Wiele zmian, w tym przetwarzanie w chmurze i architektura oparta na mikroserwisach, było możliwe dzięki RESTful API. Przedstawiły one komunikację online i przetwarzanie danych jako proste. Dlatego każdy programista musi zrozumieć, czym jest REST, jak funkcjonuje, jakie są jego zalety i jak tworzyć bezpieczne usługi, aby nadążyć za czasami. Ponieważ mogą one pomóc im w tworzeniu rozwiązań, które są skalowalne, proste w utrzymaniu i umożliwiają ich produktom dotarcie do całego globu dzięki potędze internetu, wiele firm preferuje programistów ze zrozumieniem REST.

Jak przygotować się do pytań kwalifikacyjnych związanych z RESTful API?

Najczęstsze pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych dotyczące RESTful API oraz zapytania dotyczące biblioteki JAX-RS i RESTful web services zbudowanych przy użyciu frameworka Spring MVC zostały wymienione w sekcji poniżej. Przed siedzeniem lub zaplanowaniem rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie się do wszystkich wymienionych pytań REST API interview jest kluczowe.

Co to jest REST?

REST, opisując Representational State Transfer, jest odpowiedzialny za rozwój aplikacji internetowych ustanowionych na protokole HTTP. REST określa kilka zasad, które użyteczność związana z witryną musi dołączyć, aby ją uwierzyć. Sugestie te zapewniają znormalizowane metody HTTP wśród serwera i użytkownika do wirtualnego przekazywania zgłoszeń.

Co to jest REST API?

RESTful API czyni bezpieczną wymianę informacji online między dwoma systemami komputerowymi. Aby wykonać różne czynności, większość aplikacji biznesowych wymienia dane z innymi programami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Na przykład, gdy twój wewnętrzny system kont dzieli się informacjami o pracownikach z zewnętrznym systemem bankowym w celu wygenerowania pasków płacowych. Można to zrobić za pomocą REST API, ponieważ te informacje są indywidualne osobiste, a standardy oprogramowania REST API są bezpieczne, wydajne i godne zaufania.

RESTful API jest znany jako API, który jest związany z REST w jakiś sposób. Wszystkie dane są uważane za zasoby w REST API i & określone przez dokładną standardową jednostkę stałą o nazwie (URI). Twitter API tworzy tweet jako zasób, do którego użytkownik może uzyskać dostęp i pobrać. Korzystając z Twitter API, użytkownicy mogą łatwo publikować tweety.

Jakie są zasady działania REST?

Klient-serwer umożliwia sekwencję odpowiedzi, które są wykorzystywane do przesyłania między konsumentem a serwerem. Oba mogą wysyłać i akceptować odpowiedzi od siebie nawzajem. Ta jasna wizja metody klient-serwer pozwoli obu siłom działać bez pomocy od siebie.

System warstwowy

Pomiędzy klientem a serwerem API, warstwy są serwerami. Te różne serwery wykonują kilka zadań, takich jak wykrywanie spamu i zwiększanie wydajności. Na wiadomości przesyłane między klientem a serwerem interfejsu programowania aplikacji (API) nie ma wpływu dodawanie lub usuwanie warstw, ponieważ REST (stan reprezentacyjny) wykorzystuje architekturę modułową.

Jednolity interfejs

Klient i serwer muszą zawsze używać identycznego protokołu dla całej komunikacji. Tym protokołem jest HTTP REST. Ponieważ każda aplikacja używa tego samego języka do żądania i dostarczania danych, jednolity interfejs ułatwia integracje.

Bezstanowa

W komunikacji bezstanowej serwer nie przechowuje żadnych zapisów odpowiedzi, które zostały już wysłane. Każda odpowiedź posiada kompletne dane wejściowe potrzebne do zakończenia transakcji. Poprawia to interpretację poprzez zmniejszenie obciążenia serwera i zużycia pamięci. Wycofuje również szansę, że żądanie może się nie powieść z powodu niekompletnych informacji.

Cacheable

Klienci mogą buforować dowolne zasoby, aby zwiększyć wydajność, korzystając z odpowiedzi serwerów, które wskazują, czy zasób jest możliwy do buforowania. REST zawiera również następujący opcjonalny warunek.

Code-on-Demand

Odpowiedź API może zawierać kod wykonywalny, który użytkownicy mogą uruchomić. W ten sposób aplikacja kliencka może wykonać kod na własnym back-end.

Jaka jest różnica między AJAX a REST?

Różnica między AJAX i REST jest następująca:

AJAX REST Obiekty XMLHttpRequest są używane w Ajaxie do wysyłania żądań do serwera. Jednak kod z JavaScript dostarcza odpowiedzi, aby dynamicznie zmieniać bieżącą stronę. Wykorzystanie zasobów ma znaczenie dla struktury URI i wzorca request/response. wykorzystywanego przez REST. Ajax to grupa technologii, która pozwala na dynamiczną aktualizację interfejsu użytkownika bez konieczności przeładowania strony. Użytkownicy mogą żądać danych lub informacji od serwerów przy użyciu stylu architektury oprogramowania REST. Ajax eliminuje asynchroniczną komunikację między serwerem a użytkownikiem. REST wymaga komunikacji między serwerem a użytkownikiem.

Jak działa architektura mikroserwisów?

Metoda architektoniczna tworzenia aplikacji w chmurze nosi nazwę mikroserwisów. Każda aplikacja składa się z wielu usług, z których każda wykonuje się w osobnym procesie i współdziała z pozostałymi za pomocą interfejsów API. Metoda tworzenia aplikacji znana jako "architektura mikroserwisów" stała się z czasem najlepszą praktyką. Składniki architektury mikroserwisów są oparte na potrzebach biznesu.

Klienci

Żądania są wysyłane przez licznych użytkowników korzystających z różnych urządzeń.

Dostawcy tożsamości

Weryfikują tożsamość użytkowników lub klientów i dostarczają tokeny bezpieczeństwa.

Bramka API

Żądania klientów są obsługiwane przez bramę API.

Zawartość statyczna

Cały materiał systemu zawarty jest w treści statycznej.

Zarządzanie

Określa awarie i równoważy usługi w poszczególnych węzłach.

Odkrywanie usług

Narzędzie do określania ścieżki komunikacji pomiędzy mikroserwisami.

Sieć dostarczania treści

Rozproszona sieć serwerów proxy i powiązanych z nimi centrów danych.

Usługa zdalna

Informacje przechowywane w sieci urządzeń IT mogą być dostępne zdalnie za pomocą usługi zdalnej.

Jakie są metody HTTP obsługiwane przez REST?

Metodami HTTP obsługiwanymi przez REST są:

GET - najszerzej stosowana metoda w serwisach internetowych i API, GET odbiera zasoby z określonego serwera danych.

POST - poprzez metodę POST dane są wysyłane do serwera API w celu aktualizacji zasobu. Gdy serwer otrzyma dane, zapisuje je w ciele żądania HTTP.

PUT - wysyła dane do API w celu utworzenia i aktualizacji zasobów.

DELETE - jak sama nazwa wskazuje, metoda ta służy do usuwania zasobów pod określonymi adresami URL.

OPTIONS - wyszczególnia obsługiwane techniki.

HEAD - zwracane są metadane dotyczące adresu URL żądania. Przeanalizujmy sytuację z punktu widzenia pojedynczego rekordu. Powiedzmy, że istniał rekord dla pracownika o numerze 1. Każde z poniższych działań wskazywałoby na coś innego.

POST - ponieważ pobieramy informacje dla pracownika nr 1, który został już utworzony, nie ma to zastosowania.

GET - posłużyłoby to do pobrania informacji o pracowniku za pomocą RESTful web API, a numerem pracownika byłby 1.

PUT - używając RESTful web API, PUT zostałoby użyte do aktualizacji informacji o pracowniku, aby odzwierciedlić numer pracownika 1.

DELETE - ta funkcja jest używana do usunięcia informacji o pracowniku z numerem pracownika 1.

Jaka jest różnica między PUT a POST?

Różnica pomiędzy PUT i Post jest następująca:

PUT - precyzyjnie i szczególnie identyfikuje plik lub zasób pod podanym (uniform resource identifier) URI. PUT zmienia istniejący plik, jeśli istnieje on pod tym jednolitym identyfikatorem zasobów - URI. PUT tworzy plik, jeśli taki już istnieje.Dodatkowo PUT jest idempotentny, co sugeruje, że nie wpływa na pliki jeszcze jak często jest używany.

POST - wysyła dane do odrębnego jednolitego identyfikatora zasobów - URI i oczekuje, że znajdujący się tam plik zasobów poradzi sobie z zapotrzebowaniem. W tym momencie serwer strony może zdecydować, co można zrobić z danymi w kontekście wybranego pliku. Plus, strategia POST nie jest idempotentna, co oznacza, że jeśli wykorzystasz ją więcej niż raz, wznowi generowanie nowych plików.

Jaka jest różnica pomiędzy monolityczną SOA, a architekturą mikroserwisów?

Aplikacjemonolityczne mają bardzo wolne tempo rozwoju i składają się z połączonych ze sobą, niepodzielnych jednostek. Mniejsze, minimalnie połączone usługi tworzą SOA, która również ma ograniczone tempo rozwoju.

Mikroserwisy to niesamowicie małe, luźno połączone, samodzielne usługi z szybkim iteracyjnym cyklem rozwoju.

Co to jest URI?

Jednolity identyfikator zasobów jest określany jako URI. URI w REST to ciąg znaków, który wyznacza zasób serwera internetowego. Każdy zasób ma odrębny URI, który użyty w żądaniu HTTP umożliwia klientom skierowanie się do niego i wykonanie na nim działań. Adresowanie to proces kierowania ruchu do zasobu za pomocą jego URI.

Format URI to:

<protokół>://<nazwa usługi>/<ResourceType>/<ResourceID>.

Istnieją dwa rodzaje URI

1. URL - informacje o pobieraniu zasobu z jego lokalizacji dostępne są w Uniform Resource Locator.

Adresy URL zawierają informacje o nazwie hosta sieciowego (sampleServer.com) i ścieżce do treści (/samplePage.html), a także rozpoczynają się od protokołu (takiego jak FTP, HTTP itp.). Może również posiadać kryteria wyszukiwania.

2. URN - poprzez użycie nazwy, która jest zarówno charakterystyczna, jak i trwała, jednolita nazwa zasobu identyfikuje zasób.

Lokalizacja zasobu w Internecie nie musi być określona przez URN. Służą one jako modele dla innych parserów do zastosowania przy identyfikacji zasobów.

Kiedykolwiek URN identyfikuje dokument, może być szybko przekształcony w adres URL za pomocą "resolvera", aby można go było następnie pobrać.

Jakie są cechy RESTful Web Services?

Te cechy są obecne w każdej usłudze internetowej RESTful:

Model komunikacji klient-serwer jest podstawą usługi.

Usługa wykorzystuje protokół HTTP do pobierania danych/ zasobów, uruchamiania zapytań i wykonywania innych zadań.

"Messaging" jest metodą używaną do komunikacji pomiędzy klientem a serwerem.

Usługa może uzyskać dostęp do zasobów poprzez użycie URI.

Trzyma się idei bezpaństwowości, w której żądanie i odpowiedź klienta nie są zależne od innych, a więc oferuje całkowitą pewność, że potrzebne dane zostaną uzyskane.

Aby zmniejszyć liczbę wywołań serwera dla tego samego typu powtarzających się żądań, usługi te wykorzystują również ideę buforowania.

Usługi te mogą również implementować wzorzec architektoniczny REST przy użyciu usług SOAP.

Czym są kody statusu HTTP?

Standardowe kody używane w statusie HTTP odpowiadają ustalonym stanom wykonania zadania przez serwer. Na przykład status HTTP 404 wskazuje, że serwer nie posiada żądanego zasobu.

Przyjrzyjmy się kodom statusu HTTP i zrozummy ich znaczenie:

200 - OK, sukces jest oczywisty.

201 - gdy żądanie POST lub PUT z powodzeniem tworzy zasób, kod odpowiedzi to 201 - CREATED. Korzystając z nagłówka location, zwróć adres URL do nowo wygenerowanego zasobu.

304 - w przypadku warunkowych żądań GET, kod statusu 304 NOT MODIFIED jest wykorzystywany do oszczędzania przepustowości sieci. Ciała odpowiedzi muszą być puste. Daty, lokalizacje i inne informacje powinny znajdować się w nagłówkach.

400 - BAD REQUEST wskazuje, że nieprawidłowe dane wejściowe, takie jak brakujące dane lub błąd walidacji, zostały dostarczone.

401 - FORBIDDEN wskazuje, że użytkownik nie ma dostępu do używanej metody, np. usunięcie dostępu bez uprawnień administratora.

404 - ERROR wskazuje, że żądana metoda nie może być znaleziona.

409 - CONFLICTS Gdy metoda jest wykonywana, wskazuje na konfliktową kwestię, taką jak wstawianie zduplikowanych wpisów.

500 - INTERNAL SERVER ERROR kod wskazuje, że serwer rzucił wyjątek podczas wykonywania metody.

Czy możesz mi powiedzieć, jakie są wady usług internetowych RESTful?

Wadami RESTful web services są:

Sesje w usługach internetowych RESTful nie mogą być utrzymywane, ponieważ asystent trzyma się koncepcji bezpaństwowości.

Ograniczenia bezpieczeństwa i ochrony nie są niezbędne w REST. Niektóre protokoły są wykorzystywane do zabezpieczeń bezpieczeństwa. Robienie tego zapewni ostrzeżenie, które może zatrudnić podczas określania, które standardy ochrony i bezpieczeństwa wybrać, na przykład - uwierzytelnianie SSL/TLS.

Różnica między SOAP a REST?

Różnica pomiędzy SOAP i REST jest następująca:

SOAP REST Protokół zwany SOAP jest używany do implementacji usług internetowych REST jest architektonicznym wzorcem projektowym do tworzenia usług internetowych Wytyczne zawarte w SOAP mają być ściśle przestrzegane REST nakreśla kryteria, jednak nie muszą być one w pełni przestrzegane Ponieważ klient i serwer SOAP są ściślej powiązane, można je porównać do programów desktopowych z rygorystycznymi umowami w tym zakresie Klient REST ma większe możliwości adaptacyjne niż przeglądarka i jest niezależny od projektu serwera, o ile spełnia niezbędne standardy komunikacji W ramach SOAP obsługiwany jest tylko transfer XML między klientem a serwerem Wiele typów danych, w tym XML, JSON, MIME, Text itp. są dostarczane przez REST Odczyty SOAP nie mogą być buforowane Zapytania REST Read mogą być buforowane Interfejsy usług są używane przez SOAP do eksponowania logiki zasobów Logika zasobów jest eksponowana w REST za pomocą URI SOAP jest wolniejszy REST jest szybszy Będąc protokołem, SOAP ustanawia swoje własne protokoły bezpieczeństwa REST podejmuje tylko środki ostrożności oparte na protokole implementacji Chociaż SOAP nie jest często wybierany, jest wykorzystywany, gdy wymagany jest transport danych w stanie i większa niezawodność Obecnie REST jest często preferowany przez programistów, ponieważ oferuje większą skalowalność i łatwość utrzymania

Co składa się na podstawowe komponenty odpowiedzi HTTP?

Odpowiedź HTTP składa się z czterech głównych komponentów, które są następujące:

Kod stanu odpowiedzi - wyświetla on kod stanu serwera w odpowiedzi na żądanie zasobu. Przykład: Błąd po stronie klienta jest reprezentowany przez 400, natomiast udana odpowiedź jest reprezentowana przez 200.

Wersja HTTP - wskazuje na wersję protokołu HTTP.

Response Header - w tej sekcji zawarte są metadane komunikatu odpowiedzi. Dane mogą być użyte do dostarczenia takich rzeczy jak długość treści, typ, data odpowiedzi, typ serwera itp.

Ciało odpowiedzi - zasób lub wiadomość, którą serwer faktycznie zwrócił, jest zawarta w ciele odpowiedzi.

Jakie są różnice między WebSockets a REST?

Oto kilka różnic pomiędzy WebSockets i REST wymienionych poniżej:

REST opiera się na operacjach CRUD, natomiast WebSocket jest niskopoziomowym protokołem opartym na pojęciach gniazda i portu, które są podstawowym mechanizmem transportowym.

Podczas gdy aplikacje RESTful muszą projektować swoje operacje w oparciu o czasowniki i HTTP, WebSocket wymaga użycia informacji o adresie IP i porcie, które są szczegółami niższego poziomu dla każdej aplikacji. WebSocket jest protokołem stanowym, podczas gdy REST jest zbudowany na protokole bezstanowym, co oznacza, że ani klient, ani serwer nie muszą być świadomi siebie nawzajem.

W przeciwieństwie do REST, który opiera się na HTTP, który może skalować się poziomo, połączenia WebSocket mogą skalować się pionowo na jednym serwerze. Komunikacja oparta na REST jest stosunkowo droższa, ale komunikacja WebSocket jest tańsza.

Czy możemy zaimplementować bezpieczeństwo warstwy transportowej (TLS) w REST?

Możemy, tak! Komunikacja klient-serwer w REST jest szyfrowana za pomocą TLS, co daje również użytkownikowi możliwość upewnienia się co do serwera. Ponieważ zastępuje Secure Socket Layer (SSL), jest to forma bezpiecznej komunikacji między użytkownikiem a serwerem. Ponieważ HTTPS działa dobrze z Secure Socket Layer (SSL) & Transport Layer Security (TLS), jest to przydatne podczas tworzenia usług internetowych RESTful. Tutaj ważne jest, aby zauważyć, że REST wchodzi w aspekty protokołu, którego używa. Dlatego zabezpieczenia bezpieczeństwa polegają na protokole REST.

Jaki jest maksymalny rozmiar ładunku, który można wysłać w metodach POST?

Wielkość ładunku, który może być przekazywany w metodzie post, jest teoretycznie nieograniczona. Należy jednak pamiętać, że większe ładunki będą zużywać więcej pasma i zajmować więcej czasu na przetwarzanie, wpływając na responsywność serwera.

Wymień kluczowe adnotacje, które są obecne w JAX-RS API

Ścieżka - ten desygnat wyszczególnia względną ścieżkę zasobu REST Uniform Resource Identifier (URI).

GET - ten desygnat metody żądania odpowiada HTTP GET. Obsługują one zapytania typu GET.

POST - ten desygnat metody żądania odpowiada HTTP POST. Zajmują się zapytaniami typu POST.

PUT - ten desygnat metody żądania odpowiada żądaniom HTTP PUT. Zajmują się zapytaniami typu PUT.

DELETE - określa się jako desygnat metody żądania stosowany dla żądań HTTP DELETE. Zajmują się one obsługą zapytań DELETE.

HEAD - ten desygnat metody żądania odpowiada żądaniu HTTP HEAD. Zajmują się zapytaniami typu HEAD.

PathParam - programiści mogą używać tego parametru ścieżki Uniform Resource Identifier (URI) do wyodrębniania parametrów z URI dla klas/metod zasobów.

QueryParam - klasy/metody zasobów mogą używać tych zapytań, które zostały wyodrębnione z URI przez dewelopera za pomocą tego parametru Uniform Resource Identifier (URI) query.

Produces - określono tu prezentacje zasobów MIME, które są tworzone i wysyłane do użytkownika jako odpowiedź.

Consumes - tu wyszczególnia się prezentacje zasobów MIME, które serwer zaakceptuje lub użyje, gdy otrzyma je z powrotem od użytkownika.

Definiowanie RestTemplate w Springu

Podstawowa klasa dla dostępu użytkownika do usług RESTful nazywa się RestTemplate. Wykorzystując ograniczenia REST, odbywa się komunikacja z serwerem. Można to porównać do różnych sekcji szablonów oferowanych przez Spring, takich jak JdbcTemplate i HibernateTemplate. RestTemplate daje metodom możliwość komunikacji przy użyciu szablonu URI (Uniform Resource Identifier ) URI, paramsów ścieżki URI (Uniform Resource Identifier), rodzajów żądania/odpowiedzi, obiektów żądania itp. Zapewnia szczegóły implementacji wysokiego poziomu dla metod HTTP, takich jak GET, POST, PUT itp.

Ta część ze Spring 4.3 oferuje często używane adnotacje, takie jak @GetMapping, PutMapping, @PostMapping itp. Wcześniej Spring oferuje interpretację @RequestMapping, aby określić wykorzystywane metody.

Jakie jest zastosowanie @RequestMapping?

Żądania są mapowane do konkretnych metod obsługi za pomocą adnotacji.

Dispatcher Servlet zarządza wszystkimi przychodzącymi routingami aplikacji internetowych w Springu. Używając request handlerów, decyduje, który kontroler spośród wszystkich ma obsłużyć żądanie, gdy je otrzyma. Wszystkie klasy z adnotacją @Controller są skanowane przez Dispatcher Servlet.

Adnotacje @RequestMapping, które są zdefiniowane wewnątrz metod i klas kontrolera, są niezbędne w procesie routingu żądań.

Wymień narzędzia lub API do tworzenia lub testowania web API

Za pomocą różnych narzędzi, takich jak Postman, Swagger, itp. można testować usługi internetowe RESTful. Postman ma wiele funkcji, w tym możliwość wysyłania żądań do punktów końcowych, wyświetlania odpowiedzi, które można przekonwertować na JSON lub XML, oraz analizowania parametrów żądania, takich jak nagłówki i parametry zapytania, a także nagłówki odpowiedzi. Podobnie jak Postman, Swagger oferuje szereg funkcjonalności, a także możliwość dokumentowania endpointów. Możemy również testować wydajność i obciążenie API za pomocą narzędzi takich jak Jmeter.

Czym jest buforowanie?

Kiedy odpowiedź serwera jest buforowana, jest ona zapisywana w taki sposób, że świeża kopia może być użyta kiedy tylko jest to konieczne, zamiast generować tę samą odpowiedź ponownie. Ta technika nie tylko odciąża serwer, ale także poprawia jego wydajność i skalowalność. Odpowiedź może być tylko buforowana przez klienta i tylko przez krótki czas.

Poniżej zamieszczono nagłówki zasobów oraz zwięzły opis, aby procedura buforowania mogła je zidentyfikować:

Data i czas utworzenia zasobu

Data i czas aktualizacji zasobu, która zazwyczaj przechowuje najbardziej aktualne informacje

Nagłówek dla cache-control

Data i czas, kiedy buforowany zasób przestanie działać

Wiek, który określa punkt początkowy, kiedy zasób został pobrany

Jakie są najlepsze zasoby do nauki REST API?

Istnieje wiele dostępnych zasobów do nauki REST API do tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych. Poniżej wymieniono 5 najlepszych z nich:

RESTful Web Services

Aby rozpocząć rozwój aplikacji z konsumpcją API, ten przewodnik o nazwie RESTful Web Services cudowny przez Leonarda Richardsona będzie wielkim atutem w tym zakresie. Szczególnie jeśli jesteś początkujący i chcesz zrozumieć podstawy usług internetowych Representational State Transfer (REST). Zasób ujawnił, jak działa Representational State Transfer (REST) i wiele innych istotnych usług internetowych z przykładami. Nie jest oparty na żadnym jednym języku programowania, więc zrozumienie RESTful API nie będzie związane z żadnym językiem programowania.

Samouczek REST API

REST API Tutorial to świetny zasób internetowy do nauki Reprezentacyjnego Transferu Stanu (REST), jeśli nie jesteś osobą książkową lub czytającą. Ten zasób pomoże ci nauczyć się REST od początku do końca, obejmując wszystkie podstawowe aspekty. Ten samouczek rozpoczyna się od wprowadzenia do Representational State Transfer (REST), następnie będzie podążał ścieżką przykładów dotyczących strategii i wiedzy związanej z HTTP, i tak dalej.

Podręcznik zasad projektowania API REST

Jest to również świetna książka o zasobach dla Representational State Transfer (REST) wskazówki, ponieważ autor książki Mark Masse przekazuje swoje doświadczenia i strategie, które podjął, że pomógł w budowaniu aplikacji przy użyciu REST API. W tym zasobie omówił praktyki opracowywania URI aplikacji, podejścia do przekazywania metadanych za pomocą nagłówków HTTP i jakie rodzaje mediów można wykorzystać. Ponadto, jak zaangażować innowacje w projektowanie metod przesyłania HTTP i kodów statusu odpowiedzi.

Tygodniowy biuletyn dla programistów API

Istnieje niesamowity zasób o nazwie API developer weekly newsletter; jest to aktualny zasób do nauki RESTful API, ponieważ jest bardzo skoncentrowany na technice API, strukturze, rozszerzeniu i architekturze dla aplikacji internetowych i mobilnych. Biuletyn jest specjalnie zaprojektowany dla programistów, kierowników projektów i architektów.

REST-Assured

Ten jest szczęśliwym, open-source'owym medium do testowania REST dla osób doświadczonych z jednym językiem programowania o nazwie Java. Ten zasób ułatwia procedurę testowania i walidacji procesów RESTful API. REST-Assured eliminuje również konieczność tworzenia kodu boilerplate do testowania złożonych reakcji i pomaga składni BDD.

W skrócie

Aby być konkluzywnym, powyższy artykuł dzieli się pytaniami wywiadu REST API. Obejmuje on wszystkie pytania REST API interview dla osób, które zamierzają ubiegać się lub ubiegały się o podobne prace, które wymagają wiedzy RESTful API. Są to najczęstsze pytania, jakie może zadać ci ankieter podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdź również wspomniane zasoby, zanim usiądziesz do ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto, jeśli chcesz zbudować swoją aplikację internetową lub aplikację mobilną, AppMaster może być twoim ostatecznym wyborem. Jest to platforma bez kodu, która pozwoli Ci budować wszelkiego rodzaju aplikacje za pomocą łatwych metod "przeciągnij i upuść " i nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia ani wiedzy w zakresie kodowania. Sprawdź oferty już dziś.