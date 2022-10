Vários desenvolvimentos, incluindo computação em nuvem e arquitetura baseada em microsserviços, foram possibilitados por APIs RESTful. Eles retrataram a comunicação e a computação online como sendo simples. Portanto, qualquer desenvolvedor deve entender o que é REST , como funciona, seus benefícios e como criar serviços seguros para acompanhar os tempos. Como eles podem ajudá-los a criar soluções escaláveis, simples de manter e permitir que seus produtos alcancem o mundo inteiro graças ao poder da Internet, muitas empresas preferem desenvolvedores com conhecimento de REST.

Como se preparar para as perguntas da entrevista relacionadas à API RESTful?

As perguntas mais frequentes da entrevista da API REST sobre os serviços da Web RESTful durante as entrevistas da API REST e as perguntas sobre a biblioteca JAX-RS e os serviços da Web RESTful criados usando a estrutura Spring MVC são mencionadas na seção abaixo. Antes de sentar ou agendar uma entrevista, é crucial preparar-se para todas as perguntas da entrevista da API REST mencionadas.

O que é RESTO?

REST, descrevendo a Representational State Transfer, é responsável por desenvolver aplicativos de sites estabelecidos no protocolo HTTP. REST especifica várias regras que a utilidade relacionada ao site deve anexar para acreditar nele. As sugestões garantem métodos HTTP padronizados entre servidor e usuário para transmissão virtual de envios.

O que é uma API REST?

A API RESTful torna segura a troca de informações online entre dois sistemas de computador. Para completar uma variedade de atividades, a maioria dos aplicativos de negócios trocam dados com outros programas internos e externos. Por exemplo, quando seu sistema interno de contas compartilha informações de funcionários com o sistema bancário externo para gerar recibos de pagamento. Isso pode ser feito com a API REST, pois essas informações são pessoais e os padrões de software da API REST são seguros, eficientes e confiáveis.

A API RESTful é conhecida como API que está vinculada ao REST de alguma forma. Todos os dados são considerados recursos na API REST e são determinados por uma unidade constante padrão precisa chamada (URI). A API do Twitter cria um tweet como um recurso que o usuário pode acessar e recuperar. Usando a API do Twitter, os usuários podem publicar tweets facilmente.

Quais são os princípios do REST?

Cliente-servidor permite uma sequência de respostas que são utilizadas para transmitir entre o consumidor e o servidor. Ambos podem enviar e aceitar respostas um do outro. Essa visão clara do método cliente-servidor permitirá que ambas as forças operem sem assistência uma da outra.

Sistema em camadas

Entre o cliente e o servidor de API, as camadas são servidores. Esses diferentes servidores executam várias tarefas, como detectar spam e melhorar o desempenho. As mensagens enviadas entre o cliente e o servidor da interface de programação de aplicativos (API) não são afetadas pela adição ou remoção de camadas porque o REST (estado de representação) usa arquitetura modular.

Interface uniforme

O cliente e o servidor devem sempre usar o mesmo protocolo para todas as comunicações. Este protocolo é HTTP REST. Como todos os aplicativos usam a mesma linguagem para solicitar e fornecer dados, uma interface uniforme facilita as integrações.

Sem estado

Na comunicação sem estado, o servidor não mantém registros das respostas que já foram enviadas. Cada resposta possui a entrada completa necessária para concluir as negociações. Melhora a interpretação ao diminuir a carga do servidor e o uso de memória. Também retira a chance de que uma solicitação possa falhar devido a informações incompletas.

Armazenável em cache

Os clientes podem armazenar em cache quaisquer recursos para aumentar o desempenho usando respostas de servidores que indicam se um recurso pode ou não ser armazenado em cache. REST também contém a seguinte condição opcional.

Código sob demanda

A resposta de uma API pode conter código executável que os usuários podem executar. Assim, o aplicativo cliente pode executar o código em seu próprio back-end.

Qual é a diferença entre AJAX e REST?

A diferença entre AJAX e REST é:

AJAX DESCANSO Os objetos XMLHttpRequest são usados em Ajax para enviar solicitações ao servidor. No entanto, o código do JavaScript fornece as respostas para alterar dinamicamente a página atual. A utilização de recursos é importante para a estrutura de URI e padrão de solicitação/resposta. usado pelo REST. Ajax é um grupo de tecnologias que permite a atualização dinâmica da interface do usuário sem que a página seja recarregada. Os usuários podem solicitar dados ou informações de servidores usando o estilo de arquitetura de software REST. Ajax elimina a comunicação assíncrona entre o servidor e o usuário. REST exige comunicação entre o servidor e o usuário.

Como funciona a Arquitetura de Microsserviços?

Um método de arquitetura para desenvolver aplicativos em nuvem é chamado de microsserviços. Cada aplicação é composta por uma série de serviços, cada um dos quais é executado em um processo separado e interage com os demais por meio de APIs. Um método de criação de aplicativos conhecido como "arquitetura de microsserviços" tornou-se uma prática recomendada ao longo do tempo. Os componentes da arquitetura de microsserviços são baseados nas necessidades do negócio.

Clientes

As solicitações são enviadas por vários usuários usando vários dispositivos.

Provedores de identidade

Verifique as identidades de usuários ou clientes e forneça tokens de segurança.

Gateway de API

As solicitações do cliente são tratadas por meio do API Gateway.

Conteúdo estático

Todo o material do sistema está contido em conteúdo estático.

Gestão

Determina falhas e equilibra serviços entre nós.

Descoberta de serviço

Uma ferramenta para determinar o caminho de comunicação entre microsserviços.

Rede de entrega de conteúdo

Uma rede distribuída de servidores proxy e data centers associados.

Serviço remoto

As informações armazenadas em uma rede de dispositivos de TI podem ser acessadas remotamente com a ajuda de um serviço remoto.

Quais são os métodos HTTP suportados pelo REST?

Os métodos REST HTTP suportados são:

GET - o método mais utilizado em sites e APIs, GET recebe recursos do servidor de dados específico.

POST - através do método POST, os dados são enviados ao servidor da API para atualizar o recurso. Quando um servidor recebe os dados, ele os armazena no corpo da solicitação HTTP.

PUT - envia dados para a API para criar e atualizar os recursos.

DELETE - como o nome sugere, este método é usado para excluir os recursos em URLs específicos.

OPÇÕES - detalha as técnicas suportadas.

HEAD - os metadados sobre a URL da solicitação são retornados. Vamos examinar a situação do ponto de vista de um único registro. Digamos que haja um registro para um trabalhador com o funcionário número 1. Cada uma das atividades a seguir indicaria algo diferente.

POST - como estamos recuperando informações do funcionário 1, que já foi criado, isso não é aplicável.

GET - isso seria usado para recuperar as informações do funcionário por meio da API da Web RESTful, e o número do funcionário seria 1.

PUT - usando a API da web RESTful, PUT seria usado para atualizar as informações do funcionário para refletir o funcionário nº 1.

DELETE - esta função é usada para remover as informações do funcionário com o funcionário número 1.

Qual é a diferença entre PUT e POST?

A diferença entre PUT e Post é a seguinte:

PUT - identifica precisamente e particularmente um arquivo ou recurso em um URI fornecido (identificador uniforme de recurso). PUT altera um arquivo existente se ele existir nesse identificador de recurso uniforme - URI. PUT forma um arquivo se já existir um. Além disso, PUT é idempotente, sugerindo que não afeta os arquivos ainda com a frequência com que é usado.

POST - envia dados para um identificador de recurso uniforme distinto - URI e espera que o arquivo de recurso ali gerencie a demanda. Neste momento, o servidor do site pode decidir o que pode ser feito com os dados no contexto do arquivo selecionado. Além disso, a estratégia POST não é idempotente, o que significa que, se você a utilizar mais de uma vez, ela continuará gerando novos arquivos.

Qual é a diferença entre SOA Monolítica e Arquitetura de Microsserviços?

Aplicativos monolíticos têm uma taxa de desenvolvimento muito lenta e são compostos de unidades interconectadas e indivisíveis. Serviços menores e minimamente conectados compõem SOA, que também tem desenvolvimento limitado.

Os microsserviços são serviços autônomos incrivelmente pequenos, conectados e com um ciclo de desenvolvimento iterativo rápido.

O que é URI?

Um identificador de recurso uniforme é chamado de URI. Um URI em REST é uma string que designa um recurso do servidor web. Cada recurso possui um URI distinto que, quando usado em uma solicitação HTTP, permite que os clientes o direcionem e executem ações nele. Endereçamento é o processo de direcionar o tráfego para um recurso usando seu URI.

O formato do URI é:

<protocol>://<service-name>/<ResourceType>/<ResourceID>

Existem dois tipos de URI

1. URL - as informações sobre como recuperar um recurso de sua localização estão disponíveis no Uniform Resource Locator.

Os URLs contêm informações sobre o nome do host da rede (sampleServer.com) e o caminho para o conteúdo (/samplePage.html) e começam com um protocolo (como FTP, HTTP etc.). Também pode ter critérios de pesquisa.

2. URN - usando um nome distinto e durável, um nome de recurso uniforme identifica o recurso.

A localização do recurso na Internet não é necessariamente especificada pelo URN. Eles servem como modelos para outros analisadores empregarem ao identificar recursos.

Sempre que um URN identifica um documento, ele pode ser rapidamente convertido em um URL usando o "resolver" para que possa ser baixado.

Quais são os recursos dos Web Services RESTful?

Esses recursos estão presentes em todo serviço web RESTful:

O modelo de comunicação Cliente-Servidor é a base do serviço.

O serviço utiliza o protocolo HTTP para buscar dados/recursos, executar consultas e realizar outras tarefas.

"Messaging" é o método usado para comunicação entre o cliente e o servidor.

O serviço pode acessar recursos usando URIs.

Adere à ideia de apatridia, em que a solicitação e a resposta do cliente não dependem de terceiros, oferecendo total certeza de que os dados necessários serão obtidos.

Para reduzir as chamadas do servidor para o mesmo tipo de solicitações repetitivas, esses serviços também empregam a ideia de armazenamento em cache.

Esses serviços também podem implementar o padrão de arquitetura REST usando serviços SOAP.

O que são códigos de status HTTP?

Os códigos padrão usados no status HTTP correspondem aos status de conclusão de tarefa do servidor estabelecidos. Por exemplo, HTTP Status 404 indica que o servidor não possui o recurso solicitado.

Vejamos os códigos de status HTTP e entendamos seu significado:

200 - OK, o sucesso é evidente.

201 - quando uma solicitação POST ou PUT cria um recurso com sucesso, o código de resposta é 201 - CREATED. Usando o cabeçalho de localização, retorne a URL para o recurso recém-gerado.

304 - no caso de solicitações GET condicionais, o código de status 304 NOT MODIFIED é utilizado para economizar largura de banda da rede. Os corpos de resposta devem ser anulados. Datas, locais e outras informações devem estar nos cabeçalhos.

400 - BAD REQUEST indica que uma entrada inválida, como dados ausentes ou um erro de validação, foi fornecida.

401 - FORBIDDEN indica que o usuário não tem acesso ao método que está sendo utilizado, como deletar acesso sem direitos de administrador.

404 - ERRO indica que o método solicitado não pode ser encontrado.

409 - CONFLITOS Quando o método é executado, indica um problema conflitante, como inserir entradas duplicadas.

500 - O código de ERRO DO SERVIDOR INTERNO indica que o servidor lançou uma exceção enquanto o método estava sendo executado.

Você pode me dizer as desvantagens dos serviços web RESTful?

As desvantagens dos serviços web RESTful são:

Sessões em serviços da web RESTful não podem ser mantidas, pois o assistente segue o conceito de stateless.

Restrições de segurança e proteção não são essenciais para REST. Alguns protocolos são utilizados para salvaguardas de segurança. Fazer isso fornecerá um aviso que pode ser empregado ao determinar quais padrões de proteção e segurança escolher, por exemplo - autenticações SSL/TLS.

Diferenciar entre SOAP e REST?

A diferença entre SOAP e REST é:

SABÃO DESCANSO Um protocolo chamado SOAP é usado para implementar serviços web REST é um padrão de design arquitetural para desenvolver serviços web As diretrizes fornecidas pelo SOAP devem ser rigorosamente seguidas REST descreve critérios, no entanto, eles não precisam ser totalmente cumpridos Como o cliente e o servidor SOAP estão mais intimamente relacionados, é comparável a programas de desktop com contratos rigorosos a esse respeito O cliente REST é mais adaptável que um navegador e é independente do design do servidor, desde que atenda aos padrões de comunicação necessários Somente a transferência XML entre o cliente e o servidor é suportada pelo SOAP Vários tipos de dados, incluindo XML, JSON, MIME, Texto, etc., são fornecidos pelo REST Leituras SOAP não podem ser armazenadas em cache As consultas de leitura REST podem ser armazenadas em cache As interfaces de serviço são usadas pelo SOAP para expor a lógica do recurso A lógica do recurso é exposta usando REST usando URI SOAP é mais lento REST é mais rápido Sendo um protocolo, o SOAP estabelece seus próprios protocolos de segurança REST toma apenas precauções de segurança com base no protocolo de implementação Embora o SOAP não seja frequentemente escolhido, ele é utilizado quando o transporte de dados com estado e maior confiabilidade são necessários Atualmente, o REST é frequentemente preferido pelos desenvolvedores, pois oferece mais escalabilidade e capacidade de manutenção

O que constitui os principais componentes da resposta HTTP?

A resposta HTTP tem quatro componentes principais que estão a seguir:

Código de status de resposta - exibe o código de status do servidor em resposta à solicitação de recurso. Exemplo: Um erro do lado do cliente é representado por 400, enquanto uma resposta bem-sucedida é representada por 200.

Versão HTTP - a versão do protocolo HTTP é indicada pela versão HTTP.

Cabeçalho de Resposta - os metadados da mensagem de resposta estão contidos nesta seção. Os dados podem ser usados para fornecer coisas como tamanho do conteúdo, tipo, data de resposta, tipo de servidor, etc.

Corpo da resposta - o recurso ou a mensagem que o servidor realmente retornou está contido no corpo da resposta.

Quais são as diferenças entre WebSockets e REST?

Aqui estão algumas diferenças entre WebSockets e REST mencionados abaixo:

REST é baseado em operações CRUD, enquanto WebSocket é um protocolo de baixo nível baseado nos conceitos de soquete e porta, que são o mecanismo de transporte fundamental.

Enquanto os aplicativos RESTful devem projetar suas operações com base em verbos e HTTP, o WebSocket exige o uso de endereço IP e informações de porta, que são detalhes de nível inferior para qualquer aplicativo. O WebSocket é um protocolo com estado, enquanto o REST é construído em um protocolo sem estado, o que significa que nem o cliente nem o servidor precisam estar cientes um do outro.

Ao contrário do REST, que é baseado em HTTP, que pode ser dimensionado horizontalmente, as conexões WebSocket podem ser dimensionadas verticalmente em um único servidor. A comunicação baseada em REST é comparativamente mais cara, mas a comunicação WebSocket é menos cara.

Podemos implementar a segurança da camada de transporte (TLS) em REST?

Podemos sim! A comunicação do cliente-servidor em REST é criptografada usando TLS, que também fornece ao usuário a capacidade de verificar o servidor. Por substituir o Secure Socket Layer (SSL), é uma forma de comunicação segura entre o usuário e o servidor. Como o HTTPS funciona bem com o Secure Socket Layer (SSL) e o Transport Layer Security (TLS), é útil ao criar serviços Web RESTful. Aqui, é importante notar que o REST entra nos aspectos do protocolo que ele usa. Portanto, as proteções de segurança dependem do protocolo REST.

Qual é o tamanho máximo da carga útil que pode ser enviada em métodos POST?

A magnitude da carga útil que pode ser transportada no método post é teoricamente irrestrita. No entanto, é importante lembrar que cargas maiores consumirão mais largura de banda e levarão mais tempo para serem processadas, afetando a capacidade de resposta do servidor.

Liste as anotações principais que estão presentes na API JAX-RS

Caminho - detalha o caminho relativo do URI (Uniform Resource Identifier) do recurso REST.

GET - este designador para o método de solicitação corresponde a HTTP GET. Eles lidam com consultas GET.

POST - este designador para o método de solicitação corresponde a HTTP POST. Eles lidam com consultas POST.

PUT - este designador para o método de solicitação corresponde a solicitações HTTP PUT. Eles lidam com consultas PUT.

DELETE - é definido como o designador para o método de solicitação usado para HTTP DELETE. Eles lidam com as solicitações DELETE.

HEAD - este designador para o método de solicitação corresponde a HTTP HEAD. Eles lidam com consultas HEAD.

PathParam - os desenvolvedores podem usar esse parâmetro de caminho do URI (Uniform Resource Identifier) para extrair parâmetros de URIs para classes/métodos de recursos.

QueryParam - a classe/métodos de recursos podem usar essas consultas que foram extraídas do Uniform Resource Identifier (URI) pelo desenvolvedor usando este parâmetro de consulta do Uniform Resource Identifier (URI).

Produz - as apresentações de recursos MIME que são criadas e enviadas ao usuário como resposta são especificadas aqui.

Consumes - detalha as apresentações de recursos MIME que o servidor aceitará ou usará ao recebê-los de volta do usuário.

Definir RestTemplate no Spring

A classe primária para acesso do usuário aos serviços RESTful é chamada RestTemplate. Utilizando restrições REST, a comunicação com o servidor é feita. Isso é comparável a diferentes seções de template oferecidas pelo Spring, como JdbcTemplate e HibernateTemplate. O RestTemplate dá aos métodos a capacidade de se comunicar usando o modelo de URI (Uniform Resource Identifier ), parâmetros de caminho URI (Uniform Resource Identifier), tipos de solicitação/resposta, objetos de solicitação, etc. Ele fornece detalhes de implementação de alto nível para métodos HTTP como GET , POSTAR, COLOCAR, etc.

Esta seção do Spring 4.3 oferece anotações frequentemente usadas como @GetMapping, PutMapping, @PostMapping, etc. Antes disso, o Spring oferece a interpretação @RequestMapping para especificar os métodos que estão sendo utilizados.

Para que serve @RequestMapping?

As solicitações são mapeadas para métodos de manipulador específicos usando a anotação.

O Dispatcher Servlet gerencia todo o roteamento de aplicativos da Web de entrada no Spring. Ao usar manipuladores de solicitação, ele decide qual controlador entre todos deve tratar a solicitação quando a receber. Todas as classes com a anotação @Controller são escaneadas pelo Dispatcher Servlet.

As anotações @RequestMapping, que são definidas dentro dos métodos e classes do controlador, são essenciais para o processo de roteamento de requisições.

Liste as ferramentas ou API para desenvolver ou testar a API da web

Com a ajuda de várias ferramentas como Postman, Swagger, etc., os web services RESTful podem ser testados. O Postman tem muitos recursos, incluindo a capacidade de enviar solicitações para endpoints, exibir respostas que podem ser convertidas em JSON ou XML e analisar parâmetros de solicitação, como cabeçalhos e parâmetros de consulta, bem como cabeçalhos de resposta. Assim como o Postman, o Swagger oferece várias funcionalidades, bem como a capacidade de documentar endpoints . Também podemos testar o desempenho e a carga das APIs usando ferramentas como Jmeter.

O que é cache?

Quando uma resposta do servidor é armazenada em cache, ela é salva para que uma nova cópia possa ser utilizada sempre que necessário, em vez de ter que gerar a mesma resposta novamente. Essa técnica não apenas alivia a carga do servidor, mas também melhora seu desempenho e escalabilidade. A resposta só pode ser armazenada em cache pelo cliente e apenas por um curto período de tempo.

O cabeçalho dos recursos e uma descrição concisa estão incluídos abaixo para que o procedimento de armazenamento em cache possa identificá-los:

Data e hora em que o recurso foi criado

Data e hora da atualização do recurso, que normalmente mantém as informações mais recentes

Cabeçalho para controle de cache

Data e hora em que o recurso em cache deixará de funcionar

A idade que estabelece o ponto de partida para quando o recurso foi buscado

Quais são os melhores recursos para aprender a API REST?

Existem muitos recursos disponíveis para aprender a API REST para o desenvolvimento de sites e aplicativos móveis . Os 5 primeiros estão listados abaixo:

Serviços Web RESTful

Para iniciar o desenvolvimento de uma aplicação com consumo de API, este guia chamado RESTful Web Services wonder de Leonard Richardson será um grande trunfo nesse sentido. Especialmente se você é um iniciante e quer entender o básico dos serviços do site Representational State Transfer (REST). O recurso revelou como funciona o Representational State Transfer (REST) e vários outros serviços essenciais relacionados à web com exemplos. Não é baseado em nenhuma linguagem de programação, portanto, o entendimento das APIs RESTful não estará vinculado a nenhuma linguagem de programação.

Tutorial da API REST

O REST API Tutorial é um ótimo recurso online para aprender a Representational State Transfer (REST) se você não for um leitor de livros ou leitura. Este recurso irá ajudá-lo a aprender REST do início ao fim, cobrindo todos os aspectos básicos. Este tutorial começa com a introdução da Representational State Transfer (REST), depois seguirá o caminho de exemplos sobre estratégias e conhecimentos relacionados a HTTP e assim por diante.

Livro de regras de design da API REST

Este também é um ótimo livro de recursos para orientação Representational State Transfer (REST), pois o autor do livro Mark Masse transmite suas experiências e estratégias que ele adotou para ajudar na construção de seu aplicativo usando a API REST. Neste recurso, ele discutiu práticas para a criação de URIs de aplicativos, abordagens para transmissão de metadados por meio de cabeçalhos HTTP e quais tipos de mídia podem ser usados. Além disso, como envolver a inovação no projeto de métodos de submissão HTTP e códigos de status de resposta.

Boletim informativo semanal do desenvolvedor de API

Existe um recurso incrível chamado newsletter semanal do desenvolvedor de API; é um recurso atualizado para aprender API RESTful, pois é altamente concentrado na técnica, estrutura, expansão e arquitetura de API para aplicativos baseados na Web e aplicativos móveis. A newsletter é especialmente projetada para desenvolvedores, gerentes de projeto e arquitetos.

Tenha certeza

Este é um meio de teste REST feliz e de código aberto para pessoas experientes com uma linguagem de programação chamada Java. Este recurso facilita o procedimento de teste e validação dos processos da API RESTful. O REST-Assured também elimina a necessidade de criar código clichê para testar reações complexas e ajuda na sintaxe do BDD.

Em poucas palavras

Para ser conclusivo, o artigo mencionado acima compartilha as perguntas da entrevista da API REST. Abrange todas as perguntas da entrevista da API REST para pessoas que se candidatam ou se candidataram a empregos semelhantes que exigem conhecimento da API RESTful. Estas são as perguntas mais comuns que um entrevistador pode fazer durante a entrevista de emprego. Além disso, confira os recursos mencionados antes de se sentar para uma entrevista final.

Em poucas palavras

Para ser conclusivo, o artigo mencionado acima compartilha as perguntas da entrevista da API REST. Abrange todas as perguntas da entrevista da API REST para pessoas que se candidatam ou se candidataram a empregos semelhantes que exigem conhecimento da API RESTful. Estas são as perguntas mais comuns que um entrevistador pode fazer durante a entrevista de emprego. Além disso, confira os recursos mencionados antes de se sentar para uma entrevista final.