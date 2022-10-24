Reddit, haber toplama, inceleme ve tartışma forumları sağlayan bir web sitesi ve mobil uygulamadır. Bireylerin hobileri, ilgi alanları ve tutkuları hakkında derinlemesine konuşabilecekleri bir topluluk grubunu içerir. Elli iki milyon kişi günlük olarak Reddit kullanıyor ve 430 milyon kişi ayda en az bir kez Reddit'i ziyaret ediyor. Platform, TV, spor, hayran kurgu, fantezi ligleri ve iş gibi geniş konu yelpazesiyle ünlüdür. Reddit, kendi içinde büyük bir site olmakla birlikte, alt dizinler adı verilen birçok küçük topluluk grubuna sahiptir. Belirli bir konuya veya konuya odaklanan küçük bir topluluk, alt dizin olarak bilinir. Bu alt dizinlerin her birinin kendi kuralları ve hatta temaları vardır.

Reddit nedir ve nasıl çalışır?

Giriş yapılmadığında, Reddit'in ana sayfasındaki çeşitli alt dizinlerden gelecek gönderiler görüntülenecektir. Üzerine tıkladığınızda gönderinin ayrıntılarını, bir fotoğrafını, bağlantısını ve yorumlarını görüntüleyebilirsiniz. Sitede, herhangi bir materyali beğenebilir veya beğenmeyebilir ve her bir öğenin yanında aldığı oy sayısını görüntüleyebilirsiniz. Malzemeyi beğenseniz de beğenmeseniz de, oy vererek daha fazla insanın görüleceğini belirtmiş olursunuz. Benzer şekilde, eksi oylama, içeriğin diğer insanların dikkatini çekmediğini ima eder. Çalışmanız, yeterli oy alırsa görüntülenmek üzere uygulamanın ana sayfasında görünebilir.

Reddit gibi uygulamalar yapmak için eklenecek en iyi özellikler

Uygulama, oldukça büyük bir tabana ve birçok aktif kullanıcıya sahip benzersiz bir programdır. İlgilenen kişilerin en önemli bilgi kaynağı artık çevrimiçi bir toplulukta bulunuyor. Yine de çok azı Reddit'in kapsamını ve vaadini eşleştirmeyi başardı. Reddit'in yerleşik özellikleri, onu bu kadar büyük bir büyüme yapan şeydir.

Kayıt

Malzemeyi uygulamanızda kullanmadan önce, uygulama kullanıcıları oluşturulacak bir hesap açmalıdır. Kullanıcılar, her giriş yaptıklarında özel bir deneyim yaşayabilmeleri için kaydolduktan sonra beğenilerini ve beğenmediklerini kaydetmelidir.

Kullanıcı profili

Uygulamanın kullanıcıları, tercihlerini, ilgi alanlarını ve ilgi alanlarını listeleyen bir profil oluşturur. Ek olarak, kullanıcılar yorum geçmişi, olumlu oylar ve uygulamada görüntüledikleri diğer bilgiler gibi tüm eylemlerini görüntüleyebilir.

Aktivite Merkezi

Uygulamanın trend olan etkinliklerinin tümü, etkinlik akışında görüntülenir. Uygulama kullanıcıları için mevcut olan üç aktivite beslemesi ev, popüler ve hepsidir. Kullanıcıların abone olduğu hesapların içeriği "Ana Sayfa" özet akışında görüntülenir. "Popüler" özet akışı, en çok talep edilen tartışmaları, yayınları ve eğilimleri gösterir.

Sırala ve Ara

Sıralama ve aramanın iki işlevi, uygulamanızın tüketicilere en uygun öğeleri göstermesini sağlar. Uygulamanızın kullanıcıları, arama aracını kullanarak bir yığın malzemeyi kazmadan herhangi bir özel malzemeyi arayabilirler. Sıralama yardımıyla, kullanıcılarınız arama kriterlerini değiştirebilir ve sonuçların popüler veya kronolojik bir sırayla gösterilmesini sağlayabilir.

Gönderilerin Oluşturulması

Reddit ile karşılaştırılabilir uygulamalar geliştirmenin ardındaki temel kavram, kullanıcılara yorum yaparak ve olumlu veya olumsuz oy vererek materyal yayınlama ve etkileşimde bulunma yeteneği vermektir.

Reddit'e benzer bir uygulama nasıl oluşturulur?

Uygulama geliştirme , tarihsel olarak çeşitli zorluklar sunmuştur. Yüksek nitelikli gereksinimlerde kaynaklara önemli bir bağlılık gerektirir. Çoğu startup, küçük işletme ve girişimci bu kaynaklardan yoksundur. Sonuç olarak, AppMaster'ın kodsuz uygulama oluşturucusu , işletmelere bir uygulama oluşturmanın ideal yolunu sunar. Bir uygulama oluştururken aşağıdaki adımlar kullanılabilir.

Uygulamanızın adını girin

Uygulama adlandırıldıktan sonra uygun uygulama kategorisi, tasarım teması ve düzeni seçilebilir.

Özellikleri uygulamaya sürükleyip bırakın

Eğlenceli sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak listeye bakın ve her özelliği projenize ekleyin.

Uygulamayı ve canlı aktarımı test edin

Uygulamayı gerçek hayat senaryosunda test ederken istenen kaliteye ulaşana kadar uygulamada değişiklikler yapın. Sorunları giderdikten sonra uygulama , bir uygulama mağazasında başlatılabilir .

Reddit gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

Reddit gibi yazılımların geliştirilmesi 20.000 dolardan 50.000 dolara kadar her şeye mal olabilir. Karmaşıklık derecesine ve özelliklerin ve işlevlerin doğasına bağlı olarak. Oldukça pahalı görünse de, iyi geliştirilmişse yatırıma değer.

Bütçeden tasarruf etmek için kodsuz bir geliştirme yaklaşımı düşünebilirsiniz. Kodsuz olarak, geliştirme ekibiniz ABD'den ise geleneksel geliştirmeye kıyasla 10 kat, geliştirme ekibiniz Güney veya Orta Asya'dan ise 3 kat bütçenizi azaltabilirsiniz.

Ne kadar sürer?

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Reddit gibi kullanıcı odaklı bir yazılım oluşturmak, soru-cevap topluluğuna büyük ölçüde fayda sağlayacaktır, bu da bizi çok önemli bir konuya yönlendirir: Reddit'e benzer bir uygulama tasarlamanın maliyeti nedir? Şaşırtıcı bir şekilde, Facebook, Instagram vb. için tercih ettiğiniz sosyal medya uygulama ücretlerinden çok daha düşük maliyetlidir. Bu ana özelliğin uygulanması 20 ila 25 saat sürer. Anında bildirim geliştirme 12 ile 16 saat arasında sürebilir. Bir arama işlevi oluşturmak için gereken süre 12 ila 15 saat veya daha fazla olabilir. Akış süreci özelliklerinin ayarlanması 120+ saate kadar sürer. Basit bir banner entegrasyonu oluşturmak 8 ila 12 saat sürebilir. Analitiğin ayarlanması 2 ila 6 saat kadar sürebilir.

Bütün bunlar, kalkınmaya geleneksel yaklaşım için geçerlidir. Kodsuz bir platformla, uygulamanız önemli ölçüde daha hızlı başlatılacaktır.

Kodsuz çözüm

Reddit gibi bir uygulama geliştirmek istiyorsanız, AppMaster en iyi çözüm olacaktır. Platform, ek işlevsellik sağlayan kaynak kodunu ürettiği için diğer kodsuz çözümlerden sıyrılıyor. Veya başka bir deyişle, platform geliştiricilerin takımını taklit eder. Platforma bir görev verilirse, bir geliştirme ekibinin yaptığı gibi aynı sonuçları üretecektir, ancak bunu daha hızlı, etkili ve uygun maliyetli bir şekilde yapacaktır. Bu, platformun saniyede 22.000 satırlık kaynak kodu oluşturma ve otomatik olarak teknik dokümantasyon yazma kapasitesi ile mümkün olmaktadır. Tüm bunlar, kullanıcılara kaynak kodlarını alma seçeneği sunar. AppMaster kullanılarak arka uçlar, mobil uygulamalar ve web uygulamaları bir arada oluşturulabilir.