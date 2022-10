Alors que le nombre d'entrepreneurs et d'entreprises qui sévissent sur le marché augmente chaque jour, vous êtes-vous déjà demandé ce qui permettait à l'un d'entre eux de se démarquer ? La réponse réside dans l'innovation. Aujourd'hui, faire les choses plus intelligemment peut vous apporter de meilleures récompenses que de suivre les anciennes conventions sur la façon dont les choses sont construites.

Ce concept s'applique très bien au développement sans code. Comme son nom l'indique, l'automatisation no-code est la méthode qui consiste à développer des applications sans recourir à la programmation conventionnelle ou à l'écriture de code. Traditionnellement, les entreprises devaient engager une équipe technique entière pour construire leurs produits logiciels et leurs applications. Aujourd'hui, cela est possible si vous avez un seul expert no-code talentueux dans votre équipe.

L'automatisation no-code est une méthode de développement de logiciels qui vous permet de créer des applications avec peu ou pas de connaissances en programmation. Les solutions no-code permettent au personnel des entreprises de développer des logiciels, qu'il s'agisse de simples ajouts comme un formulaire ou d'applications plus complexes offrant davantage de fonctionnalités. Ils peuvent également améliorer un site ou une application existante en lui ajoutant des capacités supplémentaires. Les particuliers peuvent le faire même s'ils n'ont pas les compétences essentielles en programmation. Avant d'en savoir plus sur les experts no-code et sur l'endroit où vous pouvez trouver l'expert no-code idéal pour votre entreprise, voyons ce que signifie réellement le terme "no-code".

Qu'est-ce qu'une approche no-code ?

Les solutions no-code permettent aux gens de créer des systèmes numériques et des procédures d'automatisation, même sans programmation. Avec le codage traditionnel, toute personne serait limitée par son niveau de connaissances techniques ou sa capacité à payer pour cela. Il faudrait qu'il sache écrire du code ou qu'il trouve quelqu'un d'autre pour concrétiser son idée. Toutefois, ce n'est plus le cas avec l'aide du développement sans code.

Les experts en développement sans code sont des assembleurs de logiciels plutôt que des développeurs de logiciels. Ils assemblent une application à l'aide de puissantes plateformes no-code. Le no-code a conduit au développement d'un écosystème florissant d'outils no-code pour promouvoir l'innovation. Le développement de logiciels devient plus accessible grâce aux solutions no-code. Vous pouvez créer des produits logiciels même sans écrire une seule ligne de code. Les applications web et mobiles complexes peuvent désormais être créées visuellement à l'aide d'une architecture de type "glisser-déposer". Ainsi, les développeurs de logiciels peuvent désormais être n'importe qui.

Pour faciliter une livraison rapide, l'automatisation sans code sépare les langages de script et la syntaxe de la logique et adopte une méthode visuelle de développement de logiciels. Le no-code ressemble à la création low-code. La principale distinction est que les systèmes low-code utilisent beaucoup moins d'abstraction, ce qui signifie qu'ils nécessitent une certaine compréhension des langages informatiques et un peu de code et sont fréquemment utilisés par des développeurs expérimentés.

Bien qu'il soit appelé no-code, ce nom peut être trompeur, car il y a en fait beaucoup de codage en arrière-plan. Cependant, cette programmation est abstraite et réalisée en arrière-plan, et n'est pas évidente pour les utilisateurs. Les fournisseurs de services no-code dissimulent la profondeur de ce que les clients font en utilisant des actions simples, comme cliquer et déposer des composants logiciels pour créer une application. Ils se chargent du véritable travail qui se cache derrière.

L'automatisation sans code utilise un environnement de programmation visuellement intégré et une plateforme logicielle qui combine les meilleurs outils nécessaires pour créer et évaluer les programmes. Cela inclut des tâches compliquées comme les intégrations API et des tâches comparativement plus faciles comme la gestion du front-end. Cela ressemble un peu au développement low-code. Ils utilisent fréquemment une méthodologie axée sur le modèle. Dans ce cas, la fonctionnalité prévue de l'application logicielle est cartographiée à l'aide d'un modèle logiciel avant tout codage réel. Les tests basés sur des modèles peuvent être utilisés pour tester les logiciels nouvellement produits avant leur déploiement.

Le no-code a-t-il de l'avenir ?

Le taux de croissance du no-code devrait atteindre 44,4 % d ' ici 2022 pour atteindre 27,23 milliards de dollars, contre 4,32 milliards en 2017. C'est une statistique qui nous montre à quel point l'automatisation no-code devrait évoluer. Elle nous montre qu'un mouvement no-code est effectivement ce que l'avenir nous réserve.

Le développement d'applications mobiles développées par les entreprises a été motivé par le besoin de transition numérique. Il n'y a pas assez de plateformes ou de développeurs compétents pour répondre à cette demande. En outre, la façon dont nous percevons la technologie a considérablement évolué. Cela a grandement favorisé l'acceptation du développement no-code.

Les plateformes no-code permettent de satisfaire la demande croissante d'applications mobiles pour les entreprises. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur des questions plus importantes ou plus techniques. Un autre facteur qui a contribué à stimuler le développement no-code est la perturbation du cloud qui a mis les technologies du cloud à la portée de tous. Aujourd'hui, les petites entreprises peuvent utiliser des technologies qui n'étaient autrefois accessibles qu'aux grandes organisations. Tout ce dont vous avez besoin de nos jours, c'est d'une connexion Internet, avec l'aide du cloud.

Sans se soucier des prix ou de l'infrastructure, même les petites entreprises peuvent facilement créer des applications web et mobiles avec des solutions sans code. Dans les paradigmes de travail typiques, l'informatique est généralement impliquée à chaque étape. L'application entière était choisie par les développeurs, et le reste de l'équipe l'approuvait. Ce modèle a changé, et la dépendance à l'égard de l'informatique a diminué grâce au cloud computing et à l'automatisation no-code. La majorité des entreprises ne peuvent pas gérer les ressources et les infrastructures informatiques incroyablement coûteuses.

Les utilisateurs peuvent créer des applications mobiles à l'aide d'une interface de conception simple et conviviale grâce aux plateformes no-code et low-code. L'automatisation sans code permet de créer des applications mobiles sans avoir une connaissance approfondie du codage ou de la programmation. Il est également possible d'automatiser les processus avec l'aide du développement no-code.

Nous avons beaucoup parlé du no-code et du low-code ici. Comme son nom l'indique, le développement low-code implique un peu plus de possibilités de programmation que le no-code. Mais quelles sont les différences fondamentales entre les deux ?

Différence entre le no-code et le low-code

Les deux principales distinctions entre le low-code et le no-code sont la fonctionnalité et la convivialité. Il n'est pas possible de mesurer ces deux éléments de manière distincte, c'est pourquoi nous les déterminons généralement en les considérant sur un spectre. Certains systèmes no-code nécessitent très peu d'expérience en matière de codage. D'autres permettent aux personnes qui ne codent pas d'ajouter des solutions personnalisées capables d'exécuter des fonctions simples. Il peut s'agir d'éléments tels que des barres de défilement, des menus de navigation ou des nuances personnalisées. Il s'agit de morceaux de code faciles à trouver qui peuvent être utilisés tels quels.

Les non-programmeurs peuvent traiter les problèmes de logiciels sans code plus facilement, mais il peut être difficile d'ajouter des activités plus compliquées. En revanche, l'ajout de telles fonctions discrètes peut être réalisé à l'aide d'un logiciel à faible code par des experts en informatique ayant quelques connaissances en programmation. Les systèmes low-code et no-code trouvent leur origine dans les projets de développement rapide d'applications, qui faisaient souvent appel à des langages de programmation orientés objet comme C++ et Java.

Pourquoi le no-code est-il génial ?

L'absence de code présente plusieurs avantages. Outre le fait que les utilisateurs de no-code n'ont pas besoin de compétences en programmation, le no-code est également plus facile à utiliser pour eux. Voici quelques-uns des avantages de l'automatisation sans code :

Peu de formation nécessaire

Les interfaces utilisateur sont faciles à utiliser dans le cadre du développement no-code, puisqu'il est possible d'empiler ou de glisser-déposer des éléments logiciels pour créer une application. Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'une formation de base, mais rien qui ne nécessite du code.

Coûts moindres

Permettre à des non-programmeurs d'ajouter des fonctionnalités simples libère les employés de l'informatique, qui peuvent ainsi se consacrer à des tâches plus difficiles et plus bénéfiques pour l'entreprise. L'organisation gagne du temps et, en fin de compte, de l'argent grâce au développement sans code.

Moins de problèmes de sécurité

En utilisant le développement sans code, les utilisateurs peuvent sélectionner ce dont ils ont besoin à partir d'options établies. Ils sont donc beaucoup moins enclins à utiliser des outils non approuvés et sans licence, qui sont difficiles à tracer et peuvent entraîner des failles de sécurité dans l'organisation.

Que sont les experts no-code et en ai-je besoin ?

Les experts no-code sont des personnes qui ont créé des remèdes, automatisé des procédures et augmenté la productivité en utilisant l'automatisation no-code dans le passé. Il s'agit essentiellement de personnes qui peuvent vous aider à créer des applications et des solutions no-code pour vous. Ils peuvent vous aider à accélérer le processus de développement et à résoudre les problèmes, ainsi qu'à fournir des suggestions judicieuses. Un bon expert no-code doit être en mesure de conseiller les clients sur la meilleure pile no-code pour eux. Pour cela, il doit avoir une bonne compréhension des opérations commerciales.

L'embauche d'un expert no-code peut présenter de nombreux avantages pour votre entreprise. Il peut être plus rentable que de faire appel à des ingénieurs logiciels traditionnels. En même temps, essayer de comprendre une plate-forme no-code par vous-même lorsque vous n'avez aucune idée du domaine peut prendre un certain temps. Un expert no-code peut accélérer ce processus. Il aura également l'expérience du secteur et pourra vous conseiller tout au long du processus de développement.

Maintenant que vous savez combien les experts no-code peuvent être utiles, vous devez vous demander où en trouver un qui réponde aux exigences de votre projet no-code. Vous pouvez utiliser plusieurs plateformes ou outils no-code spécifiques pour trouver un bon expert. Nous verrons dans la prochaine section quelques bons endroits où vous pouvez trouver des experts no-code. Cependant, avant cela, il y a certaines choses que vous devez savoir avant d'engager un développeur no-code.

Fonctionnalité

La première chose que vous devez savoir est ce que font vos projets ou applications mobiles no-code. Vous devez comprendre ou définir la fonctionnalité que vous souhaitez lui donner. Cela facilitera le travail du développeur no-code. Si vous pouvez bien documenter vos idées, cela permettra à l'expert no-code de mieux les comprendre. Avant d'engager un expert, vous devez avoir une idée bien définie ainsi que la plupart des fonctionnalités que vous souhaitez mettre en œuvre. Un expert no-code professionnel peut vous aider à finaliser les détails de vos fonctions et vous conseiller.

Emplacement

Vous devez également déterminer si vous souhaitez que quelqu'un travaille avec vous sur votre projet au même endroit que vous. Si le fait de travailler ensemble dans le même palais facilite la communication, vous pouvez trouver un éventail de talents beaucoup plus large si vous recherchez des experts no-code à distance. La communication joue également un rôle important dans le processus de développement. Si vous recrutez des personnes du monde entier, assurez-vous que vous avez une langue en commun afin qu'il vous soit plus facile de leur expliquer le projet. Un autre avantage de l'embauche à distance est que vous pouvez examiner les candidatures et choisir un expert qui se situe dans votre fourchette budgétaire.

Budget et calendrier

Le dernier élément à prendre en compte est votre budget et votre calendrier. Avez-vous une date limite que vous voulez respecter ? Et quelles sont les limites financières dont vous disposez ? Lorsque vous créez des produits, vous devez dépenser de l'argent tant pour le développement que pour le déploiement. Vous devrez également prévoir des fonds pour la commercialisation et la maintenance de votre application. Tout cela nécessite un plan financier bien pensé. Vous devez également avoir à l'esprit un calendrier détaillé. Vous devez discuter avec votre développeur et fixer des échéances pour les tâches logicielles également, comme l'achèvement de la partie frontale du temps pour l'intégration de l'API de repos. Vous pouvez vous attendre à des retards dans n'importe quel projet logiciel, mais si vous essayez de respecter un calendrier, vous pouvez réduire les écarts par rapport à vos échéances.

Quel est le meilleur endroit pour trouver un expert no-code ?

Voici quelques excellentes plateformes pour trouver un expert no-code :

Codemap

Codemap facilite l'embauche de spécialistes no-code. Tous les professionnels et les organisations présents sur Codemap, selon leur page Web, ont été présélectionnés et confirmés par des programmeurs informatiques et des experts no-code. En outre, vous pouvez payer des groupes ou une organisation pour vous aider avec des services supplémentaires comme un concepteur web pour l'interface utilisateur et l'interface utilisateur, l'intégration d'API, et plus encore.

Nucode

Nucode est l'un de ces outils no-code qui figurent parmi les plus grands forums no-code et compte environ 5000 créateurs et spécialistes. Le projet original Nucode a été créé sur Bubble.

Code mentor

Bien que Code Mentor soit surtout un lieu de recrutement de programmeurs pour des tâches telles que le développement frontal, le développement dorsal et les intégrations d'API, il dispose également d'un tableau d'offres d'emploi spécial pour employer des experts no-code.

Adalo

Adalo est une plateforme en pleine expansion qui vise à permettre à ceux qui ont des idées géniales d'agir. Elle vous permet de le faire à la fois en utilisant sa plateforme et en engageant des professionnels no-code pour vous aider.

AppMaster

Si vous recherchez des outils no-code qui peuvent vous faciliter la tâche, alors AppMaster est ce qu'il vous faut. AppMaster est une plateforme no-code qui crée le code source. En d'autres termes, la plateforme imite l'équipe de développeurs. Vous pouvez donner le même projet de logiciel à la fois à une équipe de logiciels et à la plate-forme no-code, avec de meilleures récompenses avec AppMaster. AppMaster génère du code pour tout, des tâches simples à l'intégration d'API. La plateforme terminera votre projet plus rapidement, mieux, et pour moins d'argent.

AppMaster peut construire le code source dans le langage Go et produire automatiquement la documentation technique. Vous n'avez même pas besoin de vous demander si le code est vraiment le vôtre ! Si vous voulez prendre le code source, AppMaster vous permet de le faire. La plateforme est très robuste, et vous pouvez l'utiliser pour faire n'importe quel type d'application, même les plus compliquées avec le backend.

AppMaster.io permet aux utilisateurs de créer des applications mobiles natives avec une interface utilisateur pilotée par le serveur.

La plateforme crée le code source de votre application, le livre sur n'importe quel cloud et intègre des produits tiers. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'AppMaster, vous pouvez consulter leur chaîne YouTube. La plateforme a également été déclarée produit n°2 du jour par Product Hunt.

Outre ces plateformes, vous pouvez également tweeter ou laisser un message sur LinkedIn et voir si quelqu'un y répond. Étant donné qu'une grande partie de la communauté des codeurs est active sur ces réseaux sociaux, elle pourrait décider de vous répondre.

Conclusion

Nous avons vu les divers avantages et opportunités qu'offre le développement sans code. Grâce aux progrès réalisés dans ce domaine, le développement sans code fera du développement d'applications un processus beaucoup plus fluide en un rien de temps. Vous devez analyser votre projet et comprendre ce que vous voulez construire avant d'engager un expert no-code. De nombreux outils no-code peuvent vous aider à faciliter votre processus de développement. Le mouvement no-code est en train de révolutionner la technologie et notre façon de concevoir les logiciels. Avec l'aide des plateformes no-code, nous nous dirigeons vers un nouvel avenir technologique.