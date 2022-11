Python jest językiem programowania komputerowego ogólnego przeznaczenia używanym w algorytmie rekomendacji Netflix , co podkreśla jego szerokie zastosowanie w środowisku języków obliczeniowych i programowania.

Python należy do najprostszych języków obliczeniowych często używanych przez programistów do tworzenia oprogramowania. W ankiecie przeprowadzonej przez Red Monk został uznany za drugi najpopularniejszy język programowania. Możesz rozważyć tworzenie oprogramowania lub użycie Python do automatyzacji drobnych zadań, nawet jako początkujący. Przeanalizujmy, czym jest język programowania Python:

Czym jest Python - wszystko, co musisz wiedzieć

Python to wysokopoziomowy, dynamicznie typowany język uczenia maszynowego. Obsługuje wiele paradygmatów programowania z mechanizmem automatycznego odzyskiwania śmieci na backendzie. Chociaż Python obsługuje wiele wymiarów, jest zbudowany tylko po to, aby zapewnić część funkcjonalności w swoim rdzeniu. Rozszerzenia rdzenia Python języków programowania są dostępne i szeroko stosowane w celu zwiększenia jego funkcjonalności, czy to do tworzenia oprogramowania, czy innych tego typu zadań.

Prosta i mniej zagmatwana składnia Pythona wynika z filozofii "there is one way to do it", co nie ma miejsca w większości popularnych języków programowania. To właśnie prostota języka programowania Python sprawia, że programiści mają tendencję do częstego korzystania z niego i tworzenia różnych funkcjonalności, na których polegają deweloperzy.

Historia Python

Python ma ponad trzy dekady; pomysł stworzenia tego języka uczenia maszynowego jako następcy języka programowania ABC powstał w latach 80. Mastermindem stojącym za rozwojem języka programowania Python jest Guido van Rossum. Idea tego języka programowania była inspirowana przez SETL i miała wykorzystywać system operacyjny Amoeba. Został on faktycznie wprowadzony w grudniu 1989 roku. Van Rossum był jego głównym deweloperem do 12 lipca 2018 roku, kiedy to ogłosił swój stały urlop i został zwolniony z tytułu"życzliwego dyktatora na całe życie".

Po jego przejściu na emeryturę wybrano 5-osobowy komitet sterujący, który miał kontynuować projekt Python. W kolejnych latach wydawane były różne wersje języka programowania Python. Poniższa tabela podkreśla wydanie podstawowych wersji Python:

Python Języki programowania. Daty wydania wersji Python Python Aktualizacje Python 2.0 16 października 2000 r. Nowe funkcje zostały dodane do Python 1.0 Python 3.0 3 grudnia 2008 Wiele głównych funkcji przeniesiono do Python 2.6.x i Python 2.7x; narzędzie 2 do 3 było również częścią aktualizacji, która automatycznie tłumaczy Python 2.0 na 3.0 Python 3.9.2 i Python 3.8.8 2021 Możliwość zdalnego wykonania kodu i zatrucia pamięci podręcznej stron internetowych została zmniejszona w tych językach programowania Python 3.10.4 i Python 3.9.12 2022 Dodano aktualizacje zabezpieczeń Python 3.9.13 Maj 2022 r. Poprawiono bezpieczeństwo Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14 oraz Python 3.7.14 7 września 2022 r. Potencjalny atak typu denial-of-service w poprzednich wersjach Python

Co może zrobić Python?

Jako początkujący użytkownik, jedną z najważniejszych rzeczy, które chciałbyś wiedzieć jest to, co potrafi Python. Tak więc, dla wszystkich ciekawych jego zastosowania, Python język uczenia maszynowego programowania może pomóc w następujących działaniach:

Analiza danych i uczenie maszynowe z kodem Python

Przy zwiększonej ilości danych, które mamy dzisiaj, kluczowe jest wykorzystanie ich w procesie podejmowania decyzji. Dzięki technologii uczenia maszynowego i analizy danych możemy osiągnąć ten cel. Z pewnością zainteresuje Cię fakt, że język programowania Python jest siłą napędową gromadzenia, organizowania i manipulowania tymi danymi.

Tworzenie stron internetowych i rozwój oprogramowania

Python Język ten pomaga również w tworzeniu stron internetowych i oprogramowania. Obsługuje wiele frameworków, takich jak Pyramid, Django, i Flask. Te frameworki przyczyniły się już do powstania słynnych stron internetowych, takich jak Spotify, Reddit czy Mozilla. Z zarządzaniem treścią, autoryzacją i dostępem do bazy danych, różne wersje Python języków programowania są wiodącymi językami do tworzenia stron internetowych.

Automatyzacja lub tworzenie skryptów za pomocą kodu Python

Tworzenie kodu do wykonywania zautomatyzowanych zadań jest znane jako tworzenie skryptów. Do tego celu można wykorzystać Python. Skryptów używa się często przy powtarzających się zadaniach. Kod Python może pomóc w automatyzacji procesu. Pomaga to zaoszczędzić czas, zasoby i wysiłek manualny.

Testowanie oprogramowania i prototypowanie

Śledzenie błędów, budowanie kontroli, tworzenie stron internetowych, tworzenie oprogramowania i testowanie oprogramowania to znaczące aspekty, z którymi Python może sobie poradzić. Z kodem Python na ratunek, czas wymagany we wszystkich tych działaniach może być zredukowany do minimum, co pozwala skupić się na tym, co istotne.

Dlaczego Python?

Dlaczego powinieneś wykorzystać kod Python, skoro mamy do dyspozycji wiele innych popularnych języków programowania? Oto powody:

Łatwy do nauczenia się.

Python jest prosty i łatwy do nauczenia. Jego czysta składnia i oparcie na języku angielskim sprawiają, że jest zrozumiały. Dzięki temu zastosowanie go do realizacji różnych zadań, takich jak tworzenie oprogramowania, staje się stosunkowo prostsze.

Zapewnia aktywne wsparcie społeczności

W przeciwieństwie do innych języków, można znaleźć aktywne wsparcie społeczności dla języka Python. Tak więc, podczas tworzenia oprogramowania w fazie automatyzacji, jeśli znajdziesz jakieś problemy, możesz przejść do forum i szukać profesjonalnej pomocy. Obecność takiej społeczności zapewnia, że znajdziesz pytania dla wszystkich swoich problemów związanych z Python.

Oferuje elastyczne środowisko

Dzięki kodowi Python nie musisz ograniczać się do konkretnej dziedziny. Jest opisywany jako jeden z języków programowania ogólnego przeznaczenia, który może być używany w tworzeniu stron internetowych, tworzeniu oprogramowania lub zautomatyzowanego rozwiązania, niezależnie od złożoności lub domeny.

Dostępnych jest wiele bibliotek i frameworków

Z czasem Python Software Foundation opracowała wiele bibliotek i frameworków, w tym między innymi NumPy oraz, SciPy, Django. Z pomocą tych bibliotek języków programowania, nie musisz zaczynać procesu kodowania od zera dla rozwoju oprogramowania, co pozwala zaoszczędzić czas.

Python software foundation pomaga w złożonych technologiach

Po nauczeniu się kodu Python można oczekiwać, że złożone technologie staną się nieco łatwiejsze. Zadania takie jak automatyzacja, które wymagają obszernego czasu i profesjonalnej wiedzy, mogą być łatwo zarządzane przez jeden z najlepszych Python języków programowania.

Python składnia i semantyka kodu

Python Składnia odnosi się do zasad programowania, na podstawie których język będzie pisany i interpretowany, podczas gdy semantyka to znaczenie zapisanych wypowiedzi. W przypadku Python, przepisy i implikacje są prostsze niż w przypadku innych popularnych języków programowania.

Użycie czytelnego języka w składni pozwala programistom na jasne jej zrozumienie i zapewnia początkującym łatwiejszą interpretację języków programowania i kodów. Poza tym obecność whitespace w wcięciu Python semantyki i ograniczenie dostarczania tylko jednego sposobu wykonania określonego zadania zmniejsza szanse na zamieszanie. Ponieważ Python software foundation jest jednym z języków programowania ogólnego przeznaczenia, programiści zachowali jego wszechstronność i prostotę, aby każdy mógł z niego korzystać.

Środowiska programistyczne zintegrowane z Pythonem

Te platformy języka programowania lub środowiska programistyczne umożliwiają programistom wszechstronne narzędzia do tworzenia różnych programów i aplikacji. Podstawowe ramy Python już skonfigurowane sprawiają, że programiści i osoby niebędące programistami mogą łatwo dostosować lub stworzyć nową aplikację, usługę lub produkt cyfrowy.

Podsumowując

Python software foundation oferuje programistom najprostszy język programowania do celów tworzenia oprogramowania. Python pomaga w tworzeniu stron internetowych i optymalizuje zadania takie jak wykrywanie błędów i automatyzacja. kod Python oszczędza czas podczas wykonywania uczenia maszynowego i innych istotnych zadań. Dzięki tym wszystkim korzyściom, Python jest świetnym językiem dla początkujących zainteresowanych różnymi językami programowania.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje język programowania jeszcze łatwiejszy niż Python? Pomimo faktu, że Python jest dość łatwy do nauczenia, nasza odpowiedź brzmi tak. Jeśli szukasz narzędzia, które będzie jeszcze szybsze i łatwiejsze do opanowania, to jest nim programowanie wizualne. Istnieje ogromna liczba no-code platform na rynku, ale AppMaster wyróżnia się na ich tle tym, że daje możliwość tworzenia aplikacji webowych, mobilnych oraz backendu. Dodatkowo AppMaster udostępnia kod źródłowy, co oznacza, że nie jest to tylko narzędzie do tworzenia prostych MVP; jest to narzędzie, które pomaga stworzyć prawdziwą aplikację dokładnie tak samo, jak gdybyś używał tradycyjnych języków programowania.