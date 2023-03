Con l'affermarsi della trasformazione digitale e dell'automazione, è fondamentale capire la distinzione tra no-code piattaforme e website builder, due strumenti essenziali per lo sviluppo web. Secondo una recente previsione di Gartner, il mercato mondiale delle tecnologie di sviluppo no-code e low-code è destinato a raggiungere 26,9 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 19,6% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è dovuta all'aumento dei tecnologi aziendali e al crescente numero di iniziative di iper-automazione e di business composito.

No-code Secondo le proiezioni, le piattaforme applicative saranno la componente più importante del mercato, mentre le piattaforme di sviluppo dell'automazione dei cittadini cresceranno più rapidamente. Entro il 2026, si prevede che gli sviluppatori esterni ai dipartimenti IT formali rappresenteranno almeno l'80% della base di utenti degli strumenti di sviluppo di no-code, rispetto al 60% del 2021. In questo articolo approfondiremo le differenze tra le piattaforme no-code e i website builder, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno. Esploreremo il funzionamento di questi strumenti e i loro casi d'uso, fornendovi una comprensione completa dello strumento più adatto alle vostre esigenze di sviluppo web.

Cosa sono le piattaforme no-code?

No-code Le piattaforme sono strumenti software che consentono agli utenti di creare applicazioni, siti web e altri prodotti digitali senza scrivere codice. Queste piattaforme utilizzano invece interfacce visive o di programmazione visiva, strumenti drag-and-drop e componenti precostituiti, consentendo agli utenti di creare applicazioni complesse in modo rapido e semplice. No-code piattaforme offrono in genere molte funzionalità e integrazioni, consentendo agli utenti di creare soluzioni personalizzate che soddisfino le loro esigenze specifiche. Queste piattaforme sono spesso utilizzate da piccole e medie imprese, imprenditori e privati che desiderano creare un sito web o un'applicazione senza dover disporre di conoscenze o esperienze di codifica approfondite. No-code piattaforme sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni grazie alla loro facilità d'uso e flessibilità, consentendo a chiunque di creare rapidamente prodotti digitali di alta qualità senza dover ricorrere a un team di sviluppo dedicato.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo delle piattaforme no-code?

No-code Le piattaforme offrono diversi vantaggi che le rendono una soluzione interessante per i privati e le aziende che desiderano creare applicazioni e siti web. Uno dei vantaggi principali è la velocità: le piattaforme no-code consentono agli utenti di creare prodotti digitali molto più velocemente rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Inoltre, tendono a essere più convenienti rispetto all'assunzione di un team di sviluppo, con piani tariffari flessibili che consentono agli utenti di pagare solo per ciò di cui hanno bisogno.

No-code Le piattaforme sono altamente personalizzabili e offrono un'ampia gamma di funzionalità e integrazioni, che le rendono un'opzione flessibile per la creazione di applicazioni complesse. Inoltre, le piattaforme no-code sono progettate per essere facili da usare, con interfacce intuitive e guide passo-passo che consentono a chiunque di creare un'applicazione o un sito web. In definitiva, le piattaforme no-code consentono a privati e aziende di assumere il controllo delle loro soluzioni digitali, di rispondere rapidamente ai cambiamenti della loro attività o del loro mercato e di creare soluzioni che soddisfino le loro esigenze.

Cosa sono i costruttori di siti web?

I costruttori di siti web sono strumenti software che consentono agli utenti di creare siti web senza la necessità di conoscenze o esperienze di codifica. Utilizzano modelli precostituiti, drag-and-drop interfacce ed editor visivi per consentire agli utenti di creare siti web in modo rapido e semplice. I costruttori di siti web spesso includono varie funzionalità, come design personalizzabili, funzionalità di e-commerce e integrazione con i social media, consentendo agli utenti di creare siti web dall'aspetto professionale che soddisfino le loro esigenze.

I costruttori di siti web hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni grazie alla loro convenienza e facilità d'uso, che li rende una scelta privilegiata per le piccole imprese, gli imprenditori e i privati che desiderano creare un sito web senza dover ricorrere a un team di sviluppo web specializzato. Con i costruttori di siti web, chiunque può creare un sito web in modo rapido ed economico, senza richiedere grandi competenze tecniche o esperienze precedenti.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei website builder?

Se state cercando di creare un sito web senza bisogno di conoscenze o esperienze di codifica, i costruttori di siti web sono la soluzione perfetta. Questi strumenti software presentano numerosi vantaggi, che li rendono una scelta ideale per i privati e le piccole imprese che desiderano stabilire una presenza online.

Uno dei vantaggi più significativi dell'utilizzo di un website builder è la facilità d'uso che offre. Sono progettati per essere di facile utilizzo, con interfacce intuitive e funzionalità drag-and-drop che facilitano la creazione rapida di un sito web. Ciò significa che chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità tecniche o dalla propria esperienza, può creare un sito web dall'aspetto professionale. I Website Builder offrono anche flessibilità, con una gamma di modelli e opzioni di design personalizzabili che consentono di creare un sito web adatto al proprio marchio e stile.

Sono anche convenienti, con piani tariffari flessibili che consentono agli utenti di pagare solo ciò di cui hanno bisogno. I costruttori di siti web offrono una serie di opzioni di personalizzazione che consentono agli utenti di creare un sito web che soddisfi le loro esigenze specifiche. Possono anche far risparmiare tempo, perché non richiedono conoscenze tecniche o esperienze approfondite. I costruttori di siti web sono accessibili a chiunque abbia una connessione a Internet, consentendo a privati e piccole imprese di creare un sito web senza bisogno di un team di sviluppo dedicato. Infine, i costruttori di siti web offrono in genere un servizio di assistenza tecnica e di supporto ai clienti, garantendo agli utenti un aiuto in caso di necessità.

No-code piattaforme vs costruttori di siti web: capire le differenze principali

Quando si considerano le differenze tra le piattaforme di no-code e i costruttori di siti web, è importante notare che le distinzioni sono significative e possono avere un impatto sulla portata e sulla funzionalità della presenza online di un progetto o di un'azienda.

I costruttori di siti web sono progettati principalmente per creare interfacce utente (UI) per i siti web. Sebbene possano offrire alcune funzionalità limitate, in genere non includono la possibilità di creare un backend per un sito web. In effetti, sono pochi i costruttori di siti web che dispongono di funzionalità di backend.

D'altro canto, le piattaforme no-code offrono una gamma molto più ampia di funzionalità e integrazioni. Queste piattaforme sono progettate per consentire agli utenti di creare siti web con backend e applicazioni web, applicazioni mobili e altri prodotti digitali complessi.

Le numerose integrazioni disponibili con le piattaforme no-code rendono possibile questo ampliamento delle funzionalità. Queste integrazioni consentono agli utenti di collegare le loro applicazioni a vari servizi e APIdi terze parti, come database, gateway di pagamento e piattaforme di messaggistica.

Oltre alle funzionalità di integrazione, le piattaforme no-code offrono agli utenti una serie di strumenti e funzioni per la creazione e la personalizzazione dei loro prodotti digitali. Questi possono includere editor drag-and-drop, modelli precostituiti e strumenti di progettazione visiva che consentono agli utenti di creare applicazioni complesse e funzionali senza scrivere una sola riga di codice.

Le differenze principali tra i website builder e le piattaforme no-code risiedono nelle loro capacità e nei casi d'uso previsti. Mentre i costruttori di siti web possono essere sufficienti per alcuni progetti semplici, le piattaforme no-code offrono un insieme più completo di strumenti e funzionalità per creare prodotti digitali complessi e altamente funzionali.

Le 5 migliori piattaforme no-code per il vostro progetto

Quando si tratta di creare applicazioni o software, la codifica può essere un ostacolo significativo per gli individui e le organizzazioni che hanno bisogno di maggiori competenze tecniche o di risorse per assumere un team di sviluppo dedicato. Tuttavia, l'ascesa delle piattaforme no-code ha reso più facile per chiunque creare e lanciare prodotti digitali senza scrivere una sola riga di codice.

Sebbene esistano molte piattaforme no-code, ecco cinque piattaforme popolari che potete prendere in considerazione per il vostro progetto:

AppMaster - AppMaster è una piattaforma no-code che offre tre funzionalità in uno. Con questa piattaforma è possibile creare un'applicazione web, un'applicazione mobile e un backend, il tutto senza dover scrivere codice. Ciò che distingue AppMaster è il fatto che genera il codice sorgente e la documentazione per l'applicazione, dando vita a un'applicazione pienamente funzionante e robusta, anziché a un semplice MVP. AppMaster ottiene questo risultato imitando il lavoro di un team di sviluppo completo, ma con un vantaggio fondamentale: può completare il lavoro dieci volte più velocemente. Infatti, genera codice a una velocità di 22.000 righe al secondo, compila test e distribuisce sui server di destinazione.

Adalo - Adalo è una popolare piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni native per cellulari e web in modo visuale. Dispone di un'ampia gamma di componenti personalizzabili e gli utenti possono aggiungere la propria logica con azioni e condizioni. Adalo fornisce anche funzioni per la gestione dei dati, l'autenticazione degli utenti e le integrazioni con servizi di terze parti.

- è una popolare piattaforma che consente agli utenti di creare applicazioni native per cellulari e web in modo visuale. Dispone di un'ampia gamma di componenti personalizzabili e gli utenti possono aggiungere la propria logica con azioni e condizioni. fornisce anche funzioni per la gestione dei dati, l'autenticazione degli utenti e le integrazioni con servizi di terze parti. Bubble - Bubble è una piattaforma di programmazione visuale full-stack per la creazione di applicazioni web. Ha un'interfaccia facile da usare per la progettazione di interfacce, flussi di lavoro e database. Bubble può anche integrarsi con API e servizi esterni, il che lo rende uno strumento versatile per la creazione di applicazioni web complesse.

- è una piattaforma di programmazione visuale full-stack per la creazione di applicazioni web. Ha un'interfaccia facile da usare per la progettazione di interfacce, flussi di lavoro e database. può anche integrarsi con API e servizi esterni, il che lo rende uno strumento versatile per la creazione di applicazioni web complesse. FlutterFlow - Questa piattaforma consente agli utenti di progettare e distribuire applicazioni web e mobili senza scrivere codice. FlutterFlow offre anche funzioni per la gestione dei dati, l'autenticazione degli utenti e l'integrazione con servizi di terze parti.

- Questa piattaforma consente agli utenti di progettare e distribuire applicazioni web e mobili senza scrivere codice. offre anche funzioni per la gestione dei dati, l'autenticazione degli utenti e l'integrazione con servizi di terze parti. Directual - Directual è una piattaforma visuale per creare applicazioni web e mobili, automatizzare i flussi di lavoro e gestire i dati. Ha un'interfaccia drag-and-drop per la creazione di app e offre funzioni di autenticazione degli utenti e integrazioni con terze parti. L'attenzione di Directual all'automazione dei flussi di lavoro la rende uno strumento potente per le aziende che desiderano snellire le proprie operazioni e migliorare l'efficienza.

Ulteriori confronti tra le piattaforme di no-code .

I 5 migliori website builder per il vostro sito web

Wix - Wix è un popolare costruttore di siti web che offre funzionalità drag-and-drop , modelli personalizzabili e un'interfaccia facile da usare. Offre inoltre molte caratteristiche, tra cui funzionalità di e-commerce, strumenti SEO e varie integrazioni di terze parti.

- è un popolare costruttore di siti web che offre funzionalità , modelli personalizzabili e un'interfaccia facile da usare. Offre inoltre molte caratteristiche, tra cui funzionalità di e-commerce, strumenti SEO e varie integrazioni di terze parti. Shopify - Shopify è un costruttore di siti web progettato specificamente per i siti di e-commerce. Offre una serie di strumenti per la creazione di negozi online, tra cui modelli personalizzabili, elaborazione dei pagamenti e gestione dell'inventario.

- è un costruttore di siti web progettato specificamente per i siti di e-commerce. Offre una serie di strumenti per la creazione di negozi online, tra cui modelli personalizzabili, elaborazione dei pagamenti e gestione dell'inventario. Webflow - Webflow è un popolare costruttore di siti web con un'interfaccia drag-and-drop e un potente strumento di progettazione che consente agli utenti di creare siti web complessi senza scrivere codice. Offre una serie di modelli personalizzabili, integrazioni con i servizi più diffusi e caratteristiche quali funzionalità di e-commerce, strumenti SEO e analisi.

- è un popolare costruttore di siti web con un'interfaccia e un potente strumento di progettazione che consente agli utenti di creare siti web complessi senza scrivere codice. Offre una serie di modelli personalizzabili, integrazioni con i servizi più diffusi e caratteristiche quali funzionalità di e-commerce, strumenti SEO e analisi. Tilda - Tilda è un costruttore di siti web molto apprezzato che consente agli utenti di sviluppare siti web visivamente accattivanti e reattivi senza dover ricorrere alla codifica. Grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop , Tilda semplifica il processo di creazione di siti web, offrendo una gamma di modelli, moduli e blocchi personalizzabili per incorporare senza problemi caratteristiche e funzionalità essenziali.

- è un costruttore di siti web molto apprezzato che consente agli utenti di sviluppare siti web visivamente accattivanti e reattivi senza dover ricorrere alla codifica. Grazie all'intuitiva interfaccia , semplifica il processo di creazione di siti web, offrendo una gamma di modelli, moduli e blocchi personalizzabili per incorporare senza problemi caratteristiche e funzionalità essenziali. GoDaddy - GoDaddy è un popolare costruttore di siti web con un'interfaccia facile da usare, modelli personalizzabili e un drag-and-drop costruttore di siti web. Offre strumenti SEO, analisi, funzionalità di e-commerce e servizi di registrazione di nomi di dominio, che lo rendono un'opzione ideale per privati e aziende che desiderano creare rapidamente un sito web professionale.

Conclusione

In conclusione, sia le piattaforme no-code sia i costruttori di siti web offrono soluzioni valide per i privati e le aziende che desiderano creare un sito web o un prodotto digitale senza la necessità di conoscenze o esperienze di codifica approfondite. Le piattaforme No-code sono più versatili, offrono una gamma più ampia di funzionalità e integrazioni e sono progettate per creare siti web e applicazioni web e mobili. D'altro canto, i website builder sono progettati principalmente per creare interfacce utente per i siti web e offrono una soluzione comoda e conveniente per progetti semplici. In definitiva, la scelta tra queste due opzioni dipenderà dalle esigenze e dagli obiettivi specifici dell'utente. Con così tante piattaforme no-code e costruttori di siti web disponibili, può essere difficile sapere da dove cominciare. Tuttavia, considerando le caratteristiche e i vantaggi principali di ciascuna opzione, gli utenti possono prendere una decisione informata e scegliere l'opzione migliore per le loro esigenze di costruzione di siti web.

DOMANDE FREQUENTI

Cosa sono le piattaforme e i costruttori di siti web di no-code?

No-code Le piattaforme e i costruttori di siti web sono strumenti utilizzati per creare siti o applicazioni web senza richiedere all'utente di scrivere codice. Utilizzano interfacce drag-and-drop, modelli precostituiti e strumenti di progettazione visiva per facilitare la creazione di un sito o di un'applicazione web da parte di chiunque.

Qual è la principale differenza tra le piattaforme no-code e i costruttori di siti web?

La differenza principale è che le piattaforme no-code offrono in genere funzionalità più avanzate, come la possibilità di creare flussi di lavoro complessi, integrarsi con altri software e creare database personalizzati. I website builder, invece, sono progettati per essere più semplici, concentrandosi sulla creazione di siti web di base in modo facile e veloce.

Posso usare un website builder per creare un sito web più complesso?

Sì, è possibile, ma i website builder sono generalmente progettati per siti web più semplici. Se avete bisogno di un sito web più complesso, potreste prendere in considerazione l'utilizzo di una piattaforma no-code, che offre maggiori funzionalità e flessibilità.

Ci sono vantaggi nell'utilizzare un costruttore di siti web rispetto a una piattaforma no-code?

Sì, ci sono alcuni vantaggi nell'utilizzare un website builder. In genere sono più facili da usare, con interfacce più semplici e meno funzioni da navigare. Inoltre, sono solitamente più convenienti delle piattaforme no-code, il che le rende una buona scelta per i privati o le piccole imprese con un budget limitato.

Posso usare una piattaforma no-code se non ho alcuna esperienza di codifica?

Sì, è possibile. Le piattaforme No-code sono progettate per essere utilizzate da persone che non hanno esperienza di codifica e offrono una serie di strumenti che rendono facile la costruzione di siti e applicazioni web.

Posso usare un website builder se ho esperienza di codifica?

Sì, è possibile. I costruttori di siti web sono progettati per essere facili da usare anche per chi non ha esperienza di codifica. Tuttavia, possono essere utilizzati anche da persone con esperienza di codifica che desiderano creare un sito web di base in modo rapido e semplice.

Quali sono le piattaforme no-code più diffuse?

Alcune piattaforme no-code popolari includono Bubble, AppMaster e Adalo.

Quali sono i costruttori di siti web più diffusi?

Alcuni costruttori di siti web popolari sono Wix, Squarespace e Webflow.