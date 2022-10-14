تم تحقيق العديد من التطورات ، بما في ذلك الحوسبة السحابية والبنية القائمة على الخدمات المصغرة ، بواسطة RESTful API s. لقد صوروا الاتصالات والحوسبة عبر الإنترنت على أنها بسيطة. لذلك ، يجب على أي مطور أن يفهم ماهية REST ، وكيف يعمل ، وفوائده ، وكيفية إنشاء خدمات آمنة لمواكبة العصر. نظرًا لأنهم قد يساعدونهم في إنشاء حلول قابلة للتطوير وسهلة الصيانة وتمكين منتجاتهم من الوصول إلى العالم بأسره بفضل قوة الإنترنت ، تفضل العديد من الشركات المطورين بفهم REST.

كيف تستعد لأسئلة المقابلة المتعلقة بـ RESTful API؟

مذكورة في القسم أدناه أسئلة مقابلة REST API الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بخدمات الويب RESTful أثناء مقابلات REST API ، والاستفسارات المتعلقة بمكتبة JAX-RS وخدمات الويب RESTful التي تم إنشاؤها باستخدام إطار Spring MVC. قبل الجلوس أو جدولة مقابلة ، يعد التحضير لجميع أسئلة مقابلة REST API المذكورة أمرًا بالغ الأهمية.

ما هو ريست؟

REST ، التي تصف نقل الحالة التمثيلية ، مسؤولة عن تطوير تطبيقات مواقع الويب المنشأة على بروتوكول HTTP. تحدد REST العديد من القواعد التي يجب أن ترفقها الفائدة المرتبطة بموقع الويب لتصديقها. تضمن الاقتراحات أساليب HTTP موحدة بين الخادم والمستخدم لإرسال عمليات الإرسال افتراضيًا.

ما هي واجهة برمجة تطبيقات REST؟

تعمل واجهة برمجة التطبيقات RESTful على تبادل المعلومات بشكل آمن عبر الإنترنت بين نظامي كمبيوتر. لإكمال مجموعة متنوعة من الأنشطة ، تتبادل غالبية تطبيقات الأعمال البيانات مع البرامج الداخلية والخارجية الأخرى. على سبيل المثال ، عندما يقوم نظام الحسابات الداخلي الخاص بك بمشاركة معلومات الموظف مع نظام البنك الخارجي لإنشاء قسائم الدفع. يمكن القيام بذلك باستخدام REST API لأن هذه المعلومات شخصية فردية ، ومعايير برنامج REST API آمنة وفعالة وجديرة بالثقة.

يُعرف RESTful API باسم API المرتبط بـ REST بطريقة ما. تعتبر جميع البيانات موارد في REST API ويتم تحديدها بواسطة وحدة ثابتة قياسية دقيقة تسمى (URI). تُنشئ Twitter API تغريدة كمورد يمكن للمستخدم الوصول إليه واسترداده. باستخدام Twitter API ، يمكن للمستخدمين نشر التغريدات بسهولة.

ما هي مبادئ REST؟

يسمح خادم العميل بتسلسل الاستجابات التي يتم استخدامها للإرسال بين العميل والخادم. يمكن لكليهما إرسال الردود وقبولها من بعضهما البعض. هذه الرؤية الواضحة لطريقة العميل-الخادم ستسمح لكلا القوتين بالعمل دون مساعدة من بعضهما البعض.

نظام الطبقات

بين العميل وخادم API ، الطبقات هي خوادم. تؤدي هذه الخوادم المختلفة العديد من المهام ، مثل اكتشاف البريد العشوائي وتحسين الأداء. لا تتأثر الرسائل المرسلة بين العميل وخادم واجهة برمجة التطبيقات (API) بإضافة طبقات أو إزالتها لأن REST (الحالة التمثيلية) تستخدم بنية معيارية.

واجهة موحدة

يجب أن يستخدم العميل والخادم دائمًا البروتوكول المماثل لجميع الاتصالات. هذا البروتوكول هو HTTP REST. نظرًا لأن كل تطبيق يستخدم نفس اللغة لطلب البيانات وتوفيرها ، فإن الواجهة الموحدة تسهل عمليات الدمج.

عديم الجنسية

في الاتصالات عديمة الحالة ، لا يحتفظ الخادم بأي سجلات للردود التي تم إرسالها بالفعل. كل استجابة تمتلك المدخلات الكاملة اللازمة لإتمام التعاملات. يحسن التفسير عن طريق تقليل حمل الخادم واستخدام الذاكرة. كما أنه يسحب فرصة فشل الطلب بسبب عدم اكتمال المعلومات.

قابل للتخزين المؤقت

يمكن للعملاء تخزين أي موارد مؤقتًا لزيادة الأداء باستخدام إجابات الخادم من الخوادم التي تشير إلى ما إذا كان المورد قابلاً للتخزين المؤقت أم لا. يحتوي REST أيضًا على الشرط الاختياري التالي.

كود عند الطلب

يمكن أن تحتوي استجابة API على تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ يمكن للمستخدمين تشغيلها. وبالتالي ، يمكن لتطبيق العميل تنفيذ الكود على نهايته الخلفية.

ما الفرق بين أجاكس وريست؟

الفرق بين AJAX و REST هو:

أجاكس راحة يتم استخدام كائنات XMLHttpRequest في Ajax لإرسال الطلبات إلى الخادم. ومع ذلك ، توفر التعليمات البرمجية من JavaScript الإجابات لتغيير الصفحة الحالية ديناميكيًا. يعد استخدام الموارد أمرًا مهمًا لهيكل URI ونمط الطلب / الاستجابة. يستخدمه REST. Ajax عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تسمح بالتحديث الديناميكي لواجهة المستخدم دون إعادة تحميل الصفحة. يمكن للمستخدمين طلب البيانات أو المعلومات من الخوادم باستخدام أسلوب هندسة برنامج REST. يزيل Ajax الاتصال غير المتزامن بين الخادم والمستخدم. تتطلب REST الاتصال بين الخادم والمستخدم.

كيف تعمل Microservice Architecture؟

تسمى الطريقة المعمارية لتطوير التطبيقات السحابية بالخدمات المصغرة. يتكون كل تطبيق من عدد من الخدمات ، يتم تنفيذ كل منها في عملية منفصلة وتتفاعل مع الآخرين عبر واجهات برمجة التطبيقات. أصبحت طريقة إنشاء التطبيقات المعروفة باسم "بنية الخدمات المصغرة" من أفضل الممارسات بمرور الوقت. تستند مكونات بنية الخدمات المصغرة على احتياجات العمل.

العملاء

يتم إرسال الطلبات من قبل العديد من المستخدمين باستخدام أجهزة مختلفة.

موفرو الهوية

التحقق من هويات المستخدمين أو العملاء وتوفير رموز الأمان.

بوابة API

يتم التعامل مع طلبات العملاء عبر بوابة API.

محتوى ثابت

يتم تضمين جميع مواد النظام في محتوى ثابت.

إدارة

يحدد حالات الفشل ويوازن الخدمات عبر العقد.

اكتشاف الخدمة

أداة لتحديد مسار الاتصال بين الخدمات المصغرة.

شبكة توصيل المحتوى

شبكة موزعة من الخوادم الوكيلة ومراكز البيانات المرتبطة بها.

خدمة عن بعد

يمكن الوصول إلى المعلومات المخزنة على شبكة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات عن بُعد بمساعدة خدمة عن بُعد.

ما هي طرق HTTP التي يدعمها REST؟

طرق REST HTTP المدعومة هي:

GET - الطريقة الأكثر استخدامًا في مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات ، تتلقى GET الموارد من خادم البيانات المحدد.

POST - من خلال طريقة POST ، يتم إرسال البيانات إلى خادم API لتحديث المورد. عندما يتلقى الخادم البيانات ، فإنه يخزنها في نص طلب HTTP.

PUT - يرسل البيانات إلى API لإنشاء الموارد وتحديثها.

حذف - كما يوحي الاسم ، تُستخدم هذه الطريقة لحذف الموارد في عناوين URL محددة.

خيارات - تفاصيل التقنيات المدعومة.

HEAD - يتم إرجاع البيانات الوصفية الخاصة بعنوان URL للطلب. دعونا نفحص الوضع من وجهة نظر سجل واحد. لنفترض أن هناك سجلًا لعامل يحمل رقم الموظف 1. تشير الأنشطة التالية إلى شيء مختلف.

POST - نظرًا لأننا نسترجع المعلومات للموظف 1 ، الذي تم إنشاؤه بالفعل ، فهذا لا ينطبق.

GET - سيتم استخدام هذا لاسترداد معلومات الموظف عبر واجهة برمجة تطبيقات الويب RESTful ، وسيكون رقم الموظف 1.

PUT - باستخدام واجهة برمجة تطبيقات الويب RESTful ، سيتم استخدام PUT لتحديث معلومات الموظف لتعكس الموظف رقم 1.

حذف - تُستخدم هذه الوظيفة لإزالة معلومات الموظف برقم الموظف 1.

ما هو الفرق بين PUT و POST؟

الفرق بين PUT و Post هو كما يلي:

PUT - يحدد بدقة وبشكل خاص ملفًا أو موردًا في URI (معرف مورد موحد). يغير PUT ملفًا موجودًا إذا كان موجودًا في معرف المورد الموحد - URI. يشكل PUT ملفًا إذا كان موجودًا بالفعل ، بالإضافة إلى أن PUT غير فعال ، مما يشير إلى أنه لا يؤثر على الملفات حتى الآن على مدى تكرار استخدامه.

POST - يرسل البيانات إلى معرف مورد موحد مميز - URI ويتوقع أن ملف المورد هناك سوف يدير الطلب. في هذه اللحظة ، يمكن لخادم موقع الويب تحديد ما يمكن فعله بالبيانات في سياق الملف المحدد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استراتيجية POST ليست خاملة ، مما يعني أنه إذا استخدمتها أكثر من مرة ، فسوف تستأنف إنشاء ملفات جديدة.

ما هو الفرق بين Monolithic SOA و Microservices Architecture؟

التطبيقات المتجانسة لها معدل تطوير بطيء للغاية وتتكون من وحدات مترابطة وغير قابلة للتجزئة. تشكل الخدمات الأصغر المتصلة بالحد الأدنى SOA ، والتي لها أيضًا تطور محدود.

الخدمات المصغرة هي خدمات صغيرة بشكل لا يصدق ، ومتصلة بشكل فضفاض ، ومستقلة مع دورة تطوير تكرارية سريعة.

ما هو URI؟

يُشار إلى معرف المورد الموحد باسم URI. URI في REST عبارة عن سلسلة تعيّن مورد خادم الويب. يحتوي كل مورد على URI مميز ، عند استخدامه في طلب HTTP ، يمكّن العملاء من استهدافه وتنفيذ إجراءات عليه. العنونة هي عملية توجيه حركة المرور إلى مورد باستخدام URI الخاص به.

تنسيق URI هو:

<بروتوكول>: // <اسم الخدمة> / <ResourceType> / <ResourceID>

هناك نوعان من URI

1. URL - تتوفر معلومات حول استرداد مورد من موقعه في Uniform Resource Locator.

تحتوي عناوين URL على معلومات حول اسم مضيف الشبكة (sampleServer.com) والمسار إلى المحتوى (/samplePage.html) ، وتبدأ ببروتوكول (مثل FTP و HTTP وما إلى ذلك). قد يكون لها أيضًا معايير البحث.

2. URN - باستخدام اسم مميز ودائم ، فإن اسم مورد موحد يحدد المورد.

لا يتم تحديد موقع المورد على الإنترنت بالضرورة بواسطة URN. أنها بمثابة نماذج للمحللين الآخرين لتوظيفها عند تحديد الموارد.

عندما يحدد URN مستندًا ، يمكن تحويله بسرعة إلى عنوان URL باستخدام "محلل" بحيث يمكن تنزيله بعد ذلك.

ما هي ميزات خدمات الويب RESTful؟

هذه الميزات موجودة في كل خدمة ويب RESTful:

نموذج الاتصال بين العميل والخادم هو أساس الخدمة.

تستخدم الخدمة بروتوكول HTTP لجلب البيانات / الموارد وتشغيل الاستعلامات والقيام بمهام أخرى.

"المراسلة" هي الطريقة المستخدمة للاتصال بين العميل والخادم.

يمكن للخدمة الوصول إلى الموارد عبر استخدام URIs.

إنه يلتزم بفكرة انعدام الجنسية ، حيث لا يعتمد طلب العميل وإجابته على الآخرين ، وبالتالي يوفر اليقين التام بأنه سيتم الحصول على البيانات اللازمة.

لتقليل مكالمات الخادم لنفس النوع من الطلبات المتكررة ، تستخدم هذه الخدمات أيضًا فكرة التخزين المؤقت.

يمكن لهذه الخدمات أيضًا تنفيذ النمط المعماري REST باستخدام خدمات SOAP.

ما هي أكواد حالة HTTP؟

تتوافق الرموز القياسية المستخدمة في حالة HTTP مع حالات إكمال مهمة الخادم المحددة. على سبيل المثال ، تشير حالة HTTP 404 إلى أن الخادم لا يحتوي على المورد المطلوب.

لنلقِ نظرة على أكواد حالة HTTP ونفهم معناها:

200 - حسنًا ، النجاح واضح.

201 - عندما ينشئ طلب POST أو PUT موردًا بنجاح ، يكون رمز الاستجابة هو 201 - CREATED. باستخدام رأس الموقع ، أعد عنوان URL إلى المورد الذي تم إنشاؤه حديثًا.

304 - في حالة طلبات GET المشروطة ، يتم استخدام رمز الحالة 304 NOT MODIFIED لتوفير عرض النطاق الترددي للشبكة. يجب أن تكون هيئات الاستجابة باطلة. يجب أن تكون التواريخ والمواقع والمعلومات الأخرى في الرؤوس.

400 - يشير الطلب السيئ إلى أنه تم توفير إدخال غير صالح ، مثل البيانات المفقودة أو خطأ التحقق من الصحة.

401 - يشير FORBIDDEN إلى أن المستخدم ليس لديه حق الوصول إلى الطريقة المستخدمة ، مثل حذف الوصول بدون حقوق المسؤول.

404 - يشير الخطأ إلى أنه لا يمكن العثور على الطريقة المطلوبة.

409 - تضارب عند تنفيذ الأسلوب ، فإنه يشير إلى مشكلة متضاربة ، مثل إدراج إدخالات مكررة.

500 - يشير رمز خطأ الخادم الداخلي إلى أن الخادم طرح استثناء أثناء تنفيذ الطريقة.

هل يمكن أن تخبرني عن عيوب خدمات الويب RESTful؟

عيوب خدمات الويب RESTful هي:

لا يمكن الحفاظ على الجلسات في خدمات الويب RESTful نظرًا لأن المساعد يلتزم بمفهوم انعدام الجنسية.

قيود الأمن والحماية ليست ضرورية لـ REST. يتم استخدام بعض البروتوكولات لضمانات السلامة. سيؤدي القيام بذلك إلى توفير تحذير يمكن استخدامه أثناء تحديد معايير الحماية والأمان التي يجب اختيارها ، على سبيل المثال - مصادقات SSL / TLS.

التفرق بين SOAP و REST؟

الفرق بين SOAP و REST هو:

صابون راحة يتم استخدام بروتوكول يسمى SOAP لتنفيذ خدمات الويب REST هو نمط تصميم معماري لتطوير خدمات الويب تهدف المبادئ التوجيهية المقدمة من SOAP إلى التقيد الصارم بها تحدد REST المعايير ، ومع ذلك ، فهي لا تحتاج إلى الالتزام الكامل بها نظرًا لأن عميل وخادم SOAP مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ، فإنه يمكن مقارنته ببرامج سطح المكتب ذات العقود الصارمة في هذا الصدد عميل REST أكثر قابلية للتكيف من المستعرض ومستقل عن تصميم الخادم طالما أنه يتوافق مع معايير الاتصال اللازمة يتم دعم نقل XML فقط بين العميل والخادم بواسطة SOAP يتم توفير أنواع بيانات متعددة ، بما في ذلك XML ، و JSON ، و MIME ، والنص ، وما إلى ذلك ، بواسطة REST لا يمكن تخزين قراءات SOAP مؤقتًا يمكن تخزين استعلامات REST القراءة مؤقتًا يتم استخدام واجهات الخدمة بواسطة SOAP لفضح منطق المورد يتم عرض منطق المورد باستخدام REST باستخدام URI SOAP أبطأ REST أسرع كونه بروتوكولًا ، فإن SOAP ينشئ بروتوكولات الأمان الخاصة به يأخذ REST فقط احتياطات الأمان بناءً على بروتوكول التنفيذ على الرغم من عدم اختيار SOAP بشكل متكرر ، إلا أنه يتم استخدامه عند الحاجة إلى نقل بيانات مصحوب بالحالة وموثوقية أكبر في هذه الأيام ، يفضل المطورون في كثير من الأحيان REST لأنه يوفر المزيد من قابلية التوسع والصيانة

ما الذي يشكل المكونات الأساسية لاستجابة HTTP؟

تحتوي استجابة HTTP على أربعة مكونات رئيسية هي التالية:

رمز حالة الاستجابة - يعرض رمز حالة الخادم استجابة لطلب المورد. مثال: يتم تمثيل الخطأ من جانب العميل بـ 400 ، بينما يتم تمثيل الإجابة الناجحة بـ 200.

إصدار HTTP - يُشار إلى إصدار بروتوكول HTTP بواسطة إصدار HTTP.

رأس الاستجابة - يتم تضمين البيانات الوصفية لرسالة الاستجابة في هذا القسم. يمكن استخدام البيانات لتوفير أشياء مثل طول المحتوى والنوع وتاريخ الاستجابة ونوع الخادم وما إلى ذلك.

نص الاستجابة - يوجد المورد أو الرسالة التي أعادها الخادم بالفعل في نص الاستجابة.

ما هي الاختلافات بين WebSockets و REST؟

فيما يلي بعض الاختلافات بين WebSockets و REST المذكورة أدناه:

يعتمد REST على عمليات CRUD ، في حين أن WebSocket هو بروتوكول منخفض المستوى يعتمد على مفاهيم المقبس والمنفذ ، وهما آلية النقل الأساسية.

بينما يجب على تطبيقات RESTful تصميم عملياتها استنادًا إلى الأفعال و HTTP ، يتطلب WebSocket استخدام عنوان IP ومعلومات المنفذ ، وهي تفاصيل ذات مستوى أدنى لأي تطبيق. WebSocket هو بروتوكول ذو حالة ، بينما REST مبني على بروتوكول عديم الحالة ، مما يعني أنه لا يجب أن يكون العميل أو الخادم على دراية ببعضهما البعض.

على عكس REST ، الذي يعتمد على HTTP ، والذي يمكن أن يتوسع أفقيًا ، يمكن توسيع نطاق اتصالات WebSocket عموديًا على خادم واحد. يعد الاتصال المستند إلى REST أكثر تكلفة نسبيًا ، لكن اتصال WebSocket أقل تكلفة.

هل يمكننا تنفيذ أمان طبقة النقل (TLS) في REST؟

نستطيع ، نعم! يتم تشفير اتصال خادم العميل في REST باستخدام TLS ، والذي يوفر أيضًا للمستخدم القدرة على التأكد من الخادم. نظرًا لأنه يحل محل طبقة المقابس الآمنة (SSL) ، فهو شكل من أشكال الاتصال الآمن بين المستخدم والخادم. نظرًا لأن HTTPS يعمل جيدًا مع طبقة المقابس الآمنة (SSL) وأمان طبقة النقل (TLS) ، فإنه مفيد عند إنشاء خدمات الويب RESTful. هنا ، من المهم ملاحظة أن REST يأتي في جوانب البروتوكول الذي يستخدمه. لذلك ، تعتمد إجراءات حماية السلامة على بروتوكول REST.

ما هو الحد الأقصى لحجم الحمولة التي يمكن إرسالها في طرق POST؟

حجم الحمولة النافعة التي يمكن نقلها في طريقة البريد غير مقيد نظريًا. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن الحمولات الكبيرة ستستهلك مزيدًا من النطاق الترددي وتستغرق وقتًا أطول للمعالجة ، مما يؤثر على استجابة الخادم.

ضع قائمة بالتعليقات التوضيحية الرئيسية الموجودة في JAX-RS API

المسار - يوضح هذا بالتفصيل مسار معرف الموارد المنتظم النسبي (URI) لمورد REST.

GET - يتوافق محدد أسلوب الطلب هذا مع HTTP GET. يتعاملون مع استفسارات GET.

POST - يتوافق محدد أسلوب الطلب هذا مع HTTP POST. يتعاملون مع استفسارات POST.

PUT - يتوافق محدد أسلوب الطلب هذا مع طلبات HTTP PUT. يتعاملون مع استفسارات PUT.

حذف - يتم تعريفه على أنه محدد طريقة الطلب المستخدمة في HTTP DELETE. يتعاملون مع طلبات الحذف.

رأس - يتوافق محدد أسلوب الطلب هذا مع HTTP HEAD. يتعاملون مع استفسارات HEAD.

PathParam - يمكن للمطورين استخدام معلمة مسار معرف الموارد المنتظم (URI) لاستخراج المعلمات من URIs لفئات / طرق الموارد.

QueryParam - يمكن لفئة / طرق الموارد استخدام هذه الاستعلامات التي تم استخلاصها من معرّف الموارد المنتظم (URI) بواسطة المطور باستخدام معلمة استعلام معرف الموارد الموحد (URI).

ينتج - يتم هنا تحديد عروض مورد MIME التي تم إنشاؤها وإرسالها إلى المستخدم كرد.

يستهلك - يوضح هذا تفاصيل عروض مورد MIME التي سيقبلها الخادم أو يستخدمها عند استلامها مرة أخرى من المستخدم.

حدد RestTemplate في الربيع

تسمى الفئة الأساسية لوصول المستخدم إلى خدمات RESTful RestTemplate. باستخدام قيود REST ، يتم الاتصال بالخادم. هذا مشابه لأقسام القوالب المختلفة التي تقدمها Spring ، مثل JdbcTemplate و HibernateTemplate. يوفر RestTemplate للطرق القدرة على الاتصال باستخدام قالب URI (معرف الموارد المنتظم) ومعلمات مسار URI (معرف الموارد المنتظم) وأنواع الطلب / الاستجابة وكائنات الطلب وما إلى ذلك ، ويوفر تفاصيل تنفيذ عالية المستوى لطرق HTTP مثل GET ، POST ، PUT ، إلخ.

يقدم هذا القسم من Spring 4.3 تعليقات توضيحية مستخدمة كثيرًا مثلGetMapping ، و PutMapping ، و @ PostMapping ، وما إلى ذلك قبل ذلك ، يقدم Spring تفسيرRequestMapping لتحديد الأساليب المستخدمة.

ما فائدةRequestMapping؟

يتم تعيين الطلبات إلى طرق معالج معينة باستخدام التعليق التوضيحي.

يدير Dispatcher Servlet كل توجيهات تطبيقات الويب الواردة في الربيع. باستخدام معالجات الطلب ، يقرر أي وحدة تحكم من بين الكل مخصصة للتعامل مع الطلب عند استلامه. يتم فحص جميع الفئات التي تحتوي على التعليق التوضيحي لـController بواسطة المرسل Servlet.

تعد التعليقات التوضيحيةRequestMapping ، التي تم تحديدها داخل أساليب وفئات وحدة التحكم ، ضرورية لعملية توجيه الطلب.

قم بإدراج الأدوات أو واجهة برمجة التطبيقات لتطوير أو اختبار واجهة برمجة تطبيقات الويب

بمساعدة أدوات مختلفة مثل Postman و Swagger وما إلى ذلك ، يمكن اختبار خدمات الويب RESTful. يحتوي Postman على العديد من الميزات ، بما في ذلك القدرة على إرسال الطلبات إلى نقاط النهاية ، وعرض الردود التي يمكن تحويلها إلى JSON أو XML ، وتحليل معلمات الطلب مثل الرؤوس ومعلمات الاستعلام ، وكذلك رؤوس الاستجابة. مثل Postman ، يقدم Swagger عددًا من الوظائف بالإضافة إلى القدرة على توثيق نقاط النهاية . يمكننا أيضًا اختبار أداء وتحميل واجهات برمجة التطبيقات باستخدام أدوات مثل Jmeter.

ما هو التخزين المؤقت؟

عندما يتم تخزين استجابة الخادم مؤقتًا ، يتم حفظها بحيث يمكن استخدام نسخة جديدة عند الضرورة بدلاً من الاضطرار إلى إنشاء نفس الاستجابة مرة أخرى. لا تخفف هذه التقنية العبء على الخادم فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين أدائه وقابلية التوسع. يمكن للعميل تخزين الاستجابة مؤقتًا ولفترة قصيرة فقط.

يتم تضمين عنوان الموارد ووصف موجز أدناه حتى يتمكن إجراء التخزين المؤقت من التعرف عليها:

تاريخ ووقت إنشاء المورد

تاريخ ووقت تحديث المورد ، والذي عادةً ما يحتفظ بأحدث المعلومات

رأس للتحكم في ذاكرة التخزين المؤقت

تاريخ ووقت توقف المورد المخزن مؤقتًا عن العمل

العمر الذي يحدد نقطة البداية لوقت جلب المورد

ما هي أفضل الموارد لتعلم REST API؟

هناك العديد من الموارد المتاحة لتعلم REST API لتطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول . يتم سرد أعلى 5 أدناه:

خدمات الويب المريحة

من أجل البدء في تطوير تطبيق باستهلاك واجهة برمجة التطبيقات ، فإن هذا الدليل المسمى RESTful Web Services Wonder بواسطة ليونارد ريتشاردسون سيكون رصيدًا كبيرًا في هذا الصدد. خاصة إذا كنت مبتدئًا وترغب في فهم أساسيات خدمات مواقع الويب التمثيلية الحكومية (REST). كشف المورد عن كيفية عمل نقل الحالة التمثيلية (REST) والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى المتعلقة بالويب مع أمثلة. لا يعتمد على أي لغة برمجة واحدة ، لذلك لن يكون فهم RESTful APIs مرتبطًا بأي لغة برمجة.

دروس REST API

يعد REST API Tutorial موردًا رائعًا عبر الإنترنت لتعلم نقل الحالة التمثيلية (REST) إذا لم تكن كتابًا أو شخصًا يقرأ. سيساعدك هذا المورد على تعلم REST من البداية إلى النهاية ، ويغطي جميع الجوانب الأساسية. يبدأ هذا البرنامج التعليمي بمقدمة نقل الحالة التمثيلية (REST) ، ثم يتبع مسار الأمثلة المتعلقة بالاستراتيجيات والمعرفة المتعلقة بـ HTTP ، وما إلى ذلك.

REST API Design Rulebook

هذا أيضًا كتاب موارد رائع لتوجيهات النقل التمثيلي (REST) حيث ينقل مؤلف الكتاب Mark Masse تجاربه والاستراتيجيات التي اتبعها والتي ساعدت في بناء تطبيقه باستخدام REST API. في هذا المورد ، ناقش ممارسات استنباط URIs للتطبيق ، وأساليب نقل البيانات الوصفية عبر رؤوس HTTP ، وأنواع الوسائط التي يمكن استخدامها. علاوة على ذلك ، كيفية إشراك الابتكار في تصميم أساليب إرسال HTTP ورموز حالة الاستجابة.

النشرة الإخبارية الأسبوعية لمطوري API

هناك مورد رائع يسمى النشرة الإخبارية الأسبوعية لمطوري واجهة برمجة التطبيقات ؛ إنه مورد حديث لتعلم RESTful API حيث أنه يركز بشكل كبير على تقنية API وهيكلها وتوسيعها وهندستها للتطبيقات المستندة إلى الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. تم تصميم النشرة الإخبارية خصيصًا للمطورين ومديري المشاريع والمهندسين المعماريين.

اطمئن، لا تشغل بالك

هذا هو وسيلة اختبار REST مفتوحة المصدر محظوظة للأشخاص ذوي الخبرة بلغة برمجة واحدة تسمى Java. يسهل هذا المورد إجراء اختبار عمليات RESTful API والتحقق منها. يقضي REST-Assured أيضًا على ضرورة إنشاء رمز معياري لاختبار التفاعلات المعقدة ويساعد بناء جملة BDD.

شيء صغير

لكي تكون قاطعًا ، تشارك المقالة المذكورة أعلاه أسئلة مقابلة REST API. يغطي جميع أسئلة مقابلة REST API للأشخاص الذين سيقدمون أو تقدموا لوظائف مماثلة تتطلب معرفة RESTful API. هذه هي الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يطرحها عليك المحاور أثناء مقابلة العمل. تحقق أيضًا من الموارد المذكورة قبل أن تجلس لإجراء مقابلة نهائية.

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