Se alguém lhe dissesse que alguma máquina mágica poderia criar uma aplicação de software a partir do zero, poderia pensar nela como uma invenção futurista. Há muito tempo atrás, isso era provavelmente o que as pessoas pensavam sobre indústrias que poderiam fabricar produtos em massa. Hoje em dia, a maioria das indústrias não pensa duas vezes sobre o tempo e energia economizados pelas máquinas quando constroem coisas como carros, roupas, produtos químicos, e muito mais. É isso comum.

A inteligência humana tem o potencial único de apresentar ideias engenhosas, e qualquer empresa beneficiará do emprego dos seus recursos mais inteligentes a nível de gestão. E se este nível de automatização pudesse também ser aplicado a linguagens de programação e codificação? Isto é exactamente o que a geração de códigos-fonte é capaz de fazer. Para além de libertar o tempo das pessoas para se concentrarem em trabalhos ainda mais avançados, a geração de código fonte pode também desmistificar o processo de construção de linguagens de desenvolvimento de software e programação. Aqui, vamos explorar em detalhe o que toda a geração de código fonte implica, os seus numerosos benefícios, bem como algumas boas plataformas que podem ajudá-lo a começar com a geração de código fonte.

O que é um gerador de código-fonte?

O princípio por detrás da codificação generativa e geração de código fonte é que os programas podem ser concebidos para criar sistemas de software num método automatizado. Tais plataformas podem gerar código, e isto pode aumentar em grande medida a produtividade do programador. Não terá de escrever código com linguagens de programação e utilizar esquemas complexos de bases de dados. Este código gerado pode ser utilizado separadamente do sistema gerador durante a definição do tempo de execução. Este nível de geração de código também pode ser feito em plataformas como o Visual Studio. Visual Studio permite-lhe codificar, e alguns dos seus módulos adicionais permitem-lhe auto-completar o seu código.

Os engenheiros podem ver o código gerado pelo utilizador enquanto este é gerado usando geradores de código fonte em vez de usar linguagens de programação para codificar. Podem gerar código no qual os novos ficheiros-fonte podem ser introduzidos na montagem do utilizador em tempo real. Podem então gerar o código que é executado durante a compilação. Examina o seu software para criar novos ficheiros-fonte, que são depois compilados juntamente com o resto do seu programa. Há também muitos geradores de código fonte aberto disponíveis. Os programadores melhoram diariamente estes geradores de código aberto, tornando-os mais fáceis de utilizar.

Um gerador de código-fonte permite duas funções-chave. A primeira coisa que pode fazer é obter um objecto de compilação para todo o código gerado pelo utilizador que está actualmente a ser compilado. Tal como nos scanners actuais, é possível examinar este objecto e desenvolver software que interage com as estruturas sintácticas e semânticas para o programa que está actualmente a ser compilado. A segunda função que faz é criar ficheiros-fonte que podem ser utilizados para complementar um objecto de compilação. Isto significa que se pode adicionar código fonte extra a uma compilação enquanto esta ainda está em curso.

Estes dois factores funcionam bem em conjunto para tornar a geração de código-fonte mais prática do que as linguagens de programação. Isto pode ser muito mais fácil de seguir do que aprender linguagens de programação inteiras. Toda a informação detalhada que o compilador acumula durante a compilação pode ser utilizada para analisar programas de utilizador. O programa da sua geração de código, que é baseado na informação que avaliou, é então entregue no mesmo compilador. Alguns geradores de código aberto comuns incluem o compilador FreeVASIC. Também pode utilizar ferramentas de código aberto como Visual Studio.

Histórico dos geradores de código fonte

Como em qualquer nova tecnologia, a geração de código fonte tem prós e contras. Se utilizados sem qualquer controlo, podem ser um pouco frustrantes. Podem não lhe dar a atenção aos detalhes que pode conseguir com as linguagens de programação. No entanto, com a ferramenta certa de geração de código, pode construir bons produtos muito mais facilmente do que com as linguagens de programação convencionais. Sempre que novas funcionalidades, esquemas de bases de dados, ou tecnologia são introduzidos, existem alguns obstáculos que os seus utilizadores terão de ultrapassar, mas o resultado vale estes obstáculos.

Vários geradores de código estão disponíveis no mercado, e são utilizados em .NET 5e até a Microsoft começou neste nicho. Um exemplo comum de uma ferramenta de geração de código fonte que estava a ser utilizada é o Entity Data Model Designer da ADO.NET. É uma ferramenta de desenvolvimento de software visual que lhe permite construir tabelas e as suas relações. A classe da tabela poderá então ser utilizada no seu código gerado e será automaticamente criada. Isto poupa-lhe uma tonelada de esforço que teria sido gasto a fazer numerosas classes que eram relativamente semelhantes para gerir todas as suas entidades. Também não requer qualquer conhecimento de linguagens de programação.

Benefícios da geração de código fonte

A geração de código fonte tem vários benefícios que a tornam atractiva para os seus utilizadores. Para além de poder ser utilizado mesmo sem conhecer qualquer linguagem de programação, aqui estão alguns dos seus principais benefícios:

Poupa tempo

A geração de códigos pode ter uma reviravolta mais rápida para a libertação. Uma vez que os computadores são dispositivos automatizados, a escrita do código gerado pode ser muito eficiente em termos de tempo de utilização dos mesmos. Não terá de o fazer você mesmo ou memorizar informações aleatórias relativas às suas tarefas de codificação manual. Também não precisará de gastar muito tempo a aprender uma linguagem de programação.

Menos erros humanos

Os padrões são utilizados para o desenvolvimento de aplicações. As máquinas podem aproveitar estas estruturas para eliminar procedimentos manuais e compreender trabalhos comuns. Isto resulta em significativamente menos erros do que a codificação manual de um programa com uma linguagem de programação.

Reutilização de código

O código gerado é adaptável a várias aplicações. Ao fazê-lo, podemos poupar tempo e esforço tanto em iniciativas actuais como futuras. O código gerado pela reciclagem pode ajudá-lo a aumentar a rentabilidade e a manter a consistência nas suas aplicações.

Melhores testes e padrões

Os testes utilizando modelos podem melhorar a qualidade do código personalizado. As empresas podem adicionar testes para personalizações e utilizar testes para confirmar que o código gerado funciona como pretendido. A geração de código personalizado torna isto mais fácil e assegura uma melhor qualidade, e pode melhorar o desempenho.

Arquitectura estável e consistência

Uma configuração uniforme para grandes sistemas ajuda a reduzir o endividamento tecnológico. Após uma formação organizada, os criadores talentosos podem tornar-se mais produtivos. A utilização do mesmo layout de cada vez fará com que o seu código gerado pareça mais profissional e consistente. Isto é especialmente verdade para as ferramentas de geração de código fonte que constroem uma estrutura em forma de árvore a partir de pastas ou ficheiros para tornar mais simples os múltiplos projectos de navegação. Poderá precisar de codificar cada componente separadamente quando utilizar linguagens de programação convencionais.

Melhor documentação

Normalmente, a documentação vem após o desenvolvimento enquanto se utilizam linguagens de programação típicas. Pode-se criar documentação utilizando ferramentas de geração de código fonte para garantir a consistência à medida que se escreve o código. Isto tornará as coisas mais fáceis durante a manutenção das suas aplicações e em caso de mudanças de pessoal.

Desvantagens da geração de código-fonte

Há algumas desvantagens na geração do código fonte em vez de se utilizarem linguagens de programação. Estes são alguns inconvenientes da geração de código que deve estar ciente:

confusão da caixa negra

Ocorre uma confusão de caixa negra quando um programador não consegue compreender o código. O código gerado deve ser de fácil utilização para os programadores, de modo a permitir personalizações. O código personalizado não deve ser tão complexo que as pessoas não o compreendam.

Modelos complexos

Os modelos que são empregados em ferramentas de geração de código fonte podem tornar-se cada vez mais complicados, especialmente com esquemas de bases de dados.

Códigos inchados

As ferramentas de geração de código podem produzir demasiado código. Para assegurar que o código gerado é eficiente, o código personalizado deve passar nas revisões. Se o código personalizado for desnecessariamente longo, pode causar complicações e confusão mais tarde.

Como é que os geradores de código funcionam?

O método mais prevalecente de geração de HTML para páginas web é um excelente exemplo de como os geradores de código também funcionam. Existe algum tipo de sistema de templates personalizados em praticamente todos os serviços web contemporâneos que o ajudam a construir aplicações. Isto é também como funcionam também as típicas estruturas-alvo.

Para gerar qualquer código, tais templates personalizados são utilizados e recebem alguma informação com que trabalhar. O modelo incluirá tipicamente uma forma de executar operações de linguagem de programação comum como looping e selecções, bem como algum método para processar a informação. Assim, em vez de passar uma semana a codificar manualmente ficheiros HTML muito idênticos, mas distintos, pode poupar uma tonelada de tempo, utilizando a geração de código.

Qual é o melhor gerador de código?

AppMaster é a solução perfeita se estiver à procura de uma boa no-code ferramenta de desenvolvimento de software para simplificar o seu trabalho. Pode atribuir o mesmo projecto de software a uma equipa de programadores, bem como a uma no-code e receber melhores benefícios da ferramenta no-code plataforma. Para tudo, desde operações simples até à integração de API, AppMaster pode desenvolver o código gerado para si. A plataforma irá completar o seu projecto mais rapidamente, eficazmente e por menos dinheiro.

Não tem sequer de questionar se o código gerado lhe pertence. AppMaster permite-lhe tomar os direitos ao código fonte. Devido à extrema durabilidade da plataforma, pode utilizá-la para escrever o código para qualquer aplicação, mesmo aquelas que requerem um backend complexo. AppMaster é, sem dúvida, um dos melhores geradores de código que pode encontrar.

Como é que AppMaster gerar código?

O AppMaster pode gerar código porque a plataforma contém todos os requisitos para o backend, esquemas de bases de dados, frontend, aplicações móveis, e mesmo estruturas de dados. A nossa plataforma começa com um modelo de dados quando o utilizador clica no botão de publicação. Recolhe todos os modelos de dados. Com base nestes modelos de dados, constrói um esquema padrão de base de dados que será colocado no binário backend da aplicação. Após a estrutura da tabela principal e SQL As consultas são construídas, e assim que o esquema da base de dados é completado, todos os processos empresariais que estão dentro do sistema começam a gerar código. Porque a AppMaster plataforma faz tudo inteiramente em RAM, atingimos uma taxa de geração de código fonte de 22.000 linhas de código por segundo.

Uma vez gerada a maior parte do código fonte, os nossos algoritmos inteligentes (temos uma ai treinada) passam por toda a base de código fonte e tentam optimizar todos os bits ineficientes gerados na passagem de geração de código principal.

Foram criados lugares não óptimos no código fonte durante a geração inicial de código porque nos concentramos nos processos empresariais que uma pessoa criou, e como regra, poucos utilizadores e programadores podem fazer um bom nível de abstracção da primeira vez e colocar correctamente todos os blocos e construir a lógica desde o início. Mas graças ao facto de termos IA, passamos pelo chamado pós-processamento, passamos novamente pela base de códigos e melhoramos toda a base de códigos. Isto faz com que os binários encolham, o que significa que se tornam mais pequenos. Eles carregam mais rapidamente. Isto pode melhorar o desempenho à medida que funcionam melhor, e, em geral, a pós-optimização funciona ao mais alto nível para nós.

Um dos maiores benefícios da geração de códigos é que quando os requisitos mudam, não há necessidade de reescrever o código fonte. Tecnicamente, a nossa plataforma limita-se a pegar novamente em todas as condições e a gerar código para novas funcionalidades e aplicações. Ou seja, sem código antigo, sem dependências antigas, e sem requisitos antigos nesta geração de código. A plataforma faz tudo do zero, uma vez que o faz muito rapidamente. Esta abordagem permite evitar completamente a dívida técnica, que é responsável por mais de 30% do orçamento em desenvolvimentos significativos. Assim, estamos a fazê-lo mais rapidamente e a poupar uma enorme quantidade de dinheiro no suporte de produtos de software, o que reduz o custo total de propriedade.

Uma abordagem típica de geração de código pode ser muito simples, especialmente quando todos os requisitos já estão expostos dentro do nosso sistema, ou seja, modelos são gerados, depois processos empresariais são gerados, depois pontos finais, e finalmente, tudo isto é optimizado e compilado. No entanto, o maior desafio é alterar os requisitos dos utilizadores. Há muitas dependências cruzadas no sistema. Por exemplo, a lógica empresarial é muito dependente do modelo de dados, e os pontos finais dependem da lógica empresarial e dos modelos de dados. UI Os elementos, por sua vez, dependem de tudo, incluindo os pontos finais do modelo de dados e da lógica de negócio. E muitas vezes, a nossa plataforma tem de resolver automaticamente o problema do que fazer quando o utilizador faz mudanças drásticas muito grandes. Por exemplo, no modelo de dados, elimina algumas entidades, altera o tipo de campos, e assim por diante. Ou seja, o nosso sistema, baseado na experiência anterior e na nossa rede neural, reconstrói automaticamente todas as ligações em blocos de lógica empresarial, endpoints, e em alguns casos, UI elementos também.

Conclusão

Resumimos algumas das coisas importantes de que deve estar ciente sobre a geração do código fonte. É importante compreender como funciona a geração de códigos-fonte e quais são os seus prós e contras. Pode construir melhores serviços e aplicações web compreendendo isto.