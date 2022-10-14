Bulut bilgi işlem ve mikro hizmet tabanlı mimari dahil olmak üzere çeşitli geliştirmeler, RESTful API'leri ile mümkün olmuştur. Çevrimiçi iletişimi ve hesaplamayı basit olarak tasvir ettiler. Bu nedenle, herhangi bir geliştirici, REST'in ne olduğunu , nasıl çalıştığını, faydalarını ve zamana ayak uydurmak için nasıl güvenli hizmetler oluşturulacağını anlamalıdır. Ölçeklenebilir, bakımı kolay çözümler oluşturmalarına yardımcı olabileceğinden ve internetin gücü sayesinde ürünlerinin tüm dünyaya ulaşmasını sağlayabileceklerinden, birçok işletme REST anlayışına sahip geliştiricileri tercih etmektedir.

RESTful API ile ilgili mülakat sorularına nasıl hazırlanılır?

REST API görüşmeleri sırasında RESTful web hizmetleriyle ilgili en sık sorulan REST API görüşme soruları ve JAX-RS kitaplığı ve Spring MVC çerçevesi kullanılarak oluşturulan RESTful web hizmetleriyle ilgili sorular aşağıdaki bölümde belirtilmiştir. Bir görüşmeye oturmadan veya bir görüşme planlamadan önce, bahsedilen tüm REST API görüşme sorularına hazırlanmak çok önemlidir.

REST nedir?

Temsili Durum Transferini tanımlayan REST, HTTP protokolünde kurulmuş web sitesi uygulamalarını geliştirmekten sorumludur. REST, web sitesiyle ilgili kullanışlılığın buna inanmak için eklemesi gereken birkaç kuralı belirtir. Öneriler, gönderileri sanal olarak iletmek için sunucu ve kullanıcı arasında standartlaştırılmış HTTP yöntemleri sağlar.

REST API nedir?

RESTful API, iki bilgisayar sistemi arasında güvenli çevrimiçi bilgi alışverişi sağlar. Çeşitli etkinlikleri tamamlamak için iş uygulamalarının çoğu, diğer dahili ve harici programlarla veri alışverişinde bulunur. Örneğin, dahili hesap sisteminiz, maaş bordrosu oluşturmak için çalışan bilgilerini dış banka sistemiyle paylaştığında. Bu bilgiler kişiye özel olduğundan ve REST API yazılım standartları güvenli, verimli ve güvenilir olduğundan REST API ile yapılabilir.

RESTful API, bir şekilde REST ile bağlantılı API olarak bilinir. Tüm veriler, REST API'de kaynaklar olarak kabul edilir ve (URI) adı verilen kesin bir standart sabit birim tarafından belirlenir. Twitter API, kullanıcının erişebileceği ve alabileceği bir kaynak olarak bir tweet oluşturur. Twitter API'sini kullanarak kullanıcılar kolayca tweet yayınlayabilir.

REST'in ilkeleri nelerdir?

İstemci-sunucu, tüketici ve sunucu arasında iletmek için kullanılan bir dizi yanıta izin verir. Her ikisi de birbirinden yanıt gönderebilir ve kabul edebilir. İstemci-sunucu yönteminin bu net vizyonu, her iki kuvvetin de birbirinden yardım almadan çalışmasına izin verecektir.

Katmanlı Sistem

İstemci ve API sunucusu arasındaki katmanlar sunuculardır. Bu farklı sunucular, istenmeyen postaları algılama ve performansı artırma gibi çeşitli görevleri yerine getirir. REST (temsili durum) modüler mimari kullandığından, istemci ile uygulama programlama arabirimi (API) sunucusu arasında gönderilen iletiler, katman ekleme veya çıkarma işlemlerinden etkilenmez.

Tek tip arayüz

İstemci ve sunucu, tüm iletişimler için her zaman aynı protokolü kullanmalıdır. Bu protokol HTTP REST'tir. Her uygulama veri istemek ve sağlamak için aynı dili kullandığından, tek tip bir arayüz entegrasyonları kolaylaştırır.

Vatansız

Durum bilgisi olmayan iletişimde, sunucu gönderilmiş olan yanıtların hiçbir kaydını tutmaz. Her yanıt, anlaşmaları sonuçlandırmak için gereken tam girdiye sahiptir. Sunucu yükünü ve bellek kullanımını azaltarak yorumlamayı geliştirir. Ayrıca, eksik bilgi nedeniyle bir talebin başarısız olma ihtimalini de ortadan kaldırır.

önbelleğe alınabilir

İstemciler, bir kaynağın önbelleğe alınabilir olup olmadığını belirten sunucu yanıtlarını kullanarak performansı artırmak için herhangi bir kaynağı önbelleğe alabilir. REST ayrıca aşağıdaki isteğe bağlı koşulu da içerir.

Talep Üzerine Kod

Bir API'nin yanıtı, kullanıcıların çalıştırabileceği yürütülebilir kod içerebilir. Böylece, istemci uygulaması kodu kendi arka ucunda çalıştırabilir.

AJAX ve REST arasındaki fark nedir?

AJAX ve REST arasındaki fark:

AJAX DİNLENME Ajax'ta sunucuya istek göndermek için XMLHttpRequest nesneleri kullanılır. Ancak, JavaScript'ten gelen kod, geçerli sayfayı dinamik olarak değiştirmek için yanıtlar sağlar. Kaynakların kullanımı, URI yapısı ve istek/yanıt modeli için önemlidir. REST tarafından kullanılır. Ajax, sayfanın yeniden yüklenmesine gerek kalmadan kullanıcı arayüzünün dinamik olarak güncellenmesini sağlayan bir teknoloji grubudur. Kullanıcılar, REST yazılım mimarisi stilini kullanarak sunuculardan veri veya bilgi talep edebilir. Ajax, sunucu ve kullanıcı arasındaki asenkron iletişimi ortadan kaldırır. REST, sunucu ve kullanıcı arasındaki iletişimi talep eder.

Mikroservis Mimarisi nasıl çalışır?

Bulut uygulamaları geliştirmeye yönelik mimari bir yönteme mikro hizmetler denir. Her uygulama, her biri ayrı bir süreçte yürütülen ve API'ler aracılığıyla diğerleriyle etkileşime giren bir dizi hizmetten oluşur. "Mikro hizmet mimarisi" olarak bilinen uygulama oluşturma yöntemi, zaman içinde en iyi uygulama haline geldi. Mikro hizmet mimarisinin bileşenleri, işletmenin ihtiyaçlarına dayanmaktadır.

Müşteriler

İstekler, çeşitli cihazlar kullanılarak çok sayıda kullanıcı tarafından gönderilir.

Kimlik sağlayıcılar

Kullanıcıların veya müşterilerin kimliklerini doğrulayın ve güvenlik belirteçleri sağlayın.

API ağ geçidi

İstemci istekleri, API Ağ Geçidi aracılığıyla işlenir.

Statik içerik

Sistemin tüm malzemeleri statik içerikte bulunur.

Yönetmek

Hataları belirler ve hizmetleri düğümler arasında dengeler.

Hizmet keşfi

Mikro hizmetler arasındaki iletişim yolunu belirlemek için bir araç.

İçerik dağıtım ağı

Dağıtılmış bir proxy sunucuları ve ilgili veri merkezleri ağı.

uzaktan hizmet

Bir BT cihazları ağında depolanan bilgilere, bir uzak servis yardımıyla uzaktan erişilebilir.

REST tarafından desteklenen HTTP yöntemleri nelerdir?

REST HTTP tarafından desteklenen yöntemler şunlardır:

GET - web sitelerinde ve API'lerde en yaygın olarak kullanılan yöntem olan GET, kaynakları belirli veri sunucusundan alır.

POST - POST yöntemi aracılığıyla, kaynağı güncellemek için veriler API sunucusuna gönderilir. Bir sunucu verileri aldığında, onu HTTP istek gövdesinde saklar.

PUT - kaynakları oluşturmak ve güncellemek için API'ye veri gönderir.

DELETE - adından da anlaşılacağı gibi, bu yöntem belirli URL'lerdeki kaynakları silmek için kullanılır.

SEÇENEKLER - desteklenen teknikleri detaylandırır.

HEAD - istek URL'si hakkındaki meta veriler döndürülür. Tek bir kayıt açısından durumu inceleyelim. 1 numaralı çalışana sahip bir işçi için bir kayıt olduğunu varsayalım. Aşağıdaki etkinliklerin her biri farklı bir şeyi gösterir.

POST - daha önce oluşturulmuş olan 1. çalışan için bilgi aldığımız için bu geçerli değildir.

GET - bu, RESTful web API aracılığıyla çalışanın bilgilerini almak için kullanılır ve çalışan numarası 1 olur.

PUT - RESTful web API'sini kullanarak, PUT, çalışanın bilgilerini 1 No'lu Çalışanı yansıtacak şekilde güncellemek için kullanılacaktır.

SİL - bu işlev, çalışanın bilgilerini 1 numaralı çalışanla kaldırmak için kullanılır.

PUT ve POST arasındaki fark nedir?

PUT ve Post arasındaki fark aşağıdaki gibidir:

PUT - sağlanan (tek biçimli kaynak tanımlayıcı) URI'deki bir dosyayı veya kaynağı kesin ve özel olarak tanımlar. PUT, bu tek tip kaynak tanımlayıcısı - URI'de varsa, mevcut bir dosyayı değiştirir. PUT, zaten varsa bir dosya oluşturur. Ayrıca, PUT önemsizdir, bu da dosyaları henüz ne sıklıkta kullanıldığını etkilemediğini gösterir.

POST - verileri ayrı bir tek tip kaynak tanımlayıcıya - URI'ye gönderir ve oradaki kaynak dosyasının talebi yönetmesini bekler. Şu anda, web sitesi sunucusu, seçilen dosya bağlamında verilerle ne yapılabileceğine karar verebilir. Ayrıca, POST stratejisi önemsiz değildir, bu da onu birden fazla kullanırsanız yeni dosyalar oluşturmaya devam edeceği anlamına gelir.

Monolitik SOA ve Mikro Hizmet Mimarisi arasındaki fark nedir?

Monolitik uygulamalar çok yavaş bir gelişme hızına sahiptir ve birbirine bağlı, bölünmez birimlerden oluşur. Daha küçük, minimum düzeyde bağlantılı hizmetler, aynı zamanda sınırlı bir gelişime sahip olan SOA'yı oluşturur.

Mikro hizmetler, hızlı bir yinelemeli geliştirme döngüsüne sahip, inanılmaz derecede küçük, gevşek bağlantılı, bağımsız hizmetlerdir.

URI nedir?

Bir Tekdüzen kaynak tanımlayıcısına URI adı verilir. REST içindeki bir URI, bir web sunucusunun kaynağını belirten bir dizedir. Her kaynağın, bir HTTP isteğinde kullanıldığında, istemcilerin onu hedeflemesini ve üzerinde eylemler gerçekleştirmesini sağlayan ayrı bir URI'si vardır. Adresleme, trafiği URI'sini kullanarak bir kaynağa yönlendirme işlemidir.

URI formatı:

<protokol>://<hizmet-adı>/<KaynakTürü>/<KaynakKimliği>

İki tür URI vardır

1. URL - Bir kaynağın konumundan alınmasıyla ilgili bilgiler Tekdüzen Kaynak Bulucu'da bulunur.

URL'ler, ağ ana bilgisayar adı (sampleServer.com) ve içeriğin yolu (/samplePage.html) hakkında bilgiler içerir ve bir protokolle (FTP, HTTP vb.) başlarlar. Ayrıca arama kriterleri olabilir.

2. URN - hem ayırt edici hem de dayanıklı bir ad kullanarak, tek tip bir kaynak adı kaynağı tanımlar.

Kaynağın internetteki konumu mutlaka URN tarafından belirtilmez. Kaynakları tanımlarken diğer ayrıştırıcıların kullanması için model görevi görürler.

Bir URN bir belge tanımladığında, daha sonra indirilebilmesi için "çözümleyici" kullanılarak hızla bir URL'ye dönüştürülebilir.

RESTful Web Servislerinin özellikleri nelerdir?

Bu özellikler her RESTful web hizmetinde mevcuttur:

İstemci-Sunucu iletişim modeli, hizmetin temelidir.

Hizmet, verileri/kaynakları almak, sorguları çalıştırmak ve diğer görevleri yapmak için HTTP Protokolünü kullanır.

"Mesajlaşma", istemci ile sunucu arasında iletişim kurmak için kullanılan yöntemdir.

Hizmet, URI'leri kullanarak kaynaklara erişebilir.

Müşterinin istek ve cevabının başkalarına bağlı olmadığı vatansızlık fikrine bağlı kalır ve bu nedenle gerekli verilerin elde edileceğine dair tam bir kesinlik sunar.

Aynı tür tekrarlayan istekler için sunucu çağrılarını azaltmak için bu hizmetler önbelleğe alma fikrini de kullanır.

Bu hizmetler, SOAP hizmetlerini kullanarak REST mimari modelini de uygulayabilir.

HTTP Durum kodları nelerdir?

HTTP durumunda kullanılan standart kodlar, belirlenmiş sunucu görevi tamamlama durumlarına karşılık gelir. Örneğin, HTTP Durumu 404, sunucunun istenen kaynağa sahip olmadığını gösterir.

HTTP durum kodlarına bakalım ve anlamlarını anlayalım:

200 - Tamam, başarı belli.

201 - bir POST veya PUT isteği başarıyla bir kaynak oluşturduğunda, yanıt kodu 201 - OLUŞTURULDU. Konum başlığını kullanarak URL'yi yeni oluşturulan kaynağa döndürün.

304 - koşullu GET istekleri durumunda, ağ bant genişliğinden tasarruf etmek için 304 DEĞİŞTİRİLMEDİ durum kodu kullanılır. Yanıt organları geçersiz olmalıdır. Tarihler, yerler ve diğer bilgiler başlıklarda olmalıdır.

400 - KÖTÜ İSTEK, eksik veri veya doğrulama hatası gibi geçersiz bir girişin sağlandığını gösterir.

401 - FORBIDDEN, kullanıcının, yönetici hakları olmadan erişimi silme gibi, kullanılan yönteme erişimi olmadığını belirtir.

404 - HATA, istenen yöntemin bulunamadığını belirtir.

409 - ÇATIŞMALAR Yöntem yürütüldüğünde, yinelenen girişler eklemek gibi çakışan bir sorunu belirtir.

500 - DAHİLİ SUNUCU HATA kodu, yöntem yürütülürken sunucunun bir istisna attığını gösterir.

RESTful web servislerinin dezavantajlarını anlatır mısınız?

RESTful web servislerinin dezavantajları şunlardır:

RESTful web servislerindeki oturumlar, asistan vatansızlık kavramına bağlı kaldığı için sürdürülemez.

Güvenlik ve koruma kısıtlamaları REST için gerekli değildir. Güvenlik önlemleri için bazı protokoller kullanılır. Bunu yapmak, örneğin SSL/TLS kimlik doğrulamaları gibi hangi koruma ve güvenlik standartlarının seçileceğini belirlerken kullanılabilecek bir uyarı sağlayacaktır.

SOAP ve REST arasında ayrım yapmak?

SOAP ve REST arasındaki fark:

SABUN DİNLENME Web hizmetlerini uygulamak için SOAP adlı bir protokol kullanılır. REST, web servisleri geliştirmek için bir mimari tasarım modelidir. SOAP tarafından sağlanan yönergelere kesinlikle uyulması amaçlanmıştır. REST kriterleri ana hatlarıyla belirtir, ancak bunlara tam olarak uyulması gerekmez SOAP istemcisi ve sunucusu daha yakından ilişkili olduğundan, bu konuda katı sözleşmeleri olan masaüstü programlarıyla karşılaştırılabilir. REST istemcisi bir tarayıcıdan daha uyarlanabilir ve gerekli iletişim standartlarına uyduğu sürece sunucunun tasarımından bağımsızdır. SOAP tarafından yalnızca istemci ve sunucu arasındaki XML aktarımı desteklenir XML, JSON, MIME, Metin vb. dahil olmak üzere birden çok veri türü REST tarafından sağlanır. SOAP Okumaları önbelleğe alınamaz REST Okuma sorguları önbelleğe alınabilir Hizmet arabirimleri, kaynak mantığını ortaya çıkarmak için SOAP tarafından kullanılır Kaynak mantığı, URI kullanılarak REST kullanılarak sunulur SABUN daha yavaş REST daha hızlı Bir protokol olan SOAP, kendi güvenlik protokollerini kurar. REST, yalnızca uygulama protokolüne dayalı güvenlik önlemleri alır SOAP sık tercih edilmese de, durum bilgisi olan veri aktarımı ve daha fazla güvenilirlik gerektiğinde kullanılır. Bu günlerde REST, daha fazla ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik sunduğu için geliştiriciler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

HTTP Yanıtının temel bileşenlerini neler oluşturur?

HTTP yanıtının aşağıdaki dört ana bileşeni vardır:

Yanıt Durum Kodu - bu, kaynak isteğine yanıt olarak sunucunun durum kodunu görüntüler. Örnek: İstemci tarafı hatası 400 ile temsil edilirken başarılı bir yanıt 200 ile temsil edilir.

HTTP sürümü - HTTP protokolü sürümü, HTTP sürümüyle belirtilir.

Yanıt Başlığı - yanıt mesajının meta verileri bu bölümde bulunur. Veriler, içerik uzunluğu, türü, yanıt tarihi, sunucu türü vb. gibi şeyleri sağlamak için kullanılabilir.

Yanıt gövdesi - sunucunun gerçekten döndürdüğü kaynak veya mesaj, yanıt gövdesinde bulunur.

WebSockets ve REST arasındaki farklar nelerdir?

Aşağıda WebSockets ve REST arasındaki bazı farklar belirtilmiştir:

REST, CRUD işlemlerine dayanırken WebSocket, temel taşıma mekanizması olan soket ve bağlantı noktası kavramlarına dayanan düşük seviyeli bir protokoldür.

RESTful uygulamalarının işlemlerini fiillere ve HTTP'ye dayalı olarak tasarlaması gerekirken, WebSocket, herhangi bir uygulama için daha düşük seviyeli ayrıntılar olan IP adresi ve Port bilgilerinin kullanılmasını talep eder. WebSocket durum bilgisi olan bir protokoldür, REST durum bilgisi olmayan bir protokol üzerine kuruludur, yani ne istemcinin ne de sunucunun birbirinden haberdar olmasına gerek yoktur.

Yatay olarak ölçeklenebilen HTTP tabanlı REST'in aksine, WebSocket bağlantıları tek bir sunucu üzerinde dikey olarak ölçeklenebilir. REST tabanlı iletişim nispeten daha pahalıdır, ancak WebSocket iletişimi daha ucuzdur.

REST'te taşıma katmanı güvenliğini (TLS) uygulayabilir miyiz?

Yapabiliriz, Evet! İstemci-sunucunun REST'teki iletişimi, kullanıcıya sunucuyu tespit etme yeteneği sağlayan TLS kullanılarak şifrelenir. Secure Socket Layer'ın (SSL) yerini aldığı için, kullanıcı ile sunucu arasında güvenli bir iletişim şeklidir. HTTPS, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) ile iyi çalıştığından, RESTful web hizmetleri oluştururken kullanışlıdır. Burada, REST'in kullandığı protokolün yönlerine girdiğine dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, güvenlik korumaları REST'in protokolüne dayanır.

POST yöntemlerinde gönderilebilecek maksimum yük boyutu nedir?

Post yönteminde taşınabilecek yükün büyüklüğü teorik olarak sınırsızdır. Ancak, daha büyük yüklerin daha fazla bant genişliği tüketeceğini ve sunucunun yanıt verme hızını etkileyerek işlenmesinin daha uzun süreceğini unutmamak önemlidir.

JAX-RS API'sinde bulunan temel açıklamaları listeleyin

Yol - bu, REST kaynağının göreli Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) yolunu ayrıntılandırır.

GET - istek yöntemi için bu tanımlayıcı, HTTP GET'e karşılık gelir. GET sorgularını işlerler.

POST - istek yöntemi için bu tanımlayıcı, HTTP POST'a karşılık gelir. POST sorgularıyla ilgilenirler.

PUT - istek yöntemi için bu tanımlayıcı, HTTP PUT isteklerine karşılık gelir. PUT sorgulamalarıyla ilgilenirler.

DELETE - HTTP DELETE için kullanılan istek yönteminin tanımlayıcısı olarak tanımlanır. DELETE isteklerini yerine getirirler.

HEAD - istek yöntemi için bu tanımlayıcı, HTTP HEAD'e karşılık gelir. HEAD sorgularıyla ilgilenirler.

PathParam - geliştiriciler, kaynak sınıfları/yöntemleri için URI'lerden parametreleri çıkarmak için bu Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı (URI) yol parametresini kullanabilir.

QueryParam - kaynak sınıfı/yöntemleri, geliştirici tarafından bu Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı (URI) sorgu parametresi kullanılarak Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı'dan (URI) çıkarılan bu sorguları kullanabilir.

Üretir - oluşturulan ve kullanıcıya yanıt olarak gönderilen MIME kaynak sunumları burada belirtilir.

Tüketimler - bu, sunucunun kullanıcıdan geri alırken kabul edeceği veya kullanacağı MIME kaynak sunumlarının ayrıntılarını verir.

İlkbaharda RestTemplate tanımlayın

RESTful hizmetlerine kullanıcı erişimi için birincil sınıf, RestTemplate olarak adlandırılır. REST kısıtlamaları kullanılarak sunucu ile iletişim kurulur. Bu, JdbcTemplate ve HibernateTemplate gibi Spring tarafından sunulan farklı şablon bölümleriyle karşılaştırılabilir. RestTemplate, yöntemlere (Uniform Resource Identifier ) URI şablonu, URI (Uniform Resource Identifier) yol parametreleri, istek/yanıt türleri, istek nesneleri vb. kullanarak iletişim kurma yeteneği verir. GET gibi HTTP Yöntemleri için üst düzey uygulama ayrıntıları sağlar. , POST, PUT, vb.

Spring 4.3'teki bu bölüm, @GetMapping, PutMapping, @PostMapping, vb. gibi sık kullanılan ek açıklamaları sunar. Bundan önce Spring, kullanılan yöntemleri belirtmek için @RequestMapping yorumunu sunar.

@RequestMapping'in kullanımı nedir?

İstekler, açıklama kullanılarak belirli işleyici yöntemleriyle eşleştirilir.

Dispatcher Servlet, Spring'de gelen tüm web uygulaması yönlendirmelerini yönetir. İstek işleyicilerini kullanarak, tüm denetleyiciler arasından hangisinin isteği aldığında işleme koyması gerektiğine karar verir. @Controller ek açıklamasına sahip tüm sınıflar, Dispatcher Servlet tarafından taranır.

Denetleyici yöntemleri ve sınıfları içinde tanımlanan @RequestMapping ek açıklamaları, istek yönlendirme işlemi için gereklidir.

Web API'sini geliştirmek veya test etmek için araçları veya API'yi listeleyin

Postman, Swagger vb. çeşitli araçlar yardımıyla RESTful web servisleri test edilebilir. Postman, uç noktalara istek gönderme, JSON veya XML'e dönüştürülebilen yanıtları görüntüleme ve yanıt başlıklarının yanı sıra başlıklar ve sorgu parametreleri gibi istek parametrelerini analiz etme yeteneği gibi birçok özelliğe sahiptir. Postman gibi, Swagger de uç noktaları belgeleme yeteneğinin yanı sıra bir dizi işlevsellik sunar. Ayrıca Jmeter gibi araçları kullanarak API'lerin performansını ve yükünü test edebiliriz.

Önbelleğe Alma nedir?

Bir sunucu yanıtı önbelleğe alındığında, aynı yanıtı yeniden oluşturmak yerine gerektiğinde yeni bir kopyanın kullanılabilmesi için kaydedilir. Bu teknik yalnızca sunucu üzerindeki yükü hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda performansını ve ölçeklenebilirliğini de artırır. Yanıt yalnızca istemci tarafından ve yalnızca kısa bir süre için önbelleğe alınabilir.

Önbelleğe alma prosedürünün bunları tanımlayabilmesi için kaynakların başlığı ve kısa bir açıklaması aşağıda verilmiştir:

Kaynağın oluşturulduğu tarih ve saat

Genellikle en son bilgileri tutan kaynak güncellemesinin tarihi ve saati

Önbellek kontrolü için başlık

Önbelleğe alınan kaynağın çalışmayı durduracağı tarih ve saat

Kaynağın ne zaman getirildiği için başlangıç noktasını belirleyen yaş

REST API öğrenmek için en iyi kaynaklar nelerdir?

Web siteleri ve mobil uygulamalar geliştirmek için REST API öğrenmek için birçok kaynak mevcuttur. İlk 5 aşağıda listelenmiştir:

RESTful Web Servisleri

API tüketimli bir uygulama geliştirmeye başlamak için Leonard Richardson'ın RESTful Web Services harikası adlı bu rehber kitabı bu konuda büyük bir zenginlik olacaktır. Özellikle yeni başlayan biriyseniz ve Temsili Durum Transferi (REST) web sitesi hizmetlerinin temellerini anlamak istiyorsanız. Kaynak, Temsili Durum Aktarımının (REST) nasıl çalıştığını ve web ile ilgili diğer birçok temel hizmeti örneklerle ortaya koydu. Herhangi bir programlama diline dayalı değildir, bu nedenle RESTful API'lerin anlaşılması herhangi bir programlama diline bağlı olmayacaktır.

REST API Eğitimi

REST API Eğitimi, kitap okuyan veya okuyan biri değilseniz Temsili Durum Transferini (REST) öğrenmek için harika bir çevrimiçi kaynaktır. Bu kaynak, tüm temel hususları kapsayan REST'i baştan sona öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu öğretici, Temsili Durum Aktarımının (REST) tanıtımıyla başlar, ardından HTTP ile ilgili stratejiler ve bilgi vb. ile ilgili örneklerin yolunu izleyecektir.

REST API Tasarım Kural Kitabı

Mark Masse kitabının yazarı, REST API kullanarak uygulama oluşturmaya yardımcı olan deneyimlerini ve stratejilerini aktardığından, bu aynı zamanda Temsili Durum Transferi (REST) rehberliği için harika bir kaynak kitaptır. Bu kaynakta, uygulama URI'lerini tasarlama uygulamalarını, HTTP üstbilgileri aracılığıyla meta verileri iletme yaklaşımlarını ve ne tür ortamların kullanılabileceğini tartıştı. Ayrıca, HTTP'nin gönderim yöntemlerini ve yanıt durum kodlarını tasarlamada inovasyonun nasıl dahil edileceği.

API Geliştirici Haftalık Bülteni

API geliştirici haftalık bülteni adında harika bir kaynak var; API tekniği, yapısı, genişlemesi ve web tabanlı uygulamalar ve mobil uygulamalar için mimariye yüksek oranda konsantre olduğu için RESTful API'yi öğrenmek için güncel bir kaynaktır. Bülten, geliştiriciler, proje yöneticileri ve mimarlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Emin olabilirsiniz

Bu, Java adlı bir programlama dilinde deneyimli kişiler için şanslı, açık kaynaklı bir REST test ortamıdır. Bu kaynak, RESTful API süreçlerini test etme ve doğrulama prosedürünü kolaylaştırır. REST-Assured ayrıca karmaşık reaksiyonları test etmek için standart kod oluşturma gerekliliğini ortadan kaldırır ve BDD sözdizimine yardımcı olur.

Kısaca

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen makale, REST API görüşme sorularını paylaşmaktadır. RESTful API bilgisi gerektiren benzer işlere başvuracak veya başvurmuş kişiler için tüm REST API mülakat sorularını kapsar. Bunlar, bir görüşmecinin iş görüşmesi sırasında size sorabileceği en yaygın sorulardır. Ayrıca, son bir görüşmeye oturmadan önce bahsedilen kaynaklara göz atın.

Ayrıca, web sitesi uygulamanızı veya mobil uygulamanızı oluşturmak istiyorsanız, AppMaster nihai seçiminiz olabilir. Kolay sürükle-a ile her türlü uygulamayı oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir platformdur .nd-drop yöntemleridir ve önceden kodlama deneyimi veya bilgisi gerektirmez. Bugün fırsatlara göz atın.