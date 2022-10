Das Testen auf Fehler und Probleme der Software ist eine hektische Aufgabe. Die Komplexität steigt, wenn die Anwendung zu groß ist, was viel Gehirnleistung und Zeit in Anspruch nimmt. Die Verwendung eines KI-Tools kann den Prozess jedoch enorm vereinfachen, und deshalb sind wir hier.

JIRA ist die Software, mit der Sie Energie, Zeit oder sogar Geld sparen können, das Sie für Fehler- und Problemtests ausgeben. In diesem Leitfaden erfahren Sie, was JIRA-Software ist, wie man sie verwendet und was Sie vor der Verwendung wissen sollten, zusammen mit ihren Vor- und Nachteilen.

Möglicherweise sind Sie bereits frustriert, wenn Sie an ein Brainstorming für die Software denken. Wahrscheinlich möchten Sie die zeitraubende Aufgabe nicht selbst erledigen, und die Beauftragung eines Testexperten kostet viel Geld. Hier können Sie also mit JIRA Geld sparen. Lesen Sie weiter, um mehr über seine Vorteile zu erfahren und wie es Ihnen helfen kann. Lasst uns beginnen!

Was ist JIRA?

JIRA ist ein Softwareentwicklungstool, mit dem Ingenieure Aufgaben verfolgen und verwalten. Sie können es sowohl für das Agile- als auch für das Wasserfall-Projektmanagement verwenden, um Fehler, Funktionen und andere Arbeitselemente zu verfolgen. Sie können JIRA auch so konfigurieren, dass es mit vielen Service-Management-Tools funktioniert, was es zu einem vielseitigen Tool für die Verwaltung von Aufgaben macht.

Eine kurze Geschichte

Atlassian führte die JIRA-Software im Jahr 2002 ein. Ihr erster Name war GOJIRA, abgeleitet vom japanischen Wort für Godzilla. Dieser Name wurde von der ursprünglichen Bug-Tracking-Software abgeleitet, die von den Programmierern von Atlassian verwendet wurde und als Bugzilla bekannt ist. JIRA wurde in sehr kurzer Zeit zur Wahl der Programmierer, da es mehr bietet, als sie dachten. Heute wird es verwendet, um alle Arten von Testmanagement und Anforderungen zu verwalten, was sich auch auf agiles Projektmanagement erstreckt.

Warum wird es verwendet?

Seine unglaublichen Funktionen machen es zur ersten Wahl für viele Softwareentwickler und -tester, um ihre Projekte und Managementanforderungen zu unterstützen. Zu den Funktionen von JIRA gehören Workflow-Anpassung, leistungsstarke Suchfunktionen, konfigurierbare Problemfelder, flexible Berichterstellung und Integrationen mit gängigen Entwicklungstools. Organisationen jeder Größe verwenden JIRA, um Projekte aller Art zu verwalten.

Dieses Projektmanagement-Tool gibt es in drei Formaten, die im Folgenden erläutert werden:

Jira-Core

JIRA Core ist ein Projektmanagement-Tool, das von Teams verwendet wird, um Produkte zu planen, zu verfolgen und freizugeben. Es bietet Benutzern einen Echtzeit-Einblick in den Fortschritt ihrer Projekte, sodass Teams Probleme schnell erkennen und lösen können.

Jira-Software

Softwareentwickler verwenden die Haupt-JIRA-Software zur Problemverfolgung innerhalb eines Projekts. Es kann Fehler, Funktionen und Aufgaben verfolgen und Workflows und Prozessdiagramme erstellen.

Jira-Servicedesk

JIRA Service Desk ermöglicht es Unternehmen, alle ihre Anfragen an einem Ort zu sehen und bietet zusätzliche Funktionen, die ihnen helfen, ihren Kundenservice effektiver zu verwalten. Es ermöglicht Kunden auch, ihre eigenen Serviceanfragen über ein Self-Service-Portal einzureichen.

Welche Art von Teams nutzt JIRA heute?

Anforderungs- und Testfall-Management-Teams

Die Anforderungs- und Testfallmanagementteams benötigen JIRA-Software für mehrere Zwecke. Für Anforderungsteams kann JIRA verwendet werden, um Benutzergeschichten, Funktionen und andere Informationen zu verfolgen, die erfasst werden müssen. Es hilft ihnen, verschiedene Add-Ons effektiv zu integrieren, die den Softwareentwicklungszyklus grundlegend unterstützen. Für Testfall-Management-Teams kann JIRA zum Erstellen und Verfolgen einzelner Testfälle sowie zum Verwalten des gesamten Testprozesses verwendet werden.

Agile Teams

JIRA-Software hilft agilen Teams, ihre Arbeit zu verfolgen, Sprints zu planen und ihre Rückstände zu verwalten. Die Software hilft den Teammitgliedern, effektiver mit ihren Techniken zu experimentieren, und setzt diese Änderungen selbstbewusster um. Sie können es auch mit anderen Tools wie Slack integrieren, sodass die Teammitglieder einfach kommunizieren und ihre Pläne reibungslos ausführen können. Darüber hinaus bietet die Kanban-Board-Integration von JIRA Teams eine visuelle Möglichkeit, den Status ihrer Arbeit zu sehen.

Projektmanagement-Teams

Projektmanagementteams können den JIRA-Service für die Problemverfolgung und -verwaltung nutzen, Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und den Fortschritt von Projekten verfolgen. Das JIRA-Dashboard kann Manager dabei unterstützen, den Fortschritt ihrer Projekte zu verfolgen.

Produktmanagement-Teams

Die Produktmanagement-Teams können JIRA-Software auf verschiedene Weise nutzen. Die beiden wichtigsten werden im Folgenden besprochen: Bitte behalten Sie den Überblick über Produktanforderungen und Benutzergeschichten: Sie können JIRA verwenden, um alle unterschiedlichen Anforderungen für ein Produkt sowie die mit jeder Anforderung verbundenen Benutzergeschichten zu verfolgen. So ist leicht ersichtlich, welche Anforderungen umgesetzt wurden und an welchen noch gearbeitet werden muss.

Sprints und Releases verwalten: Es hilft ihnen, Sprints und Releases zu verwalten, sodass sie leicht erkennen können, was in jedem Sprint zu tun ist und wann jedes Release veröffentlicht werden sollte. Dadurch wird sichergestellt, dass das Team immer weiß, was zu tun ist und wann es zu tun ist.

Softwareentwicklungsteams

Da sich die Arbeitswelt zunehmend online verlagert, wenden sich Softwareentwicklungsteams an JIRA-Software, um sie bei ihrem Projektmanagement zu unterstützen. Der Hauptgrund dafür ist, dass JIRA es Entwicklern ermöglicht, ihre Arbeit zu verfolgen und zu verwalten und gleichzeitig Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb ihrer Teams bietet.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass JIRA nicht als Ersatz für gute Projektentwicklungspraktiken verwendet werden sollte. Projektmanagementteams sollten neben JIRA noch andere Tools und Techniken verwenden, um ihre Projekte effektiv zu verwalten.

Wenn Sie beispielsweise die Codierung nicht kennen und an der App-Entwicklung arbeiten, kann Ihnen die JIRA-Software beim Auffinden der Fehler helfen. Sie benötigen jedoch einen effizienten No-Code-App-Hersteller wie AppMaster. Es ist eine No-Coding-Plattform für Web-Apps, mobile Apps und Backend-Entwicklung. In Kombination mit dem JIRA-Verwaltungstool können Sie eine fantastische Anwendung für Ihre Benutzer erstellen.

Task-Management-Teams

Task-Management-Teams können die JIRA-Software verwenden, um organisiert zu bleiben und den Projektfortschritt zu verfolgen. Mit JIRA können sie bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und den Status jeder Aufgabe verfolgen. Es eignet sich für jede Art von Projekt, von der Verwaltung kleiner Aufgaben, die schnell erledigt werden müssen, bis hin zu großen Projekten, die sich über mehrere Monate erstrecken. Unabhängig von der Größe oder dem Umfang kann JIRA Ihrem Team helfen, organisiert und auf Kurs zu bleiben.

Bug-Tracking-Teams

Als weltweit beliebtestes Bug-Tracking-Tool wird JIRA von 25 % der Unternehmen verwendet, was es zu einer idealen Lösung für diejenigen macht, die nach einem umfassenden System suchen.

Mit seiner Popularität geht jedoch eine Lernkurve einher, die für neue Teams eine Herausforderung darstellen kann. Wie auch immer, JIRA bietet viele Funktionen, die für Bug-Tracking-Teams hilfreich sein können. Sie können damit den Fortschritt einzelner Fehler verfolgen und Berichte erstellen, die zeigen, welche Fehler behoben wurden und welche noch ausstehen.

Was ist der Unterschied zwischen Agile und JIRA?

Das agile Projektmanagement-Tool JIRA ist ein Element der gesamten JIRA-Software, das den Fluss und die Reibungslosigkeit des gesamten Prozesses gewährleistet.

Agile ist der Name einer Methodik , bei der Teams effektiv zusammenarbeiten, um Probleme zu entdecken und kontinuierlich an verbesserten Lösungen zu arbeiten. Es ist der Prozess der konsequenten Verbesserung der aktuellen Lösung durch kurze Änderungen.

JIRA hingegen ist die Software , die diese Methodik implementiert, um effektive resultierende Software zu erstellen und Fehler im System aufzuzeigen. JIRA agile ist ein Teil dieser Software.

Wofür wird JIRA in Scrum verwendet?

Die in Scrum verwendete Jira-Software ist wie die ultimative vereinende Kraft, die alle Teamkollegen an einen Ort ruft und sie auffordert, an einem einzigen Projekt zu arbeiten. Durch den Einsatz von Boards kann ein Gefühl der Harmonie erzeugt werden und jedes Teammitglied kann gleichzeitig seine Arbeit beurteilen. Es macht das gesamte Projekt transparent und verbessert die effektive Zusammenarbeit an einem Ort, sodass die Vorgesetzten vor Ort das Richtige vorschlagen können.

Vorteile von JIRA

Bessere Sichtbarkeit des Workflows

Die JIRA-Software bietet eine bessere Transparenz des Arbeitsablaufs, indem sie den Prozess automatisiert und den Fortschritt in Echtzeit verfolgt. Dies spart Zeit und Ressourcen für Unternehmen und verbessert ihre Gesamteffizienz. Es bietet auch verschiedene Funktionen wie Kanban-Boards, Scrum-Boards, benutzerdefinierte Workflows, flexible Problemkennzeichnung usw., die das Arbeitsmanagement vereinfachen. All diese Informationen helfen Benutzern, die Arbeit zu priorisieren und sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden.

Zeiterfassung

Die JIRA-Software bietet auch eine bessere Zeiterfassungsfunktion, um Unternehmen und Einzelpersonen dabei zu helfen, Projektzeitpläne und -budgets zu erfassen. Durch die automatische Protokollierung der für jede Aufgabe aufgewendeten Zeit liefert JIRA ein genaues Bild davon, wo die Zeit aufgewendet wird und wie viel Arbeit mit jedem Projekt verbunden ist. Es ist besonders hilfreich für diejenigen, die gleichzeitig an mehreren Projekten arbeiten. Diese Informationen können genutzt werden, um Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und Ressourcen besser zu nutzen.

Ausführliche Berichte und Einblicke

Die spezielle KI-Funktion von JIRA, die neue detaillierte Berichte und Erkenntnisse erstellen kann, spart in verschiedenen Szenarien Zeit. Es ermöglicht Benutzern, den Projektfortschritt zu verfolgen, Probleme zu identifizieren und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Die JIRA-Software bietet auch eine Vielzahl von Plugins, mit denen Benutzer ihre Berichte und Erkenntnisse weiter anpassen können. Letztendlich können diese Berichte Entwicklern einen Einblick in den Fortschritt ihrer Projekte sowie in den Zustand ihrer Codebasis geben.

Gestiegene Produktivität

Das flexible Issue-Tracking-System von JIRA ermöglicht es Entwicklern, Aufgaben effizienter zu verfolgen und zu verwalten, während die robusten Berichtsfunktionen Einblicke in den Projektfortschritt bieten und Bereiche für Verbesserungen identifizieren. Diese steigern insgesamt die Produktivität des Teams beim Brainstorming neuer Lösungen; Stattdessen verheddern sie sich darin, die aktuellen Probleme zu finden und zu beheben. Daher hat es unzähligen Teams geholfen, ihre Produktivität zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Kostenlos nutzbar

Das Beste daran ist, dass es für kleine Teams mit bis zu 10 Benutzern kostenlos ist. JIRA ist auch für Open-Source-Projekte kostenlos. Um mit der JIRA-Software zu beginnen, erstellen Sie einfach ein Konto auf der Website, und Sie können loslegen.

Sie müssen jedoch eine Lizenz erwerben, wenn:

Sie haben mehr als zehn Benutzer Sie möchten JIRA für kommerzielle Zwecke verwenden, da Sie es nur für persönliche oder Open-Source-Projekte verwenden können Sie möchten alle Funktionen der Premium-Kategorie nutzen

Nachteile von JIRA

Komplex für Anfänger

JIRA ist ein beliebtes Service-Management-Tool, das viele Unternehmen verwenden, aber es kann für Anfänger komplex sein. Es ist zunächst etwas überwältigend wegen seiner schieren Größe und Größe. Die Benutzeroberfläche ist nicht besonders intuitiv und die Fülle an Funktionen und Optionen kann anfangs verwirrend sein.

Sie können ein paar Techniken für Ihre Bequemlichkeit ausprobieren. Nehmen Sie sich beispielsweise etwas Zeit, um die Benutzeroberfläche zu erkunden und sich mit den verschiedenen Funktionen vertraut zu machen. Oder Sie können klein anfangen, indem Sie ein paar einfache Issues erstellen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was JIRA-Software ist und wie sie funktioniert. Allerdings ist die Komplexität von JIRA für Einsteiger ein erheblicher Nachteil. Da die Lernkurve steiler sein kann als bei anderen Projektmanagement-Tools, kann dies zu Frustration und manchmal zu Zeitverschwendung für Anfänger führen.

Hochladen mit begrenzter Dateigröße

Die begrenzte Dateigröße von JIRA ist ein weiterer Nachteil, der Ihren Fortschritt beeinträchtigen kann. Sie können nur bis zu 10 MB pro Datei hochladen. Das Limit ist zu frustrierend, wenn Sie mit großen Dateien oder mehreren Projekten arbeiten. Es gibt einige Problemumgehungen für dieses Problem, aber sie können zeitaufwändig sein und funktionieren möglicherweise nicht für alle Benutzer. Wenn Sie erwägen, JIRA-Software zu verwenden, müssen Sie diese Einschränkung berücksichtigen. Es ist möglicherweise nicht das richtige Tool für Sie, wenn Sie große Dateien freigeben oder regelmäßig viele Daten verwalten müssen.

Keine Kommunikationsmittel

Obwohl JIRA ein großartiges Werkzeug für das Projektmanagement ist, fehlen ihm Kommunikationsfunktionen. Es gibt keine Möglichkeit, Nachrichten zu senden oder mit Teammitgliedern zu chatten, was die Koordination erschwert. Eine Möglichkeit, das Problem anzugehen, besteht darin, ein Chat-Tool eines Drittanbieters wie Slack oder HipChat zu verwenden. Mit diesen Tools können Sie einen Kanal für Ihr Team erstellen, in dem Sie Probleme besprechen und um Hilfe bitten können. Die Aufteilung von Plattformen für unterschiedliche Zwecke verringert jedoch das Tempo und den Fluss des Fortschritts.

Was unterstützt die JIRA-Software?

Die JIRA-Software unterstützt verschiedene Plugins und Integrationen, um die Teams bei der Arbeit an der Plattform zu unterstützen. Diese lebensrettende Funktion reduziert die durch die oben genannten Nachteile verursachte Einschränkung drastisch. Hier ist eine Liste verschiedener Software und Integrationen, die JIRA unterstützen:

AdobeXD

Figma

Vorstellung

GitHub

Locker

Kanban

Gedränge

Zendesk

Trello

MS-Teams

Google Tabellen

Gmail

Ausblick

Jenkins

Optimiert

und viele mehr

Wichtige JIRA-Schlüsselbegriffe, die Sie kennen sollten

Sprint: Dies ist ein Arbeitsmanagementzyklus, der für Kundenprojekte verwendet wird und normalerweise zwei Wochen dauert.

Rückstand : Es handelt sich um eine konzentrierte Arbeitsliste, die priorisiert werden muss. Story Points : Sie verlassen sich auf Aufwand, Komplexität und Risiko auf einer Skala von 0-8. Scrum Board : Es wird in allen kundenorientierten Projekten verwendet und besteht normalerweise aus den Hauptelementen wie einer To-Do-, Fortlaufend- und Abgeschlossen-Spalte. Kanban Board : Es wird hauptsächlich für Arbeiten im Zusammenhang mit Produkten verwendet Label : Labels sind erforderlich, um jedes Problem zu kategorisieren. Es hilft auch, ein Problem schnell zu finden. Workflow : Der Workflow verschiebt eine Story zwischen den Board-Spalten. Story : Eine User Story enthält alles, was in einer Anfrage benötigt wird. Aktionsprotokoll : Es enthält eine Liste aller durchgeführten Aktionen. Entscheidungsprotokoll : Es enthält eine Liste aller getroffenen Entscheidungen. Episch : Es ist ein großer Teil einer Aufgabe, die in kleinere und einfachere Schritte unterteilt ist. Risikoprotokoll : Es ist eine Liste identifizierter Risiken während der Ausführung einer Projektaufgabe. Technische Aufgabe : Die kleineren Aufgaben des Projekts (Story).

Fazit

An der Fehlerbehebung zu arbeiten oder ein Team mit effektiver Zusammenarbeit zu führen, ist keine leichte Aufgabe. Aber die JIRA-Software hat es mit ihren leistungsstarken KI-Algorithmen und ihrem agilen Mechanismus einfach gemacht. Die Software ist vielseitig für viele Teams wie Agile, Testing, Management und Entwicklung.

Darüber hinaus hat die Integration zahlreicher nützlicher Tools die Effektivität erhöht. Verwenden Sie also JIRA für besseres Teammanagement, Zeiterfassung, Produktivität und effektive Fehlertests. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Lösungen für einige seiner Einschränkungen haben. Ansonsten ist es eine brillante Software für Ihr Unternehmen.