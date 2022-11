Jeśli ktoś powiedziałby Ci, że jakaś magiczna maszyna może stworzyć aplikację od podstaw, mógłbyś pomyśleć o tym jak o jakimś futurystycznym wynalazku. Jeszcze jakiś czas temu ludzie prawdopodobnie tak właśnie myśleli o branżach, które mogłyby masowo wytwarzać produkty. Dziś większość branż nie myśli dwa razy o czasie i energii zaoszczędzonej przez maszyny, gdy budują takie rzeczy jak samochody, ubrania, chemikalia i inne. Jest to tak powszechne.

Ludzka inteligencja ma wyjątkowy potencjał do wymyślania genialnych pomysłów, a każda firma skorzysta na zatrudnieniu swoich najmądrzejszych zasobów na poziomie menedżerskim. A gdyby ten poziom automatyzacji można było zastosować również do języków programowania i kodowania? To jest właśnie to, do czego zdolne jest generowanie kodu źródłowego. Oprócz uwolnienia czasu ludzi, aby mogli skupić się na jeszcze bardziej zaawansowanej pracy, generowanie kodu źródłowego może również zdemistyfikować proces tworzenia oprogramowania i języków programowania. Tutaj, zbadamy szczegółowo, co wszystkie generowanie kodu źródłowego pociąga za sobą, jego liczne korzyści, jak również niektóre dobre platformy, które mogą pomóc Ci zacząć z generowaniem kodu źródłowego.

Czym jest generator kodu źródłowego?

Zasadą kodowania generatywnego i generowania kodu źródłowego jest to, że programy mogą być zaprojektowane do tworzenia systemów oprogramowania w sposób zautomatyzowany. Takie platformy mogą generować kod, a to może w dużym stopniu zwiększyć produktywność deweloperów. Nie trzeba będzie pisać kodu za pomocą języków programowania i używać skomplikowanych schematów baz danych. Ten wygenerowany kod może być wykorzystany oddzielnie od systemu generującego podczas ustawień runtime. Ten poziom generowania kodu może być również wykonany na platformach takich jak Visual Studio. Visual Studio pozwala na kodowanie, a niektóre z jego modułów dodatkowych pozwalają na automatyczne uzupełnianie kodu.

Inżynierowie mogą zobaczyć kod wygenerowany przez użytkownika, podczas gdy jest on generowany za pomocą generatorów źródeł, zamiast używać języków programowania do kodowania. Mogą generować kod, w którym nowe pliki źródłowe mogą być wprowadzane do zespołu użytkownika w locie. Możesz wtedy wygenerować kod, który wykonuje się podczas kompilacji. Bada twoje oprogramowanie, aby stworzyć nowe pliki źródłowe, które są następnie kompilowane wraz z resztą twojego programu. Istnieje również wiele dostępnych generatorów kodu open-source. Programiści codziennie ulepszają te generatory open-source, czyniąc je łatwiejszymi w użyciu.

Generator kodu źródłowego umożliwia dwie kluczowe funkcje. Pierwszą rzeczą, którą może zrobić, jest uzyskanie obiektu kompilacji dla całego kodu wygenerowanego przez użytkownika, który jest obecnie kompilowany. Podobnie jak w przypadku dzisiejszych skanerów, można zbadać ten obiekt i opracować oprogramowanie, które współdziała z ramami syntaktyki i semantyki dla programu, który jest aktualnie skompilowany. Drugą funkcją, którą wykonuje, jest tworzenie plików źródłowych, które mogą być używane do uzupełnienia obiektu kompilacji. Oznacza to, że możesz dodać dodatkowy kod źródłowy do kompilacji, gdy jest ona jeszcze w toku.

Te dwa czynniki działają dobrze razem, aby generowanie kodu źródłowego było bardziej praktyczne niż języki programowania. Może to być znacznie łatwiejsze do naśladowania niż uczenie się całych języków programowania. Wszystkie szczegółowe informacje, które kompilator gromadzi podczas kompilacji, mogą być wykorzystane do analizy programów użytkownika. Program z twojego generowania kodu, który jest oparty na informacjach, które oceniłeś, jest następnie dostarczany do tego samego kompilatora. Niektóre wspólne generatory open-source obejmują kompilator FreeVASIC. Możesz także użyć narzędzi open-source, takich jak Visual Studio.

Historia generatorów kodu źródłowego

Jak w przypadku każdej nowej technologii, generowanie kodu źródłowego ma plusy i minusy. Jeśli są używane bez żadnej kontroli, mogą być nieco frustrujące. Mogą nie dać ci uwagi do szczegółów, które można osiągnąć za pomocą języków programowania. Jednakże, z odpowiednim narzędziem do generowania kodu, możesz budować dobre produkty o wiele łatwiej niż w przypadku konwencjonalnych języków programowania. Zawsze, gdy wprowadzane są nowe funkcje, schematy baz danych lub technologie, istnieją pewne blokady, które ich użytkownicy będą musieli pokonać, ale wynik jest wart tych przeszkód.

Kilka generatorów kodu jest dostępnych tam, i są one używane w .NET 5, a nawet Microsoft rozpoczął działalność w tej niszy. Powszechnym przykładem narzędzia do generowania kodu źródłowego, które było w użyciu, jest ADO.NET's Entity Data Model Designer. Jest to wizualne narzędzie do tworzenia oprogramowania, które pozwala budować tabele i ich relacje. Klasa tabeli może być następnie wykorzystana w twoim wygenerowanym kodzie i zostanie automatycznie utworzona. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo wysiłku, który zostałby poświęcony na tworzenie wielu klas, które byłyby stosunkowo podobne do zarządzania wszystkimi podmiotami. Nie wymaga to również żadnej znajomości języków programowania.

Korzyści płynące z generowania kodu źródłowego

Generowanie kodu źródłowego ma kilka zalet, które czynią go atrakcyjnym dla jego użytkowników. Poza tym, że można go używać nawet bez znajomości języków programowania, oto niektóre z jego głównych zalet:

Oszczędność czasu.

Generowanie kodu może mieć szybszy zwrot do wydania. Ponieważ komputery są zautomatyzowanymi urządzeniami, pisanie wygenerowanego kodu może być bardzo wydajne czasowo przy ich użyciu. Nie będziesz musiał robić tego sam lub zapamiętywać przypadkowych informacji dotyczących zadań ręcznego kodowania. Nie musisz też poświęcać dużo czasu na naukę języka programowania.

Mniej ludzkich błędów

Wzorce są wykorzystywane do tworzenia aplikacji. Maszyny mogą wykorzystać te struktury, aby wyeliminować procedury ręczne i zrozumieć typowe zadania. Skutkuje to znacznie mniejszą liczbą błędów niż ręczne kodowanie programu za pomocą języka programowania.

Ponowne wykorzystanie kodu

Wygenerowany kod można dostosować do różnych aplikacji. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i wysiłek zarówno na obecnych, jak i przyszłych inicjatywach. Recykling wygenerowanego kodu może pomóc w zwiększeniu rentowności i utrzymaniu spójności w aplikacjach.

Ulepszone testowanie i standard

Testowanie za pomocą modeli może poprawić jakość kodu niestandardowego. Przedsiębiorstwa mogą dodawać testy dla dostosowań i używać testów w celu potwierdzenia, że wygenerowany kod działa zgodnie z przeznaczeniem. Generowanie kodu niestandardowego ułatwia to i zapewnia lepszą jakość, a także może poprawić wydajność.

Stabilna architektura i spójność

Jednolita konfiguracja dla dużych systemów pomaga obniżyć dług technologiczny. Po zorganizowanym szkoleniu, utalentowani programiści mogą stać się bardziej produktywni. Zastosowanie tego samego układu za każdym razem sprawi, że wygenerowany kod będzie wyglądał bardziej profesjonalnie i spójnie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku narzędzi do generowania kodu źródłowego, które budują drzewiastą strukturę z folderów lub plików, aby ułatwić wielokrotną nawigację po projekcie. W przypadku korzystania z konwencjonalnych języków programowania może być konieczne kodowanie każdego komponentu osobno.

Lepsza dokumentacja

Zazwyczaj dokumentacja pojawia się po opracowaniu projektu przy użyciu typowych języków programowania. Możesz stworzyć dokumentację za pomocą narzędzi do generowania kodu źródłowego, aby zagwarantować spójność podczas pisania kodu. Ułatwi to sprawę podczas konserwacji aplikacji i w przypadku zmian personalnych.

Wady generowania kodu źródłowego

Istnieją pewne wady generowania kodu źródłowego zamiast używania języków programowania. Oto niektóre wady generowania kodu, o których powinieneś wiedzieć:

Bałagan czarnej skrzynki (black-box muddle)

Bałagan czarnej skrzynki występuje, gdy programista nie może zrozumieć kodu. Wygenerowany kod musi być przyjazny dla programistów, aby umożliwić dostosowanie. Kod niestandardowy nie może być tak skomplikowany, że ludzie go nie rozumieją.

Złożone modele

Modele, które są stosowane w narzędziach do generowania kodu źródłowego mogą być coraz bardziej skomplikowane, szczególnie w przypadku schematów baz danych.

Rozdęty kod

Narzędzia do generowania kodu mogą produkować zbyt dużo kodu. Aby zapewnić, że wygenerowany kod jest wydajny, niestandardowy kod musi przejść recenzje. Jeśli niestandardowy kod jest niepotrzebnie długi, może to spowodować komplikacje i zamieszanie w późniejszym czasie.

Jak działają generatory kodu?

Najbardziej rozpowszechniona metoda generowania HTML dla stron internetowych stanowi doskonały przykład tego, jak działają również generatory kodu. Praktycznie we wszystkich współczesnych serwisach internetowych, które pomagają w budowaniu aplikacji, istnieje jakiś rodzaj systemu niestandardowych szablonów. W ten sposób działają również typowe frameworki docelowe.

Aby wygenerować dowolny kod, używa się takich niestandardowych szablonów i podaje się im pewne informacje do pracy. Szablon będzie zazwyczaj zawierał sposób wykonywania wspólnych operacji języka programowania, takich jak pętle i selekty, a także jakąś metodę przetwarzania informacji. Tak więc, zamiast spędzać tydzień na ręcznym kodowaniu bardzo identycznych, ale różniących się od siebie plików HTML, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu, korzystając z generowania kodu.

Jaki jest najlepszy generator kodu?

AppMaster jest idealnym rozwiązaniem, jeśli szukasz dobrego no-code narzędzia do tworzenia oprogramowania, które uprości Twoją pracę. Możesz przypisać ten sam projekt oprogramowania do zespołu programistów, jak również no-code narzędzie i uzyskać lepsze korzyści z no-code platformy. Dla wszystkiego, od prostych operacji do integracji API, AppMaster może opracować dla ciebie wygenerowany kod. Platforma ukończy Twój projekt szybciej, skuteczniej i za niższe pieniądze.

Nie musisz nawet zastanawiać się, czy wygenerowany kod należy do Ciebie. AppMaster pozwala Ci przejąć prawa do kodu źródłowego. Ze względu na niezwykłą trwałość platformy, możesz za jej pomocą napisać kod do każdej aplikacji, nawet tej wymagającej skomplikowanego backendu. AppMaster jest bez wątpienia jednym z najlepszych generatorów kodu, jakie można znaleźć.

Jak AppMaster generuje kod?

Platforma AppMaster może generować kod, ponieważ platforma zawiera wszystkie wymagania dla backendu, schematy baz danych, frontend, aplikacje mobilne, a nawet struktury danych. Nasza platforma zaczyna się od modelu danych, gdy użytkownik kliknie przycisk publikowania. Zbiera wszystkie modele danych. Na podstawie tych modeli danych buduje standardowy schemat bazy danych, który zostanie umieszczony w binarce backendu aplikacji. Po zbudowaniu głównej struktury tabel i SQL zapytania są zbudowane, a gdy tylko zapytania schematu bazy danych zostaną zakończone, wszystkie procesy biznesowe, które znajdują się wewnątrz systemu, zaczynają generować kod. Ponieważ AppMaster platforma wykonuje wszystko całkowicie w RAM, osiągnęliśmy szybkość generowania kodu źródłowego na poziomie 22 000 linii kodu na sekundę.

Gdy większość kodu źródłowego zostanie wygenerowana, nasze inteligentne algorytmy (mamy przeszkolone ai) przechodzą przez całą bazę kodów źródłowych i próbują zoptymalizować wszystkie nieefektywne bity wygenerowane w głównym przejściu generowania kodu.

Nieoptymalne miejsca w kodzie źródłowym podczas początkowego generowania kodu powstały, ponieważ skupiamy się na procesach biznesowych, które stworzył człowiek, a z reguły niewielu użytkowników i programistów może zrobić dobry poziom abstrakcji za pierwszym razem i poprawnie umieścić wszystkie bloki i zbudować logikę od samego początku. Ale dzięki temu, że mamy AI, przechodzimy przez tzw. postprocessing, przechodzimy przez bazę kodu ponownie i poprawiamy całą bazę kodu. To powoduje, że binarki się kurczą, czyli stają się mniejsze. Ładują się szybciej. Może to poprawić wydajność, ponieważ działają lepiej, i ogólnie rzecz biorąc, postoptymalizacja działa dla nas na najwyższym poziomie.

Jedną z największych zalet generowania kodu jest to, że gdy wymagania się zmieniają, nie ma potrzeby przepisywania kodu źródłowego. Technicznie rzecz biorąc, nasza platforma po prostu bierze wszystkie warunki ponownie i generuje kod dla nowych funkcji i aplikacji. To znaczy, że nie ma starego kodu, starych zależności i starych wymagań w tym generowaniu kodu. Platforma robi wszystko od podstaw, ponieważ robi to bardzo szybko. Takie podejście pozwala całkowicie uniknąć długu technicznego, który odpowiada za ponad 30% budżetu w znaczących projektach rozwojowych. Robimy to więc szybciej i oszczędzamy ogromną ilość pieniędzy na wsparciu produktu programistycznego, co obniża całkowity koszt posiadania.

Typowe podejście do generowania kodu może być bardzo proste, zwłaszcza gdy wszystkie wymagania są już wyświetlane wewnątrz naszego systemu, czyli generowane są modele, potem procesy biznesowe, następnie punkty końcowe, a na koniec wszystko to jest optymalizowane i kompilowane. Największym wyzwaniem jest jednak zmiana wymagań użytkownika. W systemie jest bardzo dużo zależności krzyżowych. Na przykład logika biznesowa jest bardzo zależna od modelu danych, a punkty końcowe zależą od logiki biznesowej i modeli danych. UI elementy z kolei zależą od wszystkiego, w tym od punktów końcowych modelu danych i logiki biznesowej. I często nasza platforma automatycznie musi rozwiązać problem, co zrobić, gdy użytkownik dokonuje bardzo dużych drastycznych zmian. Na przykład w modelu danych usuwa jakieś encje, zmienia typ pól i tak dalej. Czyli nasz system, na podstawie wcześniejszych doświadczeń i naszej sieci neuronowej, automatycznie odbudowuje wszystkie połączenia w blokach logiki biznesowej, punktów końcowych, a w niektórych przypadkach, UI również elementy.

Podsumowanie

Podsumowaliśmy niektóre z ważnych rzeczy, które powinieneś wiedzieć o generowaniu kodu źródłowego. Ważne jest, aby zrozumieć, jak działa generowanie kodu źródłowego i jakie są jego zalety i wady. Możesz budować lepsze usługi internetowe i aplikacje, rozumiejąc to.