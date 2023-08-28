Примеры популярных SaaS-продуктов

Программное обеспечение как услуга (SaaS) произвело революцию в работе бизнеса. Прошли те времена, когда организациям приходилось устанавливать и обслуживать программное обеспечение локально, сталкиваясь с бесконечными обновлениями, проблемами совместимости и высокими первоначальными затратами. Продукты SaaS стали незаменимы на современном рабочем месте, предоставляя пользователям легкий доступ, превосходную масштабируемость, бесшовную интеграцию и снижение затрат на владение.

В этой статье будут рассмотрены некоторые из наиболее популярных продуктов SaaS в различных категориях, пролит свет на их функции, варианты использования и влияние на предприятия, стартапы, а также малый и средний бизнес (SMB). Давайте окунемся в мир SaaS-продуктов, меняющих нашу работу.

SaaS-продукты для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогают компаниям эффективно управлять взаимодействием с клиентами и потенциальными клиентами, позволяя им развивать отношения и отслеживать действия по всей воронке продаж. Инструменты CRM стали незаменимыми для предприятий любого размера, стремящихся оптимизировать процессы продаж и улучшить взаимодействие с клиентами. Вот некоторые из самых популярных продуктов SaaS CRM на рынке:

CRM-система продаж

Вероятно, самая известная CRM-платформа Salesforce предлагает комплексный набор инструментов для управления взаимоотношениями с клиентами, продажами, маркетингом и поддержкой клиентов. Его облачная платформа позволяет компаниям эффективно отслеживать потенциальных клиентов, управлять счетами и возможностями, разрабатывать маркетинговые кампании и обеспечивать исключительное обслуживание клиентов. Благодаря обширной экосистеме сторонних интеграций Salesforce остается лучшим выбором для многих предприятий.

HubSpot CRM

HubSpot CRM — популярный вариант для предприятий малого и среднего бизнеса, которым требуется интуитивно понятное и простое в использовании решение CRM. Он предлагает мощные функции, включая управление контактами и сделками, отслеживание электронной почты, планирование встреч, визуализацию конвейера продаж и многое другое. Одним из самых больших преимуществ HubSpot является его бесшовная интеграция с другими инструментами маркетинга и продаж, позволяющая использовать единый подход к взаимодействию с клиентами.

Зохо CRM

Zoho CRM предлагает комплексный набор инструментов, охватывающий автоматизацию продаж, автоматизацию маркетинга , поддержку клиентов и управление запасами. Возможности настройки делают его привлекательным вариантом для компаний, желающих адаптировать свою CRM-систему к своим уникальным потребностям. Более того, Zoho предлагает широкий спектр интеграций с другими приложениями Zoho и сторонними сервисами, что делает его жизнеспособным решением как для малого и среднего бизнеса, так и для предприятий.

Microsoft Динамика 365

Microsoft Dynamics 365 — это интегрированный пакет программного обеспечения для бизнеса с мощным модулем CRM. Он может похвастаться мощными функциями, такими как аналитика на основе искусственного интеллекта, прогнозирование продаж и настраиваемые информационные панели. Dynamics 365 также выигрывает от бесшовной интеграции с другими приложениями Microsoft, такими как Office 365 и Power BI, что делает его сильным конкурентом для предприятий, уже встроенных в экосистему Microsoft.

SaaS-продукты для управления проектами и совместной работы

Эффективное управление проектами и совместная работа имеют решающее значение для команд, работающих над сложными задачами в сжатые сроки. Продукты SaaS в этой категории облегчают общение, организацию задач и учет времени, повышая производительность и подотчетность команды. Вот некоторые популярные инструменты управления проектами SaaS и совместной работы:

Трелло

Trello — это простой, но мощный инструмент управления проектами, который использует визуальный интерфейс на основе карточек, называемый «досками», для организации задач. Каждая карточка представляет собой задачу, которую можно назначать членам команды, помечать метками и перемещать по разным столбцам для обозначения прогресса. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу drag-and-drop Trello доступен и легко настраивается, что делает его популярным выбором для компаний любого размера.

Асана

Asana — это универсальный инструмент управления проектами, который позволяет командам планировать, организовывать и отслеживать задачи в нескольких проектах. Гибкий макет Asana предлагает несколько способов просмотра задач: от простого списка до доски в стиле Канбан или обзора временной шкалы. Благодаря таким функциям, как настраиваемые поля, зависимости задач и правила автоматизации, Asana является мощным решением для команд, стремящихся оптимизировать процессы управления проектами.

Базовый лагерь

Basecamp — это универсальная платформа для управления проектами и совместной работы в команде, которая предлагает централизованное пространство для общения, обмена файлами и управления задачами. Благодаря таким функциям, как списки дел, контрольные точки, доски объявлений и хранилище файлов, Basecamp оптимизирует управление проектами и устраняет необходимость в использовании нескольких инструментов. Basecamp особенно подходит для удаленных команд и предприятий, которым требуется простой и понятный подход к управлению проектами.

Slack

Хотя Slack в первую очередь известен как платформа для командного чата, он также объединяет функции управления задачами и совместной работы, что делает его идеальным для эффективного общения и координации проектов. Slack позволяет командам создавать выделенные каналы для конкретных проектов или тем, обмениваться файлами и устанавливать напоминания.

Благодаря обширному рынку приложений и интеграции с популярными инструментами управления проектами, такими как Trello, Asana и Jira, Slack является фаворитом среди команд, которым нужен единый центр совместной работы.

SaaS-продукты для автоматизации продаж и маркетинга

Автоматизация продаж и маркетинга стала неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса. Эти программные системы помогают автоматизировать повторяющиеся задачи, оптимизировать рабочие процессы, управлять потенциальными клиентами и многое другое. Вот некоторые популярные SaaS-продукты, предназначенные для автоматизации продаж и маркетинга:

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Marketo

Marketo, теперь являющаяся частью Adobe, представляет собой комплексную платформу автоматизации маркетинга, позволяющую компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам. Marketo предлагает различные функции, включая управление потенциальными клиентами, маркетинг по электронной почте, аналитику и многоканальный маркетинг. Эта универсальная платформа особенно полезна для компаний, желающих отслеживать эффективность своих маркетинговых кампаний и оптимизировать стратегии для повышения рентабельности инвестиций .

Mailchimp

Mailchimp — популярная платформа для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга. Это отличный выбор для малого и среднего бизнеса, поскольку он предоставляет такие функции, как шаблоны электронной почты, управление списками, отчетность и аналитика. Mailchimp также предлагает маркетинговую CRM, позволяющую компаниям лучше понимать свою аудиторию и определять правильные сегменты для целевых кампаний, тем самым улучшая взаимодействие с клиентами и конверсию.

Pardot

Pardot, продукт Salesforce, представляет собой платформу автоматизации маркетинга, ориентированную на организации B2B. Разработанный, чтобы помочь компаниям привлечь больше потенциальных клиентов, Pardot предлагает такие функции, как генерация потенциальных клиентов, их развитие и оценка. Более того, он помогает в создании, развертывании и анализе маркетинговых кампаний. Pardot хорошо интегрируется с Salesforce CRM, обеспечивая плавную синхронизацию данных и обширные аналитические возможности.

HubSpot

HubSpot — это универсальная платформа для входящего маркетинга, продаж и обслуживания. HubSpot, известный своим обширным набором функций автоматизации маркетинга, предлагает такие инструменты, как управление потенциальными клиентами, маркетинг по электронной почте, целевые страницы, управление социальными сетями и отчетность. Его функция CRM эффективно помогает компаниям управлять своими контактами, потенциальными клиентами и клиентами. Простой в использовании интерфейс HubSpot и широкие возможности интеграции делают его популярным выбором для предприятий любого размера.

Продукты SaaS для бизнес-аналитики, информационных панелей и отчетности

Инструменты бизнес-аналитики, информационной панели и отчетности жизненно важны для организаций, стремящихся получить ценную информацию из данных и принять обоснованные решения. Они помогают компаниям отслеживать ключевые показатели эффективности, выявлять тенденции и определять возможности роста. Вот некоторые популярные SaaS-продукты в этой категории:

Tableau

Tableau — широко используемая платформа визуализации данных и бизнес-аналитики. Он позволяет пользователям подключаться к различным источникам данных, создавать интерактивные визуализации, которыми можно делиться, а также быстро анализировать бизнес-показатели. Удобный интерфейс, функция перетаскивания и обширные возможности подключения данных делают Tableau отличным вариантом для компаний, желающих превратить свои данные в полезную информацию.

Looker

Looker, продукт Google Cloud, представляет собой мощную платформу бизнес-аналитики и анализа данных. Он помогает предприятиям получать доступ к данным, анализировать и визуализировать их, предоставляя ценную информацию с помощью настраиваемых информационных панелей и отчетов. Looker поддерживает несколько источников данных и позволяет исследовать данные в режиме реального времени. Его функции совместной работы позволяют командам обмениваться идеями и вместе принимать решения на основе данных.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI — это популярная платформа бизнес-аналитики и визуализации данных, призванная помочь организациям разобраться в своих данных. Благодаря простому в использовании интерфейсу, функции drag-and-drop и обширным соединителям данных Power BI позволяет пользователям создавать интерактивные отчеты и информационные панели. Его интеграция с другими продуктами Microsoft, такими как Excel и Azure , делает его подходящим для компаний, уже инвестировавших в экосистему Microsoft.

Google Data Studio

Google Data Studio — это бесплатный и удобный инструмент для визуализации данных и составления отчетов. Он подключается к различным источникам данных, включая Google Ads, Google Analytics и Google Sheets, что позволяет компаниям легко создавать визуализации, отчеты и информационные панели. Google Data Studio — отличная отправная точка для небольших организаций, которые хотят использовать свои данные, не тратя деньги на инструменты премиум-класса.

SaaS-продукты для управления персоналом и вовлечения сотрудников

Управление человеческими ресурсами и вовлеченностью сотрудников имеет решающее значение для процветающей бизнес-среды. Эти SaaS-продукты помогают автоматизировать HR-процессы, отслеживать производительность сотрудников и эффективно отслеживать уровень вовлеченности:

BambooHR

BambooHR — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом , предназначенное для оптимизации рабочих процессов управления персоналом. Он предлагает различные функции, такие как отслеживание кандидатов, адаптация, управление отпусками, управление производительностью сотрудников и отчетность. Он лучше всего подходит для малых и средних предприятий, которым требуется простое в использовании решение для эффективного и результативного управления своей командой.

Workday

Workday — это популярная платформа для управления персоналом, предлагающая решения для управления человеческим капиталом, расчета заработной платы и управления талантами. Его функции включают в себя подбор и адаптацию сотрудников, управление льготами, отслеживание рабочего времени и посещаемости, а также управление производительностью. Workday создан для удовлетворения кадровых потребностей крупных предприятий со сложной организационной структурой и глобальными операциями.

Gusto

Gusto — это универсальная HR-платформа, предоставляющая функции расчета заработной платы, льгот и управления персоналом. Он обслуживает малый бизнес, предлагая такие функции, как обработка заработной платы, учет рабочего времени, администрирование льгот и управление записями сотрудников. Простой в использовании интерфейс Gusto и полная интеграция с популярным бухгалтерским программным обеспечением делают его отличным выбором для стартапов и растущего бизнеса.

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Culture Amp

Culture Amp — это мощная платформа для вовлечения сотрудников и управления производительностью. Оно позволяет организациям собирать, анализировать и реагировать на отзывы сотрудников с помощью таких инструментов, как опросы вовлеченности, обзоры производительности и функции постановки целей. Этот основанный на данных подход к вовлечению сотрудников помогает компаниям определять области для улучшения, создавать целевые стратегии и отслеживать прогресс с течением времени.

Эти популярные продукты SaaS удовлетворяют разнообразные требования современного бизнеса, стимулируя рост и обеспечивая эффективность работы. Платформы no-code, такие как AppMaster , делают разработку SaaS более доступной и экономически эффективной, позволяя компаниям создавать индивидуальные решения, адаптированные к их уникальным потребностям. Поскольку SaaS продолжает развиваться, ожидается, что все больше организаций будут использовать эти инструменты и услуги, формируя будущее работы.

SaaS-продукты для бухгалтерского учета и финансов

Важным аспектом ведения любого бизнеса является управление его финансами, и правильные SaaS-решения могут значительно упростить такие задачи. Эти популярные SaaS-продукты для бухгалтерского учета и финансов, ориентированные на автоматизацию и простоту использования, подходят для предприятий различных размеров и отраслей.

Быстрые книги онлайн

QuickBooks Online, разработанное Intuit, представляет собой популярное облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета, которое используют предприятия по всему миру. Он подходит для владельцев малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и растущих компаний и предоставляет комплексное решение для управления доходами, расходами, счетами, выставлением счетов и запасами. Ключевые особенности включают в себя:

Интеграция с PayPal, Shopify и Square.

Настраиваемые счета и отслеживание расходов.

Автоматический расчет налогов и встроенная система расчета заработной платы.

Финансовая отчетность в режиме реального времени и многопользовательский доступ.

Ксеро

Xero — еще один широко используемый SaaS-продукт для малого бизнеса, предлагающий эффективную платформу для управления своими учетными записями. Программное обеспечение объединяет бухгалтерский учет, бухгалтерский учет и выставление счетов на единой платформе. Ключевые особенности:

Настраиваемые финансовые отчеты и управление бюджетом.

Интеграция с более чем 700 сторонними приложениями, включая PayPal и Stripe.

Сотрудничайте со своей командой и бухгалтером в режиме реального времени.

Управление запасами и мультивалютный учет.

FreshBooks

FreshBooks — популярный SaaS-продукт для малого бизнеса и фрилансеров, предоставляющий простой и интуитивно понятный интерфейс. Особое внимание уделяется выставлению счетов и счетов, что помогает управлять финансовыми задачами и оптимизировать их. Ключевые особенности включают в себя:

Профессиональное выставление счетов и регулярные счета.

Учет рабочего времени и расходов.

Несколько платежных шлюзов, включая обработку кредитных карт.

Подробные финансовые отчеты, включая анализ прибыли и отслеживание налога с продаж.

Мудрец Неповрежден

Sage Intacct — это мощное облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета и управления финансами, предназначенное для крупных предприятий и организаций. Он обеспечивает расширенную финансовую отчетность, автоматизацию и интеграцию, помогая сократить время, затрачиваемое на ввод данных вручную, и повысить производительность. Ключевые особенности:

Расширенная финансовая автоматизация и управление несколькими организациями.

Настраиваемая и детальная финансовая отчетность.

Интеграция с Salesforce, Adaptive Insights и другим популярным бизнес-программным обеспечением.

Ролевой доступ и утверждения для повышения безопасности.

Роль платформ No-Code в разработке SaaS

Рынок SaaS полон мощных приложений, удовлетворяющих разнообразные потребности бизнеса. Тем не менее, не все предприятия могут найти идеальное готовое решение. В таких случаях no-code платформы, такие как AppMaster могут сыграть ключевую роль в разработке пользовательских приложений SaaS. AppMaster — это комплексная платформа no-code, которая позволяет компаниям создавать веб-, мобильные и серверные приложения без написания единой строки кода.

Используя визуальные инструменты и функцию drag-and-drop, разработчики и непрограммисты могут создавать приложения SaaS, адаптированные к их уникальным требованиям. Использование AppMaster для создания пользовательских приложений SaaS дает несколько преимуществ:

Эффективная разработка: AppMaster помогает ускорить процесс разработки, устраняя необходимость ручного кодирования, что приводит к более быстрому развертыванию и снижению затрат .

помогает ускорить процесс разработки, устраняя необходимость ручного кодирования, что приводит к более быстрому развертыванию и снижению затрат . Масштабируемые приложения. Платформа позволяет компаниям создавать масштабируемые приложения, которые могут легко расти вместе с их потребностями, обеспечивая долговечность и стабильность программного обеспечения.

Платформа позволяет компаниям создавать масштабируемые приложения, которые могут легко расти вместе с их потребностями, обеспечивая долговечность и стабильность программного обеспечения. Гибкая интеграция: приложения, созданные AppMaster , могут интегрироваться с другими популярными продуктами SaaS, обеспечивая бесперебойное соединение и обмен данными между системами.

приложения, созданные , могут интегрироваться с другими популярными продуктами SaaS, обеспечивая бесперебойное соединение и обмен данными между системами. Устранение технического долга. За счет восстановления приложений с нуля при изменении требований эта платформа no-code сводит к минимуму технический долг и поддерживает актуальность приложений.

Заключение

Продукты SaaS произвели революцию в современном рабочем месте, предложив масштабируемые и доступные программные решения для различных бизнес-функций. Популярные продукты SaaS, такие как QuickBooks Online, Xero, FreshBooks и Sage Intacct, удовлетворяют различные потребности в бухгалтерском учете и финансах, оптимизируя задачи для предприятий любого размера.

Когда готовые решения недоступны, платформы no-code такие как AppMaster позволяют компаниям разрабатывать собственные приложения с минимальными усилиями. Такой подход демократизирует разработку программного обеспечения и позволяет организациям создавать инструменты, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на современном конкурентном рынке. Используя мощные продукты SaaS и платформы no-code, компании могут оптимизировать свою деятельность, минимизировать накладные расходы и получить конкурентное преимущество в постоянно развивающейся технологической среде.