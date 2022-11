Python ist eine allgemeine Computerprogrammiersprache, die im Netflix-Empfehlungsalgorithmus verwendet wird, was ihre weit verbreitete Verwendung in der Computer- und Programmiersprachenumgebung unterstreicht.

Python gehört zu den einfachsten Programmiersprachen, die von Programmierern häufig für die Softwareentwicklung verwendet werden. In einer von Red Monk durchgeführten Umfrage wurde sie als die zweitbeliebteste Programmiersprache angesehen. Sie können die Softwareentwicklung oder die Verwendung von Python für die Automatisierung kleinerer Aufgaben in Betracht ziehen, selbst als Einsteiger. Schauen wir uns an, was Python Programmiersprache ist:

Was ist Python - alles, was Sie wissen müssen

Python ist eine hochentwickelte, dynamisch typisierte Sprache für maschinelles Lernen. Sie unterstützt mehrere Programmierparadigmen mit einem automatischen Wiederherstellungsmechanismus am Backend, der Müll sammelt. Obwohl Python viele Dimensionen unterstützt, ist es nur so aufgebaut, dass es einen Teil der Funktionalität in seinem Kern bietet. Erweiterungen der Kernprogrammiersprachen von Python sind verfügbar und werden häufig verwendet, um die Funktionalität zu erweitern, sei es für die Softwareentwicklung oder andere derartige Aufgaben.

Die einfache und weniger komplizierte Syntax von Python resultiert aus der Philosophie "Es gibt nur einen Weg, es zu tun", was bei den meisten gängigen Programmiersprachen nicht der Fall ist. Es ist die Einfachheit der Programmiersprache Python, die von Entwicklern häufig verwendet wird und verschiedene Funktionalitäten schafft, auf die sich Entwickler verlassen.

Die Geschichte von Python

Python ist über drei Jahrzehnte alt; die Idee, diese Sprache für maschinelles Lernen als Nachfolgerin der Programmiersprache ABC zu entwickeln, entstand in den 1980er Jahren. Der Vordenker hinter der Entwicklung der Programmiersprache Python ist Guido van Rossum. Die Idee zu dieser Programmiersprache wurde von SETL inspiriert und sollte das Amoeba-Betriebssystem nutzen. Sie wurde im Dezember 1989 eingeführt. Van Rossum war ihr Hauptentwickler bis zum 12. Juli 2018, als er seinen permanenten Urlaub ankündigte und vom Titel"wohlwollender Diktator auf Lebenszeit" entbunden wurde.

Nach seinem Rücktritt wurde ein fünfköpfiger Lenkungsausschuss gewählt, um das Projekt Python fortzuführen. In den kommenden Jahren wurden verschiedene Versionen der Programmiersprache Python veröffentlicht. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Veröffentlichung der wichtigsten Versionen von Python:

Python Programmiersprachen Veröffentlichungsdaten der Python Versionen Python Aktualisierungen Python 2.0 16. Oktober 2000 Neue Funktionen wurden zu Python 1.0 hinzugefügt. Python 3.0 3. Dezember 2008 Viele wichtige Funktionen wurden auf Python 2.6.x und Python 2.7x zurückportiert; das 2 auf 3 Dienstprogramm war auch Teil des Updates, das Python 2.0 auf 3.0 automatisch übersetzt Python 3.9.2 und Python 3.8.8 2021 Die Möglichkeit der Remote-Code-Ausführung und des Web-Cache-Poisoning wurde in diesen Programmiersprachen reduziert Python 3.10.4 und Python 3.9.12 2022 Sicherheitsaktualisierungen wurden hinzugefügt Python 3.9.13 Mai 2022 Die Sicherheit wurde verbessert Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14, und Python 3.7.14 7. September 2022 Potenzieller Denial-of-Service-Angriff auf frühere Versionen von Python

Was kann Python tun?

Als Einsteiger ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie wissen möchten, was Python kann. Für alle, die neugierig auf ihre Anwendung sind, kann die Programmiersprache für maschinelles Lernen Python bei den folgenden Aktivitäten helfen:

Angesichts der zunehmenden Datenmenge, die uns heute zur Verfügung steht, ist es unerlässlich, diese für die Entscheidungsfindung zu nutzen. Mit maschinellem Lernen und Datenanalysetechnologie können wir dieses Ziel erreichen. Es wird Sie interessieren, dass die Programmiersprache Python die treibende Kraft hinter der Sammlung, Organisation und Manipulation dieser Daten ist.

Webentwicklung und Softwareentwicklung

Python Die Programmiersprache hilft auch bei der Webentwicklung und der Softwareentwicklung. Sie unterstützt mehrere Frameworks wie Pyramid, Django und Flask. Diese Frameworks haben bereits zur Erstellung berühmter Websites wie Spotify, Reddit und Mozilla beigetragen. Mit Content Management, Datenbankautorisierung und -zugriff sind verschiedene Versionen der Programmiersprachen Python die führenden Sprachen für die Webentwicklung.

Automatisierung oder Skripterstellung mit Python code

Das Erstellen eines Codes zur Ausführung automatisierter Aufgaben wird als Scripting bezeichnet. Zu diesem Zweck können Sie Python verwenden. Die Verwendung von Skripten wird oft bei sich wiederholenden Aufgaben eingesetzt. Python Code kann Ihnen helfen, den Prozess zu automatisieren. Dadurch lassen sich Zeit, Ressourcen und manueller Aufwand einsparen.

Softwaretests und Prototyping

Fehlerverfolgung, Erstellung von Steuerelementen, Web-Entwicklung, Software-Entwicklung und Testen der Software sind wichtige Aspekte, die Python übernehmen kann. Mit Python code zu Ihrer Rettung kann der Zeitaufwand für all diese Aktivitäten auf ein Minimum reduziert werden, so dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Warum Python?

Warum sollten Sie Python code verwenden, wenn wir mehrere andere beliebte Programmiersprachen zur Verfügung haben? Hier sind die Gründe:

Leicht zu erlernen

Python ist einfach und leicht zu erlernen. Die saubere Syntax und der Rückgriff auf die englische Sprache machen sie verständlich. Dadurch wird die Anwendung bei der Ausführung verschiedener Aufgaben wie der Softwareentwicklung relativ einfach.

Bietet aktive Unterstützung durch die Gemeinschaft

Im Gegensatz zu anderen Sprachen gibt es für die Sprache Python aktive Unterstützung durch die Gemeinschaft. Wenn Sie also während der Softwareentwicklung in der Automatisierungsphase auf Probleme stoßen, können Sie das Forum besuchen und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das Vorhandensein einer solchen Gemeinschaft stellt sicher, dass Sie Fragen für alle Ihre Probleme im Zusammenhang mit Python finden.

Bietet eine flexible Umgebung

Mit Python code müssen Sie sich nicht auf ein bestimmtes Gebiet beschränken. Sie wird als eine der Allzweck-Programmiersprachen beschrieben, die in der Web-Entwicklung, Software-Entwicklung oder einer automatisierten Lösung verwendet werden kann, unabhängig von der Komplexität oder dem Bereich.

Mehrere Bibliotheken und Frameworks sind verfügbar

Im Laufe der Zeit hat die Python Software Foundation mehrere Bibliotheken und Frameworks entwickelt, darunter NumPy und SciPy, Django. Mit Hilfe dieser Programmiersprachenbibliotheken müssen Sie bei der Softwareentwicklung nicht mehr von Grund auf mit der Programmierung beginnen und können so Zeit sparen.

Python software foundation hilft bei komplexen technologien

Nach dem Erlernen von Python Code können Sie davon ausgehen, dass komplexe Technologien ein wenig einfacher werden. Aufgaben wie die Automatisierung, die viel Zeit und professionelles Fachwissen erfordern, können mit einer der besten Programmiersprachen Python leicht bewältigt werden.

Python Code-Syntax und -Semantik

Python Die Syntax bezieht sich auf die Programmierregeln, auf deren Grundlage die Sprache geschrieben und interpretiert wird, während die Semantik die Bedeutung der geschriebenen Anweisungen bezeichnet. Bei Python sind die Regeln und Implikationen einfacher als bei den anderen gängigen Programmiersprachen.

Die Verwendung einer lesbaren Sprache in der Syntax ermöglicht es den Entwicklern, diese klar zu verstehen, und sorgt dafür, dass Anfänger die Programmiersprachen und Codes leichter interpretieren können. Außerdem verringert das Vorhandensein von Leerzeichen in der Einrückung der Python Semantik und die Beschränkung auf nur eine einzige Möglichkeit, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, die Wahrscheinlichkeit von Verwirrung. Da die Python Software Foundation eine der universellen Programmiersprachen ist, haben die Entwickler sie umfassend und einfach gehalten, damit sie von jedermann verwendet werden kann.

In Python integrierte Softwareentwicklungsumgebungen

Diese Programmiersprachenplattformen oder Softwareentwicklungsumgebungen bieten Programmierern umfassende Werkzeuge für die Entwicklung verschiedener Software und Anwendungen. Das bereits eingerichtete Grundgerüst Python macht es Entwicklern und Nicht-Entwicklern leicht, eine neue Anwendung, einen Dienst oder ein digitales Produkt anzupassen oder zu erstellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen

Python software foundation bietet Entwicklern die einfachste Programmiersprache für die Softwareentwicklung. Python hilft bei der Webentwicklung und optimiert Aufgaben wie Fehlererkennung und Automatisierung. Python code spart Zeit bei der Ausführung von maschinellem Lernen und anderen relevanten Aufgaben. Mit all diesen Vorteilen ist Python eine großartige Sprache für Anfänger, die sich für verschiedene Programmiersprachen interessieren.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob es eine Programmiersprache gibt, die noch einfacher ist als Python? Trotz der Tatsache, dass Python recht einfach zu erlernen ist, lautet unsere Antwort: Ja. Wenn Sie nach einem Werkzeug suchen, das noch schneller und einfacher zu beherrschen ist, dann ist dies die visuelle Programmierung. Es gibt eine große Anzahl von no-code Plattformen auf dem Markt, aber AppMaster hebt sich von ihnen ab, weil es die Möglichkeit bietet, Web-, mobile Anwendungen und Backend zu entwickeln. Darüber hinaus stellt AppMaster den Quellcode zur Verfügung, was bedeutet, dass es sich nicht nur um ein Tool zur Erstellung einfacher MVPshandelt, sondern um ein Tool, mit dem Sie eine echte Anwendung genauso erstellen können, wie wenn Sie traditionelle Programmiersprachen verwenden würden.