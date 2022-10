Die Zahl der Unternehmer und Unternehmen auf dem Markt nimmt täglich zu. Haben Sie sich jemals gefragt, was einen von ihnen auszeichnet? Die Antwort liegt in der Innovation. Heutzutage kann es sich lohnen, Dinge intelligenter anzugehen, als sich an alte Konventionen zu halten, wie Dinge aufgebaut werden.

Dieses Konzept lässt sich sehr gut auf die no-code-Entwicklung anwenden. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der No-Code-Automatisierung um eine Methode zur Entwicklung von Anwendungen ohne herkömmliche Programmierung oder das Schreiben von Code. Früher mussten Unternehmen ein ganzes technisches Team einstellen, um ihre Softwareprodukte und -anwendungen zu entwickeln. Heute ist dies möglich, wenn Sie einen einzigen talentierten No-Code-Experten in Ihrem Team haben.

Bei der No-Code-Automatisierung handelt es sich um eine Methode der Softwareentwicklung, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen mit geringen oder gar keinen Programmierkenntnissen zu erstellen. Mit No-Code-Lösungen können Geschäftsleute Softwareprodukte entwickeln, darunter einfache Ergänzungen wie ein Formular oder komplexere Anwendungen mit mehr Funktionalität. Sie können auch eine bestehende Website oder Anwendung verbessern, indem sie ihr mehr Funktionen hinzufügen. Dies ist selbst dann möglich, wenn der Einzelne über keine grundlegenden Programmierkenntnisse verfügt. Bevor wir uns näher mit No-Code-Experten befassen und herausfinden, wo Sie den perfekten No-Code-Experten für Ihr Unternehmen finden können, sollten wir einen Blick darauf werfen, was der Begriff "No-Code" eigentlich bedeutet.

Was ist ein no-code Ansatz?

No-Code-Lösungen ermöglichen es den Menschen, digitale Systeme und Automatisierungsverfahren zu schaffen, auch ohne zu programmieren. Bei der herkömmlichen Codierung wäre jeder durch sein technisches Wissen oder durch seine Fähigkeit, dafür zu bezahlen, eingeschränkt. Er müsste sich mit dem Schreiben von Code auskennen oder jemanden finden, der seine Idee in die Realität umsetzt. Mit Hilfe der No-Code-Entwicklung ist dies jedoch nicht mehr der Fall.

No-Code-Experten sind Software-Assembler und keine Software-Entwickler. Sie stellen eine Anwendung mit Hilfe von leistungsstarken No-Code-Plattformen zusammen. No-code hat zur Entwicklung eines florierenden Ökosystems von No-code-Tools geführt, die die Innovation fördern. Die Softwareentwicklung wird durch No-Code-Lösungen leichter zugänglich. Sie können Softwareprodukte entwickeln, ohne auch nur eine einzige Zeile Code zu schreiben. Komplexe Webanwendungen und mobile Anwendungen können jetzt visuell mit einer Drag-and-Drop-Architektur erstellt werden. Softwareentwickler kann jetzt jede Person sein.

Um eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen, werden bei der No-Code-Automatisierung Skriptsprachen und Syntax von der Logik getrennt, und es wird eine visuelle Methode der Softwareentwicklung angewandt. No-code ähnelt der Low-code-Erstellung. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Low-Code-Systeme weit weniger Abstraktion verwenden, was bedeutet, dass sie ein gewisses Verständnis von Computersprachen und etwas Code erfordern und häufig von erfahrenen Entwicklern verwendet werden.

Wie funktioniert no-code?

Die Bezeichnung "No-Code" kann irreführend sein, denn hinter den Kulissen findet tatsächlich eine Menge Programmierung statt. Diese Programmierung wird jedoch abstrahiert und im Hintergrund durchgeführt und ist für die Benutzer nicht offensichtlich. Anbieter von No-Code-Diensten verbergen die Tiefe dessen, was Kunden tun, indem sie einfache Aktionen wie das Klicken und Ablegen von Softwarekomponenten zur Erstellung einer App verwenden. Sie übernehmen die eigentliche Arbeit, die dahinter steckt.

No-Code-Automatisierung nutzt eine visuell integrierte Programmierumgebung und eine Softwareplattform, die die besten Werkzeuge für die Erstellung und Auswertung von Programmen vereint. Dazu gehören komplizierte Aufgaben wie API-Integrationen, aber auch vergleichsweise einfache Aufgaben wie das Front-End-Management. Dies ist in gewisser Weise mit der Low-Code-Entwicklung vergleichbar. Sie verwenden häufig eine modellbasierte Methodik. Dabei wird die beabsichtigte Funktionalität der Softwareanwendung mithilfe eines Softwaremodells abgebildet, bevor die eigentliche Codierung erfolgt. Mit Hilfe von modellbasierten Tests kann neu erstellte Software getestet werden, bevor sie zum Einsatz kommt.

Ist no-code die Zukunft?

Es wird erwartet, dass die Wachstumsrate von No-Code bis 2022 um 44,4 % von 4,32 Mrd. USD im Jahr 2017 auf 27,23 Mrd. USD steigen wird. Diese Statistik zeigt uns, wie sehr sich die No-Code-Automatisierung weiterentwickeln wird. Sie zeigt uns, dass eine No-Code-Bewegung tatsächlich die Zukunft ist.

Die Entwicklung von mobilen Apps, die von Unternehmen entwickelt werden, wurde durch die Notwendigkeit des digitalen Wandels ausgelöst. Es gibt nicht genügend Plattformen oder kompetente Entwickler, um diese Nachfrage zu befriedigen. Darüber hinaus hat sich unsere Sichtweise auf die Technologie erheblich verändert. Dies hat die Akzeptanz der No-Code-Entwicklung erheblich gefördert.

No-Code-Plattformen ermöglichen es, die steigende Nachfrage nach mobilen Anwendungen für Unternehmen zu befriedigen. Dies erleichtert es den Entwicklern, sich auf wichtigere oder technische Fragen zu konzentrieren. Ein weiterer Faktor, der der No-Code-Entwicklung Auftrieb gegeben hat, ist die Cloud-Disruption, die Cloud-Technologien für jedermann zugänglich gemacht hat. Heute können kleine Unternehmen Technologien nutzen, die früher nur größeren Organisationen vorbehalten waren. Alles, was man heute braucht, ist eine Internetverbindung, und zwar mit Hilfe der Cloud.

Ohne sich Gedanken über Preise oder Infrastruktur machen zu müssen, können auch kleinere Unternehmen problemlos Webanwendungen und mobile Anwendungen mit No-Code-Lösungen erstellen. Bei typischen Arbeitsparadigmen ist die IT-Abteilung in der Regel an jeder Phase beteiligt. Die gesamte Anwendung wurde von den Entwicklern ausgewählt und vom Rest des Teams genehmigt. Dieses Modell hat sich geändert, und die Abhängigkeit von der IT hat dank Cloud Computing und No-Code-Automatisierung abgenommen. Die meisten Unternehmen können die unglaublich teuren IT-Ressourcen und -Infrastrukturen nicht verwalten.

Dank der No-Code- und Low-Code-Plattformen können die Benutzer mobile Anwendungen mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Designoberfläche erstellen. Die No-Code-Automatisierung ermöglicht es den Nutzern, mobile Anwendungen zu erstellen, ohne dass sie ein tiefes Verständnis für Codierung oder Programmierung haben. Es ist auch möglich, Prozesse mit Hilfe der No-Code-Entwicklung zu automatisieren.

Wir haben hier schon viel über No-Code und Low-Code gesprochen. Wie der Name schon sagt, beinhaltet Low-Code-Entwicklung etwas mehr Möglichkeiten der Programmierung als No-Code. Aber was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen ihnen?

Unterschied zwischen no-code und low-code

Die beiden Hauptunterschiede zwischen Low-Code und No-Code sind Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Beide lassen sich nicht eindeutig messen, so dass wir sie in der Regel anhand eines Spektrums bestimmen. Bestimmte no-code Systeme erfordern nur sehr wenig Erfahrung im Programmieren. Andere erlauben es dem Benutzer, eigene Lösungen hinzuzufügen, die einfache Funktionen ausführen können. Dazu können Dinge wie Bildlaufleisten, Navigationsmenüs oder benutzerdefinierte Farbtöne gehören. Diese sind leicht als Codestücke zu finden und können so verwendet werden, wie sie sind.

Nicht-Programmierer können mit Softwareproblemen ohne Code leichter umgehen, aber es kann eine Herausforderung sein, kompliziertere Aktivitäten hinzuzufügen. Im Gegensatz dazu kann das Hinzufügen solcher diskreten Funktionen mit Low-Code-Software von IT-Experten, die über einige Programmierkenntnisse verfügen, durchgeführt werden. Low-Code- und No-Code-Systeme haben ihre Wurzeln in Projekten zur schnellen App-Entwicklung, bei denen häufig objektorientierte Programmiersprachen wie C++ und Java zum Einsatz kamen.

Warum ist No-Code großartig?

Es gibt mehrere Vorteile von No-Code. Abgesehen davon, dass No-Code-Anwender keine Programmierkenntnisse benötigen, ist No-Code für sie auch einfacher zu bedienen. Einige der Vorteile der No-Code-Automatisierung sind:

Wenig Schulung erforderlich

Die Benutzeroberflächen sind bei der No-Code-Entwicklung einfach zu bedienen, da Sie Softwareelemente stapeln oder per Drag & Drop verschieben können, um eine Anwendung zu erstellen. Die Benutzer benötigen zwar eine grundlegende Einweisung, aber nichts, wofür Code erforderlich wäre.

Geringere Kosten

Wenn Nicht-Programmierer einfache Funktionen hinzufügen können, haben IT-Mitarbeiter mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben, die für das Unternehmen von größerem Nutzen sind. Das Unternehmen spart durch den Einsatz von No-Code-Entwicklung Zeit und letztendlich auch Geld.

Geringere Sicherheitsprobleme

Bei der No-Code-Entwicklung können die Benutzer aus den vorhandenen Optionen auswählen, was sie benötigen. Dadurch sind sie weniger geneigt, nicht zugelassene und nicht lizenzierte Tools zu verwenden, die sich nur schwer zurückverfolgen lassen und zu Sicherheitslücken führen können.

Was sind No-Code-Experten, und brauche ich einen?

No-Code-Experten sind Personen, die in der Vergangenheit mit Hilfe von No-Code-Automatisierung Abhilfe geschaffen, Verfahren automatisiert und die Produktivität gesteigert haben. Im Wesentlichen handelt es sich um Personen, die Ihnen bei der Entwicklung von Anwendungen und No-Code-Lösungen helfen können. Sie können Ihnen dabei helfen, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, Probleme zu lösen und kluge Vorschläge zu unterbreiten. Ein guter No-Code-Experte muss in der Lage sein, Kunden über den besten No-Code-Stack für sie zu beraten. Dazu muss er ein gutes Verständnis der Geschäftsabläufe haben.

Die Beauftragung eines No-Code-Experten kann viele Vorteile für Ihr Unternehmen mit sich bringen. Es kann kostengünstiger sein als der Einsatz herkömmlicher Softwareingenieure. Gleichzeitig kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, eine No-Code-Plattform auf eigene Faust zu entwickeln, wenn man keine Ahnung von diesem Bereich hat. Ein No-Code-Experte kann diesen Prozess beschleunigen. Er verfügt auch über Branchenerfahrung und kann Sie während des gesamten Entwicklungsprozesses beraten.

Wie finde ich einen No-Code-Experten?

Jetzt, da Sie wissen, wie hilfreich No-Code-Experten sein können, fragen Sie sich bestimmt, wo Sie einen finden können, der zu den Anforderungen Ihres No-Code-Projekts passt. Sie können verschiedene Plattformen oder spezielle No-Code-Tools nutzen, um einen guten Experten zu finden. Im nächsten Abschnitt werden wir einige gute Orte vorstellen, an denen Sie No-Code-Experten finden können. Zuvor sollten Sie sich jedoch über einige Dinge im Klaren sein, bevor Sie einen No-Code-Entwickler beauftragen.

Funktionsweise

Das erste, worüber Sie sich im Klaren sein sollten, ist die Funktion Ihrer No-Code-Projekte oder mobilen Anwendungen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, welche Funktionen sie haben sollen. Das wird die Arbeit des No-Code-Entwicklers erleichtern. Wenn Sie Ihre Ideen gut dokumentieren können, hat der No-Code-Experte ein besseres Verständnis dafür. Bevor Sie einen Experten beauftragen, sollten Sie eine gut definierte Idee sowie die meisten der Funktionen haben, die Sie implementieren möchten. Ein professioneller No-Code-Experte kann Ihnen helfen, die Details Ihrer Funktionen festzulegen und Sie beraten.

Standort

Sie sollten sich auch überlegen, ob Sie jemanden wünschen, der mit Ihnen am selben Ort wie Sie an Ihrem Projekt arbeitet. Während die Zusammenarbeit im selben Raum die Kommunikation erleichtert, können Sie ein viel breiteres Spektrum an Talenten finden, wenn Sie No-Code-Experten aus der Ferne suchen. Auch die Kommunikation spielt im Entwicklungsprozess eine große Rolle. Wenn Sie Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellen, sollten Sie darauf achten, dass Sie eine gemeinsame Sprache sprechen, damit es für Sie einfacher ist, ihnen zu erklären, worum es bei dem Projekt geht. Ein weiterer Vorteil der Beauftragung aus der Ferne ist, dass Sie Ihre Bewerbungen durchsehen und einen Experten auswählen können, der in Ihren Budgetrahmen passt.

Budget und Zeitplan

Der letzte Punkt, auf den Sie achten sollten, ist Ihr Budget und der Zeitplan. Haben Sie eine Frist, die Sie einhalten wollen? Und wie groß sind die finanziellen Grenzen, die Sie haben? Wenn Sie Produkte entwickeln, müssen Sie sowohl für die Entwicklung als auch für den Einsatz Geld ausgeben. Außerdem müssen Sie Mittel für das Marketing und die Wartung Ihrer Anwendung bereitstellen. All dies erfordert einen gut durchdachten Finanzplan. Sie sollten auch einen detaillierten Zeitplan im Kopf haben. Sprechen Sie mit Ihrem Entwickler und legen Sie auch für Softwareaufgaben Fristen fest, z. B. für die Fertigstellung des Frontends oder für die Integration der Rest-API. Bei jedem Softwareprojekt ist mit Verzögerungen zu rechnen, aber wenn Sie versuchen, sich an einen Zeitplan zu halten, können Sie die Abweichung von Ihren Fristen verringern.

Wo findet man am besten einen No-Code-Experten?

Im Folgenden finden Sie einige ausgezeichnete Plattformen für die Suche nach einem No-Code-Experten:

Codemap

Codemap macht es einfach, No-Code-Experten zu finden. Alle Fachleute und Organisationen auf Codemap wurden laut ihrer Webseite von Programmierern und No-Code-Experten vorab geprüft und bestätigt. Darüber hinaus können Sie Gruppen oder ein Unternehmen für zusätzliche Dienstleistungen wie einen Webdesigner für UI und UX, API-Integration und mehr bezahlen.

Nucode

Nucode ist eines der No-Code-Tools, die zu den größten No-Code-Foren gehören und rund 5000 Ersteller und Spezialisten haben. Das ursprüngliche Nucode-Projekt wurde auf Bubble erstellt.

Code-Mentor

Obwohl Code Mentor vor allem ein Hotspot für die Rekrutierung von Programmierern für Aufgaben wie Front-End-Entwicklung, Back-End-Entwicklung und API-Integrationen ist, gibt es dort auch eine spezielle Jobbörse für die Einstellung von No-Code-Experten.

Adalo

Adalo ist eine expandierende Plattform, die darauf abzielt, Menschen mit erstaunlichen Ideen zu unterstützen. Sie ermöglichen Ihnen dies sowohl durch die Nutzung ihrer Plattform als auch durch die Einstellung von bewährten No-Code-Experten, die Sie unterstützen.

AppMaster

Wenn Sie auf der Suche nach No-Code-Tools sind, die Ihnen die Arbeit erleichtern, dann ist AppMaster genau das Richtige für Sie. AppMaster ist eine No-Code-Plattform, die den Quellcode erstellt. Mit anderen Worten, die Plattform imitiert das Entwicklerteam. Sie können dasselbe Softwareprojekt sowohl an ein Softwareteam als auch an die No-Code-Plattform vergeben, mit besseren Ergebnissen durch AppMaster. AppMaster generiert Code für alles, von einfachen Aufgaben bis zur API-Integration. Die Plattform wird Ihr Projekt schneller, besser und für weniger Geld fertigstellen.

AppMaster kann Quellcode in der Sprache Go erstellen und automatisch eine technische Dokumentation erstellen. Sie müssen sich nicht einmal Gedanken darüber machen, ob der Code wirklich von Ihnen stammt! Wenn Sie den Quellcode übernehmen wollen, können Sie dies mit AppMaster tun. Die Plattform ist sehr robust, und Sie können damit jede Art von Anwendung erstellen, auch komplizierte mit dem Backend.

AppMaster.io ermöglicht es Benutzern, native mobile Anwendungen mit Server-Driven UI zu erstellen.

Die Plattform erstellt den Quellcode Ihrer Anwendung, liefert ihn in eine beliebige Cloud und bindet Produkte von Drittanbietern ein. Wenn Sie mehr über die Funktionsweise von AppMaster erfahren möchten, können Sie sich deren YouTube-Kanal ansehen. Die Plattform wurde außerdem von Product Hunt zum Produkt des Tages Nr. 2 erklärt.

Abgesehen von diesen Plattformen können Sie auch twittern oder einen LinkedIn-Beitrag hinterlassen und sehen, ob jemand darauf reagiert. Da ein großer Teil der Programmierer-Community in diesen sozialen Netzwerken aktiv ist, könnte es sein, dass sie Ihnen antworten.

Fazit

Wir haben die verschiedenen Vorteile und Möglichkeiten gesehen, die No-Code-Entwicklung bietet. Mit weiteren Fortschritten in diesem Bereich wird die Entwicklung von Anwendungen ohne Code in kürzester Zeit zu einem weitaus reibungsloseren Prozess. Bevor Sie einen No-Code-Experten beauftragen, sollten Sie Ihr Projekt analysieren und verstehen, was Sie entwickeln wollen. Viele No-Code-Tools können Ihnen den Entwicklungsprozess erleichtern. Die No-Code-Bewegung revolutioniert die Technologie und die Art und Weise, wie wir die Erstellung von Software betrachten. Mit Hilfe von No-Code-Plattformen bewegen wir uns auf eine neue Zukunft der Technologie zu.