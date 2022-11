Si alguien le dijera que una máquina mágica puede crear una aplicación de software desde cero, podría pensar que es un invento futurista. Hace mucho tiempo, eso es probablemente lo que la gente pensaba de las industrias que podían fabricar productos en masa. Hoy en día, la mayoría de las industrias no se lo piensan dos veces cuando construyen cosas como coches, ropa, productos químicos, etc., gracias al ahorro de tiempo y energía que suponen las máquinas. Es así de común.

La inteligencia humana tiene el potencial único de aportar ideas ingeniosas, y cualquier empresa se beneficiará de emplear sus recursos más inteligentes a nivel directivo. ¿Y si este nivel de automatización pudiera aplicarse también a los lenguajes de programación y a la codificación? Esto es exactamente lo que la generación de código fuente es capaz de hacer. Además de liberar el tiempo de las personas para que se centren en trabajos aún más avanzados, la generación de código fuente también puede desmitificar el proceso de construcción del desarrollo de software y de los lenguajes de programación. A continuación, exploraremos en detalle lo que implica la generación de código fuente, sus numerosas ventajas, así como algunas buenas plataformas que pueden ayudarle a empezar con la generación de código fuente.

¿Qué es un generador de código fuente?

El principio en el que se basa la codificación generativa y la generación de código fuente es que se pueden diseñar programas para crear sistemas de software de forma automatizada. Estas plataformas pueden generar código, y esto puede mejorar la productividad de los desarrolladores en gran medida. No será necesario escribir código con lenguajes de programación ni utilizar complejos esquemas de bases de datos. Este código generado puede utilizarse por separado del sistema de generación durante la configuración del tiempo de ejecución. Este nivel de generación de código también puede realizarse en plataformas como Visual Studio. Visual Studio permite codificar, y algunos de sus módulos complementarios permiten autocompletar el código.

Los ingenieros pueden ver el código generado por el usuario mientras se genera utilizando generadores de código fuente en lugar de utilizar lenguajes de programación para codificar. Pueden generar código en el que los nuevos archivos fuente pueden introducirse en el ensamblaje del usuario sobre la marcha. A continuación, puede generar código que se ejecuta mientras se compila. Examina su software para crear nuevos archivos fuente, que luego se compilan junto con el resto del programa. También hay muchos generadores de código abierto disponibles. Los programadores mejoran a diario estos generadores de código abierto, facilitando su uso.

Un generador de código fuente permite dos funciones clave. La primera que puede hacer es obtener un objeto de compilación para todo el código generado por el usuario que se está compilando en ese momento. Al igual que con los escáneres actuales, puede examinar este objeto y desarrollar software que interactúe con los marcos sintácticos y semánticos del programa que se está compilando en ese momento. La segunda función que realiza es la de crear archivos fuente que pueden utilizarse para complementar un objeto de compilación. Esto significa que se puede añadir código fuente adicional a una compilación mientras está en curso.

Estos dos factores funcionan bien juntos para hacer que la generación de código fuente sea más práctica que los lenguajes de programación. Esto puede ser mucho más fácil de seguir que el aprendizaje de lenguajes de programación completos. Toda la información detallada que el compilador acumula durante la compilación puede utilizarse para analizar los programas del usuario. El programa de su generación de código, que se basa en la información que ha evaluado, se entrega entonces al mismo compilador. Algunos generadores de código abierto habituales son el compilador FreeVASIC. También se pueden utilizar herramientas de código abierto como Visual Studio.

Historia de los generadores de código fuente

Como ocurre con cualquier tecnología nueva, la generación de código fuente tiene pros y contras. Si se utilizan sin ningún tipo de control, pueden ser algo frustrantes. Puede que no ofrezcan la atención al detalle que se puede conseguir con los lenguajes de programación. Sin embargo, con la herramienta de generación de código adecuada, puede construir buenos productos mucho más fácilmente que con los lenguajes de programación convencionales. Siempre que se introducen nuevas funciones, esquemas de bases de datos o tecnología, hay algunos obstáculos que sus usuarios tendrán que superar, pero el resultado merece la pena.

Hay varios generadores de código disponibles, y se utilizan en .NET 5e incluso Microsoft ha comenzado en este nicho. Un ejemplo común de una herramienta de generación de código fuente que estaba en uso es Entity Data Model Designer de ADO.NET. Es una herramienta visual de desarrollo de software que permite construir tablas y sus relaciones. La clase de la tabla puede entonces ser utilizada en su código generado y será creada automáticamente. Esto le ahorra una tonelada de esfuerzo que habría sido gastado haciendo numerosas clases que eran relativamente similares para la gestión de todas sus entidades. Además, no requiere ningún conocimiento de los lenguajes de programación.

Ventajas de la generación de código fuente

La generación de código fuente tiene varias ventajas que la hacen atractiva para sus usuarios. Aparte de poder utilizarse incluso sin conocer ningún lenguaje de programación, he aquí algunas de sus principales ventajas:

Ahorro de tiempo

La generación de código puede tener un plazo más rápido para su publicación. Dado que los ordenadores son dispositivos automatizados, la escritura de código generado puede ahorrar mucho tiempo al utilizarlos. No tendrá que hacerlo usted mismo ni memorizar información aleatoria en relación con sus tareas de codificación manual. Tampoco tendrá que dedicar mucho tiempo a aprender un lenguaje de programación.

Menos errores humanos

Los patrones se utilizan para desarrollar aplicaciones. Las máquinas pueden aprovechar estas estructuras para eliminar los procedimientos manuales y comprender los trabajos comunes. Esto da lugar a un número significativamente menor de errores que la codificación manual de un programa con un lenguaje de programación.

Reutilización del código

El código generado es adaptable a varias aplicaciones. De este modo, podemos ahorrar tiempo y esfuerzo tanto en las iniciativas actuales como en las futuras. El reciclaje del código generado puede ayudarle a aumentar la rentabilidad y a mantener la coherencia de sus aplicaciones.

Mejora de las pruebas y de la norma

Las pruebas mediante modelos pueden mejorar la calidad del código personalizado. Las empresas pueden añadir pruebas para las personalizaciones y utilizarlas para confirmar que el código generado funciona como se pretende. La generación de código personalizado facilita esta tarea y garantiza una mayor calidad, y puede mejorar el rendimiento.

Arquitectura estable y coherencia

La configuración uniforme de los grandes sistemas ayuda a reducir la deuda tecnológica. Tras una formación organizada, los desarrolladores con talento pueden ser más productivos. Emplear siempre la misma disposición hará que el código generado parezca más profesional y coherente. Esto es especialmente cierto en el caso de las herramientas de generación de código fuente que construyen una estructura en forma de árbol a partir de carpetas o archivos para simplificar la navegación por los proyectos. Si se utilizan lenguajes de programación convencionales, puede ser necesario codificar cada componente por separado.

Mejor documentación

Normalmente, la documentación viene después del desarrollo cuando se utilizan lenguajes de programación típicos. Puedes crear la documentación utilizando herramientas de generación de código fuente para garantizar la coherencia mientras escribes el código. Esto facilitará las cosas durante el mantenimiento de sus aplicaciones y en caso de cambios de personal.

Desventajas de la generación de código fuente

La generación de código fuente tiene algunas desventajas en lugar de utilizar lenguajes de programación. Estos son algunos de los inconvenientes de la generación de código que debes conocer:

Lío de caja negra

Un lío de caja negra se produce cuando un programador no puede entender el código. El código generado debe ser fácil de usar para que los desarrolladores puedan realizar personalizaciones. El código personalizado no debe ser tan complejo que la gente no lo entienda.

Modelos complejos

Los modelos que se emplean en las herramientas de generación de código fuente pueden ser cada vez más complicados, especialmente con los esquemas de las bases de datos.

Código abultado

Las herramientas de generación de código pueden producir demasiado código. Para asegurar que el código generado es eficiente, el código personalizado debe pasar revisiones. Si el código personalizado es innecesariamente largo, puede causar complicaciones y confusión más adelante.

¿Cómo funcionan los generadores de código?

El método más habitual de generación de HTML para páginas web es un excelente ejemplo de cómo funcionan también los generadores de código. Hay algún tipo de sistema de plantillas personalizadas en prácticamente todos los servicios web contemporáneos que ayudan a construir aplicaciones. Así es también como funcionan los típicos frameworks de destino.

Para generar cualquier código, se utilizan estas plantillas personalizadas y se les da cierta información con la que trabajar. La plantilla suele incluir una forma de realizar operaciones comunes del lenguaje de programación, como bucles y selecciones, así como algún método para procesar la información. Por lo tanto, en lugar de pasar una semana codificando manualmente archivos HTML muy idénticos pero distintos, puede ahorrar una tonelada de tiempo utilizando la generación de código.

¿Cuál es el mejor generador de código?

AppMaster es la solución perfecta si está buscando una buena no-code herramienta de desarrollo de software para simplificar su trabajo. Puede asignar el mismo proyecto de software tanto a un equipo de programadores como a una no-code herramienta y recibir mejores beneficios de la no-code plataforma. Para cualquier cosa, desde operaciones sencillas hasta la integración de API, AppMaster puede desarrollar el código generado por usted. La plataforma completará su proyecto de forma más rápida, eficaz y por menos dinero.

Ni siquiera tiene que preguntarse si el código generado le pertenece. AppMaster le permite hacerse con los derechos del código fuente. Debido a la extrema durabilidad de la plataforma, puede utilizarla para escribir el código de cualquier aplicación, incluso las que requieren un complejo backend. AppMaster es, sin duda, uno de los mejores generadores de código que puedes encontrar.

¿Cómo AppMaster genera código?

La plataforma AppMaster puede generar código porque la plataforma contiene todos los requisitos para el backend, los esquemas de la base de datos, el frontend, las aplicaciones móviles e incluso las estructuras de datos. Nuestra plataforma comienza con un modelo de datos cuando el usuario hace clic en el botón de publicar. Recoge todos los modelos de datos. Basándose en estos modelos de datos, construye un esquema de base de datos estándar que se colocará en el binario del backend de la aplicación. Después de que la estructura de la tabla principal y las SQL consultas se construyen, y tan pronto como las consultas del esquema de la base de datos se completan, todos los procesos de negocio que están dentro del sistema comienzan a generar código. Dado que la AppMaster plataforma lo hace todo en RAM, hemos logrado una tasa de generación de código fuente de 22.000 líneas de código por segundo.

Una vez generado el grueso del código fuente, nuestros algoritmos inteligentes (tenemos un ai entrenado) recorren toda la base de código fuente e intentan optimizar todos los bits ineficientes generados en la pasada principal de generación de código.

Los lugares no óptimos en el código fuente durante la generación de código inicial se crearon porque nos centramos en los procesos de negocio que una persona creó, y por regla general, pocos usuarios y desarrolladores pueden hacer un buen nivel de abstracción la primera vez y colocar correctamente todos los bloques y construir la lógica desde el principio. Pero gracias a que tenemos IA, pasamos por el llamado post-proceso, volvemos a revisar la base de código y mejoramos toda la base de código. Esto hace que los binarios se reduzcan, es decir, se hacen más pequeños. Se cargan más rápido. Esto puede mejorar el rendimiento, ya que funcionan mejor y, en general, la posoptimización funciona al más alto nivel para nosotros.

Una de las mayores ventajas de la generación de código es que, cuando los requisitos cambian, no es necesario reescribir el código fuente. Técnicamente, nuestra plataforma se limita a retomar todas las condiciones y a generar código para las nuevas funciones y aplicaciones. Es decir, no hay código antiguo, ni dependencias antiguas, ni requisitos antiguos en esta generación de código. La plataforma lo hace todo desde cero, ya que lo hace muy rápidamente. Este enfoque permite evitar por completo la deuda técnica, responsable de más del 30% del presupuesto en desarrollos importantes. Por lo tanto, lo hacemos más rápido y nos ahorramos una gran cantidad de dinero en el soporte del producto de software, lo que reduce el coste total de propiedad.

Un enfoque típico de generación de código puede ser muy sencillo, especialmente cuando todos los requisitos ya se muestran dentro de nuestro sistema, es decir, se generan los modelos, luego se generan los procesos de negocio, luego los puntos finales y, finalmente, todo esto se optimiza y compila. Sin embargo, el mayor reto es cambiar los requisitos de los usuarios. Hay mucha dependencia cruzada en el sistema. Por ejemplo, la lógica empresarial depende mucho del modelo de datos, y los puntos finales dependen de la lógica empresarial y de los modelos de datos. UI Los elementos, a su vez, dependen de todo, incluidos los puntos finales del modelo de datos y la lógica empresarial. Y a menudo, nuestra plataforma tiene que resolver automáticamente el problema de qué hacer cuando el usuario hace cambios drásticos muy grandes. Por ejemplo, en el modelo de datos, borra algunas entidades, cambia el tipo de campos, etc. Es decir, nuestro sistema, basándose en la experiencia previa y en nuestra red neuronal, reconstruye automáticamente todas las conexiones en bloques de lógica de negocio, puntos finales, y en algunos casos UI elementos también.

Conclusión

Hemos resumido algunas de las cosas importantes que debe conocer sobre la generación de código fuente. Es importante entender cómo funciona la generación de código fuente y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Puedes construir mejores servicios y aplicaciones web si entiendes esto.