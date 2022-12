Tegenwoordig komt elk bedrijf vroeg of laat in aanraking met workflowautomatisering. Workflow automatisering lost verschillende bedrijfsproblemen tegelijk op:

trage snelheid van werken;

kleine verkoop en omzet;

veelvuldige fouten door de menselijke factor

burn-out van werknemers door overbelasting en het uitvoeren van vervelende routinetaken;

verzameling van statistieken van slechte kwaliteit en, als gevolg daarvan, foutieve planning van bedrijfsdoelstellingen.

Op weg naar workflowautomatisering kunt u een paar methoden gebruiken: een volledige cyclus van applicatieontwikkeling vanaf nul of verkorting van de cyclus van applicatieontwikkeling met behulp van no-code.

Met no-code ontwikkeling hoeft u geen code voor uw applicatie vanaf nul te schrijven. Met deze aanpak kunt u snel een bedrijfsapplicatie maken met behulp van kant-en-klare templates. Daarnaast zijn er platforms met realtime broncodegeneratie met behulp van neurale netwerken.

Tegenwoordig omvat het concept van no-code niet alleen de mogelijkheid om web- en mobiele toepassingen te creëren, maar ook om robots en bots te maken, automatische implementatie in verschillende cloud-opslagplaatsen, het bouwen van een database en bedrijfslogica, evenals integraties met een groot aantal van de meest populaire diensten en betalingssystemen. Het vertienvoudigt de ontwikkelingstijd en het ontwikkelingsbudget.

Stappen voor een succesvolle workflow automatisering

Dit artikel probeerde de stappen te onthullen op weg naar succesvolle workflow automatisering van uw bedrijf met behulp van no-code technologieën. Gebruik deze checklist om vandaag nog aan de slag te gaan.

1. Stel een doel voor de workflow automatisering

Voordat u uw bedrijfsworkflow automatiseert, is het essentieel om het doel ervan vast te stellen. Stel uzelf vragen:

Wat is de belangrijkste taak die workflow automatisering moet oplossen?

Door welke indicatoren zou ik kunnen begrijpen dat ik mijn doel heb bereikt?

Moet ik nu de hele workflow van mijn bedrijf automatiseren of alleen een afzonderlijke reeks bedrijfsprocessen? Welke?

Gaat het om een stabiele langetermijnautomatisering met toekomst of om een tijdelijke oplossing?

Welk budget kan ik uittrekken voor automatisering?

Kan ik het me veroorloven een ontwikkelingsteam in te huren, of moet ik nog steeds kosten besparen?

Door deze vragen te beantwoorden kunt u toekomstige problemen tijdens en na de implementatie van automatisering voorkomen. Als u de analyse correct uitvoert, zult u niet geconfronteerd worden met een koffer zonder handvat, die jammer is om weg te gooien en onhandig is om verder te dragen.

2. Maak een lijst van bedrijfsprocessen

De belangrijkste taak van het automatiseren van bedrijfsprocessen is de organisatie van het werk in elk specifiek segment van het bedrijf. Maak daarom in de eerste plaats een lijst van bedrijfsprocessen die geautomatiseerd moeten worden. Misschien hoeven niet alle bedrijfsprocessen van uw bedrijf te worden geautomatiseerd om het gewenste doel te bereiken, maar slechts enkele of de processen van één afdeling.

U hebt bijvoorbeeld een eigen bedrijf dat bovenkleding naait: een ontwerpafdeling, grondstoffenvoorziening, een atelier en naaisters, en een marketingafdeling. En u hebt gemerkt dat uw naaisters het volume van de bestellingen niet meer aankunnen, en dat de leveringsdatum van de partij verschuift. U hebt een onderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat het voor hen moeilijk is om een uitgebreid modellengamma te navigeren en snel nieuwe modellen van hoge kwaliteit te leren produceren. Wat kan in zo'n situatie helpen: het werkschema herzien, de duur en het aantal ploegen wijzigen, de lonen herzien, nieuwe werknemers aannemen?

Beter is het om een applicatie te maken om zich te verdiepen in taken buiten werktijd, op weg naar het werk, en in de workflow om beter voorbereid te zijn. Het kan elke naaister update, een video met een voorbeeld creatie, opmerkingen, uploaden oude en nieuwe patronen op elk gewenst moment, met inbegrip van een directe chat met het hoofd en andere medewerkers.

Bepaal welke bedrijfsprocessen je nodig hebt in je applicatie, en met dit begrip kun je verder.

3. Maak een kaart van zakelijke verwerkingsinteracties

Nu je een lijst hebt van alle relevante bedrijfsprocessen voor automatisering, zet je ze op een blanco vel in de vorm van blokken om goed verbindingen tussen hen te bouwen. Op welke punten kruisen ze elkaar en sluiten ze aan? Hoe koppelen ze, met welke hulpmiddelen? Hoe controleert u of de koppeling gelukt is en de processen blijven werken? Visuele weergave in de vorm van een schema helpt u beter te begrijpen hoe de bedrijfsprocessen van uw bedrijf zijn ingericht, welke fasen cruciaal zijn en waar in het automatiseringsproces op gelet moet worden.

4. Verduidelijk checklists en KPI van uw bedrijfsprocessen

Hier moet u de checklists en KPI's van uw medewerkers aan de orde stellen, herzien als ze verouderd zijn, of creëren als ze helemaal ontbreken. Beantwoord deze vragen voor elke deelnemer aan het bedrijfsproces dat u wilt automatiseren:

Welke stappen neemt elke deelnemer aan het bedrijfsproces?

Welke gegevens heeft elke deelnemer aan het bedrijfsproces nodig om zijn werk uit te voeren?

Welke mijlpalen bepalen hoe hij vordert?

Welk resultaat van het werk van een deelnemer aan het bedrijfsproces krijgt u bij de uitvoer?

Hoe verloopt het eventuele redactieproces?

Het hebben van nauwkeurige en begrijpelijke checklists en voorgeschreven KPI's zal elk softwareontwikkelingsproject versnellen.

5. Stel uw medewerker aan voor het automatiseringsbeheer

No-code constructeurs laten uw medewerkers zelf applicaties bouwen of contact opnemen met no-code ontwikkelaars voor assemblage en alleen toezicht houden op het proces van het maken van een applicatie.In ieder geval moet u een medewerker selecteren die verantwoordelijk is voor het automatiseringsproces. Natuurlijk is het beter als het een persoon is met technische basiskennis en vooral een persoon die alle bedrijfsprocessen van het bedrijf goed kent en begrijpt.

6. Zoek no-code platformopties

Elk jaar ontwikkelen no-code technologieën zich, en er zijn steeds meer aanbiedingen op de markt van no-code constructeurs en platforms. Ook hun functionaliteit breidt zich uit: je kunt zowel een eenvoudige landingspagina als een volwaardige website met dynamische inhoud verzamelen (de backend van onze site is bijvoorbeeld gebouwd op ons no-code platform); een app voor het bestellen van eten, die volledig gesynchroniseerd wordt met de app voor koeriers, een complex CRM van de grond af, enz. Maak uzelf vertrouwd met de beste no-code platforms en kies degene die het beste past bij uw workflow automation taak. Het artikel heeft de beste no-code platforms en tools in 2022 verzameld.

Ons no-code platform heeft een all-in-one concept, dus AppMaster.io is de beste oplossing voor het bouwen van de meeste soorten applicaties. Met behulp van onze no-code constructor kunt u een echte backend bouwen die identiek is aan de backend in applicaties die met de klassieke ontwikkelingsmethode zijn geschreven. AppMaster.io genereert menselijk leesbare code die indien nodig kan worden geëxporteerd. We hebben een handige business process editor gemaakt om in een paar dagen een complexe applicatie in elkaar te zetten. De assemblage maakt gebruik van eenvoudige drag-and-drop constructeurs: sleep elementen naar het podium en pas ze aan. U kunt vele integraties met andere diensten aan uw toepassing koppelen. Er zijn nu meer dan 40 modules op het platform om de ontwikkeling van uw applicatie te versnellen. Bewerkingen aan de samengestelde toepassing gebeuren in real-time. Na het maken van bewerkingen hoeft u de mobiele applicatie niet opnieuw te publiceren op marktplaatsen; alle wijzigingen worden automatisch gepubliceerd. Het is ongelooflijk handig. Met onze zorgmonitor en het foutrapportagesysteem (logboeken) houdt u de vinger aan de pols van de applicatie en kunt u direct verbeteringen aanbrengen. Daarom kunt u op AppMaster.io een applicatie bouwen van elke complexiteit, zelfs een "nieuw Facebook".

Conclusie

U kunt de workflow van uw bedrijf economisch en snel automatiseren met no-code constructors en no-code tools. Vooraf is het de moeite waard een aantal stappen te doorlopen om het automatiseringsproces zo optimaal en succesvol mogelijk te laten verlopen:

het bepalen van het uiteindelijke doel van workflow automatisering;

het opstellen van een lijst van de bedrijfsprocessen van uw bedrijf;

het maken van een kaart van de interactie van bedrijfsprocessen;

verduidelijking van checklists en KPI's van bedrijfsprocessen;

de aanstelling van een persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht op de automatisering;

kennismaking met opties voor no-code constructeurs en platforms;

selectie van het meest functionele platform, zoals AppMaster.io.

U kunt bij ons op AppMaster.io beginnen met het automatiseren van uw workflow. Wij begeleiden het proces en helpen u bij elke stap volgens uw wensen. Ook hebben we een geweldig affiliate programma voor no-code ontwikkelaars. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

De toekomst van het bedrijfsleven is no-code!