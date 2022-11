La verifica dei bug e dei problemi del software è un compito frenetico. La complessità aumenta se l'applicazione è troppo grande, il che richiede un'enorme potenza cerebrale e tempo. Tuttavia, l'uso di uno strumento di intelligenza artificiale può facilitare enormemente il processo, ed è per questo che siamo qui.

JIRA è il software che può farvi risparmiare le energie, il tempo e persino il denaro spesi per la verifica dei bug e dei problemi. In questa guida scoprirete che cos'è il software JIRA, come usarlo e cosa dovreste sapere prima di utilizzarlo, oltre ai suoi pro e contro.

Potreste essere già frustrati dall'idea di fare brainstorming su questo software. Probabilmente non volete svolgere da soli questo compito che richiede molto tempo e assumere un esperto di testing costa molto denaro. Ecco allora che l'uso di JIRA può farvi risparmiare. Continuate a leggere per saperne di più sui suoi vantaggi e su come può aiutarvi. Iniziamo!

Che cos'è JIRA?

JIRA è uno strumento di sviluppo software che gli ingegneri utilizzano per tenere traccia e gestire le attività. È possibile utilizzarlo sia per la gestione di progetti Agile che Waterfall per tenere traccia di bug, funzionalità e altri elementi di lavoro. È anche possibile configurare JIRA per lavorare con molti strumenti di gestione dei servizi, rendendolo uno strumento versatile per la gestione delle attività.

Breve storia

Atlassian ha introdotto il software JIRA nel 2002. Il suo primo nome era GOJIRA, tratto dalla parola giapponese che indica Godzilla. Questo nome è stato indotto dal software di bug-tracking iniziale utilizzato dai codificatori di Atlassian, noto come Bugzilla. JIRA è diventato la scelta dei codificatori in un arco di tempo molto breve, poiché offriva più di quanto pensassero. Oggi viene utilizzato per gestire tutti i tipi di test e requisiti, estendendosi anche alla gestione di progetti agili.

Perché viene utilizzato?

Le sue incredibili funzionalità lo rendono la scelta migliore per molti sviluppatori e tester di software per assistere i loro progetti e le loro esigenze di gestione. Le caratteristiche di JIRA includono la personalizzazione del flusso di lavoro, potenti capacità di ricerca, campi di problemi configurabili, reportistica flessibile e integrazioni con i più diffusi strumenti di sviluppo. Organizzazioni di ogni dimensione utilizzano JIRA per gestire progetti di ogni tipo.

Questo strumento di gestione dei progetti è disponibile in tre formati, illustrati di seguito:

Jira Core

JIRA Core è uno strumento di gestione dei progetti utilizzato dai team per pianificare, monitorare e rilasciare prodotti. Offre agli utenti una visibilità in tempo reale sull'avanzamento dei progetti, consentendo ai team di identificare e risolvere rapidamente i problemi.

Software Jira

Gli sviluppatori di software utilizzano il software JIRA per il tracciamento dei problemi all'interno di un progetto. Può tracciare bug, funzionalità e attività e creare flussi di lavoro e diagrammi di processo.

Sportello di assistenza Jira

Il service desk di JIRA consente alle aziende di vedere tutte le loro richieste in un unico posto e fornisce funzionalità aggiuntive per aiutarle a gestire il servizio clienti in modo più efficace. Inoltre, consente ai clienti di inviare le proprie richieste di assistenza attraverso un portale self-service.

Quali tipi di team utilizzano oggi JIRA?

Team di gestione dei requisiti e dei casi di test

I team di gestione dei requisiti e dei casi di test richiedono il software JIRA per molteplici scopi. Per i team che si occupano di requisiti, JIRA può essere utilizzato per tenere traccia delle storie degli utenti, delle funzionalità e di altre informazioni che devono essere acquisite. Li aiuta a integrare efficacemente diversi componenti aggiuntivi che aiutano profondamente il ciclo di sviluppo del software. Per i team che si occupano della gestione dei casi di test, JIRA può essere utilizzato per creare e tenere traccia dei singoli casi di test e per gestire l'intero processo di test.

Team agili

Il software JIRA aiuta i team agili a tenere traccia del loro lavoro, a pianificare gli sprint e a gestire i backlog. Il software aiuta i membri del team a sperimentare le tecniche in modo più efficace e a impiantare i cambiamenti con maggiore sicurezza. È anche possibile integrarlo con altri strumenti, come Slack, in modo che i membri del team possano comunicare facilmente e portare a termine i loro piani senza problemi. Inoltre, l'integrazione della lavagna Kanban di JIRA offre ai team un modo visivo per vedere lo stato del loro lavoro.

Team di gestione del progetto

I team di gestione dei progetti possono avvalersi del servizio JIRA per il tracciamento e la gestione dei problemi, l'assegnazione dei compiti ai membri del team e il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti. La dashboard di JIRA può aiutare i manager a monitorare l'avanzamento dei progetti.

Team di gestione dei prodotti

I team di gestione dei prodotti possono utilizzare il software JIRA in diversi modi. I due principali sono illustrati di seguito: Tenere traccia dei requisiti di prodotto e delle storie utente: Possono utilizzare JIRA per tenere traccia di tutti i diversi requisiti di un prodotto, nonché delle storie utente associate a ciascun requisito. In questo modo è facile vedere quali requisiti sono stati implementati e quali devono ancora essere lavorati.

Gestire sprint e release: Aiuta a gestire gli sprint e i rilasci, facilitando la visualizzazione di ciò che deve essere fatto in ogni sprint e di quando deve uscire ogni rilascio. Questo aiuta a garantire che il team sia sempre consapevole di ciò che deve essere fatto e quando deve essere fatto.

Team di sviluppo software

Poiché il mondo del lavoro si sposta sempre più online, i team di sviluppo software si rivolgono al software JIRA per essere aiutati nella gestione dei progetti. Il motivo principale è che JIRA consente agli sviluppatori di tracciare e gestire il proprio lavoro, garantendo al contempo trasparenza e responsabilità all'interno dei team.

Tuttavia, è importante considerare che JIRA non deve essere utilizzato come sostituto di buone pratiche di sviluppo del progetto. I team di gestione dei progetti dovrebbero comunque utilizzare altri strumenti e tecniche oltre a JIRA per gestire efficacemente i loro progetti.

Ad esempio, se non conoscete la codifica e lavorate allo sviluppo di un'applicazione, il software JIRA può aiutarvi a trovare i bug. Tuttavia, è necessario un efficiente creatore di app no-code come AppMaster. Si tratta di una piattaforma no-code per applicazioni web, applicazioni mobili e sviluppo backend. Combinandola con lo strumento di gestione JIRA, potrete creare un'applicazione fantastica per i vostri utenti.

Team di gestione delle attività

I team di gestione delle attività possono utilizzare il software JIRA per rimanere organizzati e tenere traccia dei progressi del progetto. Utilizzando JIRA, possono assegnare compiti a specifici membri del team, impostare scadenze e monitorare lo stato di ogni compito. È adatto a qualsiasi tipo di progetto, dalla gestione di piccole attività che devono essere completate rapidamente a grandi progetti che si estendono per diversi mesi. Indipendentemente dalle dimensioni e dalla portata, JIRA può aiutare il vostro team a rimanere organizzato e in regola.

Team per il tracciamento dei bug

JIRA, lo strumento di bug tracking più diffuso al mondo, è utilizzato dal 25% delle organizzazioni, il che lo rende la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un sistema completo.

Tuttavia, la sua popolarità comporta una curva di apprendimento che può essere impegnativa per i nuovi team. In ogni caso, JIRA offre molte funzioni che possono essere utili ai team che si occupano di bug tracking. Possono usarlo per tenere traccia dei progressi dei singoli bug e creare rapporti che mostrano quali bug sono stati risolti e quali sono ancora in sospeso.

Qual è la differenza tra Agile e JIRA?

Lo strumento di gestione agile dei progetti JIRA è un elemento dell'intero software JIRA che garantisce il flusso e la fluidità dell'intero processo.

Agile è il nome di una metodologia in cui i team collaborano efficacemente per scoprire i problemi e lavorare continuamente a soluzioni migliori. Si tratta di un processo di miglioramento costante della soluzione attuale attraverso brevi cambiamenti.

JIRA, d'altra parte, è il software che implementa questa metodologia per creare un software efficace ed evidenziare i bug del sistema. JIRA agile fa parte di questo software.

A cosa serve JIRA in Scrum?

Il software Jira utilizzato in Scrum è come l'ultima forza di unione che chiama tutti i compagni di squadra in un unico luogo e chiede loro di lavorare su un unico progetto. L'applicazione delle lavagne induce un senso di armonia e ogni membro del team può valutare il proprio lavoro simultaneamente. Rende l'intero progetto trasparente, migliorando la collaborazione efficace in un unico luogo, in modo che i supervisori possano suggerire le cose giuste in loco.

Vantaggi di JIRA

Migliore visibilità del flusso di lavoro

Il software JIRA offre una migliore visibilità del flusso di lavoro automatizzando il processo e monitorando i progressi in tempo reale. Ciò consente alle aziende di risparmiare tempo e risorse e di migliorare la loro efficienza complessiva. Offre inoltre diverse funzionalità come schede Kanban, schede Scrum, flussi di lavoro personalizzati, etichettatura flessibile dei problemi e così via, rendendo più semplice la gestione del lavoro. Tutte queste informazioni aiutano gli utenti a stabilire le priorità del lavoro e a garantire il rispetto delle scadenze.

Tracciamento del tempo

Il software JIRA offre anche una migliore funzione di tracciamento del tempo per aiutare le aziende e i privati a comprendere le tempistiche e i budget dei progetti. Registrando automaticamente il tempo speso per ogni attività, JIRA fornisce un quadro accurato del tempo impiegato e della quantità di lavoro necessaria per ogni progetto. È particolarmente utile per chi lavora su più progetti contemporaneamente. Queste informazioni possono essere utilizzate per ottimizzare i processi, migliorare l'efficienza e fare un uso migliore delle risorse.

Rapporti e approfondimenti

La speciale funzione AI di JIRA, in grado di creare nuovi report e approfondimenti, è un risparmio di tempo in vari scenari. Permette agli utenti di monitorare l'avanzamento dei progetti, identificare i problemi e creare report personalizzati. Il software JIRA offre anche una serie di plugin che consentono agli utenti di personalizzare ulteriormente i rapporti e gli approfondimenti. In definitiva, questi rapporti possono dare agli sviluppatori visibilità sull'avanzamento dei loro progetti e sullo stato di salute della loro base di codice.

Aumento della produttività

Il sistema flessibile di JIRA per il tracciamento dei problemi consente agli sviluppatori di tenere traccia e gestire le attività in modo più efficiente, mentre le sue solide funzioni di reporting forniscono informazioni sull'avanzamento del progetto e identificano le aree di miglioramento. In generale, questo aumenta la produttività del team che non è in grado di elaborare nuove soluzioni, ma si impegna a trovare e risolvere i problemi esistenti. Pertanto, ha aiutato innumerevoli team ad aumentare la loro produttività e a ottenere risultati migliori.

Gratuito

La cosa migliore è che è gratuito per i piccoli team fino a 10 utenti. JIRA è gratuito anche per i progetti open-source. Per iniziare a utilizzare il software JIRA, basta creare un account sul sito web e si è pronti a partire.

Tuttavia, è necessario acquistare una licenza se:

avete più di dieci utenti si desidera utilizzare JIRA per scopi commerciali, in quanto è possibile utilizzarlo solo per progetti personali o open-source Si desidera utilizzare tutte le funzionalità della categoria Premium.

Svantaggi di JIRA

Complesso per i principianti

JIRA è un popolare strumento di gestione dei servizi utilizzato da molte aziende, ma può essere complesso per i principianti. All'inizio è un po' opprimente a causa delle sue dimensioni e della sua portata. L'interfaccia utente non è particolarmente intuitiva e la ricchezza di funzioni e opzioni può inizialmente confondere.

È possibile provare alcune tecniche per comodità. Ad esempio, prendetevi un po' di tempo per esplorare l'interfaccia e familiarizzare con le diverse funzioni. Oppure si può iniziare con la creazione di alcuni semplici problemi per capire cos'è e come funziona il software JIRA. Tuttavia, la complessità di JIRA per i principianti è uno svantaggio significativo. Poiché la sua curva di apprendimento può essere più ripida rispetto ad altri strumenti di gestione dei progetti, questo può portare a frustrazione e talvolta a perdite di tempo per i principianti.

Caricamento di file di dimensioni limitate

La dimensione limitata dei file di JIRA è un altro svantaggio che può influire sui vostri progressi. È possibile caricare solo fino a 10 MB per file. Questo limite è troppo frustrante se si lavora con file di grandi dimensioni o con più progetti. Esistono alcune soluzioni per risolvere questo problema, ma possono richiedere molto tempo e potrebbero non funzionare per tutti gli utenti. Se state pensando di utilizzare il software JIRA, assicuratevi di tenere conto di questa limitazione. Potrebbe non essere lo strumento giusto per voi se dovete condividere file di grandi dimensioni o gestire regolarmente molti dati.

Nessun mezzo di comunicazione

Sebbene JIRA sia un ottimo strumento per la gestione dei progetti, manca di funzioni di comunicazione. Non c'è modo di inviare messaggi o chattare con i membri del team, rendendo difficile il coordinamento. Un modo per affrontare il problema è utilizzare uno strumento di chat di terze parti come Slack o HipChat. Questi strumenti consentono di creare un canale per il team in cui discutere di problemi e chiedere aiuto. Tuttavia, la suddivisione delle piattaforme per scopi diversi riduce il ritmo e il flusso dei progressi.

Cosa supporta il software JIRA?

Il software JIRA supporta diversi plugin e integrazioni per assistere i team che lavorano sulla piattaforma. Questa caratteristica salvavita riduce drasticamente la limitazione creata dagli svantaggi di cui sopra. Ecco un elenco di diversi software e integrazioni supportati da JIRA:

AdobeXD

Figma

Invision

GitHub

Slack

Kanban

Scrum

Zendesk

Trello

MS Teams

Fogli di Google

Gmail

Outlook

Jenkins

Optimizely

e molti altri

Termini chiave importanti di JIRA da conoscere

Sprint: È un ciclo di gestione del lavoro utilizzato per i progetti dei clienti, tipicamente composto da due settimane.

Backlog: È un elenco di lavoro mirato che deve essere prioritizzato. Punti storia: Si basano su sforzo, complessità e rischio su una scala da 0 a 8. Scrum Board: È utilizzata in tutti i progetti orientati al cliente e di solito consiste in elementi principali come le colonne "to-do", "ongoing" e "completed". Lavagna Kanban: Si usa soprattutto per il lavoro legato ai prodotti. Etichetta: Le etichette sono necessarie per classificare qualsiasi problema. Inoltre, aiutano a trovare rapidamente un problema. Flusso di lavoro: Il flusso di lavoro sposta una storia tra le colonne della scheda. Storia: Una storia utente contiene tutto ciò che è necessario in una richiesta. Registro delle azioni: Contiene un elenco di tutte le azioni intraprese. Registro delle decisioni: Contiene un elenco di tutte le decisioni prese. Epic: È una grande parte di un compito suddiviso in passi più piccoli e semplici. Registro dei rischi: È l'elenco dei rischi identificati durante l'esecuzione di qualsiasi attività del progetto. Attività tecnica: I compiti più piccoli del progetto (storia).

Conclusione

Lavorare alla risoluzione di bug o guidare un team con una collaborazione efficace non è un compito facile. Ma il software JIRA lo ha reso semplice grazie ai suoi potenti algoritmi di intelligenza artificiale e al suo meccanismo agile. Il software è versatile per molti team, come quelli agili, di test, di gestione e di sviluppo.

Inoltre, l'integrazione di numerosi strumenti utili ne ha aumentato l'efficacia. Utilizzate quindi JIRA per una migliore gestione del team, per il monitoraggio del tempo, per la produttività e per un'efficace verifica dei bug. Inoltre, assicuratevi di avere le soluzioni ad alcuni dei suoi limiti. Per il resto, è un software brillante per la vostra azienda.