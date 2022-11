Si quelqu'un vous disait qu'une machine magique pouvait créer une application logicielle à partir de rien, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une invention futuriste. Il y a longtemps, c'est probablement ce que les gens pensaient des industries capables de fabriquer des produits en série. Aujourd'hui, la plupart des industries ne réfléchissent pas à deux fois au temps et à l'énergie économisés par les machines lorsqu'elles construisent des choses comme des voitures, des vêtements, des produits chimiques, etc. C'est aussi courant que cela.

L'intelligence humaine a le potentiel unique de trouver des idées ingénieuses, et toute entreprise bénéficiera de l'emploi de ses ressources les plus intelligentes au niveau de la gestion. Et si ce niveau d'automatisation pouvait également être appliqué aux langages de programmation et au codage ? C'est exactement ce dont la génération de code source est capable. En plus de libérer du temps pour permettre aux gens de se concentrer sur des travaux encore plus avancés, la génération de code source peut également démystifier le processus de développement de logiciels et de langages de programmation. Ici, nous allons explorer en détail ce qu'implique la génération de code source, ses nombreux avantages, ainsi que quelques bonnes plateformes qui peuvent vous aider à vous lancer dans la génération de code source.

Qu'est-ce qu'un générateur de code source ?

Le principe du codage génératif et de la génération de code source est que des programmes peuvent être conçus pour créer des systèmes logiciels de manière automatisée. De telles plates-formes peuvent générer du code, ce qui peut améliorer la productivité des développeurs dans une large mesure. Vous n'aurez pas à écrire du code avec des langages de programmation et à utiliser des schémas de base de données complexes. Ce code généré peut être utilisé séparément du système de génération pendant l'exécution. Ce niveau de génération de code peut également être réalisé sur des plates-formes comme Visual Studio. Visual Studio vous permet de coder, et certains de ses modules complémentaires vous permettent de compléter automatiquement votre code.

Les ingénieurs peuvent voir le code généré par les utilisateurs pendant qu'il est généré à l'aide de générateurs de sources au lieu d'utiliser des langages de programmation pour coder. Ils peuvent générer du code dans lequel les nouveaux fichiers source peuvent être introduits à la volée dans l'assemblage de l'utilisateur. Vous pouvez alors générer du code qui s'exécute pendant la compilation. Il examine votre logiciel pour créer de nouveaux fichiers sources, qui sont ensuite compilés avec le reste de votre programme. Il existe également de nombreux générateurs de code open-source. Les programmeurs améliorent quotidiennement ces générateurs open-source, ce qui les rend plus faciles à utiliser.

Un générateur de code source remplit deux fonctions essentielles. La première chose qu'il peut faire est d'obtenir un objet de compilation pour tout le code généré par l'utilisateur qui est en cours de compilation. Tout comme avec les scanners d'aujourd'hui, vous pouvez examiner cet objet et développer un logiciel qui interagit avec les cadres syntaxique et sémantique du programme en cours de compilation. La deuxième fonction qu'il remplit est de créer des fichiers sources qui peuvent être utilisés pour compléter un objet de compilation. Cela signifie que vous pouvez ajouter du code source supplémentaire à une compilation alors qu'elle est encore en cours.

Ces deux facteurs fonctionnent bien ensemble pour rendre la génération de code source plus pratique que les langages de programmation. Cela peut être beaucoup plus facile à suivre que d'apprendre des langages de programmation entiers. Toutes les informations détaillées que le compilateur accumule pendant la compilation peuvent être utilisées pour analyser les programmes des utilisateurs. Le programme issu de votre génération de code, qui est basé sur les informations que vous avez évaluées, est ensuite livré dans le même compilateur. Parmi les générateurs open-source courants, citons le compilateur FreeVASIC. Vous pouvez également utiliser des outils open-source comme Visual Studio.

Histoire des générateurs de code source

Comme toute nouvelle technologie, la génération de code source présente des avantages et des inconvénients. S'ils sont utilisés sans aucun contrôle, ils peuvent être quelque peu frustrants. Ils peuvent ne pas vous donner l'attention aux détails que vous pouvez obtenir avec les langages de programmation. Cependant, avec le bon outil de génération de code, vous pouvez construire de bons produits beaucoup plus facilement qu'avec les langages de programmation conventionnels. Chaque fois que de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux schémas de base de données ou de nouvelles technologies sont introduits, il y a des barrières que les utilisateurs doivent franchir, mais le résultat vaut ces obstacles.

Plusieurs générateurs de code sont disponibles sur le marché, et ils sont utilisés dans de nombreux pays. .NET 5et même Microsoft s'est lancé dans ce créneau. Un exemple courant d'outil de génération de code source utilisé est l'Entity Data Model Designer d'ADO.NET. Il s'agit d'un outil de développement logiciel visuel qui vous permet de créer des tableaux et leurs relations. La classe de table peut ensuite être utilisée dans votre code généré et sera automatiquement créée. Cela vous épargne une tonne d'efforts qui auraient été consacrés à la création de nombreuses classes relativement similaires pour gérer toutes vos entités. Il ne nécessite pas non plus de connaissance des langages de programmation.

Avantages de la génération de code source

La génération de code source présente plusieurs avantages qui la rendent attrayante pour ses utilisateurs. Outre le fait qu'elle peut être utilisée même sans connaître aucun langage de programmation, voici quelques-uns de ses principaux avantages :

Gain de temps

La génération de code peut avoir un délai d'exécution plus rapide pour la publication. Les ordinateurs étant des appareils automatisés, l'écriture du code généré peut être très économe en temps en les utilisant. Vous n'aurez pas à le faire vous-même ou à mémoriser des informations aléatoires concernant vos tâches de codage manuel. Vous n'avez pas non plus besoin de passer beaucoup de temps à apprendre un langage de programmation.

Moins d'erreurs humaines

Les modèles sont utilisés pour développer des applications. Les machines peuvent exploiter ces structures pour éliminer les procédures manuelles et comprendre les tâches courantes. Il en résulte beaucoup moins d'erreurs que le codage manuel d'un programme avec un langage de programmation.

Réutilisation du code

Le code généré est adaptable à diverses applications. Ce faisant, nous pouvons économiser du temps et des efforts sur les initiatives actuelles et futures. Le recyclage du code généré peut vous aider à augmenter la rentabilité et à maintenir la cohérence de vos applications.

Amélioration des tests et des normes

Les tests réalisés à l'aide de modèles peuvent améliorer la qualité du code personnalisé. Les entreprises peuvent ajouter des tests pour les personnalisations et utiliser des tests pour confirmer que le code généré fonctionne comme prévu. La génération de code personnalisé facilite cette tâche et garantit une meilleure qualité, et peut améliorer les performances.

Architecture stable et cohérence

Une configuration uniforme pour les grands systèmes permet de réduire la dette technologique. Après une formation organisée, les développeurs talentueux peuvent devenir plus productifs. En utilisant la même disposition à chaque fois, le code généré apparaîtra plus professionnel et cohérent. Cela est particulièrement vrai pour les outils de génération de code source qui construisent une structure arborescente à partir de dossiers ou de fichiers afin de simplifier la navigation dans plusieurs projets. Vous devrez peut-être coder chaque composant séparément lorsque vous utilisez des langages de programmation conventionnels.

Une meilleure documentation

En général, la documentation vient après le développement lorsqu'on utilise des langages de programmation classiques. Vous pouvez créer de la documentation à l'aide d'outils de génération de code source pour garantir la cohérence au fur et à mesure que vous écrivez le code. Cela facilitera les choses lors de la maintenance de vos applications et en cas de changement de personnel.

Inconvénients de la génération de code source

La génération de code source présente certains inconvénients par rapport à l'utilisation de langages de programmation. Voici quelques inconvénients de la génération de code dont vous devez être conscient :

Brouillage de la boîte noire

Un fouillis de boîte noire se produit lorsqu'un programmeur ne peut pas comprendre le code. Le code généré doit être convivial pour les développeurs afin de permettre les personnalisations. Le code personnalisé ne doit pas être si complexe que les gens ne le comprennent pas.

Modèles complexes

Les modèles employés dans les outils de génération de code source peuvent devenir de plus en plus compliqués, notamment avec les schémas de base de données.

Code gonflé

Les outils de génération de code peuvent produire trop de code. Pour s'assurer que le code généré est efficace, le code personnalisé doit passer les revues. Si le code personnalisé est inutilement long, il peut entraîner des complications et de la confusion par la suite.

La méthode la plus répandue pour générer du HTML pour les pages Web est un excellent exemple du fonctionnement des générateurs de code. Il existe un certain type de système de modèles personnalisés dans pratiquement tous les services Web contemporains qui vous aident à créer des applications. C'est également la façon dont les cadres cibles typiques fonctionnent.

Pour générer du code, on utilise ces modèles personnalisés et on leur donne des informations avec lesquelles travailler. Le modèle comprend généralement un moyen d'effectuer des opérations courantes en langage de programmation, comme les boucles et les sélections, ainsi qu'une méthode de traitement des informations. Ainsi, plutôt que de passer une semaine à coder manuellement des fichiers HTML très identiques mais distincts, vous pouvez gagner un temps fou en utilisant la génération de code.

Quel est le meilleur générateur de code ?

AppMaster est la solution parfaite si vous recherchez un bon no-code outil de développement logiciel pour simplifier votre travail. Vous pouvez confier le même projet de logiciel à une équipe de programmeurs ainsi qu'à un outil de développement de logiciels. no-code outil et bénéficier de meilleurs avantages de la no-code plateforme. Pour tout ce qui va des opérations simples à l'intégration d'API, AppMaster peut développer le code généré pour vous. La plateforme réalisera votre projet plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût.

Vous n'avez même pas à vous demander si le code généré vous appartient. AppMaster vous permet de prendre les droits sur le code source. En raison de l'extrême durabilité de la plateforme, vous pouvez l'utiliser pour écrire le code de n'importe quelle application, même celles nécessitant un backend complexe. AppMaster est, sans aucun doute, l'un des meilleurs générateurs de code que vous pouvez trouver.

La plateforme AppMaster peut générer du code parce que la plateforme contient toutes les exigences pour le backend, les schémas de base de données, le frontend, les applications mobiles et même les structures de données. Notre plateforme commence avec un modèle de données lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de publication. Elle recueille tous les modèles de données. Sur la base de ces modèles de données, elle construit un schéma de base de données standard qui sera placé dans le binaire du backend de l'application. Une fois que la structure de la table principale et les SQL requêtes sont construites, et dès que les requêtes du schéma de base de données sont terminées, tous les processus d'affaires qui sont à l'intérieur du système commencent à générer du code. Comme la AppMaster fait tout entièrement sur RAM, nous avons atteint un taux de génération de code source de 22 000 lignes de code par seconde.

Une fois que la majeure partie du code source est générée, nos algorithmes intelligents (nous avons un ai formé) parcourent l'ensemble de la base de code du code source et tentent d'optimiser toutes les parties inefficaces générées lors de la passe principale de génération de code.

Les endroits non optimaux dans le code source lors de la génération initiale du code ont été créés parce que nous nous concentrons sur les processus d'affaires qu'une personne a créés, et en règle générale, peu d'utilisateurs et de développeurs peuvent faire un bon niveau d'abstraction la première fois et placer correctement tous les blocs et construire la logique dès le début. Mais grâce au fait que nous disposons de l'IA, nous passons par ce que l'on appelle le post-traitement, parcourons à nouveau la base de code et améliorons l'ensemble de la base de code. Cela entraîne un rétrécissement des binaires, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus petits. Ils se chargent plus rapidement. Cela peut améliorer les performances car ils fonctionnent mieux, et, en général, la post-optimisation fonctionne au plus haut niveau pour nous.

L'un des plus grands avantages de la génération de code est que lorsque les exigences changent, il n'est pas nécessaire de réécrire le code source. Techniquement, notre plateforme reprend simplement toutes les conditions et génère du code pour les nouvelles fonctionnalités et applications. Autrement dit, il n'y a pas d'ancien code, pas d'anciennes dépendances et pas d'anciennes exigences dans cette génération de code. La plate-forme fait tout à partir de zéro, car elle le fait très rapidement. Cette approche vous permet d'éviter complètement la dette technique, qui est responsable de plus de 30 % du budget dans les développements importants. Nous faisons donc plus vite et nous économisons énormément d'argent sur le support des produits logiciels, ce qui réduit le coût total de possession.

Une approche typique de génération de code peut être très simple, en particulier lorsque toutes les exigences sont déjà affichées dans notre système, c'est-à-dire que les modèles sont générés, puis les processus métier sont générés, puis les points d'extrémité, et enfin, tout cela est optimisé et compilé. Cependant, le plus grand défi est de changer les exigences des utilisateurs. Il y a beaucoup de dépendances croisées dans le système. Par exemple, la logique métier est très dépendante du modèle de données, et les points de terminaison dépendent de la logique métier et des modèles de données. UI Les éléments, à leur tour, dépendent de tout, y compris des points d'extrémité du modèle de données et de la logique métier. Et souvent, notre plateforme doit automatiquement résoudre le problème de ce qu'il faut faire lorsque l'utilisateur effectue de très grands changements drastiques. Par exemple, dans le modèle de données, il supprime certaines entités, change le type de champs, et ainsi de suite. C'est-à-dire que notre système, sur la base de l'expérience précédente et de notre réseau neuronal, reconstruit automatiquement toutes les connexions dans les blocs de logique métier, les points de terminaison, et dans certains cas, UI éléments également.

Conclusion

Nous avons résumé certaines des choses importantes que vous devez savoir sur la génération de code source. Il est important de comprendre comment fonctionne la génération de code source et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Vous pouvez construire de meilleurs services et applications web en comprenant cela.