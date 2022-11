Testowanie błędów i problemów oprogramowania jest gorączkowym zadaniem. Złożoność wzrasta, jeśli aplikacja jest zbyt duża, co wymaga ogromnej siły mózgowej i czasu. Jednak użycie narzędzia AI może ogromnie ułatwić ten proces i dlatego tu jesteśmy.

JIRA jest oprogramowaniem, które może zaoszczędzić Twoją energię, czas, a nawet pieniądze poświęcone na testowanie błędów i zagadnień. W tym poradniku dowiesz się czym jest oprogramowanie JIRA, jak go używać i co powinieneś wiedzieć przed jego użyciem, wraz z jego wadami i zaletami.

Być może jesteś już sfrustrowany myśląc o burzy mózgów na tym oprogramowaniu. Prawdopodobnie nie chcesz wykonywać czasochłonnego zadania samodzielnie, a wynajęcie eksperta od testowania będzie kosztować dużo pieniędzy. Tak więc, to właśnie tutaj używanie JIRA może zaoszczędzić Ci pieniędzy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o jej zaletach i jak może Ci pomóc. Zaczynajmy!

Czym jest JIRA?

JIRA to narzędzie do tworzenia oprogramowania, którego inżynierowie używają do śledzenia i zarządzania zadaniami. Możesz używać jej zarówno do zarządzania projektami Agile, jak i Waterfall, aby śledzić błędy, funkcje i inne elementy pracy. Możesz również skonfigurować JIRA do pracy z wieloma narzędziami do zarządzania usługami, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do zarządzania zadaniami.

Krótka historia

Firma Atlassian wprowadziła oprogramowanie JIRA w 2002 roku. Jego pierwszą nazwą była GOJIRA, wzięta od japońskiego słowa oznaczającego Godzillę. Nazwa ta została zainspirowana przez początkowe oprogramowanie do śledzenia błędów używane przez koderów firmy Atlassian, znane jako Bugzilla. JIRA stała się wyborem koderów w bardzo krótkim czasie, ponieważ zapewniała więcej niż myśleli. Dzisiaj jest używana do zarządzania wszelkiego rodzaju testami i wymaganiami, co rozciąga się na zwinne zarządzanie projektami.

Dlaczego jest używany?

Jego niesamowite funkcje sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla wielu programistów i testerów, aby pomóc ich projektom i potrzebom zarządzania. Funkcje JIRA obejmują dostosowanie przepływu pracy, potężne możliwości wyszukiwania, konfigurowalne pola zagadnień, elastyczne raportowanie oraz integracje z popularnymi narzędziami programistycznymi. Organizacje wszystkich rozmiarów używają JIRA do zarządzania projektami wszystkich typów.

To narzędzie do zarządzania projektami występuje w trzech formatach, omówionych poniżej:

Jira Core

JIRA Core to narzędzie do zarządzania projektami używane przez zespoły do planowania, śledzenia i wydawania produktów. Zapewnia użytkownikom wgląd w postępy projektów w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów.

Oprogramowanie Jira

Twórcy oprogramowania używają głównego oprogramowania JIRA do śledzenia problemów w ramach projektu. Można w nim śledzić błędy, funkcje i zadania oraz tworzyć przepływy pracy i diagramy procesów.

Biuro obsługi Jira

JIRA Service Desk pozwala firmom zobaczyć wszystkie ich zgłoszenia w jednym miejscu i zapewnia dodatkowe funkcje, aby pomóc im w bardziej efektywnym zarządzaniu obsługą klienta. Pozwala również klientom na składanie własnych zgłoszeń serwisowych poprzez portal samoobsługowy.

Jakie zespoły używają dziś JIRA?

Zespoły zarządzające wymaganiami i przypadkami testowymi

Zespoły zarządzające wymaganiami i przypadkami testowymi potrzebują oprogramowania JIRA do wielu celów. Dla zespołów zajmujących się wymaganiami, JIRA może być używana do śledzenia historii użytkowników, funkcji i innych informacji, które muszą być przechwycone. Pomaga im skutecznie integrować różne dodatki, które głęboko wspomagają cykl rozwoju oprogramowania. Dla zespołów zarządzających przypadkami testowymi, JIRA może być używana do tworzenia i śledzenia poszczególnych przypadków testowych, jak również do zarządzania całym procesem testowania.

Zespoły zwinne

Oprogramowanie JIRA pomaga zespołom zwinnym śledzić ich pracę, planować sprinty i zarządzać zaległościami. Oprogramowanie to pomaga członkom zespołu skuteczniej eksperymentować z technikami i pewniej wprowadzać te zmiany. Mogą również zintegrować je z innymi narzędziami, takimi jak Slack, dzięki czemu członkowie zespołu mogą łatwo się komunikować i płynnie realizować swoje plany. Dodatkowo, integracja JIRA z tablicą Kanban zapewnia zespołom wizualny sposób widzenia statusu ich pracy.

Zespoły zarządzające projektami

Zespoły zarządzające projektami mogą uzyskać usługę JIRA do śledzenia i zarządzania kwestiami, przypisywania zadań członkom zespołu i śledzenia postępów projektów. Pulpit nawigacyjny JIRA może pomóc menedżerom w śledzeniu postępów ich projektów.

Zespoły zarządzające produktem

Zespoły zarządzające produktem mogą korzystać z oprogramowania JIRA na kilka sposobów. Dwa najważniejsze z nich zostały omówione poniżej: Please Keep Track of Product Requirements & User Stories: Mogą używać JIRA do śledzenia wszystkich różnych wymagań dotyczących produktu, a także historii użytkownika związanych z każdym wymaganiem. Dzięki temu łatwo jest zobaczyć, które wymagania zostały wdrożone, a nad którymi trzeba jeszcze popracować.

Zarządzanie sprintami i wydaniami: Pomaga im zarządzać sprintami i wydaniami, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, co należy zrobić w każdym sprincie i kiedy każde wydanie powinno wyjść. Pomaga to zapewnić, że zespół jest zawsze świadomy tego, co i kiedy musi być zrobione.

Zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania

Ponieważ świat pracy coraz częściej przenosi się do sieci, zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania zwracają się do oprogramowania JIRA, aby pomóc im w zarządzaniu projektami. Głównym powodem jest to, że JIRA pozwala programistom śledzić i zarządzać swoją pracą, zapewniając jednocześnie przejrzystość i odpowiedzialność w swoich zespołach.

Należy jednak pamiętać, że JIRA nie powinna być używana jako zamiennik dla dobrych praktyk rozwoju projektu. Zespoły zarządzające projektami powinny nadal używać innych narzędzi i technik poza JIRA, aby skutecznie zarządzać swoimi projektami.

Na przykład, jeśli nie znasz się na kodowaniu i pracujesz nad rozwojem aplikacji, oprogramowanie JIRA może pomóc Ci w znalezieniu błędów. Będziesz jednak wymagał skutecznego twórcy aplikacji bez kodu, takiego jak AppMaster. Jest to platforma bezkodowa dla aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych i rozwoju backendu. Łącząc ją z narzędziem do zarządzania JIRA, możesz stworzyć fantastyczną aplikację dla swoich użytkowników.

Zespoły zarządzające zadaniami

Zespoły zarządzające zadaniami mogą używać oprogramowania JIRA, aby pozostać zorganizowanym i śledzić postępy projektu. Korzystając z JIRA, mogą przypisywać zadania do konkretnych członków zespołu, ustalać terminy i śledzić status każdego zadania. Nadaje się do każdego rodzaju projektu, od małych zadań, które muszą być wykonane szybko, do dużych projektów, które trwają kilka miesięcy. Bez względu na rozmiar i zakres, JIRA może pomóc Twojemu zespołowi pozostać zorganizowanym i na dobrej drodze.

Zespoły śledzące błędy

Jako najpopularniejsze na świecie narzędzie do śledzenia błędów, JIRA jest używana przez 25% organizacji, co czyni ją rozwiązaniem dla osób poszukujących kompleksowego systemu.

Jednak wraz z popularnością przychodzi krzywa uczenia się - taka, która może być wyzwaniem dla nowych zespołów. Tak czy inaczej, JIRA oferuje wiele funkcji, które mogą być pomocne dla zespołów śledzących błędy. Mogą one używać jej do śledzenia postępu prac nad poszczególnymi błędami i tworzenia raportów pokazujących, które błędy zostały naprawione, a które wciąż pozostają nierozwiązane.

Jaka jest różnica między Agile a JIRA?

Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami JIRA jest elementem całego oprogramowania JIRA, które zapewnia przepływ i płynność całego procesu.

Agileto nazwa metodyki, w której zespoły efektywnie współpracują w celu odkrywania problemów i ciągłej pracy nad ulepszonymi rozwiązaniami. Jest to proces konsekwentnego ulepszania aktualnego rozwiązania poprzez krótkie zmiany.

JIRA natomiastjest oprogramowaniem, które wdraża tę metodykę w celu tworzenia efektywnego oprogramowania wynikowego i wskazywania błędów w systemie. JIRA agile jest częścią tego oprogramowania.

Do czego służy JIRA w Scrumie?

Oprogramowanie Jira używane w Scrum jest jak ostateczna siła jednocząca, która wzywa wszystkich członków zespołu w jedno miejsce i prosi ich o pracę nad jednym projektem. Dzięki zastosowaniu tablic można wywołać poczucie harmonii, a każdy członek zespołu może jednocześnie oceniać swoją pracę. Dzięki temu cały projekt jest przejrzysty, a efektywna współpraca odbywa się w jednym miejscu, dzięki czemu przełożeni mogą na bieżąco sugerować właściwe rozwiązania.

Zalety JIRA

Lepsza widoczność przepływu pracy

Oprogramowanie JIRA zapewnia lepszą widoczność przepływu pracy poprzez automatyzację procesu i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Oszczędza to czas i zasoby firm oraz poprawia ich ogólną efektywność. Oferuje również różne funkcje, takie jak tablice Kanban, tablice Scrum, niestandardowe przepływy pracy, elastyczne etykietowanie zagadnień itp. ułatwiające zarządzanie pracą. Wszystkie te informacje pomagają użytkownikom w ustalaniu priorytetów pracy i zapewniają dotrzymywanie terminów.

Śledzenie czasu pracy

Oprogramowanie JIRA oferuje również lepszą funkcję śledzenia czasu, aby pomóc firmom i osobom prywatnym w uchwyceniu harmonogramów i budżetów projektów. Poprzez automatyczne rejestrowanie czasu spędzonego nad każdym zadaniem, JIRA zapewnia dokładny obraz tego, gdzie spędza się czas i ile pracy jest zaangażowane w każdy projekt. Jest to szczególnie pomocne dla tych, którzy pracują nad wieloma projektami w tym samym czasie. Informacje te mogą być wykorzystane do optymalizacji procesów, poprawy wydajności i lepszego wykorzystania zasobów.

Dogłębne raporty i spostrzeżenia

Specjalna funkcja AI w JIRA, która może tworzyć nowe, pogłębione raporty i spostrzeżenia, to oszczędność czasu w różnych scenariuszach. Pozwala użytkownikom śledzić postępy projektu, identyfikować problemy i tworzyć niestandardowe raporty. Oprogramowanie JIRA oferuje również wiele wtyczek, które pozwalają użytkownikom na dalsze dostosowywanie raportów i wglądów. Ostatecznie, raporty te mogą dać programistom wgląd w postępy ich projektów, jak również w zdrowie ich bazy danych.

Zwiększona produktywność

Elastyczny system śledzenia spraw w JIRA umożliwia programistom bardziej efektywne śledzenie i zarządzanie zadaniami, natomiast rozbudowane funkcje raportowania zapewniają wgląd w postępy projektu i identyfikują obszary wymagające poprawy. To wszystko zwiększa produktywność zespołu, który może przeprowadzić burzę mózgów na temat nowych rozwiązań, a zamiast tego zajmuje się wyszukiwaniem i naprawianiem bieżących problemów. Dlatego też, pomogło to niezliczonym zespołom zwiększyć ich produktywność i uzyskać lepsze wyniki.

Darmowy w użyciu

Najlepsze jest to, że jest darmowa dla małych zespołów do 10 użytkowników. JIRA jest również darmowa dla projektów open-source. Aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania JIRA, wystarczy założyć konto na stronie internetowej i jesteś gotowy do pracy.

Jednak będziesz musiał zakupić licencję, jeśli:

Masz więcej niż dziesięciu użytkowników Chcesz używać JIRA do celów komercyjnych, ponieważ możesz używać jej tylko do projektów osobistych lub open-source Chcesz korzystać z wszystkich funkcji, które są w kategorii premium

Wady JIRA

Złożoność dla początkujących

JIRA to popularne narzędzie do zarządzania usługami, z którego korzysta wiele firm, ale może być skomplikowane dla początkujących. Na początku jest nieco przytłaczający ze względu na sam rozmiar i skalę. Interfejs użytkownika nie jest szczególnie intuicyjny, a bogactwo funkcji i opcji może być początkowo mylące.

Możesz wypróbować kilka technik dla swojej wygody. Na przykład, poświęć trochę czasu na zbadanie interfejsu i zapoznanie się z różnymi funkcjami. Możesz też zacząć od stworzenia kilku prostych spraw, aby poczuć, czym jest oprogramowanie JIRA i jak działa. Jednakże, złożoność JIRA dla początkujących jest znaczącą wadą. Ponieważ krzywa uczenia się może być bardziej stroma niż w przypadku innych narzędzi do zarządzania projektami, może to prowadzić do frustracji i czasem straty czasu dla początkujących.

Ograniczony rozmiar przesyłanych plików

Ograniczony rozmiar pliku JIRA to kolejna wada, która może wpłynąć na Twój postęp. Możesz przesłać tylko do 10 MB na plik. Limit jest zbyt frustrujący, jeśli pracujesz z dużymi plikami lub wieloma projektami. Istnieją pewne obejścia tego problemu, ale mogą być czasochłonne i mogą nie działać dla wszystkich użytkowników. Jeśli rozważasz użycie oprogramowania JIRA, upewnij się, że bierzesz pod uwagę to ograniczenie. Może to nie być odpowiednie narzędzie dla Ciebie, jeśli musisz udostępniać duże pliki lub regularnie zarządzać dużą ilością danych.

Brak środków komunikacji

Chociaż JIRA jest świetnym narzędziem do zarządzania projektami, brakuje w nim funkcji komunikacyjnych. Nie ma sposobu na wysyłanie wiadomości lub czat z członkami zespołu, co utrudnia koordynację. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest użycie narzędzia czatu innej firmy, takiego jak Slack lub HipChat. Narzędzia te umożliwiają utworzenie kanału dla zespołu, w którym można omawiać problemy i prosić o pomoc. Jednak dzielenie platform na różne cele zmniejsza tempo i przepływ postępów.

Co obsługuje oprogramowanie JIRA?

Oprogramowanie JIRA obsługuje różne wtyczki i integracje, aby pomóc zespołom pracującym na platformie. Ta ratująca życie funkcja drastycznie zmniejsza ograniczenie stworzone przez powyższe wady. Oto lista różnych programów i integracji, które wspiera JIRA:

AdobeXD

Figma

Invision

GitHub

Slack

Kanban

Scrum

Zendesk

Trello

MS Teams

Google Sheets

Gmail

Outlook

Jenkins

Optimizely

i wiele innych

Ważne terminy kluczowe JIRA, które powinieneś znać

Sprint: Jest to cykl zarządzania pracą stosowany w projektach klienckich, zazwyczaj składający się z dwóch tygodni.

Backlog: Jest to skoncentrowana lista prac, którym należy nadać priorytety. Story Points: Polegają na wysiłku, złożoności i ryzyku w skali 0-8. Scrum Board: Jest używana we wszystkich projektach zorientowanych na klienta, zwykle składa się z głównych elementów jak kolumna to-do, ongoing, i completed. Kanban Board: Używana jest głównie do prac związanych z produktami Etykieta: Etykiety są wymagane do kategoryzacji każdego zagadnienia. Pomaga to również w szybkim znalezieniu problemu. Przepływ pracy: Workflow przenosi historię pomiędzy kolumnami tablicy. Historia: Historia użytkownika zawiera wszystko, co jest potrzebne w zgłoszeniu. Dziennik działań: Zawiera listę wszystkich podjętych działań. Decision Log (Dziennik decyzji): Zawiera listę wszystkich podjętych decyzji. Epic: Jest to duży fragment zadania rozbity na mniejsze i łatwiejsze kroki. Dziennik Ryzyka: Jest to zidentyfikowana lista ryzyk podczas wykonywania dowolnego zadania projektowego. Zadanie techniczne: Mniejsze zadania projektu (story).

Wnioski

Praca nad usuwaniem błędów lub prowadzenie zespołu z efektywną współpracą nie jest łatwym zadaniem. Ale oprogramowanie JIRA uczyniło je prostym dzięki potężnym algorytmom AI i zwinnemu mechanizmowi. Oprogramowanie jest uniwersalne dla wielu zespołów, takich jak agile, testowanie, zarządzanie i rozwój.

Co więcej, integracja wielu przydatnych narzędzi również zwiększyła jego skuteczność. Używaj więc JIRA do lepszego zarządzania zespołem, śledzenia czasu, produktywności i skutecznego testowania błędów. Upewnij się również, że masz rozwiązania dla niektórych jej ograniczeń. W przeciwnym razie, jest to genialne oprogramowanie dla Twojego biznesu.