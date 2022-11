Python è un linguaggio di programmazione per computer di uso generale utilizzato nell'algoritmo di raccomandazione di Netflix , che evidenzia la sua ampia diffusione nell'ambiente informatico e dei linguaggi di programmazione.

Python è uno dei linguaggi informatici più semplici, spesso utilizzato dai programmatori per lo sviluppo di software. In un sondaggio condotto da Red Monk, è stato considerato il secondo linguaggio di programmazione più popolare. È possibile prendere in considerazione lo sviluppo di software o l'uso di Python per l'automazione di attività minori, anche come principianti. Vediamo cos'è il linguaggio di programmazione Python:

Cos'è Python - tutto quello che c'è da sapere

Python è un linguaggio di apprendimento automatico di alto livello, tipizzato dinamicamente. Supporta diversi paradigmi di programmazione con un meccanismo di recupero automatico dei rifiuti nel back-end. Sebbene Python supporti molte dimensioni, è costruito per fornire solo alcune delle funzionalità del suo nucleo. Le estensioni del nucleo dei linguaggi di programmazione di Python sono disponibili e ampiamente utilizzate per migliorare le sue funzionalità, sia per lo sviluppo di software che per altri compiti simili.

La sintassi semplice e meno ingombrante di Python deriva dalla filosofia "c'è un solo modo per farlo", cosa che non accade nei linguaggi di programmazione più diffusi. È la semplicità del linguaggio di programmazione Python che gli sviluppatori tendono a usare spesso e a creare varie funzionalità su cui gli sviluppatori fanno affidamento.

La storia di Python

Python ha più di tre decenni; l'idea di creare questo linguaggio di apprendimento automatico come erede del linguaggio di programmazione ABC fu concepita negli anni '80. La mente dietro lo sviluppo del linguaggio di programmazione Python è Guido van Rossum. L'idea di questo linguaggio di programmazione si ispira a SETL e intende utilizzare il sistema operativo Amoeba. È stato introdotto nel dicembre 1989. Van Rossum ne è stato lo sviluppatore principale fino al 12 luglio 2018, quando ha annunciato le sue ferie permanenti ed è stato esonerato dal titolo di"dittatore benevolo a vita".

Dopo il suo ritiro, è stato selezionato un comitato direttivo di 5 membri per continuare il progetto Python. Negli anni successivi furono rilasciate diverse versioni del linguaggio di programmazione Python. La tabella seguente evidenzia il rilascio delle versioni essenziali di Python:

Python Linguaggi di programmazione Date di rilascio delle versioni di Python Python Aggiornamenti Python 2.0 16 ottobre 2000 Sono state aggiunte nuove funzionalità a Python 1.0. Python 3.0 3 dicembre 2008 Molte caratteristiche principali sono state riportate a Python 2.6.x e Python 2.7x; l'utilità da 2 a 3 è stata anche parte dell'aggiornamento che traduce automaticamente Python 2.0 a 3.0 Python 3.9.2 e Python 3.8.8 2021 La possibilità di esecuzione di codice remoto e di avvelenamento della cache web è stata ridotta in questi linguaggi di programmazione Python 3.10.4 e Python 3.9.12 2022 Sono stati aggiunti aggiornamenti di sicurezza Python 3.9.13 Maggio 2022 La sicurezza è stata migliorata Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14 e Python 3.7.14 7 settembre 2022 Potenziale attacco denial-of-service sulle versioni precedenti di Python

Cosa può fare Python?

Come principianti, una delle cose cruciali che vorreste sapere è cosa può fare Python. Quindi, per tutti coloro che sono curiosi di conoscere le sue applicazioni, il linguaggio di programmazione per l'apprendimento automatico Python può aiutare nelle seguenti attività:

Analisi dei dati e apprendimento automatico con il codice Python

Con l'aumento dei dati che abbiamo oggi, è fondamentale utilizzarli nel processo decisionale. Con l'apprendimento automatico e la tecnologia analitica dei dati, possiamo raggiungere questo obiettivo. Vi interesserà sapere che il linguaggio di programmazione Python è la forza trainante della raccolta, dell'organizzazione e della manipolazione di questi dati.

Sviluppo web e sviluppo software

Python Il linguaggio è utile anche per lo sviluppo del web e del software. Supporta diversi framework come Pyramid, Django e Flask. Questi framework hanno già contribuito alla creazione di siti web famosi come Spotify, Reddit e Mozilla. Con la gestione dei contenuti, l'autorizzazione e l'accesso ai database, le diverse versioni dei linguaggi di programmazione Python sono i principali linguaggi per lo sviluppo web.

Automazione o scripting con il codice Python

La creazione di un codice per svolgere attività automatizzate è nota come scripting. A questo scopo si può utilizzare Python. Il codice Python può aiutare ad automatizzare il processo. Aiuta a risparmiare tempo, risorse e sforzi manuali.

Test e prototipazione del software

Il tracciamento dei bug, la creazione di controlli, lo sviluppo web, lo sviluppo di software e il collaudo del software sono aspetti significativi che Python può gestire. Con il codice di Python in vostro soccorso, il tempo richiesto per tutte queste attività può essere ridotto al minimo, permettendovi così di concentrarvi su ciò che è essenziale.

Perché Python?

Perché dovreste utilizzare il codice di Python quando abbiamo a disposizione molti altri linguaggi di programmazione popolari? Ecco i motivi:

Facile da imparare

Python è semplice e facile da imparare. La sua sintassi pulita e l'uso della lingua inglese lo rendono comprensibile. Pertanto, applicarlo all'esecuzione di compiti diversi come lo sviluppo di software diventa relativamente più semplice.

Fornisce un supporto attivo alla comunità

A differenza di altri linguaggi, il linguaggio Python è supportato attivamente dalla comunità. Quindi, durante lo sviluppo del software nella fase di automazione, se si riscontrano dei problemi, si può andare sul forum e cercare un aiuto professionale. La presenza di questa comunità garantisce la possibilità di trovare domande per tutti i problemi relativi a Python.

Offre un ambiente flessibile

Con il codice Python non ci si deve limitare a un campo particolare. È descritto come uno dei linguaggi di programmazione di uso generale che può essere utilizzato nello sviluppo web, nello sviluppo di software o in una soluzione automatizzata, indipendentemente dalla complessità o dal dominio.

Sono disponibili diverse librerie e framework

Nel corso del tempo, la Python Software Foundation ha sviluppato diverse librerie e framework, tra cui, ma non solo, NumPy e, SciPy, Django. Con l'aiuto di queste librerie di linguaggi di programmazione, non è necessario iniziare il processo di codifica da zero per lo sviluppo del software, consentendo così di risparmiare tempo.

Python le fondamenta del software aiutano nelle tecnologie complesse

Dopo aver imparato il codice di Python, ci si può aspettare che le tecnologie complesse diventino un po' più facili. Compiti come l'automazione, che richiedono molto tempo e competenze professionali, possono essere facilmente gestiti attraverso uno dei migliori linguaggi di programmazione Python.

Python sintassi e semantica del codice

Python La sintassi si riferisce alle regole di programmazione in base alle quali il linguaggio viene scritto e interpretato, mentre la semantica è il significato delle affermazioni scritte. Per Python, le regole e le implicazioni sono più semplici rispetto agli altri linguaggi di programmazione più diffusi.

L'uso di un linguaggio leggibile nella sintassi permette agli sviluppatori di comprenderlo chiaramente e garantisce che i principianti possano interpretare più facilmente i linguaggi di programmazione e i codici. Inoltre, la presenza di spazi bianchi nell'indentazione della semantica di Python e la restrizione di fornire un solo modo per svolgere un particolare compito riducono le possibilità di confusione. Poiché Python software foundation è uno dei linguaggi di programmazione di uso generale, gli sviluppatori lo hanno mantenuto completo e semplice da usare per tutti.

Ambienti di sviluppo software integrati in Python

Queste piattaforme di linguaggio di programmazione o ambienti di sviluppo software consentono ai programmatori di disporre di strumenti completi per sviluppare diversi software e applicazioni. Il framework di base Python già predisposto rende facile per gli sviluppatori e i non sviluppatori personalizzare o creare una nuova applicazione, un servizio o un prodotto digitale.

Riassumendo

Python software foundation offre agli sviluppatori il linguaggio di programmazione più semplice per lo sviluppo di software. Python aiuta nello sviluppo web e ottimizza attività come il rilevamento dei bug e l'automazione. il codice di Python consente di risparmiare tempo durante l'esecuzione dell'apprendimento automatico e di altre attività rilevanti. Con tutti questi vantaggi, Python è un ottimo linguaggio per i principianti interessati a diversi linguaggi di programmazione.

Vi siete mai chiesti se esiste un linguaggio di programmazione ancora più facile di Python? Nonostante il fatto che Python sia abbastanza facile da imparare, la nostra risposta è sì. Se state cercando uno strumento che sia ancora più veloce e facile da padroneggiare, questo è la programmazione visuale. Esiste un gran numero di no-code piattaforme presenti sul mercato, ma AppMaster si distingue dal resto per il fatto che offre la possibilità di sviluppare applicazioni web, mobili e backend. Inoltre, AppMaster fornisce il codice sorgente, il che significa che non è solo uno strumento per creare semplici MVP; è uno strumento che aiuta a creare un'applicazione reale esattamente come se si utilizzassero linguaggi di programmazione tradizionali.