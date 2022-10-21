مع تزايد عدد رواد الأعمال والشركات في السوق كل يوم ، هل تساءلت يومًا ما الذي ساعد في تمييز أي منهم؟ الجواب يكمن في الابتكار. اليوم ، يمكن أن يمنحك القيام بالأشياء بشكل أكثر ذكاء مكافآت أفضل من اتباع الاتفاقيات القديمة حول طريقة بناء الأشياء.

هذا مفهوم ينطبق جيدًا عندما يتعلق الأمر بالتطوير بدون كود . كما يوحي الاسم ، فإن التشغيل الآلي بدون رمز هو طريقة تطوير التطبيقات دون استخدام البرمجة التقليدية أو كتابة التعليمات البرمجية. تقليديا ، كانت الشركات بحاجة إلى توظيف فريق تقني كامل لبناء منتجاتها وتطبيقاتها البرمجية. اليوم يمكن تحقيق ذلك إذا كان لديك خبير موهوب واحد بدون كود في فريقك.

الأتمتة بدون تعليمات برمجية هي طريقة لتطوير البرامج تتيح لك إنشاء تطبيقات ذات معرفة برمجية قليلة أو معدومة. تمكّن الحلول التي لا تحتوي على تعليمات برمجية موظفي الأعمال من تطوير منتجات برمجية ، بما في ذلك الإضافات البسيطة مثل نموذج أو تطبيقات أكثر تعقيدًا مع وظائف أكثر. يمكنهم أيضًا تحسين موقع أو تطبيق موجود عن طريق إضافة المزيد من الإمكانات إليه. يمكن للأفراد القيام بذلك حتى عندما يفتقرون إلى مهارات البرمجة الأساسية. قبل أن نتعمق أكثر في خبراء عدم استخدام الأكواد وحيث يمكنك العثور على خبير بلا كود مثالي لشركتك ، دعنا نلقي نظرة على ما يعنيه المصطلح "بدون رمز" في الواقع.

ما هو نهج عدم وجود رمز؟

تمكّن الحلول بدون رمز الأشخاص من إنشاء أنظمة رقمية وإجراءات أتمتة ، حتى بدون برمجة. مقيدًا بالتشفير التقليدي ، سيكون أي شخص مقيدًا بمستوى معرفته التقنية أو قدرته على دفع ثمنها. يجب أن يكونوا على دراية جيدة بكتابة الكود أو العثور على شخص آخر لبناء فكرتهم في الواقع. ومع ذلك ، لم يعد هذا هو الحال بعد الآن بمساعدة التطوير بدون كود.

خبراء بدون كود هم مجمعات برمجيات وليسوا مطوري برمجيات. لقد وضعوا تطبيقًا بمساعدة الأنظمة الأساسية القوية بدون تعليمات برمجية. أدى عدم وجود رمز إلى تطوير نظام بيئي مزدهر من الأدوات بدون رمز لتعزيز الابتكار. يصبح تطوير البرامج أكثر سهولة بسبب حلول عدم وجود رمز. يمكنك إنشاء منتجات برمجية حتى بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكن الآن إنشاء تطبيقات الويب المعقدة وتطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل مرئي باستخدام بنية السحب والإفلات. وبالتالي ، يمكن لمطوري البرامج الآن أن يكونوا أي شخص.

لتسهيل التسليم السريع ، تفصل الأتمتة الخالية من التعليمات البرمجية لغات البرمجة النصية وبناء الجملة عن المنطق وتعتمد طريقة مرئية لتطوير البرامج . لا يوجد رمز يشبه إنشاء التعليمات البرمجية المنخفضة. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أن الأنظمة منخفضة الشفرة تستخدم قدرًا أقل من التجريد ، مما يعني أنها تحتاج إلى بعض الفهم للغات الكمبيوتر وبعض الأكواد ويتم استخدامها بشكل متكرر من قبل المطورين ذوي الخبرة.

كيف يعمل no-code؟

على الرغم من أنه يطلق عليه no-code ، إلا أن الاسم قد يكون مضللًا ، حيث يوجد بالفعل الكثير من الترميز الذي يحدث خلف الكواليس. ومع ذلك ، يتم تجريد هذه البرمجة ويتم إجراؤها في الخلفية وليست واضحة للمستخدمين. يخفي مقدمو الخدمات بدون رمز عمق ما يفعله العملاء باستخدام إجراءات مباشرة ، مثل النقر فوق مكونات البرامج وإفلاتها لإنشاء تطبيق. إنهم يقومون بالعمل الحقيقي وراء هذا.

تستخدم أتمتة بدون كود بيئة برمجة متكاملة بصريًا ومنصة برمجية تجمع بين أفضل الأدوات اللازمة لإنشاء البرامج وتقييمها. يتضمن ذلك المهام المعقدة مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات والمهام الأسهل نسبيًا مثل إدارة الواجهة الأمامية أيضًا. هذا يشبه إلى حد ما تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة. كثيرا ما يستخدمون منهجية يحركها النموذج. هنا ، يتم تعيين الوظيفة المقصودة لتطبيق البرنامج باستخدام نموذج البرنامج قبل إجراء أي تشفير فعلي. يمكن استخدام الاختبار المستند إلى النموذج لاختبار البرامج التي تم إنتاجها حديثًا قبل نشرها.

هل المستقبل بلا كود؟

من المتوقع أن يصل معدل نمو عدم وجود رمز إلى 44.4٪ بحلول عام 2022 إلى 27.23 مليار دولار أمريكي من 4.32 مليار دولار أمريكي في عام 2017 . هذه إحصائية توضح لنا إلى أي مدى يتوقع أن تتطور أتمتة عدم وجود رمز. إنه يوضح لنا أن حركة عدم وجود رمز هي بالفعل ما يخبئه المستقبل.

كان الدافع وراء تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المطورة للأعمال هو الحاجة إلى التحول الرقمي. لا توجد منصات كافية أو مطورون أكفاء لتلبية هذا الطلب. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك تحولات كبيرة في كيفية رؤيتنا للتكنولوجيا. وقد ساعد هذا بشكل كبير في قبول تطوير عدم وجود كود.

تتيح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية إمكانية تلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الأجهزة المحمولة للأعمال. هذا يجعل الأمر أسهل للمطورين قد يركزون على مسائل أكثر أهمية أو فنية. هناك عامل آخر ساعد في تعزيز تطوير عدم وجود كود وهو الاضطراب السحابي الذي جعل التقنيات السحابية متاحة للجميع. يمكن للشركات الصغيرة اليوم الاستفادة من التقنيات التي كانت متاحة في السابق للمؤسسات الكبرى فقط. كل ما تحتاجه هذه الأيام هو اتصال بالإنترنت بمساعدة السحابة.

دون القلق بشأن الأسعار أو البنية التحتية ، حتى الشركات الصغيرة يمكنها بسهولة إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة مع حلول بدون رمز. عادة ما تشارك تكنولوجيا المعلومات في كل مرحلة في نماذج العمل النموذجية. تم اختيار التطبيق بالكامل من قبل المطورين ، ووافق عليه باقي الفريق. لقد تغير هذا النموذج ، وانخفض الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بفضل الحوسبة السحابية والتشغيل الآلي بدون رمز. لا تستطيع غالبية الشركات إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية باهظة الثمن بشكل لا يصدق.

يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول باستخدام واجهة تصميم مباشرة وسهلة الاستخدام بفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز ومنخفضة التعليمات البرمجية . تتيح الأتمتة الخالية من التعليمات البرمجية للأشخاص إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول دون أن يكون لديهم فهم عميق للترميز أو البرمجة. من الممكن أيضًا أتمتة العمليات بمساعدة التطوير بدون رمز.

لقد تحدثنا كثيرًا عن عدم وجود رمز وكذلك رمز منخفض هنا. كما يشير الاسم ، فإن تطوير الكود المنخفض يتضمن إمكانيات برمجة أكثر بقليل من عدم وجود كود. لكن ما هي الاختلافات الجوهرية بينهما؟

الفرق بين عدم وجود رمز ورمز منخفض

إن الفروق الرئيسية بين الرمز المنخفض وعدم وجود رمز هي الوظيفة وقابلية الاستخدام. لا يمكن قياس أي من هذين بشكل واضح ، لذلك عادة ما نحددها من خلال مشاهدتها على طيف. تحتاج أنظمة معينة لا تحتوي على كود إلى خبرة تشفير قليلة جدًا. البعض الآخر لا يسمح للمبرمجين بإضافة حلول مخصصة قادرة على القيام بوظائف بسيطة. يمكن أن يتضمن ذلك أشياء مثل أشرطة التمرير أو قوائم التنقل أو الظلال المخصصة. من السهل العثور على أجزاء من التعليمات البرمجية التي يمكن استخدامها كما هي.

يمكن لغير المبرمجين التعامل مع مشكلات البرامج غير البرمجية بسهولة أكبر ، ولكن قد يكون من الصعب إضافة أنشطة أكثر تعقيدًا. في المقابل ، يمكن إضافة مثل هذه الوظائف المنفصلة باستخدام برمجيات منخفضة الكود من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم بعض المعرفة البرمجية. تعود جذور أنظمة التعليمات البرمجية المنخفضة وغير البرمجية إلى مشاريع التطوير السريع للتطبيقات ، والتي غالبًا ما تستخدم لغات البرمجة الموجهة للكائنات مثل C ++ و Java .

لماذا يعتبر عدم وجود رمز رائعًا؟

هناك العديد من المزايا لعدم وجود كود. بخلاف المبرمجين الذين لا يحتاجون إلى مهارات البرمجة ، فإن عدم وجود كود أسهل في الاستخدام بالنسبة لهم. بعض المزايا العديدة للتشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية هي:

القليل من التدريب المطلوب

تعد واجهات المستخدم سهلة الاستخدام في التطوير بدون تعليمات برمجية حيث يمكنك تكديس عناصر البرنامج أو سحبها وإفلاتها لإنشاء تطبيق. قد يحتاج المستخدمون إلى بعض التعليمات الأساسية ولكن لا شيء يستدعي الكود.

تكاليف أقل

يؤدي السماح لغير المبرمجين بإضافة ميزات بسيطة إلى تحرير موظفي تكنولوجيا المعلومات للعمل في مهام أكثر تحديًا تعود بالفائدة على الشركة. توفر المنظمة الوقت والمال في النهاية نتيجة لاستخدام التطوير بدون رمز.

مشاكل أمنية أقل

يمكن للمستخدمين تحديد ما يحتاجون إليه من الخيارات المحددة أثناء استخدام التطوير بدون كود. ونتيجة لذلك ، فإنهم أقل ميلًا لاستخدام الأدوات غير المعتمدة وغير المرخصة ، والتي يصعب تتبعها ويمكن أن تتسبب في قيام منظمة بتطوير ثغرات أمنية.

من هم الخبراء بدون كود ، وهل أنا بحاجة إلى واحد؟

خبراء عدم وجود رمز هم الأشخاص الذين أنشأوا العلاجات والإجراءات الآلية وزيادة الإنتاجية باستخدام التشغيل الآلي بدون رمز في الماضي. بشكل أساسي ، هم أفراد يمكنهم مساعدتك في إنشاء تطبيقات وحلول بدون تعليمات برمجية من أجلك. يمكنهم مساعدتك في تسريع عملية التطوير ومعالجة المشكلات ، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات حكيمة. يجب أن يكون الخبير الجيد في عدم وجود رمز قادرًا على تقديم المشورة للعملاء حول أفضل مكدس بدون رمز بالنسبة لهم. يجب أن يكون لديهم فهم جيد للعمليات التجارية لهذا الغرض.

يمكن أن يوفر لك تعيين خبير بدون رمز العديد من الفوائد لشركتك. يمكن أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من استخدام مهندسي البرمجيات التقليديين. في الوقت نفسه ، قد تستغرق محاولة اكتشاف نظام أساسي بدون رمز بمفردك عندما لا تكون لديك فكرة عن المجال بعض الوقت. يمكن لخبير عدم وجود رمز تسريع هذه العملية. سيكون لديهم أيضًا خبرة في الصناعة ويمكنهم تقديم المشورة لك طوال عملية التطوير.

كيف أعثر على خبير بدون كود؟

الآن بعد أن عرفت كيف يمكن أن يكون خبراء عدم وجود كود مفيدًا ، يجب أن تتساءل ، أين يمكنك العثور على واحد يناسب متطلبات مشروعك بدون رمز؟ يمكنك استخدام العديد من الأنظمة الأساسية أو أدوات محددة بدون تعليمات برمجية للعثور على خبير جيد. سنرى بعض الأماكن الجيدة حيث يمكنك العثور على خبراء بدون كود في القسم التالي. ومع ذلك ، قبل ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون واضحًا بشأنها قبل التعاقد مع مطور لا يحتوي على تعليمات برمجية.

وظائف

أول شيء يجب أن تكون واضحًا بشأنه هو ما تفعله مشاريعك بدون تعليمات برمجية أو تطبيقات الأجهزة المحمولة. يجب أن تفهم أو تحدد الوظيفة التي تريدها. سيؤدي ذلك إلى تسهيل مهمة مطور البرامج بدون رمز. إذا كان بإمكانك توثيق أفكارك جيدًا ، فسيؤدي ذلك إلى منح الخبير بدون رمز فهمًا أفضل. قبل تعيين خبير ، يجب أن يكون لديك فكرة محددة جيدًا بالإضافة إلى معظم الوظائف التي تريد تنفيذها. يمكن لخبير عدم وجود رمز محترف مساعدتك في إنهاء تفاصيل وظائفك وتقديم المشورة لك.

موقع

يجب عليك أيضًا معرفة ما إذا كنت تريد أن يعمل معك شخص ما في مشروعك في نفس الموقع الذي تعيش فيه. أثناء العمل معًا في نفس القصر يجعل الاتصال أسهل ، يمكنك العثور على نطاق أوسع بكثير من المواهب إذا كنت تبحث عن خبراء بدون رمز عن بُعد. يلعب الاتصال أيضًا دورًا كبيرًا في عملية التطوير. إذا كنت توظف أشخاصًا من جميع أنحاء العالم ، فتأكد من أن لديك لغة مشتركة حتى يسهل عليك إخبارهم بالمشروع. ميزة أخرى للتعيين عن بعد هي أنه يمكنك البحث في تطبيقاتك واختيار خبير يقع ضمن نطاق ميزانيتك.

الميزانية والجدول الزمني

آخر شيء يجب أن تكون على دراية به هو ميزانيتك وجدولك الزمني. هل لديك موعد نهائي تريد الالتزام به؟ وما هي القيود المالية التي لديك؟ عندما تقوم ببناء منتجات ، سيتعين عليك إنفاق الأموال لكل من التطوير والنشر. ستحتاج أيضًا إلى تخصيص أموال لتسويق تطبيقك وصيانته. كل هذا يتطلب خطة مالية مدروسة جيدًا. يجب أن يكون لديك أيضًا جدول زمني مفصل في الاعتبار. يجب عليك التحدث مع المطور الخاص بك والتوصل إلى مواعيد نهائية لمهام البرامج أيضًا ، مثل إكمال الواجهة الأمامية لوقت تكامل API الباقي. يمكنك توقع حدوث تأخيرات في أي مشروع برمجي ، ولكن إذا حاولت الالتزام بجدول زمني ، فيمكنك تقليل المسافة التي تبتعد بها عن المواعيد النهائية.

ما هو أفضل مكان للعثور على خبير بدون رمز؟

فيما يلي بعض الأنظمة الأساسية الممتازة للبحث عن خبير بدون كود:

خريطة كود

يجعل Codemap من السهل تعيين متخصصين بدون كود. تم فحص جميع المهنيين والمؤسسات الموجودة على Codemap ، وفقًا لصفحة الويب الخاصة بهم ، وتأكيدها مسبقًا من قبل مبرمجي الكمبيوتر وخبراء بدون رمز. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الدفع لمجموعات أو مؤسسة لمساعدتك في الحصول على خدمات إضافية مثل مصمم الويب لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم وتكامل واجهة برمجة التطبيقات والمزيد.

العقدة

Nucode هي واحدة من تلك الأدوات التي لا تحتوي على كود والتي تعد من بين أكبر منتديات بدون كود ولديها حوالي 5000 من المبدعين والمتخصصين. تم إنشاء مشروع Nucode الأصلي على Bubble.

معلم الكود

على الرغم من أن موجه الكود هو في الغالب نقطة ساخنة لتوظيف المبرمجين لمهام مثل تطوير الواجهة الأمامية ، وتطوير الواجهة الخلفية ، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات ، إلا أن لديهم لوحة عمل خاصة لتوظيف خبراء بدون كود أيضًا.

أدالو

Adalo عبارة عن منصة موسعة تهدف إلى تمكين أصحاب الأفكار الرائعة. إنهم يسمحون لك بالقيام بذلك من خلال استخدام النظام الأساسي الخاص بهم وتوظيف متخصصين مثبتين في عدم وجود كود لمساعدتك.

أبماستر

إذا كنت تبحث عن أدوات بدون تعليمات برمجية يمكن أن تجعل مهمتك أسهل ، فإن AppMaster هو ما تحتاجه. AppMaster هو نظام أساسي بدون رمز يقوم بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر. بمعنى آخر ، النظام الأساسي يقلد فريق المطورين. يمكنك منح نفس مشروع البرنامج لكل من فريق البرنامج وكذلك النظام الأساسي بدون رمز ، مع مكافآت أفضل مع AppMaster. ينشئ AppMaster رمزًا لكل شيء بدءًا من المهام البسيطة وحتى تكامل واجهة برمجة التطبيقات. ستنهي المنصة مشروعك بشكل أسرع وأفضل وبأموال أقل .

يمكن لـ AppMaster إنشاء كود المصدر بلغة Go وإنتاج الوثائق الفنية تلقائيًا. لا داعي للقلق حتى إذا كان الرمز يخصك حقًا! إذا كنت ترغب في الحصول على الكود المصدري ، فإن AppMaster يتيح لك القيام بذلك. النظام الأساسي قوي للغاية ، ويمكنك استخدامه لإنشاء أي نوع من التطبيقات ، حتى التطبيقات المعقدة ذات الواجهة الخلفية.

يسمح AppMaster.io للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جوال أصلية باستخدام واجهة مستخدم يحركها الخادم.

تُنشئ المنصة الكود المصدري للتطبيق الخاص بك ، وتسلمه إلى أي سحابة ، وتضم منتجات الجهات الخارجية. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية عمل AppMaster ، يمكنك التحقق من قناتهم على YouTube. تم إعلان النظام الأساسي أيضًا باعتباره المنتج رقم 2 في اليوم بواسطة Product Hunt .

بخلاف هذه الأنظمة الأساسية ، يمكنك أيضًا التغريد أو ترك منشور على LinkedIn ومعرفة ما إذا كان أي شخص سيستجيب. نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من مجتمع البرمجة نشط على مواقع الشبكات الاجتماعية هذه ، فقد يقررون الرد عليك.

استنتاج

لقد رأينا الفوائد والفرص المختلفة التي يوفرها التطوير بدون كود. مع المزيد من التطورات في هذا المجال ، فإن تطوير بدون كود سيجعل تطوير التطبيق عملية أكثر سلاسة في أي وقت من الأوقات. يجب عليك تحليل مشروعك وفهم ما تريد بناءه قبل تعيين خبير بدون كود. يمكن أن تساعد العديد من أدوات عدم وجود تعليمات برمجية في تسهيل عملية التطوير لديك. أحدثت حركة عدم وجود كود ثورة في التكنولوجيا والطريقة التي ننظر بها إلى بناء البرمجيات. بمساعدة الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، نتجه نحو مستقبل جديد للتكنولوجيا.