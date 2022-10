Tester les bogues et les problèmes du logiciel est une tâche ardue. La complexité augmente si l'application est trop volumineuse, ce qui prendra énormément de temps et de ressources intellectuelles. Cependant, l'utilisation d'un outil d'IA peut énormément faciliter le processus, et c'est pourquoi nous sommes ici.

JIRA est le logiciel qui peut vous faire économiser de l'énergie, du temps ou même de l'argent dépensé sur les bogues et les tests de problèmes. Dans ce guide, vous apprendrez ce qu'est le logiciel JIRA, comment l'utiliser et ce que vous devez savoir avant de l'utiliser, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.

Vous êtes peut-être déjà frustré en pensant au brainstorming sur le logiciel. Vous ne voulez probablement pas effectuer vous-même la tâche fastidieuse, et l'embauche d'un expert en test coûtera beaucoup d'argent. C'est donc là que l'utilisation de JIRA peut vous faire économiser de l'argent. Continuez à lire pour en savoir plus sur ses avantages et comment il peut vous aider. Commençons!

Qu'est-ce que JIRA ?

JIRA est un outil de développement logiciel utilisé par les ingénieurs pour suivre et gérer les tâches. Vous pouvez l'utiliser pour la gestion de projet Agile et Waterfall afin de suivre les bogues, les fonctionnalités et d'autres éléments de travail. Vous pouvez également configurer JIRA pour qu'il fonctionne avec de nombreux outils de gestion de services, ce qui en fait un outil polyvalent pour la gestion des tâches.

Une histoire brève

Atlassian a introduit le logiciel JIRA en 2002. Son premier nom était GOJIRA, tiré du mot japonais pour Godzilla. Ce nom a été induit par le logiciel initial de suivi des bogues utilisé par les codeurs d'Atlassian connu sous le nom de Bugzilla. JIRA est devenu le choix des codeurs en très peu de temps car il répondait à plus qu'ils ne le pensaient. Aujourd'hui, il est utilisé pour gérer toutes sortes de gestion de test et d'exigences, ce qui s'étend également à la gestion de projet agile.

Pourquoi est-il utilisé ?

Ses fonctionnalités incroyables en font un choix de premier ordre pour de nombreux développeurs et testeurs de logiciels pour aider leurs projets et leurs besoins de gestion. Les fonctionnalités de JIRA incluent la personnalisation du flux de travail, de puissantes capacités de recherche, des champs de problème configurables, des rapports flexibles et des intégrations avec des outils de développement populaires. Les organisations de toutes tailles utilisent JIRA pour gérer des projets de tous types.

Cet outil de gestion de projet se présente sous trois formats, décrits ci-dessous :

Jira Core

JIRA Core est un outil de gestion de projet utilisé par les équipes pour planifier, suivre et publier des produits. Il offre aux utilisateurs une visibilité en temps réel sur l'avancement de leurs projets, permettant aux équipes d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes.

Logiciel Jira

Les développeurs de logiciels utilisent le logiciel JIRA principal pour le suivi des problèmes au sein d'un projet. Il peut suivre les bogues, les fonctionnalités et les tâches et créer des flux de travail et des diagrammes de processus.

Centre de services Jira

Le service desk JIRA permet aux entreprises de voir toutes leurs demandes en un seul endroit et fournit des fonctionnalités supplémentaires pour les aider à gérer plus efficacement leur service client. Il permet également aux clients de soumettre leurs propres demandes de service via un portail en libre-service.

Quel type d'équipes utilise JIRA aujourd'hui ?

Équipes de gestion des exigences et des cas de test

Les équipes de gestion des exigences et des cas de test ont besoin du logiciel JIRA à des fins multiples. Pour les équipes chargées des exigences, JIRA peut être utilisé pour suivre les user stories, les fonctionnalités et d'autres éléments d'information qui doivent être capturés. Cela les aide à intégrer efficacement différents modules complémentaires qui aident profondément le cycle de développement logiciel. Pour les équipes de gestion des cas de test, JIRA peut être utilisé pour créer et suivre des cas de test individuels, ainsi que pour gérer le processus de test global.

Des équipes agiles

Le logiciel JIRA aide les équipes agiles à suivre leur travail, à planifier des sprints et à gérer leurs backlogs. Le logiciel aide les membres de l'équipe à expérimenter leurs techniques plus efficacement et implante ces changements avec plus de confiance. Ils peuvent également l'intégrer à d'autres outils, tels que Slack, afin que les membres de l'équipe puissent facilement communiquer et mener à bien leurs plans. De plus, l'intégration du tableau Kanban de JIRA offre aux équipes un moyen visuel de voir l'état de leur travail.

Les équipes de gestion de projet

Les équipes de gestion de projet peuvent obtenir le service JIRA pour le suivi et la gestion des problèmes, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et suivre l'avancement des projets. Le tableau de bord JIRA peut aider les gestionnaires à suivre l'avancement de leurs projets.

Équipes de gestion de produits

Les équipes de gestion de produits peuvent utiliser le logiciel JIRA de plusieurs manières. Les deux principaux sont abordés ci-dessous : Veuillez suivre les exigences du produit et les témoignages d'utilisateurs : ils peuvent utiliser JIRA pour suivre toutes les différentes exigences d'un produit, ainsi que les témoignages d'utilisateurs associés à chaque exigence. Cela permet de voir facilement quelles exigences ont été mises en œuvre et lesquelles doivent encore être travaillées.

Gérer les sprints et les versions : cela les aide à gérer les sprints et les versions, ce qui permet de voir facilement ce qui doit être fait dans chaque sprint et quand chaque version doit sortir. Cela permet de s'assurer que l'équipe est toujours consciente de ce qui doit être fait et quand cela doit être fait.

Les équipes de développement logiciel

Alors que le monde du travail se déplace de plus en plus en ligne, les équipes de développement de logiciels se tournent vers le logiciel JIRA pour les aider dans leur gestion de projet. La raison principale est que JIRA permet aux développeurs de suivre et de gérer leur travail tout en assurant la transparence et la responsabilité au sein de leurs équipes.

Cependant, il est important de considérer que JIRA ne doit pas être utilisé pour remplacer les bonnes pratiques de développement de projet. Les équipes de gestion de projet doivent toujours utiliser d'autres outils et techniques que JIRA pour gérer efficacement leurs projets.

Par exemple, si vous ne connaissez pas le codage et travaillez sur le développement d'applications, le logiciel JIRA peut vous aider à trouver les bugs. Cependant, vous aurez besoin d'un créateur d'applications sans code efficace comme AppMaster. Il s'agit d'une plate-forme sans codage pour les applications Web, les applications mobiles et le développement backend. En le combinant avec l'outil de gestion JIRA, vous pouvez créer une application fantastique pour vos utilisateurs.

Équipes de gestion des tâches

Les équipes de gestion des tâches peuvent utiliser le logiciel JIRA pour rester organisées et suivre l'avancement du projet. À l'aide de JIRA, ils peuvent attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, fixer des délais et suivre l'état de chaque tâche. Il convient à tout type de projet, de la gestion des petites tâches qui doivent être réalisées rapidement aux grands projets qui s'étalent sur plusieurs mois. Peu importe la taille ou la portée, JIRA peut aider votre équipe à rester organisée et sur la bonne voie.

Équipes de suivi des bogues

En tant qu'outil de suivi des bogues le plus populaire au monde, JIRA est utilisé par 25 % des organisations , ce qui en fait une solution incontournable pour ceux qui recherchent un système complet.

Cependant, sa popularité s'accompagne d'une courbe d'apprentissage, qui peut être difficile à gérer pour les nouvelles équipes. Quoi qu'il en soit, JIRA offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être utiles aux équipes de suivi des bogues. Ils peuvent l'utiliser pour suivre la progression de bogues individuels et créer des rapports indiquant quels bogues ont été corrigés et lesquels sont encore en suspens.

Quelle est la différence entre Agile et JIRA ?

L'outil de gestion de projet agile JIRA est un élément de l'ensemble du logiciel JIRA qui assure le flux et la fluidité de l'ensemble du processus.

Agile est le nom d'une méthodologie dans laquelle les équipes collaborent efficacement pour découvrir des problèmes et travaillent en permanence sur des solutions améliorées. C'est le processus d'améliorations cohérentes de la solution actuelle par de courtes modifications.

JIRA, d'autre part, est le logiciel qui implémente cette méthodologie pour créer un logiciel résultant efficace et signaler les bogues dans le système. JIRA agile fait partie de ce logiciel.

A quoi sert JIRA dans Scrum ?

Le logiciel Jira utilisé dans Scrum est comme le pouvoir fédérateur ultime qui appelle tous les coéquipiers à un seul endroit et leur demande de travailler sur un seul projet. Un sentiment d'harmonie peut être induit avec l'application de tableaux, et chaque membre de l'équipe peut évaluer son travail simultanément. Il rend l'ensemble du projet transparent, améliorant une collaboration efficace en un seul endroit afin que les superviseurs puissent suggérer la bonne chose sur place.

Avantages de JIRA

Meilleure visibilité du flux de travail

Le logiciel JIRA offre une meilleure visibilité du flux de travail en automatisant le processus et en suivant la progression en temps réel. Cela fait gagner du temps et des ressources aux entreprises et améliore leur efficacité globale. Il offre également diverses fonctionnalités telles que des tableaux Kanban, des tableaux Scrum, des flux de travail personnalisés, un étiquetage flexible des problèmes, etc., facilitant la gestion du travail. Toutes ces informations aident les utilisateurs à hiérarchiser le travail et à s'assurer que les délais sont respectés.

Suivi du temps

Le logiciel JIRA offre également une meilleure fonctionnalité de suivi du temps pour aider les entreprises et les particuliers à saisir les délais et les budgets des projets. En enregistrant automatiquement le temps passé sur chaque tâche, JIRA fournit une image précise de l'endroit où le temps est passé et de la quantité de travail impliquée dans chaque projet. Il est particulièrement utile pour ceux qui travaillent sur plusieurs projets en même temps. Ces informations peuvent être utilisées pour optimiser les processus, améliorer l'efficacité et mieux utiliser les ressources.

Rapports et aperçus approfondis

La fonction spéciale d'IA de JIRA qui peut créer de nouveaux rapports et aperçus approfondis est un gain de temps dans divers scénarios. Il permet aux utilisateurs de suivre l'avancement du projet, d'identifier les problèmes et de créer des rapports personnalisés. Le logiciel JIRA propose également une variété de plugins qui permettent aux utilisateurs de personnaliser davantage leurs rapports et leurs informations. En fin de compte, ces rapports peuvent donner aux développeurs une visibilité sur l'avancement de leurs projets, ainsi que sur la santé de leur base de code.

Productivité accrue

Le système flexible de suivi des problèmes de JIRA permet aux développeurs de suivre et de gérer les tâches plus efficacement, tandis que ses solides fonctionnalités de création de rapports fournissent des informations sur l'avancement du projet et identifient les domaines à améliorer. Ceux-ci, dans l'ensemble, augmentent la productivité de l'équipe pour réfléchir à de nouvelles solutions ; au lieu de cela, ils s'emmêlent pour trouver et résoudre les problèmes actuels. Par conséquent, il a aidé d'innombrables équipes à augmenter leur productivité et à obtenir de meilleurs résultats.

Utilisation gratuite

La meilleure partie est qu'il est gratuit pour les petites équipes de 10 utilisateurs maximum. JIRA est également gratuit pour les projets open source. Pour commencer avec le logiciel JIRA, créez simplement un compte sur le site Web et vous êtes prêt à partir.

Cependant, vous devrez acheter une licence si :

Vous avez plus de dix utilisateurs Vous souhaitez utiliser JIRA à des fins commerciales, car vous ne pouvez l'utiliser que pour des projets personnels ou open-source Vous souhaitez utiliser toutes les fonctionnalités de la catégorie premium

Inconvénients de JIRA

Complexe pour débutants

JIRA est un outil de gestion de services populaire utilisé par de nombreuses entreprises, mais il peut être complexe pour les débutants. C'est un peu écrasant au début en raison de sa taille et de son échelle. L'interface utilisateur n'est pas particulièrement intuitive, et la richesse des fonctionnalités et des options peut être déroutante au début.

Vous pouvez essayer quelques techniques pour votre commodité. Par exemple, prenez le temps d'explorer l'interface et de vous familiariser avec les différentes fonctionnalités. Ou vous pouvez commencer petit en créant quelques problèmes simples pour avoir une idée de ce qu'est le logiciel JIRA et de son fonctionnement. Cependant, la complexité de JIRA pour les débutants est un inconvénient important. Comme sa courbe d'apprentissage peut être plus abrupte que celle d'autres outils de gestion de projet, cela peut entraîner de la frustration et parfois une perte de temps pour les débutants.

Téléchargement de taille de fichier limitée

La taille de fichier limitée de JIRA est un autre inconvénient qui peut affecter votre progression. Vous ne pouvez télécharger que jusqu'à 10 Mo par fichier. La limite est trop frustrante si vous travaillez avec des fichiers volumineux ou plusieurs projets. Il existe des solutions de contournement pour ce problème, mais elles peuvent prendre du temps et ne pas fonctionner pour tous les utilisateurs. Si vous envisagez d'utiliser le logiciel JIRA, assurez-vous de tenir compte de cette limitation. Ce n'est peut-être pas l'outil qu'il vous faut si vous avez besoin de partager des fichiers volumineux ou de gérer régulièrement de nombreuses données.

Aucun moyen de communication

Bien que JIRA soit un excellent outil de gestion de projet, il lui manque des fonctionnalités de communication. Il n'y a aucun moyen d'envoyer des messages ou de discuter avec les membres de l'équipe, ce qui rend la coordination difficile. Une façon de résoudre le problème consiste à utiliser un outil de chat tiers comme Slack ou HipChat. Ces outils vous permettent de créer un canal pour votre équipe où vous pouvez discuter des problèmes et demander de l'aide. Cependant, le fractionnement des plates-formes à des fins différentes réduit le rythme et le flux des progrès.

Que prend en charge le logiciel JIRA ?

Le logiciel JIRA prend en charge divers plugins et intégrations pour aider les équipes travaillant sur la plateforme. Cette fonctionnalité qui sauve des vies réduit considérablement la limitation créée par les inconvénients ci-dessus. Voici une liste des différents logiciels et intégrations supportés par JIRA :

AdobeXD

Figma

Invision

GitHub

Mou

Kanban

Mêlée

Bureau Zen

Trello

Équipes MS

Feuilles Google

Gmail

Perspectives

Jenkins

De façon optimale

et beaucoup plus

Termes clés JIRA importants que vous devez connaître

Sprint : Il s'agit d'un cycle de gestion du travail utilisé pour les projets clients, généralement composé de deux semaines.

Backlog : Il s'agit d'une liste de travail ciblée qui doit être priorisée. Points d'histoire : Ils s'appuient sur l'effort, la complexité et le risque sur une échelle de 0 à 8. Scrum Board : Il est utilisé dans tous les projets orientés client, composé généralement des principaux éléments comme une colonne de tâches, en cours et terminée. Tableau Kanban : Il est principalement utilisé pour les travaux liés aux produits Libellé : des libellés sont nécessaires pour catégoriser tout problème. Cela aide également à trouver rapidement un problème. Workflow : Workflow déplace une histoire entre les colonnes du tableau. Story : Une user story contient tout ce qui est nécessaire dans une requête. Journal des actions : Il contient une liste de toutes les actions entreprises. Decision Log : Il contient une liste de toutes les décisions prises. Épique : C'est une grande partie d'une tâche décomposée en étapes plus petites et plus faciles. Journal des risques : Il s'agit de la liste des risques identifiés lors de l'exécution de toute tâche du projet. Tâche technique : Les petites tâches du projet (story).

Conclusion

Travailler sur la résolution de bogues ou diriger une équipe avec une collaboration efficace n'est pas une tâche facile. Mais le logiciel JIRA a simplifié les choses avec ses puissants algorithmes d'IA et son mécanisme agile. Le logiciel est polyvalent pour de nombreuses équipes comme agile, test, gestion et développement.

De plus, l'intégration de nombreux outils utiles a également augmenté son efficacité. Alors, utilisez JIRA pour une meilleure gestion d'équipe, un suivi du temps, une productivité et des tests de bogues efficaces. Assurez-vous également que vous disposez des solutions à certaines de ses limitations. Sinon, c'est un logiciel génial pour votre entreprise.