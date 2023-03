Com o crescimento da transformação digital e da automatização, é essencial compreender a distinção entre no-code plataformas e construtores de sítios web, duas ferramentas essenciais para o desenvolvimento da web. De acordo com uma previsão recente da Gartner, o mercado mundial para no-code e low-code tecnologias de desenvolvimento deverá atingir 26,9 mil milhões de dólares em 2023, representando um aumento de 19,6% em relação ao ano anterior. Este crescimento deve-se ao aumento de tecnólogos empresariais e ao número crescente de hiper-automações e iniciativas empresariais compostáveis.

No-code Prevê-se que as plataformas de aplicação sejam a maior componente do mercado, enquanto que as plataformas de desenvolvimento de automação do cidadão deverão crescer ao ritmo mais rápido. Até 2026, prevê-se que os desenvolvedores fora dos departamentos formais de TI representem pelo menos 80% da base de utilizadores das ferramentas de desenvolvimento no-code, contra 60% em 2021. Neste artigo, analisaremos as diferenças entre no-code plataformas e construtores de websites, destacando os benefícios e inconvenientes de cada uma. Vamos explorar como funcionam estas ferramentas e os seus casos de utilização, proporcionando-lhe uma compreensão abrangente de qual a ferramenta certa para as suas necessidades de desenvolvimento web.

O que são as plataformas no-code?

No-code As plataformas são ferramentas de software que permitem aos utilizadores criar aplicações, websites, e outros produtos digitais sem escrever código. Em vez disso, estas plataformas utilizam interfaces visuais ou programação visual, ferramentas drag-and-drop, e componentes pré-construídos, permitindo aos utilizadores construir aplicações complexas de forma rápida e fácil. As plataformas No-code oferecem tipicamente muitas características e integrações, permitindo aos utilizadores criar soluções personalizadas que satisfazem as suas necessidades únicas. Estas plataformas são frequentemente utilizadas por pequenas e médias empresas, empresários e indivíduos que pretendem construir um website ou aplicação sem a necessidade de conhecimentos ou experiência extensivos de codificação. No-code As plataformas tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos devido à sua facilidade de utilização e flexibilidade, permitindo a qualquer pessoa criar rapidamente produtos digitais de alta qualidade sem necessidade de uma equipa de desenvolvimento dedicada.

Quais as vantagens de utilizar as plataformas no-code?

No-code As plataformas oferecem várias vantagens que as tornam uma solução atractiva para indivíduos e empresas que procuram criar aplicações e websites. Um dos principais benefícios é a rapidez - as plataformas no-code permitem aos utilizadores construir produtos digitais muito mais rapidamente do que os métodos tradicionais de codificação. Tendem também a ser mais acessíveis do que a contratação de uma equipa de desenvolvimento, com planos de preços flexíveis que permitem aos utilizadores pagar apenas pelo que necessitam.

No-code As plataformas são altamente personalizáveis e oferecem uma vasta gama de características e integrações, tornando-as uma opção flexível para a criação de aplicações complexas. Além disso, as plataformas no-code são concebidas para serem de fácil utilização, com interfaces intuitivas e guias passo-a-passo que permitem a qualquer pessoa construir uma aplicação ou website. Em última análise, as plataformas no-code permitem a indivíduos e empresas assumir o controlo das suas soluções digitais, responder rapidamente a mudanças no seu negócio ou mercado, e criar soluções que satisfaçam as suas necessidades.

O que são os construtores de sítios web?

Os construtores de websites são ferramentas de software que permitem aos utilizadores criar websites sem a necessidade de conhecimentos ou experiência de codificação. Utilizam modelos pré-construídos, drag-and-drop interfaces, e editores visuais para permitir aos utilizadores criar sítios web de forma rápida e fácil. Os construtores de websites incluem frequentemente várias características, tais como designs personalizáveis, funcionalidade de comércio electrónico, e integração de meios de comunicação social, permitindo aos utilizadores criar websites de aspecto profissional que satisfaçam as suas necessidades.

Os construtores de websites ganharam popularidade nos últimos anos devido à sua acessibilidade e facilidade de utilização, tornando-os uma escolha preferida para pequenas empresas, empresários e indivíduos que desejam criar um website sem a necessidade de uma equipa especializada em desenvolvimento web. Com os construtores de sítios web, qualquer pessoa pode construir um sítio web de forma rápida e barata, sem necessitar de vastos conhecimentos técnicos ou experiência prévia.

Quais as vantagens de utilizar construtores de sítios web?

Se pretende criar um website sem a necessidade de conhecimentos ou experiência de codificação, os construtores de websites são a solução perfeita. Estas ferramentas de software têm muitos benefícios, tornando-as uma escolha ideal para indivíduos e pequenas empresas que queiram estabelecer uma presença on-line.

Uma das vantagens mais significativas da utilização de um construtor de sítios web é a facilidade de utilização que oferecem. Foram concebidos para serem de fácil utilização, com interfaces intuitivas e funcionalidade drag-and-drop que facilitam a criação rápida de um sítio web. Isto significa que qualquer pessoa, independentemente da sua capacidade técnica ou experiência prévia, pode criar um sítio web de aspecto profissional. Os construtores de websites também oferecem flexibilidade, com uma gama de modelos e opções de design personalizáveis que lhe permitem criar um website que se adapte à sua marca e estilo.

São também acessíveis, com planos de preços flexíveis que permitem aos utilizadores pagar apenas pelo que precisam. Os construtores de websites oferecem uma gama de opções de personalização, permitindo aos utilizadores a criação de um website que satisfaça as suas necessidades específicas. Podem também poupar tempo, uma vez que não requerem conhecimentos técnicos ou experiência extensivos. Os construtores de websites são acessíveis a qualquer pessoa com uma ligação à Internet, permitindo a indivíduos e pequenas empresas criar um website sem necessidade de uma equipa de desenvolvimento dedicada. Finalmente, os construtores de sítios web oferecem tipicamente apoio ao cliente e assistência técnica, assegurando que os utilizadores possam obter ajuda quando necessário.

No-code plataformas vs construtores de sítios web: compreender as principais diferenças

Ao considerar as diferenças entre no-code plataformas e construtores de websites, é importante notar que as distinções são significativas e podem ter impacto no âmbito e funcionalidade de um projecto ou presença on-line de uma empresa.

Os construtores de websites são principalmente concebidos para criar interfaces de utilizador (IU) para websites. Embora possam oferecer alguma funcionalidade limitada, normalmente não incluem a capacidade de criar um backend para um sítio web. De facto, muito poucos construtores de sítios web têm quaisquer capacidades de backend.

Por outro lado, as plataformas no-code oferecem uma gama muito mais vasta de funcionalidades e integrações. Estas plataformas são concebidas para permitir aos utilizadores criar websites com backends e aplicações web, aplicações móveis, e outros produtos digitais complexos.

As numerosas integrações disponíveis através das plataformas no-code tornam possível esta funcionalidade expandida. Estas integrações permitem aos utilizadores ligar as suas aplicações a vários serviços e APIsde terceiros, tais como bases de dados, gateways de pagamento, e plataformas de mensagens.

Para além das capacidades de integração, as plataformas no-code oferecem aos utilizadores uma gama de ferramentas e características para a criação e personalização dos seus produtos digitais. Estes podem incluir drag-and-drop editores, modelos pré-construídos e ferramentas de design visual que permitem aos utilizadores criar aplicações complexas e funcionais sem escrever uma única linha de código.

As principais diferenças entre os construtores de websites e as plataformas no-code residem nas suas capacidades e casos de utilização pretendidos. Embora os construtores de sítios web possam ser suficientes para alguns projectos simples, as plataformas no-code oferecem um conjunto mais abrangente de ferramentas e características para a criação de produtos digitais complexos e altamente funcionais.

As 5 melhores plataformas no-code para o seu projecto

Quando se trata de construir aplicações ou software, a codificação pode ser uma barreira significativa para indivíduos e organizações que precisam de mais conhecimentos técnicos ou recursos para contratar uma equipa de desenvolvimento dedicada. No entanto, a ascensão das plataformas no-code tornou mais fácil para qualquer pessoa criar e lançar produtos digitais sem escrever uma única linha de código.

Embora existam muitas plataformas no-code disponíveis, aqui estão cinco plataformas populares que poderá considerar para o seu projecto:

AppMaster - AppMaster é uma plataforma no-code que oferece uma funcionalidade três em um. Com esta plataforma, pode criar uma aplicação web, uma aplicação móvel, e um backend, tudo sem necessidade de escrever código. O que distingue AppMaster é que gera o código fonte e documentação para a sua aplicação, resultando numa aplicação totalmente funcional e robusta em vez de apenas um MVP. AppMaster consegue isto imitando o trabalho de uma equipa de desenvolvimento completa, mas com uma vantagem chave: pode completar o trabalho dez vezes mais depressa. De facto, gera código a uma taxa de 22.000 linhas por segundo e compila testes, e implementa para os servidores alvo.

Adalo - Adalo é uma plataforma popular no-code que permite aos utilizadores criar visualmente aplicações nativas móveis e web. Tem uma vasta gama de componentes personalizáveis, e os utilizadores podem adicionar a sua própria lógica com acções e condições. Adalo também fornece características para gestão de dados, autenticação de utilizadores, e integrações com serviços de terceiros.

- é uma plataforma popular que permite aos utilizadores criar visualmente aplicações nativas móveis e web. Tem uma vasta gama de componentes personalizáveis, e os utilizadores podem adicionar a sua própria lógica com acções e condições. também fornece características para gestão de dados, autenticação de utilizadores, e integrações com serviços de terceiros. Bubble - Bubble é uma plataforma de programação visual de prateleira completa para a criação de aplicações web. Tem uma interface amigável para a concepção de interfaces, fluxos de trabalho e bases de dados. Bubble pode também integrar-se com APIs e serviços externos, tornando-a uma ferramenta versátil para a construção de aplicações web complexas.

- é uma plataforma de programação visual de prateleira completa para a criação de aplicações web. Tem uma interface amigável para a concepção de interfaces, fluxos de trabalho e bases de dados. pode também integrar-se com APIs e serviços externos, tornando-a uma ferramenta versátil para a construção de aplicações web complexas. FlutterFlow - Esta plataforma permite aos utilizadores conceber e implementar aplicações web e móveis sem escrever código. Tem uma variedade de modelos e componentes pré-construídos, e os utilizadores também podem criar componentes e lógica personalizados. FlutterFlow também oferece características para gestão de dados, autenticação de utilizadores, e integrações com serviços de terceiros.

- Esta plataforma permite aos utilizadores conceber e implementar aplicações web e móveis sem escrever código. Tem uma variedade de modelos e componentes pré-construídos, e os utilizadores também podem criar componentes e lógica personalizados. também oferece características para gestão de dados, autenticação de utilizadores, e integrações com serviços de terceiros. Directual - Directual é uma plataforma visual para criar aplicações web e móveis, automatizar fluxos de trabalho, e gerir dados. Tem uma interface drag-and-drop para a construção de aplicações e oferece características de autenticação de utilizadores e integrações de terceiros. O enfoque da Directual na automatização do fluxo de trabalho torna-a uma ferramenta poderosa para as empresas que procuram racionalizar as suas operações e melhorar a eficiência.

Encontre mais comparações das plataformas no-code .

Os 5 melhores construtores de websites para o seu website

Wix - Wix é um popular construtor de websites que oferece drag-and-drop funcionalidade, modelos personalizáveis, e uma interface de fácil utilização. Também fornece muitas funcionalidades, incluindo capacidades de comércio electrónico, ferramentas SEO, e várias integrações de terceiros.

- é um popular construtor de websites que oferece funcionalidade, modelos personalizáveis, e uma interface de fácil utilização. Também fornece muitas funcionalidades, incluindo capacidades de comércio electrónico, ferramentas SEO, e várias integrações de terceiros. Shopify - Shopify é um construtor de sítios web concebido especificamente para sítios web de comércio electrónico. Oferece uma gama de ferramentas para a criação de lojas online, incluindo modelos personalizáveis, processamento de pagamentos, e gestão de inventário.

- é um construtor de sítios web concebido especificamente para sítios web de comércio electrónico. Oferece uma gama de ferramentas para a criação de lojas online, incluindo modelos personalizáveis, processamento de pagamentos, e gestão de inventário. Webflow - Webflow é um construtor de websites popular com uma interface drag-and-drop e uma poderosa ferramenta de design que permite aos utilizadores criar websites complexos sem escrever código. Fornece uma gama de modelos personalizáveis, integrações com serviços populares, e características tais como funcionalidade de comércio electrónico, ferramentas SEO, e analíticas.

- é um construtor de websites popular com uma interface e uma poderosa ferramenta de design que permite aos utilizadores criar websites complexos sem escrever código. Fornece uma gama de modelos personalizáveis, integrações com serviços populares, e características tais como funcionalidade de comércio electrónico, ferramentas SEO, e analíticas. Tilda - Tilda é um construtor de sítios web altamente considerado, permitindo aos utilizadores desenvolver sítios web visualmente apelativos e reactivos sem conhecimentos de codificação. Com a sua interface intuitiva drag-and-drop , Tilda simplifica o processo de criação de sítios web, oferecendo uma gama de modelos, módulos e blocos personalizáveis para incorporar características e funcionalidades essenciais de forma contínua.

- é um construtor de sítios web altamente considerado, permitindo aos utilizadores desenvolver sítios web visualmente apelativos e reactivos sem conhecimentos de codificação. Com a sua interface intuitiva , simplifica o processo de criação de sítios web, oferecendo uma gama de modelos, módulos e blocos personalizáveis para incorporar características e funcionalidades essenciais de forma contínua. GoDaddy - GoDaddy é um popular construtor de websites com uma interface de fácil utilização, modelos personalizáveis, e um construtor de websites drag-and-drop . Fornece ferramentas SEO, análises, capacidades de comércio electrónico, e serviços de registo de nomes de domínio, tornando-o uma opção ideal para indivíduos e empresas que procuram criar rapidamente um website profissional.

Сonclusion

Em conclusão, tanto as plataformas no-code como os construtores de websites oferecem soluções valiosas para indivíduos e empresas que procuram criar um website ou produto digital sem a necessidade de vastos conhecimentos ou experiência em codificação. As plataformas No-code são mais versáteis, oferecendo uma gama mais vasta de funcionalidades e integrações, e foram concebidas para criar websites e aplicações web e móveis. Por outro lado, os construtores de sítios web são principalmente concebidos para criar interfaces de utilizador para sítios web e oferecem uma solução conveniente e acessível para projectos simples. Em última análise, a escolha entre estas duas opções dependerá das necessidades e objectivos específicos do utilizador. Com tantas plataformas no-code e construtores de sítios web disponíveis, pode ser difícil saber por onde começar. Contudo, ao considerar as principais características e benefícios de cada opção, os utilizadores podem tomar uma decisão informada e escolher a melhor opção para as suas necessidades de construção de sítios web.

FAQ

O que são no-code plataformas e construtores de sítios Web?

No-code As plataformas e construtores de sítios web são ferramentas utilizadas para criar sítios web ou aplicações web sem exigir que o utilizador escreva código. Utilizam interfaces drag-and-drop, modelos pré-construídos e ferramentas de design visual para facilitar a qualquer pessoa a criação de um sítio web ou aplicação web.

Qual é a principal diferença entre no-code plataformas e construtores de sítios web?

A principal diferença é que as plataformas no-code oferecem tipicamente características mais avançadas, tais como a capacidade de criar fluxos de trabalho complexos, integrar com outro software, e construir bases de dados personalizadas. Por outro lado, os construtores de sítios web são concebidos para serem mais simples, concentrando-se na criação rápida e fácil de sítios web básicos.

Posso utilizar um construtor de sítios web para criar um sítio web mais complexo?

Sim, pode, mas os construtores de sítios web são geralmente concebidos para sítios web mais simples. Se precisar de um website mais complexo, talvez queira considerar a utilização de uma plataforma no-code, uma vez que esta oferecerá mais características e flexibilidade.

Há alguma vantagem em utilizar um construtor de sítios web sobre uma plataforma no-code?

Sim, há algumas vantagens na utilização de um construtor de sítios web. São tipicamente mais fáceis de utilizar, com interfaces mais simples e menos características para navegar. São também normalmente mais acessíveis do que as plataformas no-code, tornando-as uma boa escolha para indivíduos ou pequenas empresas com um orçamento.

Posso utilizar uma plataforma no-code se não tiver qualquer experiência de codificação?

Sim, pode. As plataformas No-code são concebidas para serem utilizadas por pessoas sem experiência de codificação, e oferecem uma gama de ferramentas para facilitar a construção de websites e aplicações web.

Posso utilizar um construtor de sítios web se tiver experiência em codificação?

Sim, pode. Os construtores de websites são concebidos para serem fáceis de utilizar por pessoas sem experiência de codificação. Ainda assim, também podem ser utilizados por pessoas com experiência em codificação que queiram criar um sítio web básico de forma rápida e fácil.

Quais são algumas plataformas populares no-code?

Algumas plataformas populares no-code incluem Bubble, AppMaster, e Adalo.

Quais são alguns construtores de sítios web populares?

Alguns construtores de websites populares incluem Wix, Squarespace, e Webflow.