Het testen van de software op bugs en problemen is een hectische taak. De complexiteit neemt toe als de applicatie te groot is, wat enorme hersenkracht en tijd kost. Het gebruik van een AI-tool kan het proces echter enorm vergemakkelijken, en daarom zijn wij hier.

JIRA is de software die u energie, tijd en zelfs geld kan besparen op het testen van bugs en problemen. In deze gids leert u wat JIRA-software is, hoe u het moet gebruiken, en wat u moet weten voordat u het gebruikt, samen met de voor- en nadelen.

Misschien bent u al gefrustreerd als u denkt aan brainstormen op de software. Waarschijnlijk wilt u de tijdrovende taak niet zelf doen, en het inhuren van een testexpert kost veel geld. Dus, dat is waar het gebruik van JIRA u geld kan besparen. Lees verder voor meer informatie over de voordelen en hoe het u kan helpen. Laten we beginnen!

Wat is JIRA?

JIRA is een softwareontwikkelingstool die ingenieurs gebruiken om taken bij te houden en te beheren. U kunt het gebruiken voor zowel Agile- als watervalprojectbeheer om bugs, functies en andere werkitems bij te houden. U kunt JIRA ook configureren om te werken met veel service management tools, waardoor het een veelzijdige tool is voor het beheren van taken.

Een korte geschiedenis

Atlassian introduceerde de JIRA-software in 2002. De eerste naam was GOJIRA, naar het Japanse woord voor Godzilla. Deze naam was afgeleid van de oorspronkelijke software voor het bijhouden van bugs die door de programmeurs van Atlassian werd gebruikt, Bugzilla genaamd. JIRA werd in korte tijd de keuze van programmeurs omdat het meer bood dan ze dachten. Tegenwoordig wordt het gebruikt om allerlei soorten testbeheer en vereisten te beheren, wat zich ook uitstrekt tot agile projectbeheer.

Waarom wordt het gebruikt?

De ongelooflijke functies maken het een topkeuze voor veel softwareontwikkelaars en testers om hun projecten en managementbehoeften te ondersteunen. De functies van JIRA omvatten aanpassing van de workflow, krachtige zoekmogelijkheden, configureerbare issuevelden, flexibele rapportage en integraties met populaire ontwikkeltools. Organisaties van elke omvang gebruiken JIRA om alle soorten projecten te beheren.

Deze projectbeheertool is verkrijgbaar in drie formaten, die hieronder worden besproken:

Jira Core

JIRA Core is een projectbeheertool die door teams wordt gebruikt voor het plannen, volgen en vrijgeven van producten. Het biedt gebruikers real-time inzicht in de voortgang van hun projecten, zodat teams problemen snel kunnen identificeren en oplossen.

Jira Software

Softwareontwikkelaars gebruiken de belangrijkste JIRA-software voor het bijhouden van problemen binnen een project. Het kan bugs, functies en taken bijhouden en workflows en processchema's maken.

Jira Servicedesk

Met JIRA Service Desk kunnen bedrijven al hun verzoeken op één plaats zien en het biedt extra functies om hun klantenservice effectiever te beheren. Het stelt klanten ook in staat hun eigen serviceverzoeken in te dienen via een zelfbedieningsportaal.

Welke soorten teams gebruiken JIRA vandaag de dag?

Requirements & test case management teams

De requirements en test case management teams hebben JIRA software nodig voor meerdere doeleinden. Voor requirementsteams kan JIRA worden gebruikt om user stories, features en andere vast te leggen informatie bij te houden. Het helpt hen om effectief verschillende add-ons te integreren die de softwareontwikkelingscyclus grondig helpen. Voor teams die testcases beheren, kan JIRA worden gebruikt om individuele testcases aan te maken en bij te houden, en om het algehele testproces te beheren.

Agile teams

JIRA-software helpt agile teams hun werk te volgen, sprints te plannen en hun backlogs te beheren. De software helpt de teamleden effectiever te experimenteren met hun technieken en die veranderingen met meer vertrouwen in te voeren. Ze kunnen het ook integreren met andere tools, zoals Slack, zodat teamleden gemakkelijk kunnen communiceren en hun plannen soepel kunnen uitvoeren. Bovendien biedt de Kanban-bordintegratie van JIRA een visuele manier voor teams om de status van hun werk te zien.

Projectmanagementteams

Project management teams kunnen JIRA service krijgen voor issue tracking en management, taken toewijzen aan teamleden en de voortgang van projecten volgen. Het JIRA-dashboard kan managers helpen de voortgang van hun projecten te volgen.

Product management teams

De product management teams kunnen JIRA software op verschillende manieren gebruiken. De top twee worden hieronder besproken: Product Requirements & User Stories bijhouden: Zij kunnen JIRA gebruiken om alle verschillende vereisten voor een product bij te houden, evenals de user stories die bij elke vereiste horen. Dit maakt het gemakkelijk om te zien welke vereisten zijn geïmplementeerd en aan welke nog moet worden gewerkt.

Sprints en releases beheren: Het helpt hen om sprints en releases te beheren, waardoor het gemakkelijk is om te zien wat er in elke sprint moet gebeuren en wanneer elke release de deur uit moet. Dit helpt ervoor te zorgen dat het team altijd weet wat er moet gebeuren en wanneer het moet gebeuren.

Softwareontwikkelingsteams

Nu de wereld van het werk zich steeds meer online beweegt, wenden softwareontwikkelingsteams zich tot JIRA-software om hen te helpen bij hun projectbeheer. De belangrijkste reden is dat JIRA ontwikkelaars in staat stelt hun werk te volgen en te beheren en tegelijkertijd transparantie en verantwoording binnen hun teams te bieden.

Het is echter belangrijk te bedenken dat JIRA niet moet worden gebruikt als vervanging voor goede projectontwikkelingspraktijken. Projectmanagementteams moeten naast JIRA nog andere hulpmiddelen en technieken gebruiken om hun projecten effectief te beheren.

Als u bijvoorbeeld geen verstand hebt van coderen en werkt aan de ontwikkeling van apps, kan JIRA-software u helpen bij het vinden van de bugs. U hebt echter een efficiënte no-code app maker nodig zoals AppMaster. Het is een no-coding platform voor web apps, mobiele apps en backend ontwikkeling. Als u het combineert met de JIRA-beheertool, kunt u een fantastische applicatie voor uw gebruikers maken.

Task management teams

Task management teams kunnen JIRA software gebruiken om georganiseerd te blijven en de voortgang van projecten te volgen. Met JIRA kunnen ze taken toewijzen aan specifieke teamleden, deadlines stellen en de status van elke taak bijhouden. Het is geschikt voor elk type project, van klein taakbeheer dat snel moet worden afgerond tot grote projecten die zich over meerdere maanden uitstrekken. JIRA kan uw team helpen georganiseerd en op koers te blijven, ongeacht de omvang of reikwijdte.

Bug tracking teams

Als 's werelds populairste bug-tracking tool wordt JIRA gebruikt door 25% van de organisaties, waardoor het een oplossing is voor wie op zoek is naar een allesomvattend systeem.

Met zijn populariteit komt echter een leercurve - een die voor nieuwe teams een uitdaging kan zijn om te navigeren. Hoe dan ook, JIRA biedt veel functies die nuttig kunnen zijn voor bug-tracking teams. Zij kunnen het gebruiken om de voortgang van individuele bugs te volgen en rapporten te maken die laten zien welke bugs zijn opgelost en welke nog openstaan.

Wat is het verschil tussen Agile en JIRA?

De JIRA agile project management tool is een onderdeel van de gehele JIRA software die zorgt voor de flow en soepelheid van het gehele proces.

Agile is de naam van een methodologie waarin teams effectief samenwerken om problemen te ontdekken en voortdurend werken aan verbeterde oplossingen. Het is het proces van consequente verbeteringen van de huidige oplossing door korte veranderingen.

JIRA, aan de andere kant, is de software die deze methodologie implementeert om effectieve resulterende software te creëren en bugs in het systeem aan te wijzen. JIRA agile is een onderdeel van deze software.

Waarvoor wordt JIRA gebruikt in Scrum?

Jira software gebruikt in Scrum is als de ultieme verenigende kracht die alle teamgenoten naar één plaats roept en hen vraagt aan één enkel project te werken. Een gevoel van harmonie kan worden opgewekt met de toepassing van borden, en elk teamlid kan zijn werk gelijktijdig beoordelen. Het maakt het hele project transparant en bevordert effectieve samenwerking op één plek, zodat de supervisors ter plekke de juiste suggesties kunnen doen.

Voordelen van JIRA

Betere zichtbaarheid van de workflow

JIRA-software biedt een betere zichtbaarheid van de workflow door het proces te automatiseren en de voortgang in real-time te volgen. Dit bespaart bedrijven tijd en middelen en verbetert hun algehele efficiëntie. Het biedt ook verschillende functies zoals Kanban-borden, Scrum-borden, aangepaste workflows, flexibele issue-labeling, enz. die het werkbeheer vergemakkelijken. Al deze informatie helpt gebruikers prioriteiten te stellen en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Tijdsregistratie

De JIRA-software biedt ook een betere functie voor tijdregistratie om bedrijven en particulieren te helpen de tijdlijnen en budgetten van projecten te begrijpen. Door automatisch de tijd te registreren die aan elke taak wordt besteed, geeft JIRA een nauwkeurig beeld van waar de tijd wordt besteed en hoeveel werk er in elk project zit. Dit is vooral nuttig voor wie aan meerdere projecten tegelijk werkt. Deze informatie kan worden gebruikt om processen te optimaliseren, de efficiëntie te verbeteren en de middelen beter te benutten.

Diepgaande rapporten en inzichten

De speciale AI-functie van JIRA die nieuwe diepgaande rapporten en inzichten kan creëren is een tijdsbesparing in verschillende scenario's. Hiermee kunnen gebruikers de voortgang van projecten volgen, problemen identificeren en aangepaste rapporten maken. JIRA-software biedt ook een verscheidenheid aan plugins waarmee gebruikers hun rapporten en inzichten verder kunnen aanpassen. Uiteindelijk kunnen deze rapporten ontwikkelaars inzicht geven in de voortgang van hun projecten en in de gezondheid van hun codebase.

Verhoogde productiviteit

Met het flexibele issue-tracking systeem van JIRA kunnen ontwikkelaars taken efficiënter volgen en beheren, terwijl de robuuste rapportagefuncties inzicht geven in de voortgang van het project en verbeterpunten identificeren. Dit alles verhoogt de productiviteit van het team om nieuwe oplossingen te bedenken; in plaats daarvan raken ze verstrikt in het vinden en oplossen van de huidige problemen. Daarom heeft het talloze teams geholpen hun productiviteit te verhogen en betere resultaten te behalen.

Gratis te gebruiken

Het beste is dat het gratis te gebruiken is voor kleine teams tot 10 gebruikers. JIRA is ook gratis voor open-source projecten. Om te beginnen met de JIRA-software maakt u gewoon een account aan op de website, en u kunt aan de slag.

U zult echter een licentie moeten aanschaffen als:

U meer dan tien gebruikers heeft U JIRA wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, aangezien u het alleen kunt gebruiken voor persoonlijke of open-source projecten. U alle functies wilt gebruiken die in de premium categorie zitten.

Nadelen van JIRA

Complex voor beginners

JIRA is een populaire service management tool die veel bedrijven gebruiken, maar het kan complex zijn voor beginners. Het is in het begin een beetje overweldigend vanwege zijn omvang en schaal. De gebruikersinterface is niet bijzonder intuïtief, en de overvloed aan functies en opties kan aanvankelijk verwarrend zijn.

U kunt voor uw gemak een paar technieken uitproberen. Neem bijvoorbeeld de tijd om de interface te verkennen en vertrouwd te raken met de verschillende functies. Of u kunt klein beginnen door een paar eenvoudige issues aan te maken om een gevoel te krijgen voor wat JIRA software is en hoe het werkt. Voor beginners is de complexiteit van JIRA echter een belangrijk nadeel. Aangezien de leercurve steiler kan zijn dan bij andere projectbeheertools, kan dit leiden tot frustratie en soms tijdverlies voor beginners.

Beperkt uploaden van bestanden

De beperkte bestandsgrootte van JIRA is een ander nadeel dat uw vooruitgang kan beïnvloeden. U kunt slechts maximaal 10 MB per bestand uploaden. Die limiet is te frustrerend als je met grote bestanden of meerdere projecten werkt. Er zijn enkele workarounds voor dit probleem, maar die kunnen tijdrovend zijn en werken misschien niet voor alle gebruikers. Als u overweegt JIRA-software te gebruiken, zorg er dan voor dat u rekening houdt met deze beperking. Het is misschien niet de juiste tool voor u als u grote bestanden moet delen of regelmatig veel gegevens moet beheren.

Geen communicatiemiddelen

Hoewel JIRA een geweldige tool is voor projectbeheer, mist het communicatiemogelijkheden. Er is geen manier om berichten te sturen of te chatten met teamleden, wat coördinatie moeilijk maakt. Een manier om dit probleem aan te pakken is het gebruik van een chattool van derden, zoals Slack of HipChat. Met deze tools kunt u een kanaal voor uw team aanmaken waar u problemen kunt bespreken en om hulp kunt vragen. Het opsplitsen van platforms voor verschillende doeleinden vermindert echter het tempo en de flow van de voortgang.

Wat ondersteunt JIRA-software?

JIRA-software ondersteunt verschillende plugins en integraties om de teams die op het platform werken te helpen. Deze levensreddende functie vermindert drastisch de beperking die door de bovenstaande nadelen wordt gecreëerd. Hier is een lijst van verschillende software en integraties die JIRA ondersteunt:

AdobeXD

Figma

Invision

GitHub

Slack

Kanban

Scrum

Zendesk

Trello

MS Teams

Google Sheets

Gmail

Outlook

Jenkins

Optimizely

en nog veel meer

Belangrijke JIRA kernbegrippen die u moet weten

Sprint: Het is een werkbeheercyclus die wordt gebruikt voor klantprojecten, meestal bestaande uit twee weken.

Backlog: Het is een gerichte werklijst die moet worden geprioriteerd. Story Points: Zij baseren zich op inspanning, complexiteit en risico op een schaal van 0-8. Scrum Board: Het wordt gebruikt in alle klantgerichte projecten, meestal bestaande uit de belangrijkste elementen zoals een to-do, lopende, en voltooide kolom. Kanban-bord: Het wordt meestal gebruikt voor werk gerelateerd aan producten Labels: Labels zijn nodig om een kwestie te categoriseren. Het helpt ook bij het snel vinden van een probleem. Workflow: Workflow verplaatst een verhaal tussen bordkolommen. Story: Een user story bevat alles wat nodig is in een verzoek. Action Log: Het bevat een lijst van alle ondernomen acties. Decision Log: Het bevat een lijst van alle genomen beslissingen. Epic: Het is een grote brok van een taak opgesplitst in kleinere en gemakkelijkere stappen. Risico Log: Het is geïdentificeerde risico's lijst tijdens de uitvoering van een project taak. Technische taak: De kleinere taken van het project (story).

Conclusie

Werken aan bugfixing of het leiden van een team met effectieve samenwerking is geen gemakkelijke taak. Maar JIRA-software heeft het eenvoudig gemaakt met zijn krachtige AI-algoritmen en agile mechanisme. De software is veelzijdig voor vele teams zoals agile, testen, management en ontwikkeling.

Bovendien heeft de integratie van talrijke nuttige tools de doeltreffendheid ervan vergroot. Gebruik JIRA dus voor beter teambeheer, tijdregistratie, productiviteit en effectief testen van bugs. Zorg er ook voor dat u oplossingen hebt voor sommige van zijn beperkingen. Anders is het briljante software voor uw bedrijf.