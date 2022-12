Ngày nay, khi nó phát triển, mọi doanh nghiệp sớm muộn cũng phải tự động hóa quy trình làm việc. Tự động hóa quy trình làm việc giải quyết một số vấn đề kinh doanh cùng một lúc:

tốc độ làm việc chậm;

doanh số và doanh thu nhỏ;

những sai lầm thường xuyên do yếu tố con người;

kiệt sức của nhân viên do quá tải và thực hiện các công việc thường ngày tẻ nhạt;

việc thu thập số liệu thống kê kém chất lượng và kết quả là lập kế hoạch sai lầm về các mục tiêu kinh doanh.

Trên con đường để tự động hóa quy trình làm việc, bạn có thể sử dụng một số phương pháp: một chu kỳ phát triển ứng dụng hoàn chỉnh từ đầu hoặc rút ngắn chu kỳ phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng không mã.

Với phát triển không mã, bạn không phải viết mã cho ứng dụng của mình từ đầu. Bạn có thể nhanh chóng tạo một ứng dụng kinh doanh bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn với cách tiếp cận này. Ngoài ra, có những nền tảng với việc tạo mã nguồn theo thời gian thực bằng cách sử dụng mạng nơ-ron.

Ngày nay, khái niệm không mã bao gồm khả năng không chỉ tạo các ứng dụng web và di động mà còn tạo ra các rô bốt và rô bốt, triển khai tự động trong các kho lưu trữ đám mây khác nhau, xây dựng cơ sở dữ liệu và logic nghiệp vụ, cũng như tích hợp với một số lượng lớn các dịch vụ và hệ thống thanh toán phổ biến nhất. Nó làm giảm thời gian phát triển và ngân sách phát triển xuống gấp mười lần.

Các bước để tự động hóa quy trình làm việc của bạn thành công

Bài viết này đã cố gắng tiết lộ các bước trên con đường dẫn đến tự động hóa quy trình làm việc thành công cho doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng công nghệ không mã. Sử dụng danh sách kiểm tra này để bắt đầu ngay hôm nay.

1. Đặt mục tiêu cho quá trình tự động hóa quy trình làm việc

Trước khi tự động hóa quy trình kinh doanh của bạn, điều cần thiết là phải thiết lập mục đích của nó. Đặt câu hỏi cho bản thân:

Nhiệm vụ chính mà tự động hóa quy trình làm việc cần giải quyết là gì?

Bằng những chỉ số nào, tôi có thể hiểu rằng tôi đã đạt được mục tiêu của mình?

Bây giờ tôi có cần phải tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc của công ty mình hay chỉ một tập hợp các quy trình kinh doanh riêng biệt? Những cái nào?

Đó là tự động hóa lâu dài ổn định với một tương lai hay một giải pháp tạm thời?

Tôi có thể phân bổ ngân sách nào cho tự động hóa?

Tôi có đủ khả năng để thuê một nhóm phát triển hay tôi vẫn cần cắt giảm chi phí?

Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn tránh được các vấn đề trong tương lai trong và sau khi thực hiện tự động hóa. Nếu thực hiện các phân tích một cách chính xác, bạn sẽ không gặp phải tình huống vali không có tay cầm, vứt đi thật đáng tiếc và không tiện mang đi xa nữa.

2. Tạo danh sách các quy trình kinh doanh

Nhiệm vụ chính của việc tự động hóa các quy trình kinh doanh là tổ chức công việc trong từng bộ phận cụ thể của công ty. Vì vậy, danh sách các quy trình kinh doanh cần tự động hóa ngay từ đầu. Có lẽ, không phải tất cả các quy trình kinh doanh của công ty bạn đều cần được tự động hóa để đạt được mục tiêu mong muốn, mà chỉ một số hoặc quy trình của một bộ phận.

Ví dụ: bạn có cơ sở kinh doanh may áo khoác ngoài của riêng mình: bộ phận thiết kế, cung cấp nguyên phụ liệu, xưởng may và thợ may, và bộ phận tiếp thị. Và bạn nhận thấy rằng các thợ may của bạn không còn có thể đối phó với khối lượng đơn đặt hàng và ngày giao hàng của lô hàng đang thay đổi. Bạn đã tiến hành một cuộc khảo sát và xác định rằng họ khó có thể điều hướng một phạm vi mô hình mở rộng và nhanh chóng tìm hiểu để sản xuất các mô hình mới có chất lượng cao. Điều gì có thể giúp trong tình huống như vậy: sửa đổi lịch trình làm việc, thay đổi thời lượng và số ca làm việc, sửa đổi tiền lương, thuê nhân viên mới?

Tốt hơn hết bạn nên tạo một ứng dụng để đi sâu vào các nhiệm vụ ngoài giờ làm việc, trên đường đi làm và trong quy trình làm việc để chuẩn bị kỹ càng hơn. Nó có thể hiển thị từng cập nhật về hệ thống cống rãnh, video có tạo mẫu, nhận xét, tải lên các mẫu cũ và mới bất kỳ lúc nào, bao gồm cả trò chuyện trực tiếp với người đứng đầu và các nhân viên khác.

Xác định quy trình kinh doanh nào bạn cần trong ứng dụng của mình và với sự hiểu biết này, bạn có thể tiếp tục.

3. Tạo bản đồ các tương tác xử lý nghiệp vụ

Bây giờ bạn đã có danh sách tất cả các quy trình kinh doanh có liên quan để tự động hóa, hãy đặt chúng trên một trang giấy trắng dưới dạng các khối để xây dựng các kết nối giữa chúng một cách hợp lý. Chúng cắt nhau và nối với nhau ở những điểm nào? Làm thế nào để chúng cập bến, bằng những công cụ nào? Làm cách nào để bạn kiểm soát việc cập nhật thành công và các quy trình tiếp tục hoạt động? Việc thể hiện trực quan dưới dạng sơ đồ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sắp xếp các quy trình kinh doanh của công ty, giai đoạn nào là quan trọng và cần chú ý những gì trong quy trình tự động hóa.

4. Làm rõ danh sách kiểm tra và KPI của các quy trình kinh doanh của bạn

Ở đây, bạn cần nâng cao danh sách kiểm tra và KPI của nhân viên, sửa đổi nếu chúng đã lỗi thời hoặc tạo nếu chúng còn thiếu. Trả lời những câu hỏi như vậy cho từng người tham gia vào quy trình kinh doanh mà bạn muốn tự động hóa:

Mỗi người tham gia trong quá trình kinh doanh thực hiện những bước nào?

Dữ liệu nào là cần thiết cho mỗi người tham gia trong quá trình kinh doanh để thực hiện công việc của họ?

Những cột mốc nào quyết định sự tiến bộ của anh ấy?

Bạn nhận được kết quả gì từ công việc của một người tham gia trong quá trình kinh doanh?

Quá trình chỉnh sửa như thế nào, nếu có?

Có danh sách kiểm tra chính xác và dễ hiểu và KPI theo quy định sẽ tăng tốc bất kỳ dự án phát triển phần mềm nào.

5. Bổ nhiệm nhân viên của bạn để quản lý tự động hóa

Các trình tạo không mã cho phép nhân viên của bạn tự xây dựng ứng dụng hoặc liên hệ với các nhà phát triển không mã để lắp ráp và chỉ giám sát quá trình tạo ứng dụng. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ cần chọn một nhân viên chịu trách nhiệm về quy trình tự động hóa. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu đó là một người có kiến thức kỹ thuật cơ bản và quan trọng nhất là một người biết và hiểu rõ tất cả các quy trình kinh doanh của công ty.

6. Tìm kiếm các tùy chọn nền tảng không mã

Hàng năm, các công nghệ không mã đang phát triển và ngày càng có nhiều lời chào hàng trên thị trường các nền tảng và công cụ xây dựng không mã. Ngoài ra, chức năng của chúng đang mở rộng: bạn có thể thu thập cả trang đích đơn giản và trang web chính thức có nội dung động (ví dụ: phần phụ trợ của trang web của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng không mã của chúng tôi); một ứng dụng để đặt món ăn, sẽ được đồng bộ hóa hoàn toàn với ứng dụng dành cho người giao hàng, một CRM phức tạp từ đầu, v.v. Tự làm quen với các nền tảng không mã tốt nhất và chọn một nền tảng phù hợp nhất với nhiệm vụ tự động hóa quy trình làm việc của bạn. Bài viết đã thu thập các nền tảng và công cụ không mã tốt nhất vào năm 2022.

7. Liên hệ với AppMaster.io để có giải pháp tốt nhất

Nền tảng không mã của chúng tôi có khái niệm tất cả trong một, vì vậy AppMaster.io là giải pháp tốt nhất để xây dựng hầu hết các loại ứng dụng. Sử dụng hàm tạo không mã của chúng tôi, bạn có thể xây dựng một chương trình phụ trợ thực sự sẽ giống hệt với phần phụ trợ trong các ứng dụng được viết bằng phương pháp phát triển cổ điển. AppMaster.io tạo ra mã con người có thể đọc được và có thể được xuất nếu cần. Chúng tôi đã tạo một trình chỉnh sửa quy trình kinh doanh thuận tiện để tập hợp một ứng dụng phức tạp trong vài ngày. Việc lắp ráp sử dụng các cấu trúc kéo và thả đơn giản: kéo và thả các phần tử vào vùng hiển thị và tùy chỉnh chúng. Bạn có thể kết nối nhiều tích hợp với các dịch vụ khác vào ứng dụng của mình. Bây giờ có hơn 40 mô-đun trên nền tảng để tăng tốc độ phát triển ứng dụng của bạn. Các chỉnh sửa đối với ứng dụng đã lắp ráp được thực hiện trong thời gian thực. Sau khi thực hiện các chỉnh sửa, bạn không phải xuất bản lại ứng dụng di động trên các chợ; tất cả các sửa đổi sẽ được xuất bản tự động. Nó vô cùng tiện lợi. Hệ thống giám sát chăm sóc sức khỏe và hệ thống báo cáo lỗi (nhật ký) của chúng tôi giúp ngón tay của bạn theo dõi nhịp đập của ứng dụng và thực hiện các bản sửa lỗi ngay lập tức. Đó là lý do tại sao, trên AppMaster.io , bạn có thể xây dựng một ứng dụng ở bất kỳ mức độ phức tạp nào, thậm chí là một "Facebook mới".

Sự kết luận

Bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc của công ty mình một cách kinh tế và nhanh chóng với các trình tạo không mã và công cụ không mã. Trước đó, bạn nên thực hiện một số bước để quá trình tự động hóa trở nên tối ưu và thành công nhất có thể:

thiết lập mục tiêu cuối cùng là tự động hóa quy trình làm việc;

biên soạn danh sách các quy trình kinh doanh của công ty bạn;

tạo bản đồ về sự tương tác của các quy trình kinh doanh;

làm rõ danh sách kiểm tra và KPI của quy trình kinh doanh;

việc bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm giám sát tự động hóa;

làm quen với các tùy chọn cho các trình tạo và nền tảng không mã;

lựa chọn nền tảng chức năng nhất, chẳng hạn như AppMaster.io.

Bạn có thể bắt đầu tự động hóa quy trình làm việc của mình với chúng tôi tại AppMaster.io . Chúng tôi sẽ đồng hành trong quá trình và giúp bạn từng bước theo mong muốn của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có một chương trình liên kết tuyệt vời cho các nhà phát triển không có mã. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Tương lai của kinh doanh là không có mã!