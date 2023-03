Wraz z rozwojem cyfrowej transformacji i automatyzacji, ważne jest, aby zrozumieć różnicę między no-code platformami i kreatorami stron internetowych, dwoma podstawowymi narzędziami do tworzenia stron internetowych. Według niedawnej prognozy Gartnera, światowy rynek technologii rozwoju no-code i low-code ma osiągnąć 26,9 miliarda dolarów w 2023 roku, co stanowi wzrost o 19,6% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten wynika ze wzrostu liczby technologów biznesowych oraz rosnącej liczby inicjatyw hiper-automatyzacji i composable business.

No-code Przewiduje się, że platformy aplikacyjne będą największym składnikiem rynku, podczas gdy platformy rozwojowe automatyzacji obywatelskiej będą rosły w najszybszym tempie. Przewiduje się, że do 2026 r. programiści spoza formalnych działów IT będą stanowić co najmniej 80% bazy użytkowników narzędzi rozwojowych no-code, w porównaniu z 60% w 2021 r. W tym artykule zagłębimy się w różnice między platformami no-code i budowniczymi stron internetowych, podkreślając korzyści i wady każdego z nich. Zbadamy, jak działają te narzędzia i ich przypadki użycia, zapewniając Ci kompleksowe zrozumienie, które narzędzie jest odpowiednie dla Twoich potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych.

Czym są platformy no-code?

No-code Platformy to narzędzia programistyczne umożliwiające użytkownikom tworzenie aplikacji, stron internetowych i innych produktów cyfrowych bez konieczności pisania kodu. Zamiast tego platformy te wykorzystują interfejsy wizualne lub programowanie wizualne, narzędzia drag-and-drop i gotowe komponenty, umożliwiając użytkownikom szybkie i łatwe budowanie złożonych aplikacji. No-code platformy zazwyczaj oferują wiele funkcji i integracji, umożliwiając użytkownikom tworzenie niestandardowych rozwiązań, które spełniają ich unikalne potrzeby. Platformy te są często używane przez małe i średnie firmy, przedsiębiorców i osoby prywatne, które chcą zbudować stronę internetową lub aplikację bez konieczności posiadania rozległej wiedzy lub doświadczenia w kodowaniu. No-code platformy stały się coraz bardziej popularne w ostatnich latach ze względu na łatwość użycia i elastyczność, pozwalając każdemu na szybkie tworzenie wysokiej jakości produktów cyfrowych bez konieczności posiadania dedykowanego zespołu programistów.

Jakie korzyści płyną z korzystania z platform no-code?

No-code Platformy oferują kilka zalet, które czynią je atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób prywatnych i firm poszukujących możliwości tworzenia aplikacji i stron internetowych. Jedną z podstawowych korzyści jest szybkość - platformy no-code pozwalają użytkownikom budować produkty cyfrowe znacznie szybciej niż tradycyjne metody kodowania. Mają również tendencję do bycia bardziej przystępnymi niż zatrudnianie zespołu programistów, z elastycznymi planami cenowymi, które umożliwiają użytkownikom płacenie tylko za to, czego potrzebują.

No-code Platformy są wysoce konfigurowalne i oferują szeroki zakres funkcji i integracji, co czyni je elastyczną opcją do tworzenia złożonych aplikacji. Dodatkowo, platformy no-code są zaprojektowane jako przyjazne dla użytkownika, z intuicyjnymi interfejsami i przewodnikami krok po kroku, które umożliwiają każdemu zbudowanie aplikacji lub strony internetowej. Ostatecznie, platformy no-code dają osobom i firmom możliwość przejęcia kontroli nad ich cyfrowymi rozwiązaniami, szybkiego reagowania na zmiany w ich biznesie lub na rynku oraz tworzenia rozwiązań, które spełniają ich potrzeby.

Czym są programy do tworzenia stron internetowych?

Kreatorzy stron internetowych to narzędzia programowe, które pozwalają użytkownikom tworzyć strony internetowe bez konieczności posiadania wiedzy lub doświadczenia w kodowaniu. Używają one gotowych szablonów, drag-and-drop interfejsy i edytory wizualne, aby umożliwić użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie stron internetowych. Kreatorzy stron internetowych często zawierają różne funkcje, takie jak konfigurowalne projekty, funkcjonalność e-commerce i integracja z mediami społecznościowymi, pozwalając użytkownikom na tworzenie profesjonalnie wyglądających stron internetowych, które spełniają ich potrzeby.

Kreatory stron internetowych zyskały popularność w ostatnich latach ze względu na ich przystępność i łatwość obsługi, dzięki czemu są preferowanym wyborem dla małych firm, przedsiębiorców i osób prywatnych, które chcą stworzyć stronę internetową bez konieczności posiadania wyspecjalizowanego zespołu ds. rozwoju sieci. Z kreatorami stron internetowych, każdy może szybko i tanio zbudować stronę internetową bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej lub wcześniejszego doświadczenia.

Jakie korzyści płyną z używania kreatorów stron internetowych?

Jeśli szukasz możliwości stworzenia strony internetowej bez konieczności posiadania wiedzy lub doświadczenia w kodowaniu, kreatorzy stron internetowych są idealnym rozwiązaniem. Te narzędzia programowe mają wiele zalet, co czyni je idealnym wyborem dla osób prywatnych i małych firm, które chcą zaistnieć w Internecie.

Jedną z najważniejszych zalet korzystania z kreatora stron internetowych jest łatwość obsługi, którą oferują. Są one zaprojektowane jako przyjazne dla użytkownika, z intuicyjnymi interfejsami i funkcjonalnością drag-and-drop, które ułatwiają szybkie stworzenie strony internetowej. Oznacza to, że każdy, niezależnie od jego zdolności technicznych lub wcześniejszego doświadczenia, może stworzyć profesjonalnie wyglądającą stronę internetową. Kreatory stron internetowych oferują również elastyczność, z szeregiem dostosowywanych szablonów i opcji projektowych, które pozwalają na stworzenie strony internetowej, która pasuje do Twojej marki i stylu.

Są one również przystępne cenowo, dzięki elastycznym planom cenowym, które pozwalają użytkownikom płacić tylko za to, czego potrzebują. Budowniczowie stron internetowych oferują szereg opcji dostosowywania, pozwalając użytkownikom stworzyć stronę internetową, która spełnia ich specyficzne potrzeby. Mogą one również zaoszczędzić czas, ponieważ nie wymagają szerokiej wiedzy technicznej lub doświadczenia. Kreatory stron internetowych są dostępne dla każdego, kto posiada połączenie z Internetem, umożliwiając osobom fizycznym i małym firmom stworzenie strony internetowej bez konieczności posiadania dedykowanego zespołu programistów. Wreszcie, web buildery zazwyczaj oferują wsparcie klienta i pomoc techniczną, zapewniając, że użytkownicy mogą uzyskać pomoc w razie potrzeby.

No-code platformy a kreatory stron internetowych: zrozumienie kluczowych różnic

Rozważając różnice między platformami no-code a kreatorami stron internetowych, należy pamiętać, że są one znaczące i mogą wpłynąć na zakres i funkcjonalność projektu lub obecności firmy w Internecie.

Kreatory stron internetowych są przede wszystkim przeznaczone do tworzenia interfejsów użytkownika (UI) dla stron internetowych. Podczas gdy mogą one oferować pewne ograniczone funkcjonalności, zazwyczaj nie zawierają możliwości tworzenia backendu dla strony internetowej. W rzeczywistości, bardzo niewielu budowniczych stron internetowych mają żadnych możliwości backend w ogóle.

Z drugiej strony, platformy no-code oferują znacznie szerszy zakres funkcji i integracji. Platformy te zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom tworzenie stron internetowych z zapleczem oraz aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych i innych złożonych produktów cyfrowych.

Liczne integracje dostępne za pośrednictwem platform no-code umożliwiają tę rozszerzoną funkcjonalność. Integracje te pozwalają użytkownikom podłączyć swoje aplikacje do różnych usług i interfejsów APIstron trzecich, takich jak bazy danych, bramki płatności i platformy komunikacyjne.

Oprócz możliwości integracji, platformy no-code oferują użytkownikom szereg narzędzi i funkcji do tworzenia i dostosowywania ich produktów cyfrowych. Mogą one obejmować edytory drag-and-drop, gotowe szablony i narzędzia do projektowania wizualnego, które pozwalają użytkownikom tworzyć złożone i funkcjonalne aplikacje bez pisania jednej linii kodu.

Kluczowe różnice pomiędzy kreatorami stron internetowych a platformami no-code leżą w ich możliwościach i zamierzonych przypadkach użycia. Podczas gdy budowniczowie stron internetowych mogą być wystarczający dla niektórych prostych projektów, platformy no-code oferują bardziej wszechstronny zestaw narzędzi i funkcji do tworzenia złożonych i wysoce funkcjonalnych produktów cyfrowych.

Top 5 najlepszych platform no-code dla Twojego projektu

Jeśli chodzi o budowanie aplikacji lub oprogramowania, kodowanie może być znaczącą barierą dla osób i organizacji, które potrzebują więcej wiedzy technicznej lub zasobów do zatrudnienia dedykowanego zespołu programistów. Jednak wzrost platform no-code ułatwił każdemu tworzenie i uruchamianie produktów cyfrowych bez pisania jednej linii kodu.

Chociaż istnieje wiele dostępnych platform no-code, oto pięć popularnych, które możesz rozważyć dla swojego projektu:

AppMaster - AppMaster to platforma no-code , która oferuje funkcjonalność trzy w jednym. Dzięki tej platformie możesz stworzyć aplikację internetową, aplikację mobilną i backend, a wszystko to bez konieczności pisania kodu. To, co wyróżnia AppMaster , to fakt, że generuje ona kod źródłowy i dokumentację dla Twojej aplikacji, w wyniku czego powstaje w pełni funkcjonalna i solidna aplikacja, a nie tylko MVP. AppMaster osiąga to poprzez naśladowanie pracy pełnego zespołu programistów, ale z jedną kluczową zaletą: może ukończyć pracę dziesięć razy szybciej. W rzeczywistości generuje kod w tempie 22 000 linii na sekundę, kompiluje testy i wdraża na docelowe serwery.

Adalo - Adalo to popularna platforma no-code , która umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie natywnych aplikacji mobilnych i internetowych. Posiada szeroki zakres dostosowywanych komponentów, a użytkownicy mogą dodawać własną logikę z akcjami i warunkami. Adalo zapewnia również funkcje zarządzania danymi, uwierzytelniania użytkowników i integracji z usługami innych firm.

- to popularna platforma , która umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie natywnych aplikacji mobilnych i internetowych. Posiada szeroki zakres dostosowywanych komponentów, a użytkownicy mogą dodawać własną logikę z akcjami i warunkami. zapewnia również funkcje zarządzania danymi, uwierzytelniania użytkowników i integracji z usługami innych firm. Bubble - Bubble to pełnowartościowa wizualna platforma programistyczna do tworzenia aplikacji internetowych. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs do projektowania interfejsów, przepływów pracy i baz danych. Bubble może również integrować się z zewnętrznymi API i usługami, co czyni go wszechstronnym narzędziem do budowania złożonych aplikacji internetowych.

- to pełnowartościowa wizualna platforma programistyczna do tworzenia aplikacji internetowych. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs do projektowania interfejsów, przepływów pracy i baz danych. może również integrować się z zewnętrznymi API i usługami, co czyni go wszechstronnym narzędziem do budowania złożonych aplikacji internetowych. FlutterFlow - Ta platforma pozwala użytkownikom projektować i wdrażać aplikacje internetowe i mobilne bez pisania kodu. Posiada wiele gotowych szablonów i komponentów, a użytkownicy mogą również tworzyć własne komponenty i logikę. FlutterFlow oferuje również funkcje zarządzania danymi, uwierzytelniania użytkowników i integracji z usługami innych firm.

- Ta platforma pozwala użytkownikom projektować i wdrażać aplikacje internetowe i mobilne bez pisania kodu. Posiada wiele gotowych szablonów i komponentów, a użytkownicy mogą również tworzyć własne komponenty i logikę. oferuje również funkcje zarządzania danymi, uwierzytelniania użytkowników i integracji z usługami innych firm. Directual - Directual to wizualna platforma do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych, automatyzacji przepływów pracy i zarządzania danymi. Posiada interfejs drag-and-drop do budowania aplikacji i oferuje funkcje uwierzytelniania użytkowników oraz integracje z usługami innych firm. Skupienie się na automatyzacji przepływu pracy sprawia, że Directual jest potężnym narzędziem dla firm, które chcą usprawnić swoje działania i poprawić wydajność.

Znajdź więcej porównań platform no-code .

Top 5 najlepszych kreatorów stron internetowych dla Twojej witryny

Wix - Wix to popularny kreator stron internetowych, który oferuje drag-and-drop funkcjonalność, konfigurowalne szablony i przyjazny dla użytkownika interfejs. Zapewnia również wiele funkcji, w tym możliwości e-commerce, narzędzia SEO i różne integracje stron trzecich.

- to popularny kreator stron internetowych, który oferuje funkcjonalność, konfigurowalne szablony i przyjazny dla użytkownika interfejs. Zapewnia również wiele funkcji, w tym możliwości e-commerce, narzędzia SEO i różne integracje stron trzecich. Shopify - Shopify to kreator stron internetowych zaprojektowany specjalnie dla stron e-commerce. Oferuje szereg narzędzi do tworzenia sklepów internetowych, w tym dostosowywane szablony, przetwarzanie płatności i zarządzanie zapasami.

- to kreator stron internetowych zaprojektowany specjalnie dla stron e-commerce. Oferuje szereg narzędzi do tworzenia sklepów internetowych, w tym dostosowywane szablony, przetwarzanie płatności i zarządzanie zapasami. Webflow - Webflow to popularny kreator stron internetowych z interfejsem drag-and-drop i potężnym narzędziem projektowym pozwalającym użytkownikom na tworzenie złożonych stron internetowych bez pisania kodu. Zapewnia szereg dostosowywanych szablonów, integracje z popularnymi usługami i funkcje takie jak funkcjonalność e-commerce, narzędzia SEO i analityka.

- to popularny kreator stron internetowych z interfejsem i potężnym narzędziem projektowym pozwalającym użytkownikom na tworzenie złożonych stron internetowych bez pisania kodu. Zapewnia szereg dostosowywanych szablonów, integracje z popularnymi usługami i funkcje takie jak funkcjonalność e-commerce, narzędzia SEO i analityka. Tilda - Tilda to ceniony kreator stron internetowych umożliwiający użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i responsywnych stron internetowych bez znajomości kodu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi drag-and-drop , Tilda upraszcza proces tworzenia stron internetowych, oferując szereg dostosowywanych szablonów, modułów i bloków, które pozwalają na bezproblemowe włączenie istotnych cech i funkcjonalności.

- to ceniony kreator stron internetowych umożliwiający użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i responsywnych stron internetowych bez znajomości kodu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi , upraszcza proces tworzenia stron internetowych, oferując szereg dostosowywanych szablonów, modułów i bloków, które pozwalają na bezproblemowe włączenie istotnych cech i funkcjonalności. GoDaddy - GoDaddy to popularny kreator stron internetowych z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dostosowywanymi szablonami i kreatorem stron drag-and-drop . Zapewnia narzędzia SEO, analitykę, możliwości e-commerce i usługi rejestracji nazw domen, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób i firm, które chcą szybko stworzyć profesjonalną stronę internetową.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno platformy no-code jak i kreatory stron internetowych oferują wartościowe rozwiązania dla osób i firm, które chcą stworzyć stronę internetową lub produkt cyfrowy bez konieczności posiadania rozległej wiedzy lub doświadczenia w kodowaniu. Platformy No-code są bardziej wszechstronne, oferują szerszy zakres funkcji i integracji, i są przeznaczone do tworzenia stron internetowych oraz aplikacji internetowych i mobilnych. Z drugiej strony, konstruktorzy stron internetowych są przede wszystkim przeznaczone do tworzenia interfejsów użytkownika dla stron internetowych i oferują wygodne i niedrogie rozwiązanie dla prostych projektów. Ostatecznie wybór między tymi dwoma opcjami będzie zależał od konkretnych potrzeb i celów użytkownika. Przy tak wielu dostępnych platformach no-code i kreatorach stron internetowych, może być trudno wiedzieć, od czego zacząć. Jednak rozważając kluczowe cechy i korzyści każdej opcji, użytkownicy mogą podjąć świadomą decyzję i wybrać najlepszą opcję dla swoich potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych.

FAQ

Czym są platformy no-code i kreatory stron internetowych?

No-code Platformy i kreatorzy stron internetowych to narzędzia używane do tworzenia stron internetowych lub aplikacji internetowych bez konieczności pisania kodu przez użytkownika. Używają one interfejsów drag-and-drop, gotowych szablonów i narzędzi do projektowania wizualnego, aby ułatwić każdemu stworzenie strony internetowej lub aplikacji internetowej.

Jaka jest główna różnica między platformami no-code a kreatorami stron internetowych?

Główna różnica polega na tym, że platformy no-code zazwyczaj oferują bardziej zaawansowane funkcje, takie jak możliwość tworzenia złożonych przepływów pracy, integracji z innym oprogramowaniem i budowania niestandardowych baz danych. Z drugiej strony, kreatorzy stron internetowych są zaprojektowane jako bardziej proste, skupiając się na tworzeniu podstawowych stron internetowych szybko i łatwo.

Czy mogę użyć kreatora stron internetowych do stworzenia bardziej złożonej strony?

Tak, możesz, ale kreatory stron internetowych są generalnie zaprojektowane dla prostszych stron internetowych. Jeśli potrzebujesz bardziej złożonej strony internetowej, możesz rozważyć użycie platformy no-code zamiast tego, ponieważ będzie ona oferować więcej funkcji i elastyczności.

Czy istnieją jakieś zalety korzystania z kreatora stron internetowych nad platformą no-code?

Tak, istnieją pewne zalety korzystania z kreatora stron internetowych. Są one zazwyczaj łatwiejsze w użyciu, z prostszym interfejsem i mniej funkcji do nawigacji. Są one również zazwyczaj bardziej przystępne niż platformy no-code, co czyni je dobrym wyborem dla osób prywatnych lub małych firm w budżecie.

Czy mogę używać platformy no-code, jeśli nie mam żadnego doświadczenia w kodowaniu?

Tak, możesz. Platformy No-code zostały zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby bez doświadczenia w kodowaniu i oferują szereg narzędzi ułatwiających tworzenie stron i aplikacji internetowych.

Czy mogę używać kreatora stron internetowych, jeśli mam doświadczenie w kodowaniu?

Tak, możesz. Kreatory stron internetowych są zaprojektowane tak, aby były łatwe w obsłudze dla osób bez doświadczenia w kodowaniu. Mimo to, mogą być również używane przez osoby z doświadczeniem w kodowaniu, które chcą szybko i łatwo stworzyć podstawową stronę internetową.

Jakie są niektóre popularne platformy no-code?

Niektóre popularne platformy no-code to Bubble, AppMaster, i Adalo.

Jakie są niektóre popularne programy do tworzenia stron internetowych?

Niektóre popularne platformy do tworzenia stron internetowych to Wix, Squarespace i Webflow.