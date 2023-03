Avec la montée en puissance de la transformation numérique et de l'automatisation, il est essentiel de comprendre la distinction entre no-code plateformes et les constructeurs de sites web, deux outils essentiels pour le développement web. Selon une prévision récente de Gartner, le marché mondial des technologies de développement no-code et low-code devrait atteindre 26,9 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est due à la montée en puissance des technologues d'affaires et au nombre croissant d'initiatives d'hyper-automatisation et d'affaires composables.

No-code Les plates-formes d'application devraient constituer la plus grande composante du marché, tandis que les plates-formes de développement de l'automatisation citoyenne devraient connaître la croissance la plus rapide. D'ici 2026, les développeurs n'appartenant pas aux services informatiques officiels devraient représenter au moins 80 % de la base d'utilisateurs des outils de développement no-code, contre 60 % en 2021. Dans cet article, nous allons nous pencher sur les différences entre les plateformes no-code et les créateurs de sites Web, en soulignant les avantages et les inconvénients de chacun. Nous explorerons le fonctionnement de ces outils et leurs cas d'utilisation, afin de vous fournir une compréhension complète de l'outil qui convient le mieux à vos besoins en matière de développement web.

Que sont les plateformes no-code?

No-code Les plateformes sont des outils logiciels permettant aux utilisateurs de créer des applications, des sites Web et d'autres produits numériques sans écrire de code. Au lieu de cela, ces plateformes utilisent des interfaces visuelles ou la programmation visuelle, drag-and-drop outils, et des composants pré-construits, permettant aux utilisateurs de construire des applications complexes rapidement et facilement. No-code plateformes offrent généralement de nombreuses fonctionnalités et intégrations, permettant aux utilisateurs de créer des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins uniques. Ces plateformes sont souvent utilisées par les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs et les particuliers qui souhaitent créer un site Web ou une application sans avoir besoin de connaissances ou d'une expérience approfondies en matière de codage. Les plateformes No-code sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années en raison de leur facilité d'utilisation et de leur flexibilité, permettant à quiconque de créer rapidement des produits numériques de haute qualité sans avoir besoin d'une équipe de développement dédiée.

Quels sont les avantages de l'utilisation des plateformes no-code?

No-code Les plates-formes offrent plusieurs avantages qui en font une solution attrayante pour les particuliers et les entreprises qui cherchent à créer des applications et des sites Web. L'un des principaux avantages est la rapidité - les plateformes no-code permettent aux utilisateurs de créer des produits numériques beaucoup plus rapidement que les méthodes de codage traditionnelles. Elles ont également tendance à être plus abordables que l'embauche d'une équipe de développement, avec des plans tarifaires flexibles qui permettent aux utilisateurs de ne payer que pour ce dont ils ont besoin.

No-code Les plateformes sont hautement personnalisables et offrent un large éventail de fonctionnalités et d'intégrations, ce qui en fait une option flexible pour créer des applications complexes. En outre, les plateformes no-code sont conçues pour être conviviales, avec des interfaces intuitives et des guides étape par étape qui permettent à quiconque de créer une application ou un site web. En fin de compte, les plates-formes no-code permettent aux particuliers et aux entreprises de prendre le contrôle de leurs solutions numériques, de réagir rapidement à l'évolution de leur activité ou de leur marché et de créer des solutions qui répondent à leurs besoins.

Que sont les créateurs de sites Web ?

Les créateurs de sites Web sont des outils logiciels qui permettent aux utilisateurs de créer des sites Web sans avoir besoin de connaissances ou d'expérience en codage. Ils utilisent des modèles préconstruits, drag-and-drop des interfaces et des éditeurs visuels pour permettre aux utilisateurs de créer des sites Web rapidement et facilement. Les créateurs de sites Web incluent souvent diverses fonctionnalités, telles que des conceptions personnalisables, des fonctions de commerce électronique et l'intégration de médias sociaux, permettant aux utilisateurs de créer des sites Web d'aspect professionnel qui répondent à leurs besoins.

Les créateurs de sites Web ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur prix abordable et de leur convivialité, ce qui en fait un choix privilégié pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les particuliers qui souhaitent créer un site Web sans avoir recours à une équipe de développement Web spécialisée. Grâce aux créateurs de sites Web, tout le monde peut créer rapidement et à peu de frais un site Web sans avoir besoin d'une expertise technique approfondie ou d'une expérience préalable.

Quels sont les avantages de l'utilisation des créateurs de sites Web ?

Si vous cherchez à créer un site Web sans avoir besoin de connaissances ou d'expérience en matière de codage, les créateurs de sites Web sont la solution idéale. Ces outils logiciels présentent de nombreux avantages, ce qui en fait un choix idéal pour les particuliers et les petites entreprises qui souhaitent établir une présence en ligne.

L'un des avantages les plus significatifs de l'utilisation d'un constructeur de site Web est la facilité d'utilisation qu'il offre. Ils sont conçus pour être conviviaux, avec des interfaces intuitives et la fonctionnalité drag-and-drop qui permettent de créer rapidement un site Web. Cela signifie que n'importe qui, quelles que soient ses compétences techniques ou son expérience préalable, peut créer un site Web d'aspect professionnel. Les créateurs de sites Web offrent également de la flexibilité, avec une gamme de modèles personnalisables et d'options de conception qui vous permettent de créer un site Web adapté à votre marque et à votre style.

Ils sont également abordables, avec des plans tarifaires flexibles qui permettent aux utilisateurs de ne payer que ce dont ils ont besoin. Les créateurs de sites Web offrent une gamme d'options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de créer un site Web qui répond à leurs besoins spécifiques. Ils permettent également de gagner du temps, car ils ne nécessitent pas de connaissances techniques approfondies ni d'expérience. Les créateurs de sites Web sont accessibles à toute personne disposant d'une connexion Internet, ce qui permet aux particuliers et aux petites entreprises de créer un site Web sans avoir besoin d'une équipe de développement dédiée. Enfin, les créateurs de sites Web offrent généralement un support client et une assistance technique, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir de l'aide en cas de besoin.

No-code plates-formes et créateurs de sites web : comprendre les principales différences

Lorsque l'on examine les différences entre les plateformes no-code et les créateurs de sites Web, il est important de noter que les distinctions sont significatives et peuvent avoir un impact sur la portée et la fonctionnalité d'un projet ou de la présence en ligne d'une entreprise.

Les créateurs de sites Web sont principalement conçus pour créer des interfaces utilisateur (IU) pour les sites Web. Bien qu'ils puissent offrir certaines fonctionnalités limitées, ils ne permettent généralement pas de créer un backend pour un site Web. En fait, très peu de créateurs de sites Web ont des capacités de backend.

D'autre part, les plateformes no-code offrent un éventail beaucoup plus large de fonctionnalités et d'intégrations. Ces plateformes sont conçues pour permettre aux utilisateurs de créer des sites web avec backend et des applications web, des applications mobiles et d'autres produits numériques complexes.

Les nombreuses intégrations disponibles sur les plateformes no-code rendent cette fonctionnalité étendue possible. Ces intégrations permettent aux utilisateurs de connecter leurs applications à divers services et API detiers, tels que des bases de données, des passerelles de paiement et des plateformes de messagerie.

Outre les capacités d'intégration, les plates-formes no-code offrent aux utilisateurs une gamme d'outils et de fonctionnalités pour créer et personnaliser leurs produits numériques. Il peut s'agir d'éditeurs drag-and-drop, de modèles préconstruits et d'outils de conception visuelle qui permettent aux utilisateurs de créer des applications complexes et fonctionnelles sans écrire une seule ligne de code.

Les principales différences entre les créateurs de sites Web et les plateformes no-code résident dans leurs capacités et les cas d'utilisation prévus. Alors que les créateurs de sites Web peuvent suffire pour certains projets simples, les plateformes no-code offrent un ensemble plus complet d'outils et de fonctionnalités pour créer des produits numériques complexes et hautement fonctionnels.

Les 5 meilleures plateformes no-code pour votre projet

Lorsqu'il s'agit de créer des applications ou des logiciels, le codage peut constituer un obstacle important pour les personnes et les organisations qui ont besoin de plus d'expertise technique ou de ressources pour embaucher une équipe de développement dédiée. Cependant, l'essor des plateformes no-code a facilité la création et le lancement de produits numériques sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Bien qu'il existe de nombreuses plateformes no-code, voici cinq plateformes populaires que vous pouvez envisager pour votre projet :

AppMaster - AppMaster est une plateforme no-code qui offre une fonctionnalité trois en un. Avec cette plateforme, vous pouvez créer une application web, une application mobile et un backend, le tout sans avoir à écrire de code. Ce qui distingue AppMaster , c'est qu'il génère le code source et la documentation de votre application, ce qui permet d'obtenir une application robuste et pleinement fonctionnelle plutôt qu'un simple MVP. AppMaster accomplit cela en imitant le travail d'une équipe de développement complète, mais avec un avantage clé : il peut effectuer le travail dix fois plus rapidement. En effet, il génère du code à un rythme de 22 000 lignes par seconde, compile des tests et déploie l'application sur les serveurs cibles.

Adalo - Adalo est une plateforme populaire no-code qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des applications mobiles et web natives. Elle dispose d'un large éventail de composants personnalisables, et les utilisateurs peuvent ajouter leur propre logique avec des actions et des conditions. Adalo fournit également des fonctionnalités pour la gestion des données, l'authentification des utilisateurs et les intégrations avec des services tiers.

- est une plateforme populaire qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des applications mobiles et web natives. Elle dispose d'un large éventail de composants personnalisables, et les utilisateurs peuvent ajouter leur propre logique avec des actions et des conditions. fournit également des fonctionnalités pour la gestion des données, l'authentification des utilisateurs et les intégrations avec des services tiers. Bubble - Bubble est une plateforme de programmation visuelle complète pour la création d'applications Web. Elle dispose d'une interface conviviale pour la conception d'interfaces, de flux de travail et de bases de données. Bubble peut également s'intégrer à des API et des services externes, ce qui en fait un outil polyvalent pour la création d'applications Web complexes.

- est une plateforme de programmation visuelle complète pour la création d'applications Web. Elle dispose d'une interface conviviale pour la conception d'interfaces, de flux de travail et de bases de données. peut également s'intégrer à des API et des services externes, ce qui en fait un outil polyvalent pour la création d'applications Web complexes. FlutterFlow - Cette plateforme permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des applications web et mobiles sans écrire de code. Elle dispose d'une variété de modèles et de composants préconstruits, et les utilisateurs peuvent également créer des composants et une logique personnalisés. FlutterFlow offre également des fonctionnalités pour la gestion des données, l'authentification des utilisateurs et les intégrations avec des services tiers.

- Cette plateforme permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des applications web et mobiles sans écrire de code. Elle dispose d'une variété de modèles et de composants préconstruits, et les utilisateurs peuvent également créer des composants et une logique personnalisés. offre également des fonctionnalités pour la gestion des données, l'authentification des utilisateurs et les intégrations avec des services tiers. Directual - Directual est une plateforme visuelle permettant de créer des applications Web et mobiles, d'automatiser des flux de travail et de gérer des données. Elle dispose d'une interface drag-and-drop pour la création d'applications et offre des fonctions d'authentification des utilisateurs et des intégrations avec des services tiers. L'accent mis par Directual sur l'automatisation des flux de travail en fait un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à améliorer leur efficacité.

Découvrez d'autres comparaisons de plateformes no-code .

Les 5 meilleurs créateurs de sites Web pour votre site

Wix - Wix est un constructeur de sites Web populaire qui offre drag-and-drop des fonctionnalités, des modèles personnalisables et une interface conviviale. Il offre également de nombreuses fonctionnalités, notamment des capacités de commerce électronique, des outils de référencement et diverses intégrations tierces.

- est un constructeur de sites Web populaire qui offre des fonctionnalités, des modèles personnalisables et une interface conviviale. Il offre également de nombreuses fonctionnalités, notamment des capacités de commerce électronique, des outils de référencement et diverses intégrations tierces. Shopify - Shopify est un constructeur de sites Web conçu spécifiquement pour les sites de commerce électronique. Il offre une gamme d'outils pour créer des boutiques en ligne, y compris des modèles personnalisables, le traitement des paiements et la gestion des stocks.

- est un constructeur de sites Web conçu spécifiquement pour les sites de commerce électronique. Il offre une gamme d'outils pour créer des boutiques en ligne, y compris des modèles personnalisables, le traitement des paiements et la gestion des stocks. Webflow - Webflow est un constructeur de sites Web populaire doté d'une interface drag-and-drop et d'un puissant outil de conception permettant aux utilisateurs de créer des sites Web complexes sans écrire de code. Il fournit une gamme de modèles personnalisables, des intégrations avec des services populaires, et des caractéristiques telles que des fonctionnalités de commerce électronique, des outils de référencement et des analyses.

- est un constructeur de sites Web populaire doté d'une interface et d'un puissant outil de conception permettant aux utilisateurs de créer des sites Web complexes sans écrire de code. Il fournit une gamme de modèles personnalisables, des intégrations avec des services populaires, et des caractéristiques telles que des fonctionnalités de commerce électronique, des outils de référencement et des analyses. Tilda - Tilda est un constructeur de sites Web très apprécié qui permet aux utilisateurs de développer des sites Web visuellement attrayants et réactifs sans avoir à coder. Grâce à son interface intuitive drag-and-drop , Tilda simplifie le processus de création de sites Web, offrant une gamme de modèles, de modules et de blocs personnalisables permettant d'intégrer des caractéristiques et des fonctionnalités essentielles de manière transparente.

- est un constructeur de sites Web très apprécié qui permet aux utilisateurs de développer des sites Web visuellement attrayants et réactifs sans avoir à coder. Grâce à son interface intuitive , simplifie le processus de création de sites Web, offrant une gamme de modèles, de modules et de blocs personnalisables permettant d'intégrer des caractéristiques et des fonctionnalités essentielles de manière transparente. GoDaddy - GoDaddy est un constructeur de sites Web populaire doté d'une interface conviviale, de modèles personnalisables et d'un constructeur de sites Web drag-and-drop . Il fournit des outils de référencement, des analyses, des capacités de commerce électronique et des services d'enregistrement de noms de domaine, ce qui en fait une option idéale pour les particuliers et les entreprises qui cherchent à créer rapidement un site Web professionnel.

Сonclusion

En conclusion, les plateformes no-code et les créateurs de sites Web offrent tous deux des solutions précieuses aux particuliers et aux entreprises qui cherchent à créer un site Web ou un produit numérique sans avoir besoin de connaissances ou d'une expérience approfondies en matière de codage. Les plateformes No-code sont plus polyvalentes, offrent un plus large éventail de fonctionnalités et d'intégrations, et sont conçues pour créer des sites Web et des applications Web et mobiles. D'autre part, les créateurs de sites Web sont principalement conçus pour créer des interfaces utilisateur pour les sites Web et offrent une solution pratique et abordable pour les projets simples. En définitive, le choix entre ces deux options dépendra des besoins et des objectifs spécifiques de l'utilisateur. Avec le grand nombre de plates-formes no-code et de créateurs de sites Web disponibles, il peut être difficile de savoir par où commencer. Toutefois, en examinant les principales caractéristiques et les avantages de chaque option, les utilisateurs peuvent prendre une décision éclairée et choisir la meilleure option pour leurs besoins en matière de création de sites Web.

FAQ

Que sont les plateformes et les créateurs de sites Web no-code?

No-code Les plates-formes et les créateurs de sites Web sont des outils utilisés pour créer des sites Web ou des applications Web sans que l'utilisateur ait à écrire de code. Ils utilisent des interfaces drag-and-drop, des modèles préétablis et des outils de conception visuelle pour faciliter la création d'un site ou d'une application Web.

Quelle est la principale différence entre les plateformes no-code et les créateurs de sites Web ?

La principale différence est que les plates-formes no-code offrent généralement des fonctionnalités plus avancées, telles que la possibilité de créer des flux de travail complexes, de s'intégrer à d'autres logiciels et de créer des bases de données personnalisées. En revanche, les créateurs de sites Web sont conçus pour être plus simples et se concentrent sur la création rapide et facile de sites Web de base.

Puis-je utiliser un créateur de site Web pour créer un site Web plus complexe ?

Oui, vous pouvez, mais les créateurs de sites Web sont généralement conçus pour des sites Web plus simples. Si vous avez besoin d'un site Web plus complexe, vous pouvez envisager d'utiliser plutôt une plateforme no-code, qui offre plus de fonctionnalités et de flexibilité.

Y a-t-il des avantages à utiliser un constructeur de site Web plutôt qu'une plateforme no-code?

Oui, l'utilisation d'un constructeur de sites Web présente certains avantages. Ils sont généralement plus faciles à utiliser, avec des interfaces plus simples et moins de fonctions à parcourir. Ils sont aussi généralement plus abordables que les plateformes no-code, ce qui en fait un bon choix pour les particuliers ou les petites entreprises disposant d'un budget limité.

Puis-je utiliser une plateforme no-code si je n'ai aucune expérience du codage ?

Oui, vous pouvez. Les plates-formes No-code sont conçues pour être utilisées par des personnes n'ayant aucune expérience du codage, et elles offrent une gamme d'outils qui facilitent la création de sites et d'applications Web.

Puis-je utiliser un constructeur de site Web si j'ai une expérience du codage ?

Oui, vous le pouvez. Les créateurs de sites Web sont conçus pour être faciles à utiliser pour les personnes sans expérience du codage. Néanmoins, ils peuvent également être utilisés par des personnes ayant une expérience du codage qui souhaitent créer un site Web de base rapidement et facilement.

Quelles sont les plateformes populaires no-code?

Parmi les plates-formes populaires no-code figurent Bubble, AppMaster et Adalo.

Quels sont les constructeurs de sites Web les plus populaires ?

Parmi les créateurs de sites Web les plus populaires, citons Wix, Squarespace et Webflow.