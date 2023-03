Mit der Zunahme der digitalen Transformation und der Automatisierung ist es wichtig, den Unterschied zwischen no-code Plattformen und Website-Buildern, zwei wichtigen Werkzeugen für die Webentwicklung. Laut einer aktuellen Prognose von Gartner wird der weltweite Markt für no-code und low-code Entwicklungstechnologien im Jahr 2023 26,9 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 19,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum ist auf den Aufstieg von Business-Technologen und die zunehmende Zahl von Hyper-Automatisierungs- und Composable-Business-Initiativen zurückzuführen.

No-code Es wird prognostiziert, dass Anwendungsplattformen die größte Komponente des Marktes sein werden, während Entwicklungsplattformen für die Bürgerautomatisierung voraussichtlich am schnellsten wachsen werden. Bis 2026 werden voraussichtlich mindestens 80 % der Nutzer von no-code Entwicklungstools auf Entwickler außerhalb der IT-Abteilungen entfallen, gegenüber 60 % im Jahr 2021. In diesem Artikel werden wir uns mit den Unterschieden zwischen no-code Plattformen und Website-Buildern befassen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Tools hervorheben. Wir untersuchen, wie diese Tools funktionieren und welche Anwendungsfälle es gibt, um Ihnen ein umfassendes Verständnis dafür zu vermitteln, welches Tool das richtige für Ihre Webentwicklungsanforderungen ist.

Was sind no-code Plattformen?

No-code Plattformen sind Software-Tools, mit denen Benutzer Anwendungen, Websites und andere digitale Produkte erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Stattdessen verwenden diese Plattformen visuelle Schnittstellen oder visuelle Programmierung, drag-and-drop Tools und vorgefertigte Komponenten, mit denen die Benutzer schnell und einfach komplexe Anwendungen erstellen können. No-code Plattformen bieten in der Regel viele Funktionen und Integrationen, mit denen die Benutzer maßgeschneiderte Lösungen erstellen können, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Diese Plattformen werden häufig von kleinen und mittleren Unternehmen, Unternehmern und Einzelpersonen genutzt, die eine Website oder eine App erstellen möchten, ohne über umfangreiche Programmierkenntnisse oder -erfahrungen verfügen zu müssen. No-code Plattformen sind in den letzten Jahren aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität immer beliebter geworden und ermöglichen es jedem, schnell hochwertige digitale Produkte zu erstellen, ohne ein eigenes Entwicklungsteam zu benötigen.

Welche Vorteile bietet die Verwendung von no-code Plattformen?

No-code Plattformen bieten mehrere Vorteile, die sie zu einer attraktiven Lösung für Privatpersonen und Unternehmen machen, die Anwendungen und Websites erstellen möchten. Einer der Hauptvorteile ist die Geschwindigkeit - mit no-code Plattformen können Benutzer digitale Produkte viel schneller erstellen als mit herkömmlichen Codierungsmethoden. Außerdem sind sie in der Regel erschwinglicher als die Einstellung eines Entwicklungsteams, da die Nutzer dank flexibler Preispläne nur für das bezahlen, was sie benötigen.

No-code Die Plattformen sind in hohem Maße anpassbar und bieten eine breite Palette von Funktionen und Integrationen, was sie zu einer flexiblen Option für die Erstellung komplexer Anwendungen macht. Darüber hinaus sind die Plattformen von no-code benutzerfreundlich gestaltet, mit intuitiven Schnittstellen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die es jedem ermöglichen, eine Anwendung oder Website zu erstellen. Letztlich ermöglichen es die Plattformen von no-code Privatpersonen und Unternehmen, die Kontrolle über ihre digitalen Lösungen zu übernehmen, schnell auf Veränderungen in ihrem Unternehmen oder auf dem Markt zu reagieren und Lösungen zu erstellen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Was sind Website-Baukästen?

Website-Builder sind Software-Tools, mit denen Benutzer Websites erstellen können, ohne über Programmierkenntnisse oder -erfahrung verfügen zu müssen. Sie verwenden vorgefertigte Vorlagen, drag-and-drop Schnittstellen und visuelle Editoren, die es den Nutzern ermöglichen, Websites schnell und einfach zu erstellen. Website-Builder enthalten oft verschiedene Funktionen, wie anpassbare Designs, E-Commerce-Funktionen und die Integration sozialer Medien, mit denen Benutzer professionell aussehende Websites erstellen können, die ihren Anforderungen entsprechen.

Website-Builder haben in den letzten Jahren aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit an Popularität gewonnen und sind daher eine bevorzugte Wahl für kleine Unternehmen, Unternehmer und Einzelpersonen, die eine Website erstellen möchten, ohne ein spezialisiertes Web-Entwicklungsteam in Anspruch nehmen zu müssen. Mit Website-Buildern kann jeder schnell und kostengünstig eine Website erstellen, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse oder Vorkenntnisse erforderlich sind.

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Website-Buildern?

Wenn Sie eine Website ohne Programmierkenntnisse oder -erfahrung erstellen möchten, sind Website-Builder die perfekte Lösung. Diese Software-Tools haben viele Vorteile, die sie zu einer idealen Wahl für Privatpersonen und kleine Unternehmen machen, die eine Online-Präsenz aufbauen möchten.

Einer der wichtigsten Vorteile von Website-Buildern ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Sie sind benutzerfreundlich gestaltet und verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche und die Funktionalität von drag-and-drop, mit der sich eine Website schnell erstellen lässt. Das bedeutet, dass jeder, unabhängig von seinen technischen Fähigkeiten oder Vorkenntnissen, eine professionell aussehende Website erstellen kann. Website-Builder bieten außerdem Flexibilität mit einer Reihe von anpassbaren Vorlagen und Designoptionen, mit denen Sie eine Website erstellen können, die zu Ihrer Marke und Ihrem Stil passt.

Sie sind auch erschwinglich, da sie flexible Preispläne haben, die es den Nutzern ermöglichen, nur für das zu zahlen, was sie benötigen. Website-Builder bieten eine Reihe von Anpassungsoptionen, mit denen Benutzer eine Website erstellen können, die ihren speziellen Anforderungen entspricht. Sie können auch Zeit sparen, da sie keine umfangreichen technischen Kenntnisse oder Erfahrungen erfordern. Website-Builder sind für jeden zugänglich, der über einen Internetanschluss verfügt, so dass Einzelpersonen und kleine Unternehmen eine Website erstellen können, ohne ein eigenes Entwicklungsteam zu benötigen. Und schließlich bieten Website-Builder in der Regel Kundensupport und technische Unterstützung an, so dass die Nutzer bei Bedarf Hilfe erhalten können.

No-code Plattformen vs. Website-Builder: die wichtigsten Unterschiede

Bei der Betrachtung der Unterschiede zwischen no-code Plattformen und Website-Buildern ist es wichtig zu beachten, dass die Unterschiede erheblich sind und sich auf den Umfang und die Funktionalität der Online-Präsenz eines Projekts oder Unternehmens auswirken können.

Website-Builder sind in erster Linie für die Erstellung von Benutzeroberflächen (UI) für Websites konzipiert. Sie bieten zwar eine begrenzte Funktionalität, aber in der Regel nicht die Möglichkeit, ein Backend für eine Website zu erstellen. Tatsächlich haben nur sehr wenige Website-Builder überhaupt Backend-Funktionen.

Auf der anderen Seite bieten die Plattformen von no-code eine viel breitere Palette von Funktionen und Integrationen. Diese Plattformen sind so konzipiert, dass die Benutzer Websites mit Backends und Webanwendungen, mobile Anwendungen und andere komplexe digitale Produkte erstellen können.

Die zahlreichen Integrationen, die über die Plattformen von no-code verfügbar sind, machen diese erweiterte Funktionalität möglich. Diese Integrationen ermöglichen es den Nutzern, ihre Anwendungen mit verschiedenen Diensten und APIsvon Drittanbietern zu verbinden, z. B. mit Datenbanken, Zahlungs-Gateways und Messaging-Plattformen.

Zusätzlich zu den Integrationsmöglichkeiten bieten die Plattformen von no-code den Nutzern eine Reihe von Tools und Funktionen zur Erstellung und Anpassung ihrer digitalen Produkte. Dazu gehören drag-and-drop Editoren, vorgefertigte Vorlagen und visuelle Design-Tools, die es den Nutzern ermöglichen, komplexe und funktionale Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Die Hauptunterschiede zwischen Website-Buildern und no-code -Plattformen liegen in ihren Fähigkeiten und den vorgesehenen Anwendungsfällen. Während Website-Builder für einige einfache Projekte ausreichen können, bieten no-code Plattformen ein umfassenderes Set an Werkzeugen und Funktionen für die Erstellung komplexer und hochfunktionaler digitaler Produkte.

Top 5 der besten no-code Plattformen für Ihr Projekt

Wenn es um die Erstellung von Anwendungen oder Software geht, kann die Programmierung eine erhebliche Hürde für Einzelpersonen und Unternehmen darstellen, die mehr technisches Fachwissen oder Ressourcen benötigen, um ein spezielles Entwicklungsteam einzustellen. Der Aufstieg der no-code Plattformen hat es jedoch für jeden einfacher gemacht, digitale Produkte zu erstellen und zu starten, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Es gibt zwar viele no-code Plattformen, aber hier sind fünf beliebte, die Sie für Ihr Projekt in Betracht ziehen können:

AppMaster - AppMaster ist eine no-code Plattform, die drei Funktionen in einem bietet. Mit dieser Plattform können Sie eine Webanwendung, eine mobile Anwendung und ein Backend erstellen, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Das Besondere an AppMaster ist, dass es den Quellcode und die Dokumentation für Ihre Anwendung generiert, was zu einer voll funktionsfähigen und robusten Anwendung führt und nicht nur zu einem MVP. AppMaster erreicht dies, indem es die Arbeit eines vollständigen Entwicklungsteams imitiert, aber mit einem entscheidenden Vorteil: Es kann die Arbeit zehnmal schneller erledigen. Tatsächlich generiert es Code mit einer Geschwindigkeit von 22.000 Zeilen pro Sekunde, kompiliert Tests und stellt die Anwendung auf den Zielservern bereit.

Adalo - Adalo ist eine beliebte Plattform ( no-code ), die es den Benutzern ermöglicht, native mobile und Web-Apps visuell zu erstellen. Sie verfügt über eine breite Palette von anpassbaren Komponenten, und Benutzer können ihre eigene Logik mit Aktionen und Bedingungen hinzufügen. Adalo bietet auch Funktionen für die Datenverwaltung, Benutzerauthentifizierung und Integrationen mit Diensten von Drittanbietern.

- ist eine beliebte Plattform ( ), die es den Benutzern ermöglicht, native mobile und Web-Apps visuell zu erstellen. Sie verfügt über eine breite Palette von anpassbaren Komponenten, und Benutzer können ihre eigene Logik mit Aktionen und Bedingungen hinzufügen. bietet auch Funktionen für die Datenverwaltung, Benutzerauthentifizierung und Integrationen mit Diensten von Drittanbietern. Bubble - Bubble ist eine vollwertige visuelle Programmierplattform für die Erstellung von Webanwendungen. Sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Gestaltung von Schnittstellen, Workflows und Datenbanken. Bubble kann auch mit externen APIs und Diensten integriert werden und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für die Erstellung komplexer Webanwendungen.

- ist eine vollwertige visuelle Programmierplattform für die Erstellung von Webanwendungen. Sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Gestaltung von Schnittstellen, Workflows und Datenbanken. kann auch mit externen APIs und Diensten integriert werden und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für die Erstellung komplexer Webanwendungen. FlutterFlow - Mit dieser Plattform können Benutzer Web- und Mobilanwendungen entwerfen und bereitstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Es gibt eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen und Komponenten, und die Benutzer können auch benutzerdefinierte Komponenten und Logik erstellen. FlutterFlow bietet auch Funktionen für die Datenverwaltung, die Benutzerauthentifizierung und die Integration von Diensten Dritter.

- Mit dieser Plattform können Benutzer Web- und Mobilanwendungen entwerfen und bereitstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Es gibt eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen und Komponenten, und die Benutzer können auch benutzerdefinierte Komponenten und Logik erstellen. bietet auch Funktionen für die Datenverwaltung, die Benutzerauthentifizierung und die Integration von Diensten Dritter. Directual - Directual ist eine visuelle Plattform für die Erstellung von Web- und Mobilanwendungen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Verwaltung von Daten. Sie verfügt über eine drag-and-drop Schnittstelle zur Erstellung von Anwendungen und bietet Funktionen zur Benutzerauthentifizierung und Integration von Drittanbietern. Directuals Fokus auf Workflow-Automatisierung macht es zu einem leistungsstarken Werkzeug für Unternehmen, die ihre Abläufe rationalisieren und ihre Effizienz verbessern wollen.

Finden Sie weitere Vergleiche von no-code Plattformen.

Top 5 der besten Website-Baukästen für Ihre Website

Wix - Wix ist ein beliebter Website-Builder, der drag-and-drop Funktionalität, anpassbare Vorlagen und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Außerdem bietet er viele Funktionen, darunter E-Commerce-Funktionen, SEO-Tools und verschiedene Integrationen von Drittanbietern.

- ist ein beliebter Website-Builder, der Funktionalität, anpassbare Vorlagen und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Außerdem bietet er viele Funktionen, darunter E-Commerce-Funktionen, SEO-Tools und verschiedene Integrationen von Drittanbietern. Shopify - Shopify ist ein Website-Builder, der speziell für E-Commerce-Websites entwickelt wurde. Er bietet eine Reihe von Tools für die Erstellung von Online-Shops, einschließlich anpassbarer Vorlagen, Zahlungsabwicklung und Bestandsverwaltung.

- ist ein Website-Builder, der speziell für E-Commerce-Websites entwickelt wurde. Er bietet eine Reihe von Tools für die Erstellung von Online-Shops, einschließlich anpassbarer Vorlagen, Zahlungsabwicklung und Bestandsverwaltung. Webflow - Webflow ist ein beliebter Website-Builder mit einer drag-and-drop -Schnittstelle und einem leistungsstarken Design-Tool, mit dem Benutzer komplexe Websites erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Er bietet eine Reihe von anpassbaren Vorlagen, Integrationen mit beliebten Diensten und Funktionen wie E-Commerce-Funktionen, SEO-Tools und Analysen.

- ist ein beliebter Website-Builder mit einer -Schnittstelle und einem leistungsstarken Design-Tool, mit dem Benutzer komplexe Websites erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Er bietet eine Reihe von anpassbaren Vorlagen, Integrationen mit beliebten Diensten und Funktionen wie E-Commerce-Funktionen, SEO-Tools und Analysen. Tilda - Tilda ist ein hoch angesehener Website-Builder, der es Nutzern ermöglicht, optisch ansprechende und reaktionsfähige Websites ohne Programmierkenntnisse zu entwickeln. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche drag-and-drop vereinfacht Tilda den Prozess der Website-Erstellung und bietet eine Reihe von anpassbaren Vorlagen, Modulen und Blöcken zur nahtlosen Einbindung wichtiger Funktionen.

- ist ein hoch angesehener Website-Builder, der es Nutzern ermöglicht, optisch ansprechende und reaktionsfähige Websites ohne Programmierkenntnisse zu entwickeln. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche vereinfacht den Prozess der Website-Erstellung und bietet eine Reihe von anpassbaren Vorlagen, Modulen und Blöcken zur nahtlosen Einbindung wichtiger Funktionen. GoDaddy - GoDaddy ist ein beliebter Website-Builder mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, anpassbaren Vorlagen und einem drag-and-drop Website-Builder. Er bietet SEO-Tools, Analysen, E-Commerce-Funktionen und Domainnamen-Registrierungsdienste und ist damit eine ideale Option für Privatpersonen und Unternehmen, die schnell eine professionelle Website erstellen möchten.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Plattformen von no-code als auch die Website-Builder wertvolle Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen bieten, die eine Website oder ein digitales Produkt erstellen möchten, ohne über umfangreiche Programmierkenntnisse oder -erfahrungen verfügen zu müssen. No-code ist vielseitiger, bietet eine breitere Palette von Funktionen und Integrationen und ist für die Erstellung von Websites, Web- und Mobilanwendungen konzipiert. Website-Builder hingegen sind in erster Linie für die Erstellung von Benutzeroberflächen für Websites gedacht und bieten eine bequeme und kostengünstige Lösung für einfache Projekte. Letztendlich hängt die Wahl zwischen diesen beiden Optionen von den spezifischen Bedürfnissen und Zielen des Nutzers ab. Bei dem großen Angebot an no-code Plattformen und Website-Buildern kann es schwierig sein zu wissen, wo man anfangen soll. Wenn Sie jedoch die wichtigsten Funktionen und Vorteile jeder Option berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und die beste Option für Ihre Bedürfnisse bei der Website-Erstellung wählen.

FAQ

Was sind no-code Plattformen und Website-Baukästen?

No-code Plattformen und Website-Builder sind Werkzeuge, mit denen Websites oder Webanwendungen erstellt werden können, ohne dass der Benutzer selbst Code schreiben muss. Sie verwenden drag-and-drop Schnittstellen, vorgefertigte Vorlagen und visuelle Design-Tools, um es jedem leicht zu machen, eine Website oder Webanwendung zu erstellen.

Was ist der Hauptunterschied zwischen no-code Plattformen und Website-Buildern?

Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Plattformen von no-code in der Regel erweiterte Funktionen bieten, z. B. die Möglichkeit, komplexe Arbeitsabläufe zu erstellen, andere Software zu integrieren und benutzerdefinierte Datenbanken zu erstellen. Im Gegensatz dazu sind Website-Builder eher einfach gehalten und konzentrieren sich auf die schnelle und unkomplizierte Erstellung einfacher Websites.

Kann ich mit einem Website-Builder auch eine komplexere Website erstellen?

Ja, das können Sie, aber Website-Builder sind in der Regel für einfachere Websites gedacht. Wenn Sie eine komplexere Website benötigen, sollten Sie stattdessen eine Plattform wie no-code verwenden, die mehr Funktionen und Flexibilität bietet.

Gibt es Vorteile bei der Verwendung eines Website-Baukastens gegenüber einer no-code Plattform?

Ja, die Verwendung eines Website-Builders hat einige Vorteile. Sie sind in der Regel einfacher zu bedienen, mit einfacheren Schnittstellen und weniger Funktionen, die man bedienen muss. Außerdem sind sie in der Regel erschwinglicher als die Plattformen von no-code, was sie zu einer guten Wahl für Privatpersonen oder kleine Unternehmen mit kleinem Budget macht.

Kann ich eine no-code Plattform nutzen, wenn ich keine Programmierkenntnisse habe?

Ja, das können Sie. Die Plattformen von No-code sind so konzipiert, dass sie auch von Personen ohne Programmierkenntnisse genutzt werden können, und sie bieten eine Reihe von Tools, die die Erstellung von Websites und Webanwendungen erleichtern.

Kann ich einen Website-Builder verwenden, wenn ich über Programmierkenntnisse verfüge?

Ja, das können Sie. Website-Builder sind so konzipiert, dass sie auch für Personen ohne Programmierkenntnisse einfach zu bedienen sind. Dennoch können sie auch von Personen mit Programmierkenntnissen verwendet werden, die schnell und einfach eine einfache Website erstellen möchten.

Was sind einige beliebte no-code Plattformen?

Zu den beliebten no-code Plattformen gehören Bubble, AppMaster und Adalo.

Welche beliebten Website-Baukästen gibt es?

Zu den beliebten Website-Baukästen gehören Wix, Squarespace und Webflow.