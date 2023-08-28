أمثلة على منتجات SaaS الشهيرة

لقد أحدثت البرامج كخدمة (SaaS) ثورة في طريقة عمل الشركات. لقد ولت الأيام التي كانت فيها المؤسسات بحاجة إلى تثبيت البرامج وصيانتها محليًا، والتعامل مع التحديثات التي لا نهاية لها، ومشكلات التوافق، والتكاليف الأولية المرتفعة. أصبحت منتجات SaaS ضرورية لمكان العمل الحديث، حيث توفر للمستخدمين سهولة الوصول وقابلية التوسع الفائقة والتكامل السلس وتقليل تكاليف الملكية.

ستستكشف هذه المقالة بعض منتجات SaaS الأكثر شيوعًا عبر فئات مختلفة، مع تسليط الضوء على ميزاتها وحالات استخدامها وتأثيرها على المؤسسات والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). دعونا نتعمق في عالم منتجات SaaS التي ستغير عملنا.

منتجات SaaS لإدارة علاقات العملاء (CRM)

تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشركات على إدارة تفاعلاتها مع العملاء والمحتملين بكفاءة، مما يمكنهم من تعزيز العلاقات ومراقبة الأنشطة عبر مسار المبيعات بأكمله. أصبحت أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) لا غنى عنها للشركات من جميع الأحجام التي تسعى إلى تبسيط عمليات المبيعات وتحسين مشاركة العملاء. فيما يلي بعض منتجات SaaS CRM الأكثر شيوعًا في السوق:

سيلزفورس CRM

من المحتمل أن تكون Salesforce هي منصة CRM الأكثر شهرة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة علاقات العملاء والمبيعات والتسويق ودعم العملاء. تتيح منصتها المستندة إلى السحابة للشركات إمكانية تتبع العملاء المحتملين وإدارة الحسابات والفرص بشكل فعال وتطوير الحملات التسويقية وتقديم خدمة عملاء استثنائية. بفضل النظام البيئي الشامل لتكاملات الطرف الثالث، يظل Salesforce هو الاختيار الأمثل للعديد من المؤسسات.

HubSpot CRM

يعد HubSpot CRM خيارًا شائعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن حل CRM بديهي وسهل الاستخدام. فهو يوفر ميزات قوية، بما في ذلك إدارة جهات الاتصال والصفقات، وتتبع البريد الإلكتروني، وجدولة الاجتماعات، وتصور خطوط أنابيب المبيعات، والمزيد. أحد أكبر عوامل الجذب في HubSpot هو تكاملها السلس مع أدوات التسويق والمبيعات الأخرى، مما يسمح باتباع نهج موحد لمشاركة العملاء.

زوهو CRM

يقدم Zoho CRM مجموعة شاملة من الأدوات التي تغطي أتمتة فريق المبيعات وأتمتة التسويق ودعم العملاء وإدارة المخزون. إن إمكانيات التخصيص الخاصة به تجعله خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تصميم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها وفقًا لاحتياجاتها الفريدة. علاوة على ذلك، تقدم Zoho مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى وخدمات الجهات الخارجية، مما يجعلها حلاً قابلاً للتطبيق للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات على حدٍ سواء.

مايكروسوفت ديناميات 365

Microsoft Dynamics 365 عبارة عن مجموعة برامج أعمال متكاملة تحتوي على وحدة CRM قوية. إنه يتميز بميزات قوية مثل الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالمبيعات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص. يستفيد Dynamics 365 أيضًا من التكامل السلس مع تطبيقات Microsoft الأخرى، مثل Office 365 وPower BI، مما يجعله منافسًا قويًا للشركات المضمنة بالفعل في نظام Microsoft البيئي.

منتجات SaaS لإدارة المشاريع والتعاون

تعد إدارة المشروعات الفعالة والتعاون أمرًا بالغ الأهمية للفرق التي تعمل على مهام معقدة ومواعيد نهائية ضيقة. تعمل منتجات SaaS في هذه الفئة على تسهيل الاتصال وتنظيم المهام وتتبع الوقت وتحسين إنتاجية الفريق والمساءلة. فيما يلي بعض أدوات إدارة المشاريع والتعاون الشائعة SaaS:

تريلو

Trello هي أداة بسيطة لكنها قوية لإدارة المشاريع تستخدم واجهة مرئية تعتمد على البطاقة تسمى "اللوحات" لتنظيم المهام. تمثل كل بطاقة مهمة يمكن تعيينها لأعضاء الفريق، ووضع علامة عليها بتسميات، ونقلها عبر أعمدة مختلفة لتمثيل التقدم. بفضل واجهة drag-and-drop البديهية، يمكن الوصول إلى Trello وتخصيصه بسهولة، مما يجعله خيارًا شائعًا للشركات من جميع الأحجام.

أسانا

Asana هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تتيح للفرق تخطيط المهام وتنظيمها وتتبعها عبر مشاريع متعددة. يوفر تخطيط Asana المرن طرقًا متعددة لعرض المهام، بدءًا من القائمة البسيطة وحتى لوحة على طراز Kanban أو نظرة عامة على المخطط الزمني. بفضل ميزات مثل الحقول المخصصة وتبعيات المهام وقواعد التشغيل الآلي، يعد Asana حلاً قويًا للفرق التي تتطلع إلى تحسين عمليات إدارة المشاريع الخاصة بها.

معسكر القاعدة

Basecamp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي توفر مساحة مركزية للفرق للتواصل ومشاركة الملفات وإدارة المهام. بفضل ميزات مثل قوائم المهام والمعالم ولوحات الرسائل وتخزين الملفات، يعمل Basecamp على تبسيط إدارة المشروع ويلغي الحاجة إلى أدوات متعددة. يعد Basecamp مناسبًا بشكل خاص للفرق والشركات البعيدة التي تتطلب نهجًا بسيطًا ومباشرًا لإدارة المشروع.

Slack

على الرغم من أن Slack يُعرف في المقام الأول باسم منصة الدردشة الجماعية، إلا أنه يدمج أيضًا ميزات إدارة المهام والتعاون، مما يجعله مثاليًا للتواصل الفعال وتنسيق المشاريع. يسمح Slack للفرق بإنشاء قنوات مخصصة لمشاريع أو موضوعات محددة ومشاركة الملفات وتعيين التذكيرات.

بفضل سوق التطبيقات الشامل وعمليات التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة مثل Trello وAsana وJira، يعد Slack هو المفضل بين الفرق التي تبحث عن مركز تعاون موحد.

منتجات SaaS لأتمتة المبيعات والتسويق

أصبحت أتمتة المبيعات والتسويق أمرًا ضروريًا لإدارة الأعمال الناجحة. تساعد أنظمة البرامج هذه على أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل وإدارة العملاء المتوقعين والمزيد. فيما يلي بعض منتجات SaaS الشائعة التي تلبي احتياجات أتمتة المبيعات والتسويق:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Marketo

تعد Marketo، التي أصبحت الآن جزءًا من Adobe، منصة شاملة لأتمتة التسويق تمكن الشركات من التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة. يقدم Marketo ميزات متنوعة، بما في ذلك إدارة العملاء المتوقعين والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتحليلات والتسويق متعدد القنوات. تعد هذه المنصة الشاملة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تتبع أداء حملاتها التسويقية وتحسين الاستراتيجيات لتحقيق عائد استثمار أعلى.

Mailchimp

Mailchimp هي منصة شهيرة لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني. إنه خيار ممتاز للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لأنه يوفر ميزات مثل قوالب البريد الإلكتروني وإدارة القوائم وإعداد التقارير والتحليلات. تقدم Mailchimp أيضًا إدارة علاقات العملاء التسويقية، مما يمكّن الشركات من فهم جمهورها بشكل أفضل وتحديد الشرائح المناسبة للحملات المستهدفة، وبالتالي تحسين مشاركة العملاء والتحويلات.

Pardot

Pardot، أحد منتجات Salesforce، عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تستهدف مؤسسات B2B. تم تصميم Pardot لمساعدة الشركات على جذب المزيد من العملاء المحتملين، ويأتي مزودًا بميزات مثل توليد العملاء المحتملين والرعاية والتسجيل. علاوة على ذلك، فهو يساعد في إنشاء ونشر وتحليل الحملات التسويقية. يتكامل Pardot بشكل جيد مع Salesforce CRM، مما يوفر مزامنة سلسة للبيانات وقدرات تحليلية واسعة النطاق.

HubSpot

HubSpot عبارة عن منصة متكاملة للتسويق والمبيعات والخدمات. تشتهر HubSpot بمجموعتها الواسعة من ميزات أتمتة التسويق، وتقدم أدوات مثل إدارة العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإدارة الوسائط الاجتماعية وإعداد التقارير. تساعد ميزة CRM الخاصة به الشركات بشكل فعال على إدارة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والعملاء. واجهة HubSpot سهلة الاستخدام وعمليات التكامل الشاملة تجعلها خيارًا شائعًا للشركات من جميع الأحجام.

منتجات SaaS لتحليلات الأعمال ولوحات المعلومات وإعداد التقارير

تعد تحليلات الأعمال ولوحة المعلومات وأدوات إعداد التقارير أمرًا حيويًا للمؤسسات التي تتطلع إلى الحصول على رؤى من البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة. فهي تساعد الشركات على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد الاتجاهات، وتحديد فرص النمو. فيما يلي بعض منتجات SaaS الشائعة في هذه الفئة:

Tableau

Tableau عبارة عن منصة لتصور البيانات وذكاء الأعمال تستخدم على نطاق واسع. فهو يسمح للمستخدمين بالاتصال بمصادر البيانات المختلفة، وإنشاء تصورات تفاعلية وقابلة للمشاركة، وتحليل مقاييس الأعمال بسرعة. إن واجهته سهلة الاستخدام ووظيفة السحب والإفلات وموصلات البيانات الشاملة تجعل Tableau خيارًا ممتازًا للشركات التي تتطلع إلى تحويل بياناتها إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

Looker

يعد Looker، أحد منتجات Google Cloud، منصة قوية لذكاء الأعمال وتحليل البيانات. فهو يساعد الشركات على الوصول إلى البيانات وتحليلها وتصورها، وتوفير رؤى من خلال لوحات المعلومات والتقارير المخصصة. يدعم Looker مصادر بيانات متعددة ويسمح باستكشاف البيانات في الوقت الفعلي. تتيح ميزاته التعاونية للفرق مشاركة الرؤى واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات معًا.

Microsoft Power BI

يعد Microsoft Power BI نظامًا أساسيًا شائعًا لتحليلات الأعمال وتصور البيانات، وهو مصمم لمساعدة المؤسسات على فهم بياناتها. بفضل الواجهة سهلة الاستخدام، ووظيفة drag-and-drop ، وموصلات البيانات الشاملة، يتيح Power BI للمستخدمين إنشاء تقارير ولوحات معلومات تفاعلية. إن تكامله مع منتجات Microsoft الأخرى، مثل Excel و Azure ، يجعله مناسبًا للشركات التي استثمرت بالفعل في نظام Microsoft البيئي.

Google Data Studio

يعد Google Data Studio أداة مجانية وسهلة الاستخدام لتصور البيانات وإعداد التقارير. وهو يتصل بمصادر بيانات متنوعة، بما في ذلك إعلانات Google، وGoogle Analytics، وجداول بيانات Google، مما يسمح للشركات بإنشاء تصورات وتقارير ولوحات معلومات بسهولة. يعد Google Data Studio نقطة انطلاق رائعة للمؤسسات الصغيرة التي تتطلع إلى الاستفادة من بياناتها دون الإنفاق على الأدوات المتميزة.

منتجات SaaS للموارد البشرية وإشراك الموظفين

تعد إدارة الموارد البشرية ومشاركة الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لبيئة أعمال مزدهرة. تساعد منتجات SaaS هذه على أتمتة عمليات الموارد البشرية ومراقبة أداء الموظفين وتتبع مستويات المشاركة بفعالية:

BambooHR

BambooHR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية مصمم لتبسيط سير عمل الموارد البشرية. وهو يقدم ميزات متنوعة مثل تتبع المتقدمين، والتأهيل، وإدارة الإجازات، وإدارة أداء الموظفين، وإعداد التقارير. إنه مناسب تمامًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن حل سهل الاستخدام لإدارة فرقها بفعالية وكفاءة.

Workday

Workday هي منصة شهيرة لإدارة الموارد البشرية تقدم حلول إدارة رأس المال البشري وكشوف المرتبات وإدارة المواهب. وتشمل ميزاته التوظيف وتأهيل الموظفين، وإدارة المزايا، وتتبع الوقت والحضور، وإدارة الأداء. تم تصميم Workday لتلبية احتياجات الموارد البشرية للمؤسسات الكبيرة ذات الهياكل التنظيمية المعقدة والعمليات العالمية.

Gusto

Gusto عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية توفر كشوف المرتبات والمزايا وميزات إدارة الموارد البشرية. إنه يلبي احتياجات الشركات الصغيرة، ويقدم وظائف مثل معالجة كشوف المرتبات، وتتبع الوقت، وإدارة المزايا، وإدارة سجلات الموظفين. واجهة Gusto سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع برامج المحاسبة الشائعة تجعلها خيارًا رائعًا للشركات الناشئة والشركات المتنامية.

Culture Amp

Culture Amp عبارة عن منصة قوية لمشاركة الموظفين وإدارة الأداء. فهو يمكّن المؤسسات من جمع تعليقات الموظفين وتحليلها والتصرف بناءً عليها باستخدام أدوات مثل استبيانات المشاركة ومراجعات الأداء وميزات تحديد الأهداف. يساعد هذا النهج المبني على البيانات لمشاركة الموظفين الشركات على تحديد مجالات التحسين وإنشاء استراتيجيات مستهدفة ومراقبة التقدم بمرور الوقت.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تلبي منتجات SaaS الشهيرة هذه المتطلبات المتنوعة للشركات الحديثة، مما يدفع النمو ويضمن كفاءة العمليات. تعمل الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster على جعل تطوير SaaS أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة، مما يمكّن الشركات من إنشاء حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة. ومع استمرار تطور SaaS، من المتوقع أن تتبنى المزيد من المؤسسات هذه الأدوات والخدمات، مما يشكل مستقبل العمل.

منتجات SaaS للمحاسبة والمالية

أحد الجوانب المهمة لإدارة أي عمل تجاري هو إدارة شؤونه المالية، ويمكن لحلول SaaS المناسبة أن تبسط هذه المهام بشكل كبير. مع التركيز على الأتمتة وسهولة الاستخدام، تلبي منتجات SaaS الشهيرة للمحاسبة والتمويل احتياجات مختلف أحجام الأعمال والصناعات.

الكتب السريعة على الانترنت

يُعد QuickBooks Online، الذي طورته شركة Intuit، أحد برامج المحاسبة السحابية الشهيرة التي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء العالم. إنها مناسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمهنيين العاملين لحسابهم الخاص والشركات النامية وتوفر حلاً شاملاً لإدارة الدخل والنفقات والفواتير والفواتير والمخزون. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

التكامل مع PayPal وShopify وSquare.

فواتير قابلة للتخصيص وتتبع النفقات.

حساب الضرائب التلقائي ونظام الرواتب المدمج.

التقارير المالية في الوقت الحقيقي والوصول لعدة مستخدمين.

زيرو

Xero هو منتج SaaS آخر يستخدم على نطاق واسع للشركات الصغيرة، ويوفر منصة فعالة لإدارة حساباتهم. يدمج البرنامج المحاسبة ومسك الدفاتر والفواتير في منصة واحدة. الميزات الرئيسية هي:

تقارير مالية قابلة للتخصيص وإدارة الميزانية.

التكامل مع أكثر من 700 تطبيق تابع لجهات خارجية، بما في ذلك PayPal وStripe.

تعاون مع فريقك والمحاسب في الوقت الفعلي.

إدارة المخزون والمحاسبة متعددة العملات.

كتب طازجة

يعد FreshBooks أحد منتجات SaaS الشهيرة للشركات الصغيرة والمستقلين، حيث يوفر واجهة بسيطة وبديهية. مع التركيز على إعداد الفواتير والفواتير، فإنه يساعد على إدارة وتبسيط المهام المالية. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

الفواتير المهنية والفواتير المتكررة.

تتبع الوقت لساعات العمل والنفقات.

بوابات دفع متعددة، بما في ذلك معالجة بطاقات الائتمان.

تقارير مالية متعمقة، بما في ذلك تحليل الأرباح وتتبع ضريبة المبيعات.

حكيم سليم

Sage Intacct هو برنامج محاسبة وإدارة مالية قوي قائم على السحابة مصمم للشركات والمؤسسات الكبرى. فهو يوفر تقارير مالية متقدمة وأتمتة وتكاملاً، مما يساعد على تقليل الوقت المستغرق في إدخال البيانات يدويًا وتعزيز الإنتاجية. الميزات الرئيسية هي:

الأتمتة المالية المتقدمة وإدارة الكيانات المتعددة.

تقارير مالية قابلة للتخصيص ومفصلة.

التكامل مع Salesforce وAdaptive Insights وبرامج الأعمال الشائعة الأخرى.

الوصول المستند إلى الدور والموافقات لتعزيز الأمان.

دور المنصات No-Code في تطوير SaaS

يمتلئ سوق SaaS بالتطبيقات القوية التي تلبي احتياجات الأعمال المتنوعة. ومع ذلك، لا تستطيع جميع الشركات العثور على الحل المثالي الجاهز. في مثل هذه الحالات، يمكن للأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster أن تلعب دورًا محوريًا في تطوير تطبيقات SaaS المخصصة. AppMaster عبارة عن منصة شاملة no-code تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

من خلال استخدام الأدوات المرئية ووظائف drag-and-drop ، يمكن للمطورين وغير المبرمجين على حد سواء إنشاء تطبيقات SaaS مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم الفريدة. هناك العديد من الفوائد لاستخدام AppMaster لإنشاء تطبيقات SaaS مخصصة:

التطوير الفعال: يساعد AppMaster على تسريع عملية التطوير من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز اليدوي، مما يؤدي إلى نشر أسرع وخفض التكاليف .

يساعد على تسريع عملية التطوير من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز اليدوي، مما يؤدي إلى نشر أسرع وخفض التكاليف . التطبيقات القابلة للتطوير: تسمح المنصة للشركات ببناء تطبيقات قابلة للتطوير يمكنها أن تنمو بسهولة مع احتياجاتها، مما يضمن طول عمر البرنامج واستقراره.

تسمح المنصة للشركات ببناء تطبيقات قابلة للتطوير يمكنها أن تنمو بسهولة مع احتياجاتها، مما يضمن طول عمر البرنامج واستقراره. عمليات تكامل مرنة: يمكن للتطبيقات المبنية بواسطة AppMaster التكامل مع منتجات SaaS الشائعة الأخرى، مما يتيح اتصالات سلسة وتدفق البيانات بين الأنظمة.

يمكن للتطبيقات المبنية بواسطة التكامل مع منتجات SaaS الشائعة الأخرى، مما يتيح اتصالات سلسة وتدفق البيانات بين الأنظمة. التخلص من الديون الفنية: من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، تعمل هذه المنصة no-code على تقليل الديون الفنية وتبقي التطبيقات محدثة.

خاتمة

أحدثت منتجات SaaS ثورة في مكان العمل الحديث من خلال تقديم حلول برمجية قابلة للتطوير ويمكن الوصول إليها عبر وظائف الأعمال المختلفة. تلبي منتجات SaaS الشهيرة، مثل QuickBooks Online وXero وFreshBooks وSage Intacct، مختلف الاحتياجات المحاسبية والمالية، وتبسيط المهام للشركات بجميع أحجامها.

عندما لا تتوفر الحلول الجاهزة، تعمل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster على تمكين الشركات من تطوير تطبيقاتها المخصصة بأقل جهد. يعمل هذا النهج على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات ويسمح للمؤسسات بإنشاء الأدوات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في السوق التنافسية اليوم. من خلال الاستفادة من منتجات SaaS القوية والمنصات no-code ، يمكن للشركات تحسين عملياتها وتقليل التكاليف العامة واكتساب ميزة تنافسية في بيئة تكنولوجية دائمة التطور.