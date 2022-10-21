随着市场上猖獗的企业家和公司的数量与日俱增，你有没有想过，是什么帮助他们中的任何一个脱颖而出？答案就在于创新。今天，比起遵循关于事物构建方式的旧惯例，更聪明地做事可以给你带来更好的回报。

这个概念在谈到无代码开发时非常适用。顾名思义，无代码自动化是在不使用传统编程或编写代码的情况下开发应用程序的方法。传统上，公司需要雇用整个技术团队来构建其软件产品和应用程序。今天，如果你的团队中有一个天才的无代码专家，就可以实现这个目标。

无代码自动化是一种软件开发的方法，允许你在几乎没有编程知识的情况下创建应用程序。无代码解决方案使业务人员能够开发软件产品，包括简单的添加，如一个表格或更复杂的功能的应用程序。他们还可以通过增加更多的功能使现有的网站或应用程序变得更好。即使个人缺乏基本的编程技能，也可以这样做。在我们进一步了解无代码专家以及在哪里可以为你的公司找到完美的无代码专家之前，让我们看看 "无代码 "一词的实际含义。

什么是无代码方法？

无代码解决方案使人们能够创建数字系统和自动化程序，甚至无需编程。受传统编码的限制，任何人都会受到他们的技术知识水平或支付能力的制约。他们将不得不精通写代码，或者找别人来把他们的想法变成现实。然而，在无码开发的帮助下，情况不再是这样了。

无代码专家是软件组装者，而不是软件开发者。他们在强大的无代码平台的帮助下把一个应用程序组装起来。无代码已经导致了一个繁荣的无代码工具生态系统的发展，以促进创新。由于无代码解决方案，软件开发变得更加容易。你甚至不需要写一行代码就可以建立软件产品。复杂的网络应用和移动应用现在可以使用拖放架构可视化地创建。因此，软件开发人员现在可以是任何一个人。

为了促进快速交付，无代码自动化将脚本语言和语法与逻辑分开，并采用可视化的软件开发方法。无代码类似于低代码创建。主要的区别是，低代码系统使用的抽象性要少得多，这意味着它们需要对计算机语言和一些代码有一定的了解，并且经常被有经验的开发者使用。

无代码是如何工作的？

虽然它被称为无代码，但这个名字可能会引起误解，因为实际上在幕后有很多编码正在进行。然而，这种编程是抽象的，是在后台进行的，对用户来说是不明显的。无代码服务供应商使用直接的操作掩盖了客户所做的深度，如点击和拖放软件组件来创建一个应用程序。他们承担这背后的真正工作。

无代码自动化利用视觉上集成的编程环境和软件平台，结合了创建和评估程序所需的最佳工具。这包括复杂的任务，如API集成和相对容易的任务，如前端管理。这有点类似于低代码开发。他们经常采用一种模型驱动的方法。在这里，软件应用的预期功能是在任何实际编码之前用软件模型绘制出来的。基于模型的测试可以用来测试新生产的软件，然后再部署。

无代码是未来吗？

预计到2022年，无代码的增长率将达到44.4%，从 2017年的43.2亿美元达到272.3亿美元。这是一个统计数字，向我们展示了无代码自动化的发展前景。它告诉我们，无代码运动确实是未来的趋势。

企业开发的移动应用的发展是由数字转型的需要所促使的。没有足够的平台或有能力的开发人员来满足这一需求。此外，我们看待技术的方式也发生了重大转变。这极大地帮助了对无代码开发的接受。

无代码平台使其有可能满足企业对移动应用程序不断增长的需求。这使得开发人员可以更容易地集中精力解决更重要的技术问题。另一个有助于促进无代码开发的因素是云计算的颠覆，它使每个人都可以使用云技术。今天，小企业可以利用曾经只有更大的组织才能使用的技术。如今，在云的帮助下，你只需要一个互联网连接。

不用担心价格或基础设施，即使是小公司也可以通过无代码解决方案轻松创建网络应用和移动应用。在典型的工作模式中，IT通常参与到每个阶段。整个应用程序是由开发人员选择的，而团队的其他成员则批准它。这种模式已经改变，由于云计算和无代码自动化，对IT的依赖已经减少。大多数公司无法管理昂贵无比的IT资源和基础设施。

由于无代码和低代码平台，用户可以使用直接和用户友好的设计界面创建移动应用程序。无代码自动化使人们有可能在不深入了解编码或编程的情况下创建移动应用程序。在无代码开发的帮助下，也有可能实现流程自动化。

我们在这里已经谈了很多关于无代码和低代码的内容。正如其名称所示，低代码开发涉及的编程可能性比无代码稍多。但它们之间的根本区别是什么？

无代码和低代码的区别

低代码和无代码之间的两个关键区别是功能和可用性。不可能对这两者进行明确的测量，所以我们通常通过在光谱上查看它们来确定它们。某些无代码系统需要非常少的编码经验。其他系统允许无码者添加能够实现简单功能的自定义解决方案。这可以包括像滚动条，导航菜单，或自定义阴影等东西。这很容易找到可以按原样使用的代码片断。

非程序员可以更容易地处理无代码的软件问题，但要增加更复杂的活动就很有挑战性。相比之下，增加这种离散的功能可能由具有一定编程知识的IT专家使用低代码软件完成。低代码和无代码系统起源于快速应用开发的项目，它经常利用面向对象的编程语言，如C++ 和Java。

为什么无代码是伟大的？

无代码有几个优点。除了不需要编程技能之外，无代码对他们来说也更容易使用。无代码自动化的几个优点中的一些是。

几乎不需要培训

在无代码开发中，用户界面很容易使用，因为你可以堆叠或拖放软件元素来创建一个应用程序。用户可能需要一些基本的指导，但没有什么需要代码的。

更少的成本

允许非程序员添加简单的功能，可以解放IT员工，让他们从事更有挑战性的工作，对公司更有利。由于使用无代码开发，组织节省了时间，最终也节省了金钱。

更少的安全问题

在使用无代码开发时，用户可以从既定的选项中选择他们需要的东西。因此，他们更不倾向于使用未经批准和未经许可的工具，这些工具很难被追踪，并可能导致组织出现安全漏洞。

什么是无代码专家，我是否需要一个？

无代码专家是那些在过去使用无代码自动化创建补救措施、自动化程序和提高生产力的人。从本质上讲，他们是可以帮助你建立应用程序和无代码解决方案的个人。他们可以协助你加快开发过程，解决各种问题，并提供明智的建议。一个好的无码专家必须能够为客户提供关于最佳无码堆栈的建议。为此，他们必须对商业运作有很好的了解。

雇用无码专家可以为你的公司提供许多好处。它可以比使用传统的软件工程师更具成本效益。同时，当你对这个领域一无所知时，试图自己摸索出一个无代码平台可能需要一些时间。无代码专家可以加快这个过程。他们也会有行业经验，可以在整个开发过程中为你提供建议。

我怎样才能找到一个无码专家？

现在你知道了无码专家的作用，你一定想知道，在哪里可以找到适合你的无码项目要求的专家？你可以使用一些平台或特定的无代码工具来寻找一个好的专家。我们将在下一节中看到一些可以找到无代码专家的好地方。然而，在这之前，有一些事情你应该在雇佣无代码开发人员之前就清楚。

功能性

你应该清楚的第一件事是你的无代码项目或移动应用程序做什么。你应该了解或描绘出你希望它有哪些功能。这将使无代码开发人员的工作更容易。如果你能很好地记录你的想法，这将使无代码专家有更好的理解。在你聘请专家之前，你应该有一个明确的想法，以及你想实现的大部分功能。专业的无码专家可以帮助你敲定功能的细节，并为你提供建议。

地点

你还应该弄清楚你是否希望有人与你在同一地点共同完成你的项目。虽然在同一个宫殿里一起工作使沟通更容易，但如果你在远程寻找无码专家，你可以找到更广泛的人才范围。沟通在开发过程中也起着很大的作用。如果你要雇用来自世界各地的人，确保你们有共同的语言，这样你就更容易告诉他们项目的内容。远程雇用的另一个好处是，你可以通过你的申请，选择一个属于你预算范围的专家。

预算和时间表

最后要注意的是你的预算和时间线。你是否有一个你想遵守的最后期限？以及你有哪些金钱上的限制？当你在建立产品时，你将不得不为开发以及部署花钱。你还需要为你的应用程序的营销和维护预留资金。所有这些都需要一个深思熟虑的财务计划。你也应该有一个详细的时间表。你应该与你的开发人员交谈，并提出软件任务的最后期限，如完成前端的休息API集成的时间。你可以期待任何软件项目的延迟，但如果你努力遵守时间表，你可以减少你偏离最后期限的程度。

哪里是寻找无代码专家的最佳地点？

以下是一些寻找无代码专家的优秀平台。

Codemap

Codemap使雇用无代码专家变得简单。根据他们的网页，Codemap上的所有专业人员和组织，都经过了计算机程序员和无码专家的预先筛选和确认。此外，你可以向团体或组织付费，以协助你提供额外的服务，如UI和UX的网页设计师，API集成，等等。

Nucode

Nucode是其中一个无代码工具，它是最大的无代码论坛之一，有大约5000名创造者和专家。最初的Nucode项目是在Bubble上创建的。

代码导师

虽然code mentor主要是一个招聘程序员的热点，如前端开发、后端开发和API集成等任务，但他们也有一个专门的招聘板来雇用无代码专家。

阿达罗

Adalo是一个不断扩大的平台，旨在使那些有惊人想法的人成为可能。他们允许你通过利用他们的平台和雇用成熟的无代码专业人员来协助你做到这一点。

应用大师

如果你正在寻找可以使你的任务更容易的无代码工具，那么AppMaster就是你所需要的。AppMaster是一个创建源代码的无代码平台。换句话说，该平台模仿开发者团队。你可以把同一个软件项目交给软件团队以及无代码平台，用AppMaster可以获得更好的回报。AppMaster可以生成从简单任务到API集成的所有代码。该平台会更快、更好地完成你的项目，并且花更少的钱。

AppMaster可以用Go语言构建源代码，并自动生成技术文档。你甚至不需要担心这些代码是否真的是你的!如果你想拿走源代码，AppMaster让你这样做。这个平台非常强大，你可以用它来制作任何类型的应用程序，甚至是带有后端的复杂应用程序。

AppMaster.io允许用户用服务器驱动的用户界面创建本地移动应用程序。

该平台创建你的应用程序的源代码，将其交付给任何云，并纳入第三方产品。如果你想了解更多关于AppMaster的工作方式，你可以查看他们的YouTube频道。该平台还被Product Hunt宣布为当天的第二号产品。

除了这些平台，你还可以在推特上发帖或在LinkedIn上留言，看看是否有人回应。因为编码社区的很大一部分人都活跃在这些社交网站上，他们可能会决定回复你。

总结

我们已经看到了无代码开发提供的各种好处和机会。随着该领域的进一步发展，无代码开发将在短时间内使应用开发变得更加顺利。在雇佣无代码专家之前，你应该分析你的项目，了解你想要建立什么。许多无代码工具可以帮助你的开发过程更容易。无代码运动正在彻底改变技术和我们看待构建软件的方式。在无代码平台的帮助下，我们正在走向技术的新未来。