Nu het aantal ondernemers en bedrijven op de markt met de dag toeneemt, heeft u zich ooit afgevraagd wat een van hen onderscheidt? Het antwoord ligt in innovatie. Vandaag de dag kan slimmer doen u betere beloningen opleveren dan het volgen van oudere conventies over de manier waarop dingen worden gebouwd.

Dit is een concept dat zeer goed van toepassing is als het gaat om no-code ontwikkeling. Zoals de naam al doet vermoeden, is no-code automation de methode om applicaties te ontwikkelen zonder gebruik te maken van conventionele programmering of het schrijven van code. Traditioneel moesten bedrijven een heel technisch team inhuren om hun softwareproducten en applicaties te bouwen. Vandaag kan dit worden bereikt als u één enkele getalenteerde no-code expert in uw team hebt.

No-code automatisering is een methode van softwareontwikkeling waarmee u applicaties kunt maken met weinig tot geen programmeerkennis. Met no-code oplossingen kan bedrijfspersoneel softwareproducten ontwikkelen, waaronder eenvoudige toevoegingen zoals een formulier of complexere toepassingen met meer functionaliteit. Ze kunnen ook een bestaande site of app beter maken door er meer mogelijkheden aan toe te voegen. Individuen kunnen dit doen, zelfs wanneer ze essentiële programmeervaardigheden missen. Voordat we dieper ingaan op no-code experts en waar u de perfecte no-code expert voor uw bedrijf kunt vinden, laten we eens kijken naar wat de term "no-code" eigenlijk betekent.

Wat is een no-code aanpak?

No-code oplossingen stellen mensen in staat om digitale systemen en automatiseringsprocedures te creëren, zelfs zonder te programmeren. Bij traditionele codering zou iedereen worden beperkt door zijn niveau van technische kennis of zijn vermogen om daarvoor te betalen. Ze zouden goed vertrouwd moeten zijn met het schrijven van code of iemand anders moeten zoeken om hun idee te realiseren. Dit is echter niet meer het geval met de hulp van no-code ontwikkeling.

No-code experts zijn eerder software monteurs dan software ontwikkelaars. Zij stellen een toepassing samen met behulp van krachtige no-code platforms. No-code heeft geleid tot de ontwikkeling van een bloeiend ecosysteem van no-code tools om innovatie te bevorderen. Softwareontwikkeling wordt toegankelijker door no-code oplossingen. U kunt softwareproducten bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. Complexe webapps en mobiele apps kunnen nu visueel worden gemaakt met behulp van drag-and-drop architectuur. Softwareontwikkelaars kunnen nu dus iedereen zijn.

Om snelle levering mogelijk te maken, scheidt no-code automatisering scripttalen en syntaxis van logica en hanteert het een visuele methode van softwareontwikkeling. No-code lijkt op low-code creatie. Het belangrijkste verschil is dat low-code systemen veel minder abstractie gebruiken, wat betekent dat zij enig begrip van computertalen en enige code vereisen en vaak door ervaren ontwikkelaars worden gebruikt.

Hoe werkt no-code?

Hoewel het no-code wordt genoemd, kan de naam misleidend zijn, omdat er achter de schermen wel degelijk wordt gecodeerd. Deze programmering wordt echter geabstraheerd en op de achtergrond uitgevoerd en is niet zichtbaar voor de gebruikers. No-code dienstverleners verbergen de diepte van wat klanten doen door middel van eenvoudige handelingen, zoals het klikken en neerzetten van softwarecomponenten om een app te maken. Zij ondernemen het echte werk dat hierachter schuilgaat.

No-code automatisering maakt gebruik van een visueel geïntegreerde programmeeromgeving en een softwareplatform dat de beste tools combineert die nodig zijn om programma's te maken en te evalueren. Dit omvat ingewikkelde taken zoals API-integraties en relatief eenvoudigere taken zoals front-end management. Dit is enigszins vergelijkbaar met low-code ontwikkeling. Zij maken vaak gebruik van een modelgedreven methodologie. Hierbij wordt de beoogde functionaliteit van de softwareapplicatie in kaart gebracht met behulp van een softwaremodel voordat er daadwerkelijk wordt gecodeerd. Modelgebaseerd testen kan worden gebruikt om nieuw geproduceerde software te testen voordat deze wordt ingezet.

Is no-code de toekomst?

De groei van no-code zal tegen 2022 naar verwachting 44,4% bedragen tot 27,23 miljard dollar van 4,32 miljard dollar in 2017. Dit is een statistiek die ons laat zien hoezeer no-code automatisering naar verwachting zal evolueren. Het laat ons zien dat een no-code beweging inderdaad is wat de toekomst brengt.

De ontwikkeling van door bedrijven ontwikkelde mobiele apps is ingegeven door de behoefte aan digitale transitie. Er zijn niet genoeg platforms of competente ontwikkelaars om aan deze vraag te voldoen. Bovendien zijn er belangrijke verschuivingen geweest in de manier waarop we tegen technologie aankijken. Dit heeft de acceptatie van no-code ontwikkeling sterk bevorderd.

No-code platforms maken het mogelijk om aan de stijgende vraag naar mobiele apps voor bedrijven te voldoen. Dit maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om zich te concentreren op belangrijkere of technische zaken. Een andere factor die no-code ontwikkeling heeft helpen stimuleren is de cloud disruptie die cloud technologieën voor iedereen beschikbaar heeft gemaakt. Tegenwoordig kunnen kleine bedrijven gebruik maken van technologieën die vroeger alleen toegankelijk waren voor grotere organisaties. Alles wat je tegenwoordig nodig hebt is een internetverbinding, met behulp van de cloud.

Zonder zich zorgen te maken over prijzen of infrastructuur kunnen zelfs kleinere bedrijven gemakkelijk webapps en mobiele apps maken met no-code oplossingen. In typische werkparadigma's is IT meestal bij elke fase betrokken. De hele applicatie werd gekozen door de ontwikkelaars, en de rest van het team keurde het goed. Dit model is veranderd, en de afhankelijkheid van IT is afgenomen dankzij cloud computing en no-code automatisering. De meeste bedrijven kunnen de ongelooflijk dure IT-middelen en -infrastructuur niet beheren.

Dankzij no-code- en low-code-platforms kunnen gebruikers mobiele apps maken met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke ontwerpinterface. No-code automatisering maakt het mogelijk voor mensen om mobiele apps te maken zonder diepgaande kennis van coderen of programmeren. Het is ook mogelijk om processen te automatiseren met behulp van no-code ontwikkeling.

We hebben hier veel gesproken over zowel no-code als low-code. Zoals de naam al aangeeft, omvat low-code ontwikkeling iets meer mogelijkheden van programmeren dan no-code. Maar wat zijn de fundamentele verschillen tussen beide?

Verschil tussen no-code en low-code

De twee belangrijkste verschillen tussen low-code en no-code zijn functionaliteit en bruikbaarheid. Het is niet mogelijk om beide afzonderlijk te meten, dus bepalen we ze meestal door ze op een spectrum te bekijken. Sommige no-code systemen vereisen zeer weinig codeerervaring. Andere staan no-coders toe aangepaste oplossingen toe te voegen die eenvoudige functies kunnen uitvoeren. Dit kunnen dingen zijn als schuifbalken, navigatiemenu's of aangepaste tinten. Dit is gemakkelijk te vinden als stukjes code die gebruikt kunnen worden zoals ze zijn.

Niet-programmeurs kunnen gemakkelijker omgaan met software zonder code, maar het kan een uitdaging zijn om meer ingewikkelde activiteiten toe te voegen. Het toevoegen van dergelijke discrete functies kan daarentegen met behulp van low-code software worden gedaan door IT-deskundigen met enige programmeerkennis. Low-code en no-code systemen vinden hun oorsprong in projecten voor snelle app-ontwikkeling, waarbij vaak gebruik werd gemaakt van objectgeoriënteerde programmeertalen als C++ en Java.

Waarom is no-code geweldig?

Er zijn verschillende voordelen van no-code. Behalve dat no-coders geen programmeervaardigheden nodig hebben, is no-code voor hen ook gemakkelijker te gebruiken. Enkele van de verschillende voordelen van no-code automatisering zijn:

Weinig training vereist

Gebruikersinterfaces zijn gemakkelijk te gebruiken bij no-code-ontwikkeling omdat je software-elementen kunt stapelen of verslepen om een app te maken. Gebruikers kunnen enige fundamentele instructie nodig hebben, maar niets waarvoor code nodig is.

Minder kosten

Door niet-programmeurs toe te staan eenvoudige functies toe te voegen, komen IT-medewerkers vrij om te werken aan meer uitdagende taken die gunstiger zijn voor het bedrijf. De organisatie bespaart tijd en uiteindelijk geld als gevolg van het gebruik van no-code ontwikkeling.

Minder beveiligingsproblemen

Gebruikers kunnen bij het gebruik van no-code ontwikkeling selecteren wat ze nodig hebben uit de vastgestelde opties. Daardoor zijn ze veel minder geneigd om niet-goedgekeurde en niet-gelicentieerde tools te gebruiken, die moeilijk te traceren zijn en een organisatie beveiligingsfouten kunnen bezorgen.

Wat zijn no-code experts, en heb ik er een nodig?

No-code experts zijn mensen die in het verleden oplossingen hebben gecreëerd, procedures hebben geautomatiseerd en de productiviteit hebben verhoogd met behulp van no-code automatisering. In wezen zijn het personen die u kunnen helpen bij het bouwen van apps en no-code oplossingen. Ze kunnen u helpen bij het versnellen van het ontwikkelingsproces en problemen aanpakken, en ook wijze suggesties doen. Een goede no-code expert moet klanten kunnen adviseren over de beste no-code stack voor hen. Hiervoor moeten ze een goed begrip hebben van de bedrijfsvoering.

Het inhuren van een no-code expert kan u veel voordelen opleveren voor uw bedrijf. Het kan kosteneffectiever zijn dan het gebruik van traditionele software engineers. Tegelijkertijd kan het uitzoeken van een no-code platform in je eentje als je geen idee hebt van het vakgebied enige tijd in beslag nemen. Een no-code expert kan dit proces versnellen. Zij hebben ook ervaring in de sector en kunnen u adviseren tijdens het ontwikkelingsproces.

Hoe vind ik een no-code expert?

Nu u weet hoe nuttig no-code experts kunnen zijn, vraagt u zich vast af waar u er een kunt vinden die past bij de eisen van uw no-code project. Je kunt verschillende platforms of specifieke no-code tools gebruiken om een goede expert te vinden. We zullen in de volgende paragraaf enkele goede plaatsen noemen waar je no-code experts kunt vinden. Maar eerst zijn er enkele zaken die u duidelijk moeten zijn voordat u een no-code ontwikkelaar inhuurt.

Functionaliteit

Het eerste waarover u duidelijkheid moet hebben, is wat uw no-code projecten of mobiele apps doen. U moet begrijpen of in kaart brengen welke functionaliteit u wilt hebben. Dit zal het werk van de no-code ontwikkelaar vergemakkelijken. Als u uw ideeën goed kunt documenteren, zal dit de no-code expert een beter begrip geven. Voordat u een expert inhuurt, moet u een goed gedefinieerd idee hebben, evenals de meeste functionaliteit die u wilt implementeren. Een professionele no-code expert kan u helpen de details van uw functies af te ronden en u adviseren.

Locatie

U moet ook uitzoeken of u wilt dat iemand op dezelfde locatie als u aan uw project werkt. Hoewel samenwerken in hetzelfde paleis de communicatie vergemakkelijkt, kunt u een veel breder scala aan talent vinden als u op zoek gaat naar no-code experts op afstand. Communicatie speelt ook een grote rol in het ontwikkelingsproces. Als u mensen uit de hele wereld inhuurt, zorg er dan voor dat u een gemeenschappelijke taal hebt, zodat het voor u gemakkelijker is om hen te vertellen wat het project inhoudt. Een ander voordeel van inhuren op afstand is dat u door de sollicitaties heen kunt kijken en een expert kunt kiezen die binnen uw budgetbereik valt.

Budget en tijdlijn

Het laatste waar u op moet letten is uw budget en tijdlijn. Heeft u een deadline waaraan u zich wilt houden? En wat zijn uw financiële beperkingen? Wanneer u producten bouwt, zult u geld moeten uitgeven voor zowel de ontwikkeling als de implementatie. U zult ook geld moeten reserveren voor marketing en onderhoud van uw applicatie. Dit alles vereist een goed doordacht financieel plan. U moet ook een gedetailleerd tijdschema in gedachten hebben. U moet praten met uw ontwikkelaar en komen met deadlines voor software taken ook, zoals de voltooiing van de front-end van de tijd voor rest API-integratie. U kunt bij elk softwareproject vertragingen verwachten, maar als u zich aan een tijdlijn probeert te houden, kunt u beperken hoe ver u van uw deadlines afdwaalt.

Waar kunt u het beste een no-code expert vinden?

Hieronder volgen enkele uitstekende platforms om een no-code expert te zoeken:

Codemap

Codemap maakt het eenvoudig om no-code specialisten in te huren. Alle professionals en organisaties op Codemap zijn volgens hun webpagina vooraf gescreend en bevestigd door computerprogrammeurs en no-code experts. Bovendien kunt u groepen of een organisatie betalen om u te helpen met extra diensten zoals een webdesigner voor UI en UX, API-integratie en meer.

Nucode

Nucode is een van die no-code tools die behoren tot de grootste no-code forums en heeft ongeveer 5000 makers en specialisten. Het oorspronkelijke Nucode-project werd gecreëerd op Bubble.

Code mentor

Hoewel code mentor vooral een hotspot is voor het werven van programmeurs voor taken als front-end ontwikkeling, back-end ontwikkeling en API integraties, hebben ze ook een speciale vacaturebank voor het aannemen van no-code experts.

Adalo

Adalo is een groeiend platform dat tot doel heeft mensen met geweldige ideeën in staat te stellen. Dat kan zowel door hun platform te gebruiken als door bewezen no-code professionals in te huren.

AppMaster

Als je op zoek bent naar no-code tools die je taak gemakkelijker kunnen maken, dan is AppMaster wat je nodig hebt. AppMaster is een no-code platform dat de broncode creëert. Met andere woorden, het platform imiteert het team van ontwikkelaars. U kunt hetzelfde softwareproject zowel aan een softwareteam als aan het no-code platform geven, met een betere beloning met AppMaster. AppMaster genereert code voor alles van eenvoudige taken tot API-integratie. Het platform maakt uw project sneller, beter en voor minder geld af.

AppMaster kan broncode bouwen in de taal Go en automatisch technische documentatie produceren. U hoeft zich zelfs geen zorgen te maken of de code wel echt van u is! Als u de broncode wilt overnemen, kunt u dat met AppMaster doen. Het platform is zeer robuust, en u kunt er elk soort applicatie mee maken, zelfs ingewikkelde met de backend.

MetAppMaster.io kunnen gebruikers native mobiele applicaties maken met Server-Driven UI.

Het platform creëert de broncode van uw app, levert deze aan elke cloud en integreert producten van derden. Als u meer wilt weten over hoe AppMaster werkt, kunt u hun YouTube-kanaal bekijken. Het platform werd ook uitgeroepen tot het #2 product van de dag door Product Hunt.

Behalve deze platforms kun je ook tweeten of een LinkedIn-post achterlaten en kijken of iemand reageert. Aangezien een groot deel van de codeergemeenschap actief is op deze sociale netwerksites, zou het zomaar kunnen dat ze besluiten op je te reageren.

Conclusie

We hebben de verschillende voordelen en mogelijkheden van no-code ontwikkeling gezien. Met verdere vooruitgang op dit gebied, zal no-code ontwikkeling de ontwikkeling van toepassingen in een mum van tijd een veel soepeler proces maken. U moet uw project analyseren en begrijpen wat u wilt bouwen voordat u een no-code expert inhuurt. Veel no-code tools kunnen uw ontwikkelingsproces vergemakkelijken. De no-code beweging zorgt voor een revolutie in de technologie en de manier waarop we tegen het bouwen van software aankijken. Met behulp van no-code-platforms gaan we naar een nieuwe toekomst van technologie.