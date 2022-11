Z liczbą przedsiębiorców i firm szalejących na rynku wzrasta każdego dnia, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co pomogło ustawić każdy z nich od siebie? Odpowiedź leży w innowacyjności. Dzisiaj, robienie rzeczy bardziej inteligentnie może dać lepsze nagrody niż podążanie za starymi konwencjami dotyczącymi sposobu budowania rzeczy.

Jest to koncepcja, która bardzo dobrze sprawdza się w przypadku rozwoju bez kodu. Jak sama nazwa wskazuje, automatyzacja bez kodu to metoda tworzenia aplikacji bez użycia konwencjonalnego programowania lub pisania kodu. Tradycyjnie, firmy musiały zatrudnić cały zespół techniczny, aby zbudować swoje produkty i aplikacje. Dziś można to osiągnąć, jeśli ma się w zespole jednego utalentowanego eksperta od no-code.

No-code automation to metoda rozwoju oprogramowania, która pozwala na tworzenie aplikacji przy niewielkiej lub zerowej wiedzy programistycznej. Rozwiązania no-code umożliwiają pracownikom biznesowym tworzenie produktów programistycznych, w tym prostych dodatków, takich jak formularz, lub bardziej złożonych aplikacji o większej funkcjonalności. Mogą również ulepszyć istniejącą stronę lub aplikację, dodając do niej więcej możliwości. Osoby fizyczne mogą to robić nawet wtedy, gdy brakuje im podstawowych umiejętności programistycznych. Zanim zajmiemy się ekspertami od no-code i tym, gdzie można znaleźć idealnego eksperta od no-code dla swojej firmy, przyjrzyjmy się, co właściwie oznacza termin "no-code".

Czym jest podejście no-code?

Rozwiązania no-code umożliwiają ludziom tworzenie systemów cyfrowych i procedur automatyzacji, nawet bez programowania. Ograniczony przez tradycyjne kodowanie, każdy byłby ograniczony przez swój poziom wiedzy technicznej lub zdolność do jej opłacenia. Musieliby być dobrze zorientowani w pisaniu kodu lub znaleźć kogoś innego do realizacji swojego pomysłu. Jednak z pomocą no-code development już tak nie jest.

Eksperci No-code są raczej monterami oprogramowania niż programistami. Składają oni aplikację z pomocą potężnych platform no-code. No-code doprowadził do rozwoju prężnego ekosystemu narzędzi no-code w celu promowania innowacji. Rozwój oprogramowania staje się bardziej dostępny dzięki rozwiązaniom no-code. Możesz budować produkty programowe nawet bez pisania jednej linii kodu. Złożone aplikacje internetowe i mobilne mogą być teraz tworzone wizualnie za pomocą architektury drag-and-drop. Tak więc, twórcami oprogramowania może być teraz każda osoba.

Aby ułatwić szybkie dostarczanie, automatyzacja no-code oddziela języki skryptowe i składnię od logiki i przyjmuje wizualną metodę tworzenia oprogramowania. No-code przypomina tworzenie low-code. Główną różnicą jest to, że systemy low-code używają znacznie mniej abstrakcji, co oznacza, że wymagają pewnego zrozumienia języków komputerowych i trochę kodu i są często używane przez doświadczonych programistów.

Jak działa no-code?

Chociaż nazywa się to no-code, nazwa może być myląca, ponieważ w rzeczywistości za kulisami dzieje się dużo kodowania. Jednak to programowanie jest wyabstrahowane i wykonywane w tle i nie jest oczywiste dla użytkowników. Dostawcy usług No-code ukrywają głębię tego, co robią klienci za pomocą prostych działań, takich jak klikanie i upuszczanie komponentów oprogramowania w celu utworzenia aplikacji. Podejmują się prawdziwej pracy, która się za tym kryje.

Automatyzacja No-code wykorzystuje wizualnie zintegrowane środowisko programistyczne i platformę programową, która łączy najlepsze narzędzia potrzebne do tworzenia i oceny programów. Obejmuje to skomplikowane zadania, takie jak integracje API i stosunkowo łatwiejsze zadania, takie jak zarządzanie front-endem, jak również. Jest to nieco podobne do rozwoju low-code. Często stosują metodologię opartą na modelu. Tutaj zamierzona funkcjonalność aplikacji jest odwzorowywana za pomocą modelu oprogramowania, zanim zostanie wykonane jakiekolwiek rzeczywiste kodowanie. Testowanie oparte na modelu może być używane do testowania nowo wytworzonego oprogramowania przed jego wdrożeniem.

Czy no-code to przyszłość?

Oczekuje się, że tempo wzrostu no-code osiągnie 44,4% do 2022 roku do 27,23 miliarda dolarów z 4,32 miliarda dolarów w 2017 roku. Jest to statystyka, która pokazuje nam jak bardzo automatyzacja no-code ma się rozwinąć. Pokazuje nam, że ruch no-code jest rzeczywiście tym, co przyniesie przyszłość.

Rozwój aplikacji mobilnych rozwijanych przez biznes został wywołany przez potrzebę transformacji cyfrowej. Nie ma wystarczającej liczby platform lub kompetentnych deweloperów, aby zaspokoić to zapotrzebowanie. Dodatkowo, nastąpiły znaczące zmiany w sposobie postrzegania technologii. To znacznie pomogło w akceptacji rozwoju no-code.

Platformy no-code umożliwiają zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na aplikacje mobilne dla biznesu. Dzięki temu programiści mogą skupić się na ważniejszych kwestiach technicznych. Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do rozwoju no-code development jest przełom w chmurze, który sprawił, że technologie chmurowe stały się dostępne dla każdego. Dziś małe firmy mogą korzystać z technologii, które kiedyś były dostępne tylko dla większych organizacji. Wszystko, czego potrzebujesz w dzisiejszych czasach, to połączenie z Internetem, z pomocą chmury.

Nie martwiąc się o ceny czy infrastrukturę, nawet mniejsze firmy mogą łatwo tworzyć aplikacje internetowe i mobilne dzięki rozwiązaniom no-code. W typowych paradygmatach pracy IT jest zwykle zaangażowane na każdym etapie. Cała aplikacja była wybierana przez programistów, a reszta zespołu ją zatwierdzała. Ten model się zmienił, a zależność od IT zmniejszyła się dzięki chmurze obliczeniowej i automatyzacji no-code. Większość firm nie jest w stanie zarządzać niesamowicie drogimi zasobami i infrastrukturą IT.

Użytkownicy mogą tworzyć aplikacje mobilne za pomocą prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu projektowego dzięki platformom no-code i low-code. Automatyzacja no-code umożliwia ludziom tworzenie aplikacji mobilnych bez głębokiego zrozumienia kodowania lub programowania. Możliwe jest również zautomatyzowanie procesów za pomocą rozwoju no-code.

Mówiliśmy tutaj dużo o no-code, jak również o low-code. Jak sama nazwa wskazuje, rozwój low-code wiąże się z nieco większymi możliwościami programowania niż no-code. Jakie są jednak podstawowe różnice między nimi?

Różnica pomiędzy no-code a low-code

Dwa kluczowe rozróżnienia między low-code a no-code to funkcjonalność i użyteczność. Nie da się zmierzyć żadnej z nich w sposób jednoznaczny, więc zwykle określamy je, postrzegając je na pewnym spektrum. Niektóre systemy bezkodowe wymagają bardzo małego doświadczenia w kodowaniu. Inne pozwalają niekodującym dodać niestandardowe rozwiązania, które są w stanie wykonać proste funkcje. Może to obejmować rzeczy takie jak paski przewijania, menu nawigacyjne lub niestandardowe odcienie. Jest to łatwe do znalezienia jako kawałki kodu, które mogą być używane tak, jak są.

Nie-programiści mogą łatwiej poradzić sobie z problemami oprogramowania bez kodu, ale dodanie bardziej skomplikowanych działań może być wyzwaniem. Z kolei dodanie takich dyskretnych funkcji może być wykonane przy użyciu oprogramowania low-code przez ekspertów IT, którzy mają pewną wiedzę programistyczną. Systemy low-code i no-code mają swoje korzenie w projektach szybkiego tworzenia aplikacji, które często wykorzystywały obiektowe języki programowania, takie jak C++ i Java.

Dlaczego no-code jest świetny?

Istnieje kilka zalet no-code. Poza tym, że użytkownicy nie potrzebują umiejętności programowania, no-code jest również łatwiejszy w użyciu dla nich. Niektóre z kilku zalet automatyzacji bez kodu to:

Wymagane jest niewielkie szkolenie

Interfejsy użytkownika są łatwe w użyciu w no-code development, ponieważ możesz układać lub przeciągać i upuszczać elementy oprogramowania, aby stworzyć aplikację. Użytkownicy mogą potrzebować kilku podstawowych instrukcji, ale nic, co wymaga kodu.

Mniejsze koszty

Umożliwienie nieprogramistom dodawania prostych funkcji zwalnia pracowników IT do pracy nad bardziej wymagającymi zadaniami, które są bardziej korzystne dla firmy. Organizacja oszczędza czas i w końcu pieniądze w wyniku zastosowania no-code development.

Mniej problemów z bezpieczeństwem

Użytkownicy mogą wybrać to, czego potrzebują z ustalonych opcji podczas korzystania z rozwoju no-code. W rezultacie są znacznie mniej skłonni do korzystania z niezatwierdzonych i nielicencjonowanych narzędzi, które są trudne do śledzenia i mogą powodować powstawanie błędów bezpieczeństwa w organizacji.

Co to są eksperci od braku kodu i czy ich potrzebuję?

Eksperci bezkodowi to osoby, które w przeszłości stworzyły środki zaradcze, zautomatyzowały procedury i zwiększyły produktywność przy użyciu automatyzacji bezkodowej. Zasadniczo są to osoby, które mogą pomóc w budowaniu aplikacji i rozwiązań bez kodu dla Ciebie. Mogą pomóc Ci w przyspieszeniu procesu rozwoju i zająć się problemami, a także dostarczyć mądrych sugestii. Dobry ekspert no-code musi być w stanie doradzić klientom o najlepszym stosie no-code dla nich. W tym celu muszą mieć dobre zrozumienie operacji biznesowych.

Zatrudnienie eksperta od no-code może zapewnić wiele korzyści dla Twojej firmy. Może być bardziej opłacalne niż korzystanie z tradycyjnych inżynierów oprogramowania. Jednocześnie próba rozgryzienia platformy no-code na własną rękę, gdy nie masz pojęcia o tej dziedzinie, może zająć trochę czasu. Ekspert od no-code może przyspieszyć ten proces. Będą oni również mieli doświadczenie w branży i mogą doradzać Ci w całym procesie rozwoju.

Jak znaleźć eksperta od no-code?

Teraz, gdy już wiesz jak pomocni mogą być eksperci od no-code, pewnie zastanawiasz się, gdzie możesz znaleźć takiego, który będzie odpowiadał wymaganiom Twojego projektu no-code? Możesz skorzystać z kilku platform lub konkretnych narzędzi no-code, aby znaleźć dobrego eksperta. Zobaczymy kilka dobrych miejsc, gdzie można znaleźć ekspertów od no-code w następnej sekcji. Jednak zanim to nastąpi, jest kilka rzeczy, które powinieneś mieć jasność przed zatrudnieniem dewelopera no-code.

Funkcjonalność

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś mieć jasność, jest to, co robią twoje projekty no-code lub aplikacje mobilne. Powinieneś zrozumieć lub zmapować, jaką funkcjonalność chcesz, aby miała. To ułatwi pracę deweloperowi no-code. Jeśli możesz dobrze udokumentować swoje pomysły, da to ekspertowi no-code lepsze zrozumienie. Zanim zatrudnisz eksperta, powinieneś mieć dobrze zdefiniowany pomysł, a także większość funkcjonalności, które chcesz wdrożyć. Profesjonalny ekspert no-code może pomóc Ci sfinalizować szczegóły swoich funkcji i doradzić.

Lokalizacja

Powinieneś również dowiedzieć się, czy chcesz, aby ktoś pracował z tobą nad projektem w tej samej lokalizacji co ty. Podczas gdy wspólna praca w tym samym pałacu ułatwia komunikację, możesz znaleźć znacznie szerszy zakres talentów, jeśli szukasz ekspertów no-code zdalnie. Komunikacja również odgrywa dużą rolę w procesie rozwoju. Jeśli zatrudniasz ludzi z całego świata, upewnij się, że macie wspólny język, aby łatwiej było Ci powiedzieć im, na czym polega projekt. Kolejną zaletą zatrudniania zdalnego jest to, że możesz przejrzeć aplikacje i wybrać eksperta, który mieści się w Twoim przedziale budżetowym.

Budżet i oś czasu

Ostatnią rzeczą, o której należy pamiętać, jest twój budżet i linia czasu. Czy masz termin, który chcesz zachować? I jakie są ograniczenia pieniężne, które masz? Kiedy budujesz produkty, będziesz musiał wydać pieniądze zarówno na rozwój, jak i na wdrożenie. Będziesz musiał również mieć zarezerwowane fundusze na marketing i utrzymanie swojej aplikacji. Wszystko to wymaga dobrze przemyślanego planu finansowego. Powinieneś również mieć na uwadze szczegółowy harmonogram. Powinieneś porozmawiać z deweloperem i wymyślić terminy dla zadań oprogramowania, jak również, jak ukończenie frontu czasu na integrację API odpoczynku. Możesz spodziewać się opóźnień w każdym projekcie oprogramowania, ale jeśli spróbujesz trzymać się osi czasu, możesz zmniejszyć, jak daleko błądzisz od swoich terminów.

Gdzie jest najlepsze miejsce, aby znaleźć eksperta od no-code?

Poniżej przedstawiamy kilka doskonałych platform do poszukiwania eksperta od no-code:

Codemap

Codemap ułatwia zatrudnianie specjalistów od no-code. Wszyscy specjaliści i organizacje na Codemap, zgodnie z ich stroną internetową, zostali wstępnie sprawdzeni i potwierdzeni przez programistów komputerowych i ekspertów od no-code. Dodatkowo możesz zapłacić grupom lub organizacji, aby pomóc Ci w dodatkowych usługach, takich jak projektant stron internetowych dla UI i UX, integracji API i innych.

Nucode

Nucode jest jednym z tych narzędzi no-code, które należą do największych forów no-code i mają około 5000 twórców i specjalistów. Oryginalny projekt Nucode został stworzony na Bubble.

Code mentor

Chociaż code mentor jest głównie punktem zapalnym dla rekrutowania programistów do zadań takich jak rozwój front-endu, rozwój back-endu i integracje API, mają oni również specjalną tablicę ogłoszeń dla zatrudniania ekspertów bez kodu.

Adalo

Adalo to rozwijająca się platforma, która ma na celu umożliwienie tym, którzy mają niesamowite pomysły. Pozwalają na to zarówno poprzez wykorzystanie ich platformy, jak i zatrudnianie sprawdzonych profesjonalistów bez kodu do pomocy.

AppMaster

Jeśli szukasz narzędzi no-code, które mogą ułatwić Ci zadanie, to AppMaster jest tym, czego potrzebujesz. AppMaster to platforma no-code, która tworzy kod źródłowy. Innymi słowy, platforma naśladuje zespół deweloperów. Możesz dać ten sam projekt oprogramowania zarówno zespołowi programistów, jak i platformie no-code, z lepszymi nagrodami z AppMaster. AppMaster generuje kod dla wszystkiego, od prostych zadań do integracji API. Platforma zakończy twój projekt szybciej, lepiej i za mniejsze pieniądze.

AppMaster może budować kod źródłowy w języku Go i automatycznie tworzyć dokumentację techniczną. Nie musisz się nawet martwić, czy kod jest naprawdę twój! Jeśli chcesz wziąć kod źródłowy, AppMaster pozwala ci to zrobić. Platforma jest bardzo solidna i możesz jej użyć do stworzenia każdego rodzaju aplikacji, nawet skomplikowanych z backendem.

AppMaster.io pozwala użytkownikom tworzyć natywne aplikacje mobilne z Server-Driven UI.

Platforma tworzy kod źródłowy Twojej aplikacji, dostarcza go do dowolnej chmury i włącza produkty innych firm. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa AppMaster, możesz sprawdzić ich kanał YouTube. Platforma została również uznana za produkt #2 dnia przez Product Hunt.

Poza tymi platformami, możesz również tweetować lub zostawić post na LinkedIn i zobaczyć, czy ktoś odpowie. Ponieważ duża część społeczności koderów jest aktywna na tych portalach społecznościowych, mogą po prostu zdecydować się na odpowiedź.

Podsumowanie

Widzieliśmy różne korzyści i możliwości, jakie daje rozwój bez kodu. Z dalszymi postępami w tej dziedzinie, rozwój bez kodu sprawi, że rozwój aplikacji stanie się znacznie płynniejszym procesem w krótkim czasie. Powinieneś przeanalizować swój projekt i zrozumieć, co chcesz zbudować przed zatrudnieniem eksperta od no-code. Wiele narzędzi no-code może pomóc w ułatwieniu procesu rozwoju. Ruch no-code rewolucjonizuje technologię i sposób, w jaki postrzegamy budowanie oprogramowania. Z pomocą platform no-code zmierzamy w kierunku nowej przyszłości technologii.