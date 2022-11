Python est un langage de programmation informatique à usage général utilisé dans l'algorithme de recommandation Netflix , ce qui souligne son utilisation répandue dans l'environnement des langages de calcul et de programmation.

Python fait partie des langages informatiques les plus simples, souvent utilisés par les programmeurs pour le développement de logiciels. Dans une enquête menée par Red Monk, il a été considéré comme le deuxième langage de programmation le plus populaire. Vous pouvez envisager de développer des logiciels ou d'utiliser Python pour l'automatisation de tâches mineures, même en tant que débutant. Passons en revue ce qu'est le langage de programmation Python:

Qu'est-ce que Python - tout ce que vous devez savoir

Python est un langage d'apprentissage automatique de haut niveau, typographié dynamiquement. Il prend en charge de multiples paradigmes de programmation avec un mécanisme de récupération automatique des déchets à l'arrière-plan. Bien que Python prenne en charge un grand nombre de dimensions, il n'est construit que pour fournir une partie des fonctionnalités de son noyau. Des extensions du noyau des langages de programmation Python sont disponibles et largement utilisées pour améliorer ses fonctionnalités, que ce soit pour le développement de logiciels ou d'autres tâches de ce type.

La syntaxe simple et moins encombrée de Python résulte de la philosophie "il n'y a qu'une seule façon de faire", ce qui n'est pas le cas dans la plupart des langages de programmation populaires. C'est la simplicité du langage de programmation Python que les développeurs ont tendance à utiliser souvent et à créer diverses fonctionnalités sur lesquelles ils comptent.

L'histoire de Python

Python est vieille de plus de trois décennies ; l'idée de créer ce langage d'apprentissage automatique en tant qu'héritier du langage de programmation ABC a été conçue dans les années 1980. Le cerveau derrière le développement du langage de programmation Python est Guido van Rossum. L'idée de ce langage de programmation s'inspire de SETL et vise à utiliser le système d'exploitation Amoeba. Il a été introduit en décembre 1989. Van Rossum en a été le principal développeur jusqu'au 12 juillet 2018, date à laquelle il a annoncé ses vacances permanentes et a été déchu du titre de"dictateur bienveillant à vie."

Après sa retraite, un comité de pilotage de 5 membres a été sélectionné pour poursuivre le projet Python. Différentes versions du langage de programmation Python ont été publiées au cours des années suivantes. Le tableau suivant met en évidence la publication des versions essentielles de Python:

Python Langages de programmation Dates de publication des versions de Python Python Mises à jour Python 2.0 16 octobre 2000 De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à Python 1.0 Python 3.0 3 décembre 2008 De nombreuses fonctionnalités majeures ont été rétroportées vers Python 2.6.x et Python 2.7x ; l'utilitaire 2 vers 3 fait également partie de la mise à jour qui traduit automatiquement Python 2.0 vers 3.0 Python 3.9.2 et Python 3.8.8 2021 La possibilité d'exécution de code à distance et d'empoisonnement du cache web a été réduite dans les langages de programmation suivants Python 3.10.4 et Python 3.9.12 2022 Des mises à jour de sécurité ont été ajoutées Python 3.9.13 Mai 2022 La sécurité a été améliorée Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14, et Python 3.7.14 7 septembre 2022 Attaque par déni de service potentielle sur les versions précédentes de Python

Que peut faire Python?

En tant que débutant, l'une des choses cruciales que vous aimeriez savoir est ce que Python peut faire. Ainsi, pour tous ceux qui sont curieux de connaître ses applications, le langage d'apprentissage automatique Python peut vous aider dans les activités suivantes :

Analyse de données et apprentissage automatique avec le code Python

Avec l'augmentation des données dont nous disposons aujourd'hui, il est vital de les utiliser dans la prise de décision. Avec l'apprentissage automatique et la technologie d'analyse des données, nous pouvons atteindre cet objectif. Vous serez intéressé de savoir que le langage de programmation Python est le moteur de la collecte, de l'organisation et de la manipulation de ces données.

Développement web et développement de logiciels

Python Le langage de programmation est également utile pour le développement de sites Web et de logiciels. Il prend en charge de nombreux frameworks tels que Pyramid, Django, et Flask. Ces frameworks ont déjà contribué à la création de sites Web célèbres comme Spotify, Reddit et Mozilla. Avec la gestion de contenu, l'autorisation et l'accès aux bases de données, les différentes versions des langages de programmation Python sont les principaux langages pour le développement web.

Automatisation ou création de scripts avec le code Python

La création d'un code pour accomplir des tâches automatisées est connue sous le nom de scripting. Vous pouvez utiliser Python à cette fin. L'utilisation de scripts est souvent utilisée pour des tâches répétitives. Le code Python peut vous aider à automatiser le processus. Il permet d'économiser du temps, des ressources et des efforts manuels.

Test et prototypage de logiciels

Le suivi des bogues, la création de contrôles, le développement Web, le développement de logiciels et le test des logiciels sont des aspects importants que Python peut prendre en charge. Avec le code Python à votre secours, le temps nécessaire à toutes ces activités peut être réduit au minimum, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel.

Pourquoi Python?

Pourquoi utiliser le code Python alors que nous avons de nombreux autres langages de programmation populaires à notre disposition ? En voici les raisons :

Facile à apprendre

Python est simple et facile à apprendre. Sa syntaxe propre et son recours à la langue anglaise le rendent compréhensible. Ainsi, l'appliquer à l'exécution de différentes tâches comme le développement de logiciels devient relativement plus simple.

Offre un soutien actif de la communauté

Contrairement à d'autres langages, le langage Python bénéficie d'un soutien actif de la part de la communauté. Ainsi, pendant le développement du logiciel de la phase d'automatisation, si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez vous rendre sur le forum et demander une aide professionnelle. La présence d'une telle communauté vous assure de trouver des questions pour tous vos problèmes liés à Python.

Offre un environnement flexible

Avec le code Python, vous ne devez pas vous limiter à un domaine particulier. Il est décrit comme l'un des langages de programmation polyvalents qui peuvent être utilisés dans le développement de sites Web, de logiciels ou d'une solution automatisée, indépendamment de la complexité ou du domaine.

De multiples bibliothèques et frameworks sont disponibles

Au fil du temps, Python Software Foundation a développé de multiples bibliothèques et cadres de travail, y compris, mais sans s'y limiter, NumPy et, SciPy, Django. Grâce à ces bibliothèques de langage de programmation, vous n'avez pas besoin de commencer le processus de codage à partir de zéro pour le développement de logiciels, ce qui vous permet de gagner du temps.

Python la fondation logicielle aide dans les technologies complexes

Après avoir appris le code de Python, vous pouvez vous attendre à ce que les technologies complexes deviennent un peu plus faciles. Les tâches telles que l'automatisation qui nécessitent beaucoup de temps et d'expertise professionnelle peuvent être facilement gérées par l'un des meilleurs langages de programmation Python.

Python syntaxe et sémantique du code

Python La syntaxe fait référence aux règles de programmation sur la base desquelles le langage sera écrit et interprété, tandis que la sémantique est la signification des déclarations écrites. Pour Python, les règles et les implications sont plus simples que pour les autres langages de programmation populaires.

L'utilisation d'un langage lisible dans la syntaxe permet aux développeurs de la comprendre clairement et garantit que les débutants peuvent interpréter les langages de programmation et les codes plus facilement. En outre, la présence d'espaces dans l'indentation de la sémantique de Python et la restriction de ne fournir qu'une seule façon d'effectuer une tâche particulière réduisent les risques de confusion. Comme Python software foundation est l'un des langages de programmation à usage général, les développeurs ont veillé à ce qu'il soit complet et simple à utiliser pour tous.

Environnements de développement logiciel intégrés à Python

Ces plateformes de langage de programmation ou environnements de développement logiciel permettent aux programmeurs de disposer d'outils complets pour développer différents logiciels et applications. Le cadre de base Python déjà mis en place permet aux développeurs et aux non-développeurs de personnaliser ou de créer facilement une nouvelle application, un service ou un produit numérique.

En résumé

Python software foundation propose aux développeurs le langage de programmation le plus simple pour le développement de logiciels. Python aide au développement web et optimise des tâches telles que la détection de bogues et l'automatisation. Python permet de gagner du temps lors de l'exécution de l'apprentissage automatique et d'autres tâches pertinentes. Avec tous ces avantages, Python est un excellent langage pour les débutants intéressés par les différents langages de programmation.

Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un langage de programmation encore plus facile que Python? Malgré le fait que Python soit assez facile à apprendre, notre réponse est oui. Si vous recherchez un outil encore plus rapide et plus facile à maîtriser, il s'agit de la programmation visuelle. Il existe un très grand nombre de no-code sur le marché, mais AppMaster se distingue de ces dernières par le fait qu'il offre la possibilité de développer des applications web, mobiles et backend. En plus de cela, AppMaster fournit le code source, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'un outil pour créer de simples MVPs; c'est un outil qui vous aide à créer une véritable application exactement comme si vous utilisiez des langages de programmation traditionnels.