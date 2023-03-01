随着数字化转型和自动化的兴起，了解平台和网站建设者之间的区别是至关重要的。 no-code平台和网站建设者，这两个网站开发的基本工具。根据Gartner的最新预测，2023年全球no-code 和low-code 开发技术市场将达到269亿美元，比上一年增长19.6%。这一增长是由于商业技术专家的崛起，以及越来越多的超自动化和可组合的业务举措。

No-code 应用平台预计将成为市场的最大组成部分，而公民自动化开发平台预计将以最快的速度增长。到2026年，正式IT部门以外的开发人员预计将占到 开发工具用户群的至少80%，而2021年是60%。在这篇文章中，我们将深入探讨 平台和网站建设者之间的区别，强调各自的好处和缺点。我们将探讨这些工具的工作方式和使用情况，让你全面了解哪种工具适合你的网站开发需求。no-code no-code

什么是no-code 平台？

No-code 平台是一种软件工具，允许用户创建应用程序、网站和其他数字产品，而无需编写代码。相反，这些平台使用可视化界面或可视化编程、 工具和预建组件，使用户能够快速、轻松地构建复杂的应用程序。 平台通常提供许多功能和集成，使用户能够创建满足其独特需求的定制解决方案。这些平台通常被中小型企业、企业家和个人使用，他们希望在不需要大量编码知识或经验的情况下建立一个网站或应用程序。近年来， 平台因其易用性和灵活性而变得越来越受欢迎，允许任何人快速创建高质量的数字产品，而不需要专门的drag-and-drop No-code No-code 开发团队。

使用no-code 平台有什么好处？

No-code 淘宝网平台提供了几个优势，使其成为对希望创建应用程序和网站的个人和企业有吸引力的解决方案。主要的好处之一是速度 - 平台允许用户no-code 比传统编码方法更快地建立数字产品。它们也往往比雇用开发团队更实惠，灵活的定价计划使用户能够只为他们需要的东西付费。

No-code 平台是高度可定制的，并提供广泛的功能和集成，使它们成为创建复杂应用程序的灵活选择。此外， 平台被设计为用户友好型，具有直观的界面和分步指南，使任何人都能建立一个应用程序或网站。最终， 平台使个人和企业能够控制他们的数字解决方案，快速响应其业务或市场的变化，并创建满足其需求的解决方案。no-code no-code

什么是网站建设者？

网站建设者是一种软件工具，允许用户在不需要编码知识或经验的情况下创建网站。它们使用预先建立的模板。 drag-and-drop界面和视觉编辑器，使用户能够快速、轻松地创建网站。网站建设者通常包括各种功能，如可定制的设计、电子商务功能和社交媒体整合，使用户能够创建符合其需求的专业网站。

近年来，网站建设者因其价格低廉和用户友好而受到欢迎，使其成为小型企业、企业家和希望创建网站的个人的首选，而不需要专门的网络开发团队。有了网站建设工具，任何人都可以快速和廉价地建立一个网站，而不需要广泛的技术专长或先前的经验。

使用网站建设者有什么好处？

如果你想在不需要编码知识或经验的情况下创建一个网站，网站建设者是完美的解决方案。这些软件工具有许多好处，使它们成为希望建立在线存在的个人和小企业的理想选择。

使用网站建设者最显著的优势之一是他们提供的易用性。它们被设计成用户友好型，具有直观的界面和drag-and-drop 功能，使其易于快速创建一个网站。这意味着任何人，无论其技术能力或先前的经验如何，都可以创建一个专业的网站。网站建设者还提供灵活性，有一系列可定制的模板和设计选项，允许你创建一个适合你的品牌和风格的网站。

它们也是负担得起的，有灵活的定价计划，允许用户只为他们需要的东西付费。网站建设者提供一系列的定制选项，使用户能够创建一个符合其特定需求的网站。它们还可以节省时间，因为它们不需要广泛的技术知识或经验。任何有互联网连接的人都可以使用网站建设者，使个人和小企业能够创建一个网站，而不需要专门的开发团队。最后，网站建设者通常提供客户支持和技术援助，确保用户在需要时能得到帮助。

No-code 平台与网站建设者：了解关键差异

在考虑no-code 平台和网站建设者之间的区别时，重要的是要注意到，这些区别是很重要的，会影响到一个项目或公司的在线存在的范围和功能。

网站建设者主要是为网站创建用户界面（UI）而设计的。虽然它们可能提供一些有限的功能，但它们通常不包括为网站创建后台的能力。事实上，很少有网站建设者具有任何后台功能。

另一方面，no-code 平台提供更广泛的功能和集成。这些平台旨在使用户能够创建具有后台的网站和网络应用程序、移动应用程序和其他复杂的数字产品。

通过no-code 平台提供的大量集成使这种扩展功能成为可能。这些集成允许用户将他们的应用程序连接到各种第三方服务和API，如数据库、支付网关和消息平台。

除了集成功能，no-code 平台还为用户提供一系列工具和功能，用于创建和定制他们的数字产品。这些可能包括drag-and-drop 编辑器、预建模板和视觉设计工具，允许用户在不写一行代码的情况下创建复杂和功能性的应用程序。

网站建设者和no-code 平台之间的关键区别在于其能力和预期的使用情况。虽然网站建设者可能足以满足一些简单的项目，但no-code 平台为创建复杂和高功能的数字产品提供了一套更全面的工具和功能。

为您的项目提供的前5个最佳no-code 平台

谈到构建应用程序或软件，对于需要更多技术专长或资源来雇用专门开发团队的个人和组织来说，编码可能是一个重大障碍。然而，no-code 平台的兴起，使任何人都可以更容易地创建和推出数字产品，而无需编写一行代码。

虽然有许多no-code 平台，但这里有五个流行的平台，你可以考虑用于你的项目。

AppMaster - AppMaster 是一个 no-code 平台，提供三合一的功能。通过这个平台，你可以创建一个网络应用程序、一个移动应用程序和一个后端，所有这些都不需要编写代码。 AppMaster 的与众不同之处在于，它为你的应用程序生成源代码和文档，从而形成一个功能全面、稳健的应用程序，而不仅仅是一个MVP。 AppMaster 通过模仿一个完整的开发团队的工作来实现这一点，但有一个关键的优势：它可以以十倍的速度完成工作。事实上，它以每秒22,000行的速度生成代码并进行编译测试，然后部署到目标服务器上。

Adalo - Adalo 是一个流行的 no-code 平台，使用户能够直观地创建本地移动和网络应用。它有大量可定制的组件，用户可以用动作和条件添加自己的逻辑。 Adalo 还提供数据管理、用户认证和与第三方服务集成的功能。

- 是一个流行的 平台，使用户能够直观地创建本地移动和网络应用。它有大量可定制的组件，用户可以用动作和条件添加自己的逻辑。 还提供数据管理、用户认证和与第三方服务集成的功能。 Bubble - Bubble 是一个用于创建网络应用的全栈可视化编程平台。它有一个用于设计界面、工作流程和数据库的用户友好界面。 Bubble ，还可以与外部API和服务集成，使其成为构建复杂网络应用的多功能工具。

- 是一个用于创建网络应用的全栈可视化编程平台。它有一个用于设计界面、工作流程和数据库的用户友好界面。 ，还可以与外部API和服务集成，使其成为构建复杂网络应用的多功能工具。 FlutterFlow - 这个平台允许用户在不写代码的情况下设计和部署网络和移动应用。它有各种预建模板和组件，用户也可以创建自定义组件和逻辑。 FlutterFlow ，还提供数据管理、用户认证和与第三方服务整合的功能。

- 这个平台允许用户在不写代码的情况下设计和部署网络和移动应用。它有各种预建模板和组件，用户也可以创建自定义组件和逻辑。 ，还提供数据管理、用户认证和与第三方服务整合的功能。 Directual - Directual 是一个可视化的平台，用于创建网络和移动应用程序，自动化工作流程，以及管理数据。它有一个用于构建应用程序的 drag-and-drop ，并提供用户认证功能和第三方集成。Directual专注于工作流程自动化，使其成为希望精简业务和提高效率的企业的强大工具。

查找更多关于no-code 平台的比较。

5个最好的网站建设者的网站

Wix - Wix 是一个流行的网站建设者，提供 drag-and-drop 功能、可定制的模板和用户友好的界面。它还提供许多功能，包括电子商务功能、SEO工具和各种第三方集成。

- 是一个流行的网站建设者，提供 功能、可定制的模板和用户友好的界面。它还提供许多功能，包括电子商务功能、SEO工具和各种第三方集成。 Shopify - Shopify 是一个专门为电子商务网站设计的网站建设者。它为创建网上商店提供了一系列工具，包括可定制的模板、支付处理和库存管理。

- 是一个专门为电子商务网站设计的网站建设者。它为创建网上商店提供了一系列工具，包括可定制的模板、支付处理和库存管理。 Webflow - Webflow 是一个流行的网站建设者，有一个 drag-and-drop 界面和一个强大的设计工具，允许用户在不写代码的情况下创建复杂的网站。它提供一系列可定制的模板，与流行的服务集成，以及电子商务功能、SEO工具和分析等功能。

- 是一个流行的网站建设者，有一个 界面和一个强大的设计工具，允许用户在不写代码的情况下创建复杂的网站。它提供一系列可定制的模板，与流行的服务集成，以及电子商务功能、SEO工具和分析等功能。 Tilda - Tilda 是一个备受赞誉的网站建设工具，使用户能够开发出具有视觉吸引力和响应性的网站，而不需要编码的专业知识。凭借其直观的 drag-and-drop ， Tilda ，简化了网站创建过程，提供了一系列可定制的模板、模块和块，以无缝地纳入基本特征和功能。

- 是一个备受赞誉的网站建设工具，使用户能够开发出具有视觉吸引力和响应性的网站，而不需要编码的专业知识。凭借其直观的 ， ，简化了网站创建过程，提供了一系列可定制的模板、模块和块，以无缝地纳入基本特征和功能。 GoDaddy - GoDaddy 是一个流行的网站建设者，具有用户友好的界面，可定制的模板，以及 drag-and-drop 网站建设者。它提供SEO工具、分析、电子商务功能和域名注册服务，使其成为希望快速创建专业网站的个人和企业的理想选择。

结论

总之，no-code 平台和网站建设者都为希望创建网站或数字产品的个人和企业提供有价值的解决方案，而不需要广泛的编码知识或经验。No-code 平台功能更多，提供更广泛的功能和集成，旨在创建网站和网络及移动应用程序。另一方面，网站建设者主要是为网站创建用户界面而设计的，为简单的项目提供方便和实惠的解决方案。最终，在这两个选项中的选择将取决于用户的具体需求和目标。有这么多的no-code 平台和网站建设者，可能很难知道从哪里开始。然而，通过考虑每个选项的主要特点和好处，用户可以做出一个明智的决定，并为他们的网站建设需求选择最佳选项。

常见问题

什么是no-code 平台和网站建设者？

No-code 平台和网站建设者是用于创建网站或网络应用的工具，不要求用户编写代码。它们使用 接口、预建模板和可视化设计工具，使任何人都能轻松创建网站或网络应用。drag-and-drop

no-code 平台和网站建设者之间的主要区别是什么？

主要区别是，no-code 平台通常提供更多高级功能，如创建复杂的工作流程，与其他软件集成，以及建立自定义数据库的能力。另一方面，网站建设者的设计更加直接，专注于快速和容易地创建基本网站。

我可以使用网站建设者来创建一个更复杂的网站吗？

是的，你可以，但网站建设者一般是为较简单的网站设计的。如果你需要一个更复杂的网站，你可能要考虑使用no-code 平台，因为它将提供更多的功能和灵活性。

使用网站建设者比使用no-code 平台有什么优势吗？

是的，使用网站建设者有一些优势。它们通常更容易使用，界面更简单，需要浏览的功能更少。它们通常也比no-code 平台更实惠，使它们成为预算有限的个人或小企业的好选择。

如果我没有任何编码经验，我可以使用no-code 平台吗？

是的，你可以。No-code 平台是为没有编码经验的人设计的，它们提供了一系列的工具，使其很容易建立网站和网络应用。

如果我有编码经验，我可以使用网站建设者吗？

是的，你可以。网站建设者的设计是为了让没有编码经验的人也能轻松使用。不过，有编码经验的人也可以使用它们，他们想快速和容易地创建一个基本的网站。

有哪些流行的no-code 平台？

一些流行的no-code 平台包括Bubble,AppMaster, 和Adalo 。

有哪些流行的网站建设者？

一些流行的网站建设者包括Wix, Squarespace, 和Webflow 。