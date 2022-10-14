Несколько разработок, включая облачные вычисления и архитектуру на основе микросервисов, стали возможными благодаря RESTful API . Они изображали онлайн-общение и компьютеры как нечто простое. Поэтому любой разработчик должен понимать, что такое REST , как он функционирует, его преимущества и как создавать безопасные сервисы, чтобы идти в ногу со временем. Поскольку они могут помочь им в создании решений, которые являются масштабируемыми, простыми в обслуживании и позволяют их продуктам охватить весь мир благодаря мощности Интернета, многие компании предпочитают разработчиков, понимающих REST.

Как подготовиться к вопросам интервью, связанным с RESTful API?

Наиболее частые вопросы на собеседованиях по REST API, касающиеся веб-служб RESTful во время собеседований по REST API, а также вопросы, касающиеся библиотеки JAX-RS и веб-служб RESTful, созданных с использованием среды Spring MVC, упомянуты в разделе ниже. Прежде чем сесть или назначить собеседование, крайне важно подготовиться ко всем упомянутым вопросам интервью REST API.

Что такое ОТДЫХ?

REST, описывающий передачу репрезентативного состояния, отвечает за разработку приложений для веб-сайтов, установленных по протоколу HTTP. REST определяет несколько правил, которым должна соответствовать полезность веб-сайта, чтобы в это поверить. Предложения обеспечивают стандартизированные методы HTTP между сервером и пользователем для виртуальной передачи материалов.

Что такое REST API?

RESTful API обеспечивает безопасный онлайн-обмен информацией между двумя компьютерными системами. Для выполнения различных действий большинство бизнес-приложений обмениваются данными с другими внутренними и внешними программами. Например, когда ваша внутренняя система счетов передает информацию о сотрудниках внешней банковской системе для создания платежных ведомостей. Это можно сделать с помощью REST API, поскольку эта информация является индивидуальной, а стандарты программного обеспечения REST API безопасны, эффективны и заслуживают доверия.

RESTful API известен как API, который каким-то образом связан с REST. Все данные считаются ресурсами в REST API и определяются точной стандартной постоянной единицей, называемой (URI). API Twitter создает твит как ресурс, к которому пользователь может получить доступ и получить его. Используя Twitter API, пользователи могут легко публиковать твиты.

Каковы принципы REST?

Клиент-сервер позволяет последовательность ответов, которые используются для передачи между потребителем и сервером. Оба могут отправлять и принимать ответы друг от друга. Это четкое видение метода клиент-сервер позволит обеим силам действовать без помощи друг друга.

Многоуровневая система

Между клиентом и сервером API слои являются серверами. Эти разные серверы выполняют несколько задач, таких как обнаружение спама и повышение производительности. На сообщения, отправляемые между клиентом и сервером интерфейса прикладного программирования (API), не влияет добавление или удаление уровней, поскольку REST (репрезентативное состояние) использует модульную архитектуру.

Единый интерфейс

Клиент и сервер всегда должны использовать одинаковый протокол для всех коммуникаций. Этот протокол HTTP REST. Поскольку каждое приложение использует один и тот же язык для запроса и предоставления данных, единый интерфейс облегчает интеграцию.

без гражданства

При обмене данными без сохранения состояния сервер не хранит записи об уже отправленных ответах. Каждый ответ содержит полную информацию, необходимую для заключения сделки. Это улучшает интерпретацию за счет снижения нагрузки на сервер и использования памяти. Это также устраняет вероятность того, что запрос может быть отклонен из-за неполной информации.

Кэшируемый

Клиенты могут кэшировать любые ресурсы для повышения производительности, используя ответы серверов, которые указывают, можно ли кэшировать ресурс. REST также содержит следующее необязательное условие.

Код по запросу

Ответ API может содержать исполняемый код, который могут запускать пользователи. Таким образом, клиентское приложение может выполнять код на своей собственной серверной части.

В чем разница между AJAX и REST?

Разница между AJAX и REST заключается в следующем:

АЯКС ОТДЫХАТЬ Объекты XMLHttpRequest используются в Ajax для отправки запросов на сервер. Однако код из JavaScript предоставляет ответы для динамического изменения текущей страницы. Использование ресурсов важно для структуры URI и шаблона запроса/ответа. используется ОТДЫХОМ. Ajax — это группа технологий, которая позволяет динамически обновлять пользовательский интерфейс без перезагрузки страницы. Пользователи могут запрашивать данные или информацию с серверов, используя стиль архитектуры программного обеспечения REST. Ajax устраняет асинхронную связь между сервером и пользователем. REST требует связи между сервером и пользователем.

Как работает микросервисная архитектура?

Архитектурный метод разработки облачных приложений называется микросервисами. Каждое приложение состоит из ряда сервисов, каждый из которых выполняется в отдельном процессе и взаимодействует с другими через API. Метод создания приложений, известный как «микросервисная архитектура», со временем стал передовой практикой. Компоненты микросервисной архитектуры основаны на потребностях бизнеса.

Клиенты

Запросы отправляются многочисленными пользователями с различных устройств.

Поставщики удостоверений

Проверяйте личности пользователей или клиентов и предоставляйте токены безопасности.

Шлюз API

Запросы клиентов обрабатываются через API Gateway.

Статическое содержимое

Весь материал системы содержится в статическом контенте.

Управление

Определяет сбои и балансирует службы между узлами.

Обнаружение службы

Инструмент для определения пути связи между микросервисами.

Сеть доставки контента

Распределенная сеть прокси-серверов и связанных центров обработки данных.

Удаленное обслуживание

К информации, хранящейся в сети ИТ-устройств, можно получить удаленный доступ с помощью удаленного сервиса.

Какие методы HTTP поддерживаются REST?

Поддерживаемые методы REST HTTP:

GET — наиболее широко используемый метод на веб-сайтах и в API, GET получает ресурсы с определенного сервера данных.

POST — методом POST данные отправляются на сервер API для обновления ресурса. Когда сервер получает данные, он сохраняет их в теле запроса HTTP.

PUT — отправляет данные в API для создания и обновления ресурсов.

DELETE — как следует из названия, этот метод используется для удаления ресурсов по определенным URL-адресам.

ВАРИАНТЫ - здесь подробно описаны поддерживаемые методы.

HEAD — возвращаются метаданные об URL-адресе запроса. Рассмотрим ситуацию с точки зрения одной записи. Скажем, есть запись для работника с номером сотрудника 1. Каждое из следующих действий будет означать что-то свое.

POST — так как мы получаем информацию для сотрудника 1, который уже создан, это неприменимо.

GET — это будет использоваться для получения информации о сотруднике через веб-API RESTful, а номер сотрудника будет равен 1.

PUT — с помощью веб-API RESTful PUT будет использоваться для обновления информации о сотруднике, чтобы отразить сотрудника № 1.

УДАЛИТЬ - эта функция используется для удаления информации о сотруднике с номером сотрудника 1.

В чем разница между PUT и POST?

Разница между PUT и Post заключается в следующем:

PUT — точно и конкретно идентифицирует файл или ресурс по предоставленному (унифицированному идентификатору ресурса) URI. PUT изменяет существующий файл, если он существует с этим универсальным идентификатором ресурса — URI. PUT формирует файл, если он уже существует. Кроме того, PUT является идемпотентным, предполагая, что он не влияет на файлы, но на то, как часто он используется.

POST — он отправляет данные на отдельный унифицированный идентификатор ресурса — URI и ожидает, что файл ресурсов там будет управлять спросом. В этот момент сервер веб-сайта может решить, что можно сделать с данными в контексте выбранного файла. Кроме того, стратегия POST не является идемпотентной, а это означает, что если вы используете ее более одного раза, она возобновит создание новых файлов.

В чем разница между монолитной SOA и архитектурой микросервисов?

Монолитные приложения развиваются очень медленно и состоят из взаимосвязанных неделимых блоков. Меньшие по размеру сервисы с минимальным подключением составляют SOA, развитие которой также ограничено.

Микросервисы — это невероятно маленькие, слабо связанные автономные сервисы с быстрым итеративным циклом разработки.

Что такое УРИ?

Унифицированный идентификатор ресурса называется URI. URI в REST — это строка, обозначающая ресурс веб-сервера. Каждый ресурс имеет отдельный URI, который при использовании в HTTP-запросе позволяет клиентам ориентироваться на него и выполнять над ним действия. Адресация — это процесс направления трафика к ресурсу с использованием его URI.

Формат URI:

<протокол>://<имя-службы>/<ResourceType>/<ResourceID>

Существует два типа URI

1. URL-адрес — информация о получении ресурса из его местоположения доступна в Едином указателе ресурсов.

URL-адреса содержат информацию об имени хоста в сети (sampleServer.com) и пути к содержимому (/samplePage.html) и начинаются с протокола (например, FTP, HTTP и т. д.). Он также может иметь критерии поиска.

2. URN — с помощью имени, которое является одновременно отличительным и долговечным, единообразное имя ресурса идентифицирует ресурс.

Местоположение ресурса в Интернете не обязательно определяется URN. Они служат моделями для использования другими парсерами при идентификации ресурсов.

Всякий раз, когда URN идентифицирует документ, его можно быстро преобразовать в URL-адрес с помощью «преобразователя», чтобы затем его можно было загрузить.

Каковы особенности веб-служб RESTful?

Эти функции присутствуют в каждом веб-сервисе RESTful:

Модель связи клиент-сервер является основой службы.

Служба использует протокол HTTP для получения данных/ресурсов, выполнения запросов и выполнения других задач.

«Обмен сообщениями» — это метод, используемый для связи между клиентом и сервером.

Служба может получить доступ к ресурсам с помощью URI.

Он придерживается идеи безгражданства, при которой запрос и ответ клиента не зависят от других, и поэтому предлагает полную уверенность в том, что необходимые данные будут получены.

Чтобы уменьшить количество обращений к серверу для повторяющихся запросов одного типа, в этих службах также используется идея кэширования.

Эти службы также могут реализовывать архитектурный шаблон REST с использованием служб SOAP.

Что такое коды состояния HTTP?

Стандартные коды, используемые в статусе HTTP, соответствуют установленным статусам завершения задач сервера. Например, статус HTTP 404 указывает на то, что на сервере нет запрошенного ресурса.

Давайте посмотрим на коды состояния HTTP и поймем их значение:

200 - Хорошо, успех очевиден.

201 — когда запрос POST или PUT успешно создает ресурс, код ответа — 201 — CREATED. Используя заголовок местоположения, верните URL-адрес вновь созданному ресурсу.

304 — в случае условных запросов GET код состояния 304 NOT MODIFIED используется для экономии пропускной способности сети. Тела ответа должны быть недействительными. Даты, места и другая информация должны быть в заголовках.

400 — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАПРОС указывает, что был предоставлен неверный ввод, например, отсутствующие данные или ошибка проверки.

401 - ЗАПРЕЩЕНО указывает на то, что у пользователя нет доступа к используемому методу, например удаление доступа без прав администратора.

404 - ОШИБКА указывает, что запрошенный метод не может быть найден.

409 - КОНФЛИКТЫ Когда метод выполняется, это указывает на конфликтную проблему, такую как вставка повторяющихся записей.

500 — код ВНУТРЕННЕЙ ОШИБКИ СЕРВЕРА указывает на то, что сервер выдал исключение во время выполнения метода.

Можете ли вы рассказать мне о недостатках веб-сервисов RESTful?

Недостатки веб-сервисов RESTful:

Сеансы в веб-службах RESTful невозможно поддерживать, поскольку помощник придерживается концепции безгражданства.

Ограничения безопасности и защиты не являются существенными для REST. Некоторые протоколы используются для обеспечения безопасности. Это даст предупреждение, которое можно использовать при определении того, какие стандарты защиты и безопасности выбрать, например, аутентификацию SSL/TLS.

Различать SOAP и REST?

Разница между SOAP и REST заключается в следующем:

МЫЛО ОТДЫХАТЬ Протокол под названием SOAP используется для реализации веб-сервисов. REST — это шаблон архитектурного проектирования для разработки веб-сервисов. Рекомендации, предоставляемые SOAP, предназначены для строгого соблюдения. REST описывает критерии, однако их не обязательно полностью соблюдать. Поскольку клиент SOAP и сервер более тесно связаны, его можно сравнить с настольными программами с строгими контрактами в этом отношении. Клиент REST лучше адаптируется, чем браузер, и не зависит от дизайна сервера, если он соответствует необходимым стандартам связи. SOAP поддерживает только передачу XML между клиентом и сервером. REST предоставляет несколько типов данных, включая XML, JSON, MIME, текст и т. д. Чтения SOAP не могут быть кэшированы Запросы REST Read можно кэшировать Сервисные интерфейсы используются SOAP для раскрытия логики ресурсов. Логика ресурса предоставляется с помощью REST с использованием URI. SOAP медленнее ОТДЫХ быстрее Будучи протоколом, SOAP устанавливает свои собственные протоколы безопасности. REST принимает меры предосторожности только на основе протокола реализации. Хотя SOAP не часто выбирается, он используется, когда требуется передача данных с отслеживанием состояния и большая надежность. В наши дни разработчики часто предпочитают REST, поскольку он предлагает большую масштабируемость и удобство обслуживания.

Что составляет основные компоненты ответа HTTP?

Ответ HTTP состоит из четырех основных компонентов:

Код состояния ответа — отображает код состояния сервера в ответ на запрос ресурса. Пример: ошибка на стороне клиента представлена числом 400, тогда как успешный ответ представлен числом 200.

Версия HTTP - версия протокола HTTP указывается версией HTTP.

Заголовок ответа — в этом разделе содержатся метаданные ответного сообщения. Данные могут использоваться для предоставления таких вещей, как длина контента, тип, дата ответа, тип сервера и т. д.

Тело ответа — ресурс или сообщение, которое фактически вернул сервер, содержится в теле ответа.

В чем разница между WebSockets и REST?

Вот некоторые различия между WebSockets и REST, упомянутые ниже:

REST основан на операциях CRUD, тогда как WebSocket — это низкоуровневый протокол, основанный на концепциях сокета и порта, которые являются основным транспортным механизмом.

В то время как приложения RESTful должны проектировать свои операции на основе глаголов и HTTP, WebSocket требует использования информации об IP-адресе и порте, которые являются деталями более низкого уровня для любого приложения. WebSocket — это протокол с отслеживанием состояния, в то время как REST построен на протоколе без сохранения состояния, что означает, что ни клиент, ни сервер не должны знать друг друга.

В отличие от REST, основанного на HTTP, который может масштабироваться горизонтально, соединения WebSocket могут масштабироваться вертикально на одном сервере. Связь на основе REST сравнительно дороже, но связь через WebSocket дешевле.

Можем ли мы реализовать безопасность транспортного уровня (TLS) в REST?

Можем, да! Связь клиент-сервер в REST шифруется с использованием TLS, что также дает пользователю возможность установить сервер. Поскольку он заменяет Secure Socket Layer (SSL), он представляет собой форму защищенной связи между пользователем и сервером. Поскольку HTTPS хорошо работает с Secure Socket Layer (SSL) и Transport Layer Security (TLS), он полезен при создании веб-сервисов RESTful. Здесь важно отметить, что REST касается аспектов используемого им протокола. Таким образом, средства защиты основаны на протоколе REST.

Каков максимальный размер полезной нагрузки, которую можно отправить методами POST?

Величина полезной нагрузки, которая может быть передана почтовым методом, теоретически не ограничена. Однако важно помнить, что большие полезные данные потребляют больше пропускной способности и требуют больше времени для обработки, что влияет на скорость отклика сервера.

Перечислите ключевые аннотации, присутствующие в JAX-RS API.

Путь — детализирует относительный путь универсального идентификатора ресурса (URI) ресурса REST.

GET — это обозначение метода запроса соответствует HTTP GET. Они обрабатывают запросы GET.

POST — это обозначение метода запроса соответствует HTTP POST. Они занимаются POST-запросами.

PUT — это обозначение метода запроса соответствует HTTP-запросам PUT. Они имеют дело с запросами PUT.

DELETE — определяется как обозначение метода запроса, используемого для HTTP DELETE. Они обрабатывают запросы DELETE.

HEAD — это обозначение метода запроса соответствует HTTP HEAD. Они имеют дело с запросами HEAD.

PathParam — разработчики могут использовать этот параметр пути универсального идентификатора ресурса (URI) для извлечения параметров из URI для классов/методов ресурсов.

QueryParam — класс/методы ресурсов могут использовать эти запросы, которые были извлечены из универсального идентификатора ресурса (URI) разработчиком с помощью этого параметра запроса универсального идентификатора ресурса (URI).

Производит — здесь указываются презентации ресурсов MIME, которые создаются и отправляются пользователю в качестве ответа.

Потребляет — здесь подробно описываются представления ресурсов MIME, которые сервер будет принимать или использовать при получении их обратно от пользователя.

Определите RestTemplate в Spring

Основной класс для доступа пользователей к службам RESTful называется RestTemplate. Используя ограничения REST, осуществляется связь с сервером. Это сопоставимо с различными разделами шаблонов, предлагаемыми Spring, такими как JdbcTemplate и HibernateTemplate. RestTemplate дает методам возможность взаимодействовать с использованием шаблона URI (Uniform Resource Identifier), параметров пути URI (Uniform Resource Identifier), типов запроса/ответа, объектов запроса и т. д. Он предоставляет высокоуровневые сведения о реализации для HTTP-методов, таких как GET. , POST, PUT и т. д.

Этот раздел из Spring 4.3 предлагает часто используемые аннотации, такие как @GetMapping, PutMapping, @PostMapping и т. д. До этого Spring предлагает интерпретацию @RequestMapping для указания используемых методов.

Какая польза от @RequestMapping?

Запросы сопоставляются с конкретными методами обработчика с помощью аннотации.

Диспетчерский сервлет управляет всей входящей маршрутизацией веб-приложений в Spring. Используя обработчики запросов, он решает, какой контроллер из всех предназначен для обработки запроса, когда он его получает. Все классы с аннотацией @Controller сканируются сервлетом Dispatcher.

Аннотации @RequestMapping, определенные внутри методов и классов контроллера, необходимы для процесса маршрутизации запросов.

Перечислите инструменты или API для разработки или тестирования веб-API.

С помощью различных инструментов, таких как Postman, Swagger и т. д., можно протестировать веб-сервисы RESTful. Postman имеет множество функций, в том числе возможность отправлять запросы на конечные точки, отображать ответы, которые можно преобразовать в JSON или XML, и анализировать параметры запроса, такие как заголовки и параметры запроса, а также заголовки ответов. Как и Postman, Swagger предлагает ряд функций, а также возможность документировать конечные точки . Мы также можем протестировать производительность и загрузку API с помощью таких инструментов, как Jmeter.

Что такое кэширование?

Когда ответ сервера кэшируется, он сохраняется, чтобы при необходимости можно было использовать новую копию вместо того, чтобы снова генерировать тот же ответ. Этот метод не только снижает нагрузку на сервер, но и повышает его производительность и масштабируемость. Ответ может кэшироваться только клиентом и только на короткое время.

Заголовок ресурсов и краткое описание приведены ниже, чтобы процедура кэширования могла их идентифицировать:

Дата и время создания ресурса

Дата и время обновления ресурса, которое обычно содержит самую последнюю информацию.

Заголовок для управления кешем

Дата и время, когда кэшированный ресурс перестанет работать

Возраст, который устанавливает отправную точку для получения ресурса.

Каковы лучшие ресурсы для изучения REST API?

Существует множество доступных ресурсов для изучения REST API для разработки веб-сайтов и мобильных приложений . Топ-5 перечислены ниже:

RESTful веб-сервисы

Для того, чтобы начать разработку приложения с использованием API, это руководство Леонарда Ричардсона под названием «Веб-сервисы RESTful» будет отличным подспорьем в этом отношении. Особенно, если вы новичок и хотите понять основы услуг веб-сайта Representational State Transfer (REST). Ресурс показал, как работает Representational State Transfer (REST) и несколько других важных веб-сервисов с примерами. Он не основан на каком-то одном языке программирования, поэтому понимание RESTful API не будет привязано к какому-либо языку программирования.

Учебник по REST API

Учебное пособие по REST API — отличный онлайн-ресурс для изучения передачи репрезентативного состояния (REST), если вы не являетесь книголюбом или читателем. Этот ресурс поможет вам изучить REST от начала до конца, охватив все основные аспекты. Это руководство начинается с введения в Representational State Transfer (REST), затем следует путь примеров, касающихся стратегий и знаний, связанных с HTTP, и так далее.

Свод правил проектирования REST API

Это также отличный ресурс для руководства по передаче репрезентативного состояния (REST), поскольку автор книги Марк Массе передает свой опыт и стратегии, которые он использовал, которые помогли ему создать приложение с использованием REST API. В этом ресурсе он обсудил методы разработки URI приложений, подходы к передаче метаданных через заголовки HTTP и какие типы носителей можно использовать. Кроме того, как внедрить инновации в разработку методов отправки HTTP и кодов состояния ответа.

Еженедельный бюллетень для разработчиков API

Существует замечательный ресурс, который называется еженедельным информационным бюллетенем разработчиков API; это современный ресурс для изучения RESTful API, поскольку он в значительной степени сосредоточен на технике, структуре, расширении и архитектуре API для веб-приложений и мобильных приложений. Информационный бюллетень специально разработан для разработчиков, менеджеров проектов и архитекторов.

Будьте уверены

Это удачная среда тестирования REST с открытым исходным кодом для людей, имеющих опыт работы с одним языком программирования под названием Java. Этот ресурс упрощает процедуру тестирования и проверки процессов RESTful API. REST-Assured также устраняет необходимость создания шаблонного кода для тестирования сложных реакций и помогает синтаксису BDD.

В двух словах

Чтобы быть окончательным, в вышеупомянутой статье представлены вопросы интервью REST API. Он охватывает все вопросы собеседования по REST API для людей, которые собираются подать заявку или подали заявку на аналогичные вакансии, требующие знания RESTful API. Это наиболее распространенные вопросы, которые интервьюер может задать вам во время собеседования при приеме на работу. Кроме того, ознакомьтесь с упомянутыми ресурсами, прежде чем сесть на финальное собеседование.

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