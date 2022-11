Wenn Ihnen jemand erzählen würde, dass eine magische Maschine eine Software-App von Grund auf neu erstellen kann, würden Sie das vielleicht für eine futuristische Erfindung halten. Vor langer Zeit dachten die Menschen wahrscheinlich auch so über Industrien, die Produkte in Massenproduktion herstellen können. Heute denken die meisten Branchen nicht mehr über die Zeit- und Energieeinsparungen nach, die Maschinen bei der Herstellung von Produkten wie Autos, Kleidung, Chemikalien und vielem mehr ermöglichen. So weit ist es schon gekommen.

Die menschliche Intelligenz hat das einzigartige Potenzial, geniale Ideen zu entwickeln, und jedes Unternehmen wird davon profitieren, wenn es seine intelligentesten Mitarbeiter auf der Führungsebene einsetzt. Wie wäre es, wenn dieses Maß an Automatisierung auch auf Programmiersprachen und Kodierung angewendet werden könnte? Genau dazu ist die Quellcodegenerierung in der Lage. Die Generierung von Quellcode kann nicht nur die Zeit der Mitarbeiter freisetzen, damit sie sich auf noch anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren können, sondern auch den Erstellungsprozess der Softwareentwicklung und der Programmiersprachen entmystifizieren. Hier erfahren Sie, was die Quellcodegenerierung im Einzelnen bedeutet, welche Vorteile sie bietet und welche Plattformen Ihnen den Einstieg in die Quellcodegenerierung erleichtern können.

Was ist ein Quellcodegenerator?

Das Prinzip der generativen Kodierung und der Quellcodegenerierung besteht darin, dass Programme entwickelt werden können, um Softwaresysteme in einem automatisierten Verfahren zu erstellen. Solche Plattformen können Code generieren, was die Produktivität von Entwicklern in hohem Maße steigern kann. Sie müssen keinen Code mit Programmiersprachen schreiben und keine komplexen Datenbankschemata verwenden. Dieser generierte Code kann unabhängig vom generierenden System während der Laufzeit verwendet werden. Diese Ebene der Codegenerierung kann auch auf Plattformen wie Visual Studio durchgeführt werden. Visual Studio ermöglicht es Ihnen, Code zu schreiben, und einige seiner Zusatzmodule lassen Sie Ihren Code automatisch vervollständigen.

Ingenieure können benutzergenerierten Code sehen, während er mithilfe von Quellcode-Generatoren erzeugt wird, anstatt Programmiersprachen für die Programmierung zu verwenden. Sie können Code generieren, bei dem die neuen Quelldateien während der Ausführung in die Baugruppe des Benutzers eingefügt werden können. Sie können dann Code generieren, der während der Kompilierung ausgeführt wird. Dabei wird Ihre Software untersucht, um neue Quelldateien zu erstellen, die dann zusammen mit dem Rest Ihres Programms kompiliert werden. Es sind auch viele Open-Source-Code-Generatoren verfügbar. Programmierer verbessern diese Open-Source-Generatoren täglich, so dass sie einfacher zu benutzen sind.

Ein Quellcodegenerator ermöglicht zwei wichtige Funktionen. Erstens kann er ein Kompilationsobjekt für den gesamten vom Benutzer erstellten Code, der gerade kompiliert wird, abrufen. Genau wie bei den heutigen Scannern können Sie dieses Objekt untersuchen und Software entwickeln, die mit den syntaktischen und semantischen Rahmenwerken für das aktuell kompilierte Programm interagiert. Die zweite Funktion ist die Erstellung von Quelldateien, die zur Ergänzung eines Kompilationsobjekts verwendet werden können. Das bedeutet, dass Sie zusätzlichen Quellcode zu einer Kompilierung hinzufügen können, während diese noch im Gange ist.

Diese beiden Faktoren wirken gut zusammen und machen die Quellcodeerzeugung praktischer als Programmiersprachen. Dies kann viel einfacher sein als das Erlernen ganzer Programmiersprachen. All die detaillierten Informationen, die der Compiler während der Kompilierung sammelt, können zur Analyse von Benutzerprogrammen verwendet werden. Das Programm aus Ihrer Codegenerierung, das auf den von Ihnen ausgewerteten Informationen basiert, wird dann in denselben Compiler eingespeist. Zu den gängigen Open-Source-Generatoren gehört der FreeVASIC Compiler. Sie können auch Open-Source-Tools wie Visual Studio verwenden.

Geschichte der Quellcode-Generatoren

Wie jede neue Technologie hat auch die Quellcodegenerierung Vor- und Nachteile. Wenn sie ohne jegliche Kontrolle eingesetzt werden, können sie etwas frustrierend sein. Sie bieten möglicherweise nicht die Detailgenauigkeit, die man mit Programmiersprachen erreichen kann. Mit dem richtigen Tool zur Codegenerierung können Sie jedoch gute Produkte viel einfacher erstellen als mit herkömmlichen Programmiersprachen. Wann immer neue Funktionen, Datenbankschemata oder Technologien eingeführt werden, müssen die Benutzer einige Hürden überwinden, aber das Ergebnis ist diese Hindernisse wert.

Es gibt mehrere Code-Generatoren, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. .NET 5und sogar Microsoft hat in dieser Nische begonnen. Ein gängiges Beispiel für ein Tool zur Quellcodegenerierung ist der Entity Data Model Designer von ADO.NET. Dabei handelt es sich um ein visuelles Softwareentwicklungswerkzeug, mit dem Sie Tabellen und deren Beziehungen erstellen können. Die Tabellenklasse kann dann in Ihrem generierten Code verwendet werden und wird automatisch erstellt. Dies erspart Ihnen eine Menge Arbeit, die Sie sonst mit der Erstellung zahlreicher, relativ ähnlicher Klassen für die Verwaltung all Ihrer Entitäten hätten. Außerdem sind dafür keine Kenntnisse von Programmiersprachen erforderlich.

Vorteile der Quellcodegenerierung

Die Quellcodegenerierung hat mehrere Vorteile, die sie für ihre Nutzer attraktiv machen. Abgesehen davon, dass sie auch ohne Kenntnisse von Programmiersprachen genutzt werden kann, sind hier einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt:

Zeitersparnis

Die Codegenerierung kann eine schnellere Freigabe bewirken. Da Computer automatisierte Geräte sind, kann das Schreiben von generiertem Code mit ihnen sehr zeitsparend sein. Sie müssen dies nicht selbst tun oder sich zufällige Informationen über Ihre manuellen Kodierungsaufgaben merken. Sie müssen auch nicht viel Zeit damit verbringen, eine Programmiersprache zu lernen.

Weniger menschliche Fehler

Bei der Entwicklung von Anwendungen werden Muster verwendet. Maschinen können diese Strukturen nutzen, um manuelle Verfahren zu eliminieren und gängige Aufgaben zu verstehen. Dies führt zu deutlich weniger Fehlern als die manuelle Programmierung eines Programms mit einer Programmiersprache.

Wiederverwendung von Code

Der generierte Code ist an verschiedene Anwendungen anpassbar. Auf diese Weise können wir sowohl bei aktuellen als auch bei zukünftigen Initiativen Zeit und Aufwand sparen. Die Wiederverwendung des generierten Codes kann Ihnen helfen, die Rentabilität zu steigern und die Konsistenz Ihrer Anwendungen zu wahren.

Verbesserte Tests und Standards

Das Testen anhand von Modellen kann die Qualität des benutzerdefinierten Codes verbessern. Unternehmen können Tests für Anpassungen hinzufügen und mithilfe von Tests bestätigen, dass der generierte Code wie vorgesehen funktioniert. Die Generierung von benutzerdefiniertem Code macht dies einfacher und gewährleistet eine bessere Qualität und kann die Leistung verbessern.

Stabile Architektur und Konsistenz

Eine einheitliche Konfiguration für große Systeme trägt zur Verringerung der technologischen Verschuldung bei. Nach einer organisierten Schulung können talentierte Entwickler produktiver werden. Die Verwendung des gleichen Layouts lässt den generierten Code professioneller und konsistenter erscheinen. Dies gilt insbesondere für Werkzeuge zur Quellcodegenerierung, die eine baumartige Struktur aus Ordnern oder Dateien aufbauen, um die Mehrfachnavigation in Projekten zu vereinfachen. Bei der Verwendung herkömmlicher Programmiersprachen müssen Sie möglicherweise jede Komponente einzeln codieren.

Bessere Dokumentation

Bei herkömmlichen Programmiersprachen kommt die Dokumentation in der Regel nach der Entwicklung. Sie können die Dokumentation mit Hilfe von Tools zur Quellcodegenerierung erstellen, um die Konsistenz beim Schreiben des Codes zu gewährleisten. Dies erleichtert die Wartung Ihrer Anwendungen und den Wechsel von Mitarbeitern.

Nachteile der Quellcodegenerierung

Die Quellcodegenerierung hat gegenüber der Verwendung von Programmiersprachen einige Nachteile. Dies sind einige Nachteile der Codegenerierung, die Sie kennen sollten:

Black-Box-Wirrwarr

Ein Blackbox-Wirrwarr entsteht, wenn ein Programmierer den Code nicht verstehen kann. Der generierte Code muss für Entwickler benutzerfreundlich sein, um Anpassungen zu ermöglichen. Der benutzerdefinierte Code darf nicht so komplex sein, dass er für den Benutzer unverständlich ist.

Komplexe Modelle

Die Modelle, die in Tools zur Quellcodegenerierung verwendet werden, können immer komplizierter werden, insbesondere bei Datenbankschemata.

Aufgeblähter Code

Tools zur Codegenerierung können zu viel Code erzeugen. Um sicherzustellen, dass der generierte Code effizient ist, muss der benutzerdefinierte Code die Prüfungen bestehen. Wenn der benutzerdefinierte Code unnötig umfangreich ist, kann er später zu Komplikationen und Verwirrung führen.

Wie funktionieren Code-Generatoren?

Die am weitesten verbreitete Methode zur Generierung von HTML für Webseiten ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Codegeneratoren funktionieren. In praktisch allen modernen Webdiensten, die Ihnen bei der Erstellung von Anwendungen helfen, gibt es eine Art System für benutzerdefinierte Vorlagen. Auf diese Weise funktionieren auch die typischen Ziel-Frameworks.

Um Code zu generieren, werden solche benutzerdefinierten Vorlagen verwendet und mit einigen Informationen versehen, mit denen gearbeitet werden kann. Die Vorlage enthält in der Regel eine Möglichkeit, gängige Programmiersprachenoperationen wie Schleifen und Auswahlen auszuführen, sowie eine Methode zur Verarbeitung der Informationen. Anstatt also eine Woche damit zu verbringen, sehr identische, aber dennoch unterschiedliche HTML-Dateien manuell zu kodieren, können Sie mit Hilfe der Codegenerierung eine Menge Zeit sparen.

Welches ist der beste Codegenerator?

AppMaster ist die perfekte Lösung, wenn Sie auf der Suche nach einem guten no-code Software-Entwicklungswerkzeug suchen, um Ihre Arbeit zu vereinfachen. Sie können dasselbe Softwareprojekt sowohl einem Team von Programmierern als auch einem no-code Tool beauftragen und einen besseren Nutzen aus der no-code Plattform. Für alles, von einfachen Operationen bis zur API-Integration, AppMaster kann den generierten Code für Sie entwickeln. Die Plattform wird Ihr Projekt schneller, effektiver und kostengünstiger abschließen.

Sie müssen sich nicht einmal die Frage stellen, ob der generierte Code Ihnen gehört. AppMaster Die Plattform ermöglicht es Ihnen, die Rechte am Quellcode zu übernehmen. Aufgrund der extremen Langlebigkeit der Plattform können Sie damit den Code für jede Anwendung schreiben, auch für solche, die ein komplexes Backend erfordern. AppMaster ist zweifelsohne einer der besten Code-Generatoren, die Sie finden können.

Wie wird AppMaster Code generieren?

Die AppMaster Plattform kann Code generieren, weil die Plattform alle Anforderungen für das Backend, die Datenbankschemata, das Frontend, die mobilen Anwendungen und sogar die Datenstrukturen enthält. Unsere Plattform beginnt mit einem Datenmodell, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" klickt. Sie sammelt alle Datenmodelle. Auf der Grundlage dieser Datenmodelle wird ein Standard-Datenbankschema erstellt, das in das Backend-Binary der Anwendung eingefügt wird. Nachdem die Haupttabellenstruktur und SQL Abfragen erstellt sind und sobald die Abfragen des Datenbankschemas abgeschlossen sind, beginnen alle Geschäftsprozesse innerhalb des Systems mit der Codegenerierung. Da die AppMaster Plattform alles in RAM erledigt, haben wir eine Quellcodegenerierungsrate von 22.000 Zeilen Code pro Sekunde erreicht.

Sobald der Großteil des Quellcodes generiert ist, gehen unsere intelligenten Algorithmen (wir haben eine trainierte KI) die gesamte Codebasis des Quellcodes durch und versuchen, alle ineffizienten Bits zu optimieren, die im Hauptdurchgang der Codegenerierung erzeugt wurden.

Die nicht optimalen Stellen im Quellcode während der ersten Codegenerierung sind entstanden, weil wir uns auf Geschäftsprozesse konzentrieren, die eine Person erstellt hat, und in der Regel können nur wenige Benutzer und Entwickler beim ersten Mal eine gute Abstraktionsebene schaffen und alle Blöcke richtig platzieren und die Logik von Anfang an aufbauen. Aber dank der Tatsache, dass wir KI haben, gehen wir durch das so genannte Post-Processing, gehen die Codebasis noch einmal durch und verbessern die gesamte Codebasis. Das führt dazu, dass die Binärdateien schrumpfen, d. h. sie werden kleiner. Sie werden schneller geladen. Dies kann die Leistung verbessern, da sie besser funktionieren, und im Allgemeinen arbeitet die Nachoptimierung bei uns auf höchstem Niveau.

Einer der größten Vorteile der Codegenerierung ist, dass der Quellcode nicht neu geschrieben werden muss, wenn sich die Anforderungen ändern. Technisch gesehen nimmt unsere Plattform einfach alle Bedingungen wieder auf und generiert Code für neue Funktionen und Anwendungen. Das heißt, es gibt keinen alten Code, keine alten Abhängigkeiten und keine alten Anforderungen bei dieser Codegenerierung. Die Plattform macht alles von Grund auf neu, da sie es sehr schnell macht. Mit diesem Ansatz können Sie technische Schulden vollständig vermeiden, die bei großen Entwicklungen mehr als 30 % des Budgets ausmachen. Wir kommen also schneller voran und sparen eine Menge Geld für den Support von Softwareprodukten, was die Gesamtbetriebskosten senkt.

Ein typischer Ansatz für die Codegenerierung kann sehr einfach sein, vor allem, wenn alle Anforderungen bereits in unserem System angezeigt werden, d. h. Modelle werden generiert, dann werden Geschäftsprozesse generiert, dann Endpunkte, und schließlich wird all dies optimiert und kompiliert. Die größte Herausforderung ist jedoch die Änderung der Benutzeranforderungen. Im System gibt es eine Menge Querabhängigkeiten. So hängt beispielsweise die Geschäftslogik stark vom Datenmodell ab, und die Endpunkte hängen von der Geschäftslogik und den Datenmodellen ab. UI Die Elemente wiederum hängen von allem ab, auch von den Endpunkten des Datenmodells und der Geschäftslogik. Und oft muss unsere Plattform automatisch das Problem lösen, was zu tun ist, wenn der Benutzer sehr große drastische Änderungen vornimmt. Zum Beispiel löscht er im Datenmodell einige Entitäten, ändert den Typ der Felder und so weiter. Das heißt, unser System baut auf der Grundlage früherer Erfahrungen und unseres neuronalen Netzes automatisch alle Verbindungen in Blöcken von Geschäftslogik, Endpunkten und in einigen Fällen auch Elementen neu auf, UI auch Elemente.

Fazit

Wir haben einige der wichtigsten Dinge zusammengefasst, die Sie über die Quellcodegenerierung wissen sollten. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Quellcodegenerierung funktioniert und was ihre Vor- und Nachteile sind. Wenn Sie das verstehen, können Sie bessere Webdienste und -anwendungen entwickeln.