مع ظهور التحول الرقمي والأتمتة ، من الضروري فهم التمييز بين الأنظمة no-code وبناة مواقع الويب ، وهما أداتان أساسيتان لتطوير الويب. وفقًا لتوقعات صدرت مؤخرًا عن شركة Gartner ، من المقرر أن يصل السوق العالمي لتقنيات التطوير no-code low-code إلى 26.9 مليار دولار في عام 2023 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.6٪ عن العام السابق. ويرجع هذا النمو إلى ظهور تقنيي الأعمال والعدد المتزايد من مبادرات الأتمتة الفائقة والقابلة للتكوين.

من المتوقع أن تكون منصات التطبيقات No-code أكبر عنصر في السوق ، بينما من المتوقع أن تنمو منصات تطوير أتمتة المواطنين بأسرع وتيرة. بحلول عام 2026 ، من المتوقع أن يمثل المطورون خارج أقسام تكنولوجيا المعلومات الرسمية ما لا يقل عن 80٪ من قاعدة المستخدمين لأدوات التطوير no-code ، ارتفاعًا من 60٪ في عام 2021. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في الاختلافات بين الأنظمة الأساسية no-code ومنشئي مواقع الويب ، مع إبراز مزايا وعيوب كل منهما. سنستكشف كيفية عمل هذه الأدوات وحالات استخدامها ، مما يوفر لك فهمًا شاملاً للأداة المناسبة لاحتياجات تطوير الويب الخاصة بك.

ما هي المنصات no-code ؟

الأنظمة الأساسية No-code هي أدوات برمجية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات ومواقع ويب ومنتجات رقمية أخرى دون كتابة تعليمات برمجية. بدلاً من ذلك ، تستخدم هذه الأنظمة الأساسية واجهات مرئية أو برمجة مرئية وأدوات drag-and-drop والمكونات سابقة الإنشاء ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات معقدة بسرعة وسهولة. تقدم المنصات No-code عادةً العديد من الميزات والتكامل ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة. غالبًا ما تستخدم هذه المنصات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الذين يرغبون في إنشاء موقع ويب أو تطبيق دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة ترميز واسعة. أصبحت المنصات No-code شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة نظرًا لسهولة استخدامها ومرونتها ، مما يسمح لأي شخص بإنشاء منتجات رقمية عالية الجودة بسرعة دون الحاجة إلى فريق تطوير متخصص.

ما هي فوائد استخدام منصات no-code ؟

توفر الأنظمة الأساسية No-code العديد من المزايا التي تجعلها حلاً جذابًا للأفراد والشركات الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات ومواقع ويب. إحدى الفوائد الأساسية هي السرعة - تسمح الأنظمة الأساسية no-code للمستخدمين ببناء منتجات رقمية أسرع بكثير من طرق الترميز التقليدية . كما أنها تميل أيضًا إلى أن تكون ميسورة التكلفة أكثر من التعاقد مع فريق تطوير ، مع خطط تسعير مرنة تمكن المستخدمين من الدفع مقابل ما يحتاجون إليه فقط.

الأنظمة الأساسية No-code قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتوفر مجموعة واسعة من الميزات والتكامل ، مما يجعلها خيارًا مرنًا لإنشاء تطبيقات معقدة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميم الأنظمة no-code لتكون سهلة الاستخدام ، مع واجهات بديهية وأدلة خطوة بخطوة تمكن أي شخص من إنشاء تطبيق أو موقع ويب. في النهاية ، تعمل المنصات no-code على تمكين الأفراد والشركات من التحكم في حلولهم الرقمية ، والاستجابة بسرعة للتغيرات في أعمالهم أو أسواقهم ، وإنشاء حلول تلبي احتياجاتهم.

من هم بناة الموقع؟

أدوات إنشاء مواقع الويب هي أدوات برمجية تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة في الترميز. يستخدمون قوالب مسبقة الصنع وواجهات drag-and-drop والمحررات المرئية لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع الويب بسرعة وسهولة. غالبًا ما يشتمل منشئو مواقع الويب على ميزات متنوعة ، مثل التصميمات القابلة للتخصيص ووظائف التجارة الإلكترونية وتكامل الوسائط الاجتماعية ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب ذات مظهر احترافي تلبي احتياجاتهم.

اكتسب بناة مواقع الويب شعبية في السنوات الأخيرة بسبب قدرتها على تحمل التكاليف وسهولة استخدامها ، مما يجعلها الخيار المفضل للشركات الصغيرة ورجال الأعمال والأفراد الذين يرغبون في إنشاء موقع ويب دون الحاجة إلى فريق تطوير ويب متخصص. مع منشئي مواقع الويب ، يمكن لأي شخص إنشاء موقع ويب بسرعة وبتكلفة زهيدة دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة أو خبرة سابقة.

ما هي فوائد استخدام بناة الموقع؟

إذا كنت تبحث عن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة في البرمجة ، فإن منشئي مواقع الويب هم الحل الأمثل. تتمتع أدوات البرامج هذه بالعديد من الفوائد ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات الصغيرة الذين يرغبون في إنشاء وجود عبر الإنترنت.

واحدة من أهم مزايا استخدام منشئ مواقع الويب هي سهولة الاستخدام التي يقدمها. تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام ، مع واجهات سهلة الاستخدام ووظيفة drag-and-drop التي تجعل من السهل إنشاء موقع ويب بسرعة. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص ، بغض النظر عن قدراته الفنية أو خبرته السابقة ، إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي. يوفر منشئو مواقع الويب أيضًا المرونة ، مع مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص وخيارات التصميم التي تتيح لك إنشاء موقع ويب يناسب علامتك التجارية وأسلوبك.

كما أنها ميسورة التكلفة ، مع خطط تسعير مرنة تسمح للمستخدمين بالدفع مقابل ما يحتاجون إليه فقط. يقدم منشئو مواقع الويب مجموعة من خيارات التخصيص ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء موقع ويب يلبي احتياجاتهم الخاصة. يمكنهم أيضًا توفير الوقت ، حيث لا يتطلبون معرفة أو خبرة فنية واسعة. يمكن لمنشئي مواقع الويب الوصول إلى أي شخص لديه اتصال بالإنترنت ، مما يمكّن الأفراد والشركات الصغيرة من إنشاء موقع ويب دون الحاجة إلى فريق تطوير مخصص. أخيرًا ، يقدم منشئو مواقع الويب عادةً دعم العملاء والمساعدة الفنية ، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة عند الحاجة.

الأنظمة No-code مقابل منشئي مواقع الويب: فهم الاختلافات الرئيسية

عند النظر في الاختلافات بين الأنظمة الأساسية no-code ومنشئي مواقع الويب ، من المهم ملاحظة أن الفروق كبيرة ويمكن أن تؤثر على نطاق ووظائف وجود مشروع أو شركة عبر الإنترنت.

تم تصميم أدوات إنشاء مواقع الويب بشكل أساسي لإنشاء واجهات مستخدم (UI) لمواقع الويب. على الرغم من أنها قد توفر بعض الوظائف المحدودة ، إلا أنها لا تتضمن عادةً القدرة على إنشاء واجهة خلفية لموقع ويب. في الواقع ، عدد قليل جدًا من منشئي مواقع الويب لديهم أي قدرات خلفية على الإطلاق.

من ناحية أخرى ، تقدم الأنظمة الأساسية no-code مجموعة واسعة من الميزات والتكاملات. تم تصميم هذه الأنظمة الأساسية لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع الويب ذات الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وغيرها من المنتجات الرقمية المعقدة.

عمليات الدمج العديدة المتاحة من خلال الأنظمة الأساسية no-code تجعل هذه الوظيفة الموسعة ممكنة. تسمح عمليات الدمج هذه للمستخدمين بتوصيل تطبيقاتهم بمختلف خدمات الجهات الخارجية وواجهة برمجة التطبيقات ، مثل قواعد البيانات وبوابات الدفع ومنصات المراسلة.

بالإضافة إلى إمكانيات التكامل ، توفر الأنظمة الأساسية no-code للمستخدمين مجموعة من الأدوات والميزات لإنشاء منتجاتهم الرقمية وتخصيصها. قد يشمل ذلك محررات drag-and-drop ، والقوالب المعدة مسبقًا ، وأدوات التصميم المرئي التي تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات معقدة وعملية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تكمن الاختلافات الرئيسية بين منشئي مواقع الويب والأنظمة no-code في قدراتهم وحالات الاستخدام المقصودة. بينما قد يكون منشئو مواقع الويب كافيين لبعض المشاريع البسيطة ، فإن الأنظمة الأساسية no-code توفر مجموعة أكثر شمولاً من الأدوات والميزات لإنشاء منتجات رقمية معقدة وذات كفاءة عالية.

أفضل 5 منصات no-code لمشروعك

عندما يتعلق الأمر ببناء التطبيقات أو البرامج ، يمكن أن يكون الترميز عائقًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات الذين يحتاجون إلى المزيد من الخبرة الفنية أو الموارد لتوظيف فريق تطوير متخصص. ومع ذلك ، فقد سهّل ظهور الأنظمة الأساسية no-code على أي شخص إنشاء منتجات رقمية وتشغيلها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

على الرغم من توفر العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، فإليك خمس منصات شائعة قد تفكر فيها في مشروعك:

AppMaster - AppMaster هو نظام أساسي no-code يوفر وظائف ثلاثية في واحد. باستخدام هذا النظام الأساسي ، يمكنك إنشاء تطبيق ويب وتطبيق جوال وخلفية ، كل ذلك دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. ما يميز AppMaster هو أنه ينشئ كود المصدر والوثائق لتطبيقك ، مما ينتج عنه تطبيق قوي يعمل بكامل طاقته بدلاً من مجرد MVP . ينجز AppMaster هذا من خلال محاكاة عمل فريق التطوير الكامل ، ولكن مع ميزة رئيسية واحدة: يمكنه إكمال العمل أسرع بعشر مرات. في الواقع ، تقوم بإنشاء رمز بمعدل 22000 سطر في الثانية وتجميع الاختبارات ونشرها على الخوادم المستهدفة .

Adalo - Adalo هو نظام أساسي مشهور no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جوال وتطبيقات ويب أصلية بصريًا. يحتوي على مجموعة واسعة من المكونات القابلة للتخصيص ، ويمكن للمستخدمين إضافة منطقهم الخاص مع الإجراءات والشروط. يوفر Adalo أيضًا ميزات لإدارة البيانات ومصادقة المستخدم والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية.

- هو نظام أساسي مشهور يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جوال وتطبيقات ويب أصلية بصريًا. يحتوي على مجموعة واسعة من المكونات القابلة للتخصيص ، ويمكن للمستخدمين إضافة منطقهم الخاص مع الإجراءات والشروط. يوفر أيضًا ميزات لإدارة البيانات ومصادقة المستخدم والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية. Bubble - Bubble عبارة عن منصة برمجة مرئية متكاملة لإنشاء تطبيقات الويب. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لتصميم الواجهات ومهام سير العمل وقواعد البيانات. يمكن أن تتكامل Bubble أيضًا مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية ، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لبناء تطبيقات الويب المعقدة.

- عبارة عن منصة برمجة مرئية متكاملة لإنشاء تطبيقات الويب. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لتصميم الواجهات ومهام سير العمل وقواعد البيانات. يمكن أن تتكامل أيضًا مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية ، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لبناء تطبيقات الويب المعقدة. FlutterFlow - يتيح هذا النظام الأساسي للمستخدمين تصميم ونشر تطبيقات الويب والجوال دون كتابة تعليمات برمجية. يحتوي على مجموعة متنوعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا ، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء مكونات ومنطق مخصص. يوفر FlutterFlow أيضًا ميزات لإدارة البيانات ومصادقة المستخدم والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية.

- يتيح هذا النظام الأساسي للمستخدمين تصميم ونشر تطبيقات الويب والجوال دون كتابة تعليمات برمجية. يحتوي على مجموعة متنوعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا ، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء مكونات ومنطق مخصص. يوفر أيضًا ميزات لإدارة البيانات ومصادقة المستخدم والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية. Directual - Directual عبارة عن نظام أساسي مرئي لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال وأتمتة سير العمل وإدارة البيانات. يحتوي على واجهة drag-and-drop لإنشاء التطبيقات ويوفر ميزات مصادقة المستخدم وتكاملات الطرف الثالث. إن تركيز Directual على أتمتة سير العمل يجعلها أداة قوية للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وتحسين الكفاءة.

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أفضل 5 منشئي مواقع ويب لموقعك على الويب

Wix - Wix هو منشئ مواقع الويب الشهير الذي يوفر وظائف drag-and-drop والقوالب القابلة للتخصيص وواجهة سهلة الاستخدام. كما يوفر العديد من الميزات ، بما في ذلك إمكانات التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) والعديد من عمليات دمج الجهات الخارجية.

- هو منشئ مواقع الويب الشهير الذي يوفر وظائف والقوالب القابلة للتخصيص وواجهة سهلة الاستخدام. كما يوفر العديد من الميزات ، بما في ذلك إمكانات التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) والعديد من عمليات دمج الجهات الخارجية. Shopify - Shopify هو منشئ مواقع الويب مصمم خصيصًا لمواقع التجارة الإلكترونية. يقدم مجموعة من الأدوات لإنشاء متاجر عبر الإنترنت ، بما في ذلك القوالب القابلة للتخصيص ومعالجة الدفع وإدارة المخزون.

- هو منشئ مواقع الويب مصمم خصيصًا لمواقع التجارة الإلكترونية. يقدم مجموعة من الأدوات لإنشاء متاجر عبر الإنترنت ، بما في ذلك القوالب القابلة للتخصيص ومعالجة الدفع وإدارة المخزون. Webflow - Webflow هو منشئ مواقع الويب الشهير بواجهة drag-and-drop وأداة تصميم قوية تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب معقدة دون كتابة تعليمات برمجية. يوفر مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص والتكامل مع الخدمات الشائعة والميزات مثل وظائف التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث والتحليلات.

- هو منشئ مواقع الويب الشهير بواجهة وأداة تصميم قوية تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب معقدة دون كتابة تعليمات برمجية. يوفر مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص والتكامل مع الخدمات الشائعة والميزات مثل وظائف التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث والتحليلات. Tilda - Tilda هي أداة إنشاء مواقع ويب تحظى بتقدير كبير وتمكن المستخدمين من تطوير مواقع ويب جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة بدون خبرة في الترميز. من خلال واجهة drag-and-drop البديهية ، تبسط Tilda عملية إنشاء موقع الويب ، وتقدم مجموعة من القوالب والوحدات والكتل القابلة للتخصيص لدمج الميزات والوظائف الأساسية بسلاسة.

- هي أداة إنشاء مواقع ويب تحظى بتقدير كبير وتمكن المستخدمين من تطوير مواقع ويب جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة بدون خبرة في الترميز. من خلال واجهة البديهية ، تبسط عملية إنشاء موقع الويب ، وتقدم مجموعة من القوالب والوحدات والكتل القابلة للتخصيص لدمج الميزات والوظائف الأساسية بسلاسة. GoDaddy - GoDaddy هو منشئ مواقع الويب الشهير بواجهة سهلة الاستخدام ، وقوالب قابلة للتخصيص ، ومنشئ مواقع drag-and-drop . يوفر أدوات تحسين محركات البحث والتحليلات وإمكانيات التجارة الإلكترونية وخدمات تسجيل اسم المجال ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات الذين يتطلعون إلى إنشاء موقع ويب احترافي بسرعة.

الخلاصة

في الختام ، تقدم كل من الأنظمة الأساسية no-code ومنشئي مواقع الويب حلولًا قيمة للأفراد والشركات الذين يتطلعون إلى إنشاء موقع ويب أو منتج رقمي دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة ترميز واسعة. تعد الأنظمة الأساسية No-code أكثر تنوعًا ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات والتكامل ، وهي مصممة لإنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب والجوال. من ناحية أخرى ، تم تصميم أدوات إنشاء مواقع الويب بشكل أساسي لإنشاء واجهات مستخدم لمواقع الويب وتقديم حل مناسب وبأسعار معقولة للمشاريع البسيطة. في النهاية ، سيعتمد الاختيار بين هذين الخيارين على الاحتياجات والأهداف المحددة للمستخدم. مع توفر العديد من الأنظمة الأساسية no-code وبناة مواقع الويب ، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. ومع ذلك ، من خلال النظر في الميزات والفوائد الرئيسية لكل خيار ، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرار مستنير واختيار الخيار الأفضل لاحتياجات بناء مواقع الويب الخاصة بهم.

التعليمات

ما هي المنصات no-code ومنشئي مواقع الويب؟

الأنظمة No-code ومنشئي مواقع الويب هي أدوات تُستخدم لإنشاء مواقع ويب أو تطبيقات ويب دون مطالبة المستخدم بكتابة تعليمات برمجية. يستخدمون واجهات drag-and-drop ، والقوالب المعدة مسبقًا ، وأدوات التصميم المرئي لتسهيل إنشاء موقع ويب أو تطبيق ويب على أي شخص.

ما هو الفرق الرئيسي بين المنصات no-code ومنشئي مواقع الويب؟

يتمثل الاختلاف الرئيسي في أن الأنظمة الأساسية no-code تقدم عادةً ميزات أكثر تقدمًا ، مثل القدرة على إنشاء مهام سير عمل معقدة ، والتكامل مع البرامج الأخرى ، وإنشاء قواعد بيانات مخصصة. من ناحية أخرى ، تم تصميم منشئي مواقع الويب ليكونوا أكثر وضوحًا ، مع التركيز على إنشاء مواقع الويب الأساسية بسرعة وسهولة.

هل يمكنني استخدام منشئ مواقع الويب لإنشاء موقع ويب أكثر تعقيدًا؟

نعم ، يمكنك ذلك ، ولكن مصممي مواقع الويب مصممون بشكل عام لمواقع الويب الأبسط. إذا كنت بحاجة إلى موقع ويب أكثر تعقيدًا ، فقد ترغب في التفكير في استخدام نظام no-code بدلاً من ذلك ، حيث سيوفر المزيد من الميزات والمرونة.

هل هناك أي مزايا لاستخدام منشئ مواقع الويب على نظام no-code ؟

نعم ، هناك بعض المزايا لاستخدام منشئ مواقع الويب. عادةً ما تكون أسهل في الاستخدام ، مع واجهات أبسط وميزات أقل للتنقل. كما أنها عادة ما تكون بأسعار معقولة أكثر من المنصات no-code ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأفراد أو الشركات الصغيرة بميزانية محدودة.

هل يمكنني استخدام نظام أساسي no-code إذا لم يكن لدي أي خبرة في الترميز؟

نعم تستطيع. تم تصميم الأنظمة No-code ليتم استخدامها من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في الترميز ، وهي توفر مجموعة من الأدوات لتسهيل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب.

هل يمكنني استخدام منشئ مواقع الويب إذا كانت لدي خبرة في الترميز؟

نعم تستطيع. تم تصميم منشئي مواقع الويب ليكونوا سهلين على الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في الترميز. ومع ذلك ، يمكن أيضًا استخدامها من قبل الأشخاص الذين لديهم خبرة في الترميز والذين يرغبون في إنشاء موقع ويب أساسي بسرعة وسهولة.

ما هي بعض المنصات الشائعة التي no-code ؟

تتضمن بعض الأنظمة الأساسية الشائعة التي no-code Bubble و AppMaster و Adalo.

ما هي بعض منشئي المواقع الشعبية؟

تتضمن بعض منشئي مواقع الويب المشهورين Wix و Squarespace و Webflow.