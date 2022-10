Com o número de empresários e empresas a aumentar todos os dias no mercado, alguma vez se interrogou sobre o que ajudou a distinguir algum deles? A resposta reside na inovação. Hoje em dia, fazer as coisas de forma mais inteligente pode dar-lhe melhores recompensas do que seguir convenções mais antigas sobre a forma como as coisas são construídas.

Este é um conceito que se aplica muito bem quando se trata de desenvolvimento sem código. Como o nome sugere, a automatização sem código é o método de desenvolvimento de aplicações sem a utilização de programação convencional ou a escrita de código. Tradicionalmente, as empresas precisavam de contratar uma equipa técnica inteira para construir os seus produtos e aplicações de software. Hoje em dia, isto pode ser conseguido se tiver um único especialista talentoso sem código na sua equipa.

A automatização sem código é um método de desenvolvimento de software que lhe permite criar aplicações com pouco ou nenhum conhecimento de programação. As soluções sem código permitem ao pessoal empresarial desenvolver produtos de software, incluindo adições simples como um formulário ou aplicações mais complexas com mais funcionalidade. Podem também melhorar um sítio ou aplicação existente, acrescentando-lhe mais capacidades. Os indivíduos podem fazer isto mesmo quando lhes faltam conhecimentos essenciais de programação. Antes de entrarmos mais em especialistas sem código e onde se pode encontrar o especialista perfeito sem código para a sua empresa, vamos dar uma vista de olhos ao que o termo "sem código" realmente significa.

O que é uma abordagem "sem código"?

As soluções sem código permitem às pessoas criar sistemas digitais e procedimentos de automação, mesmo sem programação. Limitado pela codificação tradicional, qualquer pessoa estaria limitada pelo seu nível de conhecimentos técnicos ou pela sua capacidade de pagar por isso. Teriam de ser bem versados na escrita de códigos ou encontrar outra pessoa para construir a sua ideia na realidade. Contudo, este já não é o caso com a ajuda do desenvolvimento sem código.

Os peritos sem código são montadores de software em vez de programadores de software. Eles montam uma aplicação com a ajuda de poderosas plataformas sem código. O não-código levou ao desenvolvimento de um próspero ecossistema de ferramentas não-código para promover a inovação. O desenvolvimento de software torna-se mais acessível devido a soluções sem código. É possível construir produtos de software mesmo sem escrever uma única linha de código. Aplicações web complexas e aplicações móveis podem agora ser criadas visualmente utilizando a arquitectura de arrastar e largar. Assim, os programadores de software podem agora ser qualquer pessoa.

Para facilitar uma entrega rápida, a automatização sem código separa as linguagens de scripting e sintaxe da lógica e adopta um método visual de desenvolvimento de software. A ausência de código assemelha-se à criação de código baixo. A principal distinção é que os sistemas de código baixo utilizam muito menos abstracção, o que significa que precisam de alguma compreensão das linguagens de computador e algum código e são frequentemente utilizados por programadores experientes.

Como funciona o não-código?

Embora se chame "no-code", o nome pode ser enganador, uma vez que na realidade há muita codificação a decorrer nos bastidores. Contudo, esta programação é abstraída e feita em segundo plano e não é óbvia para os utilizadores. Os fornecedores de serviços sem código escondem a profundidade do que os clientes fazem utilizando acções simples, como clicar e largar componentes de software para criar uma aplicação. Eles empreendem o verdadeiro trabalho que está por detrás disto.

A automatização sem código utiliza um ambiente de programação visualmente integrado e uma plataforma de software que combina as melhores ferramentas necessárias para criar e avaliar programas. Isto inclui tarefas complicadas como as integrações de API e também tarefas comparativamente mais fáceis como a gestão front-end. Isto é um pouco semelhante ao desenvolvimento de código baixo. Empregam frequentemente uma metodologia orientada por modelos. Aqui, a funcionalidade pretendida da aplicação de software é mapeada utilizando um modelo de software antes de qualquer codificação real ser feita. Os testes baseados em modelos podem ser utilizados para testar software recentemente produzido antes de ser implantado.

Será que não há código futuro?

Espera-se que a taxa de crescimento de no-code atinja 44,4% em 2022, de 4,32 mil milhões de dólares em 2017 para 27,23 mil milhões de dólares. Esta é uma estatística que nos mostra o quanto a automatização sem código deverá evoluir. Mostra-nos que um movimento sem código é de facto o que o futuro nos reserva.

O desenvolvimento de aplicações móveis desenvolvidas por empresas tem sido motivado pela necessidade de transição digital. Não existem plataformas ou programadores competentes em número suficiente para acomodar esta procura. Além disso, tem havido mudanças significativas na forma como encaramos a tecnologia. Isto tem ajudado muito a aceitação do desenvolvimento sem código.

As plataformas sem código tornam possível satisfazer a crescente procura de aplicações móveis para empresas. Isto facilita aos programadores a concentração em questões mais importantes ou técnicas. Outro factor que tem ajudado a impulsionar o desenvolvimento sem código é a perturbação da nuvem que tornou as tecnologias da nuvem disponíveis para todos. Hoje em dia, as pequenas empresas podem fazer uso de tecnologias que em tempos só eram acessíveis a organizações maiores. Hoje em dia, tudo o que é necessário é uma ligação à Internet, com a ajuda da nuvem.

Sem se preocupar com preços ou infra-estruturas, mesmo as empresas mais pequenas podem facilmente criar aplicações web e aplicações móveis com soluções sem código. As TI estão normalmente envolvidas em todas as fases dos paradigmas de trabalho típicos. Toda a aplicação foi escolhida pelos programadores, e o resto da equipa aprovou-a. Este modelo mudou, e a confiança nas TI diminuiu graças à computação em nuvem e à automatização sem código. A maioria das empresas não consegue gerir os incrivelmente caros recursos e infra-estruturas de TI.

Os utilizadores podem criar aplicações móveis utilizando uma interface de design simples e de fácil utilização graças a plataformas sem código e de baixo código. A automatização sem código permite que as pessoas criem aplicações móveis sem terem um profundo conhecimento de codificação ou programação. Também é possível automatizar processos com a ajuda do desenvolvimento sem código.

Temos aqui falado muito sobre a ausência de código, bem como de baixo código. Como o nome indica, o desenvolvimento de código baixo envolve um pouco mais de possibilidades de programação do que o não-código. Mas quais são as diferenças fundamentais entre elas?

Diferença entre "no-code" e "low-code

As duas distinções chave entre código baixo e não-código são funcionalidade e usabilidade. Não é possível medir nenhuma destas duas distinções de forma distinta, pelo que normalmente as determinamos visualizando-as num espectro. Certos sistemas sem código necessitam de muito pouca experiência de codificação. Outros permitem que os no-coders adicionem soluções personalizadas que são capazes de fazer funções simples. Isto pode incluir coisas como barras de rolagem, menus de navegação, ou sombras personalizadas. Isto é fácil de encontrar como peças de código que podem ser utilizadas tal como são.

Os não-programadores podem lidar mais facilmente com problemas de software sem código, mas pode ser um desafio adicionar actividades mais complicadas. Em contraste, a adição de funções tão discretas pode ser feita utilizando software de código baixo por especialistas em TI que tenham algum conhecimento de programação. Os sistemas de código baixo e sem código têm as suas raízes em projectos de desenvolvimento rápido de aplicações, que frequentemente fizeram uso de linguagens de programação orientadas a objectos como C++ e Java.

Porque é que o no-code é óptimo?

Há várias vantagens da ausência de código. Para além da ausência de codificadores que não necessitam de conhecimentos de programação, a ausência de código é também mais fácil de utilizar para eles. Algumas das várias vantagens da automatização sem código são:

Pouca formação necessária

As interfaces de utilizador são fáceis de utilizar no desenvolvimento sem código, uma vez que se podem empilhar ou arrastar e largar elementos de software para criar uma aplicação. Os utilizadores podem precisar de algumas instruções fundamentais, mas nada que exija código.

Custos mais baixos

Permitir que os não programadores acrescentem características simples liberta os funcionários de TI para trabalharem em tarefas mais desafiantes que são mais benéficas para a empresa. A organização poupa tempo e, eventualmente, dinheiro como resultado da utilização do desenvolvimento sem código.

Menos problemas de segurança

Os utilizadores podem seleccionar o que necessitam a partir das opções estabelecidas enquanto utilizam o desenvolvimento sem código. Como resultado, estão muito menos inclinados a utilizar ferramentas não aprovadas e não licenciadas, que são difíceis de rastrear e podem levar uma organização a desenvolver falhas de segurança.

O que são peritos sem código, e será que preciso de um?

Os peritos sem código são pessoas que criaram remédios, procedimentos automatizados, e aumentaram a produtividade usando a automatização sem código no passado. Essencialmente, são indivíduos que podem ajudá-lo a construir aplicações e soluções sem código para si. Podem ajudá-lo a acelerar o processo de desenvolvimento e a resolver problemas, assim como fornecer sugestões sensatas. Um bom perito sem código deve ser capaz de aconselhar os clientes sobre a melhor pilha sem código para eles. Para tal, devem ter uma boa compreensão das operações comerciais.

A contratação de um perito sem código pode proporcionar-lhe muitos benefícios para a sua empresa. Pode ser mais rentável do que a utilização de engenheiros de software tradicionais. Ao mesmo tempo, tentar descobrir uma plataforma sem código por si próprio quando não tem qualquer ideia sobre o campo pode levar algum tempo. Um perito sem código pode acelerar este processo. Também terá experiência na indústria e pode aconselhá-lo ao longo de todo o processo de desenvolvimento.

Como posso encontrar um perito sem código?

Agora que sabe como os peritos sem código podem ser úteis, deve estar a perguntar-se, onde pode encontrar um que se adapte às exigências do seu projecto sem código? Pode utilizar várias plataformas ou ferramentas específicas sem código para encontrar um bom perito. Veremos alguns bons lugares onde pode encontrar peritos sem código na próxima secção. No entanto, antes disso, há algumas coisas que deve esclarecer antes de contratar um programador sem código.

Funcionalidade

A primeira coisa sobre a qual deve ser claro é o que os seus projectos sem código ou aplicações móveis fazem. Deve compreender ou mapear a funcionalidade que pretende que tenha. Isto facilitará o trabalho do programador sem código. Se conseguir documentar bem as suas ideias, isto dará ao perito sem código uma melhor compreensão. Antes de contratar um perito, deverá ter uma ideia bem definida, bem como a maior parte da funcionalidade que pretende implementar. Um perito profissional sem código pode ajudá-lo a finalizar os detalhes das suas funções e aconselhá-lo.

Localização

Também deve descobrir se quer que alguém trabalhe consigo no seu projecto no mesmo local que você. Enquanto que trabalhar em conjunto no mesmo palácio facilita a comunicação, pode encontrar um âmbito muito mais vasto de talentos se procurar remotamente peritos sem código. A comunicação também desempenha um grande papel no processo de desenvolvimento. Se estiver a contratar pessoas de todo o mundo, certifique-se de que tem uma língua em comum para que seja mais fácil para si dizer-lhes qual é o projecto. Outra vantagem de contratar remotamente é que pode consultar as suas candidaturas e escolher um perito que se enquadre na sua gama orçamental.

Orçamento e cronograma

A última coisa a ter em conta é o seu orçamento e a sua cronologia. Tem um prazo que deseja cumprir? E quais são as limitações monetárias que tem? Quando estiver a construir produtos, terá de gastar dinheiro tanto para o desenvolvimento como para a implantação. Terá também de ter fundos reservados para a comercialização e manutenção da sua aplicação. Tudo isto requer um plano financeiro bem pensado. Deverá também ter em mente um cronograma detalhado. Deverá falar com o seu programador e estabelecer prazos também para as tarefas de software, como a conclusão do front end do tempo para a integração da API de repouso. Pode esperar atrasos em qualquer projecto de software, mas se tentar cumprir um cronograma, pode reduzir até que ponto se afasta dos seus prazos.

Onde é o melhor lugar para encontrar um perito sem código?

Seguem-se algumas plataformas excelentes para procurar um perito sem código:

Codemap

O Codemap torna simples a contratação de especialistas sem código. Todos os profissionais e organizações no Codemap, de acordo com a sua página web, foram pré-seleccionados e confirmados por programadores informáticos e peritos sem código. Além disso, pode pagar grupos ou uma organização para o assistir com serviços extra como um web designer para UI e UX, integração API, e muito mais.

Núcleo

O Nucode é uma daquelas ferramentas sem código que se encontram entre os maiores fóruns sem código e tem cerca de 5000 criadores e especialistas. O projecto Núcleo original foi criado em Bubble.

Mentor do código

Embora o mentor de código seja, na sua maioria, um ponto de acesso para o recrutamento de programadores para tarefas como desenvolvimento front-end, desenvolvimento backend, e integrações API, eles têm também um conselho de trabalho especial para empregar peritos sem código.

Adalo

Adalo é uma plataforma em expansão que visa permitir àqueles com ideias surpreendentes. Permitem-no fazê-lo tanto utilizando a sua plataforma como contratando profissionais sem código comprovado para o assistir.

AppMaster

Se procura ferramentas sem código que possam facilitar a sua tarefa, então o AppMaster é o que precisa. O AppMaster é uma plataforma sem código que cria o código fonte. Por outras palavras, a plataforma imita a equipa de programadores. Pode dar o mesmo projecto de software tanto a uma equipa de software, como à plataforma sem código, com melhores recompensas com o AppMaster. O AppMaster gera código para tudo, desde tarefas simples até à integração de API. A plataforma terminará o seu projecto mais rapidamente, melhor, e por menos dinheiro.

O AppMaster pode construir código fonte na linguagem Go e produzir automaticamente documentação técnica. Não precisa sequer de se preocupar se o código é realmente seu! Se quiser levar o código-fonte, o AppMaster permite-lhe fazê-lo. A plataforma é muito robusta, e pode utilizá-la para fazer qualquer tipo de aplicação, mesmo as complicadas com o backend.

AppMaster.io permite aos utilizadores criar aplicações móveis nativas com interface de utilizador orientada para o servidor.

A plataforma cria o código fonte da sua aplicação, entrega-o a qualquer nuvem, e incorpora produtos de terceiros. Se quiser saber mais sobre como funciona o AppMaster, pode consultar o seu canal no YouTube. A plataforma foi também declarada como o produto número 2 do dia pela Product Hunt.

Para além destas plataformas, também pode tweetar ou deixar um post no LinkedIn e ver se alguém responde. Uma vez que uma grande parte da comunidade de codificação está activa nestes sites de redes sociais, eles podem simplesmente decidir responder-lhe.

Conclusão

Temos visto os vários benefícios e oportunidades que o desenvolvimento sem código proporciona. Com mais avanços no terreno, o desenvolvimento sem código tornará o desenvolvimento de aplicações um processo muito mais suave em pouco tempo. Deverá analisar o seu projecto e compreender o que pretende construir antes de contratar um perito sem código. Muitas ferramentas sem código podem ajudar a tornar o seu processo de desenvolvimento mais fácil. O movimento "no-code" está a revolucionar a tecnologia e a forma como vemos o software de construção. Com a ajuda de plataformas sem código, estamos a avançar para um novo futuro da tecnologia.