Python is een universele computerprogrammeertaal die wordt gebruikt in het aanbevelingsalgoritme van Netflix , wat wijst op het wijdverbreide gebruik ervan in de computer- en programmeertalenomgeving.

Python behoort tot de gemakkelijkste computertalen die vaak door programmeurs worden gebruikt voor de ontwikkeling van software. In een onderzoek uitgevoerd door Red Monk, werd het beschouwd als de tweede meest populaire programmeertaal. U kunt softwareontwikkeling overwegen of Python gebruiken voor kleine taakautomatisering, zelfs als beginner. Laten we eens bekijken wat Python programmeertaal is:

Wat is Python - alles wat u moet weten

Python is een high-level, dynamisch getypeerde machine-learning taal. Het ondersteunt meerdere programmeerparadigma's met een automatisch herstelmechanisme aan de achterkant. Hoewel Python veel dimensies ondersteunt, is het slechts gebouwd om een deel van de functionaliteit in de kern te bieden. Uitbreidingen van de kern van de programmeertalen Python zijn beschikbaar en worden veel gebruikt om de functionaliteit uit te breiden, of het nu gaat om softwareontwikkeling of andere dergelijke taken.

De eenvoudige en minder rommelige syntaxis van Python komt voort uit de "er is één manier om het te doen"-filosofie, wat niet het geval is bij de meeste populaire programmeertalen. Het is de eenvoud van Python Programmeertaal die ontwikkelaars vaak gebruiken en verschillende functionaliteiten creëren waar ontwikkelaars op vertrouwen.

De geschiedenis van Python

Python is meer dan drie decennia oud; het idee om deze machine-learning taal te creëren als erfgenaam van de ABC programmeertaal werd bedacht in de jaren 1980. Het brein achter de ontwikkeling van de programmeertaal Python is Guido van Rossum. Het idee van deze programmeertaal was geïnspireerd door SETL en bedoeld om het Amoeba Operating System te gebruiken. De taal werd geïntroduceerd in december 1989. Van Rossum was de hoofdontwikkelaar tot 12 juli 2018, toen hij zijn permanente vakantie aankondigde en ontslagen werd als"welwillende dictator voor het leven".

Na zijn pensionering werd een stuurgroep van 5 leden geselecteerd om het project Python voort te zetten. In de daaropvolgende jaren werden verschillende versies van de programmeertaal Python uitgebracht. De volgende tabel belicht de uitgave van de essentiële Python versies:

Python Programmeertalen Verschijningsdata van Python versies Python Updates Python 2.0 16 oktober 2000 Nieuwe functies werden toegevoegd aan Python 1.0 Python 3.0 3 december 2008 Veel belangrijke functies backported naar Python 2.6.x en Python 2.7x; 2 naar 3 utility was ook onderdeel van de update die automatisch Python 2.0 naar 3.0 vertaalt. Python 3.9.2 en Python 3.8.8 2021 Mogelijkheid tot Remote code execution en web cache poisoning werd verminderd in deze programmeertalen Python 3.10.4 en Python 3.9.12 2022 Beveiligingsupdates werden toegevoegd Python 3.9.13 Mei 2022 Beveiliging werd verbeterd Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14, en Python 3.7.14 7 september 2022 Potentiële denial-of-service aanval op eerdere Python versies

Wat kan Python doen?

Als beginner is een van de cruciale dingen die je zou willen weten wat Python kan doen. Dus, voor iedereen die nieuwsgierig is naar de toepassing ervan, kan Python programmering machine learning taal helpen bij de volgende activiteiten:

Data-analyse en machine learning met Python code

Met de toegenomen gegevens die we tegenwoordig hebben, is het van vitaal belang om ze te gebruiken bij de besluitvorming. Met machine learning en data analytische technologie kunnen we dit doel bereiken. Het zal u interesseren dat de programmeertaal Python de drijvende kracht is achter het verzamelen, organiseren en manipuleren van deze gegevens.

Webontwikkeling en softwareontwikkeling

Python taal helpt ook bij webontwikkeling en softwareontwikkeling. Het ondersteunt meerdere frameworks zoals Pyramid, Django, en Flask. Deze raamwerken hebben al bijgedragen tot de creatie van beroemde websites zoals Spotify, Reddit en Mozilla. Met content management, database autorisatie & toegang zijn verschillende versies van Python programmeertalen de leidende talen voor webontwikkeling.

Automatisering of scripting met Python code

Het maken van een code om geautomatiseerde taken uit te voeren staat bekend als scripting. U kunt hiervoor Python gebruiken. Het gebruik van scripting wordt vaak gedaan bij repetitieve taken. Python code kan u helpen het proces te automatiseren. Het helpt bij het besparen van tijd, middelen en handmatige inspanningen.

Software testen en prototyping

Bug tracking, building controls, web development, software ontwikkeling en het testen van de software zijn belangrijke aspecten die Python kan behandelen. Met Python code tot uw redding, kan de tijd die nodig is voor al deze activiteiten tot een minimum worden herleid, zodat u zich kan concentreren op wat essentieel is.

Waarom Python?

Waarom zou u Python code gebruiken als we meerdere andere populaire programmeertalen tot onze beschikking hebben? Hier zijn de redenen:

Gemakkelijk te leren

Python is eenvoudig en gemakkelijk te leren. Zijn zuivere syntaxis en vertrouwen op de Engelse taal maken het begrijpelijk. Zo wordt de toepassing ervan bij de uitvoering van verschillende taken zoals softwareontwikkeling relatief eenvoudiger.

Biedt actieve ondersteuning van de gemeenschap

In tegenstelling tot andere talen, kunt u actieve ondersteuning van de gemeenschap vinden voor de taal Python. Dus, tijdens de softwareontwikkeling van de automatiseringsfase, als u problemen tegenkomt, kunt u naar het forum gaan en professionele hulp vragen. De aanwezigheid van een dergelijke gemeenschap zorgt ervoor dat u vragen vindt voor al uw problemen met betrekking tot Python.

Biedt een flexibele omgeving

Met Python code hoeft u zich niet te beperken tot een bepaald gebied. Het wordt beschreven als een van de universele programmeertalen die kan worden gebruikt bij webontwikkeling, softwareontwikkeling of een geautomatiseerde oplossing, ongeacht de complexiteit of het domein.

Er zijn meerdere bibliotheken en frameworks beschikbaar

In de loop der tijd heeft Python Software Foundation meerdere bibliotheken en frameworks ontwikkeld, waaronder maar niet uitsluitend NumPy en, SciPy, Django. Met behulp van deze programmeertaalbibliotheken hoeft u het coderingsproces voor softwareontwikkeling niet vanaf nul te beginnen, waardoor u tijd bespaart.

Python software foundation helpt bij complexe technologieën

Na het leren van Python code, kunt u verwachten dat de complexe technologieën een beetje gemakkelijker worden. Taken zoals automatisering die veel tijd en professionele expertise vereisen, kunnen gemakkelijk worden beheerd via een van de beste Python programmeertalen.

Python code syntax en semantiek

Python Syntax verwijst naar de programmeerregels op basis waarvan de taal wordt geschreven en geïnterpreteerd, terwijl semantiek de betekenis van de geschreven uitspraken is. Voor Python zijn de voorschriften en implicaties eenvoudiger dan voor de andere populaire programmeertalen.

Het gebruik van leesbare taal in de syntaxis stelt de ontwikkelaars in staat deze duidelijk te begrijpen en zorgt ervoor dat beginners de programmeertalen en codes gemakkelijker kunnen interpreteren. Bovendien vermindert de aanwezigheid van whitespace in de inspringing van Python semantiek en de beperking om slechts één manier te bieden om een bepaalde taak uit te voeren, de kans op verwarring. Aangezien Python software foundation een van de programmeertalen voor algemeen gebruik is, hebben de ontwikkelaars het uitgebreid en eenvoudig gehouden, zodat iedereen het kan gebruiken.

In Python geïntegreerde softwareontwikkelingsomgevingen

Deze programmeertaalplatforms of softwareontwikkelingsomgevingen stellen programmeurs in staat met uitgebreide hulpmiddelen verschillende software en toepassingen te ontwikkelen. Het reeds opgezette basiskader Python maakt het voor ontwikkelaars en niet-ontwikkelaars gemakkelijk om een nieuwe app, dienst of digitaal product aan te passen of te creëren.

Samenvattend

Python software foundation biedt de gemakkelijkste programmeertaal aan ontwikkelaars voor het doel van softwareontwikkeling. Python helpt bij webontwikkeling en optimaliseert taken zoals bugdetectie en automatisering. Python code bespaart tijd tijdens het uitvoeren van machine learning en andere relevante taken. Met al deze voordelen is Python een geweldige taal voor beginners die geïnteresseerd zijn in verschillende programmeertalen.

Heeft u zich ooit afgevraagd of er een programmeertaal bestaat die nog eenvoudiger is dan Python? Ondanks het feit dat Python vrij eenvoudig te leren is, is ons antwoord ja. Als u op zoek bent naar een hulpmiddel dat nog sneller en gemakkelijker onder de knie te krijgen is, dan is dat visueel programmeren. Er zijn een enorm aantal no-code platforms op de markt, maar AppMaster onderscheidt zich van hun achtergrond door het feit dat het de mogelijkheid biedt om web, mobiele applicaties en backend te ontwikkelen. Bovendien levert AppMaster de broncode, wat betekent dat het niet alleen een tool is voor het maken van eenvoudige MVP's; het is een tool die u helpt een echte applicatie te maken, precies hetzelfde als wanneer u traditionele programmeertalen zou gebruiken.