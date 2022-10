Varios desarrollos, incluida la computación en la nube y la arquitectura basada en microservicios, fueron posibles gracias a las API RESTful. Han retratado la comunicación y la informática en línea como simples. Por lo tanto, cualquier desarrollador debe comprender qué es REST , cómo funciona, sus beneficios y cómo crear servicios seguros para mantenerse al día. Dado que pueden ayudarlos a crear soluciones escalables, fáciles de mantener y permitir que sus productos lleguen a todo el mundo gracias al poder de Internet, muchas empresas prefieren desarrolladores con conocimientos de REST.

¿Cómo prepararse para las preguntas de la entrevista relacionadas con la API RESTful?

Las preguntas más frecuentes de la entrevista de la API REST con respecto a los servicios web RESTful durante las entrevistas de la API REST y las consultas sobre la biblioteca JAX-RS y los servicios web RESTful creados con el marco Spring MVC se mencionan en la sección a continuación. Antes de sentarse o programar una entrevista, es crucial prepararse para todas las preguntas de la entrevista de la API REST mencionadas.

¿Qué es REST?

REST, que describe la transferencia de estado representacional, es responsable de desarrollar aplicaciones de sitios web establecidas en el protocolo HTTP. REST especifica varias reglas que la utilidad relacionada con el sitio web debe adjuntar para creerlo. Las sugerencias aseguran métodos HTTP estandarizados entre el servidor y el usuario para transmitir envíos virtualmente.

¿Qué es una API REST?

La API RESTful hace que el intercambio de información en línea sea seguro entre dos sistemas informáticos. Para completar una variedad de actividades, la mayoría de las aplicaciones comerciales intercambian datos con otros programas internos y externos. Por ejemplo, cuando su sistema interno de cuentas comparte información de los empleados con el sistema bancario externo para generar nóminas. Se puede hacer con REST API, ya que esta información es personal e individual, y los estándares de software de REST API son seguros, eficientes y confiables.

La API RESTful se conoce como API que está vinculada a REST de alguna manera. Todos los datos se consideran recursos en la API REST y están determinados por una unidad constante estándar precisa llamada (URI). La API de Twitter crea un tweet como un recurso al que el usuario puede acceder y recuperar. Usando la API de Twitter, los usuarios pueden publicar tweets fácilmente.

¿Cuáles son los principios de REST?

Cliente-servidor permite una secuencia de respuestas que se utilizan para transmitir entre el consumidor y el servidor. Ambos pueden enviar y aceptar respuestas uno del otro. Esta visión clara del método cliente-servidor permitirá que ambas fuerzas operen sin ayuda una de la otra.

Sistema en capas

Entre el cliente y el servidor API, las capas son servidores. Estos diferentes servidores realizan varias tareas, como detectar spam y mejorar el rendimiento. Los mensajes enviados entre el cliente y el servidor de la interfaz de programación de aplicaciones (API) no se ven afectados por la adición o eliminación de capas porque REST (estado representativo) utiliza una arquitectura modular.

Interfaz uniforme

El cliente y el servidor deben utilizar siempre el mismo protocolo para todas las comunicaciones. Este protocolo es HTTP REST. Dado que todas las aplicaciones utilizan el mismo lenguaje para solicitar y proporcionar datos, una interfaz uniforme facilita las integraciones.

Apátrida

En la comunicación sin estado, el servidor no guarda ningún registro de las respuestas que ya se han enviado. Cada respuesta posee la entrada completa necesaria para concluir los tratos. Mejora la interpretación al disminuir la carga del servidor y el uso de la memoria. También elimina la posibilidad de que una solicitud falle debido a información incompleta.

almacenable en caché

Los clientes pueden almacenar en caché cualquier recurso para aumentar el rendimiento mediante el uso de respuestas de servidor de servidores que indican si un recurso se puede almacenar en caché o no. REST también contiene la siguiente condición opcional.

Código bajo demanda

La respuesta de una API puede contener código ejecutable que los usuarios pueden ejecutar. Por lo tanto, la aplicación cliente puede ejecutar el código en su propio back-end.

¿Cuál es la diferencia entre AJAX y REST?

La diferencia entre AJAX y REST es:

AJAX DESCANSAR Los objetos XMLHttpRequest se utilizan en Ajax para enviar solicitudes al servidor. Sin embargo, el código de JavaScript proporciona las respuestas para cambiar dinámicamente la página actual. La utilización de los recursos es importante para la estructura URI y el patrón de solicitud/respuesta. utilizado por REST. Ajax es un grupo de tecnologías que permite la actualización dinámica de la interfaz de usuario sin recargar la página. Los usuarios pueden solicitar datos o información de los servidores utilizando el estilo de arquitectura de software REST. Ajax elimina la comunicación asíncrona entre el servidor y el usuario. REST exige comunicación entre el servidor y el usuario.

¿Cómo funciona la arquitectura de microservicios?

Un método arquitectónico para desarrollar aplicaciones en la nube se denomina microservicios. Cada aplicación se compone de una serie de servicios, cada uno de los cuales se ejecuta en un proceso independiente e interactúa con los demás a través de las API. Un método de creación de aplicaciones conocido como "arquitectura de microservicios" se ha convertido en una práctica recomendada con el tiempo. Los componentes de la arquitectura de microservicios se basan en las necesidades del negocio.

Clientela

Las solicitudes son enviadas por numerosos usuarios que utilizan varios dispositivos.

Proveedores de identidad

Verifique las identidades de los usuarios o clientes y proporcione tokens de seguridad.

puerta de enlace API

Las solicitudes de los clientes se manejan a través de API Gateway.

Contenido estático

Todo el material del sistema está contenido en contenido estático.

administración

Determina las fallas y equilibra los servicios entre los nodos.

Descubrimiento de servicios

Una herramienta para determinar la ruta de comunicación entre microservicios.

Red de entrega de contenidos

Una red distribuida de servidores proxy y centros de datos asociados.

Servicio remoto

Se puede acceder de forma remota a la información almacenada en una red de dispositivos de TI con la ayuda de un servicio remoto.

¿Cuáles son los métodos HTTP compatibles con REST?

Los métodos compatibles con REST HTTP son:

GET: el método más utilizado en sitios web y API, GET recibe recursos del servidor de datos específico.

POST: a través del método POST, los datos se envían al servidor API para actualizar el recurso. Cuando un servidor recibe los datos, los almacena en el cuerpo de la solicitud HTTP.

PUT: envía datos a la API para crear y actualizar los recursos.

ELIMINAR: como sugiere el nombre, este método se utiliza para eliminar los recursos en direcciones URL específicas.

OPCIONES - detalla las técnicas soportadas.

HEAD: se devuelven los metadatos sobre la URL de la solicitud. Examinemos la situación desde el punto de vista de un solo registro. Digamos que hubo un registro para un trabajador con el número de empleado 1. Cada una de las siguientes actividades indicaría algo diferente.

POST: dado que estamos recuperando información para el empleado 1, que ya se ha creado, esto no es aplicable.

GET: esto se usaría para recuperar la información del empleado a través de la API web RESTful, y el número de empleado sería 1.

PUT: al usar la API web RESTful, PUT se usaría para actualizar la información del empleado para reflejar el Empleado No. 1.

ELIMINAR: esta función se utiliza para eliminar la información del empleado con el número de empleado 1.

¿Cuál es la diferencia entre PUT y POST?

La diferencia entre PUT y Post es la siguiente:

PUT: identifica de manera precisa y particular un archivo o recurso en un URI proporcionado (identificador uniforme de recursos). PUT altera un archivo existente si existe en ese identificador uniforme de recursos - URI. PUT forma un archivo si ya existe uno. Además, PUT es idempotente, lo que sugiere que no afecta a los archivos aún con qué frecuencia se usa.

POST: envía datos a un identificador de recurso uniforme distinto: URI y espera que el archivo de recursos gestione la demanda. En este momento, el servidor del sitio web puede decidir qué se puede hacer con los datos en el contexto del archivo seleccionado. Además, la estrategia POST no es idempotente, lo que significa que si la utiliza más de una vez, reanudará la generación de nuevos archivos.

¿Cuál es la diferencia entre SOA monolítico y arquitectura de microservicios?

Las aplicaciones monolíticas tienen un ritmo de desarrollo muy lento y están formadas por unidades interconectadas e indivisibles. Los servicios más pequeños y mínimamente conectados conforman SOA, que también tiene un desarrollo limitado.

Los microservicios son servicios independientes increíblemente pequeños, poco conectados, con un ciclo de desarrollo iterativo rápido.

¿Qué es URI?

Un identificador de recurso uniforme se denomina URI. Un URI en REST es una cadena que designa el recurso de un servidor web. Cada recurso tiene un URI distinto que, cuando se usa en una solicitud HTTP, permite a los clientes identificarlo y realizar acciones en él. El direccionamiento es el proceso de dirigir el tráfico a un recurso utilizando su URI.

El formato de URI es:

<protocolo>://<nombre-servicio>/<TipoRecurso>/<IDRecurso>

Hay dos tipos de URI

1. URL: la información sobre cómo recuperar un recurso de su ubicación está disponible en el Localizador Uniforme de Recursos.

Las direcciones URL contienen información sobre el nombre de host de la red (sampleServer.com) y la ruta al contenido (/samplePage.html), y comienzan con un protocolo (como FTP, HTTP, etc.). También puede tener criterios de búsqueda.

2. URN: mediante el uso de un nombre distintivo y duradero, un nombre de recurso uniforme identifica el recurso.

La URN no especifica necesariamente la ubicación del recurso en Internet. Sirven como modelos para que otros analizadores los empleen al identificar recursos.

Cada vez que un URN identifica un documento, se puede convertir rápidamente en una URL utilizando "resolver" para que luego se pueda descargar.

¿Cuáles son las características de los servicios web RESTful?

Estas características están presentes en todos los servicios web RESTful:

El modelo de comunicación Cliente-Servidor es la base del servicio.

El servicio utiliza el protocolo HTTP para obtener datos/recursos, ejecutar consultas y realizar otras tareas.

"Mensajería" es el método utilizado para comunicarse entre el cliente y el servidor.

El servicio puede acceder a los recursos mediante el uso de URI.

Se adhiere a la idea de la apatridia, en la que la solicitud y la respuesta del cliente no dependen de otros, por lo que ofrece total certeza de que se obtendrán los datos necesarios.

Para reducir las llamadas al servidor para el mismo tipo de solicitudes repetitivas, estos servicios también emplean la idea de almacenamiento en caché.

Estos servicios también pueden implementar el patrón arquitectónico REST mediante servicios SOAP.

¿Qué son los códigos de estado HTTP?

Los códigos estándar utilizados en el estado HTTP corresponden a los estados de finalización de tareas del servidor establecidos. Por ejemplo, el estado HTTP 404 indica que el servidor no tiene el recurso solicitado.

Veamos los códigos de estado HTTP y comprendamos su significado:

200 - OK, el éxito es evidente.

201: cuando una solicitud POST o PUT crea correctamente un recurso, el código de respuesta es 201: CREADO. Usando el encabezado de ubicación, devuelva la URL al recurso recién generado.

304: en el caso de solicitudes GET condicionales, el código de estado 304 NO MODIFICADO se utiliza para ahorrar ancho de banda de la red. Los cuerpos de respuesta deben ser nulos. Las fechas, ubicaciones y otra información deben estar en los encabezados.

400 - SOLICITUD INCORRECTA indica que se proporcionó una entrada no válida, como datos faltantes o un error de validación.

401 - PROHIBIDO indica que el usuario no tiene acceso al método que se está utilizando, como eliminar el acceso sin derechos de administrador.

404 - ERROR indica que no se encuentra el método solicitado.

409 - CONFLICTOS Cuando se ejecuta el método, indica un problema de conflicto, como la inserción de entradas duplicadas.

500 - Código de ERROR INTERNO DEL SERVIDOR indica que el servidor lanzó una excepción mientras se ejecutaba el método.

¿Puede decirme las desventajas de los servicios web RESTful?

Las desventajas de los servicios web RESTful son:

Las sesiones en los servicios web RESTful no se pueden mantener ya que el asistente se adhiere al concepto de apatridia.

Las restricciones de seguridad y protección no son esenciales para REST. Algunos protocolos se utilizan para salvaguardas de seguridad. Hacer eso proporcionará una advertencia que puede emplear al determinar qué estándares de protección y seguridad elegir, por ejemplo, autenticaciones SSL/TLS.

¿Diferenciar entre SOAP y REST?

La diferencia entre SOAP y REST es:

JABÓN DESCANSAR Se utiliza un protocolo llamado SOAP para implementar servicios web. REST es un patrón de diseño arquitectónico para desarrollar servicios web Las pautas proporcionadas por SOAP están destinadas a cumplirse estrictamente REST describe los criterios, sin embargo, no es necesario cumplirlos por completo Dado que el cliente y el servidor SOAP están más estrechamente relacionados, es comparable a los programas de escritorio con contratos estrictos en este sentido. El cliente REST es más adaptable que un navegador y es independiente del diseño del servidor siempre que cumpla con los estándares de comunicación necesarios SOAP solo admite la transferencia XML entre el cliente y el servidor REST proporciona varios tipos de datos, incluidos XML, JSON, MIME, texto, etc. Las lecturas SOAP no se pueden almacenar en caché REST Las consultas de lectura se pueden almacenar en caché Las interfaces de servicio son utilizadas por SOAP para exponer la lógica de recursos La lógica del recurso se expone usando REST usando URI SOAP es más lento DESCANSO es más rápido Al ser un protocolo, SOAP establece sus propios protocolos de seguridad REST solo toma precauciones de seguridad basadas en el protocolo de implementación Aunque SOAP no se elige con frecuencia, se utiliza cuando se requiere transporte de datos con estado y mayor confiabilidad. En estos días, los desarrolladores suelen preferir REST, ya que ofrece más escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

¿Qué constituye los componentes centrales de la respuesta HTTP?

La respuesta HTTP tiene cuatro componentes principales que son los siguientes:

Código de estado de respuesta: muestra el código de estado del servidor en respuesta a la solicitud de recursos. Ejemplo: un error del lado del cliente se representa con 400, mientras que una respuesta exitosa se representa con 200.

Versión HTTP: la versión del protocolo HTTP se indica mediante la versión HTTP.

Encabezado de respuesta: los metadatos del mensaje de respuesta se encuentran en esta sección. Los datos se pueden usar para proporcionar cosas como la longitud del contenido, el tipo, la fecha de respuesta, el tipo de servidor, etc.

Cuerpo de la respuesta: el recurso o mensaje que el servidor realmente devolvió está contenido en el cuerpo de la respuesta.

¿Cuáles son las diferencias entre WebSockets y REST?

Aquí hay algunas diferencias entre WebSockets y REST que se mencionan a continuación:

REST se basa en operaciones CRUD, mientras que WebSocket es un protocolo de bajo nivel basado en los conceptos de socket y puerto, que son el mecanismo de transporte fundamental.

Mientras que las aplicaciones RESTful deben diseñar sus operaciones en función de verbos y HTTP, WebSocket exige el uso de la dirección IP y la información del puerto, que son detalles de nivel inferior para cualquier aplicación. WebSocket es un protocolo con estado, mientras que REST se basa en un protocolo sin estado, lo que significa que ni el cliente ni el servidor necesitan conocerse entre sí.

A diferencia de REST, que se basa en HTTP, que puede escalar horizontalmente, las conexiones WebSocket pueden escalar verticalmente en un solo servidor. La comunicación basada en REST es comparativamente más costosa, pero la comunicación WebSocket es menos costosa.

¿Podemos implementar la seguridad de la capa de transporte (TLS) en REST?

¡Podemos, sí! La comunicación del cliente-servidor en REST se cifra mediante TLS, que también proporciona al usuario la capacidad de determinar el servidor. Dado que reemplaza a Secure Socket Layer (SSL), es una forma de comunicación segura entre el usuario y el servidor. Dado que HTTPS funciona bien con Secure Socket Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS), es útil al crear servicios web RESTful. Aquí, es importante tener en cuenta que el REST entra en los aspectos del protocolo que utiliza. Por lo tanto, las protecciones de seguridad se basan en el protocolo REST.

¿Cuál es el tamaño máximo de la carga útil que se puede enviar en los métodos POST?

En teoría, la magnitud de la carga útil que se puede transportar en el método posterior no está restringida. Sin embargo, es importante recordar que las cargas útiles más grandes consumirán más ancho de banda y tardarán más en procesarse, lo que afectará la capacidad de respuesta del servidor.

Enumere las anotaciones clave que están presentes en la API de JAX-RS

Ruta: detalla la ruta relativa del Identificador uniforme de recursos (URI) del recurso REST.

GET: este designador para el método de solicitud corresponde a HTTP GET. Manejan consultas GET.

POST: este designador para el método de solicitud corresponde a HTTP POST. Se ocupan de las consultas POST.

PUT: este designador para el método de solicitud corresponde a las solicitudes HTTP PUT. Se ocupan de las consultas PUT.

DELETE: se define como el designador del método de solicitud utilizado para HTTP DELETE. Manejan las solicitudes DELETE.

HEAD: este designador para el método de solicitud corresponde a HTTP HEAD. Se ocupan de consultas HEAD.

PathParam: los desarrolladores pueden usar este parámetro de ruta del identificador uniforme de recursos (URI) para extraer parámetros de URI para clases/métodos de recursos.

QueryParam: la clase o los métodos de recursos pueden usar estas consultas que el desarrollador extrajo del Identificador uniforme de recursos (URI) mediante este parámetro de consulta del Identificador uniforme de recursos (URI).

Produce: aquí se especifican las presentaciones de recursos MIME que se crean y se envían al usuario como respuesta.

Consumes: detalla las presentaciones de recursos MIME que el servidor aceptará o usará cuando las reciba del usuario.

Definir RestTemplate en Spring

La clase principal para el acceso de los usuarios a los servicios RESTful se llama RestTemplate. Utilizando restricciones REST, se realiza la comunicación con el servidor. Esto es comparable a las diferentes secciones de plantillas que ofrece Spring, como JdbcTemplate e HibernateTemplate. RestTemplate brinda a los métodos la capacidad de comunicarse utilizando la plantilla URI (Uniform Resource Identifier), parámetros de ruta URI (Uniform Resource Identifier), tipos de solicitud/respuesta, objetos de solicitud, etc. Proporciona detalles de implementación de alto nivel para métodos HTTP como GET , POST, PUT, etc.

Esta sección de Spring 4.3 ofrece anotaciones de uso frecuente como @GetMapping, PutMapping, @PostMapping, etc. Antes de eso, Spring ofrece la interpretación @RequestMapping para especificar los métodos que se utilizan.

¿Cuál es el uso de @RequestMapping?

Las solicitudes se asignan a métodos de controlador particulares utilizando la anotación.

Dispatcher Servlet administra todo el enrutamiento de aplicaciones web entrantes en Spring. Mediante el uso de controladores de solicitudes, decide qué controlador entre todos está destinado a manejar la solicitud cuando la recibe. Todas las clases con la anotación @Controller son escaneadas por Dispatcher Servlet.

Las anotaciones @RequestMapping, que se definen dentro de los métodos y clases del controlador, son esenciales para el proceso de enrutamiento de solicitudes.

Enumere las herramientas o la API para desarrollar o probar la API web

Con la ayuda de varias herramientas como Postman, Swagger, etc., se pueden probar los servicios web RESTful. Postman tiene muchas funciones, incluida la capacidad de enviar solicitudes a puntos finales, mostrar respuestas que se pueden convertir a JSON o XML y analizar parámetros de solicitud como encabezados y parámetros de consulta, así como encabezados de respuesta. Al igual que Postman, Swagger ofrece una serie de funcionalidades, así como la capacidad de documentar puntos finales . También podemos probar el rendimiento y la carga de las API utilizando herramientas como Jmeter.

¿Qué es el almacenamiento en caché?

Cuando una respuesta del servidor se almacena en caché, se guarda para que se pueda utilizar una copia nueva cuando sea necesario en lugar de tener que generar la misma respuesta nuevamente. Esta técnica no solo aligera la carga del servidor, sino que también mejora su rendimiento y escalabilidad. La respuesta solo puede ser almacenada en caché por el cliente y solo por un corto tiempo.

El encabezado de los recursos y una descripción concisa se incluyen a continuación para que el procedimiento de almacenamiento en caché pueda identificarlos:

Fecha y hora en que se creó el recurso

Fecha y hora de actualización de recursos, que normalmente conserva la información más reciente

Encabezado para control de caché

Fecha y hora en que el recurso almacenado en caché dejará de funcionar

La edad que establece el punto de partida para cuando se obtuvo el recurso

¿Cuáles son los mejores recursos para aprender la API REST?

Hay muchos recursos disponibles para aprender API REST para desarrollar sitios web y aplicaciones móviles . Los 5 primeros se enumeran a continuación:

Servicios web RESTful

Para comenzar el desarrollo de una aplicación con consumo de API, esta guía llamada RESTful Web Services wonder de Leonard Richardson será una gran ventaja en este sentido. Especialmente si es un principiante y desea comprender los conceptos básicos de los servicios del sitio web de transferencia de estado representacional (REST). El recurso reveló cómo funciona la transferencia de estado representacional (REST) y muchos otros servicios esenciales relacionados con la web con ejemplos. No se basa en ningún lenguaje de programación, por lo que la comprensión de las API RESTful no estará vinculada a ningún lenguaje de programación.

Tutorial de la API REST

REST API Tutorial es un excelente recurso en línea para aprender la transferencia de estado representacional (REST) si no es un libro o una persona que lee. Este recurso lo ayudará a aprender REST de principio a fin, cubriendo todos los aspectos básicos. Este tutorial comienza con la introducción de la transferencia de estado representacional (REST), luego seguirá la ruta de los ejemplos relacionados con las estrategias y el conocimiento relacionados con HTTP, y así sucesivamente.

Reglamento de diseño de la API REST

Este es también un gran libro de recursos para la guía de transferencia de estado representacional (REST), ya que el autor del libro, Mark Masse, transmite sus experiencias y estrategias que ha tomado que lo ayudaron con la creación de su aplicación utilizando la API REST. En este recurso, analizó las prácticas para diseñar los URI de la aplicación, los enfoques para transmitir metadatos a través de encabezados HTTP y qué tipos de medios se pueden usar. Además, cómo involucrar la innovación en el diseño de métodos de envío HTTP y códigos de estado de respuesta.

Boletín semanal para desarrolladores de API

Hay un recurso increíble llamado boletín semanal para desarrolladores de API; es un recurso actualizado para aprender API RESTful, ya que está muy concentrado en la técnica, estructura, expansión y arquitectura de API para aplicaciones móviles y aplicaciones basadas en la web. El boletín está especialmente diseñado para desarrolladores, gerentes de proyectos y arquitectos.

Está seguro

Este es un medio de prueba REST de código abierto afortunado para personas con experiencia en un lenguaje de programación llamado Java. Este recurso facilita el procedimiento de prueba y validación de procesos API RESTful. REST-Assured también erradica la necesidad de crear un código repetitivo para probar reacciones complejas y ayuda a la sintaxis de BDD.

En una palabra

Para ser concluyente, el artículo mencionado anteriormente comparte las preguntas de la entrevista de la API REST. Cubre todas las preguntas de la entrevista de API REST para personas que van a postularse o han postulado para trabajos similares que requieren conocimiento de API RESTful. Estas son las preguntas más comunes que un entrevistador puede hacerte durante la entrevista de trabajo. Además, consulte los recursos mencionados antes de sentarse para una entrevista final.

