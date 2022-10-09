С каждым днем число предпринимателей и компаний, бесчинствующих на рынке, растет, задумывались ли вы когда-нибудь, что помогло выделить кого-то из них? Ответ кроется в инновациях. Сегодня более разумные действия могут принести вам больше выгоды, чем следование старым традициям о том, как создаются вещи.

Эта концепция очень хорошо применима, когда речь идет о разработке без кода. Как следует из названия, автоматизация no-code - это метод разработки приложений без использования традиционного программирования или написания кода. Традиционно компаниям требовалось нанимать целую техническую команду для создания своих программных продуктов и приложений. Сегодня этого можно достичь, если в вашей команде есть один талантливый специалист по no-code.

Автоматизация no-code - это метод разработки программного обеспечения, который позволяет создавать приложения, не обладая практически никакими знаниями в области программирования. Решения No-code позволяют бизнес-персоналу разрабатывать программные продукты, включая простые дополнения вроде формы или более сложные приложения с большей функциональностью. Они также могут сделать существующий сайт или приложение лучше, добавив к нему дополнительные возможности. Люди могут делать это, даже если у них нет необходимых навыков программирования. Прежде чем мы подробнее остановимся на экспертах no-code и на том, где вы можете найти идеального эксперта no-code для своей компании, давайте рассмотрим, что на самом деле означает термин "no-code".

Что такое подход "без кода"?

Решения no-code позволяют людям создавать цифровые системы и процедуры автоматизации даже без программирования. При традиционном кодировании любой человек был бы ограничен уровнем своих технических знаний или способностью платить за них. Они должны были бы хорошо разбираться в написании кода или найти кого-то другого для воплощения своей идеи в жизнь. Однако с появлением no-code разработки это уже не так.

Специалисты по no-code - это скорее сборщики программного обеспечения, чем разработчики. Они собирают приложение с помощью мощных платформ no-code. No-code привел к развитию процветающей экосистемы инструментов no-code для продвижения инноваций. Разработка программного обеспечения становится более доступной благодаря решениям no-code. Вы можете создавать программные продукты, даже не написав ни строчки кода. Сложные веб-приложения и мобильные приложения теперь можно создавать визуально, используя архитектуру drag-and-drop. Таким образом, разработчиком программного обеспечения теперь может быть любой человек.

Для обеспечения быстрой доставки автоматизация no-code отделяет скриптовые языки и синтаксис от логики и использует визуальный метод разработки программного обеспечения. No-code напоминает создание low-code. Основное различие заключается в том, что системы low-code используют гораздо меньше абстракций, что означает, что они требуют некоторого понимания компьютерных языков и некоторого кода и часто используются опытными разработчиками.

Как работает no-code?

Хотя система называется no-code, это название может ввести в заблуждение, так как на самом деле за кулисами происходит много программирования. Однако это программирование абстрагировано и выполняется в фоновом режиме и неочевидно для пользователей. Поставщики услуг No-code скрывают глубину того, что делают клиенты, используя простые действия, такие как нажатие и отбрасывание программных компонентов для создания приложения. Они берут на себя реальную работу, которая за этим стоит.

Для автоматизации No-code используется визуально интегрированная среда программирования и программная платформа, которая объединяет лучшие инструменты, необходимые для создания и оценки программ. Сюда входят сложные задачи, такие как интеграция API, а также сравнительно простые задачи, такие как управление фронтендом. Это в некоторой степени похоже на разработку с низким кодом. В них часто используется методология, ориентированная на модели. Здесь предполагаемая функциональность программного приложения определяется с помощью модели программного обеспечения до того, как будет выполнено фактическое кодирование. Тестирование на основе моделей может использоваться для тестирования нового программного обеспечения до его развертывания.

Является ли no-code будущим?

Ожидается, что темпы роста no-code к 2022 году достигнут 44,4% и составят $27,23 млрд с $4,32 млрд в 2017 году. Это статистика, которая показывает нам, насколько сильно будет развиваться автоматизация no-code. Она показывает нам, что движение no-code - это действительно то, что ждет нас в будущем.

Развитие мобильных приложений, разработанных для бизнеса, было вызвано необходимостью перехода на цифровые технологии. Для удовлетворения этого спроса не хватает ни платформ, ни компетентных разработчиков. Кроме того, произошли значительные изменения в нашем отношении к технологиям. Это в значительной степени способствовало принятию бескодовой разработки.

Платформы no-code позволяют удовлетворить растущий спрос на мобильные приложения для бизнеса. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на более важных или технических вопросах. Еще одним фактором, способствовавшим развитию no-code разработки, является облачный кризис, который сделал облачные технологии доступными для всех. Сегодня малый бизнес может использовать технологии, которые раньше были доступны только крупным организациям. Все, что вам нужно в наши дни, - это подключение к Интернету с помощью облачных технологий.

Не заботясь о ценах или инфраструктуре, даже небольшие фирмы могут легко создавать веб-приложения и мобильные приложения с помощью no-code решений. В типичных парадигмах работы ИТ-отдел обычно задействован на каждом этапе. Все приложение выбиралось разработчиками, а остальные члены команды его утверждали. Эта модель изменилась, и зависимость от ИТ снизилась благодаря облачным вычислениям и автоматизации no-code. Большинство фирм не в состоянии управлять невероятно дорогими ИТ-ресурсами и инфраструктурой.

Благодаря платформам no-code и low-code пользователи могут создавать мобильные приложения с помощью простого и удобного интерфейса проектирования. Автоматизация no-code позволяет людям создавать мобильные приложения без глубокого понимания кодирования или программирования. Также с помощью no-code разработки можно автоматизировать процессы.

Мы уже много говорили о no-code и low-code. Как видно из названия, разработка low-code подразумевает чуть больше возможностей программирования, чем no-code. Но каковы фундаментальные различия между ними?

Разница между no-code и low-code

Два ключевых различия между low-code и no-code - это функциональность и удобство использования. Ни одно из них невозможно измерить однозначно, поэтому мы обычно определяем их, рассматривая в спектре. Некоторые бескодовые системы требуют совсем небольшого опыта кодирования. Другие позволяют пользователям без кода добавлять пользовательские решения, способные выполнять простые функции. Это могут быть такие вещи, как полосы прокрутки, навигационные меню или пользовательские оттенки. Это легко найти в виде фрагментов кода, которые можно использовать как есть.

Непрограммисты могут легче справиться с проблемами программного обеспечения без кода, но добавление более сложных действий может оказаться сложной задачей. В отличие от этого, добавление таких дискретных функций может быть выполнено с помощью программного обеспечения с низким кодом специалистами в области информационных технологий, обладающими некоторыми знаниями в области программирования. Системы low-code и no-code уходят своими корнями в проекты по быстрой разработке приложений, в которых часто использовались объектно-ориентированные языки программирования, такие как C++ и Java.

Почему no-code - это здорово?

Существует несколько преимуществ no-code. Помимо того, что пользователям no-code не нужны навыки программирования, no-code также проще в использовании. Вот некоторые из преимуществ автоматизации no-code:

Требуется небольшое обучение

Пользовательские интерфейсы просты в использовании при разработке no-code, поскольку вы можете складывать или перетаскивать программные элементы для создания приложения. Пользователям могут понадобиться некоторые фундаментальные инструкции, но ничего, что требовало бы использования кода.

Меньшие затраты

Позволяя непрограммистам добавлять простые функции, вы освобождаете ИТ-сотрудников для выполнения более сложных обязанностей, которые приносят большую пользу компании. В результате использования разработки без кода организация экономит время и, в конечном итоге, деньги.

Меньше проблем с безопасностью

Пользователи могут выбирать то, что им нужно, из установленных опций при использовании no-code разработки. В результате они гораздо менее склонны к использованию неодобренных и нелицензированных инструментов, которые трудно отследить и которые могут привести к появлению недостатков в системе безопасности организации.

Что такое эксперты по разработке без кода, и нужны ли они мне?

Эксперты no-code - это люди, которые в прошлом создавали средства защиты, автоматизировали процедуры и повышали производительность с помощью автоматизации no-code. По сути, это люди, которые могут помочь вам создать приложения и решения no-code для вас. Они могут помочь вам ускорить процесс разработки и решить проблемы, а также предоставить мудрые предложения. Хороший специалист по no-code должен уметь проконсультировать клиента о наилучшем для него no-code стеке. Для этого они должны хорошо разбираться в бизнес-операциях.

Наем эксперта по no-code может дать много преимуществ вашей компании. Это может быть более экономически эффективным, чем использование традиционных инженеров-программистов. В то же время, попытки самостоятельно разобраться с платформой no-code, если вы не имеете представления об этой области, могут занять некоторое время. Эксперт по no-code может ускорить этот процесс. Они также имеют опыт работы в отрасли и могут консультировать вас на протяжении всего процесса разработки.

Как найти эксперта по no-code?

Теперь, когда вы знаете, насколько полезными могут быть специалисты по no-code, вы, наверное, задаетесь вопросом, где найти такого специалиста, который бы соответствовал требованиям вашего проекта no-code? Для поиска хорошего эксперта можно использовать несколько платформ или специальных инструментов no-code. В следующем разделе мы рассмотрим несколько хороших мест, где вы можете найти экспертов по no-code. Однако прежде чем нанимать no-code разработчика, вы должны четко определиться с некоторыми моментами.

Функциональность

Первое, что вы должны четко понимать, - это то, что делают ваши no-code проекты или мобильные приложения. Вы должны понять или наметить, какой функциональностью вы хотите, чтобы оно обладало. Это облегчит работу разработчика no-code. Если вы сможете хорошо задокументировать свои идеи, это даст специалисту по no-code лучшее понимание. Прежде чем нанимать специалиста, у вас должна быть четко сформулированная идея, а также большинство функциональных возможностей, которые вы хотите реализовать. Профессиональный специалист по no-code поможет вам доработать детали ваших функций и проконсультирует вас.

Расположение

Вы также должны решить, хотите ли вы, чтобы кто-то работал с вами над вашим проектом в том же месте, что и вы. Хотя совместная работа в одном дворце облегчает общение, вы можете найти гораздо более широкий спектр талантов, если будете искать специалистов по no-code удаленно. Общение также играет большую роль в процессе разработки. Если вы нанимаете людей со всего мира, убедитесь, что у вас есть общий язык, чтобы вам было проще рассказать им о проекте. Еще одним преимуществом удаленного найма является то, что вы можете просмотреть заявки и выбрать специалиста, который попадает в ваш бюджетный диапазон.

Бюджет и сроки

Последнее, о чем следует помнить, - это бюджет и сроки. Есть ли у вас крайний срок, который вы хотите соблюсти? И каковы ваши денежные ограничения? Когда вы создаете продукты, вам придется тратить деньги как на разработку, так и на внедрение. Вам также нужно будет зарезервировать средства на маркетинг и обслуживание вашего приложения. Все это требует хорошо продуманного финансового плана. Вы также должны иметь в голове подробный график. Вы должны поговорить со своим разработчиком и придумать сроки выполнения программных задач, например, завершение работы над фронт-эндом в течение времени для интеграции rest API. В любом программном проекте можно ожидать задержек, но если вы постараетесь придерживаться графика, вы сможете сократить количество отклонений от установленных сроков.

Где лучше всего искать специалиста по no-code?

Ниже перечислены несколько отличных площадок для поиска специалиста по no-code:

Codemap

Codemap упрощает наем специалистов по no-code. Все специалисты и организации на Codemap, как указано на их веб-странице, прошли предварительный отбор и подтверждены программистами и экспертами в области no-code. Кроме того, вы можете заплатить группе или организации за дополнительные услуги, такие как веб-дизайнер для UI и UX, интеграция API и многое другое.

Nucode

Nucode - это один из тех инструментов no-code, который входит в число крупнейших форумов no-code и насчитывает около 5000 создателей и специалистов. Оригинальный проект Nucode был создан на Bubble.

Code mentor

Хотя Code mentor в основном является местом для найма программистов для таких задач, как разработка фронтенда, бэкенда и интеграция API, у них также есть специальная доска вакансий для найма no-code специалистов.

Adalo

Adalo - это расширяющаяся платформа, цель которой - дать возможность реализовать свои идеи. Они позволяют вам сделать это как с помощью своей платформы, так и нанимая проверенных профессионалов no-code для помощи вам.

AppMaster

Если вы ищете инструменты no-code, которые могут облегчить вашу задачу, то AppMaster - это то, что вам нужно. AppMaster - это платформа no-code, которая создает исходный код. Другими словами, платформа имитирует команду разработчиков. Вы можете отдать один и тот же программный проект как команде разработчиков, так и платформе no-code, получив лучшее вознаграждение с AppMaster. AppMaster генерирует код для всего - от простых задач до интеграции API. Платформа завершит ваш проект быстрее, лучше и за меньшие деньги.

AppMaster может создавать исходный код на языке Go и автоматически создавать техническую документацию. Вам даже не нужно беспокоиться о том, действительно ли код ваш! Если вы хотите взять исходный код, AppMaster позволяет вам это сделать. Платформа очень надежна, и вы можете использовать ее для создания любых приложений, даже сложных, с бэкендом.

AppMaster.io позволяет пользователям создавать нативные мобильные приложения с серверно-управляемым пользовательским интерфейсом.

Платформа создает исходный код вашего приложения, доставляет его в любое облако и подключает сторонние продукты. Если вы хотите узнать больше о том, как работает AppMaster, вы можете посмотреть их канал на YouTube. Платформа также была объявлена продуктом №2 дня по версии Product Hunt.

Кроме этих платформ, вы также можете написать в Twitter или оставить сообщение в LinkedIn и посмотреть, откликнется ли кто-нибудь. Поскольку большая часть сообщества кодеров активна в этих социальных сетях, они могут просто решить ответить вам.

Заключение

Мы увидели различные преимущества и возможности, которые предоставляет разработка без кода. С дальнейшим прогрессом в этой области разработка без кода сделает процесс разработки приложений гораздо более гладким и быстрым. Прежде чем нанимать специалиста по no-code, необходимо проанализировать свой проект и понять, что вы хотите создать. Многие инструменты no-code могут помочь облегчить процесс разработки. Движение no-code революционизирует технологии и наше отношение к созданию программного обеспечения. С помощью платформ no-code мы движемся к новому будущему технологий.