Verschillende ontwikkelingen, waaronder cloud computing en op microservices gebaseerde architectuur, werden mogelijk gemaakt door RESTful API's. Zij hebben online communicatie en computergebruik als eenvoudig afgeschilderd. Daarom moet elke ontwikkelaar begrijpen wat REST is, hoe het werkt, de voordelen ervan, en hoe hij veilige diensten kan creëren om met de tijd mee te gaan. Omdat ze kunnen helpen bij het creëren van oplossingen die schaalbaar en eenvoudig te onderhouden zijn, en hun producten in staat stellen de hele wereld te bereiken dankzij de kracht van het internet, geven veel bedrijven de voorkeur aan ontwikkelaars met verstand van REST.

Hoe bereid je je voor op de RESTful API-gerelateerde interviewvragen?

De meest voorkomende REST API interview vragen over RESTful web services tijdens REST API interviews, en vragen over de JAX-RS library en RESTful web services gebouwd met behulp van het Spring MVC framework, zijn vermeld in de sectie hieronder. Voordat je gaat zitten of een interview plant, is het van cruciaal belang om je voor te bereiden op alle genoemde REST API interview vragen.

Wat is REST?

REST, dat de Representational State Transfer beschrijft, is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van website-apps op basis van het HTTP-protocol. REST specificeert verschillende regels die website-gerelateerde bruikbaarheid moeten hechten om het te geloven. De suggesties zorgen voor gestandaardiseerde HTTP-methoden tussen de server en de gebruiker om inzendingen virtueel te verzenden.

Wat is een REST API?

De RESTful API zorgt voor veilige online informatie-uitwisseling tussen twee computersystemen. Om een verscheidenheid aan activiteiten te voltooien, wisselen de meeste zakelijke toepassingen gegevens uit met andere interne en externe programma's. Bijvoorbeeld wanneer uw interne boekhoudsysteem informatie over werknemers deelt met het externe banksysteem voor het genereren van loonstroken. Dat kan met REST API, omdat deze informatie individueel persoonlijk is, en REST API-softwarestandaarden veilig, efficiënt en betrouwbaar zijn.

RESTful API staat bekend als API die op de een of andere manier aan REST is gekoppeld. Alle gegevens worden beschouwd als bronnen in REST API en & bepaald door een precieze standaard constante eenheid genaamd (URI). De Twitter API creëert een tweet als een bron die de gebruiker kan openen en ophalen. Met behulp van de Twitter API kunnen gebruikers eenvoudig tweets publiceren.

Wat zijn de principes van REST?

Client-server staat een reeks antwoorden toe die worden gebruikt om te verzenden tussen de consument en de server. Beide kunnen antwoorden van elkaar verzenden en aanvaarden. Door deze duidelijke visie op de client-server methode kunnen beide krachten zonder hulp van elkaar opereren.

Gelaagd systeem

Tussen de client en de API-server bevinden zich lagen servers. Deze verschillende servers voeren verschillende taken uit, zoals het detecteren van spam en het verbeteren van de prestaties. De berichten tussen de client en de application programming interface (API) server worden niet beïnvloed door het toevoegen of verwijderen van lagen, omdat REST (representational state) gebruik maakt van een modulaire architectuur.

Uniforme interface

De client en de server moeten altijd het identieke protocol gebruiken voor alle communicatie. Dit protocol is HTTP REST. Omdat elke toepassing dezelfde taal gebruikt om gegevens op te vragen en te verstrekken, vergemakkelijkt een uniforme interface integraties.

Staatloze

Bij stateless communicatie houdt de server geen gegevens bij over de reeds verzonden antwoorden. Elk antwoord bevat de volledige input die nodig is om de transactie af te ronden. Het verbetert de interpretatie door de serverbelasting en het geheugengebruik te verminderen. Het neemt ook de kans weg dat een verzoek mislukt vanwege onvolledige informatie.

Cacheerbare

Cliënten kunnen alle bronnen cachen om de prestaties te verhogen door antwoorden van servers te gebruiken die aangeven of een bron al dan niet cachbaar is. REST bevat ook de volgende optionele voorwaarde.

Code-op-aanvraag

Het antwoord van een API kan uitvoerbare code bevatten die gebruikers kunnen uitvoeren. De client-toepassing kan de code dus op zijn eigen back-end uitvoeren.

Wat is het verschil tussen AJAX en REST?

Het verschil tussen AJAX en REST is:

AJAX REST Bij Ajax worden XMLHttpRequest-objecten gebruikt voor het versturen van verzoeken naar de server. De code van JavaScript geeft echter de antwoorden om de huidige pagina dynamisch te veranderen. Het gebruik van bronnen is belangrijk voor de URI-structuur en het request/response-patroon. dat door REST wordt gebruikt. Ajax is een groep technologieën waarmee de gebruikersinterface dynamisch kan worden bijgewerkt zonder dat de pagina opnieuw moet worden geladen. Gebruikers kunnen gegevens of informatie opvragen bij servers met behulp van de REST-softwarearchitectuurstijl. Ajax elimineert asynchrone communicatie tussen de server en de gebruiker. REST vereist communicatie tussen de server en de gebruiker.

Hoe werkt de Microservice-architectuur?

Een architectuurmethode voor de ontwikkeling van cloud-toepassingen heet microservices. Elke toepassing is samengesteld uit een aantal diensten, die elk in een afzonderlijk proces worden uitgevoerd en via API's met de andere communiceren. Een methode om toepassingen te creëren die bekend staat als een "microservices-architectuur" is in de loop der tijd een best practice geworden. De componenten van de microservice-architectuur zijn gebaseerd op de behoeften van het bedrijf.

Klanten

Verzoeken worden verzonden door talrijke gebruikers die verschillende apparaten gebruiken.

Aanbieders van identiteiten

Verifiëren de identiteit van gebruikers of klanten en verstrekken veiligheidstokens.

API-gateway

Verzoeken van klanten worden afgehandeld via API Gateway.

Statische inhoud

Al het materiaal van het systeem is vervat in statische inhoud.

Beheer

Bepaalt storingen en verdeelt diensten over de knooppunten.

Ontdekken van diensten

Een hulpmiddel om het communicatiepad tussen microservices te bepalen.

Content delivery network

Een gedistribueerd netwerk van proxyservers en bijbehorende datacentra.

Dienst op afstand

Informatie die is opgeslagen op een netwerk van IT-apparaten kan op afstand worden benaderd met behulp van een remote service.

Welke HTTP-methoden worden door REST ondersteund?

De door REST ondersteunde HTTP-methoden zijn:

GET - de meest gebruikte methode in websites en API's, GET ontvangt bronnen van de specifieke dataserver.

POST - via de POST-methode worden gegevens naar de API-server gestuurd om de bron bij te werken. Wanneer een server de gegevens ontvangt, slaat hij deze op in de HTTP-aanvraagbody.

PUT - hiermee worden gegevens naar de API gestuurd om de bronnen te creëren en bij te werken.

DELETE - zoals de naam al aangeeft, wordt deze methode gebruikt om de bronnen op specifieke URL's te verwijderen.

OPTIONS - de details van de ondersteunde technieken.

HEAD - de metadata over de request URL wordt geretourneerd. Laten we de situatie bekijken vanuit het gezichtspunt van een enkele record. Stel dat er een record was voor een werknemer met werknemersnummer 1. De volgende activiteiten zouden elk iets anders aangeven.

POST - aangezien we informatie ophalen voor werknemer 1, die al is aangemaakt, is dit niet van toepassing.

GET - dit zou worden gebruikt om de informatie van de werknemer op te halen via de RESTful web API, en het werknemersnummer zou 1 zijn.

PUT - via de RESTful web API zou PUT worden gebruikt om de informatie van de werknemer bij te werken met werknemersnummer 1.

DELETE - deze functie wordt gebruikt om de informatie van de werknemer met werknemersnummer 1 te verwijderen.

Wat is het verschil tussen PUT en POST?

Het verschil tussen PUT en Post is als volgt:

PUT - identificeert nauwkeurig en bijzonder een bestand of bron op een verstrekte (uniform resource identifier) URI. PUT wijzigt een bestaand bestand als het bestaat op die uniform resource identifier - URI. PUT vormt een bestand als er al een bestaat.Bovendien is PUT idempotent, wat betekent dat het geen invloed heeft op bestanden, hoe vaak het ook wordt gebruikt.

POST - het stuurt gegevens naar een afzonderlijke uniform resource identifier - URI en verwacht dat het bronbestand daar de vraag zal beheren. Op dat moment kan de webserver beslissen wat er met de gegevens kan worden gedaan in de context van het geselecteerde bestand. Bovendien is de POST-strategie niet idempotent, wat betekent dat als je het meer dan eens gebruikt, het opnieuw nieuwe bestanden zal genereren.

Wat is het verschil tussen Monolithische SOA, en Microservices Architectuur?

Monolithische apps hebben een zeer trage ontwikkelingssnelheid en bestaan uit onderling verbonden, ondeelbare eenheden. Kleinere, minimaal verbonden diensten vormen SOA, dat ook een beperkte ontwikkeling kent.

Microservices zijn ongelooflijk kleine, losjes verbonden, zelfstandige diensten met een snelle iteratieve ontwikkelingscyclus.

Wat is URI?

Een Uniform Resource Identifier wordt een URI genoemd. Een URI in REST is een string die de bron van een webserver aanduidt. Elke bron heeft een aparte URI die, wanneer gebruikt in een HTTP-verzoek, cliënten in staat stelt zich erop te richten en er acties op uit te voeren. Adressering is het proces waarbij verkeer naar een bron wordt geleid met behulp van zijn URI.

Het formaat van de URI is:

<protocol>://<service-naam>/<ResourceType>/<ResourceID>

Er zijn twee soorten URI

1. URL - de informatie over het ophalen van een bron van zijn locatie is beschikbaar in de Uniform Resource Locator.

URL's bevatten informatie over de netwerkhostnaam (sampleServer.com) en het pad naar de inhoud (/samplePage.html), en ze beginnen met een protocol (zoals FTP, HTTP, enz.). Het kan ook zoekcriteria hebben.

2. URN - door een naam te gebruiken die zowel onderscheidend als duurzaam is, identificeert een uniforme bronnaam de bron.

De locatie van de bron op het internet wordt niet noodzakelijk gespecificeerd door de URN. Ze dienen als model voor andere parsers bij het identificeren van bronnen.

Wanneer een URN een document identificeert, kan het snel worden omgezet in een URL met behulp van een "resolver", zodat het vervolgens kan worden gedownload.

Wat zijn de kenmerken van RESTful Web Services?

Deze kenmerken zijn aanwezig in elke RESTful web service:

Het Client-Server communicatiemodel is de basis van de dienst.

De dienst gebruikt het HTTP-protocol om gegevens/bronnen op te halen, queries uit te voeren en andere taken uit te voeren.

"Messaging" is de methode die wordt gebruikt om te communiceren tussen de client en de server.

De dienst heeft toegang tot bronnen via URI's.

Het houdt zich aan het statelessness-idee, waarbij het verzoek en het antwoord van de client niet afhankelijk zijn van anderen, en biedt dus volledige zekerheid dat de benodigde gegevens zullen worden verkregen.

Om serveroproepen voor dezelfde soort herhaalde verzoeken te beperken, maken deze diensten ook gebruik van het idee van caching.

Deze diensten kunnen ook het REST-architectuurpatroon implementeren met behulp van SOAP-diensten.

Wat zijn HTTP-statuscodes?

De standaardcodes die in HTTP-status worden gebruikt, komen overeen met de vastgestelde taakvoltooiingsstatus van de server. HTTP Status 404 geeft bijvoorbeeld aan dat de server de gevraagde bron niet heeft.

Laten we eens kijken naar de HTTP-statuscodes en hun betekenis begrijpen:

200 - OK, succes is evident.

201 - wanneer een POST- of PUT-verzoek met succes een bron maakt, is de responscode 201 - CREATED. Gebruik de locatieheader om de URL naar de nieuw aangemaakte bron terug te sturen.

304 - bij voorwaardelijke GET-verzoeken wordt de statuscode 304 NOT MODIFIED gebruikt om netwerkbandbreedte te besparen. Response bodies moeten leeg zijn. Data, locaties en andere informatie moeten in de headers staan.

400 - BAD REQUEST geeft aan dat ongeldige invoer, zoals ontbrekende gegevens of een validatiefout, is verstrekt.

401 - FORBIDDEN geeft aan dat de gebruiker geen toegang heeft tot de gebruikte methode, zoals het verwijderen van toegang zonder beheerdersrechten.

404 - ERROR geeft aan dat de gevraagde methode niet kan worden gevonden.

409 - CONFLICTEN Wanneer de methode wordt uitgevoerd, wijst dit op een conflict, zoals het invoegen van dubbele vermeldingen.

500 - INTERNAL SERVER ERROR code geeft aan dat de server een uitzondering gooide terwijl de methode werd uitgevoerd.

Kunt u mij de nadelen van RESTful web services vertellen?

De nadelen van RESTful web services zijn:

Sessies in RESTful web services kunnen niet onderhouden worden omdat de assistent vasthoudt aan het concept van statelessness.

Beveiligings- en beschermingsbeperkingen zijn niet essentieel voor REST. Sommige protocollen worden gebruikt voor veiligheidswaarborgen. Dit geeft een waarschuwing die kan worden gebruikt bij het bepalen van de te kiezen beschermings- en veiligheidsnormen, bijvoorbeeld - SSL/TLS-authenticaties.

Onderscheid tussen SOAP en REST?

Het verschil tussen SOAP en REST is:

SOAP REST Een protocol genaamd SOAP wordt gebruikt om webdiensten te implementeren. REST is een architectonisch ontwerppatroon om webdiensten te ontwikkelen De richtlijnen van SOAP zijn bedoeld om strikt te worden gevolgd. REST schetst criteria, maar die hoeven niet volledig te worden nageleefd. Aangezien de SOAP-client en -server dichter bij elkaar staan, is het vergelijkbaar met desktop-programma's met strikte contracten in dit opzicht De REST-client is beter aanpasbaar dan een browser en is onafhankelijk van het ontwerp van de server, zolang hij voldoet aan de noodzakelijke communicatiestandaarden Alleen XML-overdracht tussen de client en de server wordt ondersteund door SOAP REST biedt meerdere gegevenstypen, waaronder XML, JSON, MIME, tekst, enz. SOAP Reads kunnen niet in de cache worden opgeslagen REST Read-query's kunnen in de cache worden opgeslagen Service-interfaces worden door SOAP gebruikt om bronlogica bloot te leggen. De bronlogica wordt blootgelegd met REST door middel van URI's SOAP is langzamer REST is sneller Omdat SOAP een protocol is, stelt het zijn eigen beveiligingsprotocollen op. REST neemt alleen beveiligingsmaatregelen op basis van het implementatieprotocol Hoewel SOAP niet vaak wordt gekozen, wordt het gebruikt wanneer stateful data transport en grotere betrouwbaarheid vereist zijn. Tegenwoordig wordt REST vaak verkozen door ontwikkelaars omdat het meer schaalbaarheid en onderhoudbaarheid biedt.

Wat zijn de belangrijkste componenten van HTTP Response?

Het HTTP-antwoord heeft vier belangrijke componenten, namelijk

Response Status Code - dit geeft de statuscode van de server weer als antwoord op de resource-aanvraag. Voorbeeld: Een client-side fout wordt weergegeven door 400, terwijl een succesvol antwoord wordt weergegeven door 200.

HTTP-versie - de versie van het HTTP-protocol wordt aangegeven door de HTTP-versie.

Response Header - de metagegevens van het antwoordbericht staan in dit gedeelte. Gegevens kunnen worden gebruikt voor zaken als inhoudslengte, type, responsdatum, servertype, enz.

Response body - de bron of het bericht dat de server daadwerkelijk heeft teruggestuurd, staat in de response body.

Wat zijn de verschillen tussen WebSockets en REST?

Hieronder staan enkele verschillen tussen WebSockets en REST:

REST is gebaseerd op CRUD operaties, terwijl WebSocket een low-level protocol is gebaseerd op de concepten van socket en poort, die het fundamentele transportmechanisme zijn.

Terwijl REST-achtige toepassingen hun operaties moeten ontwerpen op basis van werkwoorden en HTTP, vereist WebSocket het gebruik van IP-adres en poortinformatie, die voor elke toepassing details op een lager niveau zijn. WebSocket is een stateful protocol, terwijl REST is gebouwd op een stateless protocol, wat betekent dat zowel de client als de server niet van elkaar op de hoogte hoeven te zijn.

In tegenstelling tot REST, dat gebaseerd is op HTTP, dat horizontaal kan schalen, kunnen WebSocket-verbindingen verticaal schalen op een enkele server. REST-gebaseerde communicatie is relatief duurder, maar WebSocket-communicatie is minder duur.

Kunnen we transportlaag beveiliging (TLS) implementeren in REST?

Dat kan, ja! De communicatie tussen client en server in REST wordt versleuteld met TLS, waardoor de gebruiker ook de server kan achterhalen. Aangezien het de Secure Socket Layer (SSL) vervangt, is het een vorm van veilige communicatie tussen de gebruiker en de server. Aangezien HTTPS goed functioneert met de Secure Socket Layer (SSL) & Transport Layer Security (TLS), is het nuttig bij het creëren van RESTful web services. Hier is het belangrijk op te merken dat de REST in de aspecten komt van het protocol dat het gebruikt. Daarom vertrouwen de veiligheidsbeschermingen op het protocol van REST.

Wat is de maximale grootte van de payload die in POST-methoden kan worden verzonden?

De omvang van de payload die in de post-methode kan worden overgebracht is theoretisch onbeperkt. Het is echter belangrijk te onthouden dat grotere payloads meer bandbreedte verbruiken en langer duren om te verwerken, waardoor de reactiesnelheid van de server wordt beïnvloed.

Lijst van de belangrijkste annotaties die aanwezig zijn in de JAX-RS API

Path - dit geeft het relatieve Uniform Resource Identifier (URI) pad van de REST resource aan.

GET - deze aanduiding voor de verzoekmethode komt overeen met HTTP GET. Zij behandelen GET-query's.

POST - deze aanduiding voor de verzoekmethode komt overeen met HTTP POST. Zij behandelen POST-opvragingen.

PUT - deze aanduiding voor de verzoekmethode komt overeen met HTTP PUT-verzoeken. Zij behandelen PUT-verzoeken.

DELETE - deze aanduiding voor de verzoekmethode komt overeen met HTTP DELETE-verzoeken. Zij behandelen de DELETE-verzoeken.

HEAD - deze aanduiding voor de verzoekmethode komt overeen met HTTP HEAD. Zij behandelen de HEAD-verzoeken.

PathParam - ontwikkelaars kunnen deze Uniform Resource Identifier (URI) path parameter gebruiken om parameters uit URI's te halen voor resource classes/methoden.

QueryParam - de bronklasse/methoden kunnen deze query's gebruiken die door de ontwikkelaar uit de Uniform Resource Identifier (URI) zijn gehaald met behulp van deze Uniform Resource Identifier (URI) queryparameter.

Produceert - hier worden de MIME resource-presentaties gespecificeerd die worden aangemaakt en als antwoord naar de gebruiker worden gestuurd.

Consumes - hier worden de MIME resource presentaties gespecificeerd die de server zal accepteren of gebruiken als hij ze terugkrijgt van de gebruiker.

RestTemplate definiëren in Spring

De primaire klasse voor gebruikerstoegang tot RESTful services heet RestTemplate. Met behulp van REST beperkingen wordt er gecommuniceerd met de server. Dit is vergelijkbaar met verschillende template secties die Spring aanbiedt, zoals JdbcTemplate en HibernateTemplate. De RestTemplate geeft de methoden de mogelijkheid om te communiceren met behulp van de (Uniform Resource Identifier ) URI template, URI (Uniform Resource Identifier) path params, request/response soorten, request objecten, etc. Het biedt uitvoeringsdetails op hoog niveau voor HTTP-methoden zoals GET, POST, PUT, enz.

Deze sectie van Spring 4.3 biedt vaak gebruikte annotaties zoals @GetMapping, PutMapping, @PostMapping, enz. Daarvoor biedt Spring de @RequestMapping interpretatie om de gebruikte methoden te specificeren.

Wat is het nut van @RequestMapping?

Verzoeken worden met behulp van de annotatie toegewezen aan bepaalde afhandelingsmethoden.

Dispatcher Servlet beheert alle inkomende routing van webtoepassingen in Spring. Door request handlers te gebruiken, beslist het welke controller van allemaal het verzoek moet afhandelen wanneer het wordt ontvangen. Alle klassen met de @Controller annotatie worden gescand door de Dispatcher Servlet.

De @RequestMapping annotaties, die worden gedefinieerd in de controller-methodes en -klassen, zijn essentieel voor het routingproces van de verzoeken.

Noem de hulpmiddelen of API's voor het ontwikkelen of testen van web-API's

Met behulp van verschillende tools zoals Postman, Swagger, enz. kunnen RESTful web services getest worden. Postman heeft vele functies, waaronder de mogelijkheid om verzoeken naar eindpunten te sturen, antwoorden weer te geven die in JSON of XML kunnen worden omgezet, en verzoekparameters zoals headers en queryparameters te analyseren, evenals responsheaders. Net als Postman biedt Swagger een aantal functionaliteiten en de mogelijkheid om eindpunten te documenteren. We kunnen ook de prestaties en belasting van API's testen met behulp van tools als Jmeter.

Wat is caching?

Wanneer een serverrespons wordt gecached, wordt deze opgeslagen zodat een verse kopie kan worden gebruikt wanneer dat nodig is, in plaats van dezelfde respons opnieuw te moeten genereren. Deze techniek ontlast niet alleen de server, maar verbetert ook zijn prestaties en schaalbaarheid. Het antwoord kan alleen door de client worden gecached en slechts voor korte tijd.

De header van de resources en een beknopte beschrijving zijn hieronder opgenomen, zodat de cachingprocedure ze kan identificeren:

Datum en tijd waarop de bron is aangemaakt

Datum en tijd van de update van de bron, die meestal de meest recente informatie bevat

Header voor cache-control

Datum en tijd waarop de bron in de cache stopt met werken

De leeftijd die bepaalt wanneer de bron is opgehaald

Wat zijn de beste bronnen om REST API te leren?

Er zijn veel beschikbare bronnen om REST API te leren voor het ontwikkelen van websites en mobiele applicaties. De top 5 staat hieronder:

RESTful Web Services

Om te beginnen met de ontwikkeling van een applicatie met API consumptie, zal deze handleiding genaamd RESTful Web Services wonder door Leonard Richardson een grote aanwinst zijn in dit opzicht. Vooral als u een beginner bent en de grondbeginselen van Representational State Transfer (REST) webservices wilt begrijpen. De bron onthult hoe Representational State Transfer (REST) functioneert en meerdere andere essentiële web-gerelateerde diensten met voorbeelden. Het is niet gebaseerd op één programmeertaal, dus het begrip van RESTful API's is niet gebonden aan een programmeertaal.

REST API-handleiding

REST API Tutorial is een geweldige online bron om de Representational State Transfer (REST) te leren als je geen boeken- of leesfanaat bent. Deze bron helpt je om REST van begin tot eind te leren, waarbij alle basisaspecten aan bod komen. Deze tutorial begint met de introductie van Representational State Transfer (REST), waarna het pad wordt gevolgd van voorbeelden met betrekking tot HTTP-gerelateerde strategieën en kennis, enzovoort.

REST API ontwerpregelboek

Dit is ook een geweldig resource boek voor Representational State Transfer (REST) begeleiding, omdat de auteur van het boek Mark Masse zijn ervaringen en strategieën doorgeeft die hij heeft genomen die hielpen bij het bouwen van zijn applicatie met behulp van REST API. In deze bron bespreekt hij praktijken voor het bedenken van de applicatie URI's, benaderingen voor het verzenden van metadata via HTTP headers, en welke soorten media kunnen worden gebruikt. Verder hoe innovatie te betrekken bij het ontwerpen van HTTP's submission methods en response status codes.

Wekelijkse nieuwsbrief voor API-ontwikkelaars

Er is een geweldige bron genaamd de API developer weekly newsletter; het is een actuele bron voor het leren van RESTful API omdat het sterk geconcentreerd is op API techniek, structuur, uitbreiding en architectuur voor web-based applicaties en mobiele apps. De nieuwsbrief is speciaal ontworpen voor ontwikkelaars, projectmanagers en architecten.

REST-Assured

Dit is een gelukkig, open-source REST testmedium voor mensen die ervaring hebben met één programmeertaal genaamd Java. Dit middel vergemakkelijkt de procedure van het testen en valideren van RESTful API processen. REST-Assured elimineert ook de noodzaak om boilerplate-code te maken voor het testen van complexe reacties en helpt BDD-syntaxis.

In een notendop

Ter afsluiting deelt bovenstaand artikel de REST API interview vragen. Het behandelt alle REST API interviewvragen voor mensen die gaan solliciteren of gesolliciteerd hebben voor soortgelijke banen die RESTful API kennis vereisen. Dit zijn de meest voorkomende vragen die een interviewer je kan stellen tijdens het sollicitatiegesprek. Bekijk ook de genoemde bronnen voordat je voor een eindgesprek gaat zitten.

Verder, als u uw website-applicatie of mobiele app wilt bouwen, kan AppMaster uw ultieme keuze zijn. Het is een no-code platform waarmee je allerlei applicaties kunt bouwen met eenvoudige drag-and-drop methoden en geen eerdere coderingservaring of -kennis nodig hebt. Bekijk de aanbiedingen vandaag nog.