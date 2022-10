Testar os bugs e problemas do software é uma tarefa agitada. A complexidade aumenta se o aplicativo for muito grande, o que exigirá muito tempo e poder cerebral. No entanto, usar uma ferramenta de IA pode facilitar tremendamente o processo, e é por isso que estamos aqui.

O JIRA é o software que pode economizar energia, tempo ou até mesmo dinheiro gasto em bugs e testes de problemas. Neste guia, você aprenderá o que é o software JIRA, como usá-lo e o que você deve saber antes de usá-lo, além de seus prós e contras.

Você pode já estar frustrado pensando em fazer um brainstorming sobre o software. Provavelmente você não quer fazer a tarefa demorada sozinho, e contratar um especialista em testes custará muito dinheiro. Então, é aí que usar o JIRA pode economizar dinheiro. Continue lendo para saber mais sobre suas vantagens e como ele pode ajudá-lo. Vamos começar!

O que é JIRA?

O JIRA é uma ferramenta de desenvolvimento de software que os engenheiros usam para rastrear e gerenciar tarefas. Você pode usá-lo para gerenciamento de projetos Agile e em cascata para rastrear bugs, recursos e outros itens de trabalho. Você também pode configurar o JIRA para trabalhar com muitas ferramentas de gerenciamento de serviços, tornando-o uma ferramenta versátil para gerenciar tarefas.

Uma breve história

A Atlassian introduziu o software JIRA em 2002. Seu primeiro nome era GOJIRA, derivado da palavra japonesa para Godzilla. Este nome foi induzido a partir do software de rastreamento de bugs inicial usado pelos codificadores da Atlassian conhecido como Bugzilla. O JIRA se tornou a escolha dos codificadores em um período muito curto, pois atendia mais do que eles pensavam. Hoje, ele é usado para gerenciar todos os tipos de gerenciamento de testes e requisitos, o que também se estende ao gerenciamento ágil de projetos.

Por que é usado?

Seus recursos incríveis o tornam a melhor escolha para muitos desenvolvedores e testadores de software para auxiliar seus projetos e necessidades de gerenciamento. Os recursos do JIRA incluem personalização de fluxo de trabalho, recursos avançados de pesquisa, campos de problemas configuráveis, relatórios flexíveis e integrações com ferramentas de desenvolvimento populares. Organizações de todos os tamanhos usam o JIRA para gerenciar projetos de todos os tipos.

Esta ferramenta de gerenciamento de projetos vem em três formatos, discutidos abaixo:

Jira Core

O JIRA Core é uma ferramenta de gerenciamento de projetos usada por equipes para planejar, rastrear e lançar produtos. Ele fornece aos usuários visibilidade em tempo real do andamento de seus projetos, permitindo que as equipes identifiquem e resolvam problemas rapidamente.

Jira Software

Os desenvolvedores de software usam o software JIRA principal para rastreamento de problemas em um projeto. Ele pode rastrear bugs, recursos e tarefas e criar fluxos de trabalho e diagramas de processo.

Central de atendimento Jira

A central de serviços do JIRA permite que as empresas vejam todas as suas solicitações em um só lugar e fornece recursos adicionais para ajudá-las a gerenciar o atendimento ao cliente com mais eficiência. Também permite que os clientes enviem suas próprias solicitações de serviço por meio de um portal de autoatendimento.

Que tipo de equipe usa o JIRA hoje?

Requisitos e equipes de gerenciamento de casos de teste

Os requisitos e as equipes de gerenciamento de casos de teste exigem o software JIRA para várias finalidades. Para equipes de requisitos, o JIRA pode ser usado para rastrear histórias de usuários, recursos e outras informações que precisam ser capturadas. Isso os ajuda a integrar efetivamente diferentes complementos que ajudam profundamente o ciclo de desenvolvimento de software. Para equipes de gerenciamento de casos de teste, o JIRA pode ser usado para criar e rastrear casos de teste individuais, bem como para gerenciar o processo geral de teste.

Equipes ágeis

O software JIRA ajuda as equipes ágeis a rastrear seu trabalho, planejar sprints e gerenciar suas pendências. O software ajuda os membros da equipe a experimentar suas técnicas de forma mais eficaz e implanta essas mudanças com mais confiança. Eles também podem integrá-lo a outras ferramentas, como o Slack, para que os membros da equipe possam se comunicar facilmente e realizar seus planos sem problemas. Além disso, a integração do quadro Kanban do JIRA fornece uma maneira visual para as equipes verem o status de seu trabalho.

Equipes de gerenciamento de projetos

As equipes de gerenciamento de projetos podem obter o serviço JIRA para rastreamento e gerenciamento de problemas, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar o andamento dos projetos. O painel do JIRA pode ajudar os gerentes a acompanhar o andamento de seus projetos.

Equipes de gerenciamento de produtos

As equipes de gerenciamento de produtos podem usar o software JIRA de várias maneiras. Os dois principais são discutidos abaixo: Acompanhe os requisitos do produto e as histórias do usuário: eles podem usar o JIRA para rastrear todos os diferentes requisitos de um produto, bem como as histórias do usuário associadas a cada requisito. Isso facilita a visualização de quais requisitos foram implementados e quais ainda precisam ser trabalhados.

Gerenciar Sprints e Releases: Ajuda a gerenciar sprints e releases, facilitando a visualização do que precisa ser feito em cada sprint e quando cada release deve ser lançado. Isso ajuda a garantir que a equipe esteja sempre ciente do que precisa ser feito e quando precisa ser feito.

Equipes de desenvolvimento de software

À medida que o mundo do trabalho se move cada vez mais online, as equipes de desenvolvimento de software estão recorrendo ao software JIRA para ajudá-las no gerenciamento de projetos. A principal razão é que o JIRA permite que os desenvolvedores rastreiem e gerenciem seu trabalho, proporcionando transparência e responsabilidade dentro de suas equipes.

No entanto, é importante considerar que o JIRA não deve ser usado como substituto das boas práticas de desenvolvimento de projetos. As equipes de gerenciamento de projetos ainda devem usar outras ferramentas e técnicas além do JIRA para gerenciar seus projetos de forma eficaz.

Por exemplo, se você não conhece a codificação e trabalha no desenvolvimento de aplicativos, o software JIRA pode ajudá-lo a encontrar os bugs. No entanto, você precisará de um criador de aplicativos sem código eficiente, como o AppMaster. É uma plataforma sem codificação para aplicativos da Web, aplicativos móveis e desenvolvimento de back-end. Combinando-o com a ferramenta de gerenciamento JIRA, você pode criar um aplicativo fantástico para seus usuários.

Equipes de gerenciamento de tarefas

As equipes de gerenciamento de tarefas podem usar o software JIRA para se manterem organizadas e acompanharem o progresso do projeto. Usando o JIRA, eles podem atribuir tarefas a membros específicos da equipe, definir prazos e acompanhar o status de cada tarefa. É adequado para qualquer tipo de projeto, desde o gerenciamento de pequenas tarefas que precisam ser concluídas rapidamente até grandes projetos que duram vários meses. Não importa o tamanho ou escopo, o JIRA pode ajudar sua equipe a se manter organizada e no caminho certo.

Equipes de rastreamento de bugs

Como a ferramenta de rastreamento de bugs mais popular do mundo, o JIRA é usado por 25% das organizações , tornando-o uma solução obrigatória para quem procura um sistema abrangente.

No entanto, com sua popularidade vem uma curva de aprendizado – que pode ser um desafio para as novas equipes navegarem. De qualquer forma, o JIRA oferece muitos recursos que podem ser úteis para equipes de rastreamento de bugs. Eles podem usá-lo para rastrear o progresso de bugs individuais e criar relatórios mostrando quais bugs foram corrigidos e quais ainda estão pendentes.

Qual é a diferença entre Agile e JIRA?

A ferramenta de gerenciamento ágil de projetos JIRA é um elemento de todo o software JIRA que garante o fluxo e a suavidade de todo o processo.

Agile é o nome de uma metodologia na qual as equipes colaboram efetivamente para descobrir problemas e trabalham continuamente em soluções aprimoradas. É o processo de melhorias consistentes na solução atual por meio de pequenas mudanças.

O JIRA, por outro lado, é o software que implementa essa metodologia para criar softwares resultantes eficazes e apontar bugs no sistema. O JIRA ágil faz parte deste software.

Para que é usado o JIRA no Scrum?

O software Jira usado no Scrum é como o poder de união final que chama todos os colegas de equipe para um lugar e pede que trabalhem em um único projeto. Uma sensação de harmonia pode ser induzida com a aplicação de quadros, e cada membro da equipe pode avaliar seu trabalho simultaneamente. Torna todo o projeto transparente, aumentando a colaboração efetiva em um só lugar para que os supervisores possam sugerir a coisa certa no local.

Vantagens do JIRA

Melhor visibilidade do fluxo de trabalho

O software JIRA oferece melhor visibilidade do fluxo de trabalho automatizando o processo e acompanhando o progresso em tempo real. Isso economiza tempo e recursos para as empresas e melhora sua eficiência geral. Ele também oferece vários recursos, como quadros Kanban, quadros Scrum, fluxos de trabalho personalizados, rotulagem flexível de problemas, etc., facilitando o gerenciamento do trabalho. Todas essas informações ajudam os usuários a priorizar o trabalho e garantir que os prazos sejam cumpridos.

Controle de tempo

O software JIRA também oferece um melhor recurso de rastreamento de tempo para ajudar empresas e indivíduos a entender os cronogramas e orçamentos dos projetos. Ao registrar automaticamente o tempo gasto em cada tarefa, o JIRA fornece uma imagem precisa de onde o tempo está sendo gasto e quanto trabalho está envolvido em cada projeto. É especialmente útil para aqueles que estão trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Essas informações podem ser usadas para otimizar processos, melhorar a eficiência e fazer melhor uso dos recursos.

Relatórios e insights detalhados

O recurso especial de IA do JIRA, que pode criar novos relatórios e insights detalhados, economiza tempo em vários cenários. Ele permite que os usuários acompanhem o progresso do projeto, identifiquem problemas e criem relatórios personalizados. O software JIRA também oferece uma variedade de plug-ins que permitem aos usuários personalizar ainda mais seus relatórios e insights. Em última análise, esses relatórios podem dar aos desenvolvedores visibilidade sobre o progresso de seus projetos, bem como sobre a integridade de sua base de código.

Produtividade aumentada

O sistema flexível de rastreamento de problemas do JIRA permite que os desenvolvedores rastreiem e gerenciem tarefas com mais eficiência, enquanto seus recursos robustos de relatório fornecem informações sobre o andamento do projeto e identificam áreas de melhoria. Estes, em geral, aumentam a produtividade da equipe para brainstorm de novas soluções; em vez disso, eles se envolvem em encontrar e corrigir os problemas atuais. Assim, tem ajudado inúmeras equipes a aumentar sua produtividade e obter melhores resultados.

Livre para usar

A melhor parte é que é gratuito para pequenas equipes de até 10 usuários. O JIRA também é gratuito para projetos de código aberto. Para começar a usar o software JIRA, basta criar uma conta no site e você está pronto para começar.

No entanto, você precisará adquirir uma licença se:

Você tem mais de dez usuários Você deseja usar o JIRA para fins comerciais, pois só pode usá-lo para projetos pessoais ou de código aberto Você deseja usar todos os recursos que estão na categoria premium

Desvantagens do JIRA

Complexo para iniciantes

O JIRA é uma ferramenta popular de gerenciamento de serviços que muitas empresas usam, mas pode ser complexa para iniciantes. É um pouco esmagador no início por causa de seu tamanho e escala. A interface do usuário não é particularmente intuitiva, e a riqueza de recursos e opções pode ser confusa inicialmente.

Você pode tentar algumas técnicas para sua conveniência. Por exemplo, reserve algum tempo para explorar a interface e se familiarizar com os diferentes recursos. Ou você pode começar pequeno criando alguns problemas simples para ter uma ideia do que é o software JIRA e como ele funciona. No entanto, a complexidade do JIRA para iniciantes é uma desvantagem significativa. Como sua curva de aprendizado pode ser mais acentuada do que outras ferramentas de gerenciamento de projetos, isso pode levar à frustração e às vezes perder tempo para iniciantes.

Upload de tamanho de arquivo limitado

O tamanho de arquivo limitado do JIRA é outra desvantagem que pode afetar seu progresso. Você só pode carregar até 10 MB por arquivo. O limite é muito frustrante se você trabalha com arquivos grandes ou vários projetos. Existem algumas soluções alternativas para esse problema, mas elas podem ser demoradas e podem não funcionar para todos os usuários. Se você está pensando em usar o software JIRA, certifique-se de levar essa limitação em consideração. Pode não ser a ferramenta certa para você se você precisar compartilhar arquivos grandes ou gerenciar muitos dados regularmente.

Nenhum meio de comunicação

Embora o JIRA seja uma ótima ferramenta para gerenciamento de projetos, falta recursos de comunicação. Não há como enviar mensagens ou conversar com os membros da equipe, dificultando a coordenação. Uma maneira de resolver o problema é usar uma ferramenta de bate-papo de terceiros, como Slack ou HipChat. Essas ferramentas permitem que você crie um canal para sua equipe onde você pode discutir problemas e pedir ajuda. No entanto, a divisão de plataformas para diferentes finalidades reduz o ritmo e o fluxo do progresso.

O que o software JIRA suporta?

O software JIRA suporta vários plugins e integrações para auxiliar as equipes que trabalham na plataforma. Este recurso de salvamento reduz drasticamente a limitação criada pelas desvantagens acima. Aqui está uma lista de diferentes softwares e integrações com suporte ao JIRA:

AdobeXD

Figma

Visão

GitHubGenericName

Folga

Kanban

Scrum

Zendesk

Trello

Equipes MS

Planilhas Google

Gmail

Panorama

Jenkins

Otimizar

e muitos mais

Termos importantes do JIRA que você deve conhecer

Sprint: É um ciclo de gerenciamento de trabalho usado para projetos de clientes, geralmente consistindo de duas semanas.

Backlog : É uma lista de trabalho focada que precisa ser priorizada. Pontos de História : Eles dependem de esforço, complexidade e risco em uma escala de 0 a 8. Scrum Board : É usado em todos os projetos orientados para o cliente, geralmente consistindo nos elementos principais, como uma coluna de tarefas pendentes, em andamento e concluídas. Quadro Kanban : É usado principalmente para trabalhos relacionados a produtos Rótulo : Os rótulos são necessários para categorizar qualquer problema. Também ajuda a encontrar um problema rapidamente. Fluxo de trabalho: o fluxo de trabalho move uma história entre as colunas do quadro. História : uma história de usuário contém tudo o que é necessário em uma solicitação. Log de Ações : Contém uma lista de todas as ações realizadas. Registro de Decisão : Contém uma lista de todas as decisões tomadas. Épico : É uma grande parte de uma tarefa dividida em etapas menores e mais fáceis. Registro de Riscos : É a lista de riscos identificados durante a execução de qualquer tarefa do projeto. Tarefa técnica : As tarefas menores do projeto (história).

Conclusão

Trabalhar na correção de bugs ou liderar uma equipe com colaboração efetiva não é uma tarefa fácil. Mas o software JIRA simplificou com seus poderosos algoritmos de IA e mecanismo ágil. O software é versátil para muitas equipes, como ágil, teste, gerenciamento e desenvolvimento.

Além disso, a integração de inúmeras ferramentas úteis também aumentou sua eficácia. Portanto, use o JIRA para melhor gerenciamento de equipe, rastreamento de tempo, produtividade e testes de bugs eficazes. Além disso, certifique-se de ter as soluções para algumas de suas limitações. Caso contrário, é um software brilhante para o seu negócio.