Python é uma linguagem de programação informática de uso geral utilizada no algoritmo de recomendação Netflix , destacando a sua utilização generalizada no ambiente informático e de linguagens de programação.

Python está entre as linguagens informáticas mais fáceis de utilizar frequentemente pelos programadores para o desenvolvimento de software. Num inquérito conduzido por Red Monk, foi considerada como a segunda linguagem de programação mais popular. Pode considerar o desenvolvimento de software ou a utilização de Python para a automatização de tarefas menores, mesmo como principiante. Vamos rever o que é Python Linguagem de programação:

O que é Python - tudo o que precisa de saber

Python é uma linguagem de alto nível, de tipologia dinâmica, de aprendizagem por máquina. Suporta múltiplos paradigmas de programação com um mecanismo de recuperação automática de sacos de lixo recolhidos no backend. Embora Python suporte muitas dimensões, é apenas construído para fornecer alguma da funcionalidade no seu núcleo. As extensões das linguagens de programação do núcleo Python estão disponíveis e são amplamente utilizadas para melhorar a sua funcionalidade, quer seja para o desenvolvimento de software ou outras tarefas do género.

A sintaxe simples e menos desordenada de Python resulta da filosofia "há uma maneira de o fazer", o que não é o caso na maioria das linguagens de programação populares. É a simplicidade da linguagem de programação Python que os programadores tendem a utilizar frequentemente e a criar várias funcionalidades em que os programadores confiam.

História da Python

Python tem mais de três décadas; a ideia de criar esta linguagem de aprendizagem mecânica como herdeira da linguagem de programação ABC foi concebida na década de 1980. O cérebro por detrás do desenvolvimento da linguagem de programação Python é Guido van Rossum. A ideia desta linguagem de programação foi inspirada por SETL e pretendia utilizar o Sistema Operativo Amoeba. Na realidade, foi introduzido em Dezembro de 1989. Van Rossum foi o seu principal programador até 12 de Julho de 2018, quando anunciou as suas férias permanentes e foi dispensado do título de"ditador benevolente para toda a vida".

Após a sua reforma, foi seleccionado um comité directivo de 5 membros para continuar o projecto Python. Diferentes versões da linguagem de programação Python foram lançadas nos próximos anos. O quadro seguinte destaca o lançamento das versões essenciais de Python:

Python Linguagens de Programação Datas de lançamento de Python Versões Python Actualizações Python 2.0 16 de Outubro de 2000 Novas funcionalidades foram adicionadas a Python 1.0 Python 3.0 3 de Dezembro de 2008 Muitas das principais características foram reportadas para Python 2.6.x e Python 2.7x; 2 a 3 utilitários também fizeram parte da actualização que traduz automaticamente Python 2.0 a 3.0 Python 3.9.2 e Python 3.8.8 2021 Possibilidade de execução de código remoto e envenenamento do cache da web foi reduzido nestas linguagens de programação Python 3.10.4 e Python 3.9.12 2022 Foram adicionadas actualizações de segurança Python 3.9.13 Maio de 2022 A segurança foi melhorada Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14, e Python 3.7.14 7 de Setembro de 2022 Potencial ataque de negação de serviço às versões anteriores Python

O que pode Python fazer?

Como principiante, uma das coisas cruciais que gostaria de saber é o que Python pode fazer. Assim, para todos os curiosos sobre a sua aplicação, Python linguagem de aprendizagem de máquinas de programação pode ajudar nas seguintes actividades:

Análise de dados e aprendizagem de máquinas com o código Python

Com o aumento de dados que temos hoje, é vital utilizá-los na tomada de decisões. Com a aprendizagem de máquinas e a tecnologia analítica de dados, podemos alcançar este objectivo. Estará interessado em saber que a linguagem de programação Python é a força motriz por detrás da recolha, organização, e manipulação destes dados.

Desenvolvimento Web e desenvolvimento de software

Python também ajuda no desenvolvimento web e no desenvolvimento de software. Suporta múltiplas estruturas como Pyramid, Django, e Flask. Estas estruturas já contribuíram para a criação de sites famosos como Spotify, Reddit, e Mozilla. Com gestão de conteúdos, autorização e acesso a bases de dados, diferentes versões das linguagens de programação Python são as principais linguagens para o desenvolvimento web.

Automatização ou scripting com o código Python

A criação de um código para cumprir tarefas automatizadas é conhecida como scripting. Pode utilizar Python para este fim. A utilização de scripting é frequentemente feita em trabalhos repetitivos. Python código pode ajudá-lo a automatizar o processo. Ajuda-o a poupar tempo, recursos e esforço manual.

Teste e prototipagem de software

O seguimento de bugs, controlos de construção, desenvolvimento web, desenvolvimento de software, e testes do software são aspectos significativos que Python pode tratar. Com o código Python para o seu salvamento, o tempo necessário em todas estas actividades pode ser reduzido ao mínimo, permitindo-lhe assim concentrar-se no que é essencial.

Porquê Python?

Porque deve utilizar o código Python quando temos múltiplas outras linguagens de programação populares à nossa disposição? Aqui estão as razões:

Fácil de aprender

Python é simples e fácil de aprender. A sua sintaxe limpa e a sua confiança na língua inglesa tornam-na compreensível. Assim, a sua aplicação na execução de diferentes tarefas como o desenvolvimento de software torna-se relativamente mais simples.

Fornece apoio activo à comunidade

Ao contrário de outras línguas, pode encontrar apoio comunitário activo para a língua Python. Assim, durante o desenvolvimento de software da fase de automatização, se encontrar alguns problemas, pode ir ao fórum e procurar ajuda profissional. A presença de uma tal comunidade garante-lhe encontrar perguntas para todos os seus problemas relacionados com Python.

Oferece um ambiente flexível

Com o código Python, não tem de se restringir a um determinado campo. É descrita como uma das linguagens de programação de uso geral que pode ser utilizada no desenvolvimento web, desenvolvimento de software, ou uma solução automatizada, independentemente da complexidade ou domínio.

Estão disponíveis múltiplas bibliotecas e estruturas

Ao longo do tempo, Python Software Foundation tem desenvolvido múltiplas bibliotecas e estruturas, incluindo, entre outras, NumPy e, SciPy, Django. Com a ajuda destas bibliotecas de linguagem de programação, não tem de iniciar o processo de codificação do zero para o desenvolvimento de software, permitindo-lhe assim poupar tempo.

Python A fundação de software ajuda em tecnologias complexas

Depois de aprender o código Python, pode esperar que as tecnologias complexas se tornem um pouco mais fáceis. Tarefas como a automatização que requerem tempo e experiência profissional extensivos podem ser facilmente geridas através de uma das melhores linguagens de programação Python.

Python sintaxe e semântica de código

Python A sintaxe refere-se às regras de programação com base nas quais a linguagem será escrita e interpretada, enquanto que a semântica é o significado das declarações escritas. Para Python, as regras e implicações são mais simples do que as outras linguagens de programação populares.

A utilização de linguagem legível na sintaxe permite aos programadores compreendê-la claramente e assegura que os principiantes possam interpretar as linguagens e códigos de programação mais facilmente. Além disso, a presença de espaços em branco na indentação da semântica Python e a restrição de fornecer apenas uma única forma de realizar uma determinada tarefa reduz as hipóteses de confusão. Como a fundação do software Python é uma das linguagens de programação de uso geral, os programadores têm-no mantido abrangente e simples para que todos o utilizem.

Ambientes de desenvolvimento de software integrados em Python

Estas plataformas de linguagem de programação ou ambientes de desenvolvimento de software permitem aos programadores com ferramentas abrangentes o desenvolvimento de diferentes software e aplicações. A estrutura básica Python já criada facilita aos programadores e não programadores a personalização ou criação de uma nova aplicação, serviço, ou produto digital.

Resumindo

Python A fundação de software oferece a linguagem de programação mais fácil aos programadores para efeitos de desenvolvimento de software. Python ajuda no desenvolvimento web e optimiza tarefas como a detecção e automatização de bugs. Python código poupa tempo enquanto executa a aprendizagem de máquinas e outras tarefas relevantes. Com todos estes benefícios, Python é uma grande linguagem para principiantes interessados em diferentes linguagens de programação.

Já alguma vez se interrogou se existe uma linguagem de programação ainda mais fácil do que Python? Apesar do facto de Python ser bastante fácil de aprender, a nossa resposta é sim. Se estiver à procura de uma ferramenta que seja ainda mais rápida e fácil de dominar, esta é a programação visual. Há um grande número de no-code plataformas no mercado, mas AppMaster destaca-se contra os seus antecedentes devido ao facto de proporcionar a capacidade de desenvolver web, aplicações móveis, e backend. Além disso, AppMaster fornece o código fonte, o que significa que não é apenas uma ferramenta para criar MVPssimples; é uma ferramenta que o ajuda a criar uma aplicação real exactamente como se estivesse a utilizar linguagens de programação tradicionais.