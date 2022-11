Con il numero di imprenditori e aziende che dilagano sul mercato che aumenta di giorno in giorno, vi siete mai chiesti cosa ha contribuito a distinguere una di esse? La risposta sta nell'innovazione. Oggi, fare le cose in modo più intelligente può dare migliori risultati che seguire le vecchie convenzioni sul modo di costruire le cose.

Questo concetto si applica molto bene quando si parla di sviluppo no-code. Come suggerisce il nome, l'automazione no-code è il metodo di sviluppo di applicazioni senza l'uso della programmazione convenzionale o della scrittura di codice. Tradizionalmente, le aziende dovevano assumere un intero team tecnico per costruire i loro prodotti e applicazioni software. Oggi è possibile ottenere questo risultato se si dispone di un singolo esperto no-code di talento nel proprio team.

L'automazione no-code è un metodo di sviluppo software che consente di creare applicazioni con poche o nessuna conoscenza di programmazione. Le soluzioni no-code consentono al personale aziendale di sviluppare prodotti software, comprese semplici aggiunte come un modulo o applicazioni più complesse con maggiori funzionalità. Possono anche migliorare un sito o un'applicazione esistente aggiungendovi ulteriori funzionalità. Le persone possono farlo anche se non hanno le competenze essenziali di programmazione. Prima di approfondire il discorso sugli esperti no-code e su dove trovare l'esperto no-code perfetto per la vostra azienda, diamo un'occhiata a cosa significa effettivamente il termine "no-code".

Che cos'è un approccio no-code?

Le soluzioni no-code consentono di creare sistemi digitali e procedure di automazione anche senza programmazione. Con la codifica tradizionale, chiunque sarebbe limitato dal proprio livello di conoscenze tecniche o dalla capacità di pagarle. Dovrebbe essere esperto nella scrittura di codice o trovare qualcun altro che costruisca la sua idea in realtà. Tuttavia, questo non è più il caso con l'aiuto dello sviluppo no-code.

Gli esperti di no-code sono assemblatori di software piuttosto che sviluppatori di software. Mettono insieme un'applicazione con l'aiuto di potenti piattaforme no-code. Il no-code ha portato allo sviluppo di un fiorente ecosistema di strumenti no-code per promuovere l'innovazione. Lo sviluppo del software diventa più accessibile grazie alle soluzioni no-code. È possibile creare prodotti software anche senza scrivere una sola riga di codice. Applicazioni web e applicazioni mobili complesse possono essere create visivamente grazie all'architettura drag-and-drop. Pertanto, gli sviluppatori di software possono essere qualsiasi persona.

Per facilitare la consegna rapida, l'automazione no-code separa i linguaggi di scripting e la sintassi dalla logica e adotta un metodo visivo di sviluppo del software. Il no-code assomiglia alla creazione di low-code. La differenza principale è che i sistemi low-code utilizzano un'astrazione molto minore, il che significa che necessitano di una certa comprensione dei linguaggi informatici e di un po' di codice e sono spesso utilizzati da sviluppatori esperti.

Come funziona il no-code?

Sebbene si chiami no-code, il nome può essere fuorviante, perché in realtà dietro le quinte si svolge un'intensa attività di programmazione. Tuttavia, questa programmazione è astratta ed eseguita in background e non è evidente agli utenti. I fornitori di servizi no-code nascondono la profondità di ciò che i clienti fanno utilizzando azioni semplici, come fare clic e rilasciare componenti software per creare un'applicazione. Si occupano del vero lavoro che c'è dietro.

L'automazione no-code utilizza un ambiente di programmazione visivamente integrato e una piattaforma software che combina i migliori strumenti necessari per creare e valutare i programmi. Questo include compiti complicati come le integrazioni API e compiti relativamente più semplici come la gestione del front-end. Si tratta di un approccio in qualche modo simile allo sviluppo low-code. Spesso impiegano una metodologia model-driven. In questo caso, la funzionalità prevista dell'applicazione software viene tracciata utilizzando un modello software prima di procedere alla codifica vera e propria. I test basati sui modelli possono essere utilizzati per verificare il software appena prodotto prima che venga distribuito.

Il no-code è il futuro?

Si prevede che il tasso di crescita del no-code raggiungerà il 44,4% entro il 2022, passando da 4,32 miliardi di dollari nel 2017 a 27,23 miliardi di dollari. Questa è una statistica che ci mostra quanto l'automazione no-code sia destinata a evolversi. Ci dimostra che il movimento no-code è davvero ciò che ci riserva il futuro.

Lo sviluppo di app mobili sviluppate dalle aziende è stato spinto dalla necessità di una transizione digitale. Non ci sono abbastanza piattaforme o sviluppatori competenti per soddisfare questa domanda. Inoltre, si sono verificati cambiamenti significativi nel modo in cui consideriamo la tecnologia. Ciò ha favorito notevolmente l'accettazione dello sviluppo no-code.

Le piattaforme no-code consentono di soddisfare la crescente domanda di applicazioni mobili per le aziende. Questo rende più facile per gli sviluppatori concentrarsi su questioni più importanti o tecniche. Un altro fattore che ha contribuito a dare impulso allo sviluppo no-code è la rivoluzione del cloud, che ha reso le tecnologie cloud disponibili a tutti. Oggi le piccole imprese possono avvalersi di tecnologie che un tempo erano accessibili solo alle grandi organizzazioni. Tutto ciò che serve oggi è una connessione a Internet, con l'aiuto del cloud.

Senza preoccuparsi dei prezzi o dell'infrastruttura, anche le piccole imprese possono creare facilmente applicazioni web e mobili con soluzioni no-code. Nei paradigmi di lavoro tipici, l'IT è solitamente coinvolto in ogni fase. L'intera applicazione veniva scelta dagli sviluppatori e il resto del team la approvava. Questo modello è cambiato e la dipendenza dall'IT è diminuita grazie al cloud computing e all'automazione no-code. La maggior parte delle aziende non è in grado di gestire risorse e infrastrutture IT incredibilmente costose.

Grazie alle piattaforme no-code e low-code, gli utenti possono creare applicazioni mobili utilizzando un'interfaccia di progettazione semplice e intuitiva. L'automazione no-code consente di creare applicazioni mobili senza avere una conoscenza approfondita della codifica o della programmazione. È anche possibile automatizzare i processi con l'aiuto dello sviluppo no-code.

Abbiamo parlato molto del no-code e del low-code. Come indica il nome, lo sviluppo low-code comporta un numero leggermente superiore di possibilità di programmazione rispetto al no-code. Ma quali sono le differenze fondamentali tra i due?

Differenza tra no-code e low-code

Le due distinzioni fondamentali tra low-code e no-code sono la funzionalità e l'usabilità. Non è possibile misurare in modo distinto nessuno dei due, quindi di solito li determiniamo considerandoli su uno spettro. Alcuni sistemi no-code richiedono una minima esperienza di codifica. Altri permettono ai no-code di aggiungere soluzioni personalizzate in grado di svolgere funzioni semplici. Si tratta di elementi come barre di scorrimento, menu di navigazione o sfumature personalizzate. Tutto questo è facile da trovare sotto forma di pezzi di codice che possono essere utilizzati così come sono.

I non programmatori possono affrontare più facilmente i problemi del software senza codice, ma può essere difficile aggiungere attività più complicate. Al contrario, l'aggiunta di tali funzioni discrete può essere effettuata con software low-code da esperti informatici che hanno qualche conoscenza di programmazione. I sistemi low-code e no-code hanno le loro radici nei progetti per lo sviluppo rapido di applicazioni, che spesso facevano uso di linguaggi di programmazione orientati agli oggetti come C++ e Java.

Perché il no-code è fantastico?

I vantaggi del no-code sono molteplici. Oltre a non aver bisogno di competenze di programmazione, il no-code è anche più facile da usare per i no-coders. Alcuni dei numerosi vantaggi dell'automazione no-code sono:

Non è necessario un addestramento particolare

Le interfacce utente sono facili da usare nello sviluppo no-code, poiché è possibile impilare o trascinare gli elementi del software per creare un'applicazione. Gli utenti potrebbero aver bisogno di qualche istruzione di base, ma niente che richieda l'uso di codice.

Costi minori

Consentire ai non programmatori di aggiungere semplici funzionalità libera i dipendenti IT di lavorare su compiti più impegnativi e più vantaggiosi per l'azienda. L'organizzazione risparmia tempo e, in ultima analisi, denaro grazie all'utilizzo dello sviluppo no-code.

Meno problemi di sicurezza

Gli utenti possono scegliere ciò che desiderano tra le opzioni disponibili quando utilizzano lo sviluppo no-code. Di conseguenza, sono molto meno propensi a utilizzare strumenti non approvati e privi di licenza, che sono difficili da rintracciare e possono causare falle nella sicurezza dell'organizzazione.

Cosa sono gli esperti no-code e ne ho bisogno?

Gli esperti no-code sono persone che in passato hanno creato rimedi, automatizzato procedure e aumentato la produttività utilizzando l'automazione no-code. In sostanza, sono persone che possono aiutarvi a costruire applicazioni e soluzioni no-code per voi. Possono aiutarvi a velocizzare il processo di sviluppo e ad affrontare i problemi, oltre a fornire saggi suggerimenti. Un buon esperto di no-code deve essere in grado di consigliare ai clienti il miglior stack no-code per loro. A tal fine, deve avere una buona comprensione delle operazioni aziendali.

L'assunzione di un esperto no-code può offrire molti vantaggi alla vostra azienda. Può essere più conveniente rispetto all'impiego di ingegneri del software tradizionali. Allo stesso tempo, cercare di capire da soli una piattaforma no-code quando non si ha alcuna idea del settore può richiedere del tempo. Un esperto di no-code può accelerare questo processo. Inoltre, avrà esperienza nel settore e potrà consigliarvi durante tutto il processo di sviluppo.

Come si trova un esperto di no-code?

Ora che sapete quanto possano essere utili gli esperti di no-code, vi starete chiedendo: dove potete trovarne uno che sia adatto alle esigenze del vostro progetto no-code? Per trovare un buon esperto potete utilizzare diverse piattaforme o strumenti specifici per il no-code. Nella prossima sezione vedremo alcuni buoni posti dove trovare esperti no-code. Tuttavia, prima di questo, ci sono alcune cose che dovreste avere ben chiare prima di assumere uno sviluppatore no-code.

Funzionalità

La prima cosa che dovete avere chiara è la funzione dei vostri progetti no-code o delle vostre applicazioni mobili. Dovete capire o tracciare una mappa delle funzionalità che volete che abbia. Questo renderà più facile il lavoro dello sviluppatore no-code. Se riuscite a documentare bene le vostre idee, l'esperto no-code potrà capirle meglio. Prima di assumere un esperto, dovreste avere un'idea ben definita e la maggior parte delle funzionalità che volete implementare. Un esperto no-code professionale può aiutarvi a finalizzare i dettagli delle vostre funzioni e consigliarvi.

Posizione

Dovete anche decidere se volete che qualcuno lavori con voi al vostro progetto nello stesso luogo in cui vi trovate. Sebbene lavorare insieme nello stesso palazzo faciliti la comunicazione, potete trovare una gamma di talenti molto più ampia se cercate esperti no-code a distanza. Anche la comunicazione gioca un ruolo importante nel processo di sviluppo. Se state assumendo persone provenienti da tutto il mondo, assicuratevi di avere una lingua in comune, in modo che sia più facile spiegare loro il progetto. Un altro vantaggio dell'assunzione a distanza è che potete esaminare le candidature e scegliere un esperto che rientri nel vostro budget.

Budget e tempistica

L'ultimo aspetto da tenere presente è il budget e la tempistica. Avete una scadenza che volete rispettare? E quali sono i limiti monetari che avete? Quando costruite un prodotto, dovrete spendere soldi sia per lo sviluppo che per la distribuzione. Dovrete anche riservare dei fondi per il marketing e la manutenzione della vostra applicazione. Tutto questo richiede un piano finanziario ben congegnato. Dovete anche avere in mente una tempistica dettagliata. Dovete parlare con il vostro sviluppatore e stabilire delle scadenze anche per le attività software, come il completamento del front-end e il tempo per l'integrazione delle API di riposo. È lecito aspettarsi ritardi in qualsiasi progetto software, ma se si cerca di rispettare una tabella di marcia, si può ridurre la distanza dalle scadenze.

Qual è il posto migliore per trovare un esperto di no-code?

Le seguenti sono alcune piattaforme eccellenti per cercare un esperto no-code:

Codemap

Codemap semplifica l'assunzione di specialisti no-code. Tutti i professionisti e le organizzazioni presenti su Codemap, come si legge nella loro pagina web, sono stati pre-selezionati e confermati da programmatori informatici ed esperti no-code. Inoltre, è possibile pagare gruppi o organizzazioni che vi assistano con servizi aggiuntivi come un web designer per l'interfaccia utente e l'interfaccia grafica, l'integrazione API e altro ancora.

Nucode

Nucode è uno di quegli strumenti no-code che sono tra i più grandi forum no-code e conta circa 5000 creatori e specialisti. Il progetto originale di Nucode è stato creato su Bubble.

Mentore del codice

Sebbene Code Mentor sia soprattutto un punto di riferimento per il reclutamento di programmatori per attività come lo sviluppo front-end, lo sviluppo back-end e le integrazioni API, ha anche una speciale job board per l'assunzione di esperti no-code.

Adalo

Adalo è una piattaforma in espansione che mira a consentire a coloro che hanno idee straordinarie di partecipare. Vi permette di farlo sia utilizzando la loro piattaforma sia assumendo professionisti no-code di provata efficacia per assistervi.

AppMaster

Se siete alla ricerca di strumenti no-code che vi facilitino il compito, AppMaster è ciò che fa per voi. AppMaster è una piattaforma no-code che crea il codice sorgente. In altre parole, la piattaforma imita il team di sviluppatori. È possibile affidare lo stesso progetto software sia a un team di sviluppatori che alla piattaforma no-code, con una migliore ricompensa grazie ad AppMaster. AppMaster genera codice per qualsiasi cosa, da semplici attività all'integrazione di API. La piattaforma porterà a termine il vostro progetto in modo più veloce, migliore e a un costo inferiore.

AppMaster è in grado di creare codice sorgente in linguaggio Go e di produrre automaticamente la documentazione tecnica. Non dovrete nemmeno preoccuparvi se il codice è davvero vostro! Se volete prendere il codice sorgente, AppMaster vi permette di farlo. La piattaforma è molto robusta ed è possibile utilizzarla per realizzare qualsiasi tipo di applicazione, anche quelle complicate con il backend.

AppMaster.io consente agli utenti di creare applicazioni mobili native con interfaccia utente guidata dal server.

La piattaforma crea il codice sorgente dell'applicazione, lo distribuisce su qualsiasi cloud e incorpora prodotti di terze parti. Se volete saperne di più su come funziona AppMaster, potete consultare il loro canale YouTube. La piattaforma è stata anche dichiarata come il prodotto numero 2 del giorno da Product Hunt.

Oltre a queste piattaforme, potete anche twittare o lasciare un post su LinkedIn e vedere se qualcuno risponde. Poiché gran parte della comunità dei codificatori è attiva su questi siti di social networking, potrebbero decidere di rispondervi.

Conclusione

Abbiamo visto i vari vantaggi e le opportunità che lo sviluppo no-code offre. Con ulteriori progressi nel campo, lo sviluppo no-code renderà lo sviluppo di applicazioni un processo molto più fluido in breve tempo. Prima di assumere un esperto no-code, è necessario analizzare il progetto e capire cosa si vuole costruire. Molti strumenti no-code possono aiutare a semplificare il processo di sviluppo. Il movimento no-code sta rivoluzionando la tecnologia e il modo di concepire la creazione di software. Con l'aiuto delle piattaforme no-code, ci stiamo muovendo verso un nuovo futuro della tecnologia.