi popolari prodotti SaaS soddisfano le diverse esigenze delle aziende moderne, favorendo la crescita e garantendo operazioni efficienti. Le piattaforme senza codice come AppMaster rendono lo sviluppo SaaS più accessibile ed economico, consentendo alle aziende di creare soluzioni personalizzate su misura per le loro esigenze specifiche. Man mano che SaaS continua ad evolversi, si prevede che sempre più organizzazioni adotteranno questi strumenti e servizi, plasmando il futuro del lavoro.

Prodotti SaaS per contabilità e finanza

Un aspetto importante nella gestione di qualsiasi attività è la gestione delle finanze e le giuste soluzioni SaaS possono semplificare notevolmente tali attività. Con particolare attenzione all'automazione e alla facilità d'uso, questi popolari prodotti SaaS per la contabilità e la finanza si rivolgono a aziende e settori di diverse dimensioni.

QuickBooks in linea

Sviluppato da Intuit, QuickBooks Online è un popolare software di contabilità basato su cloud utilizzato dalle aziende in tutto il mondo. È adatto a proprietari di piccole imprese, liberi professionisti e aziende in crescita e fornisce una soluzione completa per la gestione di entrate, spese, fatture, fatturazione e inventario. Le caratteristiche principali includono:

Integrazione con PayPal, Shopify e Square.

Fatture personalizzabili e monitoraggio delle spese.

Calcolo automatico delle imposte e sistema di buste paga integrato.

Reporting finanziario in tempo reale e accesso multiutente.

Xero

Xero è un altro prodotto SaaS ampiamente utilizzato per le piccole imprese, che offre una piattaforma efficiente per gestire i propri account. Il software integra contabilità, contabilità e fatturazione in un'unica piattaforma. Le caratteristiche principali sono:

Report finanziari e gestione del budget personalizzabili.

Integrazione con oltre 700 app di terze parti, tra cui PayPal e Stripe.

Collabora con il tuo team e il tuo contabile in tempo reale.

Gestione delle scorte e contabilità multivaluta.

Libri freschi

FreshBooks è un popolare prodotto SaaS per piccole imprese e liberi professionisti, che fornisce un'interfaccia semplice e intuitiva. Con particolare attenzione alla fatturazione, aiuta a gestire e semplificare le attività finanziarie. Le caratteristiche principali includono:

Fatturazione professionale e fatture ricorrenti.

Monitoraggio del tempo per ore di lavoro e spese.

Gateway di pagamento multipli, inclusa l'elaborazione delle carte di credito.

Rapporti finanziari approfonditi, inclusa l'analisi dei profitti e il monitoraggio delle imposte sulle vendite.

Saggio intatto

Sage Intacct è un potente software di contabilità e gestione finanziaria basato su cloud progettato per aziende e organizzazioni più grandi. Fornisce reporting finanziario avanzato, automazione e integrazione, contribuendo a ridurre il tempo dedicato all'immissione manuale dei dati e ad aumentare la produttività. Le caratteristiche principali sono:

Automazione finanziaria avanzata e gestione multi-entità.

Reporting finanziario personalizzabile e granulare.

Integrazione con Salesforce, Adaptive Insights e altri software aziendali popolari.

Accesso e approvazioni basati sui ruoli per una maggiore sicurezza.

Il ruolo delle piattaforme No-Code nello sviluppo SaaS

Il mercato SaaS è pieno di potenti applicazioni che soddisfano le diverse esigenze aziendali. Tuttavia, non tutte le aziende riescono a trovare la soluzione pronta all’uso perfetta. In questi casi, le piattaforme senza codice come AppMaster possono svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo di applicazioni SaaS personalizzate. AppMaster è una piattaforma completa no-code che consente alle aziende di creare applicazioni web, mobili e backend senza scrivere una sola riga di codice.

Utilizzando strumenti visivi e funzionalità drag-and-drop, gli sviluppatori e i non programmatori possono creare applicazioni SaaS su misura per le loro esigenze specifiche. I vantaggi derivanti dall'utilizzo AppMaster per creare applicazioni SaaS personalizzate sono numerosi:

Sviluppo efficiente: AppMaster aiuta ad accelerare il processo di sviluppo eliminando la necessità di codifica manuale, con conseguente implementazione più rapida e costi ridotti .

aiuta ad accelerare il processo di sviluppo eliminando la necessità di codifica manuale, con conseguente implementazione più rapida e costi ridotti . Applicazioni scalabili: la piattaforma consente alle aziende di creare applicazioni scalabili che possono crescere senza sforzo con le loro esigenze, garantendo longevità e stabilità al software.

la piattaforma consente alle aziende di creare applicazioni scalabili che possono crescere senza sforzo con le loro esigenze, garantendo longevità e stabilità al software. Integrazioni flessibili: le app create da AppMaster possono integrarsi con altri prodotti SaaS popolari, consentendo connessioni e flussi di dati senza soluzione di continuità tra i sistemi.

le app create da possono integrarsi con altri prodotti SaaS popolari, consentendo connessioni e flussi di dati senza soluzione di continuità tra i sistemi. Eliminazione del debito tecnico: rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, questa piattaforma no-code riduce al minimo il debito tecnico e mantiene le applicazioni aggiornate.

Conclusione

I prodotti SaaS hanno rivoluzionato il luogo di lavoro moderno offrendo soluzioni software scalabili e accessibili in diverse funzioni aziendali. I prodotti SaaS più diffusi come QuickBooks Online, Xero, FreshBooks e Sage Intacct soddisfano varie esigenze contabili e finanziarie, semplificando le attività per aziende di tutte le dimensioni.

Quando le soluzioni già pronte non sono disponibili, le piattaforme no-code come AppMaster consentono alle aziende di sviluppare le proprie applicazioni personalizzate con il minimo sforzo. Questo approccio democratizza lo sviluppo software e consente alle organizzazioni di creare gli strumenti di cui hanno bisogno per rimanere all'avanguardia nel mercato competitivo di oggi. Sfruttando potenti prodotti SaaS e piattaforme no-code, le aziende possono ottimizzare le proprie operazioni, ridurre al minimo i costi generali e ottenere un vantaggio competitivo in un ambiente tecnologico in continua evoluzione.