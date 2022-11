Als iemand je zou vertellen dat een magische machine een software-app uit het niets kan maken, zou je dat misschien beschouwen als een futuristische uitvinding. Lang geleden dacht men waarschijnlijk ook zo over industrieën die producten in massa konden vervaardigen. Tegenwoordig denken de meeste industrieën niet meer na over de tijd en energie die machines besparen bij het maken van dingen als auto's, kleding, chemicaliën en meer. Zo gewoon is het.

Menselijke intelligentie heeft het unieke potentieel om met ingenieuze ideeën te komen, en elk bedrijf heeft er baat bij zijn slimste krachten op managementniveau in te zetten. Wat als dit niveau van automatisering ook zou kunnen worden toegepast op programmeertalen en codering? Dat is precies waartoe het genereren van broncode in staat is. Naast het vrijmaken van tijd om zich te concentreren op nog geavanceerder werk, kan het genereren van broncode ook het bouwproces van softwareontwikkeling en programmeertalen demystificeren. Hier gaan we in detail in op wat broncodegeneratie inhoudt, de vele voordelen ervan, en enkele goede platforms die u kunnen helpen aan de slag te gaan met broncodegeneratie.

Wat is een broncodegenerator?

Het principe achter generatieve codering en broncodegeneratie is dat programma's kunnen worden ontworpen om softwaresystemen te creëren op een geautomatiseerde methode. Dergelijke platforms kunnen code genereren, en dit kan de productiviteit van ontwikkelaars aanzienlijk verhogen. U hoeft geen code te schrijven met programmeertalen en complexe databaseschema's te gebruiken. Deze gegenereerde code kan los van het genererende systeem worden gebruikt tijdens de runtime-instelling. Dit niveau van codegeneratie kan ook op platforms als Visual Studio. Visual Studio laat u coderen, en sommige van zijn add-on modules laten u toe uw code automatisch aan te vullen.

Ingenieurs kunnen door de gebruiker gegenereerde code zien terwijl deze wordt gegenereerd met behulp van brongeneratoren in plaats van met programmeertalen te coderen. Zij kunnen code genereren waarin de nieuwe bronbestanden on the fly in de assemblage van de gebruiker kunnen worden ingevoerd. U kunt dan code genereren die tijdens het compileren wordt uitgevoerd. Het onderzoekt uw software om nieuwe bronbestanden te creëren, die vervolgens worden gecompileerd naast de rest van uw programma. Er zijn ook veel open-source codegeneratoren beschikbaar. Programmeurs verbeteren deze open-source generatoren dagelijks, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn.

Een broncode generator maakt twee belangrijke functies mogelijk. Het eerste wat het kan doen is een compilatie-object verkrijgen voor alle door de gebruiker gegenereerde code die op dat moment wordt gecompileerd. Net als bij de huidige scanners kun je dit object onderzoeken en software ontwikkelen die interageert met de syntactische en semantische kaders voor het programma dat op dat moment wordt gecompileerd. De tweede functie is het maken van bronbestanden die kunnen worden gebruikt om een compilatie-object aan te vullen. Dit betekent dat u extra broncode kunt toevoegen aan een compilatie terwijl die nog bezig is.

Deze twee factoren werken goed samen om het genereren van broncode praktischer te maken dan programmeertalen. Dit kan veel gemakkelijker te volgen zijn dan het leren van hele programmeertalen. Alle gedetailleerde informatie die de compiler tijdens het compileren verzamelt, kan worden gebruikt om gebruikersprogramma's te analyseren. Het programma van uw codegenerator, dat gebaseerd is op de geëvalueerde informatie, wordt dan in dezelfde compiler aangeleverd. Enkele veelgebruikte open-source generatoren zijn de FreeVASIC compiler. U kunt ook open-source tools zoals Visual Studio gebruiken.

Geschiedenis van broncodegeneratoren

Zoals met elke nieuwe technologie heeft het genereren van broncode voor- en nadelen. Als ze zonder enige controle worden gebruikt, kunnen ze enigszins frustrerend zijn. Ze geven misschien niet de aandacht voor detail die je met programmeertalen kunt bereiken. Met de juiste tool voor het genereren van code kunt u echter veel gemakkelijker goede producten bouwen dan met conventionele programmeertalen. Telkens wanneer nieuwe functies, databaseschema's of technologie worden geïntroduceerd, zijn er enkele wegversperringen die de gebruikers ervan moeten overwinnen, maar het resultaat is deze hindernissen waard.

Er zijn verschillende codegeneratoren beschikbaar, en ze worden gebruikt in .NET 5en zelfs Microsoft is in deze niche begonnen. Een veelgebruikt voorbeeld van een tool voor het genereren van broncode is ADO.NET's Entity Data Model Designer. Het is een visueel hulpmiddel voor softwareontwikkeling waarmee je tabellen en hun relaties kunt bouwen. De tabelklasse kan dan worden gebruikt in uw gegenereerde code en wordt automatisch aangemaakt. Dit bespaart u een hoop moeite die zou zijn besteed aan het maken van talloze klassen die relatief gelijkaardig zijn voor het beheer van al uw entiteiten. Het vereist ook geen kennis van programmeertalen.

Voordelen van het genereren van broncode

Het genereren van broncode heeft verschillende voordelen die het aantrekkelijk maken voor de gebruikers. Behalve dat ze zelfs zonder kennis van programmeertalen kunnen worden gebruikt, zijn hier enkele van de belangrijkste voordelen:

Bespaart tijd

Het genereren van code kan een snellere doorlooptijd hebben voor de release. Omdat computers geautomatiseerde apparaten zijn, kan het schrijven van gegenereerde code zeer tijdsbesparend zijn. U hoeft dit niet zelf te doen of willekeurige informatie over uw handmatige codeertaken te onthouden. U hoeft ook niet veel tijd te besteden aan het leren van een programmeertaal.

Minder menselijke fouten

Voor het ontwikkelen van toepassingen worden patronen gebruikt. Machines kunnen deze structuren gebruiken om handmatige procedures te elimineren en veelvoorkomende taken te begrijpen. Dit resulteert in aanzienlijk minder fouten dan het handmatig coderen van een programma met een programmeertaal.

Hergebruik van code

De gegenereerde code is aanpasbaar aan verschillende toepassingen. Hierdoor kan tijd en moeite worden bespaard op zowel huidige als toekomstige initiatieven. Hergebruik van gegenereerde code kan u helpen de winstgevendheid te verhogen en de consistentie van uw toepassingen te behouden.

Beter testen en standaardiseren

Testen met behulp van modellen kan de kwaliteit van de aangepaste code verbeteren. Bedrijven kunnen tests toevoegen voor aanpassingen en tests gebruiken om te bevestigen dat gegenereerde code werkt zoals bedoeld. Het genereren van aangepaste code maakt dit gemakkelijker en zorgt voor een betere kwaliteit, en kan de prestaties verbeteren.

Stabiele architectuur en consistentie

Een uniforme configuratie voor grote systemen helpt de technologische schuld te verminderen. Na georganiseerde training kunnen getalenteerde ontwikkelaars productiever worden. Door telkens dezelfde lay-out te gebruiken, ziet uw gegenereerde code er professioneler en consistenter uit. Dit geldt vooral voor tools voor het genereren van broncode die een boomstructuur opbouwen uit mappen of bestanden om het navigeren door meerdere projecten te vereenvoudigen. Bij conventionele programmeertalen moet u wellicht elk onderdeel afzonderlijk coderen.

Betere documentatie

Documentatie komt meestal na de ontwikkeling bij gebruik van typische programmeertalen. U kunt documentatie maken met behulp van tools voor het genereren van broncode om consistentie te garanderen terwijl u de code schrijft. Dit maakt de zaken gemakkelijker tijdens het onderhoud van uw toepassingen en in geval van personeelswisselingen.

Nadelen van het genereren van broncode

Er zijn enkele nadelen aan het genereren van broncode in plaats van het gebruik van programmeertalen. Dit zijn enkele nadelen van codegeneratie waarvan u zich bewust moet zijn:

Black-box warboel

Een black-box warboel ontstaat wanneer een programmeur de code niet kan begrijpen. De gegenereerde code moet gebruiksvriendelijk zijn voor ontwikkelaars om aanpassingen mogelijk te maken. De aangepaste code mag niet zo complex zijn dat mensen het niet begrijpen.

Complexe modellen

De modellen die worden gebruikt in tools voor het genereren van broncode kunnen steeds ingewikkelder worden, vooral bij databaseschema's.

Opgeblazen code

Tools voor het genereren van code kunnen te veel code produceren. Om ervoor te zorgen dat de gegenereerde code efficiënt is, moet de aangepaste code reviews doorstaan. Als de aangepaste code onnodig lang is, kan dat later tot complicaties en verwarring leiden.

Hoe werken codegeneratoren?

De meest gangbare methode om HTML voor webpagina's te genereren is een uitstekend voorbeeld van hoe codegeneratoren ook werken. In vrijwel alle hedendaagse webdiensten die u helpen bij het bouwen van toepassingen zit een soort systeem van aangepaste sjablonen. Dit is ook hoe typische doelframeworks werken.

Om eender welke code te genereren, worden dergelijke aangepaste sjablonen gebruikt en krijgen ze wat informatie om mee te werken. Het sjabloon bevat meestal een manier om gangbare bewerkingen in de programmeertaal uit te voeren, zoals lussen en selecties, en een methode om de informatie te verwerken. Dus, in plaats van een week lang handmatig zeer identieke maar verschillende HTML-bestanden te coderen, kunt u een hoop tijd besparen door codegeneratie te gebruiken.

Wat is de beste code generator?

AppMaster is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar een goede no-code softwareontwikkelingstool om uw werk te vereenvoudigen. U kunt hetzelfde softwareproject zowel aan een team van programmeurs als aan een no-code tool en meer voordeel halen uit het no-code platform. Voor alles van eenvoudige bewerkingen tot API integratie, AppMaster kan het platform de gegenereerde code voor u ontwikkelen. Het platform zal uw project sneller, effectiever en voor minder geld voltooien.

U hoeft zich niet eens af te vragen of de gegenereerde code wel van u is. AppMaster kunt u de rechten op de broncode nemen. Door de extreme duurzaamheid van het platform kunt u het gebruiken om de code te schrijven voor elke toepassing, zelfs die waarvoor een complexe backend nodig is. AppMaster is zonder twijfel een van de beste codegeneratoren die u kunt vinden.

Hoe genereert AppMaster code genereren?

Het AppMaster platform kan code genereren omdat het platform alle vereisten bevat voor de backend, databaseschema's, frontend, mobiele toepassingen en zelfs gegevensstructuren. Ons platform begint met een datamodel wanneer de gebruiker op de publicatieknop klikt. Het verzamelt alle datamodellen. Op basis van deze datamodellen bouwt het een standaard databaseschema dat in de backend van de applicatie wordt geplaatst. Nadat de hoofdtabelstructuur en SQL queries zijn gebouwd, en zodra de queries van het databaseschema zijn voltooid, beginnen alle bedrijfsprocessen in het systeem code te genereren. Omdat het AppMaster platform alles volledig in RAM doet, hebben wij een broncodegeneratiesnelheid van 22.000 regels code per seconde bereikt.

Zodra het grootste deel van de broncode is gegenereerd, gaan onze intelligente algoritmen (we hebben een getrainde ai) door de hele codebase van de broncode en proberen alle inefficiënte bits te optimaliseren die in de hoofdpass van de codegeneratie zijn gegenereerd.

Niet-optimale plaatsen in de broncode tijdens de eerste codegeneratie zijn ontstaan omdat wij ons richten op bedrijfsprocessen die een persoon heeft gecreëerd, en in de regel kunnen maar weinig gebruikers en ontwikkelaars de eerste keer een goed abstractieniveau maken en alle blokken correct plaatsen en de logica vanaf het begin opbouwen. Maar dankzij het feit dat we AI hebben, gaan we door de zogenaamde post-processing, gaan we opnieuw door de code base en verbeteren we de hele code base. Hierdoor krimpen de binaire bestanden, wat betekent dat ze kleiner worden. Ze laden sneller. Dit kan de prestaties verbeteren omdat ze beter werken, en over het algemeen werkt post-optimalisatie voor ons op het hoogste niveau.

Een van de grootste voordelen van codegeneratie is dat wanneer de eisen veranderen, de broncode niet herschreven hoeft te worden. Technisch gezien neemt ons platform gewoon alle voorwaarden opnieuw en genereert code voor nieuwe functies en toepassingen. Dat wil zeggen, geen oude code, geen oude afhankelijkheden en geen oude vereisten in deze codegeneratie. Het platform doet alles vanaf nul omdat het dat heel snel doet. Met deze aanpak kunt u technische schuld volledig vermijden, die bij belangrijke ontwikkelingen verantwoordelijk is voor meer dan 30% van het budget. We doen het dus sneller en besparen enorm veel geld op de ondersteuning van softwareproducten, wat de totale eigendomskosten verlaagt.

Een typische aanpak voor het genereren van code kan zeer eenvoudig zijn, vooral wanneer alle vereisten al binnen ons systeem worden weergegeven, dat wil zeggen, modellen worden gegenereerd, dan worden bedrijfsprocessen gegenereerd, dan eindpunten, en tenslotte wordt dit alles geoptimaliseerd en gecompileerd. De grootste uitdaging is echter het veranderen van gebruikerseisen. Er is veel onderlinge afhankelijkheid in het systeem. Zo is business logica erg afhankelijk van het datamodel, en endpoints zijn afhankelijk van business logica en datamodellen. UI elementen zijn op hun beurt weer afhankelijk van alles, inclusief de eindpunten van het datamodel en de bedrijfslogica. En vaak moet ons platform automatisch het probleem oplossen wat te doen als de gebruiker zeer grote drastische wijzigingen aanbrengt. Hij verwijdert bijvoorbeeld in het datamodel enkele entiteiten, verandert het type velden, enzovoort. Dat wil zeggen, ons systeem, gebaseerd op eerdere ervaring en ons neuraal netwerk, bouwt automatisch alle verbindingen in blokken van bedrijfslogica, eindpunten, en in sommige gevallen, UI ook elementen.

Conclusie

We hebben enkele belangrijke zaken samengevat die u moet weten over het genereren van broncode. Het is belangrijk te begrijpen hoe broncodegeneratie werkt en wat de voor- en nadelen ervan zijn. U kunt betere webdiensten en toepassingen bouwen door dit te begrijpen.